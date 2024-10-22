أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Speedwrite لعام 2025

Speedwrite هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى فريد من نوعه. وهي تعمل من خلال إعادة صياغة أي جزء من النص، في أي موضوع، لإنشاء نص فريد بنسبة 100%. وهي تتبع أفضل ممارسات الكتابة لإنشاء محتوى مناسب للقارئ.

منذ إنشائها، اكتسبت Speedwrite الكثير من المستخدمين من الطلاب والباحثين وكتّاب المحتوى ومؤلفي النصوص وخبراء تحسين محركات البحث والتسويق.

على الرغم من أن Speedwrite أداة ممتازة بكل المقاييس، إلا أن لها حدودها وقد لا تكون مناسبة للجميع. لهذا السبب من الجيد أن تتعرف على بعض أفضل بدائل Speedwrite والمنافسين ومقارنتها والعثور على أداة قد تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Speedwrite؟

هناك الكثير من مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي هناك ويبدو أنهم جميعًا يتباهون بالميزات نفسها أو ميزات متشابهة. عندما تستكشف صفحاتهم المقصودة، يمكن أن تصبح الأمور مربكة لأنها جميعًا تعد بالكثير وقد يكون من الصعب تحديد ما هو مهم حقًا وما هو غير مهم. هل يجب أن تبحث عن السرعة أو الأصالة أو الأدوات التعاونية؟ هل تطبيق الهاتف المحمول ميزة أساسية؟ تتوفر أيضًا بدائل مجانية لبرنامج Speedwrite، ولكن هل هي جيدة؟ دعنا نتعرف على الميزات التي يجب البحث عنها.

سهولة الاستخدام: عند استكشاف بدائل Speedwrite، فأنت بالتأكيد تريد البحث عن حل سهل الاستخدام. الذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة يجب أن تكون سهلة وممتعة، وواجهة المستخدم البديهية والنظيفة هي أحد شروط ذلك.

التدقيق النحوي والإملائي: الغرض الأساسي من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي هو أن تجعلها تقوم بالعمل نيابةً عنك. إذا كان عليك أن تضيع وقتك في التحكم في القواعد النحوية والإملائية للمخرجات، فربما عليك أن تكتبها بنفسك.

ميزات التحرير المتقدمة: من الناحية المثالية، لا ينبغي أن يقتصر مولد النص الذي تختاره على إخراج النص فقط. يجب أن يوفر ميزات لجعل كتابتك فعالة قدر الإمكان. قد تشمل هذه الميزات معالجة اللغة الطبيعية، وعداد الكلمات، ودرجة قابلية القراءة مع تحليل واقتراحات، والمرادفات، وتنسيقات النغمة والصوت، وما إلى ذلك.

الإدماج والتصدير: إذا كنت ستستخدم مولد النصوص الخاص بك في العمل، سواءً كان ذلك في التسويق أو المبيعات أو تطوير المنتج ، قد تحتاج إلى بعض أدوات التعاون، بالإضافة إلى خيارات التصدير التي ستسمح لك بدمج النص الذي تم إنشاؤه بسلاسة في أداة التعاون أو معالج النصوص الذي تستخدمه. كما يعد التكامل مع خدمات التخزين السحابي ميزة إضافية.

أفضل 10 بدائل للكتابة السريعة لاستخدامها في عام 2024

حان الوقت الآن لإرشادك إلى أفضل أدوات تدوير المحتوى، وأجهزة إعادة الكتابة بالذكاء الاصطناعي، وبدائل Speedwrite الأخرى في السوق اليوم.

1. ClickUp

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

ربما تكون قد سمعت بالفعل الكثير عن ClickUp، ولكن هل تعلم أن هذه المنصة الإنتاجية الشاملة تأتي أيضًا مع أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي؟ ClickUp AI هي ميزة تم تطويرها لتلبية احتياجات أي من فرقك - من المبيعات إلى التسويق ودعم العملاء وإدارة المنتجات. يمكنك استخدامه من أجل وثائق المشروع ودراسات الحالة، والتقارير، ورسائل البريد الإلكتروني للتوعية، ووثائق المشروعات، وجداول أعمال الاجتماعات، وغير ذلك الكثير.

والأفضل من ذلك، تستخدم الأداة مطالبات الذكاء الاصطناعي التي تم بحثها بعناية ودقة متناهية لأي دور أو غرض، وهي منظمة في قوالب سهلة الاستخدام.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى رفع مستوى الكتابة التقنية لعبة ClickUp، لدى ClickUp موجهات ChatGPT لقالب الكتابة التقنية لمساعدتك في ذلك، وهناك عدد من قوالب خطة البحث مفيدة بشكل خاص للفرق.

جرب هذه ChatGPT البدائل !_

ClickUp أفضل الميزات

مثالية لموجزات المشاريع، والتقارير، وأوصاف المنتجات، ورسائل البريد الإلكتروني التوعوية والترويجية، ومحتوى الموقع الإلكتروني، وما إلى ذلك

أتمتة ClickUp تساعدك على العمل بشكل أسرع من خلال أتمتة العديد من المهام الشاقة

غنيةمكتبة القوالب مع المطالبات الجاهزة لمجموعة واسعة من العمليات والمهام

إنشاء ملخص المشروع للتعليقات أو الملاحظات أو أي محتوى آخر يحتاج إلى تلخيص

محتوى منظم مسبقًا بعناوين وتعداد نقطي وجداول وما إلى ذلك

قيود ClickUp

قدرات محدودة للمحادثة مع الذكاء الاصطناعي، لذا لا يمكنك المناقشة أو التحدث معه ذهابًا وإيابًا كما هو الحال مع بعض الأدوات الأخرى

قد يكون البدء باستخدام ClickUp مربكًا بعض الشيء لأنه يحتوي على العديد من الميزات؛ هناك القليل من منحنى التعلم (لكنه يستحق العناء!)

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب ClickUp لمعرفة الأسعار

اتصل ب ClickUp لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. Copy.ai

عبر Copy.aiCopy.ai هو مولد نصي ممتاز آخر للذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون بديلاً جيدًا ل Speedwrite.

صُمم Copy.ai في المقام الأول لكتابة النصوص وإنشاء المحتوى، ويعمل Copy.ai من خلال معالجة مطالبات المستخدم (التي يجب توفيرها مع بعض السياق للحصول على أفضل النتائج) لإنشاء منشورات مدونة فريدة من نوعها ورسائل البريد الإلكتروني ونسخة المبيعات ونسخة الإعلانات ومحتوى الوسائط الاجتماعية التي يتم تحويلها.

في التجارة الإلكترونية، يمكن أن يوفر في التجارة الإلكترونية زيادة في المبيعات عبر الإنترنت من خلال إنشاء أوصاف مقنعة للمنتج.

مثل ClickUp، يأتي أيضًا مع قوالب محتوى مُعدّة مسبقًا، وإن لم يكن بنفس عدد قوالب ClickUp وغناها.

Copy.ai هي أداة متعددة اللغات تقوم حاليًا بإنشاء نصوص بأكثر من 29 لغة.

أفضل ميزات Copy.ai

إمكانية إنتاج محتوى بأنماط ونغمات مختلفة

أكثر من 90 أداة وقوالب

مركز دعم ومساعدة ممتاز

واجهة مستخدم نظيفة وبديهية

قيود Copy.ai

قد يتطلب تدقيق الحقائق

يتباطأ أحيانًا

ليست مثالية للمحتوى الطويل

إخراج محتوى عالي الجودة غير متسق

تسعير #### Copy.ai

مجاناً

محترف 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل ب Copy.ai لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2 : 4.8/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.5/5 (55+ تقييمات)

جرب هذه *بدائل Copy.ai* !

3. كتابة

عبر يكتبونك إذا كنت تبحث عن منشئ نصوص تلقائي موجه نحو احتياجات التسويق، فلا تبحث عن برنامج WriteSonic.

تعمل أداة كتابة النصوص هذه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى جاهز لتحسين محركات البحث وخالٍ من الانتحال للمدونات، ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية والتوعوية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وأوصاف المنتجات. وهو مدعوم من GPT-4 ويدعم حاليًا 24 لغة.

