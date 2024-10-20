10 برامج قواعد البيانات لنظام التشغيل Mac في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

قواعد البيانات جزء لا يتجزأ من إدارة الأعمال التجارية. وبغض النظر عما إذا كنت تحاول البقاء على اطلاع على مخزون المنتجات، أو تتبع معلومات العملاء، أو تحسين توليد العملاء المحتملين في المبيعات، فإن قواعد البيانات هي المفتاح الذي سيساعدك على تنظيم بياناتك وتحليلها.

لجعل كل تلك البيانات ذات قيمة وقابلة للتنفيذ، ستحتاج إلى برنامج قاعدة بيانات - وبرنامج جيد. تحتاج إلى معرفة ما تخبرك به البيانات، ويمكن أن يساعدك البرنامج المناسب في ترجمة تلك البيانات إلى ذهب حقيقي. 🔎

دعنا نستكشف أفضل عشرة خيارات من أفضل برامج قواعد البيانات لنظام التشغيل Mac ونساعدك في اختيار البرنامج الذي سيساعدك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج قواعد البيانات لنظام التشغيل Mac؟

برنامج قاعدة بيانات Excel يمكن أن يأخذك إلى أبعد من ذلك قبل أن تحتاج إلى البحث عن حلول أكبر وأفضل وأكثر تنوعًا. عندما تبدأ البحث عن برنامج قاعدة بيانات لأجهزة كمبيوتر ماك، سواء كان ذلك من أجل برنامج قاعدة بيانات العملاء أو قاعدة بيانات المحتوى هناك بعض العوامل التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

التوافق: لن تعمل جميع البرامج على نظام التشغيل Mac (macOS). ستحتاج إلى البحث عن البرامج التي تعمل مع النظام الأساسي ويمكن أن تتكامل مع التطبيقات والأنظمة الأخرى في مجموعتك التقنية

لن تعمل جميع البرامج على نظام التشغيل Mac (macOS). ستحتاج إلى البحث عن البرامج التي تعمل مع النظام الأساسي ويمكن أن تتكامل مع التطبيقات والأنظمة الأخرى في مجموعتك التقنية سهولة الاستخدام: قد يؤدي منحنى التعلم الحاد إلى إبطاء أعمالك وإحباط المستخدمين. ابحث عن برنامج سهل الاستخدام ويمكّن المستخدمين من إنشاء مجموعات بيانات قابلة للاستخدام من اليوم الأول

قد يؤدي منحنى التعلم الحاد إلى إبطاء أعمالك وإحباط المستخدمين. ابحث عن برنامج سهل الاستخدام ويمكّن المستخدمين من إنشاء مجموعات بيانات قابلة للاستخدام من اليوم الأول أمن البيانات: ابحث عن برنامج قاعدة بيانات لنظام التشغيل Mac يدمج تدابير أمنية رائعة، بما في ذلك التشفير والنسخ الاحتياطي للبيانات. والأفضل أن تعمل هذه الحلول مباشرةً من خارج الصندوق

ابحث عن برنامج قاعدة بيانات لنظام التشغيل Mac يدمج تدابير أمنية رائعة، بما في ذلك التشفير والنسخ الاحتياطي للبيانات. والأفضل أن تعمل هذه الحلول مباشرةً من خارج الصندوق دعم المستخدم: تتضمن أفضل برامج قواعد البيانات لنظام ماك الكثير من دعم المستخدم حتى تتمكن من استكشاف المشكلات وإصلاحها ومعرفة المزيد حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من البرنامج

تتضمن أفضل برامج قواعد البيانات لنظام ماك الكثير من دعم المستخدم حتى تتمكن من استكشاف المشكلات وإصلاحها ومعرفة المزيد حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من البرنامج التسعير: ضع في اعتبارك التكلفة التي سيكلفك البرنامج مع مرور الوقت، خاصةً إذا كنت تدفع رسومًا شهرية أو سنوية. إذا كنت بحاجة إلى ترخيص برنامج يغطي عدة مستخدمين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة البرنامج بسرعة كبيرة

## أفضل 10 برامج قواعد بيانات لأجهزة كمبيوتر Mac لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد للعثور على أفضل برامج قواعد البيانات لأجهزة Mac؟ إليك أفضل عشرة اختيارات لدينا.

