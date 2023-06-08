10 قوالب ومخططات انسيابية مجانية لمسار السباحة في ClickUp

كلما زاد عدد أصحاب المصلحة المشاركين في المشروع، كلما كان من الأسهل أن تختلط الأدوار مع بعضها البعض وتختلط المسؤوليات. يمكن أن تساعدك المخططات البيانية أو المخططات الانسيابية على فهم العمليات المعقدة من خلال عرض مهام كل عضو من أعضاء الفريق في شكل مرئي، مثل الممرات المتوازية في حوض السباحة. 🏊

بهذه الطريقة، يمكن للجميع معرفة من هو المسؤول عن مهمة معينة أو مهمة فرعية معينة، ويمكنك تجنب اختناقات المشروع وعدم الكفاءة من خلال تقسيم خطوات العملية. فيما يلي كيفية إنشاء مخطط انسيابي رائع خاص بك باستخدام أحد هذه القوالب العشرة المجانية من ClickUp.

ما هو قالب خط السباحة؟

مخطط حارة السباحة هو نوع من المخططات الانسيابية التي تستخدم شكل حوض السباحة كتمثيل مرئي لمشروع أو عملية تجارية. يتم تقسيم المشروع إلى "حارات" رأسية أو أفقية لكل فريق أو فرد مشارك في المشروع.

تمامًا كما يلتزم السباحون في حمام السباحة بحاراتهم، فإن أصحاب المصلحة أو مديري المشاريع لديهم حاراتهم الخاصة في مخطط حارة السباحة. يعد نموذج مخطط حارات السباحة مفيدًا للمشروع و إدارة الفريق . كما أنها مفيدة في حالات الاستخدام الأخرى التي يكون فيها للأقسام أو أعضاء الفريق المختلفين دور يلعبونه.

يمكن لكل شخص رؤية تمثيل مرئي لمسؤولياته ومسؤوليات أصحاب المصلحة الآخرين. ممر السباحة مثال على الرسم البياني أو المخطط الانسيابي يُعرف أيضًا باسم "المخطط الانسيابي متعدد الوظائف" ويمكن أن يكون موردًا رائعًا ل الفرق متعددة الوظائف .

إذن ما هو قالب مخطط مسار السباحة؟ إنه مخطط انسيابي لمسار السباحة فارغ أو مخطط يمكن تعديله لعرض العمليات والعمليات الفرعية الخاصة بك - غالبًا ما تكون خطوطًا أفقية أو رأسية شاملة.

يمكنك استخدام برنامج المخطط الانسيابي لإنشاء مخططات خطوط السباحة من قوالب مخططات خطوط السباحة الموجودة مسبقًا. تحتوي جميع هذه القوالب العشرة للمخططات البيانية لمسار السباحة من ClickUp على مربعات نصية قابلة للتحرير حتى تتمكن من تخصيصها وجعلها خاصة بك. 🛠️

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ما الذي يجعل قالب مخطط سير السباحة جيدًا؟

يجب أن يكون قالب خط السباحة الجيد سهل الفهم والتنقل. على الرغم من أن مشروعك قد يكون معقدًا، إلا أن القالب يجب ألا يكون كذلك.

يشبه مخطط مسار السباحة الجيد مخططًا بيانيًا جيدًا، حيث يستخدم الأشكال والألوان لإظهار كيف يتناسب كل شيء معًا. يجب أن يوضح مخطط مسار السباحة الخاص بك نقطة البداية والنهاية لسير عملك، بالإضافة إلى كل مهمة ونقطة قرار على طول الطريق.

على عكس حمام السباحة الفعلي الذي يتسابق فيه السباحون بشكل مستقل، قد يتضمن مخطط مسار السباحة التبعيات أو عمليات التسليم بين الأقسام أو أعضاء الفريق المختلفين. وهذا يعني أن المخطط الانسيابي الخاص بك قد يُظهر كلاً من الحركة الرأسية و الأفقية.

على سبيل المثال، قد يحتوي الممر (ب) على معلم واحد فقط يجب إكماله في منتصف العملية. يمكنك استخدام الروابط لإظهار المهمة الموجودة في المسار (أ) التي تؤدي إلى تشغيل المهمة الموجودة في المسار (ب)، والخطوة التالية في العملية بعد ذلك.

يمكنك استخدام المخطط الانسيابي للمسار السريع مع خارطة طريق المشروع أو خريطة العملية لتصوير أبعاد متعددة للمشروع.

## 10 قوالب خط السباحة لاستخدامها في 2024

1. قالب ClickUp Swimlane

يساعدك قالب مخطط مسار السباحة من ClickUp على تصور سير العمل وتحديد الأدوار في المشاريع

هذا قالب ClickUp Swimlane رائع للمبتدئين لأنه يتضمن جميع الميزات الرئيسية لمخطط خط السباحة دون تعقيد الأمور.

يحتوي على أربعة حارات أفقية للأفراد أو الفرق (المعينة أ، ب، ج، د) وأربعة رموز لتمثيل أجزاء مختلفة من العملية:

دوائر للمحطات أو نقاط البداية/النهاية

مربعات للمهمة أو النشاط أو العملية

الماس للقرار أو نقطة تفتيش

أسهم لإظهار تدفق العملية

يتم ترميز كل حارة بالألوان، ويجب عليك استخدام نفس اللون لكل رمز في تلك الحارة حتى يسهل معرفة المسؤول عن كل مهمة أو قرار. 👀

يمكن للمسارات الأفقية أو العمودية في القالب الخاص بك تحسين التعاون في مكان العمل من خلال مساعدتك على جعل أصحاب المصلحة المتعددين على نفس الصفحة حول أدوارهم في العملية بأوضح طريقة ممكنة. تنزيل هذا النموذج

2. قالب ClickUp Agile Scrum Management Swimlane

يقدم هذا القالب المتقدم 30 حالة مرمزة بالألوان لإدارة سكروم الفعالة

هذا القالب قالب ClickUp Agile Scrum Management Swimlane هو نموذج أكثر تقدمًا السبورة لفرق المنتجات . وهي تدعم إعداد الأعمال المتراكمة والتخطيط للسباق السريع، والوقوف اليومي، واستعراضات السرعة بأثر رجعي، وخطوات العملية، والمزيد.

يمكنك الاختيار من بين 30 حالة مرمزة بالألوان، بما في ذلك قيد التطوير، جاهز للنشر، قيد المراجعة، قيد الاختبار. يمكن أن تبدأ عمليات سير العمل ب فكرة منتج أو اكتشاف عيب، وتنتهي بحالة مثل ليس خطأ أو لا يمكن إعادة الإنتاج.

يمكنك أيضًا استخدام 13 تطبيقًا مختلفًا من تطبيقات النقر، بما في ذلك تتبع الوقت، وتقديرات الوقت، والمعالم، وتحذيرات التبعية، والمكلفين المتعددين.

اعرض مخططك الانسيابي كلوحة أو عملية أو قائمة أو أحد أنواع العرض الأخرى المتعددة. هذا القالب متوافق أيضًا مع انقر فوق المساحات حتى تتمكن من التحكم في الوصول ومنح الأذونات عبر مجموعة العمل بأكملها.

استخدم هذا القالب لتتبع الأخطاء، وسباقات السرعة، وعمليات الاختبار، وغيرها من مهام سير العمل التي تشمل فرق المنتج والهندسة وضمان الجودة. تنزيل هذا القالب

3. لوحة النقر فوق مع قالب لوحات السباحة

يقدم قالب اللوحة البسيط هذا مقدمة سهلة لتنسيق حارات السباحة

هناك طريقة أخرى رائعة أخرى لتتبع الصورة الكبيرة وهي استخدام لوحة ClickUp مع قالب لوحات السباحة ، والذي يوفر خمسة خيارات للحالة مثل محظور، مراجعة، مراجعة، قيد التقدم.

هذا لوحة على غرار كانبان هو خيار قالب مناسب للمبتدئين. كل ما عليك القيام به لتحويله إلى مخطط مسار سباحة هو إضافة مخططات ممرات السباحة إلى عرض اللوحة . على سبيل المثال، إذا كانت مهامك مرتبة في أعمدة، فيمكنك تجميعها حسب الحالة وتاريخ الاستحقاق والمُعيَّن والأولوية وعوامل أخرى.

قم بتشغيل خاصية "لوحات السباحة" لإنشاء صفوف بالإضافة إلى الأعمدة، والتي يمكنك تجميعها حسب أي حقل لم يتم استخدامه بالفعل لفرز الأعمدة. بمجرد حصولك على مستويات السباحة التي تحتاجها، يمكنك إنشاء مهام جديدة من داخل مستوى السباحة حتى لا تضطر إلى نقلها لاحقًا.

ميزة حارات السباحة في عرض اللوحة مجانية مع أي خطة ClickUp، ويمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى اللوحة إضافة حارات السباحة إليها. تنزيل هذا القالب

4. قالب تدفق المستخدم ClickUp

يتيح لك قالب تخطيط المستخدم هذا إنشاء تمثيلات مرئية لأفكار معقدة مثل تدفقات المستخدم والإطارات السلكية والمخططات الهندسية

نموذج قالب تدفق المستخدم ClickUp هو مخطط تدفق العمليات الذي يوضح ما يواجهه المستخدمون عند تفاعلهم مع موقعك الإلكتروني أو تطبيقك.

