أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Kissflow في عام 2025

في عالم الأعمال المتواضع، هناك اختصار واحد يبدو رومانسيًا إلى حد ما: KISS. 😘

وهو يرمز إلى Keeping It Simple and Straightfor وهو مبدأ تتبعه Kissflow بحذافيره.

هذا العمل منخفض الكود إدارة العمليات (BPM) برنامج ممتاز لتبسيط سير العمل باستخدام أدوات مرئية بديهية. وبقليل من المعرفة التقنية، يمكنك استخدام Kissflow لإعداد تطبيقات الأعمال المؤتمتة لأي شيء بدءًا من التسويق إلى عمليات الموارد البشرية.

لكننا نحن البشر نبحث دائمًا عن أسماك أخرى في البحر 🐟

هناك بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في بدائل Kissflow - على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى واجهة أبسط للاستخدام الشخصي، ويفضل بدون رمز أو ربما حل أكثر فعالية من حيث التكلفة.

مهما كانت أسبابك، نحن هنا لمساعدتك في بحثك. تحقق من أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Kissflow - سنناقش إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها حتى تتمكن من العثور على البديل الذي يناسب احتياجاتك مثل القفازات. 🧤

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Kissflow؟

يجب أن يقوم بديل Kissflow من الدرجة الأولى بكل شيء من أجلك - نحن نتحدث عن مساحة عمل رقمية شاملة تعمل على تحسين سير عملك و يتيح لفريقك التعاون دون عناء. إليك السمات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون المنصة قليلة البرمجة ومتوافقة مع نظام التشغيل المفضل لديك. يجب ألا تضطر إلى قضاء أشهر في تعلم كيفية استخدامها أتمتة العمليات: يجب أن تساعدك المنصة على أتمتة المهام والعمليات المتكررة حتى تتمكن من التركيز على الجوانب المعرفية في عملك متعدد الوظائف: يجب أن يوفر لك العديد من الميزات من أجل تطوير العمليات والتطبيقات والمراقبة والتعاون دعم متعدد المستخدمين: يجب أن يسمح لعدة موظفين باستخدامه دون تأخير أو خلل. تعيين و تتبع المهام عبر العمليات يجب أن يكون سلسًا عمليات التكامل: يجب أن تكون قادرًا على دمج المنصة مع أدوات وبرامج قيّمة أخرى لتجنب التنقل بين تطبيقات متعددة الأمان: يجب أن تحتوي المنصة على تدابير أمنية موثوقة لحماية عملك أو معلوماتك الشخصية من الوصول غير المصرح به

## أفضل 10 بدائل Kissflow الأفضل للاستخدام في عام 2024

حافظ على سير العمل الخاص بك يعمل مثل آلة مزيتة جيدًا مع هذه أفضل 10 بدائل Kissflow. راجع مزاياها وعيوبها لمعرفة الخيار الأفضل لك ولفريقك.✌️🤩

1. ClickUp

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

يتحقق ClickUp من جميع متطلبات بديل Kissflow المثالي. إنها عملية شاملة وسير عمل و إدارة الإنتاجية النظام الأساسي - بالكامل غير قابل للتشفير وقابل للتطوير للشركات من أي حجم. 💻

مثل KissUp، فإن ClickUp مليء بالميزات التي تتيح التعاون والتحكم في وقفة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات متعددة ذات وظائف متداخلة. تحتوي المنصة على ما يكفي من الأدوات البصرية والتحليلية لتشغيل العمليات التجارية البسيطة إلى المعقدة ودعم اتخاذ القرارات الحاسمة.

يمكنك اللعب بأكثر من 15 تخطيطًا (طريقة عرض) لوضع الاستراتيجيات وتعيين أجزاء من عملك والإشراف عليها. على سبيل المثال، جرّب طريقة عرض القائمة متعددة الاستخدامات لتجميع المهام بناءً على الحالات، أو طريقة عرض التقويم لمراقبة المواعيد النهائية التي تلوح في الأفق، أو طريقة عرض اللوحة على غرار كانبان للحصول على نهج مرئي أكثر.

استخدم واجهة السحب والإفلات البديهية لنقل المهام عبر سير العمل - الأمر بهذه السهولة! يمكنك تخصيص مساحة عمل ClickUp الخاصة بك بالطريقة التي تريدها باستخدام

ميزة ClickApps

.

كل ما عليك فعله هو اتباع التعليمات المرئية لتمكين تكوينات مثل:

ClickUp Automaitons

إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها دون مغادرة ClickUp

العمل على المهام باستخدام العديد من زملاء الفريق في الوقت الفعلي إنشاء تقديرات زمنية دقيقة لـ تسريع المهام عبر الفريق



استخدم وصفات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

ما يجعل ClickUp متميزًا هو وفرة القوالب المعدة مسبقًا لبناء عمليات الأعمال من الصفر. لتوضيح الأمر، بينما يحتوي Kissflow على أكثر من 200 نموذج، يأتي ClickUp بأكثر من 1000 نموذج لدعم أي عملية صغيرة، بدءًا من إنشاء

ClickUp Mind Maps

و الإبلاغ عن الأخطاء إلى إدارة علاقات العملاء .

هل ذكرنا أن ClickUp لديه فئة مجانية سخية؟ 😄

ClickUp أفضل الميزات

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص داخل بيئة التطوير المرئي

متوافق مع ماك وويندوز وويندوز ولينكس وiOS وأندرويد الأجهزة

تكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق وبرنامج شهير

قابلة للتخصيص لأي مساحة عمل بفضل ClickApps

برنامج إدارة سير العمل الملائم للتعاون

واجهة سحب وإفلات سلسة

1,000+ 1,000 قالب لسير العمل مُعد مسبقاً

قيود ClickUp

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات محدودة

قد ينشغل المستخدمون الجدد بحجم التخصيصات المتاحة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات:

الاتصال لمعرفة الأسعار

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. مايكروسوفت فلو

عبر

أتمتة الطاقة

Microsoft Power Automate (Microsoft Flow سابقًا) هو في المقام الأول أتمتة سير العمل نظام أساسي يمكن أن يكون منقذًا للشركات التي تعيقها المهام الإدارية المتكررة. يساعدك على توفير الوقت والموارد من خلال إنشاء "تدفقات" بناءً على شروطك المحددة واستخدام اللغة الطبيعية كمدخلات.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية ضبط سير عملك أو كنت تواجه صعوبة في رؤية الصورة الكبيرة، فستحب ميزة مستشار العمليات التي توفرها المنصة. فهي تقدم رؤى حول الاختناقات الحالية - بل وتقدم توصيات حول أجزاء العملية التي يجب أتمتتها لتعزيز كفاءة الفريق بشكل عام.

تُعد Power Automate أداة قوية جداً لتحسين معظم العمليات التجارية، ولكنها قد تواجه صعوبات في العمليات المعقدة بشكل خاص - لأن سير العمل الواحد على المنصة يقتصر على 500 إجراء.

أفضل ميزات Microsoft Flow

يدعم مدخلات اللغة الطبيعية

توفر قوالب محددة مسبقاً

مئات من عمليات تكامل التطبيقات

إمكانية الوصول إليه على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

توصيات لإنشاء التدفقات وأتمتة المهام

قيود Microsoft Flow

قد لا يكون الخيار الأفضل لإدارة سير العمل المعقدة

يجد بعض المستخدمين أن المنصة بطيئة ومتأخرة في العمل

تسعير Microsoft Flow

خطط الاشتراك

خطة لكل مستخدم : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا خطة لكل مستخدم مع حضور RPA : 40 دولارًا/شهريًا

: 40 دولارًا/شهريًا خطة لكل تدفق: 100 دولار/لكل تدفق/شهر (الحد الأدنى للشراء خمسة تدفقات)

خطط الدفع حسب الاستخدام

رخصة حسب التدفق الجاري : 0.60 دولار/التشغيل السحابي

: 0.60 دولار/التشغيل السحابي ترخيص بالتشغيل حسب التدفق : 0.60 دولارًا أمريكيًا/تشغيل تدفق سطح المكتب (الوضع الحضوري)

: 0.60 دولارًا أمريكيًا/تشغيل تدفق سطح المكتب (الوضع الحضوري) الترخيص حسب تشغيل التدفق: 3.00$/تشغيل تدفق سطح المكتب (الوضع غير المراقب)

تقييمات ومراجعات Microsoft Flow

G2 : 4.60/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.60/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.40/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. منصة ميندكس

عبر

ميندكس

سواء كنت مبتدئاً في مجال الأتمتة أو تبحث عن طرق ذكية لرفع مستوى سير العمل لديك، فإن Mendix يمكنه مساعدتك. تتيح لك هذه المنصة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة تحديث عملياتك وإنشاء حلول سير العمل التي تعزز الإنتاجية في جميع المجالات.

إحدى طرق أتمتة عملياتك التجارية مع Mendix هو من خلال تطوير التطبيقات. لا تقلق إذا لم تكن عبقرياً في البرمجة - فمع الأدوات المرئية للمنصة، لن تواجه مشكلة في إنشاء تطبيقات الجوال وتطبيقات الويب والخدمات المصغرة. يحصل كل تطبيق من تطبيقات Mendix التي تنشئها على Hometab مخصص داخل المنصة، مما يتيح لك سهولة الوصول إلى أدوات إدارة المشاريع والمنتجات، و DevOps، وإدارة الأعمال المتراكمة.

في حالة كنت مطورًا قد ترغب في تجربة Mendix Studio Pro واستخدام مهاراتك في CSS وJava وJava وJava JavaScript لتطوير أو توسيع تطبيق Mendix مخصص للغاية. 🧑‍💻

تدعم المنصة المستخدمين الجدد ببرامج تعليمية مفصلة، ولكن هناك منحنى تعليمي يجب مراعاته. إذا لم تكن خبيراً في التكنولوجيا، فقد تكون تجربة بديل Kissflow بدون تعليمات برمجية خياراً أفضل.

أفضل ميزات منصة Mendix

مناسبة لإنشاء التطبيقات وإدارتها

من السهل نسبيًا إتقان الميزات الأساسية

قابلة للتطوير لسير العمل المعقد

يدعم السرعة تطوير التطبيق نشر التطبيقات بنقرة واحدة



قيود منصة Mendix

قد يتعذر الوصول إلى الخطط المدفوعة للمستخدمين الذين يعانون من قيود الميزانية

يحتوي متجر التطبيقات على بعض المكونات القديمة

تسعير منصة Mendix

مجاني : $0

: $0 أساسي : $60

: $60 معيار : $950

: $950 الممتاز: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات منصة Mendix

G2 : 4.40/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.40/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.80/5 (أكثر من 15 تقييم)

4. إيرتابل

عبر الجدول الجوي هل أنت مستعد للتخلي عن جداول بيانات Excel والانتقال إلى شيء أكثر تقدمًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإن Airtable هو ما تبحث عنه. لا تدع تصميم البرنامج البسيط يخدعك - تعمق أكثر وستكتشف سحره الحقيقي. ✨

تدور المنصة حول إنشاء قواعد بيانات علائقية لإدارة المشاريع والعمل الجماعي. على عكس جداول البيانات العادية التي تخزن المعلومات فقط، تتيح لك قواعد بيانات Airtable العلائقية ربط السجلات عبر جداول مختلفة. والنتيجة؟ يمكنك تصفية السجلات لفئات محددة و إنشاء وجهات نظر مختلفة باستخدام طرق عرض التقويم وكانبان ومعرض الصور.

يستخدم Airtable طريقة عرض الشبكة بشكل افتراضي، والتي يجدها العديد من المستخدمين جذابة بسبب الواجهة المألوفة التي تشبه جداول البيانات. 📑

مثل Kissflow، يقدم Airtable تكاملات مع عشرات التطبيقات والأدوات. يمكنك أيضًا الحصول على وفرة من الإضافات لأنشطة مثل تصور البيانات، وإعداد التقارير، والبرمجة النصية، وتتبع الوقت، ومعايرة الوقت لمناطق زمنية مختلفة

أفضل ميزات #### Airtable

واجهة نظيفة مشابهة لمايكروسوفت إكسل

إعداد ملائم لقواعد البيانات العلائقية

طرق عرض متنوعة للمشروع

التكامل مع الأدوات الشائعة والتطبيقات

تعاون فعال بين فرق العمل

ملحقات مفيدة

قيود #### قيود Airtable

وظائف محدودة على الأجهزة المحمولة

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في قواعد البيانات

تسعير Airtable

مجاني : $0

: $0 بالإضافة : 10 دولارات لكل مقعد/شهر

: 10 دولارات لكل مقعد/شهر إيجابي : 20 دولارًا لكل مقعد/شهر

: 20 دولارًا لكل مقعد/شهر المؤسسات: أسعار مخصصة

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

Airtable التقييمات والمراجعات

G2 : 4.60/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.60/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.70/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

5. كرياتيو

عبر كرياتيو على الموارد البشرية والمبيعات والتسويق والمشتريات والأقسام الأخرى؟ قد يكون Pipefy هو الأداة التي تبحث عنها! تتيح لك هذه منصة الأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية تصميم تدفقات عمل مخصصة وتحسين العمل المتكرر، مما يوفر وقتًا ثمينًا لمزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة.

تُعد Pipefy سهلة الاستخدام للمبتدئين، مما يجعلها مثالية للمبتدئين في برنامج إدارة المشاريع . يمكنك استكشاف مكتبة رائعة من القوالب المعدة مسبقًا لأغراض مختلفة، بما في ذلك:

دعم العملاء خط أنابيب المبيعات عملية الشراء إدارة العمل عن بُعد تسويق المحتوى

مع Pipefy، لن تضطر إلى البحث في أكوام من المعلومات لإنشاء التقارير، فالمنصة تنشئها تلقائياً، مما يتيح لك البقاء على اطلاع على كل تغيير داخل شركتك.

أفضل ميزات Pipefy

سرعة أتمتة العمليات ونشرها

إعداد التقارير التلقائية

لوحة تحكم بديهية للأنشطة

واجهة السحب والإفلات

إمكانات تكامل غنية

قيود Pipefy

يحتوي إصدار الهاتف المحمول على ميزات محدودة ويمكن أن يكون غير متقن

يمكن تحسين ميزات إعداد التقارير

تسعير Pipefy

مبتدئ : $0

: $0 الشركات : 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر المؤسسات : 32 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 32 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً غير محدود: تسعير مخصص

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

Pipefy التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. أبيان

عبر

أبيان

أبيان هو الورقة الرابحة في جعبتك من أجل تعزيز إنتاجية فريقك وتبسيط عملياتك. هذا برنامج إدارة عمليات الأعمال يمكن أن يكون أيضًا منقذًا إذا لم تكن متأكدًا من مهام سير العمل التي يجب أتمتتها. مع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تنقيب العمليات، تحلل Appian العمليات من البداية إلى النهاية وتحدد المجالات التي يمكن تحسينها.

إن المعالجة الذكية للوثائق (IDP) من Appian هي ميزة أخرى لتغيير قواعد اللعبة يجب استكشافها. إنها مصممة لفهم واستخراج المعلومات القيمة من البيانات غير المهيكلة تقريباً مثل الإنسان 📋

تقدم Appian، المزودة بواجهة سحب وإفلات، ترسانة من أدوات منخفضة الكود لتصميم التطبيقات التي تتناسب مع أسلوب شركتك. كما توفر المنصة أيضاً تكاملات سلسة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات وميزات مفيدة لإعداد التقارير. استخدم لوحات المعلومات الرسومية والجدولية للحصول على رؤية شاملة لأعمالك وتحديد أولويات المهام في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Appian

ميزات قائمة على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي

دعم ممتاز لتحسين العمليات

تطوير تطبيق سريع وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة

لوحات تحكم متكاملة لإعداد التقارير

تكامل واجهة برمجة التطبيقات

قيود Appian

قد يكون من الصعب استخدامه، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم وجود أدلة توضيحية

يقول بعض المستخدمين أنه يمكن أن يكون أقل تعقيداً مما هو عليه حالياً

تسعير Appian

مجاني : $0

: $0 التطبيق :

قياسي: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير متكرر: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الإدخال فقط: 2 دولار/شهرياً لكل مستخدم

: منصة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص غير محدود: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Appian

G2 : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 مراجعة)

8. شارع العملية

عبر

شارع المعالجة

قد يكون السير في شارع إدارة العمليات أمرًا مربكًا إلا إذا كنت في شارع العمليات! تقدم المنصة تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل عملية، مما يقلل من مخاطر الأخطاء اليدوية.

باستخدام Process Street، يمكنك إعداد مهام سير العمل باستخدام المنطق الشرطي، مما يتيح لها التكيف ديناميكيًا مع التغييرات التي يتم إجراؤها على المهام الأخرى. وبفضل واجهة المنصة البديهية، تعمل المدخلات البشرية والأتمتة الذكية معًا لتحسين نتائج الأعمال وتعزيز إنتاجية فريقك.

إلى جانب مساعدتك في تصميم مهام سير العمل الذكية، تتيح لك Process Street مراقبة هذه المهام كالصقر! 🦅

توفر المنصة خيارات تحليلات متقدمة لإعداد التقارير المتعمقة- تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد الاختناقات، وتحسين عملياتك بمرور الوقت.

ألا ترغب في البدء من الصفر؟ تقدم Process Street مكتبة رائعة من القوالب المعدة مسبقًا لحالات الاستخدام المختلفة، بدءًا من إدارة المهام لإعداد الموظفين

عملية الشارع أفضل الميزات

يدعم مهام سير العمل التي تتطلب منطقاً مشروطاً

مراقبة العمليات في الوقت الفعلي

قوالب لحالات استخدام متعددة

سهل الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام

قيود شارع العمليات

قد يجد المستخدمون الجدد التصميم مربكًا لتطبيقات الويب الخاصة به

يفتقر إلى عمليات التكامل الأصلية مع الأدوات الشائعة لأتمتة العمليات

تسعير Process Street

بدء التشغيل : 100 دولار شهريًا/ 1,000 دولار سنويًا

: 100 دولار شهريًا/ 1,000 دولار سنويًا محترف : 415 دولارًا شهريًا/ 5,000 دولار سنويًا

: 415 دولارًا شهريًا/ 5,000 دولار سنويًا مؤسسة: 1,660 دولار شهريًا/ 1,660 دولار سنويًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

تقييمات ومراجعات شارع العملية

G2 : 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم)

9. أوتسيستمز

عبر

الأنظمة الخارجية

هل يمكن لمنصة ذات كود منخفض أن تقدم أداءً عاليًا؟ بالتأكيد، وقد أثبتت OutSystems ذلك! تمنحك منصة تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية هذه التحكم في التطبيق طوال دورة حياته. ♻️

باستخدام OutSystems، يمكنك تطوير التطبيقات ونشرها في الوقت نفسه على المنصات السحابية العامة أو الخاصة أو المختلطة. بمعنى آخر، يمكنك الاحتفاظ بها للاستخدام الداخلي أو نشرها على منصات مثل App Store وGoogle Play.

ويتميز النشر بكفاءة فائقة - يمكنك حتى إنشاء أنظمة كاملة في وقت قصير، مما يمنح عملك ميزة تنافسية عندما يكون وقت التسليم هو الأساس. هل تريد إضافة ابتكارات؟ قم بتحديث التطبيقات أثناء التنقل! ⏫

أفضل ميزات #### OutSystems

سرعة نشر من الدرجة الأولى

تحديثات مريحة للتطبيق طوال دورة حياة المنتج

التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث

قابلية توسع عالية

أدوات إعداد التقارير والتحليلات

قيود أنظمة OutSystems

قد تكون عمليات التكامل معقدة وقد تؤدي إلى مشكلات في الأداء

يمكن أن يكون مكتب العملاء بطيئًا في الاستجابة

تسعير #### تسعير OutSystems

تطبيق واحد : $0

: $0 تطبيقات متعددة : تبدأ من 1,513 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

: تبدأ من 1,513 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) مجموعة تطبيقات كبيرة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OutSystems

G2 : 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)

10. ProcessMaker

عبر

ProcessMaker

ProcessMaker عبارة عن منصة موثوقة لتقييم أداء الأعمال من أجل تحسين الإجراءات الحالية وتصميم إجراءات جديدة. ويمكنه معالجة تدفقات العمل المعقدة ومساعدتك في إنشاء نظام مترابط بشكل جيد مع تحليلات قوية وميزات إعداد التقارير. 🔍

نظرًا لكونه منصة منخفضة التعليمات البرمجية، فإن ProcessMaker يحتوي على واجهة مرئية لمساعدتك في إنشاء حل سير عمل مخصص لشركتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام أدوات التخطيط الانسيابي المتاحة من أجل تحديد العمليات الدقيقة الحرجة ضمن سير العمل.

لاحظ أن العديد من الميزات المتقدمة تتطلب القليل من المعرفة البرمجية، وهو ما قد يكون عيبًا محتملاً للعديد من المستخدمين.

تتيح إمكانات التكامل القوية التي يتمتع بها ProcessMaker أن يكون بمثابة محور مركزي لأعمالك. يمكن للموظفين من أقسام مختلفة الوصول إلى البيانات المشتركة والعمل بها، مما يقلل من مخاطر الأخطاء.

أفضل ميزات ProcessMaker

عمليات تكامل قوية

قابلية التوسع القصوى

واجهة سهلة الاستخدام

يدعم عمليات سير العمل المعقدة

أدوات إعداد التقارير والتحليلات اللائقة

قيود ProcessMaker

قد تكون تكلفة الترخيص مرتفعة

يتطلب بناء عمليات معقدة مهارات برمجة

تسعير ProcessMaker

تقدم ProcessMaker أسعارًا قابلة للتخصيص، لذا من الأفضل الاتصال بالمنصة مباشرةً ومعرفة المزيد عن خياراتك.

تقييمات ومراجعات ProcessMaker #### تقييمات ومراجعات ProcessMaker

G2 : 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

أرض ما وراء كيسفلو

إن استكشاف منافسي Kissflow يفتح لك عالماً من الإمكانيات لتحسين سير عملك وتبسيط عمليات الأعمال. سواء كنت تهدف إلى نظام أساسي بدون تعليمات برمجية أو أتمتة متطورة أو إمكانات تعاون واسعة النطاق أو تطوير تطبيق قابل للتخصيص، فلا بد أن يكون هناك شيء ما في هذه القائمة يناسبك.

بدون مزيد من اللغط، تعمق في هذه الخيارات غير Kissflow لتحسين عمليات الأعمال وابحث عن الخيار الذي سيأخذك في رحلة نحو سير عمل رقمي مبسط ومبسط لجميع مهامك الروتينية! 🚀