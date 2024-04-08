Confluence مقابل Jira: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل في عام 2025

أهلاً بك في مستقبل العمل. لقد تغيّر مشهد المكاتب التقليدية تماماً، ونحن الآن في عصر جديد لم تعد فيه فرق العمل مقيدة بموقع واحد أو قارة واحدة.

حيث أصبحت مشاركة الموارد والأفكار من خلال السحابة الرقمية هي القاعدة في التعاون العالمي للحفاظ على مزامنة الجميع. لقد أصبحت برامج إدارة المشاريع الحديثة جانباً لا غنى عنه من جوانب سير العمل القابلة للتخصيص لأي مدير مشروع متقدم - سواء كان ذلك إدارة المحتوى لفريق التسويق أو تتبع المشكلات لمطوري البرامج.

تعمل هذه المنصات كمحور موحّد، حيث تعمل على تبسيط العمل الجماعي وتقليل الارتباك والتكرار غير الضروري. ومن بين المنصات الرائدة في هذا المجال Confluence و Jira، وكلاهما مملوكان لعملاق التكنولوجيا الأسترالي Atlassian.

ولكن كيف تعرف ما إذا كانت هذه الأدوات هي الأدوات المثالية لمتطلبات إدارة مشروعك الفريدة؟ على الرغم من أن كلا النظامين يتميزان بمجموعة من الميزات المشتركة ويوفران إمكانات التكامل، إلا أنهما قد لا يكونان بالضرورة مناسبين بشكل فردي أو مقترنين معاً لفريقك.

لذا، دعونا نتعمق في عالم Confluence و Jira، ونقارن بين عروضهما، ونقيّم أيهما - أو ربما بديل برنامج مجاني لإدارة المشاريع -قد يكون الخيار الأفضل لإبقاء فريقك على مسار الفوز.

ما هو Confluence؟

مثال على Confluence's مركز لوحة التحكم

عندما يتعلق الأمر بمعركة منصات برامج إدارة المشاريع، فإن Confluence هو بطل من الوزن الثقيل. تعمل المنصة القوية على مركزية تواصل الفريق وإنشاء المحتوى والتعاون في المستندات.

سواء كان فريقك يعمل على تطوير البرمجيات أو التخطيط لحدث ما أو صياغة مدونة، فإن Confluence يخلق بيئة تعاونية سلسة ويجعل إنشاء المعلومات وتنظيمها ومشاركتها أمراً سهلاً على منصة آمنة قائمة على السحابة.

ميزات كونفلوينس

يقدم Confluence العديد من الميزات الموجهة نحو العمل التعاوني. تسمح لك مساحات العمل المرنة بإعداد التحرير والتحديث في الوقت الفعلي للفرق الفردية. مع المزيد من الطرق للتواصل ومشاركة المعلومات، يهدف Confluence إلى مواءمة فريقك ومساعدتك على تحقيق أهدافك بشكل أسرع.

ومع ذلك، فإن للمنصة بعض العيوب. في حين أنها توفر بعض الوظائف الأساسية الممتازة، قد يكون المستخدمون الذين يبحثون عن وظائف أكثر تعقيداً بخيبة أمل في Confluence . ومع ذلك، لا تزال أداة لإدارة المشاريع تستحق الاستكشاف، اعتمادًا على احتياجات فريقك.

إليك بعض أفضل ميزاته:

1. التحرير التعاوني

قل وداعًا لتسمية المستندات "الإصدار 2.0" و"الإصدار النهائي" و"الإصدار النهائي النهائي" لقد ولت أيام الشعور بالارتباك في الإصدار وتحرير المستندات القديمة. إحدى ميزات Confluence البارزة هي إمكانية التحرير التعاوني.

عبر Confluence

يمكن للفرق الآن العمل معًا على نفس المستند في الوقت الفعلي، مما يعزز التعاون الديناميكي الذي يتناسب بسلاسة مع روتين عمل الجميع. يمكن للعديد من أعضاء الفريق المساهمة في نفس القطعة وتعديلها والتعليق عليها في نفس الوقت.

يمكنك الحصول على تعليقات فورية على النسخة أو العصف الذهني معاً، حتى لو لم تكن في نفس الغرفة. تضمن ميزة بناء فريق العمل الجماعي هذه أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويمكن أن تساعد في تسريع عملية إنشاء المحتوى.

