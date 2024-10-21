أفضل 10 برامج OKR للشركات الناشئة لتتبع أهدافها في عام 2025

بصفتك قائدًا لشركة ناشئة، فأنت تعلم مدى أهمية البيانات وتحديد الأهداف بالنسبة لشركتك الناشئة. قد تكون صغيرًا اليوم، ولكن مع وجود المقاييس والعمليات الصحيحة إلى جانبك، سوف تنمو لتصبح شيئًا عظيمًا في وقت قصير.

يُحدث التمويل والموهبة فرقًا كبيرًا، لكنك تحتاج إلى برنامج لقياس أهدافك ونتائجك الرئيسية (OKRs) أيضًا. تقوم أداة OKR الصحيحة بتتبع جميع أهداف شركتك ومقاييس الأداء وإحصائيات الشركة لتحميلك المسؤولية عن القيام بأشياء عظيمة.

ولكن ما هو برنامج OKR وإدارة الأداء (OKR) الأنسب لاحتياجات الشركات الناشئة؟ أنت مثل داود الذي يواجه الكثير من العمالقة، لذا عليك تحقيق أقصى استفادة من مواردك.

لا تقلق - نحن ندعمك. في هذا الدليل، سنوضح لك ما يجب أن تبحث عنه في برنامج OKR برنامج للشركات الناشئة ، بالإضافة إلى أفضل 10 برامج OKR للشركات الصغيرة في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج OKR؟

OKR هو إطار عمل لتحديد الأهداف يدعم الأهداف النوعية بمقاييس كمية. هناك الكثير من أدوات OKR في السوق لقياس هذه البيانات - ولكن ما هي أفضل أداة OKR للشركات الناشئة؟

أنت حر في اختيار الخيار الذي يناسب شركتك، ولكن في رأينا المتواضع أداة OKR قوية يجب أن تأتي مع:

تجربة مستخدم سهلة الاستخدام: كشركة صغيرة، ليس لديك رفاهية قضاء أسابيع في تدريب فريقك على برنامج OKR. أنت بحاجة إلى شيء يدعم أداء الموظفين مباشرة من الصندوق. ابحث عن برنامج OKR الذي يقدم تجارب مجانية حتى تتمكن من تقييم مدى سهولة استخدامه قبل الالتزام به

كشركة صغيرة، ليس لديك رفاهية قضاء أسابيع في تدريب فريقك على برنامج OKR. أنت بحاجة إلى شيء يدعم أداء الموظفين مباشرة من الصندوق. ابحث عن برنامج OKR الذي يقدم تجارب مجانية حتى تتمكن من تقييم مدى سهولة استخدامه قبل الالتزام به في الوقت الحقيقي المعلومات: يتعين على الشركات الناشئة اتخاذ القرارات في أي وقت، لذا فإن أداة OKR في الوقت الحقيقي أمر لا بد منه. ابحث عن أدوات أوكي آر التي تجلب البيانات من مصادر متعددة دون تأخير

يتعين على الشركات الناشئة اتخاذ القرارات في أي وقت، لذا فإن أداة OKR في الوقت الحقيقي أمر لا بد منه. ابحث عن أدوات أوكي آر التي تجلب البيانات من مصادر متعددة دون تأخير عمليات تكامل مفيدة: احتمالات تستخدم شركتك الناشئة برنامج إدارة المشاريع مثل Asana أو Jira، وأدوات الدردشة مثل Slack أو Microsoft Teams. قم بتبسيط سير عملك من خلال استخدام برنامج OKR الذي يتكامل بسهولة مع مجموعتك التقنية الحالية

## أفضل 10 برامج OKR للاستخدام في عام 2024

تمنح برمجيات OKR الشركات الصغيرة ميزة تحتاجها بشدة. ويساعد اختيار البرنامج المناسب فرق الشركات الناشئة الصغيرة على توحيد الجهود وتنفيذ أهدافها الطموحة.

إذا كنت تبحث عن البرنامج المناسب، فهذه هي أفضل برامج OKR للشركات الناشئة في عام 2024.

