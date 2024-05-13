أفضل 10 أدوات برمجية للنشرات الإخبارية في عام 2025 (مجانية ومدفوعة)

إن إنشاء رسالة إخبارية جذابة ليست بالمهمة السهلة.

من وضع الفكرة إلى التوزيع، تحتاج كل خطوة إلى تخطيط دقيق و

تنفيذ المشروع

.

أحد الجوانب الحاسمة التي يمكن أن تبسط هذه العملية بشكل كبير هو برنامج الرسائل الإخبارية الفعال.

في هذا العصر الرقمي، تلبي العديد من أدوات برمجيات الرسائل الإخبارية الاحتياجات المتنوعة للمسوقين ومحرري الرسائل الإخبارية والناشرين.

ومع ذلك، قد يكون اختيار برنامج النشرة الإخبارية المناسب أمرًا مربكًا، خاصةً بالنظر إلى الميزات الواسعة لهذه الأدوات وهياكل التسعير.

لقد استغرقنا وقتاً طويلاً في البحث وتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات لبرامج الرسائل الإخبارية في عام 2024، وتصنيفها بناءً على الميزات والقيود والأسعار والمراجعات من مصادر موثوقة مثل G2 وCapterra.

سواء كنت تبحث عن أداة ذات ميزات تخصيص واسعة النطاق، أو إمكانات تكامل سلسة، أو تحليلات ممتازة، فقد قمنا بتغطيتك.

ما هي برامج النشرة الإخبارية؟

برنامج الرسائل الإخبارية هو أداة تبسط عملية إنشاء وتصميم وتوزيع الرسائل الإخبارية.

يسمح برنامج النشرة الإخبارية بإدارة قوائم المشتركين بسهولة، وتتبع معدلات الفتح والنقر، وأتمتة جداول التوزيع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الرسائل الإخبارية؟

يعتمد العثور على أفضل برامج الرسائل الإخبارية بشكل أساسي على احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة.

أحد الاعتبارات الرئيسية هو سهولة استخدام خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني مع واجهة بديهية وسهلة الاستخدام

أدوات التصميم

ستجعل حياتك أسهل بكثير. جانب حيوي آخر هو قدرات التخصيص. يجب أن تكون قادرًا على تعديل تصميم رسالتك الإخبارية لتتماشى مع هوية علامتك التجارية.

قدرات التكامل مهمة أيضاً لمنصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. يجب أن يكون برنامج النشرة الإخبارية الذي تختاره متوافقًا مع مجموعتك التقنية الحالية، مما يتيح لك العمل بسلاسة عبر المنصات. توفر أفضل برامج الرسائل الإخبارية تحليلات قوية وأدوات إعداد التقارير، مما يمنحك نظرة ثاقبة على سلوك المشتركين ومستويات المشاركة.

يجب أن يكون التسعير أيضاً عاملاً في قرارك. ابحث عن برامج الرسائل الإخبارية التي تقدم الميزات التي تحتاجها بسعر يناسب ميزانيتك.

أخيراً، ضع في اعتبارك المراجعات والتقييمات من مصادر موثوقة، حيث توفر هذه المراجعات والتقييمات رؤى قيمة حول الأداء العام لكل برنامج من برامج الرسائل الإخبارية ورضا المستخدمين.

أفضل 10 برامج للنشرات الإخبارية لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي اختياراتنا لأفضل برامج الرسائل الإخبارية في عام 2024.

1. انقر فوق #### الأفضل لتخطيط الرسائل الإخبارية

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

يتألق ClickUp بقوالب البريد الإلكتروني بتنسيق HTML القابلة للتخصيص. فبدلاً من البدء من الصفر، يمكنك استخدام هذه القوالب المصممة باحترافية، والتي يمكن تصميمها بسهولة لتتناسب مع شكل علامتك التجارية ومظهرها. ClickUp AI يوفر الوقت ويضمن الاتساق عبر اتصالاتك، مثل عندما ينقر المشتركون على الروابط في بريدك الإلكتروني

الحملات التسويقية

وزيارة إحدى صفحاتك المقصودة.

مستندات ClickUp و

أدوات إدارة المشاريع

جديرة بالذكر. باستخدام هذه، يمكنك بسهولة تنظيم نشراتك الإخبارية، وبناء

تقويمات المحتوى

باستخدام قوالب ClickUp، وتتبع عملية الإنشاء من البداية إلى النهاية. هذا المستوى من التنظيم يغير قواعد اللعبة بالنسبة للفرق، ويضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة والوفاء بالمواعيد النهائية.

التكامل هو أيضاً أحد نقاط قوة ClickUp، حيث يعمل البرنامج بشكل جيد مع أدوات برامج رسائل البريد الإلكتروني الإخبارية الرئيسية. وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء رسالتك الإخبارية في ClickUp، ثم تصديرها بسهولة إلى منصة التسويق المفضلة لديك لتوزيعها. يمكن لهذا التوافق تبسيط سير عملك بشكل كبير.

تقدم ClickUp تحليلات متقدمة وأدوات إعداد التقارير. يمكنك تتبع معدلات الفتح، ونسب النقر إلى الظهور، ونماذج الاشتراك، وغير ذلك، مما يمنحك صورة واضحة عن أداء رسائلك الإخبارية. هذه الرؤى ضرورية لتحسين استراتيجيتك وإنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورك.

ClickUp أفضل الميزات

يتكامل بشكل مثالي مع أكثر من 1,000 تطبيق وأداة مما يساعدك على تبسيط العمل ومنع التبديل بين السياقات

يجمع بين إدارة المهام والمستندات والمشروعات مع أدوات التعاون عبر الإنترنت، مما يوفر موقعًا مركزيًا لجميع احتياجات عملك

قوالب خطة التسويق مثلقوالب الرسائل الإخبارية تجعل من السهل والسريع البدء في أي مشروع

سير العمل الآليتوفير الوقت في المهام الروتينية وزيادة الإنتاجية

يسمح لك بتخصيصإدارة عبء العمل والواجهات لتناسب احتياجاتك

تتيح لك الخطة المجانية السخية التعرف على قدرات ClickUp قبل الالتزام بها

قيود ClickUp

مع جميع الميزات، قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لاستكشاف وفهم جميع الوظائف

لا تتوفر الوظائف الكاملة عند عدم الاتصال بالإنترنت

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

قم بإنشاء نشرة إخبارية جذابة من الناحية الجمالية وغنية بالمعلومات باستخدام قالب قالب لوحة النشرة الإخبارية ClickUpتنزيل هذا القالب

2. موسيند

الأفضل للنشرات الإخبارية بالسحب والإفلات

عبر

موسيند

لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء نشرات إخبارية مبهرة بسهولة، يتقدم Moosend إلى الأمام.

تتميز هذه المنصة بميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل محرر السحب والإفلات الذي يبسط عملية التصميم. من خلال مكتبة من القوالب المذهلة المصممة مسبقًا، يمكنك إنشاء رسالة إخبارية جذابة في وقت قصير.

لكن الراحة لا تتوقف عند هذا الحد - تمنحك تحليلات موسند في الوقت الفعلي القدرة على تحليل أداء الحملة أثناء التنقل. ستحصل على جميع البيانات التي تحتاجها لتحسين رسائلك الإخبارية والتواصل مع جمهورك، بدءًا من معدلات فتح الرسائل الإخبارية إلى معدلات النقر إلى الظهور.

أفضل ميزات Moosend

واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تسمح بسهولة التنقل والاستخدام حتى للمبتدئين

مجموعة كبيرة من القوالب الجميلة ومحرر السحب والإفلات يجعل تصميم الرسائل الإخبارية أمرًا بسيطًا

تتيح ميزات الأتمتة القوية وأدوات التجزئة إمكانية تخصيص الحملات الإخبارية واستهدافها

يضمن اختبار A/B تحسين الرسائل الإخبارية للحصول على أفضل تفاعل

قيود Moosend

على الرغم من أن بساطته تمثل نقطة قوة، إلا أن المستخدمين المتقدمين قد يجدون أن ميزاته محدودة إلى حد ما

لا يقدم نظام إدارة علاقات العملاء الأصلي

تسعير Moosend

مجانًا لما يصل إلى 1000 مشترك

الإيجابي: يبدأ من 8 دولارات شهريًا

يبدأ من 8 دولارات شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات موسيند

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. مراقب الحملة

الأفضل للشركات الصغيرة

عبر

مراقب الحملة

نجد في Campaign Monitor واحدة من أدوات التسويق التي تتفوق في البساطة دون التضحية بالوظائف.

تلبي هذه المنصة احتياجات المسوقين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء، مما يجعل إنشاء حملات البريد الإلكتروني وإرسالها وتحسينها أمراً بسيطاً ومباشراً بشكل منعش.

وتتمثل نقطة قوة Campaign Monitor في الأتمتة البديهية.

مع القدرة على تعيين المشغلات بناءً على إجراءات المشتركين أو سيناريوهات محددة مسبقًا، يمكنك التأكد من وصول رسائلك الإخبارية إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

أفضل ميزات مراقب الحملة

توفر أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات والقوالب الجميلة مرونة ممتازة في التصميم

إمكانات اختبار A/B القوية لتحسين حملاتك

توفر التحليلات الشاملة رؤى قيّمة حول أداء الحملة

تتيح لك ميزات التخصيص المتقدمةإنشاء رسائل إخبارية وإعلانات مستهدفة للغاية قيود مراقبة الحملة

خيارات محدودة لأتمتة البريد الإلكتروني مقارنة ببعض المنافسين

يجد بعض المستخدمين أنها أغلى قليلاً من الأدوات الأخرى المماثلة

تسعير مراقب الحملة

أساسي: يبدأ من 9 دولارات شهريًا

يبدأ من 9 دولارات شهريًا غير محدود: يبدأ من 29 دولارًا في الشهر

يبدأ من 29 دولارًا في الشهر الرئيسية: تبدأ من 149 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مراقب الحملة

G2 : 4.1/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. أومنيسند

الأفضل لمواقع التجارة الإلكترونية

عبر

أومنيسيند

تقدم Omnisend أكثر من مجرد برنامج رسائل إخبارية. إنها منصة متكاملة لشركات التجارة الإلكترونية، تمزج التسويق عبر البريد الإلكتروني مع قنوات أخرى مثل الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي.

يمكّنك هذا النهج من إنشاء حملات موحدة ومتعددة القنوات تعزز تجربة العملاء وتحفز التحويلات. ومع التركيز على التجزئة والتخصيص، فإن ميزات برنامج الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني من Omnisend تجعل من السهل تخصيص المحتوى الخاص بك حسب سلوك العميل وتفضيلاته.

أفضل ميزات Omnisend

محرر رسائل إخبارية مع كتل وقوالب محتوى ديناميكية تساعدك على إنشاء رسائل إخبارية مخصصة

أداة إنشاء أتمتة مرنة للبريد الإلكتروني وميزات تجزئة مرنة لاستهداف أفضل لمشتركي البريد الإلكتروني

منصة رسائل إخبارية تتكامل بشكل جيد مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وBigcommerce وWooCommerce

أدوات متقدمة لإعداد التقارير للحصول على رؤى قيمة للحملة

قيود Omnisend

على الرغم من أن تركيزها على التجارة الإلكترونية يمثل نقطة قوة، إلا أنها قد لا تكون الخيار الأفضل للشركات التي ليس لديها متجر للتجارة الإلكترونية

ذكر بعض المستخدمين أن منحنى التعلم أكثر حدة مقارنة بأدوات الرسائل الإخبارية الأخرى

تسعير Omnisend

الإصدار المجاني

الإصدار القياسي: يبدأ من 16 دولارًا شهريًا

يبدأ من 16 دولارًا شهريًا الإصدار الاحترافي: يبدأ من 99 دولارًا شهريًا

يبدأ من 99 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أومنيسيند

G2 : 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

5. بريفو

الأفضل لمواقع التجارة الإلكترونية

عبر

بريفو

بعد ذلك، لدينا Brevo، التي تميز نفسها بين أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بنهجها المبتكر في التصميم.

تقدم Brevo محرر تصميم غني وتفاعلي يجعل من السهل إنشاء رسائل إخبارية جذابة بصريًا. تعد المنصة مناسبة تمامًا للفرق، حيث توفر التعاون في الوقت الفعلي ميزات تسمح لعدة مستخدمين بالعمل معًا على جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني.

مع كفاءة أتمتة سير العمل وميزات تعيين المهام، يضمن Brevo التعاون السلس داخل فريقك، مما يسرّع عملية إنشاء الرسائل الإخبارية.

أفضل ميزات بريفو

واجهة سهلة الاستخدام مع محرر سحب وإفلات سهل الاستخدام

مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات المتنوعة

تقارير وتحليلات قوية للحصول على رؤى حول أداء الحملة

يتضمن أتمتة التسويق وقدرات التجزئة

قيود بريفو

كونه برنامج رسائل إخبارية أحدث، فقد يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة

خيارات تكامل محدودة مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير بريفو

الأسعار متاحة عند الطلب

تقييمات ومراجعات بريفو

G2 : 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. تحويلKit

الأفضل للمدونين

عبر

تحويلKit

مع ConvertKit، يمكنك الحصول على برنامج رسائل إخبارية مصمم خصيصاً لمنشئي المحتوى.

