10 بدائل ومنافسين لـ Microsoft To Do في عام 2025

هل أنت مُحسِّن قائم على المهام وتبحث عن إدارة المهام أداة؟ يعد Microsoft To Do خيارًا مألوفًا، لكن العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى قد تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

في عالم الإنتاجية، لا يوجد تطبيق واحد يناسب الجميع، ولهذا السبب نقدم لك خيارات لأدوات أخرى. تحتوي هذه القائمة على أفضل بدائل Microsoft To Do لعام 2024، حيث يقدم كل منها مزيجاً فريداً من الميزات التي تناسب احتياجاتك.

هل أنت جاهز للعثور على منافس Microsoft To Do المناسب لمساعدتك أن تكون أكثر إنتاجية ? دعنا نتعمق

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Microsoft To Do؟

أثناء مغامرتك في عالم الاختراقات الإنتاجية وتطبيقات قائمة المهام، وأدوات إدارة المهام، أبقِ عينيك مفتوحتين لما هو أكثر من مجرد المظهر الجمالي. إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

التكامل السلس: في عصرنا الرقمي المترابط، تكمن قوة الأداة غالبًا في قدرتها على العمل بانسجام مع الأدوات الأخرى. سوف يتكامل مدير المهام من الدرجة الأولى بسلاسة مع تطبيقاتك المفضلة، مما يجعل بياناتك مركزية ويخلصك من التبديل الممل بين المنصات. هذه البراعة التكاملية تحوّل البرنامج الجيد إلى قوة إنتاجية ممتازة ومخصصة بحيث يمكنك العمل بشكل أسرع واجهة سهلة الاستخدام: البساطة هي أقصى درجات التطور، خاصة فيما يتعلق بالأدوات التقنية. يمكن لواجهة مستخدم نظيفة وبديهية أن توفر تجربة إدارة مشروع أكثر نجاحًا بدلاً من أن تكون عملًا روتينيًا. من الضروري اختيار تطبيق قائمة المهام الذي يمكّنك من التقاط الأفكار وإنشاء المهام وإدارتها وتنظيم جميع بياناتك دون عناء دون الحاجة إلى الغوص في دليل المستخدم أو وثائق تقنية أولاً

في عصرنا الرقمي المترابط، تكمن قوة الأداة غالبًا في قدرتها على العمل بانسجام مع الأدوات الأخرى. سوف يتكامل مدير المهام من الدرجة الأولى بسلاسة مع تطبيقاتك المفضلة، مما يجعل بياناتك مركزية ويخلصك من التبديل الممل بين المنصات. هذه البراعة التكاملية تحوّل البرنامج الجيد إلى قوة إنتاجية ممتازة ومخصصة بحيث يمكنك العمل بشكل أسرع قدرات التعاون: غالبًا ما ينطوي العمل اليوم على جهد جماعي. يمكّنك تطبيق قائمة المهام المثالي من مشاركة المهام والتعاون بشأنها بسلاسة مع أعضاء الفريق الآخرين. تحافظ الميزات التعاونية على مزامنة فريقك وتساعد على منع المهام من الانزلاق في المهام. يمكن أن تعزز القدرة على التواصل والتفويض وتتبع التقدم المحرز داخل نفس المنصة من إنتاجية فريقك وتعزز إيقاع العمل الصحي

تعاون مع العملاء أو الفرق الداخلية بفعالية أكبر باستخدام السبورات البيضاء الافتراضية لتحفيز الابتكار

تذكّر أن أفضل أداة لإدارة المهام هي الأداة التي تناسب سير عملك وتساعدك على البقاء منظماً وفعالاً بأكثر الطرق راحةً.

أفضل 10 أدوات لإدارة المهام من Microsoft To Do لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أدوات إدارة المهام وقائمة المهام المفضلة لدينا لتوثيق وإدارة و(الجزء المفضل لدينا!) شطب قائمة المهام المزعجة.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

لا توجد مناقشة حول أداة الإنتاجية كاملة بدون ClickUp.

أكثر من تطبيق قائمة المهام ، ClickUp هو منصة موحدة لجميع أعمالك. مهام ClickUp تسمح لك بتحويل المشاريع الشاقة إلى مهام أصغر، مما يجعلها مثالية لعشاق الإنتاجية الفردية والمستخدمين المتعددين.

مع ClickUp, التعاون في الوقت الحقيقي سهل للغاية، مما يضمن لك ولفريقك أن تكون أنت وفريقك على وفاق دائم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك خيارات التخصيص تخصيص مساحة العمل الخاصة بك حسب احتياجاتك.