1. انقر فوق

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي

ClickUp هو برنامج الإنتاجية الوحيد القوي بما يكفي لدمج عملك عبر التطبيقات في منصة ديناميكية واحدة حتى لا تقلق بشأن ازدواجية العمل إدخال البيانات أو إعادة العمل. كل شيء موجود في مساحة العمل الخاصة بك، لذلك يقضي فريقك وقتًا أقل في البحث عن المعلومات ووقتًا أطول في إنجاز العمل الذي يحرك الإبرة.

الشركات الناشئة رشيقة، مما يعني أنك بحاجة إلى كل ميزة يمكنك الحصول عليها. بدلاً من أن تطلب من أعضاء الفريق التبديل بين أدوات إدارة المشروع والمستندات والقوالب ومراجعة النتائج، اجمع كل شيء في نفس المكان مع ClickUp Goals .

يرتبط ClickUp Goals بمهامك لمراقبة التقدم المحرز في الأهداف ذات الصلة. حتى أن النظام يجمع الأهداف معًا ويصور النسب المئوية للتقدم في عرض واحد. إذا كنت بحاجة إلى عرض واحد لمدى جودة أداء شركتك الناشئة، فإن ClickUp هو أفضل رهان لك. تتبع الأداء من حيث الأرقام والأداء النقدي وحتى أهداف المهام. سواء كنت تضع أهدافًا للمواعيد النهائية، أو سباقات السرعة، أو المبيعات الأسبوعية - يتتبع ClickUp كل ذلك من أجلك. 🎯

أفضل ما في الأمر أن ClickUp مليء بما يلي مئات الميزات المرنة لتتبع المقاييس الرئيسية، و مكتبة القوالب و أكثر من 1,000 عملية تكامل لتبسيط أي عملية.

ClickUp أفضل الميزات

قوالب ClickUp: قوالب ClickUp تجعل من السهل إنشاء المستندات والتقارير في وقت قصير جدًا. نسخ قوالب ClickUp لتحديد الأهداف لإنشاء أهداف مشتركة مع فريقك، استخدم قوالب تقرير حالة ClickUp لإبهار رئيسك في العمل، أو استخدمقالب مجلد ClickUp OKR لتلخيص الهيكل الأساسي لتطوير OKR

قوالب ClickUp تجعل من السهل إنشاء المستندات والتقارير في وقت قصير جدًا. نسخ قوالب ClickUp لتحديد الأهداف لإنشاء أهداف مشتركة مع فريقك، استخدم قوالب تقرير حالة ClickUp لإبهار رئيسك في العمل، أو استخدمقالب مجلد ClickUp OKR لتلخيص الهيكل الأساسي لتطوير OKR تتبع الأهداف المتكاملة: ClickUp هو تطبيق قوي لتتبع الأهداف للشركات الناشئة بفضل تتبع الأهداف المتكامل. اسحب جميع الأهداف المؤسسية في مكان واحد مع مجلدات لتتبع OKRs، وبطاقات أداء الموظفين، ودورات السباق، وغير ذلك الكثير

ClickUp هو تطبيق قوي لتتبع الأهداف للشركات الناشئة بفضل تتبع الأهداف المتكامل. اسحب جميع الأهداف المؤسسية في مكان واحد مع مجلدات لتتبع OKRs، وبطاقات أداء الموظفين، ودورات السباق، وغير ذلك الكثير إدارة علاقات العملاء المدمجة: يربط ClickUp بين برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بشركتك الناشئة ب OKRs الخاص بك. إذا كنت منخرطًا بشكل كبير في المبيعات، فإن أدوات ClickUp المدمجة وسير العمل الخاصة بـ ClickUp تجعل تتبع التقدم المحرز سهلاً للغاية

قيود ClickUp

بعض مزايا ClickUp متاحة فقط للمشتركين المدفوعين

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات المدمجة فيه، لذلك قد يكون هناك منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. كوانتيف

عبر كوانتيفي استحوذت Quantive على منصة OKR المعروفة سابقًا باسم Koan. وقد أدى ذلك إلى دمج OKRs في مجموعة أدوات Quantive المثيرة للإعجاب بالفعل، لذلك إذا كنت بالفعل من مستخدمي Quantive، فإن أداة OKR الخاصة بها لا تحتاج إلى تفكير.

برنامج OKR المرئي للغاية هذا للشركات الناشئة قابل للتكوين بدرجة كبيرة، لذلك إذا كنت بحاجة إلى ميزات متقدمة مثل حدود OKR لكل مالك أو حدود التقدم في النتائج الرئيسية، فإن Quantive قد غطيت لك.

أفضل ميزات Quantive

مراقبة المشاريع والمهام في لوحة تحكم على غرار لوحة كانبان

ربط المهام الفردية بمهام فردية بمعدلات الأداء الجيدة على مستوى العمل

إنشاء تقارير تقدم OKR تلقائيًا في الوقت الفعلي

القيود الكوانتية

لا يوفر Quantive إمكانية إجراء عمليات التحقق الفردية

وجهات نظر الفريق والشركة متشابهة للغاية، لذلك يجد بعض المستخدمين المنصة مربكة

تسعير #### Quantive

الأسعار الأساسية: مجانية

مجانية السعر: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات كوانتايف

G2: 4.6/5 (180+ تقييم)

4.6/5 (180+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

3. بايكور

عبر بايكور كما يوحي الاسم، يعد Paycor أكثر ملاءمة للتمويل وإدارة الأموال، ولكنه يحتوي على ميزات OKR. تستخدم الشركات الصغيرة Paycor من أجل:

معالجة كشوف المرتبات

الموارد البشرية

التوظيف

إدارة أداء الموظفين

إدارة النفقات

تتبع وقت الأعمال الصغيرة

هذا مثالي إذا كان لديك موظفون بدوام كامل ولكنك لست متأكدًا تمامًا من كيفية سحب كشوف المرتبات والمزايا والضرائب بنفسك.

لأغراض OKR، فإن ميزات إدارة القوى العاملة في Paycor تتحكم في التكاليف وتوفر الوقت وتدير جداول الجميع. لا يمكنك استخدام Paycor لتتبع الوقت فحسب، بل إن تحليلاته القوية تعمل أيضاً على تحسين توزيع العمالة.

يتضمن Paycor أيضاً تحديد أهداف الشركة وتحديد الأهداف الفردية - بالإضافة إلى لوحات المعلومات للمديرين لمراقبة كل شيء - لذا فهو مثالي للشركات الناشئة التي تحتاج إلى إدارة سير العمل البيانات والأهداف في نفس المكان.

بايكور أفضل الميزات

يتضمن تتبع الوقت والحضور بالإضافة إلى جدولة الموظفين

تتضمن ميزات تجربة الموظفين استطلاعات للروح المعنوية ونظام إدارة التعلم للتدريب

قيود بايكور #### قيود Paycor

يركز Paycor على الموارد البشرية والعمالة والشؤون المالية أكثر من نظام OKR التقليدي

لا تزال بحاجة إلى نظام منفصل إدارة المهام نظام لتنفيذ العمل

يجب عليك الاتصال بـ Paycor للحصول على أي معلومات عن الأسعار

تسعير بايكور

أساسي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار أساسي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الأساسية: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار كامل: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بايكور

G2: 4/5 (أكثر من 650 تقييم)

4/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2600 تقييم)

_تعرف على الأفضل

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4. أهداف مايكروسوفت فيفا

عبر مايكروسوفت استحوذت مايكروسوفت على Ally.io وأعادت تسميته باسم Microsoft Viva Goals، وهو فرع من أداة Microsoft Viva. هذا برنامج OKR قوي للشركات الناشئة التي تستخدم منتجات مايكروسوفت بالفعل.

يحتوي برنامج Viva Goals على عملية بسيطة من ثلاث خطوات لتتبع OKR: قم بمواءمة فريقك على الأهداف، وركز العمل اليومي على تلك الأهداف، وادمج Viva Goals مع أدوات Microsoft الأخرى لتعزيز الرؤية.

تعمل Viva Goals على تبسيط تقارير التقدم وعمليات التحقق والتذكير عبر مايكروسوفت تيمز . حتى أنه يتضمن قوالب OKR للإبلاغ عن التقدم الذي أحرزه فريقك إلى الرؤساء، سواء كان ذلك رئيسك في العمل أو فريق من المستثمرين.

فيفا جولز أفضل الميزات

إذا كان لديك اشتراك في Microsoft 365، فإن Viva Goals مضمن بالفعل

تتكامل Viva Goals بسلاسة مع أدوات Microsoft الأخرى

قيود أهداف Viva Goals

أنت بحاجة إلى الاشتراك الذي تمت ترقيته للوصول إلى Viva Insights وViva Topics وViva Learning

تسعير أهداف Viva Goals

مايكروسوفت فيفا في Microsoft 365: متضمنة

متضمنة مايكروسوفت فيفا جولز: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم جناح مايكروسوفت فيفا سويت: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أهداف فيفا

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.1/5 (أكثر من 8 تقييمات)

5. ويكدون

عبر تم الأسبوع Weekdone هي واحدة من أفضل أدوات برامج OKR للشركات الناشئة بفضل مظهرها الأنيق ولوحة التحكم البديهية. ما عليك سوى توصيل أهدافك المؤسسية وسيقوم Weekdone ببناء إطار عمل للتنفيذ.

يقوم البرنامج تلقائياً بإنشاء تقارير أسبوعية عن التقدم المحرز في العمل حتى لا تضطر إلى مضايقة فريقك للحصول على تحديثات مستمرة للمشروع. يجمع Weekdone أيضاً بين المهام والمشاريع في نفس المنصة، مما يجعل من السهل تتبع المشاريع ومساهمات الفريق.

تسعير Weekdone مناسب للشركات الناشئة أيضاً. تأتي جميع الحسابات بنفس مستوى الوصول، لذا تدفع بناءً على عدد المقاعد المطلوبة. نظرًا لأن شركتك على الأرجح ليس لديها الكثير من المستخدمين، فإن هذا يحافظ على التكاليف منخفضة ولطيفة.

ويكدون أفضل الميزات

يدعم Weekdone إدارة OKR المستمرة مع خيارات التغذية الراجعة الفردية

إنشاء استبيانات نبضية لجمع الملاحظات من الفريق

ربط OKRs بمؤشرات الأداء الرئيسية والمشاريع والمبادرات

قيود Weekdone

قد يكون تطبيق Weekdone بطيئاً بعض الشيء

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء أو عدم وجود دعم عملاء بطيء أو غير موجود

تسعير تطبيق Weekdone

مجاني لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

باقة ل 15 مستخدمًا: 9.07 دولار شهريًا لكل مستخدم، بحد أقصى 15 مستخدمًا

9.07 دولار شهريًا لكل مستخدم، بحد أقصى 15 مستخدمًا باقة 30 مستخدمًا: 9.60 دولار شهريًا لكل مستخدم، بحد أقصى 30 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Weekdone

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

6. إلهام

عبر إلهام إن Inspire هو برنامج OKR متساوي الأجزاء من برنامج أداة لإدارة الأداء ومنصة تطوير القيادة. وهي مثالية إذا كنت ترغب في تتبع الأهداف أو إدارة فرق العمل الرشيقة أو تدريب المديرين.

لا يحتوي Inspire على تجربة مستخدم خالية من الرتوش، ولكن هذا يجعل المنصة سهلة التصفح. استخدم أداة إنشاء OKR Builder من أجل تصميم أهم OKRs OKRs لشركتك . تدعم المنصة محادثات تدريب OKR التدريبية - بالإضافة إلى التعلم عند الطلب لـ OKRs - لذا فهي مثالية للفرق التي تحتاج إلى ملاحظات منتظمة. على سبيل المثال، سيكون مناسبًا جدًا لفرق المبيعات التي تعتمد على البيانات.

Inspire أفضل الميزات

يربط برنامج Inspire بين OKRs وإدارة الأداء المستمر (CPM) بحيث يحمّل المديرون الموظفين المسؤولية عن النتائج

يرتبط Inspire بعلاقة مع تدريب OKRs، الذي يدرب القادة على كيفية إدارة منهجية OKRs

قيود Inspire #### قيود Inspire

يحتوي Inspire على عدد قليل جدًا من المراجعات، لذا فهو غير مثبت نسبيًا

تقدم Inspire عقوداً سنوية فقط بدلاً من الاشتراكات الشهرية

أسعار إنسباير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إنسباير

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)

7. كتاب التوظيف

عبر كتاب الاستئجار يجمع Hirebook المهام وإدارة الأهداف والمساهمات الفردية معًا. يمكنك إما إنشاء OKRs وإنشاء مهام داخلها، أو تحويل الأنشطة اليومية إلى نتائج رئيسية.

