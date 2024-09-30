أفضل 10 بدائل خطية ومنافسين في عام 2025

منذ إطلاق تطبيق Linear في عام 2019، استحوذ ببطء على قلوب فرق تطوير البرمجيات، وأصبح الأداة المفضلة لديهم لتتبع المشكلات, صياغة خرائط طريق المنتج والإشراف على سباقات السرعة.

يأخذ Linear البساطة في الاعتبار، فقد حاز على الإشادة لسهولة استخدامه، وميزة الوضع المظلم الأنيقة، واختصارات لوحة المفاتيح السريعة، والتكامل السلس مع المطورين المفضلين مثل GitHub و GitLab. ومع ذلك، ليس كل شيء مشرق وأقواس قزح. 🌈

إذا كنت ترغب في تخصيص Linear ليناسب احتياجات فريقك الخاصة، فقد يبدو افتقاره لخيارات التخصيص بمثابة خيبة أمل. هل تحتاج إلى رؤى أعمق حول تقدم فريقك وأدائه؟

قد لا تفي التقارير والتحليلات الأساسية في Linear بالغرض. وإذا كنت ترغب في إدارة مشاريعك أثناء التنقل، فلا يوجد لدى Linear تطبيق جوال لأجهزة Android و iOS. 👀

بالنظر إلى هذه الاعتبارات، من الطبيعي أن تستكشف أفضل البدائل لـ Linear التي تعالج هذه القيود، أو الأفضل من ذلك، الجمع بين أفضل ما في العالمين. وهنا يأتي دور هذه المقالة.

سوف نستكشف أفضل 10 منافسين لـ Linear متاحين اليوم، حتى تتمكن من العثور على إدارة المشاريع تطابق

نظرة عامة خطية

الخطي هو برنامج إدارة المشاريع مصمم لفرق تطوير البرمجيات التي تبحث عن البساطة والسرعة. ومع ذلك، فهو ليس أداة أساسية لتتبع المشكلات. يوفر هذا البرنامج الرائع واجهة بديهية وسهلة الاستخدام تجعل تخطيط المشكلات وتحديد أولوياتها وتتبعها أمرًا سهلاً للغاية.

على الرغم من بساطته، يقدم Linear ميزات مفيدة مثل اختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السريع، والوضع المظلم لتقليل إجهاد العين، والتكامل السلس مع أدوات التطوير مثل GitHub و GitLab.

وعلى الرغم من أن هذه الميزات تجعل منه أداة مفضلة للعديد من الفرق، إلا أن البعض يشعر بالخذلان بسبب قيوده. تشمل هذه القيود ما يلي:

الافتقار إلى التخصيص: في حين أن بساطة Linear مثيرة للإعجاب، إلا أنها تفتقر إلى التخصيص. قد تجد الفرق التي تبحث عن طريقة لتخصيص الأداة وفقًا لاحتياجاتها الخاصة نفسها في حيرة من أمرها.

في حين أن بساطة Linear مثيرة للإعجاب، إلا أنها تفتقر إلى التخصيص. قد تجد الفرق التي تبحث عن طريقة لتخصيص الأداة وفقًا لاحتياجاتها الخاصة نفسها في حيرة من أمرها. التقارير والتحليلات الأساسية: يتطلب فهم تقدم الفريق وأدائه رؤى متعمقة، وهو ما قد تفشل التقارير والتحليلات الأساسية التي يقدمها لينير في تقديمه.

يتطلب فهم تقدم الفريق وأدائه رؤى متعمقة، وهو ما قد تفشل التقارير والتحليلات الأساسية التي يقدمها لينير في تقديمه. لا يوجد تطبيق للهواتف المحمولة: يفتقر تطبيق Linear إلى تطبيق للهواتف المحمولة لمنصات Android وiOS، مما يجعله أقل ملاءمة للفرق التي ترغب في إدارة مشاريعها أثناء التنقل.