ClickUp أفضل الميزات

احتضان تخطيط العملية مع قوائم المهام القابلة للتداخل التي تجعل من السهل تقسيم مهمة واحدة إلى إجراءات أصغر

مزامنة قوائم المهام الخاصة بك عبر سطح المكتب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي

قم بتنسيق مهامك المختلفة لتسهيل رؤية ما تحتاج إلى إنجازه في لمحة سريعة

تعيين المهام للآخرين لتحويل قائمة مهامك إلى سير عمل جماعي

اطلع على العشرات من قوالب قائمة المهام مثل قوالب خطة العمل والمزيد!

قم بسحب وإسقاط المهام لإعادة ترتيب قائمة مهامك بسرعة أثناء التنقل

تسمح لك الحالات المخصصة بتحديد مراحل تقدم المهام التي تناسب سير عملك

استخدم تتبع الوقت المدمج لفهم المدة التي تستغرقها المهام

خطط لأيامك بفعالية باستخدام تقويم متكامل

قيود ClickUp

قد تبدو جميع الميزات مربكة للمستخدمين الجدد

تتطلب خيارات التخصيص القليل من منحنى التعلم لاستغلالها بالكامل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بالإضافة إلى : 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. مهام جوجل

عبر مهام جوجل يبرز تطبيق مهام Google كتطبيق مهام مباشر. فهو يتكامل مع Gmail وتقويم Google كمدير مهام بسيط وفعال في الوقت نفسه.

باستخدام مهام Google، يمكنك بسهولة إنشاء المشاريع وتوثيق العمليات التجارية وتعيين التذكيرات وتتبع مهامك المهمة وتواريخ الاستحقاق، مما يجعله الأداة المثالية للمستخدمين الذين يتوقون إلى البساطة.

أفضل ميزات مهام Google

تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام مباشرةً من صندوق الوارد في Gmail

عرض المهام وإدارتها بسهولة داخل تقويم Google ومحرّر مستندات Google

تقسيم المهام الجديدة إلى أجزاء يمكن إدارتها

الوصول إلى مهامك أثناء التنقل من منصات متعددة، بما في ذلك هاتفك الذكي

قيود مهام Google

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل تتبع الوقت وتصور التقدم المحرز

الحد الأدنى من ميزات التعاون تجعله أقل ملاءمة للمشاريع الجماعية التي لا تعمل على تقويم Google أو المستندات أو جداول البيانات (جرّب هذه بدائل مهام جوجل !)

تسعير مهام Google

مجانًا

تقييمات ومراجعات مهام Google:

G2 : 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

3. Any.do

عبر Any.do Any.do هو تطبيق إنتاجي متعدد الاستخدامات و برنامج إدارة المهام المعروف بتصميمه الجميل وواجهته سهلة الاستخدام. يوفر هذا البديل ل Microsoft To Do ميزات رئيسية مثل التقويمات المدمجة وقوائم البقالة و المخططات اليومية التي تجعل إدارة مهامك فعالة

سواء كنت مستخدمًا فرديًا أو جزءًا من فريق يضم أصحاب مصلحة خارجيين، فإن Any.do يوفر طريقة سلسة لتنظيم مهامك وإدارتها.

أفضل ميزات Any.do Any.do

تنظيم قوائم التسوق الخاصة بك مع فئات مرتبة تلقائياً

ابدأ يومك بخطة واضحة تحديد أولويات المهام لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

إضافة المهام بسرعة باستخدام الأوامر الصوتية

إدارة القوائم وتعيين المهام مع أي شخص

قيود Any.do

قد يجد بعض المستخدمين أن نظام التذكيرات معقد بعض الشيء في إدارته

النسخة المجانية محدودة الوظائف إلى حد ما مقارنة بتطبيقات قوائم المهام الأخرى

أسعار تطبيق Any.do

شخصي: مجاني

قسط : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفرق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Any.do التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه بدائل مايكروسوفت أكسيس !

4. إيفرنوت

عبر إيفرنوتإيفرنوت هو أكثر من مجرد تطبيق لإدارة المهام وقائمة المهام - إنه تطبيق شامل لتدوين الملاحظات يمكنه إدارة جميع مهامك بفعالية. Evernote هو أحد أقوى بدائل Microsoft To Do.

فهو يتفوق في تخزين جميع أنواع المعلومات - من الملاحظات النصية البسيطة إلى صفحات الويب وملفات PDF - ويمكن أن يكون أداة قوية للأفراد والفرق.