1. ClickUp

ClickUp هو برنامج إدارة قوي يوفر إشرافًا مرنًا على بياناتك

ClickUp هو برنامج شامل برنامج إدارة المشاريع حل يتضمن برنامج قاعدة بيانات فعّال لمستخدمي نظام التشغيل Mac. يتدرج التسلسل الهرمي الفريد من نوعه في برنامج ClickUp لإدارة قواعد البيانات عبر الإنترنت ويتغير مع احتياجاتك، مما يجعله حلاً شاملاً لأعمالك بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه.

قسّم مجموعة بياناتك إلى مجموعات يسهل إدارتها، مثل المخزون أو العملاء أو الموظفين، ثم اربطها معًا لإنشاء نظام إدارة قاعدة بيانات علائقية قوي مع الإجراءات المخزنة.

قم بتشغيل الميزات وإيقاف تشغيلها داخل قاعدة البيانات لتبسيط تحليلك والحصول على المعلومات التي تحتاجها في متناول يدك. تسمح لك المنصة سهلة الإدارة باستيراد البيانات أو تصديرها حسب الضرورة، والربط بسرعة مع البرامج الأخرى في مجموعتك التقنية.

ClickUp أفضل الميزات

يشتمل البرنامج الغني بالميزات على حقول مخصصة وإمكانيات وضع علامات على هيكلة الأعمال وتصنيفها البيانات بشكل صحيح

إنه رائع لـ إدارة الموارد ويمكنك حتى إدراج التبعيات في ClickUp حتى تعرف الفرق ما يجب العمل عليه أولاً

يمكنك بسهولة تضمين التطبيقات أو مواقع الويب أو مقاطع الفيديو، مما يجعل قاعدة بياناتك أكثر ديناميكية وفائدة

يمكنك تخصيص طريقة عرض قاعدة البيانات الخاصة بك حتى تتمكن من رؤية معلوماتك ومشاركتها وتحليلها بأفضل طريقة تناسبك

أدوات التعاون القوية تجعل من السهل على أن تعمل الفرق معًا ومشاركة البيانات، وتبسيط سير العمل الخاص بهم

قيود ClickUp

هناك مشاهدات محدودة على تطبيق الهاتف المحمول، ولكن قد يتغير ذلك في المستقبل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. طاولة عمل MySQL

عبر طاولة عمل MySQL يوفر MySQL Workbench برنامج قاعدة بيانات رائعًا لأجهزة كمبيوتر Mac عندما تحتاج إلى إدارة بيانات قوية. يحتوي على إصدار مخصص لنظام macOS، لذا سيعمل بسلاسة مع نظامك.

يحتوي البرنامج البديهي على واجهة سهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل تحميل البيانات، وتنفيذ استعلامات لغة الاستعلام المهيكلة (SQL)، وتصور بياناتك بسرعة وسهولة. يوفر البرنامج أيضًا مزامنة البيانات وضبط الأداء، وهو أمر ممتاز للمستخدمين الأكثر تقدمًا.

ستجد أيضًا الكثير من الدعم عبر الإنترنت للمنصة، لذا ستكون المساعدة متاحة بسهولة إذا واجهتك أي مشكلة قيود الموارد .

MySQL Workbench أفضل الميزات

تجعل واجهة مستخدم قواعد بيانات MySQL واجهة مستخدم MySQL تصميم وإدارة قواعد البيانات سهلة، حتى بالنسبة لمجموعات البيانات المعقدة

تتيح لك لوحة معلومات الأداء معرفة كيفية قياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بسرعة

تمكّنك أدوات ترحيل قواعد البيانات السهلة من تحويل البيانات دون فقدان عمل قيِّم

قيود برنامج MySQL Workbench

لا يمكنك إيقاف الاستعلام بسرعة بمجرد بدء تشغيله

لا يعمل بشكل جيد مع مجموعات البيانات الأكبر حجمًا

تسعير برنامج MySQL Workbench

اشتراك الإصدار القياسي من MySQL (1-4 خوادم مقبس): 2,140 دولار في السنة

اشتراك الإصدار القياسي من MySQL (أكثر من 5 خوادم مقبس): 4,280 دولارًا سنويًا

اشتراك إصدار MySQL للمؤسسات (1-4 خوادم مقبس): 5,350 دولارًا سنويًا

اشتراك إصدار MySQL للمؤسسات (أكثر من 5 خوادم مقبس): 10,700 دولار/سنة

اشتراك إصدار مجموعة MySQL العنقودية من فئة الناقل (1-4 خوادم مقبس): 10,700 دولار/سنة

اشتراك إصدار MySQL Cluster Carrier Class Edition (أكثر من 5 خوادم (5+ خادم مقبس): 21,400 دولار/سنة

تقييمات ومراجعات برنامج MySQL Workbench

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,950+ تقييم)

3. مونغودب

عبر مونغودب يوفّر MongoDB دعمًا أصليًا لمستخدمي نظام ماك، لذا سيعمل بشكل جيد على جميع أنظمة macOS الحديثة. إنه برنامج قاعدة بيانات قوي ومجاني لنظام ماك إذا كنت بحاجة إلى تحليل البيانات المهيكلة وشبه المهيكلة، وهو ممتاز إذا كنت تعمل مع مستندات تشبه تدوين كائنات جافا سكريبت (سيكون ذلك بمثابة موسيقى لبعض المطورين).

يمكنك توسيع نطاق MongoDB وتكييفه مع احتياجاتك المتطورة، بما في ذلك دمجه مع أدواتك ولغاتك المفضلة.

أفضل ميزات MongoDB

يستخدم قاعدة بيانات غير علائقية، وهو بديل شائع للصفوف والأعمدة الثابتة، مما يجعله أكثر مرونة

يحتوي على ميزات أمان مدمجة مُعدّة مسبقاً، مما يجعله حلاً آمناً لقاعدة البيانات

تسمح لك قاعدة البيانات متعددة السحابة بالوصول إلى 95 منطقة توافر، لذا فهي مرنة وذات زمن انتقال منخفض للغاية

قيود MongoDB

لا يدعم المشغّلات، والتي قد تكون شيئًا تعتمد عليه في إدارة قواعد البيانات

يستهلك مساحة تخزين أكبر بكثير من برامج قواعد البيانات الأخرى لنظام التشغيل Mac

تسعير MongoDB

مجاني للأبد للمجموعات المجانية

خادم مشترك: من $0/شهرياً

بدون خادم: من 0.10 دولار لكل 1 مليون قراءة

خادم مخصص: من 57 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات MongoDB #### تقييمات ومراجعات MongoDB

G2: 4.5/5 (أكثر من 490+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 490+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 440 تقييم)

المكافأة: *برنامج مخطط التدفق لنظام التشغيل Mac* !

4. نينوكس

عبر نينوكس يعد Ninox بأن يكون حل قاعدة بيانات منخفض الكود للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تسمح لك المنصة ببناء البرنامج لتلبية احتياجاتك، بحيث يمكنك إنشاء برنامج قاعدة بيانات Mac الذي تريده مع خيارات لتوسيعه لاحقًا. هناك قوالب لمساعدتك على البدء والكثير من أتمتة سير العمل لتسريع الأمور

نظرًا لأن Ninox يعتمد على السحابة بالكامل، يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي في أي مكان تقريبًا، بغض النظر عن نظام التشغيل الخاص بك. هذه أخبار رائعة للشركات التي تستخدم أجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

أفضل ميزات Ninox

تعمل Ninox على جميع الأجهزة، لذا فهي رائعة للمكاتب التي تستخدم كلاً من نظامي ويندوز وماك

لديه الكثير من الخيارات لـ أتمتة سير العمل والعمليات التجارية الخاصة بك هناك الكثير من أمان البيانات مع طبقات من الحماية مع الامتثال أيضًا للائحة خصوصية البيانات، DSGVO



قيود Ninox

لا يحتوي على الكثير من التكامل مع البرامج الأخرى، لذلك قد تكون محدودًا فيما يمكنك القيام به خارج Ninox ببياناتك

تسعير Ninox

للمبتدئين: 12 دولارًا شهريًا لكل ترخيص (تُدفع سنويًا)

احترافي: 24 دولارًا شهريًا لكل ترخيص (تُدفع سنويًا)

المؤسسات: عند الطلب

تقييمات ومراجعات Ninox

G2: 4.7/5 (340+ تقييم)

4.7/5 (340+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

5. فالنتينا

عبر فالنتينا قد يكون Valentina هو ما تحتاجه إذا كنت تريد برنامج قاعدة بيانات غني بالميزات لنظام التشغيل Mac.

يمكن لهذا البرنامج المؤثر لنظام التشغيل Mac التعامل مع البيانات المعقدة ويدعم أنواعًا مختلفة من البيانات، مما يجعله أحد أفضل برامج قواعد البيانات لخيارات Mac مع تطبيقات متعددة. يوفر استرجاع البيانات ومعالجتها بأداء عالٍ ولديه خيارات فهرسة رائعة للمشاريع كثيفة البيانات.

تسهل ميزات النموذج والتقارير القوية الوصول إلى البيانات وتحليلها وإعداد التقارير عنها.

فالنتينا أفضل الميزات

يتميز بأداء ممتاز لاسترجاع البيانات ومعالجتها بسرعة، حتى في البيانات المعقدة

توجد قدرات تشفير مدمجة لضمان أمن وسرية البيانات الحساسة

يوفر دعمًا شاملاً لاستعلامات خادم Microsoft SQL، بما في ذلك الإكمال التلقائي وبناء الجملة الملونة

قيود فالنتينا

بينما يوجد وثائق شاملة للبرنامج، فقد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي حاد مقارنة بخيارات البرامج الأخرى

أسعار فالنتينا:

فالنتينا ستوديو مجانًا: مجانًا إلى الأبد

فالنتينا ستوديو برو: 199.99 دولارًا أمريكيًا للواحد

فالنتينا ستوديو برو يونيفيرسال: 399.99 دولارًا لكل منهما

فالنتينا ستوديو فردي: 79.99 دولارًا لكل منهما

تقييمات ومراجعات فالنتينا

G2: 3.5/5 (2 تقييمات)

3.5/5 (2 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (4 تقييمات)

تتبع المهام مع تطبيقات إدارة مهام Mac !

6. نافيكات

عبر نافيكات Navicat هو أداة شاملة تساعدك على الاتصال بقاعدة بياناتك وإدارتها. يتيح لك البرنامج الاتصال بأي مصدر بيانات، بما في ذلك Amazon Web Services و MySQL و Oracle. من هناك، يمكنك استخدام الواجهة سهلة الاستخدام لكتابة استعلامات SQL وإنشاء جداول لبدء البحث في مجموعات البيانات الخاصة بك وتحليلها.

يمكنك استيراد البيانات وتصديرها من البرنامج، مما يجعل مزامنة بياناتك من قواعد بيانات متعددة أمرًا سهلاً. إنها طريقة رائعة لسحب بياناتك إلى مساحة واحدة للحصول على المزيد من كل بايت.

