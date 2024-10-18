أفضل 10 برامج لجدولة الموارد في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

إن تخطيط الموارد وإدارتها يستغرق وقتًا طويلاً ومعقدًا - أو على الأقل هو كذلك إذا لم تكن تستخدم البرنامج المناسب لتحقيق ذلك. 💾

إن مطابقة مهارات أعضاء فريقك مع المشاريع، وفهم مدى توافر الموارد، وإعداد الفواتير بالقدر المناسب من الساعات المدفوعة بالفواتير، كل ذلك يستغرق وقتًا وخبرة. في الماضي، كان على مديري المشاريع التعامل مع هذه الأمور يدويًا أو باستخدام جداول بيانات كبيرة ومعقدة.

في هذه الأيام، نحن محظوظون بما فيه الكفاية لامتلاكنا جدولة الموارد البرمجيات. تتيح لنا هذه الأدوات المفيدة عرض وإدارة وإعداد تقارير عن استخدام الموارد بطريقة أكثر استراتيجية. فبدلاً من محاولة تذكّر أعضاء الفريق الذين يعملون بالفعل في طاقتهم الاستيعابية، يمكن لبرنامجك أن يخبرك على الفور ويقترح عليك أفضل شخص للمهمة. 🙋

في هذا الدليل، سنستكشف في هذا الدليل ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة الموارد الخاص بك حتى تعرف ما يمكن توقعه. ثم سنشارك أفضل عشر توصياتنا للأدوات والمنصات التي يجب مراعاتها لعام 2024.

لنجد طريقة أفضل لإدارة مواردك في عام 2024 وما بعده. 🤩

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج جدولة الموارد؟

يبدأ اختيار برنامج جدولة الموارد المناسب بفهم أهدافك، ثم تقييم ما هو متاح. لمساعدتك في اكتشاف ما هو مناسب لمؤسستك وما هو غير مناسب، إليك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها:

التسعير : هل نموذج التسعير مناسب لميزانيتك؟ هل التسعير شفاف أم مقفل خلف عرض توضيحي؟

هل نموذج التسعير مناسب لميزانيتك؟ هل التسعير شفاف أم مقفل خلف عرض توضيحي؟ سهولة الاستخدام: هل البرنامج سهل الاستخدام؟ هل هناك الكثير من موارد التدريب؟

هل البرنامج سهل الاستخدام؟ هل هناك الكثير من موارد التدريب؟ الخدمة الذاتية: هل يمكن لأعضاء الفريق إدارة جداولهم الزمنية الخاصة بهم؟ هل من السهل على المديرين تحديث التقارير والموافقة عليها ومشاركتها؟

هل يمكن لأعضاء الفريق إدارة جداولهم الزمنية الخاصة بهم؟ هل من السهل على المديرين تحديث التقارير والموافقة عليها ومشاركتها؟ الميزات: هل يحتوي على جداول زمنية؟ هل يمكنك إدارة مشاريعك؟ هل يحتوي على الوظائف المالية ووظائف إعداد التقارير التي تحتاجها؟

هل يحتوي على جداول زمنية؟ هل يمكنك إدارة مشاريعك؟ هل يحتوي على الوظائف المالية ووظائف إعداد التقارير التي تحتاجها؟ الرصد وإعداد التقارير: هل يمكنك أن ترى في لمحة سريعة ما الذي يمكنك فعله؟ تخصيص الموارد كيف يبدو؟ هل هناك خيارات مختلفة لإعداد التقارير؟

هل يمكنك أن ترى في لمحة سريعة ما الذي يمكنك فعله؟ تخصيص الموارد كيف يبدو؟ هل هناك خيارات مختلفة لإعداد التقارير؟ المرونة: هل يمكنك تخصيص البرنامج ليتناسب مع احتياجاتك بالضبط؟ هل هناك طرق عرض مختلفة وميزات قابلة للتكيف؟

تتبع ومراقبة المهام والموارد وتقدم المشروع في عرض لوحة معلومات ClickUp Dashboard

ستكون احتياجات جدولة الموارد لكل فريق مختلفة، لذا من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات فريقك وأهدافه. فكر في العناصر التي يجب أن تكون ضرورية والميزات الإضافية.