يفتقر تطبيق Linear إلى تطبيق للهواتف المحمولة لمنصات Android وiOS، مما يجعله أقل ملاءمة للفرق التي ترغب في إدارة مشاريعها أثناء التنقل. محدودية التوافق: على الرغم من أنها تعمل بسلاسة مع GitHub وGitLab، إلا أن هذه الأداة قد لا تتكامل بسلاسة مع البرامج الأخرى التي يستخدمها فريقك كل يوم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في البدائل الخطية؟

إذا كنت تفكر في التحول من Linear، فقد تكون لديك بالفعل فكرة عن المجالات التي يجب البحث عنها في البدائل الأخرى. وإذا لم تكن لديك أي فكرة، فلا تقلق - لقد قمنا بتغطيتك. إليك قائمة تحقق بسيطة لتضعها في اعتبارك أثناء بحثك عن أفضل أداة لتحل محل Linear:

التوازن بين البساطة والمرونة: ابحث عن أداة يسهل إعدادها والتنقل فيها، مع منحك كل ما تحتاجه لتخصيصها لتناسب سير عمل فريقك. ففي النهاية، يجب أن تتوافق أداتك مع احتياجاتك وليس العكس

ابحث عن أداة يسهل إعدادها والتنقل فيها، مع منحك كل ما تحتاجه لتخصيصها لتناسب سير عمل فريقك. ففي النهاية، يجب أن تتوافق أداتك مع احتياجاتك وليس العكس التقارير والتحليلات المتقدمة: البيانات هي الذهب الجديد، ولكن فقط إذا كانت لديك الأدوات المناسبة للتنقيب عنها وتنقيحها. لذا، اختر الأداة التي تقدم رؤى متعمقة للمشروع وفريق العمل لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات

البيانات هي الذهب الجديد، ولكن فقط إذا كانت لديك الأدوات المناسبة للتنقيب عنها وتنقيحها. لذا، اختر الأداة التي تقدم رؤى متعمقة للمشروع وفريق العمل لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات إمكانية الوصول إليها عبر الهاتف المحمول: كما أن حياتك ليست محصورة في مكتب، يجب أن تكون أداتك الجديدة متاحة أينما ذهبت. وبهذه الطريقة، يمكنك إدارة مهامك حتى أثناء الاستمتاع بقهوة بالحليب في المقهى المفضل لديك ☕️

كما أن حياتك ليست محصورة في مكتب، يجب أن تكون أداتك الجديدة متاحة أينما ذهبت. وبهذه الطريقة، يمكنك إدارة مهامك حتى أثناء الاستمتاع بقهوة بالحليب في المقهى المفضل لديك ☕️ القدرة على التكامل: تحقق مما إذا كانت الأداة لديها تكامل مع البرامج التي تستخدمها في عملك. مثل محاولة إدخال أداة ما في ثقب مستدير، إذا كانت الأداة لا تتناسب مع مجموعتك التقنية، فمن المرجح أنها ليست الأنسب لك

مثال على هيكل تقسيم العمل في طريقة عرض القائمة في ClickUp

مع وجود قائمة المراجعة هذه في متناول اليد، أنت جاهز لتقييم البدائل الخطية التالية، حتى تتمكن من اختيار الأفضل لاحتياجاتك.

أفضل 10 بدائل خطية

لقد قمنا بغربلة العديد من أدوات إدارة المشاريع وركزت على أفضل 10 بدائل لينيير التي تتفوق على لينير في الأداء. تابع القراءة لتعرف أي من هذه البدائل يمكن أن يكون الخيار الأمثل لك.

1. انقر فوق

تصور المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

لا يحتل المركز الأول بين البدائل الخطية سوى ClickUp. ولسنا نحن فقط من نثني عليه. فيض من تقييمات العملاء الممتازة يقول كل شيء - مما جعل ClickUp يحتل المركز الأول على موقع أفضل برنامج لإدارة المشاريع في G2 قائمة لعام 2023.

