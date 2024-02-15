10 قوالب إعلانات الأعمال: الموجهات ورسائل البريد الإلكتروني الداخلية، &؛ المزيد

سواء كنت توظف موظفًا جديدًا أو تطلق حملة جديدة أو تمر بعملية استحواذ، فإن التغييرات المتكررة هي جزء منتظم من ممارسة الأعمال التجارية. يعد الإبلاغ عن هذه التطورات أمرًا بالغ الأهمية لإبقاء الجميع على اطلاع، وفي بعض الحالات، الامتثال للمتطلبات القانونية.

إن تقديم الأخبار (الجيدة والسيئة على حد سواء) هو فن في حد ذاته، وغالباً ما يؤدي إغفال أو إساءة تفسير التفاصيل الرئيسية إلى حدوث ارتباك ونقل رسالة خاطئة. وهذا لا يضر بهوامش أرباحك فحسب، بل يمكن أن يوقعك في مشاكل قانونية. ⚖️

لحسن الحظ، تأتي قوالب الإعلانات التجارية للإنقاذ! حيث يمكنها أن تضمن وصول رسالتك إلى موظفيك وعملائك وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين بصوت عالٍ وواضح. 📨

سنناقش أفضل 10 قوالب لإعلانات الأعمال من انقر فوق ويوضح لك كيفية صياغة مذكرات وتقارير من الدرجة الأولى تنقل المعلومات الصحيحة إلى مختلف الجماهير.

ما هو قالب إعلانات الأعمال؟

يوفر لك قالب إعلان الأعمال عناء كتابة بيان صحفي، أو بيان داخلي أو بيان صحفي، أو مذكرة أو رسالة إخبارية من الصفر. إنه مخطط لإيصال الرسالة المقصودة إلى جمهور محدد. يرشدك القالب خلال تقديم تطورات الشركة بفعالية، ويضمن لك تضمين المعلومات الضرورية وإيجاد نبرة صوتية تلقى صدىً جيداً لدى المتلقين.

ما الذي يجعل قالب إعلان تجاري جيد؟

يعتمد اختيارك لقالب إعلان العمل على نوع المعلومات التي تريد نقلها ولمن. ولكن بشكل عام، يجب أن يكون الإطار الذي يساعدك على إيصال الرسالة:

بسيط ومختصر: لمنع القراء من فقدان التركيز قابلة للتخصيص: مرن مع أقسام قابلة للتحرير حتى تتمكن من تعديله بما يتناسب مع العلامة التجارية لشركتك، والهدف من الإعلان، ونوع الجمهور منظم بشكل جيد: هيكل واضح مع أقسام محددة مسبقًا لتمكين القراء من تصفح المستند والحصول على المعلومات بسرعة جذاب بصريًا: يجب أن يتيح لك تضمين مرئيات مثل الصور والرسوم البيانية والمخططات

10 قوالب إعلانات مجانية لاستخدامها في عام 2024

يمكن أن تساعدك مجموعتنا المختارة من أفضل 10 قوالب إعلانات في مشاركة أي أخبار مع موظفيك أو أصحاب المصلحة أو العملاء ببضع نقرات فقط! 🗞️

1. قالب إعلان بيان صحفي من ClickUp Press Release

استخدم قالب الإعلان عن بيان صحفي من ClickUp للإعلان عن تغيير أو حدث هام أو حدث مهم لوسائل الإعلام

هل ستطلق منتجاً جديداً، أو ستخوض عملية اندماج أو ستستضيف حدثاً مهماً في المستقبل القريب؟ إن قالب إعلان بيان صحفي من ClickUp يمكن أن يكون مكبر الصوت الخاص بك لإيصال إعلانك الخاص إلى الجمهور! 📣

حسب التعريف، فإن بيان صحفي هو مستند تقدمه إلى وسائل الإعلام للإعلان عن أمر معين، سواء كان حدثًا أو إطلاق منتج أو تغيير في القيادة . يمكن أن تساعدك هذه الوثيقة على زيادة الوعي حول قضية ما وبناء علامتك التجارية. مهما كان ما تعالجه، هناك شيء واحد مؤكد - وهو أن البيان الصحفي يمكن أن يراه الكثير من الناس في نهاية المطاف، لذلك عليك أن تكون أكثر حرصًا في محتواه.

يرشدك هذا النموذج خلال إنشاء بيان صحفي مباشر وغني بالمعلومات. وهو يتضمن العناصر التالية:

العنوان: جدول يحتوي على تفاصيل عن شركتك وموقعك وتاريخه العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي: جملتان تلخص فيهما سبب إصدار بيانك الصحفي الملخص: هذا هو المكان الذي ستقدم فيه تفاصيل البيان من، وماذا، ولماذا، وأين، ومتى، وكيف. يجب أن تزود القارئ بفحوى بيانك دون قراءة المستند بأكمله الجسم: أبرز ما في بيانك الصحفي حيث ستضمّن فيه المعلومات الأساسية والتفاصيل ذات الصلة بإعلانك اللوحة الرئيسية: هذا هو قسم "نبذة عنا"، حيث ستقوم بتضمين تفاصيل عن شركتك

مثل جميع قوالب ClickUp، هذه القوالب قابلة للتخصيص، مما يعني أنه يمكنك حذف بعض الأجزاء أو إضافة أجزاء جديدة. أضف صورك المجانية الخاصة بك أو اختر من مجموعة مختارة من الصور من المعرض!

2. قالب موجهات ClickUp ChatGPT للإعلانات الداخلية

قم بإنشاء إعلانات داخلية مباشرة وفعالة مع قالب موجهات ChatGPT للإعلانات الداخلية من ClickUp

ChatGPT هي واحدة من أكبر الكلمات الطنانة في عام 2023. البعض يحبها، والبعض الآخر يكرهها، والبعض الآخر يخشاها. بغض النظر عن مشاعرك تجاه هذا روبوت الذكاء الاصطناعي/أداة الكتابة فإن تأثيرها في عالم الأعمال لا يمكن إنكاره.

إن ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب الإعلانات الداخلية هو في الأساس مجموعة من المطالبات الفعّالة للحصول على أفضل النتائج من ChatGPT. يمكن استخدام نموذج الإعلانات الداخلية هذا من قبل أي فريق في شركتك تقريباً، من الموارد البشرية إلى المبيعات والتسويق والإدارة. يوفر أفكاراً واضحة وملموسة "للتحدث" إلى ChatGPT والحصول على الإجابات التي تحتاجها.

إلى جانب المطالبات الفعلية، يقدم القالب سيناريوهات استخدام ملموسة.

هل تبدو مجردة جداً؟ لنفترض أن شركتك ستفتتح فرعاً جديداً في نيويورك، وتريد الإعلان عن ذلك لموظفيك. إليك ما ستبدو عليه المطالبة: "قم بإنشاء رسالة مقنعة للإعلان عن افتتاح فرع جديد في نيويورك وشرح الفوائد، مثل تقليل عبء العمل الحالي وتحسين خدمة العملاء."

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5. قالب تقرير أخبار ClickUp

جرب قالب تقرير أخبار ClickUp وقم بعمل إعلانات تجارية فعالة

هل تريد نشر أخبار كبيرة مع ضجة كبيرة؟ 🎇

يجب عليك التفكير خارج الصندوق وتجربة تنسيقات فريدة من نوعها.

إن قالب تقرير أخبار ClickUp يتيح لك تحويل إعلانات عملك إلى مقالات صحفية جاهزة للطباعة. نحن نتحدث هنا عن تلك المقالات الكلاسيكية ذات العناوين الكبيرة والأعمدة التي تقسم النص إلى أجزاء أصغر حجماً وسهلة الهضم. 📰

يقوم القالب بكل العمل نيابةً عنك - اتبع خطواته، وستقوم بتخصيص إعلان تجاري مثالي في لمح البصر. يمكنك إنشاء "صحف" داخلية لزملائك في العمل مثل إعلان عيد الميلاد أو السماح للجمهور بالاستمتاع بها.

أحد أفضل الأشياء في هذا القالب هو أنه يشجع العمل الجماعي. لنفترض أنك تريد الإعلان عن إطلاق منتج وافتتاح منشأة تصنيع جديدة. اطلب من فرق متعددة العمل على القالب وتقديم معلومات مفصلة وموثوقة مسبقًا عن كل حدث.

إن إضافة المهام والمهام الفرعية وتبعيات المهام أمر سهل للغاية، حيث أن القالب بديهي وصديق للمبتدئين. يمكنك تخصيص حجم كل عنصر ولونه وخطه لضمان توافقه مع قصة شركتك. 📖

6. قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp

أعلن عن المنتجات الجديدة أو التغييرات الجديدة في شركتك باستخدام قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp Real Estate

ما هو عقارات قالب النشرة الإخبارية من بين قوالب الإعلانات التجارية؟ إن قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp يمكن أن يخدم أكثر من غرض واحد ويمكن تطبيقه على سيناريوهات الأعمال المختلفة.

في إصدار القالب الافتراضي، سترى الأقسام التالية:

عروض المنتجات

القوائم

المشاريع البارزة

وكلاء العقارات

نظرًا لأن قالب ClickUp هذا قابل للتخصيص، يمكنك تعديل كل قسم ليتناسب مع قيم شركتك وأسلوبها وإرشادات علامتها التجارية.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الإعلان عن إطلاق منتج جديد، قم بتعديل قسم القوائم وتحويله إلى مراجعة للمنتج. أو، إذا كنت تريد الإعلان عن موظفين جدد، فقم بتحديث قسم الوكلاء العقاريين وأضف معلومات عن الموظفين الجدد ومناصبهم وخبراتهم وخلفياتهم. يمكنك أيضًا ربط قسمين في وقت واحد ودمج أقسام متعددة.

القالب مناسب للمبتدئين وتعاوني، لذا يمكنك العمل عليه مع زملاء العمل من فرق وأقسام مختلفة. على سبيل المثال، يمكن لفريق التصميم تحميل الصور، ويمكن لفريق الموارد البشرية تقديم معلومات عن الموظفين.

9. قالب التقرير السنوي لـ ClickUp

استخدم القالب لتقديم التقارير السنوية والإعلان عن إنجازات شركتك السابقة وخططها المستقبلية

هل حققت شركتك عامًا ناجحًا؟ تهانينا! 🎉

حان الوقت الآن لإعلام أصحاب المصلحة والأطراف المعنية الأخرى بإنجازاتك.

مع قالب التقرير السنوي ClickUp ، يمكنك مناقشة المعالم البارزة مثل الإيرادات المحققة وأداء كل قسم و تحويل التقارير السنوية المملة عادةً إلى إعلانات تجذب الانتباه.

استخدم القالب للحديث عن الخطط المستقبلية والإعلان عن التغييرات التي يمكن أن تجعل شركتك أفضل.

كل قسم من أقسام القالب قابل للتخصيص بنسبة 100%، ويمكنك تعديله لتمثيل شركتك بأفضل صورة. يتضمن العناصر التالية:

شعار الشركة وعنوانها

أبرز الأحداث السنوية

المشاريع البارزة

أفضل ممارسات العام

التمويل

لا داعي للقلق لا تقلق! استخدم هذا النموذج لعرض البيانات ومعرفة الأجزاء التي تحتاج إلى تحسينات في شركتك. ضع تنبؤات وأعلن ما ستفعله لدفع شركتك إلى النجاح.

يشجع هذا القالب على تعاون الفريق، حيث يمكن لكل قسم المساهمة في التقرير بأبرز إنجازاته ومعالمه. للحفاظ على تنظيم كل شيء، قم بتعيين المهام لموظفين محددين. ويمكنك إضافة تعليقات اختيارية لتوضيح أوجه عدم اليقين والتأكد من أن كل شخص يقوم بدوره.

يمكنك إضافة الصور والرسوم البيانية والمخططات إلى القالب لجعله أكثر جاذبية وجمالية. 🪷

10. قالب البريد الإلكتروني لمقدمة الأعمال التجارية ClickUp

استخدم قالب ClickUp لتقديم شركتك إلى المستثمرين أو الشركاء أو العملاء المحتملين وإصدار إعلانات متعلقة بالأعمال التجارية

هل تبحث عن شريك تجاري محتمل، أو تعلن عن منتج جديد، أو تحاول توسيع نطاق أعمالك التجارية؟ قاعدة بيانات العملاء عبر البريد الإلكتروني؟ بغض النظر عن المتلقي، عند التواصل مع شخص ما لأول مرة، يجب عليك تقديم شركتك بشكل صحيح. إن قالب البريد الإلكتروني لتقديم الأعمال التجارية هو الأداة المثالية لذلك!

يضع هذا القالب الأساس لـ إنشاء بريد إلكتروني مثالي للتعريف بشركتك يمكن أن يكون بمثابة إعلان تجاري، يمكنك أثناء تقديم شركتك الإعلان عن إنجازاتك السابقة والكشف عن خططك المستقبلية. ناقش فريقك الجديد والأحداث الرئيسية والمنتجات الجديدة وأي تغيير أو تحديث يمكن أن يثير اهتمام المتلقي.

لنفترض أنك تريد الإعلان عن حدث كبير لشركة ترغب في ضمها كعميل. اختر "حدث أو تطوير كبير" من مجموعة القوالب واكتشف عالمًا من المعلومات القيمة حول إنشاء الإعلان المثالي. 🌍

كما هو الحال مع قوالب ClickUp الأخرى، لك الحرية في اختيار الخطوط والألوان وإرفاق الصور والرسوم البيانية أو أي شيء آخر لجعل بريدك الإلكتروني أكثر إقناعاً.

اجعل إعلاناتك تنبثق مع قوالب ClickUp

يمكن لقوالب ClickUp أن تجعل إعلاناتك أكثر وضوحًا وجاذبية وجاذبية من الناحية الجمالية.

إلى جانب تقديم قوالب رائعة، يمكن ل ClickUp المساعدة في تعزيز إنتاجية البريد الإلكتروني مع الأتمتة، وتحديد أولويات البريد الإلكتروني، وأدوات التواصل، والتكامل، وخيارات أخرى. المنصة أيضًا مشروع قوي و إدارة المستندات منصة مع مجموعة من الميزات الاستثنائية.

يمكن استخدام ClickUp في مختلف الصناعات ولأغراض عديدة - استكشف خياراته واكتشف طريقة جديدة لتنظيم الأعمال! 📈