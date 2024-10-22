أفضل 10 تطبيقات للتركيز لمساعدتك في الحفاظ على إنتاجيتك في 2025

هل تعلم أن الشخص العادي يتشتت انتباهه كل 40 ثانية أثناء العمل؟ مع تزايد انتشار المشتتات الرقمية والطلب المستمر على تعدد المهام, الحفاظ على التركيز والإنتاجية أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

ومع ذلك، تقدم التكنولوجيا أيضًا علاجًا لهذه المشكلة في شكل تطبيقات التركيز. فقد صُممت هذه التطبيقات المبتكرة خصيصًا لمساعدة الأفراد والفرق على الحفاظ على تركيزهم ومنع المشتتات وتعزيز إنتاجيتهم في نهاية المطاف.

في هذه المقالة، سوف نتعمق في عالم تطبيقات التركيز ونقدم لك أفضل 10 تطبيقات للتركيز لعام 2024 والتي يمكن أن تحدث ثورة في طريقة عملك وتعزز كفاءتك. 🙌

ما هو تطبيق التركيز؟

تطبيق التركيز هو أداة رقمية مصممة خصيصًا لمساعدة الأفراد في الحفاظ على التركيز والإنتاجية من خلال تقليل عوامل التشتيت. تقدم هذه التطبيقات مجموعة من الميزات التي تساعد في حظر أو الحد من الوصول إلى مواقع الويب التي تضيع الوقت أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من التطبيقات المشتتة للانتباه.

من خلال إنشاء بيئة رقمية خاضعة للرقابة، تُمكِّن تطبيقات التركيز المستخدمين من توجيه انتباههم نحو المهام والأهداف المهمة. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز بعض تطبيقات التركيز قدرات منع التشتت وتوفر ميزات لتتبع الأهداف وإدارة الوقت بفعالية وتعزيز روتين عمل أكثر إنتاجية.

سواء كنت طالبًا أو محترفًا أو أي شخص يسعى إلى تعزيز التركيز، يمكن أن يكون تطبيق التركيز رفيقًا قيّمًا في عالم اليوم سريع الإيقاع.

منهجيتنا في البحث عن أفضل تطبيقات التركيز

لتقييم أفضل تطبيقات التركيز لعام 2024، أجرينا بحثاً شاملاً استناداً إلى تجارب مستخدمين حقيقيين. أخذ تحليلنا في الاعتبار عوامل مثل تجربة المستخدم والكفاءة ودعم العملاء وميزات التركيز التي يقدمها كل تطبيق.

كما نظرنا أيضاً في تجربتنا الخاصة مع التطبيقات التي ركزنا عليها لتحديد التطبيقات التي برزت من بين التطبيقات الأخرى. بعد تقييم هذه المعايير الرئيسية بعناية، اخترنا 10 تطبيقات مركزة لقائمتنا التي أشاد بها المستخدمون والخبراء على حد سواء.

دعونا نتعمق في الأمر!

أفضل 10 تطبيقات للتركيز لتعزيز إنتاجيتك في عام 2024

في هذا المشهد الواسع لتطبيقات التركيز، قمنا بحصر أفضل 10 تطبيقات متنافسة تتصدر المشهد في مساعدة الأفراد على الحفاظ على تركيزهم وإنتاجيتهم. من حظر المشتتات إلى تتبع الأهداف وتحسين سير العمل، هذه التطبيقات هي تطبيقات رائعة تقدم مجموعة من الميزات لزيادة إنتاجيتك في 2024.

دعنا نستكشف أفضل ما في عالم تطبيقات التركيز!

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة وتعاون الفريق والإنتاجية

تتبع الوقت وتعيين التقديرات وإضافة الملاحظات وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام المؤقت العام في ClickUp

ClickUp هو تطبيق متعدد الاستخدامات للتركيز، وإدارة المشاريع، وأداة تطبيق إنتاجية ملفوفة في حزمة واحدة شاملة. يشتهر التطبيق بميزاته المرنة والقابلة للتخصيص التي تُمكِّن الأفراد والفرق من الحفاظ على التنظيم والتركيز والتعاون بسلاسة.

فكيف يساعدك ClickUp في الحفاظ على تركيزك؟ فيما يلي بعض الطرق التي يمكن ل ClickUp من خلالها تعزيز إنتاجيتك، والتخلص من المشتتات، وإبقائك على المسار الصحيح لإنجاز المزيد من المهام:

أداة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية : يقدم ClickUp المئات من الميزات المتقدمة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي والإنتاجية، مما يساعدك على دمج تطبيقاتك - مما يلغي الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة، و يقلل من التبديل بين السياقات منصة قابلة للتخصيص بالكامل : يوفر ClickUp خيارات تخصيص واسعة النطاق ومنصة قابلة للتخصيص بالكامل، مما يسمح لك بتكييف التطبيق مع سير عملك وتفضيلاتك الخاصة، مما يضمن تجربة مستخدم مخصصة وفعالة

: يقدم ClickUp المئات من الميزات المتقدمة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي والإنتاجية، مما يساعدك على دمج تطبيقاتك - مما يلغي الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة، و يقلل من التبديل بين السياقات تتبع الوقت العالمي : المدمج في تعقب الوقت في ClickUp يسمح لك بتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام عبر مساحة العمل الخاصة بك وتتبع وقت التركيز، مما يساعدك في إدارة الوقت ويبقيك مسؤولاً عن وقتك

: المدمج في تعقب الوقت في ClickUp يسمح لك بتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام عبر مساحة العمل الخاصة بك وتتبع وقت التركيز، مما يساعدك في إدارة الوقت ويبقيك مسؤولاً عن وقتك تطبيق قائمة المهام عبر الإنترنت : إنشاء قائمة مهام واضحة ومتعددة الوظائف قوائم المهام عبر الإنترنت لإدارة أفكارك بسهولة، والاستمرار في تنفيذ المهام، ومساعدتك على التركيز على إنجاز قائمة المهام الخاصة بك

: إنشاء قائمة مهام واضحة ومتعددة الوظائف قوائم المهام عبر الإنترنت لإدارة أفكارك بسهولة، والاستمرار في تنفيذ المهام، ومساعدتك على التركيز على إنجاز قائمة المهام الخاصة بك أتمتة سير العمل: تتيح لك إمكانيات أتمتة ClickUp أتمتة المهام المتكررة مما يوفر الوقت ويضمن سير عمل أكثر كفاءة

تتيح لك إمكانيات أتمتة ClickUp أتمتة المهام المتكررة مما يوفر الوقت ويضمن سير عمل أكثر كفاءة ملحق كروم ClickUp Chrome: إن ملحق ClickUp Chrome يجمع خمس من أكثر الميزات المنفصلة لإدارة المشاريع في تطبيق واحد رائع. يمكنك الوصول إلى هذه الميزات من متصفحك وتقليل الانحرافات والحاجة إلى فتح تطبيق جديد

ClickUp Chrome: إن ملحق ClickUp Chrome يجمع خمس من أكثر الميزات المنفصلة لإدارة المشاريع في تطبيق واحد رائع. يمكنك الوصول إلى هذه الميزات من متصفحك وتقليل الانحرافات والحاجة إلى فتح تطبيق جديد إدارة عبء العمل: عرض عبء العمل رائع لـ إدارة عبء العمل والتأكد من تخصيص العمل بشكل مناسب لتجنب تفويت المواعيد النهائية والإرهاق ClickUp AI: امنع تعثّر الكاتب، واكتب نسخة أفضل، وعزّز الإنتاجية باستخدام ClickUp AI في ClickUp Docs. يمكن لأداة الإنتاجية هذه أن تساعدك أنت وفرقك في كتابة محتوى جذاب، وتلخيص الملاحظات الطويلة في ثوانٍ، وتحرير النسخ لتحسين جودة المحتوى، وغير ذلك الكثير

اكتشف كيف يمكن أن يساعدك ClickUp AI في الارتقاء بإنتاجيتك إلى آفاق جديدة:

أفضل الميزات

منصة قابلة للتخصيص بالكامل : قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد

: قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك ClickUp Whiteboards والتقويم والجدول الزمني واللوحة ومخطط جانت والمزيد

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك ClickUp Whiteboards والتقويم والجدول الزمني واللوحة ومخطط جانت والمزيد وظيفة السحب والإفلات : ما عليك سوى سحب العناصر وإفلاتها عبر مساحة عمل ClickUp دون الحاجة إلى مهارات تقنية

: ما عليك سوى سحب العناصر وإفلاتها عبر مساحة عمل ClickUp دون الحاجة إلى مهارات تقنية التسلسل الهرمي للمشروع: تمكّنك ميزة التسلسل الهرمي للمشروع من إنشاء مهام ومهام فرعية متداخلة، مما يوفر هيكلاً واضحاً لمشاريعك ويضمن التعاون السلس داخل فرق العمل

تمكّنك ميزة التسلسل الهرمي للمشروع من إنشاء مهام ومهام فرعية متداخلة، مما يوفر هيكلاً واضحاً لمشاريعك ويضمن التعاون السلس داخل فرق العمل إدارة المهام بشكل مبسط: يوفر ClickUp مجموعة من الميزات لتبسيط إدارة المهام، بما في ذلك تعيين المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق وإضافة المرفقات وإنشاء قوائم مراجعة، مما يسهل عليك الحفاظ على التنظيم والتركيز

يوفر ClickUp مجموعة من الميزات لتبسيط إدارة المهام، بما في ذلك تعيين المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق وإضافة المرفقات وإنشاء قوائم مراجعة، مما يسهل عليك الحفاظ على التنظيم والتركيز التكامل مع أكثر من 1000 أداة إنتاجية: يتصل ClickUp بسلاسة مع مجموعة كبيرة من أدوات الإنتاجية، مثل Google Drive وSlack وTrickllo، مما يسمح لك بتركيز عملك وإلغاء الحاجة إلى تطبيقات متعددة، مما يؤدي إلى سير عمل أكثر تماسكًا وانسيابية

يتصل ClickUp بسلاسة مع مجموعة كبيرة من أدوات الإنتاجية، مثل Google Drive وSlack وTrickllo، مما يسمح لك بتركيز عملك وإلغاء الحاجة إلى تطبيقات متعددة، مما يؤدي إلى سير عمل أكثر تماسكًا وانسيابية متوفر عبر الأجهزة : بفضل توفره عبر أجهزة Android وiOS وWindows وMac، يوفر ClickUp مجموعة شاملة من الميزات لتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمل الجماعي

: بفضل توفره عبر أجهزة Android وiOS وWindows وMac، يوفر ClickUp مجموعة شاملة من الميزات لتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمل الجماعي تطبيق الهاتف المحمول: قم بالوصول إلى عملك من أي مكان باستخدام تطبيق ClickUp للهاتف المحمول

القيود

لا يحظر التطبيقات والمواقع الإلكترونية

التسعير

مجانية للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات

خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم/مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم/مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 3600 تقييم)

4.7 من 5 (أكثر من 3600 تقييم) G2: 4.7 من 5 (أكثر من 6700 تقييم) ### 2. تركيز الدب

الأفضل لبناء العادات وتحسين الإنتاجية اليومية #### الأفضل لبناء العادات وتحسين الإنتاجية اليومية

استخدام تطبيق FocusBear لإرشادك خلال كل من عاداتك وحظر التطبيقات والمواقع الإلكترونية التركيز الدب هو تطبيق قوي لبناء العادات الإنتاجية والتركيز مصمم لمساعدة الأشخاص على البقاء منتبهين وزيادة إنتاجيتهم.

بفضل قدرته على حظر التطبيقات ومواقع الويب المشتتة للانتباه، يخلق تطبيق Focus Bear بيئة خالية من التشتت، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على مهامهم وتحقيق أهدافهم. سواء أكنت تستخدم جهاز Mac أو Windows أو Android أو iOS، فإن تطبيق Focus Bear متاح لجميع أجهزتك، مما يوفر حلاً ثابتاً وفعالاً لتعزيز التركيز والإنتاجية.

أفضل الميزات

حظر مواقع الويب والتطبيقات التي تشتت الانتباه: يتيح لك Focus Bear حظر مواقع الويب والتطبيقات التي تهدر الوقت دون عناء، مما يؤدي إلى التخلص من عوامل التشتيت وخلق بيئة عمل مركزة

يتيح لك Focus Bear حظر مواقع الويب والتطبيقات التي تهدر الوقت دون عناء، مما يؤدي إلى التخلص من عوامل التشتيت وخلق بيئة عمل مركزة وضع روتين يومي للعادات: مع القدرة على إنشاء عادات يومية وتتبعها، يساعدك Focus Bear على إنشاء روتين إنتاجي، على غرار اتباع مخطط يومي ولكن مع ضمان الاتساق والتقدم نحو أهدافك

مع القدرة على إنشاء عادات يومية وتتبعها، يساعدك Focus Bear على إنشاء روتين إنتاجي، على غرار اتباع مخطط يومي ولكن مع ضمان الاتساق والتقدم نحو أهدافك تتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف: يمكّنك التطبيق من تحديد أهدافك وتتبعها، مما يوفر مؤشرات تقدم مرئية ويحفزك على البقاء على المسار الصحيح وتحقيق النتائج المرجوة

يمكّنك التطبيق من تحديد أهدافك وتتبعها، مما يوفر مؤشرات تقدم مرئية ويحفزك على البقاء على المسار الصحيح وتحقيق النتائج المرجوة أخذ فترات استراحة لتعزيز الإنتاجية: يشجعك تطبيق Focus Bear على أخذ فترات راحة منتظمة لتحقيق الإنتاجية المثلى، حيث يوفر فترات زمنية قابلة للتخصيص لجلسات التركيز وفواصل لتجديد النشاط لمنع الإرهاق

يشجعك تطبيق Focus Bear على أخذ فترات راحة منتظمة لتحقيق الإنتاجية المثلى، حيث يوفر فترات زمنية قابلة للتخصيص لجلسات التركيز وفواصل لتجديد النشاط لمنع الإرهاق أوضاع التركيز: يقدم لك فوكوس بير أوضاع تركيز مختلفة، مثل تقنية بومودورو أو المؤقتات القابلة للتخصيص، مما يسمح لك بتخصيص جلسات العمل الخاصة بك وفقًا لطريقتك المفضلة وأسلوب عملك المفضل، مما يعزز الإنتاجية والتركيز

القيود

لا يقدم التطبيق نسخة مجانية

التسعير

على أساس الاشتراك: 5 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات العملاء

المنتج هانت: 4.9 من 5 (17 تقييم)

3. غابة

الأفضل للتغلب على إدمان الإنترنت وتنمية إدارة الوقت بشكل أفضل

حافظ على تركيزك وتحكم في نفسك بشكل أفضل مع تطبيق Forest فورست هو تطبيق فريد من نوعه للإنتاجية والتركيز يستخدم مفهوم نمو الشجرة الافتراضية كحافز قوي للحفاظ على التركيز وتجنب إدمان الهاتف. من خلال الالتزام بجلسات تركيز مدتها 25 دقيقة، يمكن للمستخدمين زراعة شجرة افتراضية، ولكن استخدام الهاتف خلال هذا الوقت سيؤدي إلى "قتل" الشجرة من خلال نهجها التفاعلي والجذاب، تشجع لعبة فورست على التركيز الذهني عادات العمل ويساعد الأفراد في الحفاظ على تركيزهم. يتوفر تطبيق Forest على منصات Android وiOS، وهو حارس تركيز قيّم لأي شخص يسعى إلى تعزيز الإنتاجية وتحرر من مشتتات الهاتف

أفضل الميزات

ميزة تفاعلية وبديهية تحافظ على الإنتاجية: تجعل خاصية "فوريست" من التركيز أكثر متعة ومكافأة من خلال السماح للمستخدمين بتنمية غابة افتراضية من خلال جلسات العمل المركزة التي يقومون بها، مما يوفر تمثيلاً مرئيًا لإنتاجيتهم

تجعل خاصية "فوريست" من التركيز أكثر متعة ومكافأة من خلال السماح للمستخدمين بتنمية غابة افتراضية من خلال جلسات العمل المركزة التي يقومون بها، مما يوفر تمثيلاً مرئيًا لإنتاجيتهم التعاون من أجل التشجيع: يمكن للمستخدمين دعوة الأصدقاء أو الزملاء للانضمام إلى غابتهم الافتراضية، مما يعزز الشعور بالمساءلة والتحفيز أثناء عملهم معًا لتحقيق أهدافهم

يمكن للمستخدمين دعوة الأصدقاء أو الزملاء للانضمام إلى غابتهم الافتراضية، مما يعزز الشعور بالمساءلة والتحفيز أثناء عملهم معًا لتحقيق أهدافهم زراعة أشجار حقيقية باستخدام عملات افتراضية: يتيح تطبيق الغابة للمستخدمين إنفاق عملات افتراضية مكتسبة من جلساتهم المركزة للمساهمة في مبادرات حقيقية لزراعة الأشجار، مما يعزز الاستدامة البيئية ويخلق تأثيرًا إيجابيًا يتجاوز الإنتاجية

يتيح تطبيق الغابة للمستخدمين إنفاق عملات افتراضية مكتسبة من جلساتهم المركزة للمساهمة في مبادرات حقيقية لزراعة الأشجار، مما يعزز الاستدامة البيئية ويخلق تأثيرًا إيجابيًا يتجاوز الإنتاجية علامات لتسهيل التنقل: يوفر تطبيق Forest ميزة وضع العلامات التي تمكّن المستخدمين من تصنيف مهامهم وجلساتهم، مما يسهل التنقل وتنظيم عملهم داخل التطبيق

يوفر تطبيق Forest ميزة وضع العلامات التي تمكّن المستخدمين من تصنيف مهامهم وجلساتهم، مما يسهل التنقل وتنظيم عملهم داخل التطبيق تتبع التقدم المحرز مع الجدول الزمني: تتيح ميزة الجدول الزمني للتطبيق للمستخدمين عرض سجل إنتاجيتهم، مع إظهار مدة وعدد الجلسات المركزة المنجزة، مما يساعد الأفراد على تتبع تقدمهم وتحديد أنماط عادات عملهم

القيود

يوفر فقط مؤقت بومودورو

التسعير

مجانًا: أنشئ غابتك الافتراضية

أنشئ غابتك الافتراضية الإيجابي: 1.99 دولار (تدفع مرة واحدة)

تقييمات ومراجعات العملاء

صيد المنتج: 4.7 من 5 (25 تقييم)

4. مانع نزلة البرد

الأفضل لحظر الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الأخرى

حظر الوصول إلى مواقع الويب باستخدام تطبيق Cold Turkey Blocker Pro كولد ديك رومي بلوكر هو تطبيق قوي للتركيز على الإنتاجية مصمم لمكافحة المشتتات عن طريق منع الوصول إلى الإنترنت بالكامل. تساعد هذه الأداة الأفراد في الحفاظ على تركيزهم وإنتاجيتهم من خلال منع الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات والمشتتات على الإنترنت بفضل إمكانيات الحجب القوية التي تتمتع بها. يتوفر هذا التطبيق لكل من نظامي التشغيل Mac وWindows، ويوفر حلاً قيماً لأولئك الذين يسعون إلى استعادة السيطرة على بيئتهم الرقمية و وزيادة إنتاجيتهم إلى أقصى حد.

أفضل الميزات

حظر عدد غير محدود من التطبيقات ومواقع الويب: يسمح للمستخدمين بحظر عدد غير محدود من مواقع الويب والتطبيقات، مما يضمن بيئة خالية من الإلهاء مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة

يسمح للمستخدمين بحظر عدد غير محدود من مواقع الويب والتطبيقات، مما يضمن بيئة خالية من الإلهاء مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة حظر التطبيقات بكلمة مرور: يوفر التطبيق القدرة على حماية تطبيقات معينة بكلمة مرور، مما يمنع الوصول إليها حتى خلال فترات الحظر المجدولة، مما يضيف طبقة إضافية من التحكم والمساءلة

يوفر التطبيق القدرة على حماية تطبيقات معينة بكلمة مرور، مما يمنع الوصول إليها حتى خلال فترات الحظر المجدولة، مما يضيف طبقة إضافية من التحكم والمساءلة جداول الحظر: يمكن للمستخدمين إعداد جداول حظر مخصصة، وتحديد الأيام والأوقات التي يجب فيها حظر تطبيقات أو مواقع ويب معينة، مما يتيح لهم وضع إجراءات عمل روتينية مركزة

يمكن للمستخدمين إعداد جداول حظر مخصصة، وتحديد الأيام والأوقات التي يجب فيها حظر تطبيقات أو مواقع ويب معينة، مما يتيح لهم وضع إجراءات عمل روتينية مركزة جداول الاستراحة: يوفر Cold Turkey Blocker أيضًا جداول استراحة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص فترات زمنية محددة للاسترخاء أو الأنشطة غير المتعلقة بالعمل، مما يعزز نهجًا متوازنًا للإنتاجية

يوفر Cold Turkey Blocker أيضًا جداول استراحة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص فترات زمنية محددة للاسترخاء أو الأنشطة غير المتعلقة بالعمل، مما يعزز نهجًا متوازنًا للإنتاجية حظر عناوين URL وكلمات مفتاحية محددة: يتمتع المستخدمون بالمرونة في حظر عناوين URL أو كلمات مفتاحية محددة، مما يمنع الوصول إلى مواقع ويب أو محتوى معين قد يكون بمثابة تشتيت للانتباه، مما يعزز التركيز والإنتاجية

القيود

تفتقر النسخة المجانية إلى الكثير من الميزات المفيدة، مثل حظر الجدول الزمني

غير متاح للجوال

التسعير

البرنامج المجاني نسخة مجانية

نسخة مجانية الإصدار الاحترافي 39 دولارًا (وصول مدى الحياة)

تقييمات ومراجعات العملاء

Trustpilot: 4.1 من 5 (7 تقييمات)

5. سيرين

الأفضل للعمل العميق لمستخدمي Mac

يحميك Serene من تشتيت الانتباه عن طريق حظر التطبيقات ومواقع الويب المشتتة للانتباه سيرين هو تطبيق للإنتاجية والإدارة مصمم لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على تركيزهم وتحقيق أهدافهم من خلال منع المشتتات. مع تركيزه على خلق بيئة عمل هادئة ومنتجة، يوفر Serene مجموعة من الميزات للتخلص من المقاطعات وتعزيز التركيز. يتوفر تطبيق Serene حصريًا لمستخدمي أجهزة Mac، وهو أداة قيّمة للأفراد الذين يسعون إلى تحسين إنتاجيتهم وخلق سير عمل هادئ وخالٍ من التشتت.

أفضل الميزات

مانع التطبيقات ومواقع الويب: يسمح Serene للمستخدمين بحظر تطبيقات سطح المكتب ومواقع الويب، مما يتيح لهم الحفاظ على التركيز والتخلص من مصادر المقاطعة المحتملة أثناء جلسات العمل

يسمح Serene للمستخدمين بحظر تطبيقات سطح المكتب ومواقع الويب، مما يتيح لهم الحفاظ على التركيز والتخلص من مصادر المقاطعة المحتملة أثناء جلسات العمل تحديد أهداف يومية: يمكن للمستخدمين تحديد أهداف يومية باستخدام Serene قائمة المهام مما يوفر لهم هدفًا واضحًا للعمل على تحقيقه ويساعدهم على تحديد أولويات المهام والبقاء على المسار الصحيح طوال اليوم

يمكن للمستخدمين تحديد أهداف يومية باستخدام Serene قائمة المهام مما يوفر لهم هدفًا واضحًا للعمل على تحقيقه ويساعدهم على تحديد أولويات المهام والبقاء على المسار الصحيح طوال اليوم موسيقى التركيز: يقدم Serene مجموعة مختارة من الموسيقى والأصوات المحيطة التي تعزز التركيز، مما يوفر بيئة صوتية هادئة وغامرة تعزز التركيز والإنتاجية

يقدم Serene مجموعة مختارة من الموسيقى والأصوات المحيطة التي تعزز التركيز، مما يوفر بيئة صوتية هادئة وغامرة تعزز التركيز والإنتاجية [ مؤقتات بومودورو](/مدونة؟ص=6057) مما يسمح للفرق بتصور تقدم المشروع وتتبع المهام وضمان التعاون الفعال من البداية إلى النهاية

مؤقتات بومودورو](/مدونة؟ص=6057) مما يسمح للفرق بتصور تقدم المشروع وتتبع المهام وضمان التعاون الفعال من البداية إلى النهاية مؤقتات العد التنازلي: يتضمن Taskade مؤقتات العد التنازلي التي يمكن ضبطها لمهام أو اجتماعات محددة، مما يساعد الفرق على الحفاظ على تركيزها وإدارة وقتها بفعالية

يتضمن Taskade مؤقتات العد التنازلي التي يمكن ضبطها لمهام أو اجتماعات محددة، مما يساعد الفرق على الحفاظ على تركيزها وإدارة وقتها بفعالية الرسائل ومحادثات الفيديو: يوفر تاسكاد وظائف مدمجة للرسائل ومحادثات الفيديو، مما يتيح التواصل في الوقت الفعلي والتعاون السلس بين أعضاء الفريق، بغض النظر عن موقعهم

يوفر تاسكاد وظائف مدمجة للرسائل ومحادثات الفيديو، مما يتيح التواصل في الوقت الفعلي والتعاون السلس بين أعضاء الفريق، بغض النظر عن موقعهم مساحات عمل منفصلة لكل فريق: يسمح التطبيق بمساحات عمل منفصلة لكل فريق، مما يوفر مساحة مخصصة لكل مشروع أو قسم للتعاون ومشاركة الملفات وتعيين المهام، مما يضمن تنظيم العمل الجماعي المركّز [ لوحة كانبان](/المدونة؟ص=25130) وتكرار تكوينات الحظر عبر أجهزة مختلفة أو بين أعضاء الفريق

يسمح التطبيق بمساحات عمل منفصلة لكل فريق، مما يوفر مساحة مخصصة لكل مشروع أو قسم للتعاون ومشاركة الملفات وتعيين المهام، مما يضمن تنظيم العمل الجماعي المركّز يحظر كل شيء باستثناء تلك المسموح بها: يتبع SelfControl نهجًا قائمًا على القائمة البيضاء، حيث يحظر جميع مواقع الويب والتطبيقات افتراضيًا باستثناء تلك المسموح بها صراحةً من قبل المستخدم، مما يتيح بيئة رقمية شديدة التقييد والتركيز لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

القيود

متاح فقط لنظام ماك

لا يقدم أي ميزات أخرى

التسعير

مجاناً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

تقييمات العملاء: 4.3 من 5 (7 تقييمات)

8. باوبلوك

الأفضل لحجب المتصفحات ومكافحة التسويف

حظر المواقع المشتتة للانتباه باستخدام PawBlock عندما تحتاج إلى إنجاز شيء ما أولاً باوبلوك هو تطبيق لحظر المواقع وامتداد لمتصفح كروم يساعد المستخدمين على التغلب على المماطلة من خلال توفير تذكير مرح وفعال في الوقت نفسه للحفاظ على التركيز. تعمل إضافة المتصفح هذه على تعزيز الإنتاجية وتشجع المستخدمين على تعيين وقت التركيز جانبًا للبقاء على المهمة من خلال توعية الموظفين بالسلوكيات غير المنتجة وإعادة توجيه انتباههم إلى العمل.

أفضل الميزات

حظر مواقع الويب: تسمح إضافة PawBlock للمستخدمين بحظر مواقع ويب معينة تميل إلى أن تكون مصدراً لتشتيت الانتباه، مما يساعدهم على التخلص من الأنشطة المحتملة التي تضيع الوقت

تسمح إضافة PawBlock للمستخدمين بحظر مواقع ويب معينة تميل إلى أن تكون مصدراً لتشتيت الانتباه، مما يساعدهم على التخلص من الأنشطة المحتملة التي تضيع الوقت خاصية الحجب الناعم: تقدم الإضافة خاصية الحجب الناعم، مما يعني أنها تقدم تذكيرًا أو تحذيرًا بدلاً من حجب الموقع الإلكتروني بالكامل، مما يمنح المستخدمين فرصة لإعادة النظر في قرارهم بزيارة موقع مشتت للانتباه

تقدم الإضافة خاصية الحجب الناعم، مما يعني أنها تقدم تذكيرًا أو تحذيرًا بدلاً من حجب الموقع الإلكتروني بالكامل، مما يمنح المستخدمين فرصة لإعادة النظر في قرارهم بزيارة موقع مشتت للانتباه إلغاء الحجب القائم على الأسئلة: قبل إلغاء الحجب، يطرح PawBlock على المستخدمين أسئلة متكررة لتعزيز التزامهم بالحفاظ على تركيزهم، مما يضمن لحظة من التفكير وتثبيط التشتت المتهور

قبل إلغاء الحجب، يطرح PawBlock على المستخدمين أسئلة متكررة لتعزيز التزامهم بالحفاظ على تركيزهم، مما يضمن لحظة من التفكير وتثبيط التشتت المتهور التحفيز العاطفي: يوفر PawBlock تحفيزًا عاطفيًا من خلال استخدام صور الحيوانات المحبطة التي تثير الشعور بالذنب أو المساءلة، والتي تعمل بمثابة تذكير لطيف وقوي في الوقت نفسه للبقاء على المسار الصحيح وتجنب المماطلة

يوفر PawBlock تحفيزًا عاطفيًا من خلال استخدام صور الحيوانات المحبطة التي تثير الشعور بالذنب أو المساءلة، والتي تعمل بمثابة تذكير لطيف وقوي في الوقت نفسه للبقاء على المسار الصحيح وتجنب المماطلة علاقة إيجابية بين العمل والاستراحة: تساعد الإضافة المستخدمين على إنشاء علاقة إيجابية بين العمل والاستراحة من خلال تشجيعهم على أخذ فترات راحة مجدولة ومكافأتهم بالاسترخاء دون الشعور بالذنب، مما يعزز التوازن الصحي بين العمل المركز ووقت الراحة المجدد

القيود

يمكن فقط لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي الذين يستخدمون متصفح فايرفوكس أو كروم استخدامه

التسعير

مجاناً للمستخدمين

تقييمات ومراجعات العملاء

الوظائف الإضافية لفيرفوكس: 4.6 من 5 (13 تقييم)

9. ليش بلوك

الأفضل لحظر المشتتات على جميع المتصفحات الرئيسية

حظر المواقع التي تضيع الوقت والتي يمكن أن تمتص الحياة من يوم عملك باستخدام LeechBlock علقة بلوك عبارة عن وظيفة إضافية لمتصفح الويب مصممة لمساعدة المستخدمين على منع الإلهاءات وتحسين الإنتاجية. من خلال خياراته القابلة للتخصيص لوضع حدود زمنية وفترات زمنية محددة، يمكّن LeechBlock المستخدمين من استعادة السيطرة على أنشطتهم عبر الإنترنت وإنشاء بيئات عمل مركزة . يتوفر LeechBlock للمتصفحات الشائعة مثل امتداد كروم وفايرفوكس وأوبرا وإيدج وغيرها، وهو أداة قيّمة للأفراد الذين يسعون إلى تقليل عوامل التشتيت وزيادة كفاءتهم أثناء تصفح الويب.

أفضل الميزات

جداول زمنية متكررة للحظر أو الوصول إلى مواقع الويب: يتيح LeechBlock للمستخدمين تعيين جداول زمنية متكررة لحظر مواقع ويب معينة أو منحها إمكانية الوصول إليها، مما يوفر مرونة في التوافق مع روتين العمل وإدارة عوامل تشتيت الانتباه على الإنترنت بفعالية

يتيح LeechBlock للمستخدمين تعيين جداول زمنية متكررة لحظر مواقع ويب معينة أو منحها إمكانية الوصول إليها، مما يوفر مرونة في التوافق مع روتين العمل وإدارة عوامل تشتيت الانتباه على الإنترنت بفعالية ست مجموعات من المواقع المحظورة: تقدم الإضافة ست مجموعات متميزة لحظر مواقع الويب، مما يتيح للمستخدمين تصنيف وتخصيص قوائم المواقع المحظورة بناءً على سياقات أو أنواع مختلفة من الملهيات التي يريدون تجنبها

تقدم الإضافة ست مجموعات متميزة لحظر مواقع الويب، مما يتيح للمستخدمين تصنيف وتخصيص قوائم المواقع المحظورة بناءً على سياقات أو أنواع مختلفة من الملهيات التي يريدون تجنبها الحدود الزمنية أو الفترات الزمنية الثابتة للحظر: يمكن للمستخدمين تعيين حدود زمنية أو فترات زمنية ثابتة لحظر مواقع الويب، مثل لمدة 3 ساعات أو من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا، مما يضمن جلسات عمل مركزة دون إغراء زيارة المواقع المشتتة للانتباه خلال الأطر الزمنية المحددة

يمكن للمستخدمين تعيين حدود زمنية أو فترات زمنية ثابتة لحظر مواقع الويب، مثل لمدة 3 ساعات أو من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا، مما يضمن جلسات عمل مركزة دون إغراء زيارة المواقع المشتتة للانتباه خلال الأطر الزمنية المحددة الحدود الزمنية للوصول إلى كل موقع إلكتروني: يُمكّن LeechBlock المستخدمين من وضع حدود زمنية محددة للوصول إلى مواقع الويب الفردية، مما يشجع عادات التصفح الفعالة ويمنع قضاء وقت مفرط في مواقع غير منتجة.

يُمكّن LeechBlock المستخدمين من وضع حدود زمنية محددة للوصول إلى مواقع الويب الفردية، مما يشجع عادات التصفح الفعالة ويمنع قضاء وقت مفرط في مواقع غير منتجة. يحظر الوصول إلى الإنترنت باستخدام حرف البدل: باستخدام ميزة حرف البدل، يمكن لـ LeechBlock حظر الوصول إلى فئات أو نطاقات إنترنت كاملة، مما يوفر نهجًا شاملاً للحد من عوامل تشتيت الانتباه وتعزيز الإنتاجية

القيود

غير متاح لمستخدمي الأجهزة المحمولة

التسعير

مجاناً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

بديل ل: 4.3 من 5 (7 مراجعات)

10. الحرية

الأفضل لإدارة وقت الشاشة على الكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول

حظر الوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب المشتتة للانتباه أثناء محاولتك التركيز على العمل باستخدام تطبيق Freedom فري إدوم هو تطبيق قوي يحول دون تشتيت الانتباه صُمم لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على تركيزهم من خلال إدارة مختلف عوامل التشتيت على أجهزتهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتخلص منها. وبفضل توفره عبر منصات متعددة، بما في ذلك ويندوز وماك وiOS وأندرويد وكروم، يوفر تطبيق Freedom حلاً شاملاً لاستعادة السيطرة على العادات الرقمية وتحسين الإنتاجية وخلق بيئة عمل خالية من التشتت.

أفضل الميزات

حظر عدد غير محدود من مواقع الويب والتطبيقات: يسمح Freedom للمستخدمين بحظر عدد غير محدود من مواقع الويب والتطبيقات، مما يتيح لهم إنشاء بيئة رقمية مخصصة وخالية من التشتت مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة

يسمح Freedom للمستخدمين بحظر عدد غير محدود من مواقع الويب والتطبيقات، مما يتيح لهم إنشاء بيئة رقمية مخصصة وخالية من التشتت مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة ضوضاء محيطة للتركيز: يوفر التطبيق ضوضاء محيطة، مثل أصوات المطر أو الضوضاء البيضاء، والتي يمكن أن تعزز التركيز والتركيز من خلال خلق تجربة صوتية هادئة وغامرة في الخلفية

يوفر التطبيق ضوضاء محيطة، مثل أصوات المطر أو الضوضاء البيضاء، والتي يمكن أن تعزز التركيز والتركيز من خلال خلق تجربة صوتية هادئة وغامرة في الخلفية جدول الجلسات والجلسات المتكررة: يوفر تطبيق Freedom القدرة على جدولة كل من الجلسات الفردية والجلسات المتكررة، مما يسمح للمستخدمين بتخطيط فترات عملهم المركزة وإنشاء إجراءات روتينية منتظمة لتحسين الإنتاجية

يوفر تطبيق Freedom القدرة على جدولة كل من الجلسات الفردية والجلسات المتكررة، مما يسمح للمستخدمين بتخطيط فترات عملهم المركزة وإنشاء إجراءات روتينية منتظمة لتحسين الإنتاجية وضع تعليقات توضيحية للجلسات: يمكن للمستخدمين وضع تعليقات توضيحية لجلساتهم بملاحظات أو علامات، مما يوفر طريقة لتتبع التقدم المحرز أو التفكير في الإنجازات أو إضافة سياق لجلسات الإنتاجية الخاصة بهم لتحسين التنظيم والتحليل

يمكن للمستخدمين وضع تعليقات توضيحية لجلساتهم بملاحظات أو علامات، مما يوفر طريقة لتتبع التقدم المحرز أو التفكير في الإنجازات أو إضافة سياق لجلسات الإنتاجية الخاصة بهم لتحسين التنظيم والتحليل الوضع المقفل: توفر Freedom ميزة الوضع المقفل، والتي تمنع المستخدمين من تجاوز أو تغيير إعدادات الحظر أثناء الجلسات النشطة، مما يضمن التركيز دون انقطاع وتثبيط التشتت الاندفاعي

القيود

يتمتع المستخدمون بفرص تلقي إشعارات التطبيقات لأنه يحجب الاتصال بالإنترنت عن التطبيقات فقط

التسعير

سنويًا: 3.33 دولار شهريًا

3.33 دولار شهريًا شهرياً: 8.99 دولار شهرياً

8.99 دولار شهرياً أبدًا: 99.50 دولارًا أمريكيًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.8 من 5 (6 تقييمات)

4.8 من 5 (6 تقييمات) الحصول على التطبيق: 4.8 من 5 (55 تقييم)

عزز إنتاجيتك باستخدام تطبيقات التركيز

في عالم اليوم الرقمي سريع الإيقاع، يُعد تحقيق أعلى إنتاجية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. توفر أفضل تطبيقات التركيز لدينا في عام 2024 بوابة لإطلاق العنان لإنتاجية فريقك، وتبسيط التعاون، وزيادة الشحن الفائق لمجموعتك التقنية. سواء اخترت ClickUp من أجل إدارة المشاريع , دب التركيز لبناء العادات وحظر الإلهاء، أو أي تطبيق آخر مذكور، فإن تطبيقات التركيز تحمل المفتاح لتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة.

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الكاتب الضيف:_

جيريمي ناجل _ هو مطور برمجيات عصبي حار، تحول إلى مؤسس شركة ناشئة مهووس قليلاً بالعادات. فهو يحب أن يبدأ كل يوم بروتين صباحي مدته 3 ساعات ويفاجئ زملاءه أحيانًا بممارسة مجموعة من تمارين الضغط أثناء الاجتماعات للحفاظ على طاقته. وعندما لا يعمل على الشركات الناشئة، يستمتع بالتزلج الريفي على الثلج والجري وركوب الدراجات مع زوجته