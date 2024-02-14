10 نماذج مجانية لتحليل الأسباب الجذرية للأسباب الخمسة

إن فهم السبب الحقيقي للمشكلة هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها حلها. بالتأكيد، يمكنك التعامل مع العواقب المباشرة وإصلاح المشكلة، ولكن لا يمكنك حل المشكلة من جذورها.

هذه هي النظرية الكامنة وراء تحليل السبب الجذري للمشكلة، والسبب في أن هذه العملية لا تقدر بثمن إذا كنت تحاول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

إن ابتكار تحليل السبب الجذري الخاص بك في كل مرة أمر متعب ويؤدي إلى عدم الاتساق. استخدام نموذج يمنحك الاتساق وطريقًا أسرع للمضي قدمًا. تابع معنا بينما نستكشف لماذا يعتبر قالب تحليل الأسباب الجذرية قيماً للغاية وما هي أفضل النماذج التي يمكن استخدامها في عام 2024.

ما هو قالب تحليل الأسباب الجذرية؟

يساعدك تحليل الأسباب الجذرية (RCA) في الوصول إلى السبب (الأسباب) الجذرية للمشكلة، حتى تتمكن من العمل على إصلاح المشكلة الحقيقية - بدلاً من مكافحة العواقب. يتيح لك إجراء عملية تحليل الأسباب الجذرية التعمق في تحليل الأسباب الجذرية والنظر في جميع الخيارات المحتملة وتحديد الخطأ الحقيقي.

بعد ذلك، يمكنك اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تحل المشكلة الفعلية - بدلاً من الأعراض.

يمنحك نموذج تحليل الأسباب الجذرية طريقة لتسريع العملية. تم إنشاء هذه القوالب من قبل خبراء وممارسين بناءً على طرق مجربة ومختبرة، لذلك ليس عليك البدء من الصفر.

تتبع ومراقبة المهام والموارد وتقدم المشروع في عرض لوحة معلومات ClickUp Dashboard

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام نموذج تحليل الأسباب الجذرية داخل أداة إعداد التقارير من اختيارك لاختصار طريقك نحو حل المشكلة. ⚒️

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4. انقر فوق قالب السبورة السببية والتأثيرات

قالب السبورة السببية والتأثير بالنقر فوق قالب السبورة البيضاء

قبل أن تتمكن من تحديد السبب الجذري، عليك أولاً استكشاف جميع المشاكل المحتملة على طول الطريق. هذا نموذج السبورة السببية والنتيجة من ClickUp يمنحك طريقة تفاعلية للغاية للقيام بذلك.

يتيح لك نهج مخطط السبب والنتيجة استكشاف الأسباب المحتملة مع إبقاء العَرَض أو المشكلة في المقدمة والوسط. أضف مربعات لتمييز الأسباب الرئيسية، ثم أضف إلى المخطط الانسيابي للنظر في الأسباب المحتملة في مستوى أدنى منها. بمجرد الانتهاء من الرسم البياني الخاص بك، سيكون لديك الكثير من العوامل المساهمة المحتملة للنظر فيها - وأحدها قد يبرز كسبب جذري.

يعد هذا النموذج الفعال لتحليل الأسباب الجذرية خيارًا جيدًا إذا كنت بحاجة إلى طريقة لتبادل الأفكار حول الأسباب المحتملة بطريقة مرئية مع الاستمرار في استخدام أسلوب الأسباب الخمسة. إنه مشابه في أسلوبه ل أدوات تخطيط العمليات ، لذا فهو خيار رائع إذا كان هذا ما اعتاد عليه فريقك.

يعد تنسيق السبورة البيضاء مثاليًا لحل المشكلات وتدوين الأفكار بسرعة مع الآخرين في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن، ثم ترتيبها في مخطط أكثر وضوحًا وإيجازًا. 🎯

5. انقر فوق قالب خطة عمل تحسين الأداء

قالب خطة عمل تحسين الأداء ClickUp قالب خطة عمل تحسين الأداء

العثور على السبب الجذري ليس عملية فورية. فهي تستغرق وقتًا وتتضمن مجموعة من المهام البحثية المختلفة، مع مواعيد نهائية وتعقيدات وتواريخ استحقاق. سجّل التقدم الذي تحرزه على طول الطريق بمساعدة هذا قالب خطة عمل تحسين الأداء من ClickUp .

الهدف من هذا القالب هو مساعدتك على البقاء منظماً أثناء قيامك بعملية الأسباب الخمسة أو بعد تحديد السبب الجذري. قم بتسجيل اسم البرنامج ومن هو مدير المشروع، ثم اعرض قائمة بالمهام ذات الصلة المعينة للمشروع. أضف المعين والحالة وتاريخ الاستحقاق وتعقيد المهمة وتاريخ البدء والقسم.

