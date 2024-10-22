10 بدائل ومنافسين لـ Microsoft To Do في عام 2025

هل أنت مُحسِّن قائم على المهام وتبحث عن إدارة المهام أداة؟ يعد Microsoft To Do خيارًا مألوفًا، لكن العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى قد تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
في عالم الإنتاجية، لا يوجد تطبيق واحد يناسب الجميع، ولهذا السبب نقدم لك خيارات لأدوات أخرى. تحتوي هذه القائمة على أفضل بدائل Microsoft To Do لعام 2024، حيث يقدم كل منها مزيجاً فريداً من الميزات التي تناسب احتياجاتك.
هل أنت جاهز للعثور على منافس Microsoft To Do المناسب لمساعدتك أن تكون أكثر إنتاجية ? دعنا نتعمق
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Microsoft To Do؟
أثناء مغامرتك في عالم الاختراقات الإنتاجية وتطبيقات قائمة المهام، وأدوات إدارة المهام، أبقِ عينيك مفتوحتين لما هو أكثر من مجرد المظهر الجمالي. إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:
- التكامل السلس: في عصرنا الرقمي المترابط، تكمن قوة الأداة غالبًا في قدرتها على العمل بانسجام مع الأدوات الأخرى. سوف يتكامل مدير المهام من الدرجة الأولى بسلاسة مع تطبيقاتك المفضلة، مما يجعل بياناتك مركزية ويخلصك من التبديل الممل بين المنصات. هذه البراعة التكاملية تحوّل البرنامج الجيد إلى قوة إنتاجية ممتازة ومخصصة بحيث يمكنكالعمل بشكل أسرع
- واجهة سهلة الاستخدام: البساطة هي أقصى درجات التطور، خاصة فيما يتعلق بالأدوات التقنية. يمكن لواجهة مستخدم نظيفة وبديهية أن توفر تجربة إدارة مشروع أكثر نجاحًا بدلاً من أن تكون عملًا روتينيًا. من الضروري اختيار تطبيق قائمة المهام الذي يمكّنك من التقاط الأفكار وإنشاء المهام وإدارتها وتنظيم جميع بياناتك دون عناء دون الحاجة إلى الغوص في دليل المستخدم أووثائق تقنية أولاً
- قدرات التعاون: غالبًا ما ينطوي العمل اليوم على جهد جماعي. يمكّنك تطبيق قائمة المهام المثالي من مشاركة المهام والتعاون بشأنها بسلاسة مع أعضاء الفريق الآخرين. تحافظ الميزات التعاونية على مزامنة فريقك وتساعد على منع المهام من الانزلاق في المهام. يمكن أن تعزز القدرة على التواصل والتفويض وتتبع التقدم المحرز داخل نفس المنصة من إنتاجية فريقك وتعزز إيقاع العمل الصحي
تعاون مع العملاء أو الفرق الداخلية بفعالية أكبر باستخدام السبورات البيضاء الافتراضية لتحفيز الابتكار
تذكّر أن أفضل أداة لإدارة المهام هي الأداة التي تناسب سير عملك وتساعدك على البقاء منظماً وفعالاً بأكثر الطرق راحةً.
أفضل 10 أدوات لإدارة المهام من Microsoft To Do لاستخدامها في عام 2024
فيما يلي أدوات إدارة المهام وقائمة المهام المفضلة لدينا لتوثيق وإدارة و(الجزء المفضل لدينا!) شطب قائمة المهام المزعجة.
1. انقر فوق
اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك
لا توجد مناقشة حول أداة الإنتاجية كاملة بدون ClickUp.
أكثر من تطبيق قائمة المهام ، ClickUp هو منصة موحدة لجميع أعمالك. مهام ClickUp تسمح لك بتحويل المشاريع الشاقة إلى مهام أصغر، مما يجعلها مثالية لعشاق الإنتاجية الفردية والمستخدمين المتعددين.
مع ClickUp, التعاون في الوقت الحقيقي سهل للغاية، مما يضمن لك ولفريقك أن تكون أنت وفريقك على وفاق دائم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك خيارات التخصيص تخصيص مساحة العمل الخاصة بك حسب احتياجاتك.
ClickUp أفضل الميزات
- احتضانتخطيط العملية مع قوائم المهام القابلة للتداخل التي تجعل من السهل تقسيم مهمة واحدة إلى إجراءات أصغر
- مزامنة قوائم المهام الخاصة بك عبر سطح المكتب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي
- قم بتنسيق مهامك المختلفة لتسهيل رؤية ما تحتاج إلى إنجازه في لمحة سريعة
- تعيين المهام للآخرين لتحويل قائمة مهامك إلى سير عمل جماعي
- اطلع على العشرات منقوالب قائمة المهام مثلقوالب خطة العمل والمزيد!
- قم بسحب وإسقاط المهام لإعادة ترتيب قائمة مهامك بسرعة أثناء التنقل
- تسمح لك الحالات المخصصة بتحديد مراحل تقدم المهام التي تناسب سير عملك
- استخدم تتبع الوقت المدمج لفهم المدة التي تستغرقها المهام
- خطط لأيامك بفعالية باستخدام تقويم متكامل
قيود ClickUp
- قد تبدو جميع الميزات مربكة للمستخدمين الجدد
- تتطلب خيارات التخصيص القليل من منحنى التعلم لاستغلالها بالكامل
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة بالإضافة إلى: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات:
- G2: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
2. مهام جوجل
عبر مهام جوجل يبرز تطبيق مهام Google كتطبيق مهام مباشر. فهو يتكامل مع Gmail وتقويم Google كمدير مهام بسيط وفعال في الوقت نفسه.
باستخدام مهام Google، يمكنك بسهولة إنشاء المشاريع وتوثيق العمليات التجارية وتعيين التذكيرات وتتبع مهامك المهمة وتواريخ الاستحقاق، مما يجعله الأداة المثالية للمستخدمين الذين يتوقون إلى البساطة.
أفضل ميزات مهام Google
- تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام مباشرةً من صندوق الوارد في Gmail
- عرض المهام وإدارتها بسهولة داخل تقويم Google ومحرّر مستندات Google
- تقسيم المهام الجديدة إلى أجزاء يمكن إدارتها
- الوصول إلى مهامك أثناء التنقل من منصات متعددة، بما في ذلك هاتفك الذكي
قيود مهام Google
- يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل تتبع الوقت وتصور التقدم المحرز
- الحد الأدنى من ميزات التعاون تجعله أقل ملاءمة للمشاريع الجماعية التي لا تعمل على تقويم Google أو المستندات أو جداول البيانات (جرّب هذهبدائل مهام جوجل!)
تسعير مهام Google
- مجانًا
تقييمات ومراجعات مهام Google:
- G2: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
3. Any.do
عبر Any.do Any.do هو تطبيق إنتاجي متعدد الاستخدامات و برنامج إدارة المهام المعروف بتصميمه الجميل وواجهته سهلة الاستخدام. يوفر هذا البديل ل Microsoft To Do ميزات رئيسية مثل التقويمات المدمجة وقوائم البقالة و المخططات اليومية التي تجعل إدارة مهامك فعالة
سواء كنت مستخدمًا فرديًا أو جزءًا من فريق يضم أصحاب مصلحة خارجيين، فإن Any.do يوفر طريقة سلسة لتنظيم مهامك وإدارتها.
أفضل ميزات Any.do Any.do
- تنظيم قوائم التسوق الخاصة بك مع فئات مرتبة تلقائياً
- ابدأ يومك بخطة واضحةتحديد أولويات المهام لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية
- إضافة المهام بسرعة باستخدام الأوامر الصوتية
- إدارة القوائم وتعيين المهام مع أي شخص
قيود Any.do
- قد يجد بعض المستخدمين أن نظام التذكيرات معقد بعض الشيء في إدارته
- النسخة المجانية محدودة الوظائف إلى حد ما مقارنة بتطبيقات قوائم المهام الأخرى
أسعار تطبيق Any.do
- شخصي: مجاني
- قسط: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الفرق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
Any.do التقييمات والمراجعات:
- G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
تحقق من هذه بدائل مايكروسوفت أكسيس !
4. إيفرنوت
عبر إيفرنوتإيفرنوت هو أكثر من مجرد تطبيق لإدارة المهام وقائمة المهام - إنه تطبيق شامل لتدوين الملاحظات يمكنه إدارة جميع مهامك بفعالية. Evernote هو أحد أقوى بدائل Microsoft To Do.
فهو يتفوق في تخزين جميع أنواع المعلومات - من الملاحظات النصية البسيطة إلى صفحات الويب وملفات PDF - ويمكن أن يكون أداة قوية للأفراد والفرق.
أفضل ميزات Evernote
- إضافة المهام والمرفقات والتسجيلات الصوتية ومربعات الاختيار مباشرةً إلى ملاحظاتك أو قائمة المهام
- حفظ المقالات والأبحاث وصفحات الويب المفيدة مباشرةً من متصفحك
- استخدام أو تخصيص قوالب لتدوين الملاحظات وإدارة المهام بكفاءة
- البحث في النص داخل الصور أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد
قيود Evernote
- عدم وجود ميزات مخصصة لإدارة المشاريع مثل مخططات جانت أو تتبع الوقت
- يمكن أن تكون مجموعة ميزاته الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد
تسعير Evernote
- مجاني
- شخصي: 10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 14.17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Evernote
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
5. أشياء
عبر الأشياء Things هو تطبيق لإدارة المهام وقائمة المهام مصمم مع وضع مستخدمي Apple في الاعتبار. يوفر واجهة نظيفة وبديهية، مما يتيح لك إدارة مهامك دون عناء. ويكمن سحره في بساطته، مما يجعله مثاليًا للاستخدام الشخصي أو للفرق الصغيرة التي تقدر سهولة الاستخدام على ثراء الميزات.
الأشياء أفضل الميزات
- فئات مميزة تساعدك على التركيز على المهام الفورية
- تنظيم مهامك بترتيب تسلسلي أو حسب الأولوية
- الانتقال الفوري إلى مشاريعك أو مجالاتك ببضع ضغطات على المفاتيح
- عرض أحداث التقويم الخاص بك إلى جانب قائمة المهام الخاصة بك
قيود الأشياء
- متاح فقط لأجهزة macOS وiOS، مما يحد من إمكانية الوصول عبر الأنظمة الأساسية - خاصةً تلك التي تدير مهام Outlook
- لا توجد أدوات تعاون فعالة، الأمر الذي قد يكون عائقاً للفرق
تسعير #### الأشياء
- ماك: 49.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة
- آي باد: 19.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة
- آيفون: 9.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة
تقييمات ومراجعات #### الأشياء
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)
6. جوجل كيب
عبر جوجل الاحتفاظجوجل كيب يتألق في بساطته. فهو تطبيق مباشر لتدوين الملاحظات يتيح لك تدوين الأفكار وإنشاء قوائم المهام وتعيين التذكيرات. إذا كنت تستخدم بالفعل مجموعة منتجات Google، فسوف يندمج Google Keep بسلاسة في سير عملك.
أفضل ميزات تطبيق Google Keep
- تنظيم ملاحظاتك وتجميع مهامك لسهولة استرجاعها باستخدام المجلدات والتسميات الملونة
- يمكنك إملاء أفكارك بسرعة ونسخها باستخدام مساعد Google
- تذكيرك بمهمة ما عندما تكون في موقع محدد
- مشاركة المهام والتعاون في الملاحظات مع الآخرين في الوقت الفعلي
قيود Google Keep
- لا توجد ميزات متقدمة لإدارة المهام مثل المهام الفرعية أو تتبع الوقت
- خيارات تنسيق محدودة مقارنة بالتطبيقات الأخرى
- سيتعين عليك البحث في مكان آخر لإدارة مهام Outlook باستخدام Microsoft To Do
- مجاني
تقييمات ومراجعات Google Keep
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
7. تودليدو
عبر تودوليدوتودليدو هو أداة إنتاجية قوية مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة. يغطي العديد من جوانب الإنتاجية، من المهام والملاحظات اللاصقة إلى العادات والتقويمات. ميزاته المرنة تجعله مناسبًا للأفراد والفرق والشركات من جميع الأحجام.
أفضل ميزات Toodledo
- تتبع عاداتك وطورها إلى جانب مهامك اليومية
- مشاركة المهام وتعديلها مع الزملاء أو أفراد العائلة
- تخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتتناسب مع سير العمل المفضل لديك
- مثالي لتخطيط المشاريع المعقدة والعصف الذهني
قيود Toodledo
- قد تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء مقارنةً بتطبيقات Microsoft To Do والتطبيقات الأخرى
- منحنى تعلم أكثر حدة بسبب ثراء ميزاته وقابليته للتخصيص
تسعير تودليدو
- مجاني
- قياسي: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- زائد: 5.99$/شهرًا لكل مستخدم
- شركة: اتصل ب Toodledo لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Toodledo
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)
8. مهام Hubstaff
عبر هبستافهبستاف المهام هي عبارة عن برنامج إدارة المشاريع حل مثالي للفرق من جميع الأحجام. تم تصميم Hubstaff حول فلسفة Agile، وهو أحد أفضل البدائل لمايكروسوفت لأنه يوفر ميزات قوية مثل لوحات كانبان وعمليات الوقوف التلقائي التي تعزز تعاون الفريق وتضمن سير العمل بسلاسة.
أفضل ميزات مهام Hubstaff Hubstaff
- استخدم سباقات السرعة لتقسيم مشاريعك إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها
- تأكد من عدم إغفال أي تفاصيل مهمة من خلال قوائم المراجعة التفصيلية
- حافظ على مزامنة فريقك وتتبع التقدم المحرز من خلال عمليات الوقوف التلقائية
- تصور الجدول الزمني لمشروعك وتعديله حسب الحاجة باستخدام عرض الجدول الزمني
قيود مهام Hubstaff
- يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة في الإصدار المجاني
- على الرغم من تكامله مع Hubstaff، إلا أن تتبع الوقت غير مدمج مباشرة في المهام
تسعير مهام Hubstaff Tasks
- مجاني
- مبتدئ: 5.83 دولار شهريًا لكل مستخدم
- المحترفين: 8.33 دولار شهرياً لكل مستخدم
- مؤسسة: اتصل ب Hubstaff لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات مهام Hubstaff
- G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)
9. كواير
عبر كوير Quire هي أداة جذابة لإدارة المهام مصممة للفرق الإبداعية. تتيح لك بنيتها الشجرية الفريدة تقسيم المهام المتعددة إلى مهام فرعية، مما يجعل إدارة المشاريع المعقدة أكثر بساطة. بساطتها وواجهتها البديهية تجعلها سهلة الاستخدام.
أفضل ميزات #### Quire
- استخدم المهام الفرعية لتنظيم المهام بدقة
- استخدم لوحات مرئية مثل كانبان لفهم سير عملك لتحديد الاختناقات
- مشاركة تعليقات المهام وتفويضها ومناقشتها مع فريقك
- استمر في العمل على مهامك حتى بدون اتصال بالإنترنت
قيود Quire
- تكامل محدود مع الأدوات والخدمات الخارجية
- لا توجد ميزة مدمجة لتتبع الوقت
تسعير كواير
- مجاني
- الاحترافية: 7.65 دولار شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 13.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
كواير التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
10. تشيكفيست
عبر تشيكفيست Checkvist هو مدير مهام بسيط يركز على قائمة مهام عملية تركز على لوحة المفاتيح. وهو يناشد المستخدمين المحترفين الذين يفضلون النصوص واختصارات لوحة المفاتيح على الواجهات الرسومية لإدارة المشاريع وتنظيم المهام. تحافظ بساطة وسرعة Checkvist على بساطة وسرعة قوائم المهام وأدوات التعاون الخاصة بك بكفاءة وخالية من الفوضى لإدارة المشاريع بشكل أفضل بكثير.
أفضل ميزات Checkvist
- التنقل وإدارة مهامك بالكامل عبر لوحة المفاتيح
- تنظيم المهام والمهام الفرعية في بنية متداخلة
- تنسيق ملاحظات وتعليقات مهامك بسهولة
- مشاركة المهام وتفويضها مع فريقك
قيود Checkvist
- قد لا تروق الواجهة البسيطة المستندة إلى النص لتطبيق قائمة المهام لجميع المستخدمين
- يفتقر إلى الوسائل البصرية مثل لوحات كانبان أو مخططات جانت
تسعير تطبيق Checkvist
- مجاني
- محترف: 39 دولارًا في السنة
- الفريق المحترف: 69 دولاراً في السنة
تقييمات ومراجعات Checkvist
- G2: 4.2/5 (3+ تقييمات)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 50 تقييم)
اختيار شريك الإنتاجية الخاص بك للانتقال من Microsoft To Do
لا يوجد بديل للتجربة العملية عند اختيار أفضل بديل لـ Microsoft To Do لاحتياجاتك. لذا، اختبر هذه الأدوات الأخرى واعرف أيها يتناسب مع أسلوب عملك الفريد.
ابدأ باستكشاف ميزة مهام ClickUp . لقد صممنا ميزة "المهام" المبتكرة لدينا للتكيف مع احتياجاتك الخاصة، مما يغير طريقة إدارتك لقائمة مهامك. ClickUp هو أكثر من مجرد تطبيق لقائمة المهام - إنه نظام أساسي شامل أنشأناه لمساعدتك على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تبدأ رحلتك الإنتاجية أو تبحث عن نهج جديد لإدارة المشاريع، فإن تطبيقنا قالب قائمة المهام اليومية يستحق الزيارة. إنه مورد مصمم لتنظيم يومك، ويستوعب العديد من الاحتياجات.
تذكّر أن مفتاح تحسين الإنتاجية يكمن في اختيار الأداة المناسبة التي تتوافق مع أسلوب عملك ومتطلباتك. مع ClickUp، أنت لا تختار فقط بديلاً رائعًا لأداة ما - بل تختار شريكًا ملتزمًا بتعزيز إنتاجيتك. حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية!