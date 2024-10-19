أفضل 10 بدائل ومنافسين ل SmartDraw 2025

تخيل أوركسترا سيمفونية كبيرة تقف على خشبة المسرح، وكل عازف فيها يتقن العزف على آلته الموسيقية. ماذا سيحدث إذا وجدت هذه الفرقة الموهوبة نفسها بدون قائد؟ حسنًا، سيكونون في خطر إنتاج ضوضاء بدلاً من الموسيقى.

برنامج تخطيطي مثل الرسم الذكي هو قائد الأوركسترا في هذا السيناريو، حيث يقوم بتوجيه كل مهمة وكل لاعب في الفريق ويجعلهم يؤدون بشكل متناغم. ولكن ليس كل قادة الفرق الموسيقية قادرين على إخراج أفضل ما في الأوركسترا، أليس كذلك؟

في هذه المقالة، سوف نتناول في هذه المقالة المايسترو في عالم الرسم التخطيطي الذي يعد أفضل البدائل ل SmartDraw، حيث يقدم كل منهم نهجًا فريدًا لتحويل مشروعك إلى تحفة فنية يطمح أن يكون.

ما هي الميزات التي يجب أن تبحث عنها في بدائل SmartDraw؟

يعد SmartDraw أداة رسم تخطيطي مرموقة بفضل تعدد استخداماته وواجهته سهلة الاستخدام. ومع ذلك، فهي لا تخلو من نقاط الضعف التي تصبح محبطة لمديري المشاريع. عند تقييم أحد البدائل برنامج إدارة المشاريع ابحث عن الميزات التالية:

التعاون: التعاون في الوقت الحقيقي، والتحكم في الإصدار، والقدرة على ترك التعليقات أو التعليقات التوضيحية مفيدة للغاية لفرق إدارة المشاريع.

التعاون في الوقت الحقيقي، والتحكم في الإصدار، والقدرة على ترك التعليقات أو التعليقات التوضيحية مفيدة للغاية لفرق إدارة المشاريع. التكامل مع البرامج الأخرى: ابحث عن البرامج التي تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك، مثل البريد الإلكتروني وتطبيقات الدردشة وخدمات مشاركة الملفات وأدوات إدارة المشاريع الأخرى.

ابحث عن البرامج التي تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك، مثل البريد الإلكتروني وتطبيقات الدردشة وخدمات مشاركة الملفات وأدوات إدارة المشاريع الأخرى. قابلية التخصيص وقابلية التوسع: اختر برنامجاً يتيح لك تخصيص مخططاتك ومخططاتك بالكامل ويمكنه التعامل مع مشاريع أكبر وأكثر تعقيداً مع نمو أعمالك.

اختر برنامجاً يتيح لك تخصيص مخططاتك ومخططاتك بالكامل ويمكنه التعامل مع مشاريع أكبر وأكثر تعقيداً مع نمو أعمالك. الفعالية من حيث التكلفة: اعتماداً على ميزانيتك، قد تفضل البرامج التي تقدم مستوى مجاني أو متاحة للشراء لمرة واحدة بدلاً من طلب اشتراك متكرر.

اعتماداً على ميزانيتك، قد تفضل البرامج التي تقدم مستوى مجاني أو متاحة للشراء لمرة واحدة بدلاً من طلب اشتراك متكرر. الأمان وحماية البيانات: بما أن برمجيات إدارة المشاريع غالباً ما تتعامل مع معلومات حساسة، يجب أن يكون أي برنامج تختاره مزوداً بتدابير أمنية قوية.

أفضل 10 بدائل لبرنامج SmartDraw لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل عشرة بدائل لبرنامج SmartDraw التي تقدم ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام من المؤكد أنها ستنعش تخطيط مشروعك.

هذه الأدوات القوية مجهزة وجاهزة لجعل حياتك العملية أكثر سلاسة وإنتاجية. لذا، دعنا نبدأ، هلا بدأنا؟ حان الوقت لتغيير الأمور وإعادة تنظيم استراتيجية إدارة مشروعك!

1. انقر فوق

يتيح لك قالب تخطيط المستخدم هذا إنشاء تمثيلات مرئية لأفكار معقدة مثل تدفقات المستخدم والإطارات السلكية والمخططات الهندسية

ClickUp هو أكثر من مجرد أداة رسم تخطيطي؛ إنه منصة إنتاجية ذات واجهة سهلة الاستخدام، حيث ينسج المهام والمحادثات والمستندات معًا بسلاسة.

تتميز لوحات معلومات ClickUp بقابليتها العالية للتخصيص، حيث تقوم بتحويل البيانات الكثيفة إلى صور واضحة وقابلة للتنفيذ. تُعد ميزة المستندات قوة تعاونية، حيث تدعم التحرير والتعليق في الوقت الفعلي. باستخدام ClickUp، سيكون لدى فريقك رؤية شاملة لبيانات المشروع، مما يسهل وضع الاستراتيجيات واتخاذ قرارات مستنيرة.

أفضل ميزات ClickUp

الخرائط الذهنية هي ميزة رائعة تساعد الفرق على تصور الأفكار أو المشاريع المعقدة. يمكنك تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية يمكن إدارتها، مع إظهار العلاقات والتبعيات بشكل واضح ومرئي. يمكن إنشاء الخرائط الذهنية من الصفر أو باستخدام المهام الموجودة، مما يسمح لك بتصور هيكل مهامك وفهم سير عمل مشروعك بشكل أفضل

ClickUp Whiteboards توفر التعاون في الوقت الحقيقي، مما يسمح لأعضاء الفريق بالعمل على لوحة مشتركة، والعصف الذهني,تخطيط مقترحات المشاريعأو مشاركة الأفكار. يمكن للجميع الاطلاع على التحديثات مباشرة، مما يعزز تعاون الفريق بشكل أكبر و تحسين إدارة المهام. تُعد اللوحات البيضاء من ClickUp أداة ممتازة لـ تعزيز الإبداع . فهي توفر لوحة مفتوحة وحرة الشكل حيث يمكنك الرسم أو الكتابة أو إضافة الصور أو استخدام الملاحظات اللاصقة، مما يساعد على توليد أفكار مبتكرة والتقاطها أثناء جلسات العصف الذهني

نظرًا لأن ClickUp هو حل قائم على السحابة، يمكن الوصول إلى الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء من أي مكان وفي أي وقت. يضمن ذلك تحديث جميع أعضاء الفريق ويمكنهم الرجوع إلى هذه الموارد مثل المخططات الهيكلية أو مخططات الشبكة أو مخططات الطوابق كلما دعت الحاجة. كما أنها بمثابة وثائق ممتازة للاجتماعات أو جلسات التخطيط

قيود ClickUp

على الرغم من قوتها، إلا أن مجموعة الميزات الشاملة في ClickUp يمكن أن تربك المستخدمين الجدد. يمكن أن يؤدي هذا التعقيد إلى منحنى تعليمي حاد، خاصة بالنسبة للفرق غير المعتادة على استخدام برامج إدارة المشاريع

أشار بعض المستخدمين إلى أن إدارة الإشعارات داخل ClickUp يمكن أن تشكل تحدياً. قد ترسل أداة إدارة المشاريع والرسوم البيانية الكثير من الإشعارات للبعض

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

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ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,670 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,670 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,640 تقييم)

2. Draw.io

عبر Draw.io Draw.io أداة بسيطة لكنها قوية وهي واحدة من أفضل بدائل SmartDraw المجانية لفرق Confluence. واجهته جذابة وسهلة التصفح والتنقل ومنظمة، مع ميزة السحب والإفلات التي تجعل رسم المخططات أمرًا سهلاً.

بالإضافة إلى ذلك، مع وجود أنواع وأشكال مختلفة من الرسوم البيانية تحت تصرفك، يمكنك بسهولة تصور أي أنظمة أو مفاهيم معقدة. يعمل تكامله السلس مع منصات مثل Google Drive على تبسيط إدارة الملفات، مما يوفر لك ولفريقك وقتًا وجهدًا ثمينًا.

Draw.io أفضل الميزات

تم تصميم Draw.io بشكل صريح لفرق Confluence، حيث يقدم ميزات تدعم العديد من المستخدمين، مثل التحرير التعاوني في الوقت الفعلي في Confluence

يتكامل Draw.io أيضًا بسلاسة مع Google Suite، ويمكنك تجميع الأشكال واستخدام الموصلات الذكية والتصدير بسهولة إلى تنسيقات مختلفة لإنشاء المخططات

أداة إنشاء المخططات التعاونية المرئية المباشرة سريعة وبديهية. يمكنك مزج ومطابقة العناصر المتعددة المتاحة في المكتبة لتلبية احتياجاتك الخاصة

قيود Draw.io

احترس من بعض الفواق عند العمل مع Draw.io لفترات طويلة. وجد بعض المراجعين أن التطبيق يمكن أن يحدث به خلل في بعض الأحيان على الأنظمة المعقدة، مما يعرض عملك للخطر إذا لم يتم حفظه بشكل متكرر

قد يؤدي وضع المخططات التفصيلية إلى إطالة أمد Draw.io لأنه يفتقر إلى الأدوات الشاملة وخيارات التخصيص المتقدمة. قد ينخفض الأداء أيضًا عندما تتعامل مع مخططات معقدة بشكل خاص

Draw.io التسعير

مجاناً: حتى 10 مستخدمين

حتى 10 مستخدمين للمزيد من الأسعار، تفضل بزيارة سوق أطلسيان

Draw.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (380+ تقييم)

4.3/5 (380+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (690 تقييم)

3. كريتلي

عبر كريتلي تُمكّنك أداة Creately من تحويل الأفكار المعقدة إلى سرد مرئي يسهل الوصول إليه. توفر هذه الأداة العديد من خيارات الرسم التخطيطي، بما في ذلك المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية, مخططات UML والخرائط الذهنية

تعمل إمكانيات التعاون في الوقت الفعلي على تسهيل العمل الجماعي الفعال، حتى عبر المناطق الزمنية. مع Creately، أنت لا تقوم فقط بشرح المفاهيم، بل ترسم صورة تفاعلية حية تشرك فريقك.