سواء كنت مدونًا أو مستخدم يوتيوب أو بودكاستر، فإن ConvertKit يقدم لك الأدوات التي تساعدك على زيادة جمهورك وكسب العيش على الإنترنت. يشتهر بشكل أساسي بنظامه القوي للأتمتة ووضع العلامات، مما يسمح بالرسائل المستهدفة.

ConvertKit يعطي الأولوية لإمكانية التسليم، حيث يوظف فريقًا مخصصًا لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صناديق البريد الوارد للمشتركين.

تحويلKit أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام ومنشئ أتمتة مرئي قوي

أدوات التقسيم ووضع العلامات للاتصالات المخصصة

إمكانات قوية لاستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك البث والتسلسلات

يتكامل مع المنصات الشائعة مثل WordPress و Shopify و WooCommerce

قيود برنامج ConvertKit

خيارات تصميم وتخصيص محدودة مقارنة ببرامج الرسائل الإخبارية الأخرى

لا توجد ميزة اختبار A / B الأصلي

أسعار برنامج ConvertKit

مجاني

المنشئ: 15 دولارًا في الشهر

15 دولارًا في الشهر مُنشئ محترف: 29 دولارًا شهريًا

تحويلKit التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. أوبر

الأفضل للمدونين

عبر

AWeber

تواصل AWeber، وهي شركة راسخة في مجال خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني، الحصول على تفضيلها بفضل إمكانيات الرد الآلي القوية ومجموعة كبيرة من القوالب المعدة مسبقًا.

يتميز برنامج الرسائل الإخبارية هذا بأداة تحليلات مدمجة، مما يمنحك رؤية شاملة لأداء رسائلك الإخبارية. ولكن ما يميز AWeber هو دعم العملاء الممتاز.

متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال قنوات مختلفة، فريقهم موجود لمساعدتك في كل خطوة على الطريق.

أفضل ميزات AWeber

مجموعة كبيرة من القوالب المعدة مسبقاً ومحرر سحب وإفلات سهل الاستخدام

إمكانيات الرد التلقائي لأتمتة البريد الإلكتروني بكفاءة

تحليلات مدمجة لمراقبة أداء الحملة

دعم عملاء 24/7 عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة المباشرة

قيود AWeber

قد تبدو الواجهة قديمة مقارنة ببرامج الرسائل الإخبارية الحديثة

أبلغ بعض المستخدمين عن محدودية خيارات التجزئة والتخصيص

تسعير برنامج AWeber

مجاني

لايت : 12.50 دولار/شهريًا

: 12.50 دولار/شهريًا بالإضافة : 20 دولار/شهريًا

: 20 دولار/شهريًا غير محدود: 899 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات AWeber

G2 : 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. اتصال دائم

الأفضل للأعمال القائمة على الخدمات

عبر

الاتصال الدائم

تبرز ميزات برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بـ Constant Contact المخصص للشركات الصغيرة والمؤسسات غير الربحية.

توفر هذه المنصة واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع أكثر من 100 قالب بريد إلكتروني قابل للتخصيص. وهي أدوات إدارة الأحداث وعمليات التكامل مع منصات مثل Shopify وWordPress تجعله متعدد الاستخدامات لتلبية احتياجات العمل المختلفة.

أفضل ميزات كونستانت كونتاكت كونستانت كونتاكت

أكثر من 100 قالب بريد إلكتروني قابل للتخصيص ومحرر قوي للسحب والإفلات

أدوات قوية لإعداد التقارير توفر رؤى حول عمليات الفتح والنقرات والمشاركات

أدوات إدارة الأحداث والتكامل مع المنصات الشهيرة مثل Shopify ووردبريس

دعم عملاء ممتاز، بما في ذلك الدردشة المباشرة، والدعم عبر الهاتف، ومكتبة واسعة من الموارد

قيود الاتصال المستمر

قد تكون الأتمتة محدودة للحملات الأكثر تعقيدًا

يجد بعض المستخدمين أن هيكلية التسعير مرتفعة بعض الشيء بالنسبة للشركات النامية

تسعير #### تسعير كونستانت كونتاكت كونتاكت

لايت: 12 دولارًا في الشهر

12 دولارًا في الشهر قياسي: 35 دولارًا في الشهر

35 دولارًا في الشهر القسط: 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات جهة الاتصال الثابتة

G2 : 4.0/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

9. كاب

الأفضل للأعمال القائمة على الخدمات

عبر

كيب

يجمع Keap، المعروف سابقًا باسم Infusionsoft، بين إدارة علاقات العملاء القوية (CRM) وإمكانيات برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني.