على غرار Linear، يحتوي ClickUp على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، و الوضع المظلم وسهل الاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح (إلى جانب أوامر الشرطة المائلة ) لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدم. كما أنه يحتوي على أكثر من 80 تكامل أصلي بما في ذلك GitHub وGitLab وBitbucket، مما يجعل من السهل جدًا دمجها في مجموعتك التقنية الحالية. 🛠️

ولكن هنا حيث يتألق ClickUp حقًا - مرونته الاستثنائية. على عكس Linear، يسمح ClickUp بالتخصيص الكامل مع الميزات التالية:

حقول مخصصة : تسمح لك هذه الحقول بالتقاط تفاصيل إضافية (مثل تاريخ الاستحقاق، والمُعيّن، والأولوية، والتسميات، والملفات، والتقدم، والتقييم، وما إلى ذلك) لكل مهمة في مشروعك

تسمح لك هذه الحقول بالتقاط تفاصيل إضافية (مثل تاريخ الاستحقاق، والمُعيّن، والأولوية، والتسميات، والملفات، والتقدم، والتقييم، وما إلى ذلك) لكل مهمة في مشروعك طرق عرض متعددة : تخطيط وتصور تقدم المشروع باستخدام طرق عرض القائمة ولوحة كانبان والتقويم وجانت والجدول الزمني والمزيد

تخطيط وتصور تقدم المشروع باستخدام طرق عرض القائمة ولوحة كانبان والتقويم وجانت والجدول الزمني والمزيد ClickApps : افتح وظائف إضافية لمساحة العمل الخاصة بك، مثل تتبع الوقت، وحدود العمل الجاري، وسباقات السرعة الآلية، ونقاط السرعة

افتح وظائف إضافية لمساحة العمل الخاصة بك، مثل تتبع الوقت، وحدود العمل الجاري، وسباقات السرعة الآلية، ونقاط السرعة لوحات المعلومات : أنشئها باستخدام عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص للحصول على نظرة شاملة لتقدم مشروعك وأدائه 📈

أنشئها باستخدام عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص للحصول على نظرة شاملة لتقدم مشروعك وأدائه 📈 تقارير الفريق : احصل على رؤى متعمقة حول أداء المشروع وأداء الفريق حتى تتمكن من تحديد الاختناقات وتحسين سير العمل وتحسين إدارة العمل التعاوني هذا ليس كل شيء. يوفر ClickUp أدوات تعاون قوية مثل التعليقات والدردشة والبريد الإلكتروني و اللوحات البيضاء . يمكنك أيضًا إنشاء مواقع الويكي وقواعد المعرفة الخاصة بالشركة والتعاون في داخلها مستندات ClickUp وجعلها في متناول الجميع في فريقك.

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك استخدام ClickUp في أي مكان - على الويب أو على جهاز Android أو iOS، وحتى على تطبيقات سطح المكتب لنظام التشغيل Windows أو Mac أو Linux.

ClickUp أفضل الميزات

إضافة عدد غير محدود من المستخدمين والمهام على الباقة المجانية السخية

تعيين المهام للعديد من أعضاء الفريق في أقسام متعددة مثل التسويق وتطوير البرمجيات

تخلص من المهام الشاقة والمتكررة باستخدام أتمتة ClickUp لتسريع مرحلة إدارة المشروع

استخدام انقر فوق النماذج لجمع استفسارات العملاء وملاحظات العملاء-مثالي لفرق تطوير البرمجيات التي تبحث عن تتبع الأخطاء

البقاء على اطلاع على التحديثات المهمة مع إعدادات الإشعارات الدقيقة

جمع الملاحظات من فريقك باستخدام ميزة التدقيق في لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو وملفات PDF

استخدم ClickUp AI في أوصاف المهام والتعليقات والمستندات لإنشاء محتوى مكتوب بسرعة

اذكر المهام وأعضاء الفريق، وسجّل مقاطع صوتية ومقاطع شاشة، وأسند التعليقات إلى أحد أعضاء الفريق باستخدام ميزة التعليقات القوية

قم بتشغيل مشروعك باستخدامقالب إدارة المشروعواحد من أكثر من 1,000قوالب ClickUp متوفرة

قيود ClickUp

قد يبدو الأمر مربكًا بعض الشيء للمستخدمين الجدد

وقد قال بعض المستخدمين إنه بطيء بعض الشيء في بعض الأحيان (ولكن ليس مع ClickUp 3.0 )

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. آها!

عبر آها! يشبه سكين الجيش السويسري لإدارة مشاريع تطوير المنتجات المعقدة. يتكون من مجموعة من الأدوات: خرائط طريق للاستراتيجية والتخطيط، وأفكار لجمع ملاحظات العملاء، ودفاتر ملاحظات ل تعاون الفريق و تطوير لسباقات السرعة أو إدارة المشاريع الرشيقة .

بالمقارنة مع Linear، يوفر Aha! مجموعة ميزات أوسع بكثير تتجاوز كونها أداة لإدارة المشاريع مع تتبع المشكلات والأخطاء وتراكم الأعمال وإدارة سير العمل. ونتيجة لذلك، فهي تأتي بسعر أعلى.

الأمر أشبه بالاختيار بين صندوق أدوات بسيط وورشة عمل كاملة - كلاهما مفيد، لكن أحدهما يقدم الكثير بتكلفة أعلى. 💸 مقارنة Aha! بـ Jira !

Aha! أفضل الميزات

دعم عملاء متعاون ومتجاوب

إنشاء عروض تقديمية لخارطة الطريق مع تفاصيل المنتج مباشرةً

تعاون مع فريقك على الملاحظات واللوحات البيضاء

حدد أهداف العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية، وتتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات المعلومات والتقارير

جمع الأفكار من العملاء، وإبقائهم على اطلاع تلقائياً بالتحديثات

أكثر من 30 تكاملاً مع الأدوات الشائعة مثل Azure DevOps وSalesforce وZendesk

قيود Aha!

لا توجد خطة مجانية

خطط باهظة الثمن للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

إعداد معقد ومنحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

تسعير Aha!

آها خرائط الطريق (تشمل أساسيات الأفكار وأساسيات الدفاتر): تبدأ من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تبدأ من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أفكار آها: يبدأ من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

يبدأ من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم دفاتر آها: تبدأ بسعر 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تبدأ بسعر 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم أها للتطوير: يبدأ ب 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Aha

G2: 4.3/5 (أكثر من 230 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

تعرف على الأفضل_

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3. الخلية

عبر خلية النحل Hive هي أداة رشيقة لإدارة المشاريع للفرق الصغيرة التي تريد مزيجًا مثاليًا من سهولة الاستخدام ومجموعة ميزات غنية. وتشمل ميزاته طرق عرض متعددة للمشروع، وأتمتة سير العمل، وأدوات التواصل، ومشاركة الملفات.

وبالإضافة إلى ذلك، يتكامل Hive مع أكثر من 1000 تطبيق خارجي، مما يضمن إمكانية دمجه بسلاسة في المكدس التقني لشركتك من أجل فرق برمجيات رشيقة حقًا. بينما يركز Linear على عملية تطوير البرمجيات ، توفر ميزات Hive مرونة أكبر في إدارة مجموعة متنوعة من عمليات سير العمل والعمليات التجارية.

أفضل ميزات Hive

استخدام وضع التركيز لكتم جميع الإشعارات

ميزات تتبع الوقت الأصلي وإعداد تقارير الجداول الزمنية

يحتوي على طرق عرض كانبان وجانت والجدول والتقويم والمحفظة لتخطيط المشروع وتتبعه

استخدم Hivemind (Hive's أداة الذكاء الاصطناعي ) لتبادل الأفكار وتوليد المحتوى وتحريره وترجمته

تعاون مع فريقك عبر المحادثات الفردية والجماعية ومحادثات الفيديو وملاحظات Hive

قيود Hive

وظائف تطبيق الجوال الأساسية

يمكن أن يكون بطيئًا ومعيبًا في بعض الأحيان

تسعير #### Hive

خطة مجانية

الفرق: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Hive التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (440+ تقييم)

