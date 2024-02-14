10 قوالب مجانية للنشرات الإخبارية في Word و ClickUp

يعد التواصل المنتظم والمبسط عنصراً أساسياً في كل عمل تجاري ناجح.

فإلى جانب إبقاء عملائك على اطلاع دائم بآخر أنشطتك، يجب عليك التأكد من إطلاع موظفيك وأصحاب المصلحة على الأحداث والتطورات الرئيسية لشركتك. يمكنك القيام بالأمرين مع الرسائل الإخبارية. إنشاء نشرة إخبارية قد يبدو سهلاً للوهلة الأولى - تضع المعلومات في مستند وتوزعها على المستلمين. ولكن كيف تحدد المعلومات التي يجب إضافتها؟ أنت لا تريد الإفراط في المشاركة، ولكنك أيضًا لا تريد أن تفوتك تفاصيل مهمة أو تقديم معلومات لا يهتم بها جمهورك المستهدف.

بدلاً من إضاعة ساعات في صياغة النشرة الإخبارية المثالية، لماذا لا تمنح نفسك السبق مع الخطوط العريضة المعدة مسبقًا ? في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 10 قوالب رسائل إخبارية مجانية لإنشاء منشورات غنية بالمعلومات وجذابة لأي غرض وجمهور.

ما هو قالب النشرة الإخبارية؟

النشرة الإخبارية عبارة عن مستند مطبوع أو رقمي يوضح آخر الأخبار المتعلقة بنشاط أو حدث في مؤسسة أو شركة ما.

توفر القوالب المعدة مسبقًا إطارًا لبناء النشرة الإخبارية المثالية. فكر في الأمر على أنه مساعدك الذي يخبرك بالاتجاه الذي يجب أن تسلكه للوصول إلى وجهتك - إنشاء رسالة إخبارية سهلة الهضم مع النوع والكمية المناسبة من المعلومات.

اعتمادًا على الغرض منها، يمكن أن يكون قالب النشرة الإخبارية قويًا أداة تسويقية وتساعدك على بناء علاقة قوية مع أصحاب المصلحة و/أو الموظفين و/أو العملاء.

ما الذي يجعل قالب النشرة الإخبارية جيدًا؟

قالب النشرة الإخبارية الجيد هو:

منظم بشكل جيد مع تسلسل هرمي واضح : يجب أن يكون للقالب بنية واضحة وأن يوفر مساحة لإضافة التفاصيل التي تساعدك على إنشاء رسالة إخبارية ذات مظهر احترافي

: يجب أن يكون للقالب بنية واضحة وأن يوفر مساحة لإضافة التفاصيل التي تساعدك على إنشاء رسالة إخبارية ذات مظهر احترافي تعاوني : يجب أن يدعم التعاون بين الأقسام المختلفة

: يجب أن يدعم التعاون بين الأقسام المختلفة قابلة للتخصيص : يمكن تصميم القالب ليخدم مختلف الصناعات والجماهير والمناسبات والأغراض ويعكس هوية علامتك التجارية

: يمكن تصميم القالب ليخدم مختلف الصناعات والجماهير والمناسبات والأغراض ويعكس هوية علامتك التجارية جذاب بصريًا: جذاب بصريًا: يسمح لك بتحقيق التوازن المثالي بين النص والمرئيات

10 قوالب للنشرات الإخبارية لاستخدامها في 2024

لقد قمنا بتمشيط المئات من قوالب النشرات الإخبارية واخترنا لك أفضل 10 قوالب متميزة بسبب وظائفها وجاذبيتها الجمالية. هذه الأطر من الدرجة الأولى في كليك أب و Word ضروريان لأي شخص يتطلع إلى إنشاء رسائل إخبارية دون عناء.

1. قالب النشرة الإخبارية ClickUp Whiteboard

قالب اللوحة البيضاء للنشرة الإخبارية ClickUp

هل تريد نشر آخر الأخبار عن مؤسستك لأعضاء فريقك أو أصحاب المصلحة أو العملاء بطريقة مبتكرة؟ إذن فإن قالب النشرة الإخبارية ClickUp السبورة البيضاء هو كل ما تحتاجه!

قالب النشرة الإخبارية العصرية هذا هو تذكرتك لإنشاء نشرة إخبارية احترافية وجذابة تناسبك وتناسبك وتناسب استراتيجيات إدارة علاقات العملاء و خطط التسويق .

كونك قالب السبورة البيضاء ، فهو يوفر مساحة مثالية للعصف الذهني الأولي وإنشاء هيكل رسالتك الإخبارية. إذا كنت تعد رسالة إخبارية لعملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين، يمكنك استخدام القالب من أجل تخطيط قصة المستخدم وفهم ما يرغب المستلمون في سماعه.

يرشدك القالب خلال الخطوات من خلال اقتراح المعلومات التي يجب تضمينها وأين، ولكنه لا يحد من جانبك الإبداعي. كل عنصر قابل للتخصيص، من لوحات الألوان إلى الأشكال والكتل النصية باستخدام محرر سحب وإفلات بسيط.

يمكن أن تكون الرسائل الإخبارية أكثر متعة مع الصور أو مقاطع الفيديو أو الروابط التي توضح النص الخاص بك. يتيح لك هذا القالب إطلاق العنان لخيالك (ولكن ليس أكثر من اللازم!) من خلال السماح لك بإضافة عناصر وسائط مختلفة لجعل رسالتك الإخبارية أسهل على العين. لا حاجة لمهارات التصميم! قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp

قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp

كما يمكنك التخمين من اسمه، فإن قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp مصمم للشركات العقارية. إنه مخصص لإنشاء النشرات الإخبارية الخارجية، أي تلك التي تشاركها مع العالم.

يتيح لك القالب تقديم قوائمك للجمهور وتقديم معلومات عن كيفية تواصل الناس مع وكلائك. يمكنك أيضاً تقديم أعضاء فريقك لإنشاء اتصال أوثق بين العملاء المحتملين والوكلاء منذ البداية.

على الرغم من أن القالب يحتوي على "العقارات" في اسمه، إلا أنه يمكن أن يستوعب مختلف الصناعات، من شركات الهندسة المعمارية والمحاماة إلى متاجر المجوهرات.

هذا ممكن بفضل إمكانية تخصيص القالب - لك الحرية في تعديل وتحريك كل قسم لرسم صورة فريدة لعروضك للقراء. يمكنك تغيير الألوان والخطوط، وتعديل حجم كل عنصر، وحذف وإضافة أقسام.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في شركة هندسة معمارية وترغب في تقديم مشروع مذهل لإعادة تصميم المطبخ، يمكنك إجراء تغيير في قسم "المشاريع المتميزة" وتعديل الغرض منه.

إذا كنت تعمل على القالب مع زملائك في العمل، يمكنك الحفاظ على التواصل الداخلي والتعاون مع ميزات مفيدة لتتبع الوقت وتعيين المهام والتعليق. تنزيل هذا القالب

3. قالب تقرير أخبار ClickUp

قالب تقرير أخبار ClickUp

كما يمكنك أن تخمن، فإن قالب تقرير أخبار ClickUp يحتوي على شكل مقال صحفي بعناوين كبيرة وملفتة للنظر وأعمدة نصية. يعد هذا الشكل خيارًا رائعًا للإبلاغ عن أحدث أنشطة شركتك والتغييرات التي طرأت عليها. كما أنه مثالي لوصف الأحداث، أو للإشادة بموظف/فريق عمل، أو لتقديم أحدث التغييرات في شركتك، سواء كان ذلك بافتتاح قسم جديد أو إضافة أعضاء جدد في الشركة.

يتيح لك الجمع بين الصور والنصوص إنشاء صحيفتك الخاصة وتقديم لمحة سريعة للقراء عن شركتك. مثل قوالب ClickUp الأخرى، فإن هذا القالب قابل للتخصيص، بحيث يمكنك تعديله ليتماشى مع حجم شركتك ومجال عملك وأهدافك.

القالب أيضًا تعاوني؛ حيث تتم جميع الاتصالات داخله، بحيث يمكنك نسيان رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ! اعمل على النموذج مع فريقك في الوقت الفعلي واجعل كل مساهم يتولى مهمة معينة.