أفضل ميزات Evernote

إضافة المهام والمرفقات والتسجيلات الصوتية ومربعات الاختيار مباشرةً إلى ملاحظاتك أو قائمة المهام

حفظ المقالات والأبحاث وصفحات الويب المفيدة مباشرةً من متصفحك

استخدام أو تخصيص قوالب لتدوين الملاحظات وإدارة المهام بكفاءة

البحث في النص داخل الصور أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد

قيود Evernote

عدم وجود ميزات مخصصة لإدارة المشاريع مثل مخططات جانت أو تتبع الوقت

يمكن أن تكون مجموعة ميزاته الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير Evernote

مجاني

شخصي : 10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم احترافي: 14.17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

5. أشياء

عبر الأشياء Things هو تطبيق لإدارة المهام وقائمة المهام مصمم مع وضع مستخدمي Apple في الاعتبار. يوفر واجهة نظيفة وبديهية، مما يتيح لك إدارة مهامك دون عناء. ويكمن سحره في بساطته، مما يجعله مثاليًا للاستخدام الشخصي أو للفرق الصغيرة التي تقدر سهولة الاستخدام على ثراء الميزات.

الأشياء أفضل الميزات

فئات مميزة تساعدك على التركيز على المهام الفورية

تنظيم مهامك بترتيب تسلسلي أو حسب الأولوية

الانتقال الفوري إلى مشاريعك أو مجالاتك ببضع ضغطات على المفاتيح

عرض أحداث التقويم الخاص بك إلى جانب قائمة المهام الخاصة بك

قيود الأشياء

متاح فقط لأجهزة macOS وiOS، مما يحد من إمكانية الوصول عبر الأنظمة الأساسية - خاصةً تلك التي تدير مهام Outlook

لا توجد أدوات تعاون فعالة، الأمر الذي قد يكون عائقاً للفرق

تسعير #### الأشياء

ماك : 49.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

: 49.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة آي باد : 19.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

: 19.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة آيفون: 9.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات #### الأشياء

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. جوجل كيب

عبر جوجل الاحتفاظجوجل كيب يتألق في بساطته. فهو تطبيق مباشر لتدوين الملاحظات يتيح لك تدوين الأفكار وإنشاء قوائم المهام وتعيين التذكيرات. إذا كنت تستخدم بالفعل مجموعة منتجات Google، فسوف يندمج Google Keep بسلاسة في سير عملك.

أفضل ميزات تطبيق Google Keep

تنظيم ملاحظاتك وتجميع مهامك لسهولة استرجاعها باستخدام المجلدات والتسميات الملونة

يمكنك إملاء أفكارك بسرعة ونسخها باستخدام مساعد Google

تذكيرك بمهمة ما عندما تكون في موقع محدد

مشاركة المهام والتعاون في الملاحظات مع الآخرين في الوقت الفعلي

قيود Google Keep

لا توجد ميزات متقدمة لإدارة المهام مثل المهام الفرعية أو تتبع الوقت

خيارات تنسيق محدودة مقارنة بالتطبيقات الأخرى

سيتعين عليك البحث في مكان آخر لإدارة مهام Outlook باستخدام Microsoft To Do

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. تودليدو

عبر تودوليدوتودليدو هو أداة إنتاجية قوية مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة. يغطي العديد من جوانب الإنتاجية، من المهام والملاحظات اللاصقة إلى العادات والتقويمات. ميزاته المرنة تجعله مناسبًا للأفراد والفرق والشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Toodledo

تتبع عاداتك وطورها إلى جانب مهامك اليومية

مشاركة المهام وتعديلها مع الزملاء أو أفراد العائلة

تخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتتناسب مع سير العمل المفضل لديك

مثالي لتخطيط المشاريع المعقدة والعصف الذهني

قيود Toodledo

قد تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء مقارنةً بتطبيقات Microsoft To Do والتطبيقات الأخرى

منحنى تعلم أكثر حدة بسبب ثراء ميزاته وقابليته للتخصيص

تسعير تودليدو

مجاني

قياسي : 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم زائد : 5.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 5.99$/شهرًا لكل مستخدم شركة: اتصل ب Toodledo لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Toodledo

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

8. مهام Hubstaff

عبر هبستافهبستاف المهام هي عبارة عن برنامج إدارة المشاريع حل مثالي للفرق من جميع الأحجام. تم تصميم Hubstaff حول فلسفة Agile، وهو أحد أفضل البدائل لمايكروسوفت لأنه يوفر ميزات قوية مثل لوحات كانبان وعمليات الوقوف التلقائي التي تعزز تعاون الفريق وتضمن سير العمل بسلاسة.

