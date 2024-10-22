10 بدائل تاسكاد &؛ المنافسون في عام 2025

هل تبحث عن أدوات بديلة لإدارة المهام بالذكاء الاصطناعي لتحل محل Taskade؟ لا مزيد من البحث!

في هذه المقالة، سنستكشف 10 بدائل رائعة لـ Taskade لمساعدتك على تبسيط إدارة المهام وتعزيز الإنتاجية.

سواءً كنت تبحث عن ميزات متقدمة أو خيارات تخصيص أفضل أو تصميم أكثر سهولة في الاستخدام، فقد وفرنا لك كل ما تبحث عنه. دعنا نتعمق في برنامج إدارة المهام المفضل لدينا وبدائل تاسكاد لعام 2024!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل تاسكاد؟

إذا كنت تبحث عن بدائل ل Taskade، فابحث عن واجهات مستخدم سهلة الاستخدام لإدارة المهام مع الكثير من عمليات التكامل والأتمتة. ابحث أيضًا عن الأدوات التي تتيح لك أتمتة المهام المتكررة والبقاء منظمًا. أدوات المخطط التفصيلي وميزات إدارة المهام وتكامل الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون على رأس قائمتك إذا كنت ترغب في زيادة الكفاءة إلى أقصى حد أثناء قيامك بمشاريع متعددة بسهولة.

إليك أهم هذه الميزات برنامج إدارة المشاريع الميزات التي يجب البحث عنها عند التفكير في بدائل تاسكاد:

الواجهة : واجهة مستخدم واضحة وسهلة الاستخدام توفر تجربة سلسة لمديري المشاريع وقادة الفرق لإدارة المهام

: واجهة مستخدم واضحة وسهلة الاستخدام توفر تجربة سلسة لمديري المشاريع وقادة الفرق لإدارة المهام منحنى التعلم : برنامج سهل الاستخدام مع برامج تعليمية سهلة الفهم لمديري المشاريع المبتدئين أو ذوي الخبرة

: برنامج سهل الاستخدام مع برامج تعليمية سهلة الفهم لمديري المشاريع المبتدئين أو ذوي الخبرة أدوات المحادثة والتعاون : يتطلب عالم اليوم سريع الوتيرة التواصل الداخلي والخارجي في الوقت الفعلي لإدارة المشاريع عبر الأقسام والفرق

: يتطلب عالم اليوم سريع الوتيرة التواصل الداخلي والخارجي في الوقت الفعلي لإدارة المشاريع عبر الأقسام والفرق إدارة المشاريع : إدارة المشاريع: إمكانات قوية لإدارة المشاريع، بما في ذلك مخططات جانت

: إدارة المشاريع: إمكانات قوية لإدارة المشاريع، بما في ذلك مخططات جانت عمليات التكامل والأتمتة : التوافق مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك للسماح بسلاسة أتمتة سير العمل لتنظيم المهام وقوائم المهام

: التوافق مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك للسماح بسلاسة أتمتة سير العمل لتنظيم المهام وقوائم المهام الذكاء الاصطناعي المتكامل: عمليات تكامل سلسة للذكاء الاصطناعي لتلخيص وإنشاء عناصر الإجراءات، حيث يمكن أن توفر لك الوقت وتظهر لك كيف تكون أكثر إنتاجية (نقاط إضافية إذا كان البرنامج يتضمن أيضًا منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي !)

عند استكشاف بدائل Taskade، ضع الميزات المذكورة أعلاه في الاعتبار لمساعدتك في العثور على أفضل أداة أو برنامج لإدارة المهام لمشاريعك.

## أفضل 10 بدائل لـ Taskade لاستخدامها في عام 2024

دعنا نستكشف أفضل 10 بدائل مدفوعة ومجانية لـ Taskade والتي يمكن أن تساعدك في إدارة مهامك بشكل فائق. ✅

1. انقر فوق

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يحصل ClickUp على النجمة الذهبية الكبيرة عندما يتعلق الأمر ببرامج إدارة المهام والمشاريع. 🌟

يقدم مجموعة شاملة من الميزات والأتمتة والتكاملات لمساعدتك في إدارة المهام وترتيب أولوياتها. يجعل ClickUp من السهل تبسيط سير العمل عبر مشاريع متعددة.