2. صفحات رئيسية مخصصة

قم بتسجيل الدخول إلى Confluence، وسترى صفحة رئيسية مخصصة تُطلعك على كل ما تحتاج إلى معرفته منذ آخر مرة قمت فيها بتسجيل الدخول. تتيح الصفحة الرئيسية للمستخدمين تخصيص لوحة التحكم الخاصة بهم لتحديد أولويات المعلومات والتحديثات الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

عبر Confluence

يمكنهم إنشاء موجزات الأنشطة الأخيرة أو حفظ مرشحات البحث حتى يتمكنوا من المتابعة من حيث توقفوا. تُعد هذه طريقة رائعة لتحسين الإنتاجية وضمان بقاء المستخدمين على اطلاع دائم بكل التطورات.

كما أنه يجعل التنقل بين مناقشات الفريق والمشاريع والمستندات أسهل. تعد الصفحات الرئيسية المخصصة طريقة رائعة لتخصيص المنصة لتلبية احتياجات كل عضو من أعضاء الفريق.

3. وظيفة بحث قوية

يوفر Confluence إمكانية العثور بسرعة على إبرة المعلومات في كومة قش المستندات. يجعل Confluence تحديد موقع المستندات والصفحات والمرفقات والمناقشات أمرًا سهلاً. يمكنك حتى استهداف نص معين داخل مواد الفريق، لذلك إذا لم تكن متأكدًا أين رأيت شيئًا ما، فلا يزال بإمكانك العثور عليه.

عبر Confluence

تسمح لك وظيفة البحث القوية بالبحث في سلاسل المناقشة المؤرشفة في حال احتجت إلى تذكر جزء معين من الملاحظات. تتيح لك فلاتر البحث المتقدم تضييق نطاق النتائج بناءً على المؤلفين والعلامات والتواريخ والكلمات المفتاحية وغيرها.

قد لا تعتمد على البحث بقدر ما تعتقد. يوفر Confluence شجرة صفحات وجدول محتويات سهل الاستخدام لمساعدتك في الحفاظ على تنظيم الأمور. التنظيم المدمج في المنصة يمنعك من الشعور بالارتباك، حتى لو كنت تغوص في نظام بيئي راسخ للشركة لأول مرة.

تسعير Confluence

مجاني لما يصل إلى 10 مستخدمين

لما يصل إلى 10 مستخدمين قياسي: 5.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

قسط: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار، تُدفع سنوياً

ما هي جيرا؟

عبر

/مراجع/ https://www.atlassian.com/software/jira جيرا /%href/

إذا كان Confluence هو القوة العضلية في مواجهة أدوات إدارة المشاريع فإن Jira هي العقل المدبر. جيرا هي منصة إدارة المشاريع الرشيقة دمج نظام شامل لتتبع التذاكر.

يهدف برنامج Jira إلى تبسيط سير عملك، سواء كنت تدير مشكلات تطوير البرمجيات, الويكي أو تتبع حملة تسويقية، أو التعامل مع مشكلات دعم العملاء. تساعد Jira فرق العمل على التعاون في المهام مع تنظيم كل شيء على منصة واحدة مرتبة.

ميزات جيرا

تقدم Jira لوحات رشيقة، ومساحة عمل تعاونية، وأداة لتتبع المشكلات، والعديد من خيارات الأتمتة لإبقاء الفريق بأكمله سعيدًا. يمكنك بسهولة تخصيص مهام سير العمل وإبقاء الفرق على اطلاع دائم بأحدث عناصر المهام. تعدك Jira بمساعدتك في الحفاظ على مركزية المعلومات وتسليمها للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

أكبر عيب في Jira هو تسعيرها. فهي أغلى من الخيارات الأخرى، وقد تجد بعض الشركات أنها تحتاج إلى استخدام وظائف المنصة الأكثر تعقيدًا لتجعلها تستحق السعر الباهظ.

ومع ذلك، يمكن أن يكون خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يعملون بمنهجية إدارة المشاريع الرشيقة، وهو رائع لفرق تطوير البرمجيات وفرق العمل أثناء التنقل بفضل تطبيق Jira للجوال.

فيما يلي بعض أهم ميزات Jira:

1. لوحات المشاريع الرشيقة

تعمل ميزة لوحات المشاريع الرشيقة في Jira على تغيير اللعبة للفرق التي تتبنى منهجيات رشيقة، مثل Scrum أو Kanban. تساعد اللوحات الفرق على تصور عملهم بطريقة واضحة ومرنة وقابلة للتخصيص بالكامل.