4.6/5 (440+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 180 تقييم)

4. بروفهاب

عبر بروفهاب على غرار Hive، ProofHub هو بديل خطي آخر "الكل في واحد" للفرق من أي حجم في مختلف الأقسام. يحتوي على أربع طرق عرض رئيسية للمشروع - اللوحة، والجدول، والجدول، وجانت، والتقويم - لمساعدتك على تصور المشاريع بناءً على احتياجاتك وتفضيلاتك. إنه سهل الاستخدام للغاية (حتى بالنسبة للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا) ويحتوي على وظائف إدارة المشاريع الرئيسية لتغطية معظم احتياجاتك.

فكّر في استخدام ProofHub إذا لم يكن تصميم لينير الذي يركز على التطوير وإدارة المشاريع الرشيقة أولوية ولا تعتمد بشكل كبير على أدوات المطورين مثل GitHub و GitLab.

أفضل ميزات ProofHub

استخدام الجداول الزمنية لتتبع الوقت المستغرق في مهام المشروع

برنامج جيد لتتبع الأخطاء لضمان عدم تفويت المشكلات

استخدم ميزة الإعلانات لجدولة التحديثات الرئيسية ومشاركتها مع فريقك

يمكن أن تكون الأسعار الثابتة فعالة من حيث التكلفة للفرق التي تضم أكثر من 10 أعضاء

إدارة الوصول والتحكم داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام أدوار وأذونات مخصصة

يدعم 11 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والهولندية والإيطالية

قيود ProofHub

لا توجد خطة مجانية

يمكن أن يكون تطبيق الجوال بطيئًا ومتأخرًا مقارنةً ببرامج إدارة المشاريع الأخرى

لا يوجد تحكم دقيق في إشعاراتك لإدارة المشاريع بكفاءة

لا يوجد حاليًا سوى ثماني عمليات تكامل فقط - Slack وBox وDropbox وDropbox وتقويم Google (وiCal) وGoogle Drive وOneDrive وFreshBooks وQuickBooks

تسعير بروفهاب

أساسي: 50 دولارًا شهريًا

50 دولارًا شهريًا التحكم الكامل: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ProofHub #### تقييمات ومراجعات ProofHub:

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. تودويست

عبر تودويستتودويست هو موقع شهير أداة إنتاجية مصممة للأفراد والفرق الصغيرة التي تتطلع إلى إدارة المشاريع البسيطة والبقاء على رأس المواعيد النهائية. في حين أن ميزات Linear تركز على فريق العمل، فإن Todoist يتمحور حول الإنتاجية الشخصية.

تكمن قوة Todoist في بساطته وسهولة استخدامه. يمكنك إنشاء المشاريع بسرعة، وتعيين المهام، وتعيين الأولويات والمواعيد النهائية، وجدولة التذكيرات، وتسمية المهام لتنظيم أفضل.

ومع ذلك، فهو يفتقر إلى الفرق متعددة الوظائف بحاجة إلى ميزات قوية لإدارة المشاريع والمهام.

أفضل ميزات Todoist

تعمل أداة التعاون المستندة إلى الويب بشكل جيد على جميع الأجهزة

تحويل رسائل البريد الإلكتروني في Gmail و Outlook إلى مهام

تعيين تواريخ استحقاق متكررة بلغة طبيعية (على سبيل المثال، كل يوم اثنين الساعة 10 صباحًا)

أكثر من 80 تكاملاً مع أدوات مثل تقويم Google وMicrosoft Teams وSlack

يمكنك دعوة ما يصل إلى 25 متعاونًا على باقة Pro (وما يصل إلى 50 متعاونًا على باقة Business) مجانًا

قيود تودويست #### قيود تودويست

طرق عرض محدودة للمشروع للفرق الرشيقة متعددة الوظائف

ميزة التذكير غير متوفرة في الباقة المجانية

أكبر حجم للملف يمكنك تحميله هو 100 ميغابايت

تسعير تودويست

الخطة المجانية

المحترفين: 5 دولارات شهريًا (للمستخدمين الفرديين)

5 دولارات شهريًا (للمستخدمين الفرديين) الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (للفرق)

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4.4/5 (أكثر من 750 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 750 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

6. أسانا

عبر أساناأسانا هو نظام متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تخطيط وتنظيم أعمالهم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لديه الكثير من الميزات لجعل إدارة المهام أسهل.