وهي مثالية للشركات الصغيرة، حيث تأتي منصة المبيعات والتسويق المتكاملة هذه مزودة بميزات أتمتة متقدمة، بما في ذلك المشغلات السلوكية.

باستخدام Keap، يمكنك إنشاء عمليات متابعة مخصصة وتتبع المقاييس الثاقبة لحملات البريد الإلكتروني الشاملة.

أفضل ميزات Keap

إدارة علاقات العملاء القوية المدمجة مع أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني

ميزات أتمتة قوية، بما في ذلك أداة إنشاء الحملات والمحفزات السلوكية

حملات بريد إلكتروني مخصصة مع التسلسل

إعداد تقارير شاملة للتتبع والتحليلات الثاقبة لحملات البريد الإلكتروني

قيود #### قيود كيب

أكثر تكلفة مقارنة بأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى

منحنى تعليمي أكثر حدة بسبب ميزاته المتقدمة العديدة

تسعير #### تسعير Keap

المحترف: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا الحد الأقصى: 289 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات كيب

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,000+ تقييم)

10. هبسبوت

الأفضل للأعمال القائمة على الخدمات

عبر

هبسبوت

HubSpot، وهي شركة عملاقة في عالم المبيعات و أدوات إدارة موارد التسويق ، يتميز ببرنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني متقدم ومليء بالميزات. تمكّنك أدوات التخصيص الخاصة به من تخصيص المحتوى لكل مستلم، بينما تقدم التحليلات التفصيلية رؤى قيّمة حول أداء الحملة.

هذا برنامج تسويق CRM يوفر تكاملاً سلسًا مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى، مما يجعله خيارًا رائعًا للشركات التي تبحث عن حل تسويقي شامل.

أفضل ميزات HubSpot

ميزات التخصيص تسمح بتخصيص المحتوى لكل مستلم

تحليلات مفصلة تقدم رؤى حول حملات البريد الإلكتروني

أداة رائعة لجميع المهامأداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعيللفرق الباحثة عن برنامج تسويق شامل ومتكامل

تعمل ميزات الأتمتة المتقدمة على تبسيط عملية التسويق عبر البريد الإلكتروني

لا تشوبه شائبةالتكامل مع HubSpot CRM وأدوات HubSpot الأخرى

قيود HubSpot

سعر أعلى مقارنة بالأدوات الأخرى

يمكن أن تكون مربكة بسبب اتساع نطاق الميزات المتقدمة

تسعير HubSpot

اتصل ب HubSpot لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

جرب أدوات الذكاء الاصطناعي والتسويق من ClickUp لرسالتك الإخبارية التالية

تتمتع كل منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني بنقاط قوة فريدة من نوعها، ويعتمد أفضلها على احتياجاتك الخاصة. سواء كانت ميزات الأتمتة المتقدمة، أو قوالب التصميم الأنيقة، أو الأدوات التحليلية القوية، يمكن أن تساعد البرامج في الارتقاء برسائلك الإخبارية.

ومع ذلك، تذكر أن سحر إنشاء الرسائل الإخبارية الفعالة يكمن في البرنامج المناسب والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ.

ولهذا، فإن ClickUp هنا لمساعدتك. نحن نشجعك على الاطلاع على قالب نشرة ClickUp الإخبارية للوحة البيضاء لترى كيف يمكن لتنسيقات التوصيل والتشغيل الخاصة بنا أن تساعد في تسهيل إنشاء محتوى الرسائل الإخبارية بسرعة. ويمكنك إنشاء تقويم التسويق في لمح البصر مع عرض تقويم ClickUp .

يمكن لهذه الموارد زيادة تبسيط عملية تخطيط الرسائل الإخبارية الخاصة بك، حيث توفر تخطيطًا مرئيًا لتتبع التقدم المحرز وتحديد المواعيد النهائية وضمان وصول رسائلك الإخبارية دائمًا إلى الهدف المنشود.

استكشف ClickUp اليوم وجرّب الفرق الذي يمكن أن تحدثه في عملية الرسائل الإخبارية الإلكترونية الخاصة بك! إنشاء حساب مجاني