عبر جيرا

كما أنها تعمل أيضًا كمحور مركزي للفريق، حيث توفر لمحات عامة واضحة عن مكان المشروع الآن والمكان الذي يجب أن يكون فيه خلال إطار زمني معين. يمكنك استخدام لوحات Scrum لتصور سباقات السرعة أو لوحة كانبان للعمل على مراحل سير عملك.

من السهل تحديث اللوحات الرشيقة ببضع نقرات، مما يوفر وقت مديري المشاريع للتركيز على مهام أخرى. اللوحات ممتازة لتعزيز العمل الجماعي مع إبقاء الجميع مسؤولين عن إنجازاتهم.

2. تقارير قوية

عند إدارة المشاريع، يمكنك الحصول على نظرة ثاقبة حول تقدم المشروع وأداء الفريق من خلال خيارات إعداد التقارير القوية في Jira. يسمح لك برنامج Jira بتتبع المشاريع وتصور البيانات وتحليلها بتنسيقات مختلفة، مثل الرسوم البيانية ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.

عبر Jira

باستخدام إدارة خدمة Jira، يمكنك تتبع المقاييس الرئيسية وقياس إنتاجيتها ومراقبة حالة كل مشروع بكفاءة. تُمكِّن ميزات إعداد التقارير في Jira أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات مع تحديد أي اختناقات تؤثر على التقدم.

كما تمنحك تقارير جيرا أيضًا أدوات لدفع عجلة التحسين المستمر بما في ذلك المخططات البيانية التي تعرض التقدم المحرز بمرور الوقت وتقارير السرعة التي تقيس كفاءة الفريق. ستبقى على اطلاع بطرق تساعد على ضمان نجاح المشروع وتحقيق نتائج عالية الجودة.

3. أتمتة السحب والإفلات

تعمل Jira على أتمتة سير عملك من خلال وظيفة السحب والإفلات البسيطة. يمكنك أتمتة المهام المتكررة بسرعة واستخدام وظيفة الأتمتة كوظيفة أداة لتحسين العملية إنشاء قواعد ومحفزات مخصصة بحيث تحتاج إلى تدخل يدوي أقل.

عبر جيرا

يمكنك تعيين المهام تلقائيًا لأعضاء الفريق، وتحديث الحالات، وتشغيل الإشعارات لأصحاب المصلحة. توفر هذه الميزة الوقت وتقلل من مخاطر الخطأ البشري، مما يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على المهام الأكثر أهمية في قائمة مهامك.

إنها طريقة ممتازة لإدارة المشاريع وتسريع سير العمل وزيادة إنتاجية الفريق. كما أن أتمتة السحب والإفلات بديهية أيضًا، لذا لن تحتاج إلى درجة علمية متقدمة للحصول على الذكاء الاصطناعي الداخلي (الذكاء الاصطناعي) الذي يعمل لصالح فرق عملك.

تسعير جيرا

مجانًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

قياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار، تُدفع سنوياً

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Jira مقابل Confluence: مقارنة الميزات

في معركة Jira و Confluence، أيهما يفوز؟ لدى كل من Jira و Confluence الكثير من الميزات المتداخلة، ولكن كل منهما يبرز بمفرده.

ومع ذلك، هناك بعض العيوب الواضحة في كل برنامج ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار أيضًا. إليك ما ستحتاج إلى أخذه بعين الاعتبار عند الاختيار بين الاثنين.

إدارة المهام

يقدم كل من Jira و Confluence إدارة المهام ولكن بطرق مختلفة جدًا. يركز Jira على الإدارة الرشيقة للمشاريع، حيث يقدم لوحات Scrum و Kanban لتتبع المهام وتحديد أولوياتها.

تسمح لوحات Scrum بالتخطيط السريع وإدارة الأعمال المتراكمة والتطوير التكراري. لوحات كانبان ممتازة لتصور المهام المرنة. تجعل Jira من السهل إدارة المهام طوال دورة حياة المهمة، من الإنشاء إلى الإغلاق، مع مراقبة التقدم المحرز على طول الطريق.

أصدرت جيرا مؤخرًا طريقة عرض تتبع المشكلات الجديدة الخاصة بها

يركز نظام إدارة المهام في Confluence على التعاون و مشاركة المعرفة . يمكن للمستخدمين إنشاء مهام داخل الصفحات، وربطها بالمستندات وسلاسل المناقشة ذات الصلة. تعتبر طريقة إدارة المهام هذه ممتازة للفرق المتعاونة للغاية التي تحتاج فقط إلى تتبع المهام الخفيفة خلال سير العمل.