يمكنك تعيين المهام وتعيين تواريخ الاستحقاق وتتبع الجداول الزمنية للمشروع. يمكنك أيضًا عرض المشاريع من خلال عرض القائمة واللوحة والجدول الزمني والتقويم.

على عكس Linear، فهو ليس مخصصًا للفرق التقنية فقط - فهو مرن بما يكفي ليستخدمه أي فريق في أي مجال.

أفضل ميزات Asana

سهل الإعداد والتنقل

يمكن الوصول إليه على تطبيقات سطح المكتب والجوال

استخدام ميزة القواعد لأتمتة المهام المتكررة

لديه عرض محفظة لعرض جميع المشاريع في لمحة سريعة

إنشاء قوالب مخصصة للبدء بسرعة في المشاريع الجديدة

أكثر من 200 عملية تكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وZoom

قيود أسانا

الحد الأقصى لحجم تحميل الملفات 100 ميغابايت

لا يمكن تعيين مهام لعدة أشخاص

قد يتباطأ مع المشاريع الكبيرة

تسعير #### أسانا

خطة مجانية

القسط: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

مكافأة: هل تريد الاطلاع على التفاصيل الكاملة؟ تحقق من مقارنتنا لـ لينير مقابل أسانا .

7. خطة المنتج

عبر خطة المنتج ProductPlan هي أداة تخطيط طريق مصممة خصيصًا لمديري المنتجات. وهي تتيح لك تخطيط وتصور خرائط طريق المنتج من خلال عروض الجدول الزمني والقائمة (المعروفة أيضًا باسم كانبان). ميزة ProductPlan البارزة في ProductPlan هي واجهة السحب والإفلات البديهية، مما يجعل تنظيم وتعديل عناصر خارطة الطريق أمرًا سهلاً.

أفضل ميزات برنامج ProductPlan

إضافة عدد غير محدود من المشاهدين مجانًا في جميع الخطط

تخزين أفكار المنتجات في القسم المتوقف للتنفيذ المستقبلي

استخدم نموذج التسجيل المدمج لتحديد أولويات الميزات المراد تنفيذها

مشاركة خرائط الطريق مع أصحاب المصلحة عبر روابط خاصة آمنة أو التصدير عبر الصور أو جداول البيانات أو PDF

قيود ProductPlan

لا توجد خطة مجانية (يتوفر إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا)

10 عمليات تكامل فقط - Zapier وVimeo وMS Teams وClluence وGitHub وTrillo وAzure DevOps وPivotalTracker وSlack وJira

أسعار خطة المنتج

الأساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل محرر

39 دولارًا شهريًا لكل محرر المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل محرر

69 دولارًا شهريًا لكل محرر المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات خطة المنتج

G2: 4.4/5 (149 تقييمًا)

4.4/5 (149 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (54 مراجعة)

8. جيرا

عبر برنامج جيراجيرا التي طورتها شركة Atlassian، بدأت كحل لتتبع المشكلات لفرق البرمجيات في عام 2002. واليوم، يتم استخدامه على نطاق واسع في الأقسام التقنية وغير التقنية من أجل تخطيط وتتبع مختلف المشاريع الرشيقة .

في حين يركز Linear على البساطة والسرعة مع مجموعة ميزاته المحدودة، يتميز Jira بتقديمه ميزات وميزات تخصيص واسعة النطاق يمكنها التكيف مع تعقيدات سير العمل المختلفة.