يمكنك إدراج لقطات شاشة أو نماذج بالحجم الطبيعي لكل خطوة من خطوات العملية، مثل زيارة المستخدم لصفحتك الرئيسية أو ملء نموذج تسجيل. استخدم لوحات السباحة لتوضيح الأشكال المتعددة لتدفق المستخدم، مثل ما يحدث إذا لم يكتمل النموذج.

عند استخدام ميزة اللوحات البيضاء في ClickUp، فمن السهل سحب المستندات والصور والمراجع الأخرى إلى صانع المخططات الانسيابية لتزويد فريقك بتمثيل مرئي مفيد للعملية. 🤩

يستخدم قالب تدفق المستخدم ClickUp نفس رموز الموصلات الموجودة في قوالب المخططات البيانية الأخرى لمخططات مسار السباحة بما في ذلك المحطات الطرفية ونقاط القرار، بحيث يمكنك استخدام نفس اللغة المرئية في جميع مخططاتك البيانية ومخططاتك الانسيابية.

مكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/diagram-software// برنامجالرسم البياني_ *%/href/_

! تحميل هذا القالب

5. قالب مخطط سير العملية ClickUp

يتيح لك قالب مخطط تدفق العمليات من ClickUp تصميم عملياتك وإدارتها وتصورها بسهولة.

إن نموذج مخطط تدفق عملية ClickUp يتميز بألواح سباحة رأسية يمكنك استخدامها لتمثيل الأدوار والمسؤوليات المختلفة في العملية.

يستخدم نموذج النموذج مثالاً لمسؤول التوظيف، ومدير التوظيف، والموظف المحتمل، ولكل منهم مسؤوليات في مراحل مختلفة من العملية.

بالطبع، جمال استخدام قالب هو أنه يمكنك تخصيصه بمهام ومكلفين خاصين بك.

كما هو الحال مع أي قالب خط سباحة، يجب عليك التأكد من استخدام الألوان، والخطوط، والرموز بشكل متناسق لسهولة تصور العمليات المعقدة.

هذا القالب مناسب للمبتدئين ويمكنك استخدامه لإدارة المشاريع، والموارد البشرية والتوظيف، والهندسة والمنتجات، وعشرات حالات الاستخدام الأخرى. تنزيل هذا القالب

6. قالب مخطط تدفق البيانات ClickUp

استخدم مخطط تدفق البيانات هذا لتمثيل كيفية انتقال المعلومات عبر مؤسستك

هذا قالب مخطط تدفق البيانات ClickUp لتتبع كيفية تحرك المعلومات في النظام. في هذا المثال، تنتقل البيانات بين مخزنين مختلفين للبيانات وكيانين خارجيين في سلسلة من التدفقات والعمليات.

على الرغم من أن رموز مخطط تدفق البيانات (DFD) تختلف عن القوالب الأخرى في قائمتنا، إلا أنها تخدم غرضًا مشابهًا: إظهار مكان دخول البيانات وخروجها من النظام، والعمليات التي تحدث بأي ترتيب، وهكذا.

يمكنك استخدام التسميات النصية والأسهم لتوفير تفاصيل إضافية، مثل تدفقات البيانات متعددة الاتجاهات أو نقل البيانات بين نظامين مختلفين.

يتوافق مخطط تدفق البيانات هذا مع ClickUp's ClickUp's برنامج السبورة البيضاء بحيث يمكنك استخدامه مع أدوات أخرى من أجل تخطيط العملية والتخطيط والعصف الذهني 🧠 تحميل هذا القالب

7. قالب تدفق عملية ClickUp

تبسيط تصور المشروع من خلال نظرة عامة واضحة وموجزة لسير عملك من البداية إلى النهاية

نموذج قالب تدفق عملية ClickUp هو نوع من ممر السباحة خريطة العملية التي توضح كيف تتوافق خطوات متعددة معًا كجزء من عملية واحدة.

يتضمن هذا القالب المثال خطوات مثل التخطيط والتنفيذ والتقييم، ولكن يمكنك تخصيصه بتسمياتك الخاصة لتناسب عمليتك الخاصة.

قالب تدفق العملية هو الأفضل للحصول على نظرة عامة عالية المستوى، حيث يوضح بداية ونهاية العملية والخطوات الوسيطة على طول الطريق.

قد تحتاج إلى قوالب إضافية للتعمق في التفاصيل الدقيقة لعمليتك، ولكن هذا هو الشيء الرائع في استخدام صانع المخططات الانسيابية مثل ClickUp: يمكنك الوصول إلى قوالب متعددة على أي خطة تسعير، والعديد من أفضل القوالب مجانية!

استخدم ميزات اللوحة البيضاء الرقمية من ClickUp لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم على آخر المستجدات وتحسين التعاون في الوقت الفعلي مع الفرق الموزعة أو العاملين عن بُعد. تنزيل هذا القالب

8. قالب ClickUp Kanban لتطوير البرمجيات

يجمع هذا القالب سهل الاستخدام بين تنسيق حارة السباحة وسير عمل كانبان

هذا القالب قالب ClickUp Kanban لتطوير البرمجيات يطبق تنسيق ممر السباحة على سير عمل كانبان لسهولة تصور المشاريع المعقدة.