عندما يتعلق الأمر بإدارة المهام، فإن منصة برمجيات Jira تحتل الصدارة. حيث تسمح ميزات إدارة المشاريع الرشيقة الخاصة بها بتتبع المهام بشكل أكثر تقدمًا، مما يمنح الفرق مزيدًا من الرؤية والمساءلة عن عبء العمل.

ومن خلال إدارة خدمة Jira، من السهل والسريع تتبع وتصنيف المشاكل والتغييرات وطلبات الخدمة وتصنيفها في عرض واحد. إذا كنت تعتمد على تتبع المهام، فستقدر القوة التي تمنحك إياها Jira لتتبع كل شيء.

التحرير التعاوني

يزيل Jira و Confluence الارتباك في إدارة الإصدارات ويسمحان للفرق بالتحرير في الوقت الفعلي. تُمكّن Jira المستخدمين من التعاون في المهام باستخدام التعليقات والإشارات، مما يؤدي إلى إنشاء اتصال في الوقت الفعلي يعمل بكفاءة لإبقاء الجميع على اطلاع.

عبر أطلسيان

تسمح لك خيارات تكامل الطرف الثالث في Jira بدمج منصات التواصل الشائعة، مثل Slack، بحيث يمكنك التعاون من خلال المنصات المفضلة للفريق. يقع التحرير التعاوني في Confluence في قلب النظام الأساسي، مع ميزات تشمل التحرير في الوقت الفعلي، والتعليق، والتحكم في الإصدار.

يمكن لأعضاء الفريق تنقيح المحتوى ومراجعته دون القلق من أنهم يبحثون في معلومات قديمة. تتكامل Confluence مع أدوات مثل Trello وGoogle Docs، بحيث يمكنك سحب الموارد من المنصات الأخرى في مجموعتك التقنية والتعاون بفعالية.

عندما يتعلق الأمر بإيجاد أداة تعاون، فإن Confluence هو الفائز. وبفضل تجربة التعاون الأكثر سهولة وسلاسة، سيتبنى المستخدمون الميزات ويستخدمونها بسرعة أكبر يومياً. يمنحك التحكم في الإصدار أيضاً المزيد من القوة في مشاركة المعرفة وإنشاء المحتوى في الوقت الفعلي.

قدرات التكامل

يمكنك توصيل كلٍ من Jira و Confluence بمجموعتك التقنية الحالية من خلال قائمة جيدة من عمليات التكامل مع جهات خارجية. يعد تكامل Jira مع أدوات مثل Slack و GitHub أمرًا سهلاً، مما يساعدك على سد الفجوة بين إدارة المشروع والتطوير.

مثال على مخطط تنازلي في Jira

يتكامل Confluence مع عدد كبير من المنصات الخارجية أيضًا، بما في ذلك برنامج Jira. يمكنك أيضًا توصيله بـ مايكروسوفت أوفيس و Trello و Salesforce وتقويمات الفريق وغيرها الكثير لإنشاء مساحة عمل موحدة لكل احتياجات الفريق.

إنها طريقة رائعة للتخلص من الصوامع ومساعدتك على العمل معًا بسلاسة بغض النظر عن نظامك التقني المفضل.

يرتبط Jira و Confluence بشكل متساوٍ إلى حد كبير فيما يتعلق بقدرات التكامل الخاصة بهما. هذا على الأرجح لأنهما يأتيان من نفس الشركة الأم، وهي Atlassian. يجب أن تكون قادرًا على توصيل كل من Jira و Confluence بأي نظام أساسي تريد الاتصال به وتعزيز فوائد كليهما.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل ل Confluence و Jira

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

على الرغم من أن Jira و Confluence من أدوات إدارة المشاريع الشائعة، إلا أن هناك دائماً مجال لخيار آخر. ClickUp هو خيار تعاون جماعي بديل لأدوات إدارة المشاريع، ويتميز بميزات قوية وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

ويمكنك البدء في استخدام المنصة في ثوانٍ بفضل مكتبة قوالب إدارة المشاريع ، مما يتيح لك الغوص في ميزاته بشكل بديهي والاستفادة القصوى من جميع وظائفه.

