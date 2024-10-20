10 مولدات فقرات مجانية للذكاء الاصطناعي للكتابة في عام 2025

يمكن أن تصيب أي شخص مشكلة في الكتابة، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى مساعدة إضافية للحصول على كلمات على الصفحة. بغض النظر عن مهاراتك في الكتابة، يمكن أن يساعدك استخدام مولد الفقرات على العمل بشكل أسرع وإنجاز المزيد من المهام. من إنشاء أوصاف المنتج إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تكون نقطة انطلاق رائعة لمساعدتك في التغلب على عائق الكتابة.

بالطبع، ستحتاج بالطبع إلى اختيار أداة توليد الفقرات المناسبة للحصول في النهاية على محتوى عالي الجودة. فيما يلي 10 أدوات لتوليد الفقرات لاستخدامها في عام 2024، إلى جانب مزاياها وعيوبها ونوع إنشاء المحتوى هم الأفضل لـ

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منشئ الفقرات؟

يستخدم مولّدو الفقرات بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، أو الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى حول موضوع معيّن بناءً على موجه أو نقاط محددة. أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها في العصف الذهني، وكتابة خطاب التقديم، وكتابة النصوص، وتسويق المحتوى، وعشرات حالات الاستخدام الأخرى لتسريع عملية الكتابة.

ولكن كيف يمكنك التأكد من أن مولد النص سينتج فقرات فريدة وعالية الجودة من المحتوى؟ فيما يلي ثلاثة أشياء يجب البحث عنها في منشئ الفقرات:

سهولة القراءة : : هل ينشئ منشئ الفقرات فقرات جذابة يسهل على الناس قراءتها؟ إذا كنت تستخدم المحتوى الذي تم إنشاؤه لمدونة أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، فستحتاج إلى نص يتوافق مع أسلوبك في الكتابة

: هل ينشئ منشئ الفقرات فقرات جذابة يسهل على الناس قراءتها؟ إذا كنت تستخدم المحتوى الذي تم إنشاؤه لمدونة أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، فستحتاج إلى نص يتوافق مع أسلوبك في الكتابة الموثوقية : هل يقوم كاتب الفقرات بإنشاء محتوى دقيق وأصلي؟ تجنب أدوات الذكاء الاصطناعي التي تختلق الحقائق أو تعيد صياغة النص الموجود بشكل وثيق للغاية حتى لا تواجه مشاكل مع المعلومات الخاطئة أو الانتحال

: هل يقوم كاتب الفقرات بإنشاء محتوى دقيق وأصلي؟ تجنب أدوات الذكاء الاصطناعي التي تختلق الحقائق أو تعيد صياغة النص الموجود بشكل وثيق للغاية حتى لا تواجه مشاكل مع المعلومات الخاطئة أو الانتحال السعر: ما هي تكلفة الاستخدام؟ على الرغم من وجود مولدات فقرات مجانية، إلا أن بعض أفضل أدوات الكتابة تفرض رسوم اشتراك. قد يكون من المفيد الاستثمار في أداة أكثر قوة لحالات الاستخدام الاحترافي

أفضل 10 أدوات لتوليد الفقرات لاستخدامها في عام 2024

بدءًا من الأدوات المجانية التي تنشئ نصوصًا ملائمة لتحسين محركات البحث إلى الأدوات المتميزة ذات التنسيق المتقدم و القوالب جرب أحد مولدات الفقرات العشر هذه لتطوير محتوى فريد من نوعه وجذب جمهورك المستهدف.

1. انقر فوق

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ClickUp هو أكثر من مجرد منشئ فقرات: إنه برنامج متكامل أداة لإدارة المشاريع التي تدعم التعاون من خلال اللوحات البيضاء والمزيد. عندما يتعلق الأمر بميزات الذكاء الاصطناعي، يمكنك استخدام ClickUp لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ترويجية، وتلخيص ملاحظات الاجتماع توليد عناصر العمل والمزيد بنقرات قليلة فقط!

ستوفر على نفسك الكثير من الوقت والجهد باستخدام أدوات التنسيق في ClickUp، والتي يمكنها إنشاء جداول وعناوين وعناصر أخرى لتقسيم الفقرات الطويلة من النص. استخدم ClickUp لتحسين إنتاجيتك في الكتابة وإثارة الإبداع في نفس الوقت!

أفضل ميزات ClickUp:

نص عالي الجودة : ClickUp's ClickUp المطالبات مصممة يدويًا ومدعومة بالأبحاث ، لذلك ستحصل على محتوى ذكي مصمم خصيصًا لكل حالة استخدام

: ClickUp's ClickUp المطالبات مصممة يدويًا ومدعومة بالأبحاث ، لذلك ستحصل على محتوى ذكي مصمم خصيصًا لكل حالة استخدام محتوى قابل للتنفيذ : يمكن أن يوفر لك ClickUp الوقت من خلال تلخيص ملاحظات الاجتماع وإنشاء عناصر الإجراءات حتى لا تضطر إلى القيام بذلك بنفسك

: يمكن أن يوفر لك ClickUp الوقت من خلال تلخيص ملاحظات الاجتماع وإنشاء عناصر الإجراءات حتى لا تضطر إلى القيام بذلك بنفسك قالب مكتبة : للأوقات التي لا تكفي فيها أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، تفضل بزيارة ClickUp مركز القوالب واختر من بين آلاف القوالب القابلة للتخصيص

قيود ClickUp:

لا يحصل الضيوف والمستخدمون على الخطط المجانية للأبد على إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. مبسط

عبر مبسط كاتب الذكاء الاصطناعي المبسط هو أداة شاملة لتوليد النصوص يمكنها إنشاء تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقرات كاملة، وحتى محتوى طويل مثل منشورات المدونة. ستحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 50 قالبًا تغطي نغمات ولغات متعددة.

يمكنك استخدام أداة إعادة الكتابة لتحديث المحتوى القديم، بينما يضمن مدقق الانتحال المدمج أن يكون المحتوى المكتوب فريدًا بما فيه الكفاية. بمجرد أن يكون لديك محتوى جديد في طور الإعداد، انشره على وسائل التواصل الاجتماعي أو قم بجدولته من داخل التطبيق.

أفضل الميزات المبسطة:

نغمات ولغات متعددة : يمكن أن يساعدك تطبيق Simplified في إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى، مع أكثر من 50 قالبًا وأكثر من 10 نغمات وأكثر من 30 لغة

: يمكن أن يساعدك تطبيق Simplified في إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى، مع أكثر من 50 قالبًا وأكثر من 10 نغمات وأكثر من 30 لغة أدوات مرنة : يمكن لـ Simplified إنشاء علامات تصنيف، وإنشاء تعليقات على الصور، وابتكار أفكار للمدونات، وغير ذلك الكثير. كما أنه يحتوي على أدوات لتصميم الجرافيك وتحرير الفيديو والرسوم المتحركة لتغطية جميع احتياجات إنشاء المحتوى الخاص بك

: يمكن لـ Simplified إنشاء علامات تصنيف، وإنشاء تعليقات على الصور، وابتكار أفكار للمدونات، وغير ذلك الكثير. كما أنه يحتوي على أدوات لتصميم الجرافيك وتحرير الفيديو والرسوم المتحركة لتغطية جميع احتياجات إنشاء المحتوى الخاص بك جدولة الوسائط الاجتماعية : لستَ مضطرًا لمغادرة التطبيق لنشر المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي أو إضافته إلى تقويم التسويق القيود المبسطة:

يتطلب حسابًا للبدء

حد 5 أعضاء لكل فريق

تسعير مبسط:

مجاني للأبد

فريق صغير : 20 دولاراً شهرياً، 5 أعضاء

: 20 دولاراً شهرياً، 5 أعضاء الشركة : 33 دولاراً شهرياً، 5 أعضاء

: 33 دولاراً شهرياً، 5 أعضاء النمو : 81 دولاراً في الشهر، 5 أعضاء

: 81 دولاراً في الشهر، 5 أعضاء مؤسسة أو وكالة: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات المبسطة:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (80+ تقييم)

3. Copy.ai

عبر Copy.ai Copy.ai هي أداة لتوليد الفقرات تركز على كتابة المدونات، وكتابة البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي. ويمكنها القيام بأشياء لا تستطيع ChatGPT القيام بها، مثل تحويل الملفات الشخصية على LinkedIn إلى نقاط، وتلخيص مقاطع فيديو YouTube.

كيف يعمل مولد الفقرات Copy.ai؟ ما عليك سوى بدء محادثة وإخبار Copy.ai بما تريده أن يفعله. ويمكنك تحرير المستند أثناء تنقلك للتأكد من أنه يبدو طبيعياً ومتوافقاً مع صوتك الشخصي أو صوت علامتك التجارية.

على الرغم من أنه يمكنه إنشاء محتوى جديد، إلا أنه لا يدمج المواد الموجودة بسهولة، لذلك قد يكون من المفيد تجربة أحد هذه بدائل Copy.ai لبعض حالات الاستخدام.

أفضل ميزات Copy.ai:

واجهة سهلة الاستخدام : واجهة Copy.ai القائمة على الدردشة مبنية على شكل بديل ل ChatGPT وتحتوي على محرر مستندات مضمن لسهولة التحرير

: واجهة Copy.ai القائمة على الدردشة مبنية على شكل بديل ل ChatGPT وتحتوي على محرر مستندات مضمن لسهولة التحرير يدعم لغات متعددة: إذا قمت بالتسجيل في خطة مدفوعة، ستتمكن من إنشاء فقرات بأكثر من 29 لغة

قيود #### قيود Copy.ai:

عدد محدود من الكلمات شهرياً للمستخدمين المجانيين

لا يدعم مدخلات المستخدم الكبيرة مقارنةً بمولدات الفقرات الأخرى

تسعير Copy.ai:

مجاني : ما يصل إلى 2,000 كلمة شهرياً

: ما يصل إلى 2,000 كلمة شهرياً محترف : 36 دولارًا في الشهر، عدد غير محدود من الكلمات، وما يصل إلى 5 مستخدمين

: 36 دولارًا في الشهر، عدد غير محدود من الكلمات، وما يصل إلى 5 مستخدمين المؤسسة: خطط مخصصة متاحة

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (168 تقييم)

: 4.8/5 (168 تقييم) Capterra: 4.5/5 (54 مراجعة)

4. ريتر

عبر ريتر Rytr هو منشئ فقرات يمكن أن يساعدك في إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي ومنشورات المدونات وحتى القصص الخيالية. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 30 لغة وأكثر من 20 نغمة وأكثر من 40 حالة استخدام للحصول على المحتوى الذي تحتاجه لمجموعة واسعة من السيناريوهات.

يحتوي Rytr على مدقق للانتحال لضمان إنشاء محتوى خالٍ من الانتحال ويمكنه أيضًا تحسين منشورات مدونتك لمحركات البحث باستخدام الأوصاف الوصفية لتحسين محركات البحث.

أفضل ميزات Rytr:

التكاملات : يقدم Rytr إضافات Shopify ووردبريس، ويحتوي على واجهة برمجة تطبيقات حتى تتمكن من دمجه مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل

: يقدم Rytr إضافات Shopify ووردبريس، ويحتوي على واجهة برمجة تطبيقات حتى تتمكن من دمجه مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل صور الذكاء الاصطناعي: اعتمادًا على خطتك، يمكنك أيضًا استخدام Rytr لإنشاء صور: ما يصل إلى 5 صور شهريًا على الخطة المجانية و100 صورة شهريًا على الخطة غير المحدودة

قيود رايتر:

قيود الأحرف على بعض الخطط

تسعير ريتر:

خطة مجانية : حتى 10,000 حرف

: حتى 10,000 حرف خطة التوفير : 9 دولارات شهريًا، 100,000 حرف

: 9 دولارات شهريًا، 100,000 حرف خطة غير محدودة: 29$/شهرًا، أحرف غير محدودة

تقييمات ومراجعات رايتر

G2 : 4.7/5 (756 تقييم)