يمكنك استخدام لوحة كانبان لتنظيم الأفكار وطلبات المنتجات، وتحديد ما إذا كان يجب المضي قدمًا بها أم لا. يمكن للأفراد تقديم أفكارهم الخاصة باستخدام نموذج طلب منتج مدمج.

عندما تقرر المضي قدمًا، ما عليك سوى تغيير حالة المهمة إلى تنفيذ وسيتم نقل المهمة إلى لوحة كانبان تلقائيًا. قم بتعيين حدود WIP (العمل قيد التنفيذ) لضمان عدم قيام فريقك بمهام أكثر مما يمكنه القيام به.

يوفر هذا القالب المتوسط سبع حالات وأربعة حقول مخصصة وأربعة أنواع عرض وأتمتة واحدة، مما يجعله أداة ملائمة لفرق تطوير البرمجيات أو الشركات التي تحاول تنمية عقلية رشيقة . تنزيل هذا القالب

9. قالب باور بوينت متعدد الوظائف للعمليات متعددة الوظائف من SlideTeam

عبر SlideTeam

هذا القالب من Microsoft PowerPoint من SlideTeam مثالي للفرق والعمليات متعددة الوظائف. وهو يحتوي على أربع لوحات سباحة يمكنك تخصيصها مع فريقك أو المكلفين الفرديين الخاصين بك، بالإضافة إلى حقول نصية قابلة للتحرير للمهام والإجراءات.

تُظهر الأسهم اتجاه الحركة من مهمة إلى أخرى. بالنسبة للقرارات التي يمكن أن تؤدي إلى أكثر من نتيجة، يمكنك استخدام أسهم متشعبة لإظهار كل مسار من المسارات التي تنشأ من نقطة قرار معينة.

تكون معظم الحركة في هذا القالب من اليسار إلى اليمين، ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لإظهار الحركة الرأسية للمهام التي تنتقل من مسار سباحة إلى آخر.

بالإضافة إلى الأيقونات الأساسية للمهام ونقاط القرار، يقدم هذا القالب موصلات إضافية مثل الشريط الورقي والتأخير والإدخال اليدوي والمزيد. تنزيل هذا القالب

10. قالب مخطط مسار السباحة في باور بوينت بواسطة SlideTeam

عبر SlideTeam

قالب مخطط حارة السباحة هذا من SlideTeam مشابه للقالب السابق، ولكن مع مساحة رأسية أقل في كل حارة للحصول على مخطط انسيابي أقل تشوشًا.

ستظل تحصل على أربعة حارات سباحة وحقول نصية قابلة للتحرير وعشرات الأشكال للاختيار من بينها. استخدم الأسهم لإظهار العلاقة بين المهام حتى يسهل تتبع اتجاه الحركة، حتى عندما تصبح الأمور معقدة بعض الشيء!

كما هو الحال مع أي قالب باور بوينت، يمكنك تغيير نمط الخط وحجمه بحيث يتناسب مع النمط المرئي لشركتك. يتوفر هذا القالب أيضًا بنسبتي حجم، 16:9 و4:3، بحيث يمكنك تصديره بسهولة لعرضك التقديمي التالي. قم بتنزيل هذا القالب

السباحة هي مجرد البداية فقط

تعد قوالب مخطط خط السباحة موردًا رائعًا للفرق متعددة الوظائف لأنه يمكنك استخدامها في أي مستوى من مستويات إدارة المشروع تقريبًا.

يمكن لمخطط خط السباحة الأساسي أن يسهل على الأقسام المختلفة وأصحاب المصلحة الخارجيين الاتفاق على نفس الصفحة حول مشروع أو عملية ما. ولكن يمكنك أيضًا دمج مخططات خطوط السباحة في لوحات كانبان ومخططات تدفق البيانات وغيرها.

بمجرد اختيار نموذج، شاركه مع جميع أعضاء فريقك باستخدام ClickUp Spaces أو ClickUp Whiteboard لتحسين التعاون.

استخدم المجلدات للحفاظ على تنظيم الأشياء، وقم بتعيين الأذونات بحيث يمكن للأشخاص المناسبين فقط الوصول إلى المخططات النهائية أو تحريرها. يمكنك أيضًا استخدام الأتمتة لإضافة أو تعيين المهام تلقائيًا لتحسين الكفاءة وتقليل المهام اليدوية.

تحقق من مركز قوالب ClickUp للحصول على المزيد من الأفكار حول كيفية تبسيط سير عملك باستخدام قوالب مخطط مسار السباحة!