الذكاء الاصطناعي الخاص به أداة إدارة المشروع ستتركك عاجزًا عن الكلام! انقر فوق الذكاء الاصطناعي يوفر معالج ذكاء اصطناعي أصلي لأي وظيفة يمكنك تخيلها تقريبًا.

إنه قالب إدارة المهام يتضمن ست طرق عرض حتى تتمكن من الوصول بسرعة إلى المعلومات التي تحتاجها. ويمكنك تفويض المهام بسهولة لـ A+ تحديد أولويات المشروع .

يتصدر ClickUp قائمة بدائل تاسكاد لدينا بفضل مهامه الواسعة النطاق و إدارة الموارد وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومراجعات العملاء المتوهجة. تُظهر تقييماته العالية على G2، وآلاف المراجعات الإيجابية على مواقع متعددة، أنه أحد أفضل بدائل Taskade.

أفضل ميزات #### ClickUp

تتبع وقت المشروع من أي جهاز يجعل من السهل على قادة الفرق ومديري المشاريع تتبع الوقت بدقة، سواء كان ذلك من خلال المنصة أو ملحق كروم الخاص بنا

أكثر من 50 عملية أتمتة للمهام مع عمليات التكامل التي تسمح لك بتبسيط سير العمل وأتمتة المهام المتكررة أو المتكررة مع ميزات السحب والإفلات لتنظيم المشاريع

ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمساعدتك على التلخيص وإنشاء المحتوى والعمل بشكل أسرع في تدوين الملاحظات أو إكمال المهام أو إدارة المهام المتكررة

أداة تعاون الفريق في الوقت الفعلي وغير المتزامن مع الدردشة واللوحات البيضاء الرقمية لتخطيط تبعيات المهام، أو العصف الذهني بشأن إطلاق المنتجات، أو إنشاء مهام سير عمل لأعضاء الفريق

خطة مجانية إلى الأبد تأتي محملة بميزات لإدارة المشاريع المعقدة (ولن ترى الكثير منها مجانًا في هذه القائمة)

قيود ClickUp

نظرًا لجميع ميزاته وتخصيصه التفصيلي، قد يكون هناك منحنى تعليمي للبعض

لا تتوفر جميع طرق العرض على الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

خطة غير محدودة : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال الإضافية : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفرة على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,256 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,256 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,734 تقييم)

2. تيك تيك

عبر تيك تيك تم تصميم TickTick مع وضع العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة في الاعتبار، وهو تطبيق سهل الاستخدام برنامج لإدارة المهام التي يمكن أن تساعدك في إدارة المهام لك ولفريقك.

فواجهته البديهية تجعل من السهل تخطيط وإدارة المهام وتتبع التقدم المحرز حتى تتمكن من إدارة المشاريع الشخصية أو الجماعية بفعالية.

يمكنك تحديد الأولويات والتعاون وإدارة عمل فريقك باستخدام أدوات مثل التذكيرات بالموقع والتنبيهات وإحصائيات الكفاءة والقدرات الصوتية والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على مؤقِّت بومو وجهاز ضوضاء أبيض للمساعدة في تعزيز إنتاجيتك!

يُعد TickTickTick بديلاً ممتازًا لـ Taskade للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والأشخاص الذين يرغبون في إدارة المهام الشخصية. إذا كنت قد جربت برنامج إدارة المشاريع هذا بالفعل، تحقق من قائمتنا لأفضل بدائل TickTickTick .

TickTick أفضل الميزات

واجهة مستخدم فائقة السهولة وقابلة للتخصيص مع طرق عرض مرنة ومدير مهام

تكامل سلس مع التطبيقات الشائعة مثل تقويم Google وTrillo وMicrosoft To Do وSiri

أدوات تعاون الفريق التي تجعل مشاركة القوائم سهلة لجميع أعضاء الفريق

مكتبة مساعدة شاملة، بما في ذلك دليل بدء الاستخدام للمستخدمين الجدد، مع تصفح ممتاز وإرشادات سهلة المتابعة

قيود TickTickTick

عمليات تكامل محدودة

غير مخصص للشركات الكبيرة أو الشركات

لا توجد أدوات ذكاء اصطناعي أصلية في أداة إدارة المشروع

تسعير تيك تيك

مجاناً

قسط: 27 دولارًا/شهرًا في السنة

تقييمات ومراجعات TickTickTick

G2: 4.5/5 (أكثر من 86 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 86 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 101 تقييم)

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3. مفهوم

عبر فكرة تعرّف على Notion، وهو برنامج شامل لإدارة المهام وأداة لإدارة المشاريع. نوتيون هو برنامج إنتاجية وتعاون جماعي قائم على السحابة. يمكنه إدارة مشاريع أعضاء فريقك أثناء تعيين المهام وتتبع تقدم المشروع وتفاصيل أولويات المهام.

يمكن لهذا الحل القوي لإدارة المشاريع أيضاً التعامل مع جميع ملاحظاتك وقواعد البيانات ومواقع الويكي - وهو خيار رائع للفرق البعيدة. 📚

يتيح لك تطبيق Notion AI، المتوفر كإضافة إلى Notion، الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة داخل التطبيق. ويمكنه إنشاء ملخصات ومشاركة ملخصات الاجتماعات، ومشاركة الوجبات السريعة للاجتماع، وإنشاء الخطوات التالية من ملاحظات الاجتماع، وكتابة النص دون عناء. وأكثر من ذلك بكثير! 🤖

سواء كنت مدير مشروع أو موظفاً مستقلاً أو فريقاً صغيراً أو شركة على مستوى المؤسسة، فإن تطبيق Notion يتناسب مع احتياجاتك لتوفير وظائف إدارة مهام متميزة.

يحب المستخدمون قدرته على إنشاء المهام وتعيينها، وتحديد المواعيد النهائية والمعالم، وتتبع التفاصيل الرئيسية. إذا كنت تبحث عن بدائل مدفوعة أو مجانية لـ Taskade مع ميزات الذكاء الاصطناعي القوية، تحقق من برنامج إدارة الطلبات هذا!

Notion أفضل الميزات

إنشاء المهام وتعيينها وتحديد أولوياتها مما يجعل من السهل إدارة مشاريع متعددة

إدارة تواريخ استحقاق المهام للمواعيد النهائية والمراحل الرئيسية

واجهة برنامج مرنة لإدارة المهام لإدارة المشاريع في لمحة سريعة

إضافة Notion AI مدمجة بالكامل

قيود برنامج Notion

منحنى تعليمي حاد مقارنة ببعض برامج إدارة المهام

تأخر من حين لآخر عبر المنصة

خيارات تنسيق محدودة

تسعير #### تسعير Notion

مجاني

بالإضافة إلى 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الترقية AI: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 8 دولارات شهرياً لكل عضو

التقييمات والمراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (4,726+ تقييم)

4.7/5 (4,726+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,760+ تقييم)

تحقق من هذه

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4. كودا

عبر كودا إذا كنت تبحث عن أداة ومنصة قوية لإدارة المشاريع يمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من متطلبات إدارة المهام، ففكر في Coda.

سواء كنت بحاجة إلى قائمة مهام بسيطة أو لوحة مهام معقدة لإدارة المشاريع عبر المؤسسة، فإن كودا تتكيف وتتطور مع احتياجاتك. فهي تتصل بآلاف التطبيقات، عبر منصات متعددة، مما يضيف قدرات لا حصر لها إلى مستنداتك.

هل تحب شعور المستند؟ يبدو Coda وكأنه مستند ولكنه يعمل كتطبيق!

لا يحتوي Coda على ذكاء اصطناعي أصلي حتى الآن، ولكنه في الطريق! كودا للذكاء الاصطناعي هو حاليًا في مرحلة تجريبية ويستعد لمساعدتك في كل شيء بدءًا من الملخصات والتمييزات إلى توليد البيانات وكتابة الإنشاء.

إذا كنت تبحث عن بدائل مرنة وتعاونية لـ Taskade التي إدارة الفريق المشاريع وتوسيع نطاقها مع نموك، قد يكون Coda خيارًا ممتازًا كأداة ممتازة لإدارة المهام المفضلة لديك.

كودا أفضل الميزات

الكثير من خيارات التخصيص عبر برنامج إدارة المهام

ميزات تعاون ممتازة وخيارات بسيطة لتحديد أولويات المهام

أتمتة متقدمة

تكامل سلس للبيانات واتصال سلس بالأدوات الأخرى لإفادة جميع أعضاء الفريق أو حتى الفرق البعيدة

قيود كودا

تجربة جوّالة محدودة لأداة إدارة المشاريع

مشكلات التنسيق في عمليات التصدير الكبيرة

أوقات تحميل طويلة على المشاريع الكبيرة

تسعير #### كودا

مجاني

محترف 10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات

10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات الفريق : 30 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات

: 30 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

كودا التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (395+ تقييم)

4.7/5 (395+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 89 تقييم)

تحقق من هذه

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5. الألياف

عبر الألياف Fibery هي أداة لإدارة العمل تركز بشكل كبير على البنية والوصلات.

وتتضمن ميزات إدارة المهام الخاصة به نماذج مثل 1-3-5 Focus لتنظيم العمل، و Advanced Workflow لانتقالات المهام المعقدة، و Daily Check-Ins لتبسيط التواصل مع مديري المشاريع.

أما أدواته المدمجة للذكاء الاصطناعي، وهي أدوات Fibery AI، فتتضمن جميع الميزات التي يحتاجها أعضاء فريقك لإنشاء المساحات، وأتمتة المهام المتكررة، والعصف الذهني، وتدوين الملاحظات، وتحسين الكتابة.

يتكامل Fibery مع مجموعة من الأدوات مثل Slack و GitLab و GitHub و Jira. يستحق الأمر إلقاء نظرة إذا كنت تبحث عن بديل تاسكادي مدفوع أو مجاني.

أفضل ميزات Fibery

فريق متجاوب ومتعاون

برنامج شامل بمرونة كبيرة

أتمتة سهلة بدون تعليمات برمجية

تكامل الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة

قيود فيبيري

مستند إلى الويب بالكامل (لا يوجد تطبيق جوال)

لا توجد مهام متكررة (ولكن هناك حلول بديلة)

لا يوجد تكامل للتقويم الأصلي

تسعير #### فيبيري

منفردة: مجانية إلى الأبد

مجانية إلى الأبد قياسي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فيبيري

G2: 4.8/5 (أكثر من 107 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 107 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم)

6. نوكلينو

عبر نوكلينو هل تبحث عن بديل تاسكاد خفيف كالريشة؟ لا تبحث أكثر من نوكلينو! 🕊️

تدور أداة إدارة المهام هذه حول التعاون، وتحديد المهام الأكثر أهمية، والعصف الذهني، وتدوين الملاحظات في حزمة واحدة مرتبة.

تجعل واجهة المستخدم البديهية الخاصة به تتبع المهام أمرًا بسيطًا، كما أن التعاون في الوقت الحقيقي ميزات تبقي الجميع على نفس الصفحة. 🤝

يبقيك Nuclino منظمًا مع لوحة كانبان طرق العرض والقوائم المتداخلة لمساعدتك على البقاء على رأس مهامك. استعد لتبسيط عملك وزيادة الإنتاجية مع Nuclino!

يتوفر الذكاء الاصطناعي الخاص به، Sidekick، كإضافة اختيارية مدفوعة لخططه المدفوعة، أو استخدام محدود على خطته المجانية. يمكن أن يساعدك Sidekick في طرح الأفكار وصياغة المحتوى وتحويل ملاحظاتك إلى ملخصات وغير ذلك الكثير.

يمكن أن يكون Nuclino بديلاً جيدًا لـ Taskade إذا كنت لا تمانع في عدم وجود إمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول.

أفضل ميزات نوكلينو أفضل ميزات نوكلينو

سهل للغاية وبديهي مع طرق عرض سهلة مثل طريقة عرض لوحة كانبان

أدوات إدارة الذكاء الاصطناعي متاحة كملحق

مخطط الخرائط الذهنية للملفات والمجلدات

تعاون في الوقت الفعلي لكتابة وصف المهمة أو تفويض المهام المهمة للآخرين

قيود نوكلينو

لا يوجد تطبيق جوال

غير مثالي للشركات الكبيرة أو الشركات على مستوى المؤسسات

عمليات تكامل محدودة

تسعير نوكلينو

مجاناً

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nuclino

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 58 تقييم)

مكافأة: تحقق من الأعلى

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7. Any.do

عبر Any.do Any.do هو حل برمجي مخصص لإدارة المهام. يوفر طريقة جذابة وديناميكية وممتعة لإدارة المهام المتعددة وتنظيم الأنشطة اليومية. 📆

يمكنك إضافة المهام باستخدام الصوت أو التكامل أو الإضافات. أو اكتبها! حافظ على تركيزك باستخدام وضع التركيز، وضع علامة على المهام على أنها مكتملة بتمريرة أو نقرة مُرضية في هذا إدارة المشاريع الرشيقة الأداة

تتيح لك خاصية السحب والإفلات البديهية إمكانية نقل المهام بسهولة بين الفئات والقوائم. بالإضافة إلى أنه يمكنك تحرير المهام وإدارتها أثناء التنقل، من خلال تعديل العناوين والقوائم والتذكيرات والعلامات والملاحظات والمرفقات.

واجهة Any.do جذابة للغاية، مما يجعلك ترغب في إنجاز المهام. مدير المهام هو بديل جيد لـ Taskade بسيط وممتع وفعال.

أفضل ميزات Any.do Any.do

تصميم بسيط ومرتب مقارنة ببرامج إدارة المهام الأخرى

تتيح ميزة المزامنة للمستخدمين العمل عبر أجهزة متعددة

عرض لوحة كانبان في جميع الإصدارات

قيود برنامج Any.do

عمليات تكامل محدودة

وظائف تصنيف محدودة

يفتقر إلى الميزات المتقدمة

تسعير #### Any.do

شخصي: خطة مجانية للأبد

خطة مجانية للأبد قسط : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفرق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Any.do

G2: 4.1/5 (193+ تقييم)

4.1/5 (193+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 138+ تقييم)

8. تودويست

عبر تودويست يريدك برنامج إدارة المهام وقائمة المهام الشهير Todoist أن تكون منتجًا للغاية مع الشعور بالهدوء. 🧘

يمكنك إنشاء المهام بسرعة وتتبع التقدم المحرز وتحديد الأولويات والتعاون مع الآخرين في بيئة مرنة. يمكن أن يتكامل Todoist مع التقويم والمساعد الصوتي وأكثر من 70 أداة أخرى.

حتى كتابة هذه السطور، لا يقدم Todoist أي أدوات مفضلة تدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. إذا لم تكن بحاجة إلى مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي في برنامجك، فقد يكون بديلاً جيدًا لـ Taskade لتلبية احتياجات إدارة مشروعك.

أفضل ميزات Todoist

يعزز الشعور بالإنجاز

قدرات ممتازة في معالجة اللغة

يقترح استراتيجيات إنتاجية للمساعدة على التعلم كيفية العمل بشكل أسرع واجهة مرنة ونظيفة



قيود Todoist

قدرة محدودة على إضافة تفاصيل المهام

التذكيرات غير متوفرة في الإصدار المجاني

منحنى تعليمي مرتفع

تسعير تودويست

مجاني

محترف : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Todoist التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (758+ تقييم)

4.4/5 (758+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (2,252+ تقييم)

تحقق من هذه

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9. مايكروسوفت للقيام

عبر مايكروسوفت مايكروسوفت To Do هو تطبيق لإدارة المهام وأداة تعاون يمتزج بشكل لا تشوبه شائبة مع التطبيقات الأخرى في نظام مايكروسوفت البيئي.

هذه المنصة سهلة الاستخدام رائعة لالتقاط وتنظيم ومشاركة التذكيرات اليومية وقوائم المهام وقوائم المهام وقوائم المهام.

وسواء كنت تدير حياتك الشخصية أو مهام العمل أو غيرها من المهام الأساسية، فإن Microsoft To Do يمكن أن يكون حلاً مناسباً شاملاً.

بفضل كل من تطبيقات سطح المكتب والجوال، يمكنك الحفاظ على قائمة المراجعة اليومية من أي مكان

تتيح لك واجهة Microsoft To Do البديهية تقسيم المهام إلى خطوات يمكن التحكم فيها. يمكنك بسهولة تعيين تواريخ الاستحقاق والتذكيرات حتى تظل دائمًا منظمًا وعلى المسار الصحيح. لا يوفر Microsoft To-Do أي من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والكفاءة. ومع ذلك، فإنه يتكامل مع الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Zapier. إذا كنت تعمل مع الكثير من تطبيقات مايكروسوفت، فقد يكون هذا التطبيق بديلاً رائعاً لـ Taskade.

مايكروسوفت للقيام بأفضل الميزات

يعمل بشكل رائع مع Outlook وخدمات M365 الأخرى

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وبسيطة وسهلة الاستخدام

تذكيرات موثوقة

ميزات تعاون جيدة

قيود مايكروسوفت للمهام

لا توجد نسخة مجانية

خيارات تخصيص محدودة

مايكروسوفت تو دو التسعير #### مايكروسوفت تو دو

الأساسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تطبيقات للأعمال: 8.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم

مايكروسوفت للقيام بالتقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 61 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 61 تقييم) Capterra: 4.6/5 (2,783+ تقييم)

10. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم خصيصاً لعمل العملاء. فهو يساعدك على إدارة قوائم مهام فريقك ومشاريعك وعملائك والموظفين المستقلين.

سواء كنت تقوم بمهام فردية أو تدير مشاريع جماعية، يمكن أن يساعدك Teamwork على تتبع تقدم مشروعك بسهولة. إنه بديل ممتاز لـ Taskade وخيار ممتاز لأداة إدارة المهام.

تتيح ميزات التعاون المتقدمة في الوقت الفعلي للمستخدمين العمل بشكل أوثق وأكثر إنتاجية، خاصة عند العمل مع فرق العمل عن بُعد.

يتيح لك العمل الجماعي تعيين المهام وإنشاء مهام فرعية. يدمج برنامج إدارة المشاريع والمهام بسلاسة تعيينات المهام والتقدم المحرز وتتبع الوقت لتحسين سير العمل وتحسين الإنتاجية.

باستخدام العلامات والحقول المخصصة، يمكنك تصنيف وتصفية المعلومات الخاصة باحتياجات عملك.

يحب المستخدمون أنه على الرغم من ميزاته الشاملة، إلا أنه لا يزال بسيطًا وسهل الاستخدام. تحقق من ذلك إذا كنت تبحث عن بديل مجاني ل Taskade ولكنك لا تحتاج إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات العمل الجماعي

مجاني للإضافة العملاء إلى برنامج إدارة المهام للتعاون في مساحة عمل موحدة

يبقي المشاريع الداخلية والخارجية على المسار الصحيح

يسمح لك بربط مهام وساعات عمل محددة بالعملاء لتحسين تواصل الفريق

تذكيرات وتقارير بريد إلكتروني مخصصة لتسريع إجراءات العمل

قيود العمل الجماعي

منحنى تعليمي حاد مقارنة ببعض برامج إدارة المهام الأخرى في القائمة

قد تبدو ميزات الدردشة محدودة بعض الشيء

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

بداية : 5.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 5.99$/شهرًا لكل مستخدم تقديم : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تنمو: 19.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (1,037+ تقييم)

4.4/5 (1,037+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 827 تقييم)

تحقق من هذه

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## بدائل العمل الجماعي للجميع للعمل بذكاء أكبر

باختصار، يمكن أن يكون العثور على أدواتك المفضلة لتحل محل تاسكاد قرارًا كبيرًا، لكن الأمر يستحق العناء إذا كان ذلك يجعل فريقك يتحكم بشكل كامل في سير عمل مشروعه! 🎉

لقد استكشفنا أفضل 10 أدوات بديلة لـ Taskade يمكنك الحصول عليها الآن - من التطبيقات القوية مثل ClickUp إلى الجواهر المتخصصة مثل TickTickTick و Nuclino - هناك شيء ما للجميع.

مع مجموعة كبيرة من الميزات, أدوات إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي وواجهات مستخدم سهلة الاستخدام، وواجهات مستخدم سهلة الاستخدام، وتعاون رائع، فأنت في حيرة من الخيارات عندما يتعلق الأمر بأفضل بدائل Taskade!

لذا، اختر ما يناسب احتياجات فريقك. 🎵

هل أنت مستعد للارتقاء بمشروعك وإدارة مهامك إلى المستوى التالي؟ ابدأ بـ نسخة تجريبية مجانية من ClickUp اليوم واستخدم مهام النقر فوق المهام لاكتشاف طريقة أكثر فعالية للعمل. أو تحقق من الخطة المجانية للأبد، بدون قيود.