سيساعدك هذا على تضييق نطاق اختياراتك ويوصلك إلى شريكك المثالي لجدولة الموارد بشكل أسرع.

## أفضل 10 برامج لجدولة الموارد لاستخدامها في عام 2024

لا يوجد نقص في برامج جدولة الموارد المتاحة. فهناك المئات منها، والكثير منها يدعي أنه الأفضل. هذه ادعاءات جريئة، لكن بعض أدوات إدارة الموارد هذه لديها بالفعل فرصة لتحقيق هذا اللقب الرفيع.

اكتشف أفضل 10 أدوات برمجيات لجدولة الموارد التي يمكن أن تساعد فريقك بالفعل على العمل بشكل أكثر استراتيجية وكفاءة.

1.

ClickUp

قم بإدارة جميع الموارد التي تحتاجها للوصول بمشروعك إلى خط النهاية باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر بتبسيط إدارة الموارد، فإن ClickUp هو الأفضل. إنتاجيتنا و

برنامج إدارة المشاريع

يمنحك الأساس لبناء تجربة مخصصة للغاية بناءً على احتياجاتك وأهدافك الفريدة.

قم بتخزين الموارد من جميع الأنواع وإدارتها - بما في ذلك الأشخاص والمعرفة والأماكن والمواد والبائعين. تتبع الوقت باستخدام أداة تعقب الوقت المدمجة لدينا، واستمتع بتقارير مفصلة عن الوقت. أنشئ قاعدة بيانات لجميع البائعين والمتعاونين معك، وأرسل نماذج مخصصة لجمع البيانات التي تحتاجها. ⏰

تتفوق ClickUp في

إدارة الموارد

-خاصة إدارة الأفراد. يتيح لك برنامجنا إنشاء مركز يمكنك من خلاله معرفة الأشخاص المتاحين، ومراقبة تقدم المهام، ومنع الاختناقات من خلال التصرف بذكاء في كيفية تخصيص الموارد. احصل على رؤية شاملة بفضل

عرض التقويم

ثم تعمّق في استكشاف التفاصيل.

افهم في لمحة سريعة من في فريقك الذي يعاني من نقص أو إفراط في العمل حتى تتمكن من إعادة تخصيص مواردك بسهولة

استخدم طريقة عرض عبء العمل لمعرفة مدى توفر أعضاء فريقك على الفور، حتى تتمكن من تعيينهم إلى

المشاريع والمهام

بشكل أكثر فعالية.

طريقة عرض الفريق لدينا فريدة من نوعها تمامًا في ClickUp وتمنحك طريقة جديدة أكثر وضوحًا لـ

الإشراف على إدارة مواردك

مع سهولة التعيينات والتغييرات - بفضل نظام السحب والإفلات.

هناك الكثير من المرونة في ClickUp، وهذا هو السبب في أنه برنامج جدولة الموارد المفضل للكثيرين. من الممكن دائماً البناء من الصفر، ولكن إذا كنت تريد طريقاً مختصراً للهيمنة على المؤسسة، فإن

قالب تخطيط الموارد

هو أفضل مكان للبدء.

لدينا

القوالب

تمنحك طريقة جاهزة لعرض الموارد وتخصيصها - كل ما عليك فعله هو توصيل بياناتك. ClickUp رائع لجدولة الموارد، وأكثر من ذلك بكثير.

مع المهام والمستندات والأهداف واللوحات البيضاء ولوحات المعلومات والدردشة المدمجة جميعها، يمكن أن يصبح ClickUp مصدرك الحقيقي الوحيد للتنظيم والإنتاجية في أي وقت من الأوقات. 🤩

أفضل ميزات ClickUp:

استمتع بإدارة الأصول، وتتبع الوقت، والنماذج الرقمية، وجدولة الموارد في مكان واحد

طرق عرض متعددة، بما في ذلك مخططات جانت ، حتى تتمكن من رؤية الموارد وتقدم المشروع في لمحة سريعة

تصفية الموارد والمهام حسب المُعيَّن والأولوية والعلامات والمزيد لإدارة الموارد بفعالية أكبر

تتبع الوقت المدمج و إدارة الميزانية

سهولة إعادة تخصيص المهام بالسحب والإفلات وجدولة المشروع للمساعدة في مستويات سعة الموارد