يعرف نظام Hirebook أن المديرين مشغولون، لذا فهو يقوم بأتمتة مساءلة OKR من أجلك. يخبر النظام الموظفين عن التقدم الذي يحرزونه في OKR حتى لا تحتاج إلى تذكير الجميع بأهدافهم. حتى أنه يتضمن تنبيهات بالمراحل الرئيسية للموظفين حتى لا تنسى أبدًا الاحتفال بالمكاسب الكبيرة لفريقك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن Hirebook لديه سياسة تسعير عادلة، مما يعني أنه يتبع هيكل تسعير بسيط وبأسعار معقولة ومثالية للشركات الناشئة. إذا كانت شركتك تنمو بمرور الوقت، يقدم Hirebook أيضاً اشتراكاً للمؤسسات يأتي مع المزيد من القوة النارية.

Hirebook أفضل الميزات

يتكامل Hirebook مع كل شيء من Excel إلى Jira إلى Salesforce

عرض التقدم المحرز في أهداف الشركة في لوحة معلومات OKR عبر لوحة معلومات Hirebook أو تطبيق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني

قيود Hirebook

قد يكون تحميل المنصة بطيئًا وبطيئًا بعض الشيء

يقوم Hirebook بإجراء تحديثات منتظمة للمنصة، لذلك قد تحتاج إلى انتظار بعض الميزات الرئيسية القياسية في برامج OKR الأخرى

تسعير #### Hirebook

الأعمال: اشتراك 10 دولارات شهريًا، بالإضافة إلى 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

اشتراك 10 دولارات شهريًا، بالإضافة إلى 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Hirebook التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 5/5 (2 تقييم)

8. شعرية

عبر الشبكة تعتمد الشركات التي تعمل عن بُعد بالكامل على Lattice لدمج الموظفين عن بُعد مع تحقيق نتائج الأعمال. يحتوي Lattice على الكثير من الميزات، لكن أدوات OKRs & Goals الخاصة به تدمج أهداف العمل في سير العمل اليومي لفريقك .

لا ترسل أبداً رسائل Slack مجمعة إلى فريقك تطلب فيها تقارير التقدم مرة أخرى. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى Lattice للاطلاع على البيانات في الوقت الفعلي حول تقدم فريقك وكيفية ترجمتها إلى أهداف مؤسستك. بدلاً من تحديد الأهداف ونسيانها، فإن إعداد Lattice المرن يجعل من السهل توجيه عمل فريقك باستمرار.

أفضل ميزات Lattice

يتميز Lattice بقابليته العالية للتخصيص، لذا لا تتردد في شراء برنامج OKR فقط أو ترقية حسابك للحصول على المزيد من الميزات

يتكامل Lattice مع Salesforce لإضافة المزيد من السياق إلى بيانات OKR الخاصة بك

قيود #### قيود الشبكة

لا يقدم Lattice إصدارًا تجريبيًا مجانيًا أو نسخة مجانية

يحتوي Lattice على قوالب محدودة ل OKR

لا يتضمن أدوات أخرى، مثل الدردشة، لذلك لا تزال بحاجة إلى التنقل بين البرامج المختلفة للقيام بعملك

تسعير Lattice

إدارة الأداء + OKRs والأهداف: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإشراك: 4 دولارات شهرياً للشخص الواحد

4 دولارات شهرياً للشخص الواحد النمو: 4 دولارات/شهرًا لكل شخص

4 دولارات/شهرًا لكل شخص التعويضات: 6 دولارات/شهرًا للشخص الواحد

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. حققها

عبر تحقيقه يتيح AchieveIt للشركات الناشئة تحسين الأداء في مجالين: تحديد الأهداف المؤسسية ومشاركة الموظفين. وهو يتبع عملية بسيطة مكونة من ثلاث خطوات: تعيين OKRs، وإدارة التقدم، وتقييم الأداء.