وبفضل تكامل Surfer SEO، يتم تحسين مخرجاتك تلقائيًا من خلال الكلمات المفتاحية وتعديلها بسهولة إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، إذا نفدت منك أفكار المحتوى، فإن Writesonic لديه أداة لإلهامك والبدء في العمل.

أفضل ميزات Writesonic

أداة إعادة الصياغة القوية لإعادة الكتابة الفريدة والأفضل من الأصلية

أداة توسيع النص عندما تواجه صعوبة في الوفاء بعدد الكلمات المطلوبة

قوالب إعلانات فيسبوك وجوجل

أداة تلخيص المحتوى لتلخيص المقالات الطويلة على الفور

تكامل Zapier السلس

قيود الكتابة #### قيود Writesonic

قد يتطلب النص تدقيقًا نحويًا

قطع المعرفة يمنعها من الكتابة عن أحدث الموضوعات

ليس من بين أرخص الأدوات، مقارنة بالعديد من الأدوات بدائل Writesonic تسعير #### تسعير Writesonic

تجربة مجانية

الإيجابي: بين 12.67 دولارًا شهريًا و666 دولارًا شهريًا بناءً على عدد المستخدمين وعدد الكلمات التي يتم إنشاؤها شهريًا

بين 12.67 دولارًا شهريًا و666 دولارًا شهريًا بناءً على عدد المستخدمين وعدد الكلمات التي يتم إنشاؤها شهريًا المؤسسات: اتصل ب Writesonic لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Writesonic التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,810+ تقييمات)

4.7/5 (1,810+ تقييمات) Capterra: 4.8/5 (1,790+ تقييم)

4. رواية

عبر السرد بالنسبة لمؤلفي النصوص ومنشئي المحتوى، فإن Narrato هو اسم لا يحتاج إلى أي مقدمة خاصة. لقد تحولت منصة وسوق الكتاب المستقلين هذه مؤخرًا إلى الذكاء الاصطناعي، مضيفةً مولد محتوى إلى قائمة ميزاتها.

وبالإضافة إلى مساعد المحتوى الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، فإنه يتيح أيضاً للفرق والأفراد إدارة سير العمل بالكامل في مكان واحد، مباشرةً على المنصة، كما أنه يحتوي على أدوات غنية لإدارة الفريق والتعاون لجعل عملية إنشاء المحتوى فعالة قدر الإمكان. وتوفر أدوات الذكاء الاصطناعي قدراً هائلاً من الوقت من خلال إنشاء ملخصات المحتوى التي يمكن للمديرين بعد ذلك تعيينها للكتاب، وإدارة سير العمل بالكامل من خلال المنصة. إنها ميزة رائعة لأي فريق يسعى جاهداً إلى تحقيق ما يلي ليكون أكثر إنتاجية .

Narrato أفضل الميزات

سهولة تعيين المهام وتتبعها، مع الإشعارات والإجراءات الجماعية ومستودع المحتوى

أداة الذكاء الاصطناعي تولد أفكارًا وموجزات للمحتوى

تقوم أداة Narrato بإنشاء محتوى جاهز لتحسين محركات البحث وعالي الأداء

أداة مدمجة للتحقق من الانتحال

سهولة القراءة والقواعد النحوية واقتراحات بنية النص

قيود سرداتو

ميزات وسائل التواصل الاجتماعي أساسية للغاية

التقارير تحتاج إلى تحسين

يمكن أن يحتوي Narrato على المزيد من عمليات التكامل ليصبح حقاً حلاً شاملاً

تسعير Narrato

المحترف: 45 دولارًا شهريًا

45 دولارًا شهريًا الشركات : 95 دولارًا شهريًا

: 95 دولارًا شهريًا مخصص: اتصل بناراتو لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ناراتو: تقييمات ومراجعات

G2: 4.8/5 (30 مراجعة)

4.8/5 (30 مراجعة) Capterra: 4.9/5 (15 مراجعة)

5. ووردأي

عبر WordAi إليك أداة بسيطة وغير مزعجة مصممة لتحسين مخرجات المحتوى الخاص بك باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لإنشاء نص بجودة النص الذي يتم إنشاؤه من قبل البشر، إن لم يكن أفضل. تعتمد هذه الأداة على ميزات إعادة الصياغة وإعادة الكتابة وإعادة الهيكلة، مما يعني أنها تعمل بشكل أفضل عندما يتم إعطاؤها نصاً كاملاً للعمل عليه.