أفضل ميزات مهام Hubstaff Hubstaff

استخدم سباقات السرعة لتقسيم مشاريعك إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها

تأكد من عدم إغفال أي تفاصيل مهمة من خلال قوائم المراجعة التفصيلية

حافظ على مزامنة فريقك وتتبع التقدم المحرز من خلال عمليات الوقوف التلقائية

تصور الجدول الزمني لمشروعك وتعديله حسب الحاجة باستخدام عرض الجدول الزمني

قيود مهام Hubstaff

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة في الإصدار المجاني

على الرغم من تكامله مع Hubstaff، إلا أن تتبع الوقت غير مدمج مباشرة في المهام

تسعير مهام Hubstaff Tasks

مجاني

مبتدئ : 5.83 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 5.83 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 8.33 دولار شهرياً لكل مستخدم

مؤسسة: اتصل ب Hubstaff لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مهام Hubstaff

G2 : 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. كواير

عبر كوير Quire هي أداة جذابة لإدارة المهام مصممة للفرق الإبداعية. تتيح لك بنيتها الشجرية الفريدة تقسيم المهام المتعددة إلى مهام فرعية، مما يجعل إدارة المشاريع المعقدة أكثر بساطة. بساطتها وواجهتها البديهية تجعلها سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات #### Quire

استخدم المهام الفرعية لتنظيم المهام بدقة

استخدم لوحات مرئية مثل كانبان لفهم سير عملك لتحديد الاختناقات

مشاركة تعليقات المهام وتفويضها ومناقشتها مع فريقك

استمر في العمل على مهامك حتى بدون اتصال بالإنترنت

قيود Quire

تكامل محدود مع الأدوات والخدمات الخارجية

لا توجد ميزة مدمجة لتتبع الوقت

تسعير كواير

مجاني

الاحترافية: 7.65 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.65 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 13.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

13.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

كواير التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. تشيكفيست

عبر تشيكفيست Checkvist هو مدير مهام بسيط يركز على قائمة مهام عملية تركز على لوحة المفاتيح. وهو يناشد المستخدمين المحترفين الذين يفضلون النصوص واختصارات لوحة المفاتيح على الواجهات الرسومية لإدارة المشاريع وتنظيم المهام. تحافظ بساطة وسرعة Checkvist على بساطة وسرعة قوائم المهام وأدوات التعاون الخاصة بك بكفاءة وخالية من الفوضى لإدارة المشاريع بشكل أفضل بكثير.

أفضل ميزات Checkvist

التنقل وإدارة مهامك بالكامل عبر لوحة المفاتيح

تنظيم المهام والمهام الفرعية في بنية متداخلة

تنسيق ملاحظات وتعليقات مهامك بسهولة

مشاركة المهام وتفويضها مع فريقك

قيود Checkvist

قد لا تروق الواجهة البسيطة المستندة إلى النص لتطبيق قائمة المهام لجميع المستخدمين

يفتقر إلى الوسائل البصرية مثل لوحات كانبان أو مخططات جانت

تسعير تطبيق Checkvist

مجاني

محترف : 39 دولارًا في السنة

: 39 دولارًا في السنة الفريق المحترف: 69 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات Checkvist

G2 : 4.2/5 (3+ تقييمات)

: 4.2/5 (3+ تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

اختيار شريك الإنتاجية الخاص بك للانتقال من Microsoft To Do

لا يوجد بديل للتجربة العملية عند اختيار أفضل بديل لـ Microsoft To Do لاحتياجاتك. لذا، اختبر هذه الأدوات الأخرى واعرف أيها يتناسب مع أسلوب عملك الفريد.

ابدأ باستكشاف ميزة مهام ClickUp . لقد صممنا ميزة "المهام" المبتكرة لدينا للتكيف مع احتياجاتك الخاصة، مما يغير طريقة إدارتك لقائمة مهامك. ClickUp هو أكثر من مجرد تطبيق لقائمة المهام - إنه نظام أساسي شامل أنشأناه لمساعدتك على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تبدأ رحلتك الإنتاجية أو تبحث عن نهج جديد لإدارة المشاريع، فإن تطبيقنا قالب قائمة المهام اليومية يستحق الزيارة. إنه مورد مصمم لتنظيم يومك، ويستوعب العديد من الاحتياجات.

تذكّر أن مفتاح تحسين الإنتاجية يكمن في اختيار الأداة المناسبة التي تتوافق مع أسلوب عملك ومتطلباتك. مع ClickUp، أنت لا تختار فقط بديلاً رائعًا لأداة ما - بل تختار شريكًا ملتزمًا بتعزيز إنتاجيتك. حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية!