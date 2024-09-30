ما هي أفضل بدائل Dubsado والمنافسين في 2025؟

يعرف كل مدير مشروع أو موظف إداري الشعور بالغرق عند اقتراب المواعيد النهائية وتضاعف المهام والإحساس الزاحف بفقدان السيطرة على مسار المشروع. الأمر أشبه بلعبة الدومينو المحفوفة بالمخاطر، حيث يمكن أن تتسبب خطوة واحدة خاطئة في سلسلة من المهام المتأخرة، وإرهاق أعضاء الفريق بالإجهاد، والعملاء الساخطين.

هذا هو المكان الذي يتألق فيه دوبسادو.

إن إدارة الأعمال النظام الأساسي هو الترياق لمشاكل إدارة مشروعك، حيث يعمل كمحور مركزي يحافظ على تزامن مهامك ومشاريعك وفريقك. مع Dubsado، أنت لا تدير المشاريع فحسب، بل تقوم ببناء تدفقات عمل فعّالة، وتعزيز العلاقات مع العملاء، وأتمتة المهام الإدارية.

إنه يحول لعبة الدومينو الشاقة إلى آلة مجهزة جيدًا، مما يحافظ على جميع مهامك ومشاريعك متناسقة وتمضي قدمًا. ومع ذلك، على الرغم من أن Dubsado أداة قوية، إلا أنها قد لا تكون دائمًا مناسبة تمامًا لكل فريق أو شركة.

فعمليات سير العمل المختلفة لها متطلبات فريدة من نوعها، وما يعمل بشكل لا تشوبه شائبة بالنسبة لمؤسسة ما قد يبدو ثقيلًا أو غير مناسب لمؤسسة أخرى. لمساعدتك في العثور على الأداة المناسبة لك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل ل Dubsado يجب مراعاتها في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Dubsado؟

عند البحث عن بدائل Dubsado، يجب أن تتأكد من أن النظام الأساسي الجديد يوفر وظائف مماثلة ويقدم مزايا إضافية تلبي احتياجات عملك الفريدة. فيما يلي جميع الميزات والخصائص الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها:

إدارة المشاريع القوية: يجب أن توفر الأداة ميزات شاملة لإدارة المشروع تتيح لك إنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز وتحديد أولويات الأنشطة لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب

يجب أن توفر الأداة ميزات شاملة لإدارة المشروع تتيح لك إنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز وتحديد أولويات الأنشطة لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب قدرات إدارة العميل : يجب أن يتفوق بديل دوبسادو في الاحتفاظ بتفاصيل الاتصال بالعميل وسجل المحادثات لتتبع المهام والمشاريع الخاصة بالعميل

يجب أن يتفوق بديل دوبسادو في الاحتفاظ بتفاصيل الاتصال بالعميل وسجل المحادثات لتتبع المهام والمشاريع الخاصة بالعميل أتمتة سير العمل : ابحث عن إدارة علاقات العملاء ( إدارة علاقات العملاء ) التي تتيح لكأتمتة المهام المتكررة داخل سير عمل إدارة علاقات العملاء . يمكن أن يشمل ذلك تعيينات المهام التلقائية أو الردود على البريد الإلكتروني أو المتابعة، مما يوفر وقتك للتركيز على مهام أكثر أهمية

ابحث عن إدارة علاقات العملاء ( إدارة علاقات العملاء ) التي تتيح لكأتمتة المهام المتكررة داخل سير عمل إدارة علاقات العملاء . يمكن أن يشمل ذلك تعيينات المهام التلقائية أو الردود على البريد الإلكتروني أو المتابعة، مما يوفر وقتك للتركيز على مهام أكثر أهمية التخصيص: يجب أن تكون أداة إدارة الأعمال الجيدة مرنة بما يكفي للتكيف مع سير عمل فريقك

يجب أن تكون أداة إدارة الأعمال الجيدة مرنة بما يكفي للتكيف مع سير عمل فريقك القدرة على تحمل التكاليف: هذا لا يعني دائمًا اختيار الخيار الأرخص، ولكن يجب مراعاة التوازن بين السعر والميزات التي يقدمها

هذا لا يعني دائمًا اختيار الخيار الأرخص، ولكن يجب مراعاة التوازن بين السعر والميزات التي يقدمها سهولة الاستخدام: بغض النظر عن مدى ثراء ميزات أداة إنتاجية إلا أنها إذا كانت صعبة الاستخدام، فقد تعيق الإنتاجية بدلاً من تعزيزها

بغض النظر عن مدى ثراء ميزات أداة إنتاجية إلا أنها إذا كانت صعبة الاستخدام، فقد تعيق الإنتاجية بدلاً من تعزيزها إمكانيات التكامل: القدرة على التكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل داخل هيكل إدارة المشروع (مثل عملاء البريد الإلكتروني، أو تطبيقات التقويم، أو حلول تخزين الملفات) يمكن أن تحسن إنتاجية فريقك بشكل كبير

القدرة على التكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل داخل هيكل إدارة المشروع (مثل عملاء البريد الإلكتروني، أو تطبيقات التقويم، أو حلول تخزين الملفات) يمكن أن تحسن إنتاجية فريقك بشكل كبير جودة دعم العملاء: يمكن لدعم العملاء الفوري والفعال أن يُحدث فرقًا كبيرًا، خاصةً خلال الفترة الانتقالية الأولية أو عندما تواجه مشكلات

تذكّر أن كل فريق يختلف عن الآخر، لذا فإن ما يناسب فريقاً ما قد لا يناسب فريقاً آخر. الأمر كله يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح الذي يناسب احتياجات فريقك وأسلوب عمله.

أفضل 10 بدائل لدوبسادو لاستخدامها في 2024

فيما يلي اختياراتنا لأفضل بدائل Dubsado لمنصة إدارة الأعمال أو CRM التالية.

1. انقر فوق

إدارة العملاء في ClickUp

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لوحة تحكم ClickUp CRM

ClickUp هو مشروع متعدد الاستخدامات, إدارة المهام ، ومنصة إدارة علاقات العملاء المصممة للفرق من جميع الأحجام. وكبديل قوي لـ Dubsado، فهو معروف بمجموعة ميزاته الغنية والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يتجاوز ClickUp مجرد إدارة المشاريع وتتبع المهام، و تعاون الفريق . يوفر ميزات فريدة مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط سير العمل مع الحفاظ على واجهة سهلة الاستخدام.

يتمحور النظام الأساسي حول تسلسل هرمي من المساحات والمجلدات والقوائم والمهام، مما يوفر مستوى عالٍ من التنظيم. يمكن لهذه اللبنات الأساسية إنشاء سير عمل قابل للتخصيص يناسب احتياجات فريقك الفريدة.

ClickUp أفضل الميزات

النماذج : لا تحدق أبدًا في صفحة فارغة مرة أخرى مع مكتبة ClickUp المكدسة من القوالب لمساعدتك في تتبع رحلة العميل أو مراقبة العمولات، أو جمع الملاحظات، أو سرد أسعار المنتجات. ابدأ مع قالب إدارة علاقات العملاء في ClickUp

لا تحدق أبدًا في صفحة فارغة مرة أخرى مع مكتبة ClickUp المكدسة من القوالب لمساعدتك في تتبع رحلة العميل أو مراقبة العمولات، أو جمع الملاحظات، أو سرد أسعار المنتجات. ابدأ مع قالب إدارة علاقات العملاء في ClickUp الأتمتة: أتمتة قابلة للتخصيص يمكن تطبيقها على إدارة المهام والمهام المتكررة وتحديثات الحالة والإشعارات.

أتمتة قابلة للتخصيص يمكن تطبيقها على إدارة المهام والمهام المتكررة وتحديثات الحالة والإشعارات. طرق عرض مخصصة: تقدم ClickUp طرقًا مختلفة لعرض مهامك، مثل طرق عرض القائمة واللوحة والتقويم. يمكن تخصيصها وفقًا لتفضيلات الفرد أو الفريق، مما يضمن سير عمل مُحسَّن

تقدم ClickUp طرقًا مختلفة لعرض مهامك، مثل طرق عرض القائمة واللوحة والتقويم. يمكن تخصيصها وفقًا لتفضيلات الفرد أو الفريق، مما يضمن سير عمل مُحسَّن تبعيات المهام: تتيح لك هذه الميزة إنشاء تسلسلات منطقية للمهام، مع إظهار المهام التي يجب إكمالها قبل البدء في مهام أخرى. إنها ضرورية لإدارة المشاريع المعقدة ذات الخطوات المتعددة والصارمة قيود الموارد والعديد من أصحاب المصلحة

تتيح لك هذه الميزة إنشاء تسلسلات منطقية للمهام، مع إظهار المهام التي يجب إكمالها قبل البدء في مهام أخرى. إنها ضرورية لإدارة المشاريع المعقدة ذات الخطوات المتعددة والصارمة قيود الموارد والعديد من أصحاب المصلحة تتبع الوقت: يتضمن ClickUp ميزة مدمجة لتتبع الوقت تسمح لك بتسجيل الوقت المستغرق في المهام حتى تتمكن من ترك الحلول المجمعة مثل حساب الوقت في Excel خلف . هذا ليس مفيدًا فقط لتحليل الإنتاجية، ولكنه أيضًا لا يقدر بثمن للفرق التي تحاسب عملائها بالساعة

قيود ClickUp

على الرغم من مرونة واجهة ClickUp، إلا أنها قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد بسبب وفرة الميزات وخيارات التخصيص

أبلغ بعض المستخدمين عن أوقات تحميل بطيئة في بعض الأحيان، خاصةً عند التعامل مع مشاريع أو مجموعات بيانات ضخمة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد: تقدم هذه الفئة ميزات محدودة ولكنها نقطة بداية جيدة للفرق الصغيرة أو الأفراد

تقدم هذه الفئة ميزات محدودة ولكنها نقطة بداية جيدة للفرق الصغيرة أو الأفراد غير محدود: بسعر 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تزيل هذه الفئة قيود الباقة المجانية للأبد وتضيف ميزات متقدمة مثل التخزين والتكامل غير المحدود

بسعر 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تزيل هذه الفئة قيود الباقة المجانية للأبد وتضيف ميزات متقدمة مثل التخزين والتكامل غير المحدود الشركات: بسعر 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، توفر هذه الفئة إمكانات أكثر تقدمًا، بما في ذلك المصادقة الثنائية (2FA) وخدمة Google SSO، مما يجعلها مناسبة للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات الأكثر تعقيدًا

بسعر 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، توفر هذه الفئة إمكانات أكثر تقدمًا، بما في ذلك المصادقة الثنائية (2FA) وخدمة Google SSO، مما يجعلها مناسبة للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات الأكثر تعقيدًا المؤسسات: تقدم هذه الفئة حلولاً مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات أو المؤسسات الكبيرة. اتصل ب ClickUp لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

مقارنة ClickUp مقابل Dubsado !

2. زميل المبيعات

عبر زميل المبيعات Salesmate عبارة عن منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء (CRM) وبديل قوي ل Dubsado. وهو مصمم لتبسيط عملية المبيعات وتعزيز العلاقات مع العملاء. التركيز على خط أنابيب المبيعات, إدارة العملاء المحتملين وأدوات التواصل العملية، فهي تلبي احتياجات الشركات التي تسعى جاهدةً لتحسين أداء المبيعات ومشاركة العملاء.

تم تصميم هيكل المنصة حول خطوط الأنابيب والصفقات وجهات الاتصال والأنشطة، مما يعزز عمليات المبيعات المنظمة.

أفضل ميزات #### Salesmate

إدارة خط أنابيب المبيعات: تسمح لك بتصور مراحل عملية المبيعات والصفقات في كل مرحلة، مما يساعد على تحديد الاختناقات وتبسيط أنشطة المبيعات

تسمح لك بتصور مراحل عملية المبيعات والصفقات في كل مرحلة، مما يساعد على تحديد الاختناقات وتبسيط أنشطة المبيعات إدارة جهات الاتصال: يضمن لك تنظيم جميع تفاصيل العملاء وسجل الاتصالات بشكل جيد وسهولة الوصول إليها

يضمن لك تنظيم جميع تفاصيل العملاء وسجل الاتصالات بشكل جيد وسهولة الوصول إليها قوائم الانتظار الذكية: تسهّل تحديد أولويات مهام الاتصال، وتحسين إنتاجية وكلاء المبيعات وأوقات الاستجابة

حدود #### قيود Salesmate

على الرغم من أنه يوفر العديد من عمليات التكامل، إلا أنه قد يغطي فقط بعض الأدوات التي تستخدمها الشركات

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول، على الرغم من وظيفته، إلى بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

تسعير #### Salesmate

البداية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التعزيز: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Salesmate لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Salesmate

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

3. أودو

عبر أودو أودو هي مجموعة شاملة من تطبيقات الأعمال, بما في ذلك إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفوترة والمحاسبة والتصنيع والمستودعات, إدارة الموارد وبرنامج إدارة المشاريع. وكبديل لـ Dubsado، فإنه يوفر مجموعة واسعة من الميزات لإدارة جوانب مختلفة من الأعمال التجارية. هيكل أودو نموذجي، مما يعني أن الشركات يمكنها البدء ببعض التطبيقات وإضافة المزيد مع نموها.

أفضل ميزات أودو

النمطية: تتيح المجموعة الكبيرة من الوحدات النمطية للشركات تكييف النظام حسب احتياجاتها

تتيح المجموعة الكبيرة من الوحدات النمطية للشركات تكييف النظام حسب احتياجاتها تطبيقات الأعمال: يوفر تطبيقات لمعظم احتياجات الأعمال، من منصة تسويق CRM إلى التجارة الإلكترونية والمحاسبة

يوفر تطبيقات لمعظم احتياجات الأعمال، من منصة تسويق CRM إلى التجارة الإلكترونية والمحاسبة التكامل: تتكامل تطبيقات الأعمال المختلفة بسلاسة مع بعضها البعض

قيود أودو #### قيود أودو

قد يكون تخصيص أودو معقدًا وقد يتطلب معرفة تقنية

يحتاج بعض المستخدمين إلى توضيح بشأن نموذج التسعير حيث أن كل تطبيق ومستخدم إضافي يضيف إلى التكلفة

تسعير أودو

مجاني: لتطبيق واحد فقط

لتطبيق واحد فقط قياسي: 24.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مخصص: 37.40 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أودو

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

4. كرياتيو

عبر كرياتيو الأدوات. السمة المميزة لها هي القدرة على التشغيل الآلي و تبسيط العمليات التجارية بأكملها مما يجعلها بديلاً قيماً لدوبسادو.

يتم تنظيم Creatio حول العملاء المحتملين والفرص والطلبات والفواتير للحصول على دورة مبيعات كاملة وحل لإدارة المشاريع.

Creatio أفضل الميزات

إدارة عمليات الأعمال: يسهل تصميم عمليات الأعمال وتنفيذها وتحسينها

يسهل تصميم عمليات الأعمال وتنفيذها وتحسينها إمكانيات منخفضة الكود: تتيح سهولة تخصيص المنصة لتلبية احتياجات العمل المحددة

تتيح سهولة تخصيص المنصة لتلبية احتياجات العمل المحددة قاعدة بيانات موحدة: تضمن وصولاً سلسًا ومشتركًا بين الإدارات إلى بيانات العملاء

قيود كرياتيو #### قيود كرياتيو

قد يتطلب منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير التقنيين

قد يمثل تخصيص التقارير تحدياً لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير Creatio

الاستخدام حاسبة كرياتيو لتقدير تكاليفك

تقييمات ومراجعات كرياتيو

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

5. العديد من الطلبات

عبر العديد من الطلبات يوفر تطبيق ManyRequests طريقة بسيطة وفعالة لإدارة الطلبات، ويبرز تطبيق ManyRequests كبديل عملي ل Dubsado. تم تصميم هذه الأداة للشركات التي تتعامل مع عدد كبير من طلبات الخدمة أو أوامر العمل.

يكمن في قلب ManyRequests نظام إدارة الطلبات الذي يجعل تنظيم طلبات الخدمة وتتبعها أمرًا بسيطًا وفعالًا.

أفضل ميزات ManyRequests

إدارة الطلبات: يسهّل إدارة وتتبع جميع طلبات الخدمة

يسهّل إدارة وتتبع جميع طلبات الخدمة إمكانيات التسمية البيضاء *: يسمح للشركات بتخصيص الواجهة بعلامتها التجارية

يسمح للشركات بتخصيص الواجهة بعلامتها التجارية بوابة العميل: تمنح العملاء مساحة مخصصة لتقديم الطلبات ومراقبتها

قيود العديد من الطلبات

سيكون من المفيد وجود خيارات تكامل أكثر شمولاً مع الجهات الخارجية

قد لا تكون تجربة الهاتف المحمول قوية مثل إصدار سطح المكتب

تسعير ManyRequests

الأساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الإحترافي: 249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب ManyRequests لمعرفة الأسعار

مراجعات وتقييمات العديد من الطلبات

لا توجد تقييمات متاحة

6. فريشبوكس

عبر الدفاتر الجديدة Freshbooks هو حل محاسبي قائم على السحابة اكتسب مكانته كبديل لـ Dubsado. وهو مصمم في المقام الأول للشركات الصغيرة والعاملين المستقلين الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة وبديهية لإدارة الفواتير والنفقات.