يمكن لهذه الأداة أيضًا مساعدة المحتوى الأصلي الخاص بك بشكل أفضل من خلال اقتراح طرق لجعله أكثر قابلية للقراءة، ولتحسين الوضوح، وتقسيم النص إلى جمل أقصر وأكثر إيجازًا.

أفضل ميزات WordAi

يضمن عدم وجود محتوى مكرر أو اكتشاف الذكاء الاصطناعي

وقت إنجاز ممتاز

بفضل واجهة برمجة التطبيقات الأصلية يمكنك دمج عمليات إعادة الكتابة في سير عملك بسهولة

قيود WordAi

إنها أداة لنسج المحتوى، وليست مناسبة لإنشاء محتوى أصلي عالي الجودة

ميزات تحرير المحتوى الأساسية للغاية

سعر WordAi

شهريًا: 57 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

57 دولارًا أمريكيًا/شهريًا سنويًا: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: اسأل Word.Ai عن الأسعار

WordAi التقييمات والمراجعات

G2: 3.8/5 (18 مراجعة)

3.8/5 (18 مراجعة) Capterra: 4.1/5 (13 مراجعة)

6. كويلبوت

عبر كويلبوت QuillBot هي أداة أخرى لن تساعدك على إنشاء محتوى جديد وفريد، ولكن إذا كنت تبحث عن حل لتسريع عملية إعادة الكتابة أو إنتاج أجزاء من المحتوى المتشابه، فقد يكون بديلاً مثيراً للاهتمام للكتابة السريعة يستحق اهتمامك.

بالإضافة إلى أداة Paraphraser، تتميز أداة إعادة كتابة المقالات هذه أيضًا بمدقق نحوي ومدقق الانتحال وأداة الكتابة المشتركة وتلخيص المحتوى. يعد مولد الاقتباس ميزة مثيرة للاهتمام يمكن أن تساعد في إضافة اقتباسات دقيقة وموثقة في وقت قصير.

QuillBot هي أداة قائمة على الويب ولديها امتداد لمتصفح كروم، وهو أمر مريح بالتأكيد. يساعدك الترميز اللوني للمحتوى المعاد صياغته في تتبع تعديلاتك، حتى لا تكرر نفسك أثناء عملية الكتابة.

أفضل ميزات QuillBot

يحتوي على مجموعة متنوعة من الأوضاع، من الرسمي إلى الإبداعي، بما في ذلك الطلاقة

يعمل بأكثر من 23 لغة

قاموس مرادفات مدمج لتبديل الأشياء بالمرادفات

يدعم لغات متعددة

يعمل امتداد كروم على مستندات جوجل

قيود كويل بوت

مثل العديد من بدائل QuillBot لا ينشئ محتوى أصليًا

مخرجات محدودة حتى مع الخطط المدفوعة (على سبيل المثال 6,000 كلمة في الملخص، 4 مرادفات)

يمكن أن يكون به خلل

أحد الأدوات المجانية القليلة في هذه القائمة

تسعير QuillBot

الأساسي: خطة مجانية

خطة مجانية البريميوم: 9.95 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات QuillBot

Capterra: 4.6/5 (118 تقييم)

4.6/5 (118 تقييم) Trustpilot: 3.2/5 (96 مراجعة)

7. Paraphraser.io

عبر Paraphraser.io Paraphraser.io هو حل آخر بسيط ومباشر وغير مزعج لإنشاء محتوى أصلي خالٍ من الانتحال بناءً على ما تغذيه به. يمكن لبديل Speedwrite المجاني هذا أن يعيد صياغة أي نوع من النصوص بدقة في ثوانٍ معدودة، ويمكن أن يكون مفيدًا عندما تحتاج إلى أداة بسيطة وسريعة لتدوير المحتوى.

إنه سهل الاستخدام للغاية، وله واجهة سهلة الاستخدام على الإنترنت، ويعدك بالمساعدة في تجنب المحتوى المكرر.

يحتوي مولد إعادة الصياغة على ستة أوضاع: الطلاقة، والقياسي، والإبداعي، والإبداعي، ومغير الكلمات، والاختصار، والذكاء، مما يتيح الكثير من المرونة من حيث نبرة الإخراج.

Paraphraser.io أفضل الميزات

أداة سريعة ورخيصة وسهلة لإعادة صياغة المحتوى لإنشاء نص فريد من نوعه

لديها واجهات برمجة تطبيقات بدون تخزين بيانات من جانبهم ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

يعد بإعادة الصياغة على المستوى البشري

أحد بدائل Speedwrite المجانية القليلة في هذه القائمة

قيود Paraphraser.io Paraphraser.io

واجهة مستخدم مليئة بالإعلانات

لا يمكن الاعتماد عليه دائمًا من حيث الأصالة

خطة مجانية محدودة للغاية على أدوات الكتابة الخاصة به

لا توجد تعليقات أو مراجعات كافية من المستخدمين

تسعير موقع Paraphraser.io

مجاني

أسبوعيًا : 7 دولارات في الأسبوع

: 7 دولارات في الأسبوع شهرياً : 20 دولارًا/شهريًا

: 20 دولارًا/شهريًا سنوياً: 60 دولاراً في السنة

Paraphraser.io التقييمات والمراجعات

Trustpilot: 3.7/5 (8 مراجعات)

3.7/5 (8 مراجعات) لا تتوفر تقييمات G2 أو Capterra

8. سبينبوت

عبر سبينبوت من بين بدائل Speedwrite المجانية، يتميز SpinBot عن منافسيه ببساطته المطلقة. صُمم SpinBot ليقوم بما يوحي به اسمه بالضبط، حيث يساعدك SpinBot على زيادة إنتاجك بسرعة عن طريق إعادة صياغة النص أو تدويره.

إنه خيار جيد للعلامات التجارية والشركات التي تحاول بناء ظهور على الويب من خلال تسويق المحتوى، ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للطلاب والباحثين.

أفضل ميزات SpinBot

ميزة التلخيص المضافة مؤخرًا

لديه أداة منفصلة للتدقيق النحوي، بالإضافة إلى أداة اقتراح المرادفات

يعمل بسرعة كبيرة ويمكنه معالجة لغات متعددة

خطته المجانية تميزه عن بعض أدوات إعادة الصياغة البديلة الأخرى للكتابة السريعة

قيود SpinBot

الأداة بسيطة للغاية مقارنةً بأداة معظم بدائل سبينبوت ولا يمكنها إنتاج محتوى إبداعي أو أصلي

قد يحتاج النص الذي تم إنشاؤه إلى التحقق من الانتحال باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به

على الرغم من عدم وجود حد أقصى للجلسات، يجب ألا يتجاوز النص المقدم 10,000 كلمة

أسعار سبينبوت

مجاناً

تقييمات ومراجعات سبينبوت #### تقييمات ومراجعات سبينبوت

Trustpilot: 4/5 (6 تقييمات)

4/5 (6 تقييمات) لا تتوفر تقييمات G2 أو Capterra

9. أوترايت

عبر الكتابة في حين أنها ليست أداة لتوليد النصوص، بل هي أداة لتوليد النصوص، ولكنها أداة مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ، لا يزال Outwrite بديلًا قويًا مدفوعًا أو مجانيًا لـ Speedwrite للمهتمين باستخدام التعلم الآلي لتحسين كتابتهم.

يتميز هذا الحل الشبيه ب Grammarly بأداة إعادة الصياغة، ومدقق نحوي وإملائي، ويمكنه أيضًا المساعدة في الأسلوب والهيكلة. الإصدار المجاني أساسي للغاية ويساعد فقط في القواعد النحوية والإملائية، بينما تقدم الخطط المدفوعة المزيد من الميزات، بما في ذلك الاقتراحات الهيكلية والأسلوب وأدوات التدقيق في الانتحال في الكتابة.