نافيكات أفضل الميزات

مصمم الكائنات يجعل من السهل كتابة استعلامات SQL معقدة أكثر دقة وتقديم البيانات التي تحتاجها

تساعدك مزامنة البيانات على ترحيل البيانات وتحديثها باستمرار، بغض النظر عن المصدر

هناك الكثير من خيارات نمذجة البيانات، بحيث يمكنك إنشاء تصورات سريعة لمجموعات البيانات الخاصة بك واستخدامها في تطبيقات مختلفة

قيود نافيكات

هناك وثائق محدودة، وهو ما قد يكون مربكاً، لذا إذا واجهتك مشاكل أثناء استخدام البرنامج، قد تحتاج إلى البحث عن إجابات في مكان آخر

تسعير نافيكات

الاشتراك الشهري: 69.99 دولاراً

الاشتراك السنوي: 699.99 دولاراً

ترخيص دائم: 1,399 دولارًا أمريكيًا

Navicat التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 45 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

7. كناك

عبر كناك إذا كنت بحاجة إلى حل لقاعدة بيانات ولكنك تريد تجنب الترميز، فإن Knack يوفر لك ذلك.

يتيح لك Knack إنشاء قاعدة بيانات بسرعة، بما في ذلك سير العمل، دون الحاجة إلى الترميز. يمكنك إدارة البيانات بطريقة منطقية بالنسبة لك، ثم إنشاء النماذج والخرائط والتقويمات والتقارير التي تضع تلك البيانات موضع التنفيذ.

وتبدو واجهة المستخدم القابلة للتخصيص بشكل كبير محدثة للغاية، مما يجعله حلاً سهلاً لبرنامج قاعدة بيانات Mac.

Knack أفضل الميزات

يقوم ببناء تطبيقات أعمال مخصصة من الصفر أو تعديل تطبيقات موجودة لتناسب احتياجاتك من البيانات بشكل أفضل

يسمح لك بربط البيانات المرتبطة حتى تتمكن من القيام بالمزيد بمعلوماتك وإنشاء قاعدة بيانات علائقية بخيارات نمذجة بيانات ذكية

تمكّنك خيارات الواجهة المرنة من إنشاء تطبيق لأعمالك دون الحاجة إلى الترميز، مثل خريطة سجل التسليم أو عرض التقويم للوظائف القادمة

قيود #### قيود Knack

عدم وجود دعم للأجهزة المحمولة يجعل الوصول إلى البيانات أثناء التنقل أمراً صعباً

تسعير #### تسعير Knack

للمبتدئين: 39 دولاراً شهرياً

المحترف: 79 دولارًا في الشهر

الشركات: 179 دولارًا شهريًا

الشركات: عند الطلب

Knack التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

8. دي بيفر

عبر دي بيفر يتيح لك برنامج قاعدة البيانات متعدد المنصات هذا لنظام التشغيل Mac العمل مع البيانات من جميع قواعد بيانات خادم SQL الشائعة. مع كل من الإصدار المفتوح المصدر والإصدار التجاري، هناك خيار يناسب كل احتياجات قواعد البيانات.

يحتوي DBeaver على واجهة مستخدم قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، لذا فإن المستخدمين الذين لديهم بعض الخبرة في قواعد البيانات سيتمكنون من تعلمه بسرعة. كما أن لديها مجتمع مستخدمين نشط، لذا يمكنك العثور على المساعدة عبر الإنترنت إذا كنت بحاجة إليها. ولأنه مفتوح المصدر، فقد تجد أدوات الطرف الثالث مفيدة.

DBeaver أفضل الميزات

محرر SQL قوي يسمح لك بإنشاء استعلامات SQL وتنفيذها بسرعة

يدعم الإصدار القياسي من البرنامج مفتوح المصدر أكثر من 80 نوعًا مختلفًا من قواعد البيانات

يركز على إنشاء قواعد البيانات من خلال نظام سهل الاستخدام يساعد على جمع مصادر البيانات المختلفة في منصة واحدة مفيدة

قيود DBeaver

على الرغم من أن تحديثات البرنامج جيدة، إلا أن برنامج DBeaver يمكن أن يصدر تحديثات بشكل متكرر قد تجد أن برنامجك الحالي قديم

تسعير DBeaver

الإصدار مفتوح المصدر: مجاني

إصدار المؤسسة: 25 دولارًا شهريًا أو 250 دولارًا لمدة عام واحد

الإصدار البسيط: 11 دولارًا شهريًا أو 110 دولارات لمدة عام واحد

ترخيص الإصدار النهائي: 500 دولار للسنة الأولى، ثم 400 دولار كل سنة بعد ذلك

DBeaver التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييم)

9. ستاكبي

عبر ستاكبي يتيح لك Stackby إنشاء قواعد بيانات علائقية دون أي ترميز. يمكنك إحضار جداول البيانات ومجموعات البيانات وغيرها من المعلومات لإنشاء أفضل برنامج قاعدة بيانات لأعمالك.

