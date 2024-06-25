10 برمجيات مجانية لمؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

أصبحت برامج مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) أداة لا غنى عنها للشركات. إذا كنت تتبع الأداء في مختلف المجالات، فأنت بحاجة إلى واحد.

في عصر البيانات الضخمة، تعتمد الشركات على مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة التقدم المحرز واتخاذ قرارات مستنيرة ودفع المبادرات الاستراتيجية. يوفر برنامج مؤشرات الأداء الرئيسية نظامًا أساسيًا يبسّط عملية تصور المقاييس الرئيسية وقياسها من خلال جمعها جميعًا في موقع مركزي واحد.

باستخدام برنامج مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيح، يمكنك تصور البيانات المعقدة، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، واكتساب رؤى مفيدة من مجموعة واسعة من مصادر البيانات. في هذه المقالة، سنناقش الخيارات الأكثر شيوعًا وما الذي يجب البحث عنه عند الشراء تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية البرمجيات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مؤشرات الأداء الرئيسية؟

عند البحث عن أفضل برنامج لمؤشرات الأداء الرئيسية، فإن العثور على المنتج الذي يتناسب مع أهدافك الحالية والمستقبلية قد يتطلب بعض الجهد. إليك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها أثناء تقييم خياراتك واتخاذ القرارات:

سهولة الاستخدام : سيقلل منحنى التعلم الصعب من كفاءتك وقد يحد من عدد الميزات التي يمكنك استخدامها

: سيقلل منحنى التعلم الصعب من كفاءتك وقد يحد من عدد الميزات التي يمكنك استخدامها المرونة : المرونة: يجب أن يسمح لك البرنامج الذي اخترته بإنشاء لوحات تحكم تتعقب مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة لمجال عملك وحالة الاستخدام الخاصة بك

: المرونة: يجب أن يسمح لك البرنامج الذي اخترته بإنشاء لوحات تحكم تتعقب مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة لمجال عملك وحالة الاستخدام الخاصة بك قدرات التكامل : يحتاج البرنامج إلى التكامل مع جميع مصادر البيانات التي تستخدمها لضمان الوصول إلى جميع بيانات الأعمال ذات الصلة

: يحتاج البرنامج إلى التكامل مع جميع مصادر البيانات التي تستخدمها لضمان الوصول إلى جميع بيانات الأعمال ذات الصلة التنبيهات والإشعارات: البرامج التي تتيح لك إعداد التنبيهات والإشعارات يمكن أن تساعدك على معالجة المشاكل والفرص بشكل استباقي

تتبع ومراقبة المهام والموارد وتقدم المشروع في عرض لوحة معلومات ClickUp Dashboard

إعداد التقارير والتحليلات : يمكن أن توفر ميزات التحليلات المتقدمة، مثل تحليل الاتجاهات والتنبؤ، التقارير الأكثر ثراءً

: يمكن أن توفر ميزات التحليلات المتقدمة، مثل تحليل الاتجاهات والتنبؤ، التقارير الأكثر ثراءً التعاون والمشاركة : إذا كان العديد من الأشخاص سيعملون معًا، فابحث عن الميزات التي تساعد في تسهيل هذه العملية

: إذا كان العديد من الأشخاص سيعملون معًا، فابحث عن الميزات التي تساعد في تسهيل هذه العملية الدعم والتدريب: تأكد من أن المنتج يوفر دعمًا موثوقًا للعملاء ووثائق وموارد تدريب موثوقة

## أفضل 10 برامج لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لاستخدامها في عام 2024

ستجد أدناه قائمة بأفضل 10 برامج لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية برنامج لوحة القيادة الأدوات الموجودة حاليًا في السوق إلى جانب الميزات والعيوب الرئيسية لكل منها.

1. ClickUp - الأفضل لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

جرّب ClickUp Goals

وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

ClickUp عبارة عن منصة لإدارة المشاريع والإنتاجية تتضمن أيضًا إمكانات قوية لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية. وهي توفر مجموعة واسعة من ميزات إدارة المشاريع والتعاون.

باستخدام ClickUp، يمكنك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبعها، وإدارة المهام، ومراقبة التقدم المحرز عبر فرق متعددة. كما أن تحديد الأهداف ستبقيك الميزات على المسار الصحيح لتلبية توقعات الأداء. تتضمن الواجهة القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة الكثير من قوالب تغطي تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية , تخطيط العملية , التقارير الفصلية وإدارة المشاريع، وغير ذلك الكثير.

تتيح خيارات مثل القوائم، واللوحات، والتقويمات، ومخططات جانت للمستخدمين إدارة المشاريع والمهام بطريقة أكثر منطقية بالنسبة لهم ولمشاريعهم.

ClickUp أفضل الميزات

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية بسهولة مع تحديثات التقدم في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Goals * النقر فوق الدماغ لتحليل بيانات المهام لمساعدتك في تحديد أهداف وإنجازات محددة باستخدام الذكاء الاصطناعي

النقر فوق الدماغ لتحليل بيانات المهام لمساعدتك في تحديد أهداف وإنجازات محددة باستخدام الذكاء الاصطناعي احصل على نظرة عامة مرئية عالية المستوى لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك باستخدام عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص للوحة التحكم الخاصة بك

تحسينإدارة المشروع مع تقارير أداء الفريق والتحليلات

الإعداد سريع معقالب KPI الخاص ب ClickUp الذي يمكّنك أنت وفريقك من تتبع مقاييس النجاح التي ستساعدك على تحقيق أهداف فريقك.

تتبع مقاييس النجاح التي ستساعدك أنت وفريقك على تحقيق أهداف فريقك والنتائج الرئيسية (OKR) من خلال قالب مؤشرات الأداء الرئيسية من ClickUp

قيود ClickUp

يواجه البرنامج في بعض الأحيان تأخيرًا في الاستجابة

يمكن أن يكون مربكًا إذا كنت تريد برنامجًا بسيطًا لتصور البيانات فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. كليبفوليو - الأفضل لإنشاء لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية

عبر كليبفوليو Klipfolio هو نظام سحابي قائم على السحابة لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية منصة برمجية. توفر مجموعة شاملة من الأدوات لتكامل البيانات وتصورها وإعداد التقارير.

تتمثل إحدى ميزاته الرئيسية في قدرته على الاتصال بأي مصدر تقريبًا. فمع وجود أكثر من 100 موصل بيانات مُصممة مُسبقاً، يسمح Klipfolio للشركات بدمج البيانات بسلاسة من أي مكان. يتضمن ذلك مخازن بيانات الجهات الخارجية، مثل Google Analytics وSalesforce، بالإضافة إلى مصادر الطرف الأول، مثل جداول بيانات Excel أو قواعد بيانات MySQL.

يوفر Klipfolio أيضاً أدوات تصور قوية. وبفضل مجموعة كبيرة من خيارات التصور القابلة للتخصيص، يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تناسب احتياجاتهم. تجعل واجهة السحب والإفلات من السهل على أي شخص تصميم لوحات معلومات تفاعلية لتحليل بيانات الأعمال دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.

Klipfolio أفضل الميزات

سهولة استيراد وتحليل البيانات من مصادر مختلفة

تبسيط تنسيقات الملفات المعقدة باستخدام ميزة مصمم البيانات

تتبع البيانات باستخدام لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص

مشاركة التقارير عبر ملف PDF في الوقت الفعلي أو مع رسائل البريد الإلكتروني المجدولة

قيود Klipfolio

المواد التعليمية قديمة في بعض الأحيان على أداة لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية

بخلاف الأدوات المبنية مسبقًا، تحتاج إلى بعض المعرفة التقنية

تسعير كليبفوليو

مجاني للأبد

انطلق 90 دولارًا شهريًا

90 دولارًا شهريًا محترف : 225 دولارًا شهريًا

: 225 دولارًا شهريًا العمل: 800 دولار/شهرياً

Klipfolio التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. تابلو - الأفضل لتحليل بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية

عبر Tableau Tableau هي منصة رائدة لتصور البيانات وذكاء الأعمال (BI). وهو يتضمن مجموعة من الأدوات والميزات لتصور البيانات وتحليل البيانات وإعداد التقارير التفاعلية. وهو يتيح عددًا من الوصلات لاستيراد البيانات، بما في ذلك قواعد البيانات وجداول البيانات، بالإضافة إلى الخدمات السحابية الشائعة ومنصات البيانات الضخمة.

واجهة مستخدم السحب والإفلات في Tableau ومجموعة غنية من العناصر المرئية تجعله خيارًا متاحًا للأشخاص من جميع مستويات المهارة. من خلال لوحات المعلومات المخصصة هذه، يمكن للمستخدمين إجراء وظائف تحليلية قوية على البيانات المعقدة لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية. سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى التحليل الإحصائي ومزج البيانات وأدوات النمذجة التنبؤية.

أفضل ميزات Tableau

يجعلك تعمل في دقائق، بفضل واجهة المستخدم البسيطة

يقوم بتحديث البيانات من التطبيقات المدمجة تلقائيًا

يوفر وصولاً سهلاً لأصحاب المصلحة الخارجيين لعرض البيانات

يوفر تحكماً شاملاً في أذونات المستخدم عبر أداة لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية

قيود Tableau

خيارات تنسيق مخصصة محدودة مقارنة بالبدائل

لا يوجد تحديث تلقائي للتقارير

تسعير تابلو

عارض تابلو : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tableau Explorer : 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tableau Creator: 70 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Tableau التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (1,750+ تقييم)

: 4.3/5 (1,750+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. سكورو - الأفضل لإدارة الأعمال

عبر Scoro سكورو عبارة عن برنامج إدارة الأعمال الحل. فهو يجمع بين وظائف إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والفوترة وإعداد الفواتير وإعداد التقارير في منصة مركزية واحدة. وهذا يمنحه ميزة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث يصبح مصدر البيانات الأساسي للعديد من جوانب العمل.

ومع ذلك، يمكنه أيضًا التكامل مع أدوات الطرف الثالث، مثل Google Analytics، لالتقاط جميع بياناتك. يحتوي Scoro على ميزات شاملة لإعداد التقارير والتحليلات. فهو يحتوي على تقارير مبنية مسبقًا ولوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للتخصيص التي تتيح للمستخدمين الحصول على رؤى حول المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء.

يمكن الوصول إلى هذه الميزات بسهولة أكبر بفضل واجهة البرنامج سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص.

Scoro أفضل الميزات

أدوات للإشراف على كل جانب من جوانب أداء شركتك

أدوات ومقاييس واسعة النطاق تجعل من السهل تتبع كل مؤشرات الأداء الرئيسية

التكامل الأصلي مع العديد من منتجات برامج الأعمال الشائعة

أذونات لكل مستخدم للتحكم الدقيق في الوصول إلى كل مستخدم

قيود سكورو #### قيود سكورو

الميزات المحدودة في المستويات الأدنى تجعل المنتج مكلفًا

منحنى تعليمي صعب إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من البرنامج

تسعير سكورو

أساسي : 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عادي : 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 63 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 63 دولاراً شهرياً لكل مستخدم أقصى حد: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سكورو

G2 : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. داتاباين - الأفضل لتحليلات مؤشرات الأداء الرئيسية

عبر Datapine Datapine هو برنامج ذكاء أعمال قائم على السحابة يوفر تحليلات قوية للبيانات وقدرات التصور. يمكنك الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات العمل من خلال تحليل بياناتك باستخدام Datapine 'لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية من نوع ما.

ويمكنه سحب البيانات من مصادر متعددة، مثل قواعد البيانات وجداول البيانات (مثل Microsoft Excel) والخدمات السحابية (مثل Google Analytics).

يوفر Datapine ميزات تحليلية متقدمة، مثل التنقيب عن البيانات والتحليل الإحصائي والنمذجة التنبؤية. باستخدام هذه الميزات، يمكنك إجراء عمليات حسابية معقدة وإنشاء مقاييس مخصصة للحصول على بيانات أكثر دقة.

أفضل ميزات Datapine

مجموعة واسعة من عمليات تكامل البيانات الأصلية

واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام للتصورات الأساسية والمتقدمة

تحليلات تنبؤية مدمجة وميزات تنبؤية

مراقبة البيانات في الوقت الحقيقي مع التنبيهات والإشعارات

قيود داتابين

لا تمنحك الفترة التجريبية وقتًا كافيًا لتجربة جميع الميزات

تتطلب بعض الميزات معرفة تقنية لاستخدامها بفعالية

أسعار داتابين

أساسي : 249 دولارًا شهريًا

: 249 دولارًا شهريًا احترافي : 449 دولارًا شهريًا

: 449 دولارًا شهريًا القسط : 799 دولاراً في الشهر

: 799 دولاراً في الشهر علامة تجارية ومضمّنة: 1,099 دولاراً شهرياً

Datapine التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 مراجعة)

6. Smartsheet - الأفضل للوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية في جداول البيانات

عبر صحيفة البيانات Smartsheet هو عبارة عن منصة لإدارة العمل والتعاون قائمة على السحابة وتتميز بأدوات لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية. وتأتي سهولة استخدامه من تنسيقه البسيط الشبيه بجداول البيانات الذي يوفر واجهة مألوفة للبيانات المعقدة. تسمح ميزات التعاون لعدة مستخدمين بالعمل على ورقة في نفس الوقت.

يمكن للوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية سحب مقاييس الأعمال من عدد من المصادر الشائعة، مثل Google Analytics، والتواصل مع أدوات الإنتاجية الأخرى، مثل Microsoft Office و Google Workspace و Jira.

يتيح لك ذلك تصور الاتجاهات التاريخية، وتتبع نقاط البيانات المهمة، وإنشاء تقارير ثاقبة لاتخاذ قرارات أكثر استنادًا إلى البيانات.

أفضل ميزات برنامج Smartsheet

التكامل مع برامج مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى وبرامج ذكاء الأعمال

التعاون بسهولة مع أعضاء الفريق في مهمة معينة

منظملوحة معلومات بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية تعطي نظرة عامة على جميع المعلومات الرئيسية

تنبيهات تلقائية لتذكير أعضاء الفريق بالمهام والمواعيد النهائية

قيود سمارتسجيت

عمليات التكامل أكثر صعوبة من الخيارات الأخرى

الأداء بطيء في بعض الأحيان

تسعير #### سمارتشيت

مجاني للأبد

إيجابي : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

7. Databox - الأفضل لاستيراد مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية

عبر Databox صندوق البيانات هو برنامج لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية الذي يوفر موقعًا مركزيًا لتتبع مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية . وهو يتميز باستيراد البيانات لمجموعة كبيرة من مصادر البيانات، بما في ذلك جداول بيانات Excel، وتحليلات جوجل، وبرامج التسويق، مثل HubSpot.

تُعد لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للتخصيص طريقة ملائمة لإنشاء تحليلات مرئية لجميع نقاط البيانات الأكثر أهمية. من خلال مجموعة من خيارات التصور والتخصيص، يسهل على المستخدمين المبتدئين والتقنيين على حد سواء إنشاء مخططات تفاعلية مقنعة لعرض البيانات وتحليلها. تُسهِّل أدوات التعاون مشاركة تقارير لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية والبيانات الأخرى.

أفضل ميزات #### Databox

لوحات معلومات سهلة الإنشاء و300 قالب مدمج لتوفير المزيد من الوقت

أكثر من 70 تكاملاً للوحات المعلومات

مؤتمتةتقارير العملاء للوكالات التنبيهات والإشعارات لمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة



قيود صندوق بيانات

عدم وجود تخصيص لخيارات عرض البيانات المرئية

مجموعة محدودة من المقاييس الافتراضية

تسعير صندوق بيانات

مجاني للأبد

بداية : 47 دولارًا شهريًا

: 47 دولارًا شهريًا احترافي : 135 دولارًا/شهريًا

: 135 دولارًا/شهريًا النمو : 319 دولاراً في الشهر

: 319 دولاراً في الشهر قسط: 799 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات صندوق البيانات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

8. SimpleKPI - الأفضل للوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي

عبر SimpleKPI SimpleKPI هو برنامج لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية وحل تحليلات يسمح لك بإنشاء لوحات معلومات الأعمال في الوقت الفعلي من خلال واجهة بديهية وسهلة الاستخدام. ويمكنه جمع البيانات تلقائيًا من مصادر متنوعة، مثل Google Analytics و Microsoft Excel وقواعد بيانات SQL. بمجرد الاتصال، يمكن للفرق العمل بشكل تعاوني على البيانات.

مثل ClickUP، يسمح لك SimpleKPI بما يلي وضع أهداف احترافية وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيقها. يمكن للمستخدمين إنشاء معالم رئيسية وتعيين المسؤوليات ومراقبة تحقيق الأهداف. يتيح لك ذلك التصرف بسهولة أكبر بناءً على الرؤى التي تكتسبها من البيانات.

أفضل ميزات SimpleKPI

أحد أقل منحنيات التعلم من بين جميع منتجات برامج لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية

لوحة تحكم قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مع مخططات وجداول وأدوات لعرض بياناتك في لمحة سريعة

القدرة على التنقيب لأعلى أو لأسفل في البيانات بسهولة للحصول على عرض أكثر أو أقل تفصيلاً لمقاييسك

قيود SimpleKPI

التسعير الواحد الذي يناسب الجميع قد لا يناسب جميع الاحتياجات والميزانيات

لا يحتوي المنتج على العديد من المراجعات

تسعير SimpleKPI

99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SimpleKPI

G2: 5 (1 مراجعة)

9. جيكوبورد - الأفضل للفرق غير التقنية

عبر جيكوبورد Geckoboard عبارة عن برنامج لتصور البيانات ولوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء في الوقت الفعلي. من خلال التحديثات في الوقت الفعلي، يمكنك التأكد من وصول المستخدمين إلى أحدث المعلومات في جميع الأوقات. وهو يسحب هذه البيانات من مصادر عديدة، مثل Google Analytics وSalesforce وZendesk.

يقدم Geckoboard العديد من ميزات التعاون. يمكن للمستخدمين تقييد الوصول إلى لوحات معلومات محددة وعناصر واجهة مستخدم فردية داخلها. وهذا يمنح أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة والعملاء سهولة الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها فقط.

لتبسيط ذلك لجميع الأعضاء غير التقنيين في تلك المجموعات من الأشخاص، يعطي Geckoboard الأولوية لتصميم سهل الاستخدام وبديهي.

أفضل ميزات Geckoboard

التكامل الأصلي للعديد من المنتجات، بالإضافة إلى القدرة على سحب البيانات من جداول البيانات أو Zapier أو واجهات برمجة التطبيقات المخصصة

القدرة على إضافة أدوات مؤشرات الأداء الرئيسية إلى الشاشات الرئيسية لنظامي التشغيل iOS و Android

النقل التلقائي للبيانات من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو Slack باستخدام ميزة الجدولة

إدارة دقيقة للمستخدمين للتحكم الدقيق في من يرى ماذا

قيود Geckoboard

أغلى من الخيارات الأخرى ذات الميزات المماثلة

وظائف محدودة في بعض عمليات التكامل

تسعير #### تسعير جيكو بورد

أساسي : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا إحترافي : 79 دولارًا في الشهر

: 79 دولارًا في الشهر دولار: 559$/شهرياً

Geckoboard التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (47 مراجعة)

: 4.3/5 (47 مراجعة) Capterra: 4.6 (99 مراجعة)

10. لوحة البيانات - الأفضل لمستخدمي الأجهزة المحمولة

عبر Datapad Datapad هو عرض جديد للشركات الصغيرة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها. يهدف المنتج إلى جعل كل شيء سهلاً لدرجة أنه "حتى الجدات يمكنهن استخدامه"

وهو يقوم بذلك عن طريق إزالة ميزات ذكاء الأعمال التي من غير المرجح أن تحتاجها الشركات الصغيرة وتبسيط سير العمل لما تبقى. يوفر المنتج تكامل البيانات بنقرة واحدة مع مصادر البيانات الأكثر شيوعًا والقدرة على دمج فريقك بأكمله بسهولة.

يوفر التركيز على التصميم الأول للجوال إمكانية الوصول الفوري إلى المقاييس في أي وقت. بسيط إدارة المهام حلول تكمل المنتج.

Datapad أفضل الميزات

التكامل بنقرة واحدة مع مصادر البيانات الشائعة لاستيراد البيانات تلقائيًا

لوحات معلومات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

تطبيقات iOS وأندرويد لتتبع البيانات أثناء التنقل

قيود لوحة البيانات

كمنتج جديد، لا يتمتع Datapad بسجل حافل مثل المنصات الأخرى

يغفل Datapad العديد من ميزات ذكاء الأعمال المتقدمة لصالح البساطة

تسعير داتاباد #### تسعير داتاباد

مجاني للمتبنين الأوائل

تقييمات ومراجعات داتاباد #### Datapad

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# # أداء أفضل مع برنامج تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المناسب لك

مؤشرات الأداء الرئيسية هي المفتاح لإبقاء عملك على المسار الصحيح، لذا فأنت بحاجة إلى برنامج مؤشرات الأداء الرئيسية الذي يقوم بكل ما تريده. يعد ClickUp حلاً رائعاً للفرق التي تريد مرونة التخصيص بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية في نظام إدارة المشاريع .

ماذا تنتظر؟ ابدأ مع ClickUp اليوم!