نماذج مخصصة قابلة للتكوين لجمع تفاصيل البائعين

أسلوب مرئي للغاية وقابل للتخصيص لجدولة موارد المشروع وإدارة المهام

واجهة وتجربة سهلة الاستخدام

إشعارات قابلة للتخصيص على مستوى المستخدم

تعاون فريق العمل المدمج عبر المشاريع والمهام والمستندات

سهولة الوصول إلى مناطق أخرى من ClickUp، حتى تتمكن من تبسيط سير عملك والوصول إلى بياناتك في مكان واحد

قيود ClickUp:

ClickUp هو أداة برمجية شاملة، وقد يتطلب بعض الوقت للتعلم لاستخدامه على أكمل وجه

يحتوي ClickUp على الكثير من البيانات، لذا يمكن أن تتأثر أوقات التحميل من حين لآخر. تعتبر تحسينات السرعة والأداء أولوية على خارطة طريق المنتج

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. مخطط المحور

عبر

Hub Planner

Hub Planner هو برنامج لجدولة الموارد و

أداة تخطيط

مصممة للشركات من جميع الأحجام - من الشركات الكبيرة إلى العمليات الأصغر حجماً. يساعدك البرنامج المبسّط على تنظيم الموارد، وإدارة الجداول الزمنية، والتعامل مع طلبات إجازة العمل المؤقتة، والإشراف على المشاريع، وغير ذلك الكثير. 🙌

أفضل ميزات برنامج #### Hub Planner:

كتل مرمزة بالألوان تساعدك على تصور المشاريع والموارد المتاحة بسرعة

تجربة مستخدم سهلة الاستخدام ومبسطة

تقارير قوية تتيح لك حساب الوقت وتحليله

قيود مخطط المحور

هناك مجموعة واسعة من الميزات، والتي يمكن أن تكون مربكة للمستخدمين الجدد أو العاديين

يجد بعض المستخدمين أن العملية المتكررة لإكمال الجداول الزمنية عبر مشاريع متعددة محبطة

تسعير #### تسعير Hub Planner:

التجربة المجانية متاحة

التوصيل والتشغيل: 7 دولارات لكل مورد/شهر

7 دولارات لكل مورد/شهر القسط: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مورد/شهريًا

18 دولارًا أمريكيًا لكل مورد/شهريًا قائد أعمال: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مخطط المحور

G2: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. سافيوم

عبر سافيوم Saviom هي أداة لجدولة الموارد على مستوى المؤسسة تساعد الشركات على تحسين القوى العاملة لديها، حتى تتمكن من تحقيق وفورات في التكلفة والكفاءة. لا تتيح لك المنصة جدولة الموارد فحسب، بل تمنحك أيضاً إمكانية التنبؤ,

أدوات تخطيط السعة

والنمذجة القائمة على السيناريوهات 📊

سافيوم أفضل الميزات:

سهولة التهيئة لتتناسب مع احتياجات عملك

تنبيهات مدمجة تساعدك على تحديد المشاكل المحتملة

استخدام الأتمتة لتشغيل تحليل "ماذا لو" واختبار سيناريوهات مختلفة

قيود سافيوم

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة والتجربة أقل حداثة من البدائل الأخرى

يفتقر البرنامج إلى ميزات إدارة المشاريع التي يقدمها المنافسون الآخرون

تسعير سافيوم:

تتوفر نسخة تجريبية مجانية

اتصل للحصول على التسعير

تقييمات ومراجعات سافيوم

G2: 3.5/5 (مراجعة واحدة)

3.5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4. عائم

عبر

Float

العائم هو مصطلح حديث

أداة إدارة الموارد

مصممة لمساعدتك في إدارة موظفيك ومشاريعك في مكان واحد. خطط للمشاريع من خلال جدولة المهام والميزانيات ومعالم المشروع والتنبؤ بالقدرات. ثم قم بإدارة ساعات عمل أعضاء فريقك ومهاراتهم وطلبات الإجازات. ⚒️

تعويم أفضل الميزات:

واجهة وتجربة مستخدم نظيفة ومبسطة

عرض شفاف للغاية للموارد المتاحة والمخصصة لها

إدارة المهام وفريق العمل والمشروع في مكان واحد

قيود التعويم:

ميزات التتبع المالي والميزنة محدودة مقارنة بأدوات تخطيط الموارد الأخرى

قد يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلم حاد قليلاً

تسعير التعويم:

التجربة المجانية متاحة

المبتدئين: 7.50 دولار للشخص الواحد/شهريًا

7.50 دولار للشخص الواحد/شهريًا المحترف: 12.50 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد/شهريًا

12.50 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد/شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تعويم

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,400+ تقييم)

5. رن

عبر

Runn

Runn هي أداة لإدارة الموارد تتيح لك الحصول على رؤية أفضل لما يحدث، حتى تتمكن من جدولة الأشخاص المناسبين للمشاريع المناسبة. يمكنك إنشاء جداول زمنية عالية المستوى، وتخطيط وتتبع المشاريع، واستخدام التنبؤ لمساعدتك في التخطيط المسبق لتحسين الأداء. 📅

تجعل ميزات تخطيط الموارد من السهل الحصول على عرض بسيط لموارد مشروعك. إنه مثالي لتخصيص الموارد الخاصة بالوقت وإدارة القوى العاملة لديك.

رن أفضل الميزات:

سهل الاستخدام بدون منحنى تعليمي حاد

مستوى عالٍ من الرؤية حول كيفية استخدامك لمواردك وميزانية مشروعك في الوقت الفعلي

تكامل مع أدوات الطرف الثالث لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات

قيود #### قيود التشغيل:

لا توجد ميزة تراعي التبعيات عبر المشاريع

يتمنى المستخدمون لو كان هناك المزيد من خيارات الألوان المتاحة

ليست الفكرة الأفضل لإدارة ميزانيات المشاريع

تسعير #### رن

الخطة المجانية متاحة

المحترفين: 10 دولارات للشخص الواحد/شهرًا

10 دولارات للشخص الواحد/شهرًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

رن التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (مراجعة واحدة)

4.5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: 4.8/5 (25 مراجعة)

6. بارالكس

عبر

Parallax

Parallax هي أداة لتخطيط الموارد وإدارتها مصممة للفرق التي ترغب في زيادة سعة الإيرادات إلى أقصى حد. تركز الأداة على التنبؤ وتخطيط السعة وإدارة الموارد - مما يساعد الفرق على العمل بشكل استراتيجي لتصور السعة وتخطيط الموارد بالطريقة المثلى. 🙌

أفضل ميزات #### Parallax:

تجربة مستخدم عالية التصنيف

تساعد الأتمتة في تحديد فرص جدولة الموارد بشكل أكثر إنتاجية

رؤى حول مخاطر المشروع وتنبيهات لمشكلات المشروع الحرجة

قيود Parallax:

توجد حاليًا عمليات تكامل محدودة مع أدوات أخرى

أبلغ المستخدمون عن وجود منحنى تعليمي حاد في البرنامج

تسعير #### Parallax:

اتصل بنا للحصول على التسعير

تقييمات ومراجعات بارالكس

G2: 4.5/5 (2 مراجعات)

4.5/5 (2 مراجعات) Capterra: 4.3/5 (50 تقييم)

7. كانتاتا

عبر

Kantata

كانتاتا (سابقًا

مافنلينك

) يعد برنامج جدولة الموارد جزءًا من منصتهم السحابية المتكاملة المستندة إلى السحابة وهو مصمم لمساعدة الفرق في الحصول على رؤية واضحة لمشاريعهم وتخصيص الموارد وتوافرها بشكل عام.

تساعد أدوات جدولة الموارد الخاصة بها على إدارة أعباء العمل المتعددة بفعالية لفهم سعة الموارد في لمحة سريعة. ويسهل البرنامج تحقيق التوازن بين استخدام الموارد والحصول على التوصيات ومطابقة مجموعات مهارات أعضاء الفريق مع المشاريع المناسبة. 🧰

أفضل ميزات #### كانتاتا:

لوحة تحكم واحدة للاطلاع على جميع الجداول الزمنية المقدمة والمعلقة والمعتمدة

مكان واحد لإدارة مواردك ووقتك ومشاريعك

الحصول على عرض لربحية المشروع والتقدم المحرز في الوقت الفعلي

قيود كانتاتا:

تتضمن بعض المراجعات عدم الرضا عن تطوير ميزة إدارة المشروع

أبلغ المستخدمون أيضًا عن أن بعض خيارات التصفية تبدو محدودة

أسعار كانتاتا:

اتصل للحصول على التسعير

تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2: 4.1/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

8. ليكويدلانر

عبر

LiquidPlanner

LiquidPlanner

تدّعي أنها المنصة الوحيدة لإدارة الموارد التي تتكيف مع التغيير، وتساعد الفرق على التخطيط لمواجهة عدم اليقين بأفضل ما يمكن. يمكنك إجراء عمليات محاكاة لإنشاء تنبؤات واقعية، والاطلاع على عرض النطاق الترددي لفريقك في لمحة، وتحديد المشاريع التي يجب تحديد أولوياتها للحصول على أفضل النتائج. ✅

أفضل ميزات LiquidPlanner:

سهولة مشاركة البيانات مع الأقسام الأخرى والمتعاونين

ميزات بديهية وقوية لإدارة المشاريع

تصور بسرعة وسهولة الجداول الزمنية للمشروع والتبعيات

قيود LiquidPlanner:

يمكن أن يبدو البرنامج معقدًا ويتطلب وقتًا للتعلم

يتمنى بعض المستخدمين وجود ميزات أكثر تفصيلاً لإعداد التقارير المالية

تسعير LiquidPlanner:

الإصدار التجريبي المجاني متاح

الأساسية: 15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا احترافي: 25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

25 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا أقصى حد: 35 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات LiquidPlanner:

G2: 4.2/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم)

9. تيمديك

عبر

Teamdeck

يوفر برنامج Teamdeck لإدارة المشاريع والموارد لفرق العمل رؤية عالية المستوى لكل فريق وكل مشروع. يجمع البرنامج بين تخطيط الموارد، وتتبع الوقت، وإدارة الإجازات، وتخطيط المشاريع، والتوافر في مكان واحد - حتى تتمكن الفرق من العمل بطريقة أكثر كفاءة واستراتيجية. 📊

أفضل ميزات برنامج Teamdeck:

عرض التوافر ثم جدولة أعضاء الفريق للمشاريع على تقويم الموارد البديهي

تقويم فريق مرن يسهل على أعضاء الفريق فهمه

يتكامل بسهولة مع الأدوات الأخرى بفضل عمليات التكامل المضمنة وواجهة برمجة التطبيقات (API)

قيود Teamdeck:

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في واجهة المستخدم

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في إنشاء أنواع التقارير التي يحتاجون إليها

تسعير Teamdeck:

التجربة المجانية متاحة

المورد الأساسي : 1 دولار شهريًا

: 1 دولار شهريًا عضو الفريق: 3.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Teamdeck:

G2: 4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. سمارتشيت

عبر

SmartSheet

ورقة ذكية

هو عبارة عن منصة لإدارة الموارد مصممة لتحقيق الاتساق بين فرق العمل على نطاق واسع. يجعل البرنامج من السهل عرض الموارد والجداول الزمنية وتتبعها، وإدارة المشاريع عبر طرق عرض مختلفة، والتعاون كفريق واحد، واستخدام التخطيط لتحسين إنتاج المشاريع والمحتوى وغيرها من

التسليمات

على نطاق واسع ⚒️

أفضل ميزات Smartsheet:

بحث مدمج يجعل من السهل العثور على ما تبحث عنه

يمكن لأعضاء الفريق إضافة ملاحظات إلى المهام والمشاريع

تسمح التحديثات في الوقت الفعلي بتخطيط أفضل بين مديري المشاريع والفرق الميدانية

قيود برنامج Smartsheet:

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي حاد

يعتمد البرنامج على نموذج جدول بيانات قد لا يكون جذاباً لجميع المستخدمين

تسعير #### سمارتشيت:

الخطة المجانية متاحة

المحترفين: 6 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

6 دولارات لكل مستخدم/شهريًا الشركات: 24 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

24 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartsheet:

G2: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

إدارة مواردك بشكل أكثر فعالية

لا يمكن لمديري المشاريع القيام بكل شيء. دع برنامج جدولة الموارد المناسب يزيح بعض العبء عن عاتقك، حتى تتفرغ للتركيز على المهام التي تتطلب اهتمامك الخبير.

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