: 4.7/5 (756 تقييم) Capterra: 4.5/5 (12 مراجعة)

المكافأة:_

_/مراجع/ /مدونة؟ ص=64164164 مولدات الذكاء الاصطناعي الحيوية *%/%href/_

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5. أي كلمة

عبر أي كلمة Anyword هو منشئ محتوى يركز على التسويق، مع أدوات "ذكاء النسخ" لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة يحقق التحويل. قم بإعداد جمهورين مستهدفين وقاعدتين للعلامة التجارية في خطة المبتدئين أو قواعد وجماهير غير محدودة للعلامة التجارية مع خطة الأعمال.

تشتمل جميع الخطط على مدقق الانتحال وتكامل Grammarly لضمان حصولك في النهاية على محتوى عالي الجودة. تعد خطة المبتدئين مثالية لمحترفي التسويق المستقلين الذين يرغبون في استكشاف الفقرات المُنشأة، بينما تتضمن خطة الفرق 3 مقاعد، مع خيار إضافة المزيد مقابل 49 دولارًا شهريًا.

Anyword أفضل الميزات:

التكامل النحوي : يحتوي Anyword على تكامل Grammarly مدمج لمساعدتك في العثور على أي أخطاء إملائية ونحوية وتصحيحها

: يحتوي Anyword على تكامل Grammarly مدمج لمساعدتك في العثور على أي أخطاء إملائية ونحوية وتصحيحها نتيجة الأداء التنبؤي: تقوم درجة الأداء بتصنيف المحتوى التسويقي الخاص بك حتى تعرف النص الإعلاني الأكثر احتمالاً للتحويل

قيود #### قيود Anyword:

لا توجد فئة مجانية

أي كلمة التسعير:

مبتدئ : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الفرق المستندة إلى البيانات : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أي كلمة

G2 : 4.8/5 (1,000+ تقييم)

: 4.8/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (384 مراجعة)

6. جاسبر

عبر Jasper.ai Jasper عبارة عن أداة لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تساعدك على ابتكار فقرة فريدة وغنية بالمعلومات مع التوافق مع صوت علامتك التجارية الأصيل. يمكنك الاختيار من بين نغمات مثل Bold و Cheeky و Formal و Pirate، بل ويمكنك تدريبه على المحتوى الموجود لديك، مثل موقعك الإلكتروني وأدلة الأنماط والكتالوجات.

يوفر Jasper أكثر من 50 قالباً ويدعم أكثر من 30 لغة. وعلى الرغم من أنه لا يقدم أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث أو أداة للتحقق من الانتحال، إلا أنه يمكنك استخدامه إلى جانب أدوات مثل SurferSEO و Copyscape مقابل رسوم إضافية.

أفضل ميزات Jasper.ai:

الاسترجاع : بالنسبة للمستندات الطويلة، سيأخذ Jasper الأحرف الـ 1500 السابقة في الاعتبار لضمان أن تكون الفقرات اللاحقة قابلة للقراءة ومتسقة

: بالنسبة للمستندات الطويلة، سيأخذ Jasper الأحرف الـ 1500 السابقة في الاعتبار لضمان أن تكون الفقرات اللاحقة قابلة للقراءة ومتسقة الذكاء الاصطناعي الفني: يوفر Jasper أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي الفنية حتى تتمكن من إضافة الصور والرسوم التوضيحية إلى المحتوى الخاص بك دون الحاجة إلى استخدام أداة منفصلة عبر الإنترنت لذلك

قيود Jasper.ai:

لا توجد خطط مجانية

لا يوجد مدقق انتحال مدمج

تسعير #### Jasper.ai

مُنشئ : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الفرق : 125 دولارًا شهريًا

: 125 دولارًا شهريًا الشركات: أسعار مخصصة

جاسبر.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (1,211 تقييم)

: 4.7/5 (1,211 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,798 مراجعة)

_/مراجع/ /مدونة؟ ص=63039 _جرب بدائل جاسبر للذكاء الاصطناعي هذه *%/%href/_

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7. Hypotenuse AI

عبر Hypotenuse AI Hypotenuse AI هي أداة لإنشاء المحتوى تركز على بعض حالات الاستخدام الرئيسية، مثل منصات التجارة الإلكترونية ومحتوى المدونة القائم على الحقائق. يمكنك استخدام أداة Content Detective لمساعدتك في العثور على المصادر والاستشهاد بها ومُنشئ المحتوى المجمّع للتوصل إلى عشرات الأوصاف للمنتجات، والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك دفعة واحدة.

على الرغم من أن Hypotenuse AI يحتوي على العديد من الميزات الفعالة، إلا أن لديه بعض القيود. يعني نظام التسعير المستند إلى الرصيد أنك ستحصل على حوالي 25,000 كلمة مقابل 100 وحدة معتمدة، وستحصل فقط على عدد محدود من عمليات التحقق من الانتحال، اعتمادًا على الخطة.

Hypotenuse AI أفضل الميزات:

Content Detective : تساعدك هذه الميزة في العثور على محتوى واقعي على الإنترنت للتأكد من أن منشورات مدونتك محدثة وتستشهد بمصادر موثوقة

: تساعدك هذه الميزة في العثور على محتوى واقعي على الإنترنت للتأكد من أن منشورات مدونتك محدثة وتستشهد بمصادر موثوقة عمليات التكامل : يتكامل Hypotenuse AI مع Shopify وأدوات التجارة الإلكترونية الأخرى حتى تتمكن من إنشاء أوصاف المنتجات ونشرها بسهولة

: يتكامل Hypotenuse AI مع Shopify وأدوات التجارة الإلكترونية الأخرى حتى تتمكن من إنشاء أوصاف المنتجات ونشرها بسهولة إنشاء دُفعات: إنشاء كميات كبيرة من المحتوى دفعة واحدة بدلاً من البدء من الصفر مع كل جزء من المحتوى الذي تنشئه

قيود Hypotenuse AI:

نظام التسعير القائم على الائتمان

عمليات تحقق محدودة من الانتحال

تسعير Hypotenuse للذكاء الاصطناعي:

المبتدئ : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا النمو: 59 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Hypotenuse AI:

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

8. النص العصبي

عبر النص العصبي NeuralText عبارة عن منشئ فقرات يمكنه كتابة فقرات جذابة من الصفر أو مساعدتك في إنشاء فقرة عشوائية للتغلب على مشكلة الكاتب. تحتوي أداة الذكاء الاصطناعي هذه أيضًا على ميزات مدمجة لتحسين محركات البحث لضمان أن يكون المحتوى الذي تنشئه ملائمًا لتحسين محركات البحث.

يدعم NeuralText أيضًا الإضافات وعمليات التكامل، على الرغم من أن محرر مستندات Google هو الوحيد المتاح حاليًا.

أفضل ميزات NeuralText:

SERP Analysis : قم بتحليل منافسيك وتحسين منشورات مدونتك باستخدام أداة إنشاء الخطوط العريضة وميزة تحليل محرك البحث

: قم بتحليل منافسيك وتحسين منشورات مدونتك باستخدام أداة إنشاء الخطوط العريضة وميزة تحليل محرك البحث الذكاء الاصطناعي كاتب النسخ: تساعدك هذه الميزة على إنشاء أوصاف المنتج ونسخة تسويقية لفيسبوك ولينكد إن وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية

قيود NeuralText:

تقتصر خطط المبتدئين والخطط الأساسية على 20,000 كلمة من محتوى الذكاء الاصطناعي

تسعير #### NeuralText:

المبتدئ : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا أساسي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا محترف: 119 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات النص العصبي ####:

G2 : 4.4/5 (22 مراجعة)

: 4.4/5 (22 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (70 مراجعة)

9. وردكرافت AI

عبر Wordkraft AI يوفر Wordkraft AI 67 أداة مختلفة للذكاء الاصطناعي، بدءًا من فقرة تم إنشاؤها إلى محتوى منشور مدونة طويل. يمكنك البدء بواحد من 78 قالبًا من القوالب الـ 78، والعمل بـ 27 لغة، والنشر مباشرةً على ووردبريس للحصول على المحتوى الخاص بك على الإنترنت بشكل أسرع.

