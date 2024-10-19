10 برامج لتتبع الوقت للشركات الصغيرة في عام 2025

تتبع الوقت هو أكثر من مجرد معرفة الوقت الذي يقضيه فريقك في العمل أو عندما يسجل فريقك دخوله وخروجه. فهو يمكن أن يساعد الشركات الصغيرة على إدارة مواردها الداخلية بشكل أفضل، والحفاظ على التكاليف التشغيلية منخفضة التكاليف، والتنبؤ بشكل أكثر دقة بالوقت والنفقات الخاصة بالمشاريع.

لنكن صادقين.

يمكن أن يكون تتبع الوقت أيضًا مشكلة كبيرة، خاصةً إذا كنت عالقًا مع الميزات الأساسية لتتبع الوقت فقط. معظم الشركات الصغيرة ليس لديها الوقت لإدارة تتبع الوقت لكل موظف، ويمكن للمديرين العمل على مهام أكثر أهمية من العبث بأدوات تتبع الوقت دون المستوى.

هذا هو المكان الذي يساعد فيه برنامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة بشكل جدي. مع برنامج تتبع الوقت المناسب، يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة تتبع وقت موظفيهم بسهولة و تخصيص الموارد ببضع نقرات فقط.

ولكن ما هو برنامج تتبع الوقت التلقائي الذي يجب أن تختاره؟ فيما يلي أفضل 10 اختيارات لدينا، بما في ذلك النصائح والميزات التي تريدها من أفضل برامج تتبع الوقت التلقائي. سواءً كنت بحاجة إلى تتبع وقت الموظف، أو تتبع إدارة المشاريع، أو تتبع النفقات، أو إنشاء حالات استخدام مخصصة، فإن هذه الأدوات هي أفضل الخيارات المتاحة لك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تتبع الوقت المجانية للشركات الصغيرة؟

عندما تبدأ في البحث عن أفضل برنامج لتتبع الوقت لشركتك الصغيرة، يجب أن يجيب أفضل برنامج لتتبع الوقت للشركات الصغيرة على الأسئلة التالية بشكل مناسب:

ما مدى سهولة استخدام برنامج تتبع الوقت؟ يجب أن يكون أفضل برنامج لتتبع الوقت لشركتك الصغيرة بديهيًا لمن يديرون تتبع الوقت، وكذلك لأصحاب المصلحة الذين يحللون البيانات أثناء عمليات تدقيق تتبع الوقت.

يجب أن يكون أفضل برنامج لتتبع الوقت لشركتك الصغيرة بديهيًا لمن يديرون تتبع الوقت، وكذلك لأصحاب المصلحة الذين يحللون البيانات أثناء عمليات تدقيق تتبع الوقت. هل يحتوي برنامج تتبع الوقت على أدوات تتبع الوقت التي تحتاجها لساعات العمل في شركتك الصغيرة؟ ضع في اعتبارك الميزات التي ستحتاج إليها، مثل تتبع الوقت حسب المشروع أو الموظف أو المهمة. قد تحتاج أيضًا إلى برنامج تتبع الوقت الذي يوفر تطبيقات للهواتف المحمولة لإدخال الوقت على أجهزة محمولة مختلفة.

ضع في اعتبارك الميزات التي ستحتاج إليها، مثل تتبع الوقت حسب المشروع أو الموظف أو المهمة. قد تحتاج أيضًا إلى برنامج تتبع الوقت الذي يوفر تطبيقات للهواتف المحمولة لإدخال الوقت على أجهزة محمولة مختلفة. هل يتكامل مع أدواتك الأخرى؟ قد تحتاج أيضًا إلى أن يتكامل مع برنامج الرواتب وأدوات الفوترة لإعداد الفواتير للعملاء وتقويم Google و إدارة المهام أدوات. ضع في اعتبارك أيضًا ما إذا كنت قد تحتاج إلى تتبع غير محدود للوقت أو الوصول إلى عدد غير محدود من المستخدمين. فكر في الميزات التي تريدها قبل البدء في التسوق للحصول على أفضل برنامج لتتبع الوقت.

يجمع ملحق ClickUp Chrome الإضافي خمساً من أكثر ميزات إدارة المشاريع المنفصلة في تطبيق واحد مذهل. إنشاء المهام، وتتبع الوقت، وتخزين لقطات الشاشة، ووضع إشارات مرجعية لمواقع الويب، وحفظ الملاحظات، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني - كل ذلك من ملحق ClickUp Chrome

ما هي التقارير التي تقدمها أدوات تتبع الوقت؟ البيانات من تطبيقات تتبع الوقت رائعة، ولكنها مفيدة فقط عندما تعرف ما تخبرك به. يمكن أن تساعدك التقارير الصحيحة والتقارير المفصلة وقوالب المشاريع السهلة لإدارة الوقت والمهام على تحقيق أقصى استفادة من حلول تتبع الوقت دون زيادة الوقت المستغرق في تفسير النتائج.

البيانات من تطبيقات تتبع الوقت رائعة، ولكنها مفيدة فقط عندما تعرف ما تخبرك به. يمكن أن تساعدك التقارير الصحيحة والتقارير المفصلة وقوالب المشاريع السهلة لإدارة الوقت والمهام على تحقيق أقصى استفادة من حلول تتبع الوقت دون زيادة الوقت المستغرق في تفسير النتائج. هل هناك الكثير من الدعم المتاح لبرنامج تتبع الوقت، سواء في الخطة المجانية أو الخطط المدفوعة؟ يجب أن يكون برنامج تتبع الوقت بديهيًا، ولكن هذا لا يعني أنه لن تظل لديك أسئلة. ابحث عن برنامج لتتبع الوقت للشركات الصغيرة مع وثائق قوية والكثير من خيارات دعم العملاء للحصول على أدق تتبع للوقت.

يجب أن يكون برنامج تتبع الوقت بديهيًا، ولكن هذا لا يعني أنه لن تظل لديك أسئلة. ابحث عن برنامج لتتبع الوقت للشركات الصغيرة مع وثائق قوية والكثير من خيارات دعم العملاء للحصول على أدق تتبع للوقت. ما هي تكلفة برنامج تتبع الوقت؟ تُباع بعض خيارات برامج تتبع الوقت مقابل رسوم لمرة واحدة، بينما يفرض عليك البعض الآخر رسومًا شهرية. تأكد من أنك تعرف ما ستدفعه على مدى عمر برنامج تتبع الوقت لضمان حصولك على أفضل قيمة لميزانية مشروعك .

## أفضل 10 برامج لتتبع الوقت للشركات الصغيرة لاستخدامها في عام 2024

هل تريد إدارة مواردك الداخلية بكفاءة أكبر وتعظيم كيفية قضاء الموظفين بالساعة لوقتهم؟ فيما يلي اختياراتنا لأفضل 10 برامج لتتبع الوقت للشركات الصغيرة في عام 2024 والتي تعمل على تحسين إنتاجية الموظفين من خلال تتبع وقت الموظفين بشكل أفضل.

1. انقر فوق

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

يوفر برنامج الإنتاجية الشامل في ClickUp برنامجًا قويًا تتبع وقت إدارة المشروع ميزة. يمكنك تتبُّع وقتك من أي جهاز، حتى أن المنصة توفر مكوناً إضافياً مفيداً لمستخدمي Chrome. يمكن للمستخدمين إضافة ملاحظات إلى تتبع وقتهم، أو تخصيص وقت قابل للفوترة، أو إضافة ملصقات لتتبع طول المشروع. قالب جدول إدارة الوقت الخاص بـ ClickUp ، يسمح لك بتحسين الجداول الزمنية وتعظيم يوم فريقك من خلال تتبع الوقت بشكل أكثر سهولة.

سيحب المستخدمون مدى سهولة استخدام أدوات تتبع الوقت. سيحب أصحاب الأعمال الصغيرة خيارات إعداد التقارير القوية وعرض عبء العمل، الذي يمنحهم نظرة عالية المستوى على تخصيص الموارد الداخلية على مدار الأسبوع. المزايا المضمنة قوالب الجداول الزمنية تجعل من السهل جدًا البدء في استخدام المنصة.

إذا كنت تريد برنامجاً سهل الاستخدام ومتعدد الاستخدامات لتتبع الوقت للشركات الصغيرة يتكامل مع بقية مجموعة التقنيات الخاصة بك، فهذا هو الحل.

ClickUp أفضل الميزات

تتبُّع الوقت من أي جهاز، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، من خلال تثبيت تطبيق مفيد على الهاتف المحمول

استخدم عرض عبء العمل لرؤية سعة الفريق على أساس أسبوعي أو شهري

قم بتسمية وفرز وإضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت ببضع نقرات فقط داخل أداة تتبع الوقت

استخدم خيارات التقارير الرائعة لاكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية قضاء الموظفين لوقتهم وكيفية تحسينه في المستقبل

اكتشف خيارات سير العمل التلقائية، مثل القدرة على تتبع الساعات المدفوعة تلقائياً

قيود ClickUp

ليست كل طرق العرض متوفرة على الأجهزة المحمولة، ولكن هناك المزيد منها في الطريق

تعقيدات أداة إنتاجية قد يكون منحنى التعلم لأولئك الذين يريدون أداة بسيطة لتتبع الوقت

خطط تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. ديسك تايم

عبر DeskTime برنامج DeskTime هو برنامج لتتبع الوقت يقوم بما يلي يركز على الإنتاجية . إلى جانب تتبع الوقت، يتتبع البرنامج تقدم العمل من خلال مواقع الويب وعناوين المستندات. تخبرك هذه البيانات ما الذي يعمل عليه فريقك ومتى، بحيث يمكنك مراقبة التقدم المحرز في كل مهمة.

كما أنه يحتوي على ميزات ممتازة لإدارة المشروع تمنحك رؤية عالية المستوى لما يحدث، مما يسهل عليك تعيين الساعات المدفوعة والتحكم في النفقات.

بالنسبة للشركات الصغيرة التي تعاني من مشاكل في الإنتاجية، يمكن أن يكون هذا حلاً رائعاً لتتبع الوقت للمساعدة في دفع فريقك إلى أعلى مستوى من الإنتاجية.

أفضل ميزات برنامج DeskTime

إنشاء تذكيرات تلقائية للاستراحات وجدولة الوقت الخاص حتى يتجنب أعضاء الفريق الإرهاق

البقاء على اطلاع بسهولة على أنشطة العاملين عن بُعد والعاملين المختلطين

تتبع الوقت إلى جانب إثبات العمل حتى تعرف ما يعمل عليه الجميع والتقدم الذي يحرزونه

قيود DeskTime

على الرغم من وجود خيارات رائعة لإعداد التقارير، إلا أن بعض التقارير والرسوم البيانية المخصصة قد تكون مربكة بعض الشيء

خطط تسعير DeskTime

خطة مجانية: متاحة لمستخدم واحد

Pro: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

بريميوم: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Enterprise: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات DeskTime

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. تتبع الوقت

عبر TrackingTime إذا كنت ترغب في التخلص من الأعمال الورقية الخاصة بتتبع الوقت، تحقق من TrackingTime. خيار برنامج تتبع الوقت متعدد الاستخدامات هذا مثالي للشركات الصغيرة مع واجهة مستخدم بسيطة. تتيح لك المنصة تتبع الوقت لفريق العمل بغض النظر عن الجدول الزمني أو الموقع أو أسلوب العمل. يمكنك أيضًا تتبع الحضور وإنشاء الوقت بسهولة تقارير لمشاركتها مع العملاء .

يعد برنامج تتبع الوقت هذا ممتازًا لأتمتة تتبع الوقت اليدوي، بما في ذلك تتبع مشكلات الامتثال وتحميل البيانات إلى منصات أخرى. يمكنك إنشاء تقارير (أو حتى إنشاء تقارير مخصصة)، وإدارة ساعات العمل، والبقاء على رأس إدارة المهام.

TrackingTackingTime أفضل الميزات

تتبع الوقت من المنزل، أو تتبع الوقت الذي تقضيه في الميدان، أو تتبعه في المكتب باستخدام تطبيق الجوال المرن لتتبع الوقت

يمكنك إنشاء أحداث متكررة بسهولة لتتبع الوقت للتخلص من التكرار إدخال البيانات خلال مهام سير عمل إدارة المشروع

يمكنك إنشاء تقارير دقيقة عن الوقت بسرعة أثناء المزامنة مع تطبيقات الأجهزة المحمولة الأخرى في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بك حتى تعرف عدد ساعات عمل كل موظف

اكتساب نظرة ثاقبة لأداء فريقك وفهم كيفية تخصيص الموارد الداخلية بشكل أفضل

قيود وقت التتبع

قد يكون تطبيق سطح المكتب صعباً إذا كنت بحاجة إلى تتبع الوقت في مشاريع متعددة لتتبع النفقات على حسابات فوترة متعددة

وجد بعض المستخدمين صعوبة في دمج بيانات تتبُّع الوقت مع أدوات تطبيق الهاتف المحمول الأخرى

خطط تسعير تطبيق TrackingTime

خطة مجانية: متاحة لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

احترافية: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

الأعمال: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

TrackingTackingTime التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (75+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 35 تقييمًا)

4. ريسكيو تايم

عبر وقت الإنقاذ RescueTime هو برنامج رائع لتتبع وقت الموظفين يمكن أن يساعد أصحاب الأعمال الصغيرة على إنشاء المساءلة بغض النظر عن المكان الذي يقضي فيه الموظفون وقتهم في العمل.

يستخدم برنامج RescueTime التدريب اليومي المستمر لمساعدة أعضاء الفريق على الاستمرار في أداء مهامهم وتطويرها بشكل صحي الأهداف الاحترافية . إن مساعد مراقبة إنتاجية الموظف موجود في شريط المهام في جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي. يحدد لك المساعد هدف التركيز وينبهك عندما يحين وقت إعادة التركيز أو يمدحك عندما تصل إلى هدف الإنتاجية.

لذا بدلاً من مجرد تتبع الوقت، فهو يراقب التركيز أيضاً. فهو يساعد على منع المشتتات ويساعد على إبقاء الفرق في مهامها من أجل إدارة أفضل للمشروع.

RescueTime أفضل الميزات

المزامنة مع جدولك الزمني لتحديد مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه للعمل كل يوم بالضبط

يوفر ملخصات نهاية اليوم حول عبء العمل للأعضاء وأصحاب الأعمال لتسهيل عمليات التدقيق في تتبع الوقت

يتجاوز ميزة تتبع الوقت الأساسية لتوفير جلسات تركيز لمنع التشتت ومنح أعضاء الفريق الوقت للتعمق في المهام

قيود RescueTime

من الصعب مراقبة المشتتات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها قد تكون ضرورية لبعض المشاريع داخل شركتك الصغيرة

قد تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في تصنيف المشتتات لتحسين إعداد التقارير

لا توجد خطة مجانية

خطط تسعير #### خطط تسعير RescueTime

الإصدار الكلاسيكي: 12 دولاراً في الشهر أو 78 دولاراً في السنة

الإصدار المحدّث: اتصل لمعرفة الأسعار

RescueTime التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (85+ تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

5. تايم دكتور

عبر طبيب الوقت يوفر Time Doctor تطبيقات تتبع الوقت التلقائية التي تعمل في خلفية نظام فريقك. لديك مراقبة إنتاجية الموظفين عبر لقطات شاشة لسطح المكتب. تُبقي كل لقطة شاشة دورية عينك على مضيعات الوقت ومشتتات الانتباه، حتى تتمكن من معالجة أي مشاكل وزيادة الإنتاجية.

يوفر برنامج تتبع الوقت ميزات قوية لإعداد التقارير، بما في ذلك تتبع وقت المشروع والعميل والمهام. كما أنه يوفر خيارات لتتبع وقت الموظفين للعاملين عن بُعد والمختلطين والعاملين في الخارج، بحيث تعمل أدوات تتبع الوقت معك بغض النظر عن مكان وجود فريقك.

تايم دكتور أفضل الميزات

أدوات تعقب الوقت التي تحدد أفضل الموظفين أداءً في الفريق مع التخلص من الملهيات التي تضيع الوقت أثناء ساعات العمل

يسمح لفريقك بالعمل من أي مكان بفضل تطبيق الهاتف المحمول مع الحفاظ على الشفافية بشأن إنتاجيتهم وساعات العمل المدفوعة

يتضمن أكثر من 60 تكاملاً يربط تطبيقات تتبع الوقت بمجموعات تطبيقات الهاتف المحمول اليومية لتسهيل تتبع الوقت وإعداد التقارير

يرسل إشعارات إلى أي عضو في الفريق لا يعمل لإعادته إلى المسار الصحيح

قيود برنامج Time Doctor

يمكن أن تكون واجهة تطبيق سطح المكتب لتتبع الوقت التي تظهر على الشاشة مشتتة لمستخدمي أعضاء الفريق.

قد لا توفر مراقبة وقت الاستراحة ملاحظات دقيقة حول كيفية قضاء الموظفين الذين لا يعملون بالساعة أو بالساعة لوقتهم

لا توجد خطة مجانية

Time Doctor الخطط المدفوعة

الأساسية: 5.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

القياسية: 8.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 16.70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

6. الجداول الزمنية

عبر Timesheets.com كوم هو برنامج غني بالميزات لتتبع الوقت للشركات الصغيرة. يوفر تكاملاً سهلاً مع برامج الرواتب والمحاسبة الشائعة ويسمح لك بإنشاء تقويمات عمل مخصصة لإبقاء الفرق على المسار الصحيح.

تطبيق تتبع الوقت هو خدمة شاملة للجداول الزمنية للمشروعات والموظفين، والفواتير، وتتبع الرواتب، مع خيارات ممتازة لدعم العملاء. وهو يقدم خططاً قوية مجانية ومدفوعة.

أفضل ميزات #### Timesheets.com

مسارات بيانات سهلة المتابعة، مما يجعل من السهل مراجعة الساعات المدفوعة ووقت المشروع

ميزات أمان مدمجة رائعة، مثل حظر بروتوكول الإنترنت

تكامل كشوف المرتبات مع كشوف المرتبات برنامج لأتمتة معظم مهام سير العمل وتتبع الوقت ذات الصلة

قيود الجداول الزمنية.com

واجهة تطبيق تتبع الوقت عملية، لكنها تبدو قديمة

يمكن أن يكون إعداد تطبيقات تتبع الوقت مملاً بعض الشيء في البداية

خطط تسعير تطبيق Timesheets.com

خطة مجانية: متاحة للعاملين المستقلين الأفراد

قياسية: 5.50 دولار لكل مستخدم

غير ربحية: 4.40 دولار لكل مستخدم

تشمل خيارات الدفع الفواتير الشهرية أو السنوية

تقييمات ومراجعات الجداول الزمنية

G2: 4.2/5 (460+ تقييمات)

Capterra: 4.7/5 (785+ تقييمات)

7. كويك بوكس تايم

عبر وقت الكتب السريعة_ كان يُعرف سابقًا باسم TSheets، وهو برنامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة التي تستخدم QuickBooks بالفعل في مسك الدفاتر . يتيح لك QuickBooks Time تتبع الوقت واستخدام أدوات مراقبة الإنتاجية بسرعة مع خططهم المدفوعة.

كما يمكن أن يساعدك في توفير المال على كشوف المرتبات أو أثناء قيامك بفوترة العملاء.

كويك بوكس تايم أفضل الميزات

تتيح لك ميزات مراقبة الموظفين التحقق من الإجازات مدفوعة الأجر (PTO)، والساعات المدفوعة الأجر، وتتبع المشاريع

تتيح لك التقارير المخصصة الحصول على البيانات التي تحتاجها وإزالة الضوضاء للحصول على تقارير مرئية أفضل

تكامل سلس مع تطبيقات QuickBooks الأخرى لتحسين إدارة تتبع الوقت

قيود وقت QuickBooks

واجه بعض المستخدمين أخطاءً عند محاولة دمج برنامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة مع برامج الرواتب والمحاسبة الخاصة بهم

لا توجد خطة مجانية

خطط تسعير برنامج QuickBooks Time

تايم بريميوم: 10 دولارات شهرياً

تايم إيليت: 20 دولارًا شهريًا

كشوف المرتبات المميزة: 37.50 دولارًا في الشهر

كشوف المرتبات المميزة والبداية البسيطة: 52.50 دولارًا شهريًا

كويك بوكس تايم التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,400+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,400 تقييم)

8. بادي بانش

عبر بودي بانش يقلل تطبيق Buddy Punch من الفوضى من خلال استخدام تطبيق ساعة مثقبة عبر الإنترنت لتتبع الوقت من خلال خططه المدفوعة. إن واجهة تتبع الوقت بالسحب والإفلات سهلة الاستخدام، ويمكنك الاستفادة من أداة تتبع الوقت في التطبيق لإنشاء تقارير سريعة ومفصلة عن الحضور، وإجازات العمل الإضافية والعمل الإضافي.

يوفر تطبيق تتبع الوقت للشركات الصغيرة الكثير من الإشراف على وقت ومكان عمل أعضاء الفريق دون أي تضخم في البرامج.

أفضل الميزات #### Buddy Punch

يقوم بأتمتة حساب وقت العمل الإضافي ووقت العمل الإضافي

تخصيص التقارير لشركتك الصغيرة للحصول على تحليل سهل القراءة لبيانات الجداول الزمنية

يراقب العاملين عن بُعد بسهولة لإدارة مشكلات الإنتاجية وتحسين سير العمل لديهم

قيود برنامج Buddy Punch

يواجه بعض المستخدمين تأخيرًا عند محاولة الخروج من أداة تتبع الوقت. أبلغ آخرون عن وجود أخطاء عندما يحاول Buddy Punch التقاط لقطة شاشة

خطط تسعير Buddy Punch

القياسية: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

احترافي: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

للمؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات Buddy Punch

G2: 4.8/5 (190+ تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 845 تقييم)

9. في الوقت المناسب

عبر

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يعمل Timely بجد لجعل تتبع وقتك سهلاً لأنه أداة بسيطة لتتبع الوقت. تقوم تقنية الجدولة التلقائية الخاصة به بإنشاء المهام دون أي إدخال يدوي من المستخدم. تعمل تحليلات تتبع الوقت خلف الكواليس لتحديد المهام التي تستغرق أطول وقت والموارد المتاحة. تسهِّل واجهة السحب والإفلات على الشركات الصغيرة تحديث المعلومات والبقاء منظَّمة.

هذا خيار برنامج ممتاز لتتبع الوقت للحفاظ على سير أعمالك بسلاسة. إنه برنامج مباشر لتتبع الوقت يسمح لك بالحصول على جميع الأساسيات التي تحتاجها من حيث خيارات ميزات تتبع الوقت ووظائف تتبع الوقت.

في الوقت المناسب أفضل الميزات

يتكامل بسهولة مع جميع أدوات إدارة المشاريع لتحسين إدارة المشاريع وإدارة الرواتب

إنشاء جداول وجداول زمنية تلقائيًا

السماح للعملاء بحجز المواعيد معك في الأوقات التي تناسبهم

القيود الزمنية

يقتصر دعم العملاء على البريد الإلكتروني في الغالب

لا توجد خطة مجانية

خطط التسعير في الوقت المناسب

البناء تبدأ من 20 دولارًا شهريًا

Elevate: تبدأ من 30 دولارًا شهريًا

ابتكر: يبدأ من 35 دولاراً في الشهر

التقييمات والمراجعات في الوقت المناسب

G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم)

10. توجل تراك

عبر Toggl Track يمكنك بسهولة تخصيص Toggl Track لفريقك لتتبع الوقت ضمن سير عمل محدد ومعرفة المهام التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات للشركات الصغيرة. يتكامل مع المنصات الشائعة، مثل GitLab وEvernote، ويوفر تحليلًا تفصيليًا لبيانات الوقت في تقارير سهلة القراءة.

إنه تطبيق رائع لتتبع الوقت لمساعدة فريقك على تحديد المجالات التي يزدهرون فيها والمجالات التي يمكن أن تتحسن فيها إنتاجيتهم.

Toggl Track أفضل الميزات

يملأ الوقت المسجل تلقائيًا عبر تكامل تقويم Google

يتتبع الوقت يدويًا لتسهيل الأمر على الشركات الصغيرة لتحديث أوقاتها من أي مكان

تصدير بيانات تتبع الوقت بسهولة إلى برامج الرواتب والمحاسبة وأتمتة عملية دفع الرواتب للشركات الصغيرة

قيود Toggl Track

يمكن أن يكون من الصعب تعديل أخطاء تتبع الوقت وحالة المشروع بعد إدخال البيانات

خطط تسعير Toggl Track

خطة مجانية: متاحة لما يصل إلى خمسة مستخدمين

باقة المبتدئين: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الباقة المميزة: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: التسعير المخصص متاح

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (1,530+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (2,180+ تقييم)

البقاء على المسار الصحيح

يمكن أن يؤدي امتلاك برنامج تتبع الوقت المناسب وتطبيقات تتبع الوقت إلى جعل فريقك يعمل كآلة إدارة مشروع جيدة. سواء كنت تتعامل مع عدد هائل من المتعاقدين والمستخدمين غير المحدودين الذين يتقاضون رواتبهم على الوقت المتتبع أو فريق داخلي صغير، لا يجب أن يستغرق تتبع الوقت كل وقتك.

مع ClickUp, تتبع الوقت أسهل من أي وقت مضى حتى يظل فريقك متزامنًا. ابدأ العمل