قم بإنشاء مجالات مختلفة للتركيز لجميع فرقك (أو فريق واحد فقط، إذا كنت لا تزال شركة ناشئة صغيرة جدًا) وابدأ في جمع تحديثات الحالة. يقوم تطبيق AchieveIt تلقائيًا بالحصول على التحديثات من فريقك وإنشاء التقارير وإنشاء لوحات المعلومات. فقط قم بإعداده مرة واحدة وشاهد الرؤى تتدفق عليك.

أفضل ميزات AchieveIt

يعد AchieveIt بسهولة أحد أكثر برامج OKRs الآلية في السوق، مما يجعله أحد أفضل برامج OKR للشركات الناشئة

يأتي AchieveIt مع العديد من الأنماط والقوالب

مقابل رسوم إضافية، يقدم AchieveIt مساعدة استشارية للاستراتيجية و OKRs

قيود AchieveIt

عليك الاتصال ب AchieveIt لمعرفة الأسعار

بعض الميزات، مثل تسجيل الدخول الفردي والتدريب في الموقع، متاحة فقط للخطط التي تمت ترقيتها

تسعير AchieveIt

الأساسية: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الإضافية: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار محترف: اتصل لمعرفة الأسعار

AchieveIt التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (90+ تقييم)

4.5/5 (90+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. 15خمسة

عبر 15خامسًا 15Five ليس مجرد برنامج OKR: إنه أيضًا برنامج لمشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم أداة للشركات الناشئة . تقوم بتتبع OKRs وأهداف الموظفين والمهام والمشاريع وبيانات المشاركة.

استخدم 15Five لإجراء مراجعات الأداء المستندة إلى البيانات، وتوضيح الأدوار الوظيفية، وحتى مواءمة نقاط قوة فريقك مع وظائفهم. إذا كنت تحاول بناء ثقافة مؤسسية تستحق الإغماء، فإن 15Five يوفر لك البيانات التي تحتاجها لتغيير الأمور.

بالنسبة لـ OKRs، يرسل 15Five تلقائيًا تقارير التقدم الأسبوعية في لوحة المعلومات أو عبر التكامل مع Slack وSalesforce وJira. حدد الأهداف على مستوى الشركة والأهداف الخاصة بالموظفين وقياس الجداول الزمنية ومراقبة تقدم المشروع داخل لوحة التحكم الأنيقة.

15Five أفضل الميزات

تحفيز فريقك مع OKRs الوالدين والطفل ومتابعة التحديثات في الوقت الفعلي

تحديد الأهداف المؤسسية والفريقية والفردية

مراجعة كل تقدم OKR في الوقت الفعلي

15خمسة قيود

إذا كنت تريد جميع ميزات 15Five، فأنت بحاجة إلى الترقية إلى حزمة Total Platform

أراد بعض المستخدمين المزيد من الوكالات للمسؤولين والميزات لمقارنة تقدم الموظفين

أسعار 15Five 1500

الانخراط: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأداء: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا التركيز: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المنصة الإجمالية: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

15تقييمات ومراجعات 15

G2: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 880 تقييم)

تتبع التقدم باستخدام برنامج إدارة الكل في واحد

إذا كنت تبحث عن أفضل برامج OKR للشركات الناشئة، فإن الخيارات العشرة في هذه القائمة هي من أهم البرامج في هذا المجال. ولكن هناك مشكلة صغيرة واحدة فقط.

تقوم هذه الحلول البرمجية بمراقبة أداء الفريق، ولكن القليل منها يمكنه إقران المهام والمشاريع مع OKRs الخاصة بشركتك. وحتى القليل منها يمزج قوالب قوية وفعالة في برنامج سير العمل الخاص بك.

عندما يحين الوقت لتبسيط شركتك الناشئة بمنصة قوية تقوم بكل شيء، استخدم ClickUp. وفر الوقت من خلال جمع كل بيانات عملك وأدائك في نفس النظام الأساسي البديهي.

ولكن لا تثق بكلامنا: قم بإنشاء مساحة عمل ClickUp الآن مجانًا -لا حاجة لبطاقة ائتمان.