لست متأكدًا مما تفعله؟ لا تقلق لأن القالب يأتي مع مثال رائع ليوضح لك كيفية تعظيم إمكاناته. قم بتجميع أحجية الصحيفة قطعة بقطعة، واكتب قصة فريدة عن شركتك، واستمتع بوقتك أثناء ذلك! قم بتنزيل هذا النموذج

4. بيان صحفي لـ ClickUp

بيان صحفي لـ ClickUp

غالباً ما يترافق إصدار وثيقة رسمية لوسائل الإعلام مع ضغط إضافي. يجب عليك تصميمه بعناية لنقل المعلومات اللازمة وتحقيق التأثير المطلوب، سواء كان ذلك للترويج لمنتج ما أو مناقشة حدث ما.

إن قالب البيان الصحفي ClickUp هو أداتك المثالية لصياغة بيان صحفي احترافي وشامل. فهو يرشدك ب هيكل واضح ومباشر مقسم إلى أقسام. إذا اتبعت المخطط التفصيلي الجاهز، فلن تضطر إلى القلق بشأن الخروج عن الموضوع أو حذف تفاصيل مهمة. يأتي القالب مع الأقسام التالية:

جدول باسم الشركة وشعارها، ومعلومات الاتصال، والموقع، والتاريخ عنوان رئيسي وعنوان فرعي: يجب أن يكونا قصيرين ومقنعين ملخص: يسمح للقراء بفهم موضوع النشرة الإخبارية دون قراءة المستند بأكمله الجسم: جوهر النشرة الإخبارية - يحتوي على جميع التفاصيل والمعلومات الأساسية و(اختياريًا) الحث على اتخاذ إجراء اللوحة الرئيسية: ملخص لما تقوم به الشركة

حتى أن القالب يحتوي على مثال لهيكلة البيان الصحفي لمساعدتك في الوصول إلى خط النهاية بشكل أسرع.

نظرًا لأن البيان الصحفي هو مستند رسمي، فإنه عادةً لا يوفر مساحة للتعبير عن جانبك الإبداعي. ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك تعديله ليعكس رسالة شركتك وقيمها. هذا القالب يضعك بقوة خلف عجلة القيادة - يمكنك إضافة صورة غلاف، وتخصيص الخط، وتجربة الألوان لتشجيع القارئ على الاستمرار. تنزيل هذا القالب

5. قالب التقرير السنوي للأعمال التجارية ClickUp

قالب التقرير السنوي للأعمال التجارية ClickUp

ما الذي حققته شركتك في العام الماضي؟ هل حققت أهدافها، وما هي الخطط المستقبلية؟ يحتوي تقرير الأعمال على إجابات لهذه الأسئلة وأكثر!

نظرًا لأن التقرير يتطلع إلى الماضي ويتنبأ بالمستقبل، فإن تجميعه ليس بالأمر السهل. عليك معالجة التفاصيل الدقيقة ولكن عليك أيضًا النظر إلى الصورة الأكبر لتقديم تقديرات موضوعية.

إن نموذج التقرير السنوي للأعمال التجارية ClickUp يمكن أن يكون طوق النجاة الذي ينقذك من الغرق في التفاصيل والأوراق والإحصاءات غير الضرورية. يشير هذا القالب إلى الطريق نحو تقرير سنوي مفصل ومباشر وسهل القراءة.

فهو يوفر هيكلاً يناسب الشركات من أي حجم وصناعة. ابدأ بمعلومات أكثر عمومية مثل خط عمل شركتك وأهدافها ورؤيتها. ثم تعمق أكثر في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالبيانات المالية والجداول الزمنية المستقبلية. هذه هي أقسام القالب:

نظرة عامة على التقرير الوصف: ملخص موجز للتقرير

أهداف العمل: يصف أهداف التقرير

الرؤية: يناقش مكانة الشركة المنشودة في المستقبل

المهمة: توضح كيف ستحقق الشركة أهدافها الاستراتيجية النمو: يناقش كيف نمت الشركة في العام الماضي

الأسهم: يوضح إحصائيات الأسهم التمويل أبرز الإنجازات: يصف المعالم المالية

الملخص المالي: يناقش البيان المالي للشركة الخلاصة: يوجز أهم التفاصيل الجدول الزمني المستقبلي: يعرض النظرة المستقبلية للشركة تنزيل هذا النموذج ### 6. قالب الإعلان عبر البريد الإلكتروني ClickUp

قالب الإعلان عبر البريد الإلكتروني ClickUp

القالب قالب الإعلان عبر البريد الإلكتروني ClickUp هو متجرك الوحيد لقوالب البريد الإلكتروني لتنظيم محتوى لن يفوتك قراؤك! يمكن أن يكون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتك التسويقية ويساعدك على تقديم محتوى عالي الجودة لجمهور محدد.