استخدم هذا القالب لمساعدتك أثناء عملك من خلال عملية تحليل الأسباب الجذرية أو بدلاً من ذلك، كطريقة للبقاء على المسار الصحيح مع أي مهام تحددها كنتيجة لتقرير تحليل الأسباب الجذرية. إنها طريقة مفيدة للحفاظ على التنظيم والتركيز على مهامك وأهدافك. 🙌

6. قالب تحليل وقت النقر

قالب تحليل وقت النقر فوق قالب تحليل الوقت

بمجرد تحديد السبب الجذري، لا تتوقف المشكلة تلقائيًا. ستحتاج إلى مراقبة التقدم المحرز بمرور الوقت للتأكد من حلها. تتبع مهام الإنتاج المزعجة باستخدام هذا قالب تحليل الوقت من ClickUp .

تعرّف في لمحة سريعة على مستويات إنتاجية فريقك، وتحقق من أماكن الاختناقات. تعرف على المهام التي تحتاج إلى اتخاذ إجراء، أو التي هي قيد التنفيذ بالفعل، أو التي اكتملت.

قم بترميز المنتجات والأقسام والسبب الجذري للمشكلة وخطوط الإنتاج بالألوان لمراقبة التقدم بسرعة. سجل تواريخ البدء والاستحقاق، وعدد العمال، وتكاليف العمال، ووقت الخمول. ⌚

يعد نموذج الأسباب الجذرية المستوحى من الأسباب الخمسة هذا إضافة رائعة لمكتبتك إذا كانت فرقك تعمل بانتظام على الإنتاج والشحن - سواء لمنتج مادي أو رقمي. استخدم هذا إلى جانب برنامج إدارة الحوادث لمراقبة وقت الخمول والتصرف بشكل أكثر استراتيجية في الاستجابة للمشكلات.

7. نموذج ClickUp الدروس المستفادة

قالب الدروس المستفادة من ClickUp

في بيئة مزدحمة، يعني إنهاء مشروع ما أنك تنتقل مباشرةً إلى المشروع التالي - وقد تفوتك فرص اكتشاف المشاكل المستمرة. استخدم نموذج نموذج الدروس المستفادة من ClickUp لمراجعة مشروعك بالتفصيل لكل من النتائج الإيجابية والسلبية.

يمنح هذا القالب على غرار القائمة فريق مشروعك و التحكم في المشروع مساحة للمدير لاستكشاف الدروس المستفادة خلال مشروعك. شارك أحد المخاوف أو أبرزها، وأضف وصفًا تفصيليًا ومُعيّنًا وعلامة أولوية وتاريخ استحقاق. سجّل ما إذا كنت قد قمت بمراجعة القلق أم لا وتأثيره على المشروع.

استخدم قالب الدروس المستفادة كجزء من سير عملك بعد المشروع إلى جانب تحليل الأسباب الخمسة لتحديد التحديات المستقبلية المحتملة والعمل بشكل استباقي على إصلاحها. إنها أيضًا فرصة للاحتفال بما سار بشكل جيد في مشروعك، حتى تتمكن من أخذ تلك العادات الإيجابية معك في مشروعك التالي. 🌻

8. قالب كليك أب 4Ls ريترو

قالب كليك أب 4Ls ريترو

هناك طريقة أخرى مؤثرة لقياس مدى نجاح مشروعك من خلال نموذج 4Ls بأثر رجعي. استخدم هذا قالب 4Ls بأثر رجعي من ClickUp لتشجيع أعضاء فريقك على مشاركة أفكارهم الصادقة حول المشروع، بطريقة واضحة وموجزة.

تشجعك عملية 4Ls على مشاركة ما أحببته وما تتوق إليه وما كرهته وما تعلمته عن مختلف مراحل المشروع ولحظاته الرئيسية. يساعدك النموذج على تسجيلها بطريقة منظمة، مع إرشادات مفيدة لأعضاء الفريق حول كيفية استخدامها.

هذا أداة استعراض المشروع بأثر رجعي هي طريقة مثالية لالتقاط الأفكار والمشاعر من كل عضو من أعضاء فريق مشروعك، إلى جانب تحليل 5 أسباب. يمكن أن تساعدك ملاحظاتهم في الحصول على رؤى قيمة ربما لم تكن لتظهر في اجتماع تقليدي بأثر رجعي. ✨

9. قالب استرجاع مشروع ClickUp

قالب استرجاع مشروع ClickUp

تُعد عمليات إعادة النظر في المشروع طريقة مفيدة لفهم ما الذي سار على ما يرام وما لم يسِر على ما يرام، ولكن لا يتم دائمًا تسجيل المعلومات أو التصرف بناءً عليها. إن قالب المشروع بأثر رجعي من ClickUp يمنحك طريقة جديدة للتعامل مع مشروعك بأثر رجعي، مع المهام التي يمكنك تعيينها ومراقبة التقدم المحرز فيها. ⚒️

يأخذ هذا القالب المستوحى من 5 - لماذا هذا القالب المستوحى من 5 - لماذا يأخذ مشروعًا تقليديًا رجعيًا ويجعلها تبدو منظمة وجذابة، وذلك بفضل أسلوبه الملون على غرار اللوحة. سجّل ما الذي سار على ما يرام، وما لم يسِر على ما يرام، والدروس المستفادة، والحلول البديلة، والتوضيحات في مساحة واحدة.

أضف المهام والمهام الفرعية أدناه، وقم بتعيينها للأفراد لامتلاكها. أضف تواريخ الاستحقاق والمجالات ذات الصلة والفرق المسؤولة للحفاظ على ملاحظاتك منظمة وذات مغزى.

استخدم هذا القالب كطريقة أكثر جاذبية لتسجيل أفكارك عند استضافة مشروع بأثر رجعي. شجع الجميع على المساهمة مباشرةً في اللوحة، أو استخدمها كمكان لتنظيم أي أفكار تم طرحها في اجتماعك الاستعراضي للمشروع.

10. قالب تحليل الأسباب الجذرية لإكسل

تتبع نتائج تحليل الأسباب الجذرية باستخدام جدول البيانات البسيط هذا

برنامج ClickUp مجاني للاستخدام ويأتي مع مجموعة ضخمة من قوالب تحليل الأسباب الجذرية، ولكن في بعض الأحيان لا يكون فريقك مستعداً لإجراء التبديل أو يُطلب منك إيجاد حل خاص بالبرامج. في هذه الحالة، فإن قالب تحليل الأسباب الجذرية المستوحى من برنامج Excel المستوحى من 5 أسباب هو أفضل خيار وجدناه.

يتيح لك نموذج تحليل الأسباب الجذرية البسيط تسجيل المشكلة والسبب الجذري والحلول الفعالة المحتملة بالتفصيل. هناك مساحة كبيرة لإضافة الأوصاف والأولويات وعمليات التخفيف والنتائج.

إذا كنت مقيدًا باستخدام برنامج Excel، فهذا خيار جيد لأنه يمنحك مكانًا مركزيًا لتسجيل الأسباب الجذرية والحلول الممكنة لجميع المشاريع. يعمل تنسيق الجدول بشكل جيد إذا كنت تفضل نهجًا أقل وضوحًا لتحسين عملية الأعمال وتريد ببساطة تسجيل المعلومات لاستخدامها بعد ذلك في تقرير تحليل الأسباب الجذرية لأصحاب المصلحة. 📚

كيفية إجراء تحليل السبب الجذري ## كيفية إجراء تحليل السبب الجذري

الآن وبعد أن أصبح لديك مجموعة مختارة من قوالب تحليل الأسباب الجذرية للاختيار من بينها، ربما تتساءل عن كيفية تطبيقها.

فيما يلي الخطوات الأساسية لإجراء تحليل السبب الجذري باستخدام أي من النماذج المذكورة أعلاه:

تحديد المشكلة أو المشكلة: حدد بوضوح المشكلة التي تحاول حلها وسبب أهميتها. جمع البيانات والمعلومات: اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من مصادر ووجهات نظر مختلفة. تحديد السبب المباشر: استخدم بياناتك ومعلوماتك لتحديد سبب المشكلة أو المشكلة. اسأل "لماذا؟" خمس مرات: بمجرد تحديد السبب المباشر، استخدم تقنية الأسباب الخمسة للتعمق أكثر والوصول إلى السبب الجذري للمشكلة. استخدم نموذج تحليل السبب الجذري: اختر أحد النماذج المذكورة أعلاه التي تناسب احتياجاتك واملأه بالنتائج التي توصلت إليها. عصف ذهني للحلول المحتملة: بعد تحديد السبب الجذري للمشكلة، قم بعصف ذهني للحلول الممكنة لمعالجتها. تنفيذ الحلول ومراقبتها: ضع الحل الذي اخترته موضع التنفيذ وتتبع فعاليته بمرور الوقت.

وفر الوقت مع نماذج تحليل الأسباب الجذرية المجانية هذه

يستغرق فهم السبب الجذري للمشكلة وقتًا طويلاً، وغالبًا ما يتطلب الأمر جهدًا جماعيًا استقصائيًا للقيام بذلك بنجاح. استخدم أمثلة وقوالب تحليل الأسباب الجذرية هذه لمساعدتك على توفير الوقت والطاقة، والوصول إلى السبب الأساسي بشكل أسرع.

معظم القوالب المعروضة هنا موجودة داخل ClickUp - مركز الإنتاجية النهائي للفرق والشركات. تمنحك منصتنا مكاناً مركزياً واحداً للمهام، ولوحات المعلومات، والأهداف، والمستندات، والدردشة، ولوحات المعلومات والمزيد. جرّب ClickUp مجاناً اليوم ، واعثر على طريقة أفضل ليس فقط لتسجيل سجلاتك RCAs ولكن لتنظيم حياتك العملية بأكملها.