يجب أن يكون على رادارك عند البحث عن بدائل Jira و Confluence.

اشحن البرامج بشكل أسرع مع فريقك بالكامل ClickUp لديه تطوير البرمجيات في حمضه النووي. فهو يضع احتياجات التطوير الرشيق في الاعتبار، مما يساعدك على تبسيط نمط حياة التطوير من خلال خرائط طريق واضحة وسير العمل الآلي وتتبع المشكلات والتحديثات في الوقت الفعلي.

بمساعدة مستندات ClickUp ، يحصل فريقك أيضًا على قاعدة معرفية محور دون الحاجة إلى أدوات منفصلة حتى تتمكن من أداء التوثيق التقني بشكل أفضل ومشاركة وثائق الاستراتيجية مع المؤسسة بأكملها.

تعزيز تعاون الفريق على الأفكار وتتبع المشاريع في ClickUp

حسِّن تعاون الفريق لتتبع التطوير بسهولة باستخدام لوحات كانبان وسكروم المدمجة في المنصة. يمكنك تخصيص سير العمل الخاص بك داخل المنصة ليتماشى مع منهجية فريقك وعمليات الأعمال.

حتى إذا كنت لا تندرج بدقة في فقاعة رشيقة، سيكون لديك منصة إدارة المشاريع التي تناسبك.

أدوات ذكاء اصطناعي قوية ومخصصة لزيادة الكفاءة

بفضل ClickUp، يمكنك الآن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لجعل كل جانب من جوانب إدارة المشاريع وتطوير المنتجات أسهل. تقدم ClickUp مجموعة من أدوات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسرّع سير العمل وتساعدك على إنجاز المهام.

استخدام ClickUp AI لكتابة موجز المشروع

في بضع دقائق فقط، يمكنك إنجاز المهام التي كانت تستغرق أسابيع من فريقك لإكمالها. تساعدك تقنية الذكاء الاصطناعي داخل منصة ClickUp على تقدير تواريخ الإنجاز، وتحديد الاختناقات المحتملة في خارطة الطريق الخاصة بك، وتحسين تخصيص الموارد.

كما يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp تلخيص ملاحظات الاجتماع وتوليد عناصر الإجراء لجعل كل اجتماع أكثر إنتاجية. ما عليك سوى النقر على مهمة ضمن أدوار محددة مسبقاً وتعيين تقنية الذكاء الاصطناعي للعمل.

ويمكنها كتابة خرائط الطريق، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني لتحسين إدارة الخدمات، وحتى كتابة استراتيجية لحملتك التسويقية القادمة. ما عليك سوى الإجابة عن بعض الأسئلة، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

قم بأتمتة دورات العدو السريع لتكون أكثر إنتاجية وشفافية ميزة "سبرينت" في ClickUp تساعدك على تحديد التواريخ، وتعيين المهام، وتحديد الأولويات حتى يعرف الفريق ما يحتاج إلى القيام به ومتى يقوم به. ثم تقوم المنصة بنقل أي عمل غير مكتمل إلى السباق التالي، ومزامنة عمل الفريق مع تطبيقات الطرف الثالث، مثل GitHub.

تحسين تقديرات سبرينت المستقبلية عن طريق إنشاء تقارير سرعة دقيقة وجذابة بصريًا في ClickUp

إنشاء سباقات السرعة من خلال تحديد الأهداف داخل أهداف النقر فوق الأهداف المنصة. يمكنك تتبع وإنشاء الأهداف من خلال دورات سبرينت والأهداف والنتائج الرئيسية أو بطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين.

إنها طريقة سهلة لإدارة عبء العمل في الفريق، مما يقلل من خطر الإرهاق ويجعل الجميع خاضعين للمساءلة. في نهاية كل سبرنت، يمكنك إنشاء تقارير مفصلة عن التقدم المحرز وتتبع ما هو قادم.

امنح فرق البرمجيات والمبيعات والتسويق أداة يريدونها بالفعل

مع ClickUp، يمكنك الحصول على أفضل الميزات التي تريدها في حل إدارة المشاريع والمهام. وفي معركة Confluence مقابل Jira، يمكنك الحصول على واجهة مستخدم وقاعدة معرفية أفضل وأكثر قابلية للتخصيص سيحبها فريقك. اشترك في باقة ClickUp المجانية للأبد للاستمتاع بكل ما تقدمه من إدارة العمليات و إدارة سير العمل ميزات اليوم!