أفضل ميزات Jira

صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات فرق العمل الرشيقة مجموعة ميزات واسعة النطاق وقابلة للتخصيص وقابلة للتطوير

تقارير ملائمة للمطورين لتتبع سباقات السرعة والمشكلات في الوقت الفعلي

تسمح الخطة المجانية بلوحات مشاريع غير محدودة مع سعة تخزين تصل إلى 2 جيجابايت

يتكامل بسهولة مع منتجات أطلسيان الأخرى مثل BitBucket و Confluence

قيود Jira

الإعداد المعقد والواجهة المعقدة يمكن أن يربك المستخدمين الجدد

يمكن أن تصبح بطيئة ومتأخرة في بعض الأحيان

ميزات تعاون محدودة

تسعير #### تسعير جيرا

خطة مجانية

القياسية: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم البريميوم: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

9. سونساما

عبر سونساماسونساما هو مخطط يومي بسيط مصمم للأفراد المشغولين الذين يتطلعون إلى البقاء منظمين وزيادة إنتاجيتهم. يساعدك على التخطيط ليومك بفعالية والتركيز على المهام المهمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتزامن مع التطبيقات الشائعة مثل تقويم Google و Slack و Todoist و ClickUp و Trello، مما يسمح لك بسحب المهام وجدولة عملك من مصادر مختلفة.

أفضل الميزات #### Sunsama

واجهة جمالية وسهلة الاستخدام

تحديد الأهداف اليومية والأسبوعية، والتي يمكنك ربطها بقائمة مهامك

تحويل رسائل البريد الإلكتروني (من Gmail و Outlook) ورسائل Slack إلى مهام

استخدم وضع التركيز للعمل على مهمة واحدة في كل مرة وتتبع الوقت الذي تقضيه فيها

قيود سونساما

عمليات تكامل محدودة

لا توجد باقة مجانية (ولكن يتوفر إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا)

السعر مرتفع بالنسبة ل مخطط يومي تسعير سونساما

اشتراك شهري: 20 دولارًا/شهريًا

20 دولارًا/شهريًا اشتراك سنوي: 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات صن سما

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: 4.6/5 (20 تقييم)

10. تريلو

عبر تريلوتريلو يوفر طريقة سهلة للفرق لإدارة المشاريع باستخدام لوحات كانبان وسكروم. إذا كنت تفضل تقنيات إدارة المشاريع التقليدية مثل كانبان، فإن Trello رائع لأنه يمكنك الاطلاع بسرعة على حالة المهام وكيفية تقدم المشروع. بالإضافة إلى أنه سريع الإعداد لفريقك بأكمله.

ومع ذلك، قد لا يكون الأفضل لتطوير المشاريع أو المشاريع الأكثر تعقيداً.

أفضل ميزات Trello

باقة مجانية تتيح 10 لوحات وبطاقات غير محدودة ومساحة تخزين غير محدودة

تكامل واسع النطاق مع تطبيقات مثل Slack وMiro وDropbox

اختصارات مفيدة للوحة المفاتيح للتنقل بسرعة في مساحة العمل الخاصة بك

استخدم خاصية التصويت لجمع الملاحظات والموافقات من فريقك

قيود Trello

طرق عرض محدودة للمشروع

لا يمكنه التعامل مع المشاريع المعقدة

يقتصر حجم تحميل الملفات على 10 ميغابايت على الباقة المجانية

تسعير Trello

خطة مجانية

القياسية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

## اختر البديل الخطي الفائز لتبسيط سير عملك

إذا كانت ميزات Linear تجعلك ترغب في المزيد، يجدر بك التفكير في هذه البدائل العشرة ل Linear لمعرفة أي منها يناسب احتياجاتك.

هل ما زلت غير متأكد من أي من هذه الأدوات تختار؟ جرّب ClickUp. إنها مليئة بالميزات المتقدمة في واجهة حديثة وبديهية من أجل تنفيذ المشروع بسلاسة -ويمكنك الوصول إلى كل ذلك من خلال خطة ClickUp المجانية! 🤯

إذن، لماذا الانتظار؟ اشترك في باقة ClickUp المجانية للأبد اليوم