أحد العناصر المميزة لـ Freshbooks هو هيكل الإدارة المالية الخاص به، والذي يتضمن الفواتير، وتتبع النفقات والمدفوعات عبر الإنترنت، وتتبع الوقت.

أفضل ميزات Freshbooks

الفواتير: يسهّل إنشاء فواتير ذات مظهر احترافي وأتمتة المهام مثل الفواتير المتكررة والتذكير بالدفع

يسهّل إنشاء فواتير ذات مظهر احترافي وأتمتة المهام مثل الفواتير المتكررة والتذكير بالدفع تتبع النفقات: يساعد على متابعة نفقات العمل

يساعد على متابعة نفقات العمل تتبع الوقت: يسهِّل تسجيل الساعات المدفوعة وإدراجها مباشرةً في الفواتير

قيود Freshbooks #### قيود Freshbooks

قد تكون ميزات المحاسبة المتقدمة محدودة

قد يكون عدم وجود ميزات إدارة المخزون مشكلة للشركات القائمة على المنتجات

تسعير #### Freshbooks

لايت: 8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 27.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

27.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم حدد: اتصل ب FreshBooks لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Freshbooks

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

7. كتاب العسل

عبر كتاب العسل تم تصميم Honeybook للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، وهو عبارة عن منصة لإدارة العملاء توفر أدوات للفواتير والعقود والجدولة. إنه بديل قوي ل Dubsado، خاصةً للشركات الموجهة نحو الخدمات التي تتطلع إلى تبسيط عمليات العملاء وتوفير الوقت.

وتتمثل الميزة الرئيسية لـ Honeybook في هيكل إدارة المشاريع، حيث يدمج عناصر التمويل وأتمتة التسويق والاتصالات لمساعدة الشركات على التعامل مع مهام إدارة العملاء بكفاءة.

أفضل ميزات Honeybook

إدارة العملاء: يجعل كل شيء مركزيًا اتصال العميل والمستندات، مما يسهّل تنظيم كل شيء

والمستندات، مما يسهّل تنظيم كل شيء الأتمتة: تسمح بأتمتة المهام الإدارية مثل إرسال الفواتير أو جدولة رسائل البريد الإلكتروني

تسمح بأتمتة المهام الإدارية مثل إرسال الفواتير أو جدولة رسائل البريد الإلكتروني العقود والفواتير عبر الإنترنت: يبسط إرسال العقود والفواتير إلى العملاء

قيود Honeybook

قد يكون محدوداً للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أدوات إدارة مشاريع أكثر تقدماً

خيارات التخصيص أقل شمولاً مما قد يفضله بعض المستخدمين

تسعير Honeybook

المبتدئين: 12.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

12.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الأساسيات: 25.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 52.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. بلوتيو

عبر بلوتيو بلوتيو هي منصة لإدارة الأعمال تقدم مجموعة من الأدوات، بما في ذلك إدارة المشاريع وتتبع الوقت والفواتير. وكبديل لـ Dubsado، فإن ميزة بلوتيو الرئيسية هي تعدد استخداماته، مما يجعله مناسبًا للعاملين المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة الأخرى والشركات والوكالات.

إحدى ميزات بلوتيو الفريدة هي مساحة العمل القابلة للتخصيص، مما يسمح للشركات بتشكيل المنصة لتناسب احتياجاتها.

أفضل ميزات بلوتيو

تخصيص مساحة العمل: تسمح للشركات بتعديل المنصة لتناسب عملياتها

تسمح للشركات بتعديل المنصة لتناسب عملياتها إدارة المشاريع: يقدم مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة المشاريع والمهام والمواعيد النهائية

يقدم مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة المشاريع والمهام والمواعيد النهائية بوابة العميل: توفر مساحة مخصصة للعملاء لتتبع تقدم المشروع وعرض الفواتير والمزيد من المعلومات

قيود بلوتيو

سيكون من المفيد توفير قدرات تكامل أكثر شمولاً مع أدوات الطرف الثالث

يمكن تحسين تجربة تطبيق الهاتف المحمول

تسعير بلوتيو

منفرداً: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الاستوديو: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الوكالة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

بلوتيو التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. استوديو النينجا

عبر استوديو النينجا Studio Ninja هو برنامج لإدارة العملاء مصمم خصيصاً للمصورين الفوتوغرافيين. تتعامل المنصة مع الحجوزات والعقود والجدولة والمدفوعات. وباعتباره بديلاً متخصصاً لـ Dubsado، فإنه يتألق للمصورين الذين يبحثون عن أداة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

يوجد في قلب Studio Ninja هيكل مبني حول احتياجات المصورين، مع التركيز على إدارة الحجوزات.

ستوديو نينجا أفضل الميزات

إدارة أعمال التصوير الفوتوغرافي: أدوات مصممة خصيصًا لإدارة جميع جوانب أعمال التصوير الفوتوغرافي

أدوات مصممة خصيصًا لإدارة جميع جوانب أعمال التصوير الفوتوغرافي سير العمل الآلي: يسمح للمصورين الفوتوغرافيين بأتمتة رحلات عملائهم، مما يوفر الوقت وتجنب المهام الفائتة

يسمح للمصورين الفوتوغرافيين بأتمتة رحلات عملائهم، مما يوفر الوقت وتجنب المهام الفائتة الحجز والمدفوعات عبر الإنترنت: هذا يجعل من السهل جدولة جلسات التصوير وتلقي المدفوعات عبر الإنترنت

قيود استوديو النينجا #### قيود استوديو النينجا

كونه أداة متخصصة، فقد لا يكون مناسبًا للشركات خارج نطاق التصوير الفوتوغرافي

قد يجد بعض المستخدمين أنها أقل شمولاً من منصات إدارة الأعمال الأكثر عمومية

ستوديو نينجا التسعير

الخطة السنوية: 22.08 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

22.08 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة لمدة عامين: 16.58 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات استوديو نينجا

G2: 5/5 (1 تقييم)

5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

10. بلوم

عبر بلوم بلوم هي منصة إدارة علاقات العملاء للمحترفين المبدعين، تركز على إدارة الحجوزات وتوقيع العقود ودفع الفواتير. تركيزها المتخصص ومجموعة الميزات التي تقدمها تجعلها بديلاً مقنعاً من Dubsado للمبدعين.

تم تصميم المنصة مع وضع سير عمل المشروع الإبداعي في الاعتبار، مع التركيز على مهام إدارة العميل التي غالبًا ما يواجهها المبدعون.

بلوم أفضل الميزات

إدارة علاقات العملاء التي تركز على الإبداع: تقدم أدوات مصممة خصيصًا للمبدعين لإدارة عملائهم وحجوزاتهم

تقدم أدوات مصممة خصيصًا للمبدعين لإدارة عملائهم وحجوزاتهم الحجز عبر الإنترنت: يسمح للعملاء بحجز الجلسات مباشرةً عبر الإنترنت

يسمح للعملاء بحجز الجلسات مباشرةً عبر الإنترنت الفواتير وتوقيع العقود: تبسط العناصر المالية والتعاقدية للحجوزات

قيود #### بلوم

كأداة متخصصة، قد تلبي ميزاتها احتياجات الشركات العاملة في المجال الإبداعي فقط

ميزات إدارة المشاريع المتقدمة ليست جزءًا من عروضها الأساسية

تسعير #### بلوم

المبتدئ: مجانًا

مجانًا مستوى قياسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بلوم التقييمات والمراجعات

G2: 3.3/5 (2 تقييم)

3.3/5 (2 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2 تقييمات)

اتخاذ الخطوة التالية: تبسيط عملية إدارة أعمالك باستخدام ClickUp

قد يبدو الشروع في رحلة للعثور على حل أو منصة جديدة لإدارة الأعمال أمرًا مربكًا، ولكن اعتبرها فرصة. إنها فرصة لتحسين سير عملك، وتحسين علاقاتك مع العملاء، وتمكين فريقك بأداة تناسب احتياجاتك حقًا.

نحن نشجعك على استكشاف إمكانيات منصة ClickUp للتعاون وإدارة علاقات العملاء بشكل أكبر. تقدم ClickUp مزيجًا فريدًا من ميزات إدارة المشاريع والعملاء التي يمكن تخصيصها لتتناسب تمامًا مع سير عملك. وهي مصممة لتوفير تجربة سلسة للفرق من جميع الأحجام، مما يساعدك على تتبع المهام وإدارة عملائك وأتمتة عملياتك.

سواء أكنت موظفًا إداريًا يسعى إلى إدارة أكثر انسيابية للعملاء أو مدير مشروع يريد رؤية أفضل للمشاريع، تحقق من

[*ClickUp مجانًا]( https://clickup.com/pricing )

لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون الأداة المناسبة لمساعدتك في تحقيق أهدافك.