Outwritite أفضل الميزات

يندمج في أي معالج نصوص (محرر مستندات جوجل، ومايكروسوفت وورد، وآوتلوك، ووردبريس، ولينكد إن)

دعم للغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية

رؤى وإحصائيات حول سهولة القراءة والأسلوب

أدوات إعادة الصياغة متوفرة في بديل Speedwrite هذا

قيود الكتابة السريعة

الميزات المميزة باهظة الثمن

بعض مشاكل عدم الاتساق

شكاوى حول خدمة العملاء

التسعير #### تسعير Outwritite

مجاني

الإيجابي: 8.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفرق: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الكتابة

G2: 4.3/5 (15 مراجعة)

4.3/5 (15 مراجعة) Capterra: 4.2/5 (22 مراجعة)

10. فريس

عبر فراس Frase.io هو أداة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين إنشاء المحتوى واستراتيجية تحسين محركات البحث. وهي توفر ملخصات متعمقة للمحتوى، وتجيب على الأسئلة المتعلقة بالمحتوى الخاص بك، وتمنحك رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين ترتيبك في تحسين محركات البحث.

وبفضل قدرته على تحليل محتوى الويب الأفضل أداءً، يعد Frase.io أداة لا تقدر بثمن أداة إعادة الصياغة وإعادة كتابة المقالات لإنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف. يأتي مع مدقق نحوي وأصبح أحد بدائل Speedwrite الأكثر شعبية.

Frase أفضل الميزات

أداة مدمجة لإعادة الصياغة تستخدم ثلاثة أنماط مختلفة لكتابة ملخصات المحتوى

يمكن لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاصة به أيضًا إنشاء أقسام أو أجزاء من النسخ، والتي يمكن أن تتضمن أي شيء من مقترحات المشاريع إلى أقسام الأسئلة الشائعة على موقعك الإلكتروني

سهولة مشاركة مستند للقراءة فقط بصيغة PDF أو مستند كامل من خلال المنصة (لا حاجة إلى Microsoft Word أو مستندات Google)

حدود #### Frase

لتوليد أكثر من 4,000 كلمة، تأتي الإضافة الاحترافية باشتراك شهري قدره 35 دولارًا أمريكيًا

يمكن للأداة تحسين دقتها في توليد الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث والتوصيات المستندة إلى SERP

على عكس بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، فهي لا تقدم إصدارًا مجانيًا حقًا

بينما يمكن أن تعمل أداة إعادة كتابة المقالات بلغات متعددة ولكنها تعمل بشكل أفضل باللغة الإنجليزية

تسعير #### Frase

فرد: 14.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

14.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأساسي: 44.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

44.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الفريق: 114.99 دولارًا (3 مستخدمين، و25 دولارًا شهريًا لأعضاء الفريق الإضافيين)

Frase تقييمات العملاء

G2: 4.9/5 (أكثر من 280 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 280 تقييم) Capterra: غير متاح

ClickUp: الأداة المثلى لإعادة الصياغة وإعادة الكتابة

بينما نختتم استكشافنا لبدائل Speedwrite، تبرز أداة واحدة بشكل مميز عن البقية: ClickUp.

ClickUp هي أفضل بديل لـ Speedwrite لأنها تسهّل على كتّاب المحتوى توليد أفكار جديدة، ومواكبة مخرجات المحتوى للمنافسين الكبار، مع الحفاظ على تنظيم تقويمات المحتوى الخاصة بهم. لقد انتهت أيام المعاناة من التكرار والتكرار؛ مع ClickUp AI، ستنتج محتوى جديدًا وجذابًا باستمرار.

جرّب ClickUp اليوم لتكتشف لماذا هو ليس مجرد بديل لـ Speedwrite؛ إنه خطوتك التالية نحو تحقيق كفاءة وفعالية فائقة في المحتوى.