يكمن سحر القالب في مرونته. لديك ثلاثة خيارات للاختيار من بينها، اعتمادًا على النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني التي تهدف إليها:

بسيط إبداعية مخصص

إذا كنت لا تريد أجراس وصفارات وتفضل الالتزام بالموضوع في التسويق عبر البريد الإلكتروني، فإن الخيار الأول هو الخيار الأفضل. فهو يقدم طريقة موجزة ومباشرة لتمثيل شركتك ومنتجك دون أن يربك القارئ، ولكن مع ذلك ينجح في جذب انتباهه.

يعلمك الخيار الثالث كيفية جذب جمهور معين من خلال تخصيص إعلانات بريدك الإلكتروني. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إنشاء شخصية فريدة لجماهير مختلفة. استخدم أسماء المستلمين و/أو مواقعهم لإثارة اهتمامهم وإدراج صور تناسب تفضيلاتهم وأنماط حياتهم. تنزيل هذا القالب

7. قالب النشرة الإخبارية للشركات في مايكروسوفت وورد

قم بإنشاء رسائل إخبارية مفصلة وجذابة للشركات باستخدام قالب النشرة الإخبارية للشركات في Word من Microsoft

تركز النشرات الإخبارية للشركات على إبلاغ زملائك في العمل أو أصحاب المصلحة أو الجمهور العام بحدث أو نشاط في شركتك. ولتعظيم إمكاناتها وجذب انتباه المستلمين إلى أقصى حد ممكن، فكر بعناية فيما تريد تقديمه وتحديد أفضل طريقة للقيام بذلك. لحسن الحظ، يقدم لك قالب النشرة الإخبارية للشركات Word من Microsoft يد المساعدة.

هذا قالب آخر شبيه بالصحف في قائمتنا - النص منظم في كتل ومدعوم بالصور لتجربة قراءة أكثر متعة.

لا يقدم القالب مثالاً على المحتوى الذي يجب تضمينه في أي قسم. يمكنك تحويل ذلك لصالحك لأنك ستحصل على مزيد من المرونة والحرية فيما يتعلق بالمعلومات التي ستقدمها.

بما أن هذا القالب عبارة عن قالب نشرة إخبارية من Word، فإنك تستفيد من واجهة مألوفة وميزات مثل تخصيص الخط والألوان وإضافة الوسائط والروابط. قد لا يوفر القالب خيارات التعاون، ولكن يمكنك العمل عليه مع زملائك في العمل بمجرد مشاركة المستند. تنزيل هذا القالب

8. قالب النشرة الإخبارية لمايكروسوفت وورد بواسطة Vertex42

أنشئ رسائل إخبارية جذابة باستخدام قالب النشرة الإخبارية Word من Vertex 42

يساعدك قالب النشرة الإخبارية Word من Vertex42 على الوصول إلى تلك النقطة الرائعة وإنشاء رسائل إخبارية جذابة وجذابة ومفصلة تحتوي على معلومات دقيقة وسهلة الفهم.

إلى جانب تصميم النشرة الإخبارية الجذاب، يقدم القالب إرشادات مفصلة حول الجوانب الفنية وراء إنشاء نشرة إخبارية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمبتدئين.

إحدى أكبر نقاط قوة القالب هي تعدد استخداماته. فهو يمتلك هذا الهيكل العالمي الذي يمكن أن يتكيف مع مختلف المؤسسات، من المدارس إلى الشركات. وبدلاً من المثال، يحتوي القالب على إرشادات حول كيفية جني فوائده مع مختلف السمات وأنماط الفقرات.

يمكنك تكييفه لأغراض محددة، سواء كان ذلك للإعلان عن إطلاق منتج أو الترويج لبرنامج تبادل الطلاب، أو تقديم أعضاء جدد في الفريق.