صُمم Wordkraft AI للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والمسوقين الرقميين والوكالات وغيرهم، ويقدم خطة مجانية محدودة وتجربة مجانية لمدة 7 أيام.

أفضل ميزات Wordkraft AI:

مُنشئ أقسام المدونة : إنشاء أجزاء محددة من مقال أو منشور مدونة، مثل المقدمة أو الخاتمة، لمساعدتك في عملية الكتابة

: إنشاء أجزاء محددة من مقال أو منشور مدونة، مثل المقدمة أو الخاتمة، لمساعدتك في عملية الكتابة مُنشئ البريد الإلكتروني: أنشئ رسائل بريد إلكتروني ترحيبية ورسائل متابعة ورسائل بريد إلكتروني باردة وغير ذلك الكثير لتجميل حملاتك التسويقية والتوعية بالمبيعات

قيود Wordkraft AI:

1,500 كلمة فقط على الخطة المجانية

أسعار Wordkraft AI:

مجاناً (لا حاجة لبطاقة ائتمان)

(لا حاجة لبطاقة ائتمان) خطة المبتدئين الاحترافية : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا خطة احترافية غير محدودة: 29 دولارًا/شهرًا

تقييمات ومراجعات Wordkraft AI:

G2 :غير متاح

:غير متاح Capterra:غير متاح

10. Frase.io

عبر Frase.io يقدم موقع Frase.io للمستخدمين أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي وأداة البحث عن تحسين محركات البحث التي يمكنهم استخدامها للبحث عن المقالات وتخطيطها وكتابتها وتحسينها. ويمكنك الاختيار من بين قوالب مثل محتوى القوائم، ومحتوى صفحة الركيزة، ومحتوى منشور المقارنة، والمزيد.

بمجرد البدء في كتابة منشور مدونتك، استخدم أداة AI Writer لإدراج الانتقالات، وإعادة كتابة الفقرات، والتحقق من الأخطاء النحوية، والمزيد.

أفضل ميزات #### Frase.io:

الانتحال مدقق : يحتوي Frase.io على أداة مدمجة للتحقق من الانتحال تمنحك "درجة الأصالة" بناءً على مدى تشابه منشورك مع محتوى آخر

: يحتوي Frase.io على أداة مدمجة للتحقق من الانتحال تمنحك "درجة الأصالة" بناءً على مدى تشابه منشورك مع محتوى آخر اختصارات لوحة المفاتيح: يمكنك استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لبدء وإيقاف مولد النص وإدراج علامات التجزئة في مستند لإخبار Frase بأجزاء النص التي يجب أخذها في الاعتبار

قيود Frase.io:

تتضمن خطة الفريق 3 مقاعد للمستخدمين فقط (25 دولارًا شهريًا لكل مقعد إضافي)

تسعير #### Frase.io:

فرد : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا أساسي : 44.99 دولارًا شهريًا

: 44.99 دولارًا شهريًا فريق: 113.99 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Frase.io:

G2 : 4.9/5 (286 تقييم)

: 4.9/5 (286 تقييم) Capterra: 4.8/5 (329 مراجعة)

إنشاء محتوى أفضل باستخدام ClickUp

يمكن لمولّدات الفقرات أن تكون بمثابة مساعد قيّم أثناء عملية الكتابة، لكن نجاح المحتوى الخاص بك لا يزال يعود إلى ما تضعه فيه. البدء بمخططات جيدة ووضع تقويم نشر ثابت يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

تقدم ClickUp ذكاءً اصطناعيًا مساعد الكتابة وعشرات الأدوات الأخرى لمساعدتك على تحسين إنتاجيتك الشخصية أو إنتاجية فريقك. اطلع على هذه قوالب تقويم المحتوى المجانية و قوالب خطة التسويق للبدء!