تسمح المنصة لمستخدمي Mac بإنشاء كانبان، والتقويم، وحتى طرق عرض المعرض حسب احتياجاتهم. إنه خيار قاعدة بيانات متعدد الاستخدامات يمكن أن يساعدك في التغلب على القيود التي قد تواجهها مع المنصات الأخرى.

ستاكبي أفضل الميزات

هناك طرق عرض متعددة، والتي تتيح لك رؤية مجموعات البيانات بأكثر طريقة مفيدة ممكنة

يحتوي على أنواع أعمدة فريدة، بحيث يمكنك بناء قاعدة البيانات الخاصة بك لتناسب احتياجاتك

يمكنك أتمتة تحديثات البيانات عن طريق توصيل Stackby بمجموعتك التقنية الحالية

قيود Stackby

يمكن أن يكون منحنى التعلم لميزات Stackby المتقدمة حادًا وقد يتطلب منك شراء وظائف إضافية إضافية

أسعار ستاكبي

مجاني للأبد

شخصي: 5 دولارات شهريًا لكل مقعد

اقتصادي: 9 دولارات شهرياً لكل مقعد

الأعمال: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد

الشركات: اتصل للحصول على عرض أسعار

ستاكبي التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 55 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 55 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. ريديس

عبر ريديس يقدم Redis برنامج إدارة البيانات المستند إلى السحابة. إنه رائع لأتمتة معالجة البيانات، مما يجعله حلاً فعالاً بشكل لا يصدق للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حلول إدارة بيانات عالية الأداء.

وباعتباره برنامج قاعدة بيانات في الذاكرة لنظام التشغيل Mac، فإنه يتعامل بسهولة مع البيانات في الوقت الفعلي ويقوم بتخزين المعلومات مؤقتًا بسرعة. يحتوي على واجهة مستخدم جيدة مع الكثير من الخيارات المتقدمة لإرضاء حتى أكثر مديري قواعد البيانات تطلباً.

ريديس أفضل الميزات

يشتهر Redis بسرعته الاستثنائية، فهو يجعل معالجة البيانات واسترجاعها أسرع بكثير

يمكنك تخزين البيانات ومعالجتها بتنسيقات مختلفة، مما يضيف تنوعًا في قاعدة البيانات

يمكنك توسيع نطاق قاعدة البيانات بسهولة لتلبية الطلب المستقبلي

قيود Redis

نظرًا لأن Redis يخزن البيانات في الذاكرة، فقد يكون حلاً محدودًا للمؤسسات التي لديها مجموعات بيانات واسعة النطاق

تسعير #### ريديس

مجاناً

ثابت: 7 دولارات شهرياً

مرن: 0.881 دولار/ساعة

سنوي: عند الطلب

تسعير البرامج: عند الطلب مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

تقييمات ومراجعات ريديس

G2: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

تحقق من هذه برنامج تتبع الوقت لمستخدمي نظام التشغيل Mac !

تعمق في بياناتك

من الضروري العثور على برنامج قاعدة بيانات يناسب احتياجاتك للإشراف على أعمالك. برنامج ClickUp متعدد الاستخدامات برنامج إدارة المشاريع يجعل البقاء منظمًا أمرًا بسيطًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو برنامج رائع لقواعد البيانات لمستخدمي نظام التشغيل Mac مع جميع الميزات التي تحتاجها دون أن يعيقك. انظر بنفسك و جربه اليوم ! ✨