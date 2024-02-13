أفضل 10 قوالب مجانية لتقارير التأثير للفرق في ClickUp

تفتخر الشركات بإخبار عملائها بالآثار الإيجابية التي تتركها على الأشخاص الذين يستخدمون خدماتها ومنتجاتها. وفي الوقت نفسه، من المهم معرفة أي نتائج سلبية، إن وجدت.

وهذا بالضبط ما تفعله تقارير الأثر. تقارير الأثر هي أدوات إعداد التقارير التي تشارك النتائج. فهي تساعد الشركات على ممارسة الشفافية وشرح الفوائد والمخاطر المحتملة لما تقوم به. يوفر تقرير الأثر للشركات وسيلة لتحديد الفرص الجديدة والأمور التي تحتاج إلى العمل عليها في المستقبل.

لإنشاء تقرير التأثير، ابدأ بتحديد ما يجب قياسه، وفي النهاية ما يجب نقله إلى أصحاب المصلحة.

كما يجب أن يترك تقرير التأثير انطباعًا دائمًا. إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ أو كنت بحاجة إلى المزيد من الإلهام لإنشاء تقرير الأثر، فستكون نماذج تقارير الأثر هذه مفيدة.

ما هو نموذج تقرير التأثير؟

قالب تقرير التأثير هو مستند أو تنسيق مصمم مسبقًا يساعد الفرق على التواصل الفعال وتقديم نتائج مشاريعهم أو مبادراتهم أو حملاتهم. وهو موقع مركزي لالتقاط البيانات وتحليلها.

وبمجرد حصولك على تلك البيانات، فإنه يوفر إطارًا لتقديم تلك المقاييس في سرد ينقل الإنجازات والتقدم والنجاح الذي حققته في عملك الشاق. إن الغرض من نموذج تقرير التأثير هو تقديم نظرة عامة واضحة وموجزة لأهداف المشروع وأنشطته ونتائجه بطريقة جذابة بصريًا وسهلة الفهم.

تتيح تقارير التأثير للفرق عرض القيمة التي قدمتها الفرق، من الناحيتين الكمية والنوعية، لأصحاب المصلحة.

قم بتخصيص نطاق المشروع قالب السبورة البيضاء بإضافة المستندات والمهام والمزيد

اعتمادًا على الموقف، قد يشمل أصحاب المصلحة هؤلاء العملاء أو المستثمرين أو الجهات المانحة أو الجمهور بشكل عام. باستخدام قالب تقرير التأثير، يمكن للفرق دعم وتبسيط عملية إعداد التقارير وتوفير الوقت وضمان الاتساق في عرض جميع المعلومات.

غالبًا ما تتضمن هذه القوالب أقسامًا لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومراحل المشروع الرئيسية، وقصص النجاح، والدروس المستفادة، والتوصيات المستقبلية. كما يمكن أن تتضمن أيضًا رسومًا بيانية ومخططات وعناصر مرئية وصورًا أخرى لتعزيز عرض البيانات وفهمها.

ما الذي يجعل قالب تقرير الأثر جيد؟

يتسم قالب تقرير الأثر الجيد بالعديد من الصفات التي تجعله فعالاً في نقل الرسالة المطلوبة وإظهار وتقييم أثر مشروعك. فيما يلي بعض العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تقييم نماذج تقارير الأثر:

الوضوح والهيكلية: التأكد من تقديم المعلومات الضرورية بطريقة منطقية، حتى يتمكن القراء من فهم هدف المشروع وأنشطته ونتائجه بسرعة

التأكد من تقديم المعلومات الضرورية بطريقة منطقية، حتى يتمكن القراء من فهم هدف المشروع وأنشطته ونتائجه بسرعة المقاييس الشاملة: توفير توازن مثالي بين البيانات الكمية والبيانات النوعية التي تعكس مدى تأثير المشروع وما كان من المفترض أن يحققه

توفير توازن مثالي بين البيانات الكمية والبيانات النوعية التي تعكس مدى تأثير المشروع وما كان من المفترض أن يحققه سرد موجز: تضمين سرد موجز يسلط الضوء على قصص نجاح المشروع والتحديات التي تم التغلب عليها والدروس المستفادة. تساعد الروايات المقنعة في وضع البيانات في سياقها الصحيح وتوفر فهمًا أعمق لأهمية المشروع وسياقه

تضمين سرد موجز يسلط الضوء على قصص نجاح المشروع والتحديات التي تم التغلب عليها والدروس المستفادة. تساعد الروايات المقنعة في وضع البيانات في سياقها الصحيح وتوفر فهمًا أعمق لأهمية المشروع وسياقه إمكانية التخصيص: السماح للفرق بتخصيص وتكييف التصميم العام والمخطط العام مع احتياجاتهم الخاصة. وتعني هذه المرونة أنه يمكن تكييف القالب مع مختلف المشاريع والصناعات، بحيث يمكن للفرق عرض الجوانب الفريدة لعمل المؤسسة

السماح للفرق بتخصيص وتكييف التصميم العام والمخطط العام مع احتياجاتهم الخاصة. وتعني هذه المرونة أنه يمكن تكييف القالب مع مختلف المشاريع والصناعات، بحيث يمكن للفرق عرض الجوانب الفريدة لعمل المؤسسة التركيز على أصحاب المصلحة: ضع في اعتبارك الجمهور المستهدف أو أصحاب المصلحة الذين سيراجعون التقرير. يجب أن يلبي احتياجاتهم واهتماماتهم وتوقعاتهم

10 نماذج لتقرير الأثر لاستخدامها في عام 2024

استخدم القوالب التالية لتسهيل الأمر على نفسك في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى أن تُظهر لأصحاب المصلحة التأثير الذي يحدثه فريقك على النتيجة النهائية.

1. قالب مصفوفة الجهد المؤثر ClickUp

استخدم مصفوفة جهد التأثير ClickUp لتحديد القيمة والجهد المرتبطين بالمهام المختلفة

هذه قالب مصفوفة جهد التأثير من ClickUp رائع لتقييم تأثير وتكلفة مهام شركتك ومشاريعها. باستخدام هذا القالب، يمكنك تحديد أولويات عملك بشكل أفضل بناءً على المشاريع ذات التأثير الأكبر.

مصفوفة جهد التأثير هي مخطط يستخدم عاملين رئيسيين لتحديد أولويات عملك - التأثير والصعوبة. عادةً ما يتم تحديد أولويات المهام والمشاريع ذات التأثير الكبير والصعوبة المنخفضة، أما المهام والمشاريع ذات التأثير المنخفض والجهد الكبير فتتم إزاحتها إلى الأعمال المتراكمة أو يتم التخلي عنها تمامًا.

يمنحك نموذج تقرير التأثير هذا طريقة سهلة لتصور الفرق في الجهود النسبية المطلوبة لإكمال كل مهمة. باستخدام قالب تقرير التأثير الفعال هذا، ستتمكن من تحديد أولويات الموارد بشكل أكثر كفاءة وزيادة سرعة وفعالية عمليات إدارة مشروعك.

2. قالب مصفوفة تأثير جهد الكليك أب

حدد أولويات مشاريعك بناءً على أعلى قيمة مقابل أقل جهد باستخدام قالب مصفوفة تأثير الجهد في ClickUp

إذا كان فريقك يحب قوالب تقارير التأثير حقًا, قالب مصفوفة تأثير الجهد في ClickUp يمنحك قالبًا آخر متنوعًا آخر لنفس الشيء بشكل أساسي. يمكن لفريقك استخدام هذا القالب لتصنيف المشاريع بناءً على مدى صعوبة تنفيذها ومقدار التأثير المحتمل عند تحقيقها.

باستخدام قالب تقرير التأثير هذا، يصبح اتخاذ القرار أسهل لفريقك من خلال تمكينك من مسح جميع مهامك ومعرفة مكانها على المصفوفة. في هذا القالب، تنقسم المصفوفة إلى الأرباع التالية:

الفوز السريع : الأنشطة ذات التأثير العالي والجهد المنخفض

: الأنشطة ذات التأثير العالي والجهد المنخفض المشروع الرئيسي: الأنشطة عالية التأثير وذات الجهد العالي

الأنشطة عالية التأثير وذات الجهد العالي المهمة الرئيسية : الأنشطة ذات التأثير المنخفض والجهد المنخفض

: الأنشطة ذات التأثير المنخفض والجهد المنخفض مهمة غير مكلفة: أنشطة منخفضة التأثير وعالية الجهد

3. قالب تقرير تحليل بيانات ClickUp

استخدم قالب تقرير تحليل بيانات ClickUp لجمع معلومات الأعمال وتحليلها

يستخدم تقرير تحليل البيانات إحصاءات الأعمال لمساعدة أصحاب المصلحة على فهم وتقييم عمليات الشركة واستراتيجياتها. قالب تقرير تحليل البيانات الخاص ب ClickUp يوفر الهيكل للفرق التي ترغب في إنشاء مستند رسمي من هذا النوع.

يوفر قالب تقرير التأثير قسمًا خاصًا بنظرة عامة ومساحة لعرض النتائج التي توصلت إليها وعرض تقرير البيانات بالكامل. أخيرًا، هناك مكان في النهاية لتضمين الاستنتاجات التي توصل إليها فريقك من إجراء تحليل البيانات، إلى جانب توصيات لاستكشافها بناءً على تلك المعلومات.

إن مفتاح إنشاء تقرير تحليل بيانات عالي الجودة هو التأكد من تقديم القصة والتفاصيل بطريقة مفهومة. يجب أن يركز فريقك على استخلاص استنتاجات واضحة وذات صلة من البيانات وشرح كيفية وصولك إلى تلك الاستنتاجات.

عندما تكون البيانات واضحة، وتكون الاستنتاجات قابلة للتنفيذ، فإنك تضع مؤسستك في وضع أفضل للتصرف بناءً على نتائج التقرير.

4. قالب التقرير السنوي لـ ClickUp

يمكنك تلخيص تأثير عام كامل بسهولة باستخدام قالب التقرير السنوي ClickUp

تقدم الشركات والموظفون تقارير عن عملهم بطرق متنوعة وزيادات متفاوتة. في حين أن التقارير اليومية والأسبوعية تحظى بتقدير البعض، إلا أن التقارير السنوية هي التي سيهتم بها أصحاب المصلحة الأكثر أهمية.

هذا نموذج التقرير السنوي لـ ClickUp بداية رائعة لتجميع التقارير السنوية من أي نوع. في الجزء العلوي، يمكنك تمييز بعض من مؤشرات الأداء الرئيسية التي يرغب أصحاب المصلحة في رؤيتها، مثل نمو المبيعات والتوسع في السوق.

بعد هذه الرؤى رفيعة المستوى، قم بالإبلاغ عن كل مشروع محدد عمل عليه فريقك على مدار العام ونوع التأثير الذي أحدثه كل مشروع.

يعمل التقرير السنوي الشامل على تحسين فرصك في تعزيز علاقاتك مع إدارة الفريق والمستثمرين والشركاء

5. قالب التقرير السنوي للأعمال التجارية ClickUp

يمنحك تقرير ClickUp Business السنوي للأعمال طريقة منظمة ومرئية للإبلاغ عن عمل فريقك خلال العام الماضي

لا تبحث كل مؤسسة أو فريق عن نفس النوع من التفاصيل والهيكل من التقرير السنوي. لهذا السبب من الجيد دائماً أن يكون لديك المزيد من الخيارات. هذا نموذج التقرير السنوي للأعمال التجارية ClickUp هو خيار آخر جذاب بصرياً لأي شخص يحتاج إلى إعداد تقرير سنوي.

يبدأ بنظرة عامة عن فريقك ومشاريعك لهذا العام. هناك مساحة لتحديد أهدافك الإرشادية ورؤيتك ورسالتك. ثم تتعمق في الاستراتيجيات التي اتبعتها على مدار العام والنمو الذي حققته.

في القسم الأخير، تقوم بتلخيص وتقييم الجانب المالي من عملك. هنا يمكنك تضمين مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية لشركتك، مثل معدل الزبد أو إجمالي الإيرادات في نموذج تقرير التأثير.

6. قالب تقرير المبيعات اليومية لـ ClickUp

سجِّل نشاط مبيعاتك في نهاية كل يوم عمل باستخدام قالب تقرير المبيعات اليومية من ClickUp

يمكن أن تكون التقارير اليومية المنتظمة مفيدة في المخطط الكبير للأشياء مثل التقارير السنوية . في حين أن التقارير السنوية عادة ما تكون مخصصة للإدارة العليا والمستثمرين، فإن التقارير اليومية مثالية لإبقاء المديرين على اطلاع دائم على تقدم المشاريع .

هذا قالب تقرير المبيعات اليومية ClickUp مصمم لمؤسسات المبيعات المهتمة بالاحتفاظ بسجلات شاملة. يقوم مديرو المبيعات بإعطاء هذا النموذج لمندوبي المبيعات لديهم لملئه في نهاية كل يوم. إنه تقرير سريع وسهل الإكمال.

من السهل تعديل هذا التقرير وتخصيصه وفقًا لـ هيكل الفريق والمنتجات التي تبيعها. إذا كنت تبحث عن المزيد من القوالب لفريق المبيعات الخاص بك، تحقق من قائمة قوالب تقارير المبيعات .

7. قالب تقرير مجلس إدارة ClickUp

استخدم قالب تقرير مجلس الإدارة ClickUp لإبقاء مجلس إدارتك على اطلاع وسعادة

في كثير من الأحيان، يتمحور إعداد التقارير حول استخلاص المعلومات التفصيلية إلى القيادات العليا. وهذا نموذج تقرير مجلس إدارة ClickUp يوفر بداية رائعة لإعداد هذا النوع من التقارير.

يجب أن يكون تقرير مجلس الإدارة موجزاً ومفصلاً في نفس الوقت. يجب أن يقدم لأعضاء مجلس الإدارة المعلومات التي يحتاجونها، ولكن لا ينبغي أن يكون طويلاً ومملًا. استخدم قالب تقرير التأثير هذا لتأطير النتائج الرئيسية بشكل منطقي وتقديم المعلومات الأساسية في أقل وقت ممكن.

8. قالب تحليل تأثير الأعمال ClickUp

اربط أنظمتك وعملياتك بتأثيرها على الأعمال باستخدام قالب تحليل تأثير الأعمال ClickUp Business Impact Analysis Template

يساعدك تحليل تأثير الأعمال على فهم العمليات الهامة لشركتك والعواقب المترتبة على فشل تلك العمليات.

استخدم هذا نموذج تحليل تأثير الأعمال ClickUp لتحديد كل نشاط تجاري، وفهم كيفية تأثيره على مهمة شركتك، ثم تحديد أولويات جهودك حيثما تحقق أكبر قيمة ممكنة.

بمجرد فهمك لكل نشاط تجاري، يمكنك البدء في فهم نقاط الفشل التي يمكن أن تعطل تلك الأنشطة. يضعك هذا التحليل في وضع أفضل لإنشاء استراتيجيات التعافي و خطط الطوارئ .

على سبيل المثال، إذا كنت شركة برمجيات، فيمكنك إنشاء تحليل لتأثير الأعمال لإعدادك لمواجهة الأعطال المحتملة للخوادم. سيساعدك التحليل على فهم جميع أجزاء عملك التي ستتأثر بمثل هذا الحدث.

هذا يعني أن نموذج تقرير التأثير هذا يتيح لك إنشاء خطط لتجنب هذا النوع من التعطل والاستعداد للتعامل مع الموقف إذا تعطلت خوادمك.

9. قالب تقرير نشاط ClickUp

تتبع أنشطتك وتأثيرها وأعد تقريرًا عنها باستخدام قالب تقرير نشاط ClickUp

هذا قالب تقرير نشاط ClickUp متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه للإبلاغ عن نشاط العمل اليومي أو الأسبوعي أو الشهري. يمكنك أنت وزملاؤك في الفريق استخدامه للحفاظ على مستوى عالٍ من الوضوح في عملك وتتبع نتائج مشاريعك بمرور الوقت.

استخدمه للاحتفاظ بسجل لأنشطة مؤسستك لمساعدتك في قياس إنتاجيتك وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع على ما تعمل عليه أنت وفريقك. يحتوي قالب تقرير النشاط هذا على أقسام لسرد المهام التي تم تسليمها والمهام المعلقة والمهام المستقبلية.

كما أنه يشجعك أيضًا على تتبع المكاسب الشخصية أو الجماعية وسرد الأفكار التي قد تكون لديك حول كيفية تحسين عمليات عملك بمرور الوقت.

10. انقر فوق قالب تقرير ما بعد العمل

استخدم تقرير ClickUp After Action Report كأداة استرجاعية لتشخيص الأخطاء التي حدثت في المشروع والاحتفال بما تم إنجازه بشكل جيد قالب تقرير ما بعد العمل الخاص ب ClickUp يوفر لك هيكلية للتفكير في المشاريع بمجرد اكتمالها.

استخدم هذا القالب لإنشاء مستند شامل يحدد كل جانب من جوانب المشروع المنتهي، بما في ذلك الملخص التنفيذي والمشاركين في المشروع وأصحاب المصلحة والأهداف ونطاق المشروع.

يترك القالب أيضًا مساحة لفريقك لتحليل تأثير مشروع معين، مع تفصيل النتيجة المتوقعة، والنتيجة الفعلية، وما الذي سار بشكل جيد، وما الذي يمكن تحسينه.

إحداث تأثير حقيقي باستخدام تقرير التأثير الصحيح

تُعد تقارير تأثير الأعمال بمثابة أدوات قوية للمؤسسات لتقييم النتائج والقيمة الناتجة عن عملياتها والإبلاغ عنها.

ومن خلال القياس الكمي والتحليل الكمي للمقاييس الرئيسية مثل نمو الإيرادات وتوفير التكاليف وخلق فرص العمل والبصمة البيئية، تساعد تقارير الأثر الشركات على إظهار التزامها بالممارسات المسؤولة والمستدامة. فهي تصف النتائج الإيجابية وتحدد مجالات التحسين.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في البدء في إعداد تقارير التأثير، فإن استخدام أحد تقارير التأثير العديدة التي تقدمها CliCkUp هو بداية رائعة. هناك العديد منها للاختيار من بينها، وكلها قابلة للتخصيص بسهولة، وكلها مجانية تماماً! اشترك مجانًا في ClickUp للاطلاع على مكتبتنا الضخمة من قوالب تقارير الأعمال المجانية اليوم.