أكبر عيب في القالب هو عدم وجود خيارات تعاونية - لا يقدم Word إدارة المشروع والوقت خيارات، لذلك قد لا تكون مناسبة لمن يعملون في فريق. تحميل هذا القالب

9. قالب النشرة الإخبارية لشراكة مايكروسوفت وورد بواسطة SmileTemplates

استخدم هذا القالب لإطلاع شركائك على أحدث أنشطة شركتك وإنجازاتها

للرسائل الإخبارية الخاصة بالشراكة غرض محدد - إبلاغ شركائك بأحدث إنجازات شركتك وترقياتها. على سبيل المثال، يمكنك استخدامها للإعلان عن منتج جديد، أو لإظهار مدى نجاحك في الربع الأول من العام، أو للتفاخر بتعيين موظف جديد، أو لمناقشة الندوات القادمة المتعلقة بشركائك.

يمكن أن يساعدك قالب النشرة الإخبارية لشراكة Word من SmileTemplates على تقديم المعلومات المطلوبة بأفضل صورة. فهو يقدم مثالاً هيكلياً ويرشدك في تنظيم التخطيط لإيصال رسالتك بفعالية وإبراز النبرة المثالية.

يركز الجزء الأول على معلومات شركتك وشعارها. في الجزء الثاني، تقدم التفاصيل حول الغرض الأساسي من الرسالة الإخبارية. الجزء الثالث هو المكان الذي يمكنك فيه تضمين صورة مرئية (رسم بياني أو مخطط أو جدول) ومناقشتها لدعم المعلومات التي أوجزتها في القسم السابق. الجزء الرابع مخصص لـ معلومات الاتصال.

بما أن القالب في Word، يمكنك تخصيص الألوان والخطوط والأنماط، وإضافة الصور والروابط، والتأكد من أن الرسالة الإخبارية تتماشى مع هوية العلامة التجارية لشركتك.

كونه في Word، يفتقر القالب إلى التعاون القوي أو إدارة الفريق الخيارات. الطريقة الوحيدة للعمل عليه مع أعضاء فريقك هي مشاركة الملف. تنزيل هذا القالب

10. قالب النشرة الإخبارية التعليمية لمايكروسوفت وورد بواسطة قوالب أوفيس أونلاين

استخدم هذا القالب لتثقيف المستلمين حول التغييرات الأخيرة والإضافات الأخيرة للموظفين في مؤسستك

الغرض الرئيسي من النشرة الإخبارية التعليمية هو، كما خمنت ذلك، تثقيف القارئ حول موضوع معين. غالبًا ما يشار إليها باسم النشرات الإخبارية المدرسية، يمكن توزيع هذه المنشورات من قبل المؤسسات التعليمية وتتضمن معلومات حول الأحداث والأنشطة والدورات الجديدة.

إذا كنت ترغب في إنشاء نشرة إخبارية تعليمية مثالية، فعليك التفكير في العديد من العوامل، بدءًا من التصميم إلى الجمع بين الصور والنصوص وإشراك القراء. ليس لديك الكثير من الوقت؟ اختصر الطريق مع قالب النشرة الإخبارية التعليمية Word من قوالب Office Templates Online.

على عكس بعض القوالب التي ناقشناها، لا يحتوي هذا القالب على أقسام محددة ولا يقدم تعليمات حول المعلومات التي يجب تضمينها. ومع ذلك، فإنه يوفر أساسًا متينًا لأولئك الذين يعرفون ما يريدون مناقشته ولا يحتاجون إلى إرشادات إضافية. يمكنك الحصول على مثال لتخطيط جذاب من الناحية الجمالية ومجموعات الألوان، والتي يمكنك البناء عليها لجعل النشرة الإخبارية خاصة بك حقًا. قم بتنزيل هذا القالب

نشر الأخبار مع أفضل قوالب النشرة الإخبارية

مهما كانت المعلومات التي بين يديك مهمة أو مثيرة للإعجاب، فإن جمهورك لن يتفاعل معها إذا لم يتم تقديمها بوضوح.

تساعدك أفضل قوالب النشرات الإخبارية على تنظيم سلسلة أفكارك والوصول إلى الملاحظة الصحيحة مع قرائك من خلال محتوى جذاب ومباشر ومفصل.

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