أفضل ميزات Creately

Creately هو معالج شبكي، يربط عناصر العمل من عدة تطبيقات ويجعلها مركزية

مكتبة الرسوم البيانية الخاصة به واسعة، وتسمح الأداة ب التعاون الجماعي في مكان العمل عبر ميزات مثل المؤشرات والمؤشرات في الوقت الفعلي والقدرة على إضافة التعليقات والمهام

يتيح لك سحب وإفلات العناصر من أي مصدر بيانات ويسمح لك بالاختيار من مكتبة تضم أكثر من 8000 قالب احترافي لمخططات الطوابق ومخططات UML مخططات تنظيمية والمزيد

قيود كريتلي

قد يبدو Creately مقيدًا في بعض الأحيان بسبب المساحة المحدودة

وجد المراجعون أن الأداة يمكن أن تتأخر عند تحميل الرسوم البيانية ذات البيانات الثقيلة وأن وظائفها غير المتصلة بالإنترنت يمكن أن تستخدم بعض التحسينات.

عندما يتعلق الأمر بالتخصيص المتقدم، قد يجعلك Creately ترغب في المزيد

تسعير Creately

مجاني: 0 دولار

0 دولار الشركات: 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كريتيلي

G2: 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

4. جليفي

عبر جليفي Gliffy هي أداة متعددة الاستخدامات للبيانات والتعاون المرئي مصممة مع مراعاة سهولة الاستخدام. يتيح لك بديل SmartDraw هذا إنشاء مخططات مختلفة، من نماذج العمليات إلى مخططات Venn والرسومات الفنية، كل ذلك من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام.

تعمل ميزات التعاون القوية في Gliffy على إبقاء فريقك متناسقًا وعلى المسار الصحيح. إنه يشبه وجود محقق بيانات شخصي يكشف عن رؤى المشروع الهامة ويسلط الضوء عليها.

أفضل ميزات Gliffy

يتميز Gliffy بسهولة الاستخدام، مع واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

يتميز بمجموعة متنوعة من أنواع الرسوم البيانية، بالإضافة إلى خيارات التخصيص لجعلها فريدة من نوعها

تكامله مع أدوات مثل Atlassian's Jira و Confluence من Atlassian يجعل التجربة سلسة

يعد العمل الجماعي في الوقت الفعلي أمرًا سهلاً بفضل ميزات التعاون، خاصةً التعاون في الوقت الفعلي الذي تم إطلاقه مؤخرًا في إضافة Confluence Cloud

قيود Gliffy

وفقاً للمراجعين، تتأثر سرعة Gliffy عند إنشاء مخططات أكبر، وقد يكون وضع النص أقل من الأمثل

قد يختبر صبرك في أوقات التحميل ولا يناسب الرسوم البيانية والمشاريع المعقدة

لاحظ المراجعون أيضًا أن الإصدار المجاني من Gliffy يقدم الحد الأدنى من الميزات

تسعير Gliffy

الاحترافية: من 1 إلى 9 مستخدمين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا من 10 إلى 50 مستخدمًا: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

جليفي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 180 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

5. إدراو ماكس

عبر إدراو ماكس هناك بديل آخر شائع ل SmartDraw وهو Edraw Max، وهو بديل شائع آخر ل SmartDraw، وهو أداة لتصور البيانات. تلبي ذخيرته الرائعة التي تضم أكثر من 280 نوعًا من الرسوم البيانية مجموعة واسعة من احتياجات تمثيل البيانات. تسهّل مكتبته الواسعة من القوالب والرموز الرسم التخطيطي السريع، مما يتيح لك التركيز على البيانات.

إدراو ماكس أفضل الميزات

ملعب من مساحات عمل بديهية وأشرطة أدوات سريعة الاستجابة

يضم مكتبة غنية من القوالب لمجموعة من المخططات، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأشكال والخلفيات لتصميم سريع وسهل

قيود Edraw Max

يجد بعض المستخدمين أن خيارات اللوحة الجانبية معقدة ومربكة للتنقل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء سير العمل وزيادة منحنى التعلم

كانت هناك بعض الشكاوى حول مشاكل التنسيق مع بعض الخطوط، والتي يمكن أن تؤثر على مظهر الرسوم البيانية واحترافيتها

قد يكون قياس الرسومات مربكًا في بعض الأحيان في Edraw Max. أعرب المستخدمون عن رغبتهم في الحصول على طريقة أكثر سهولة لتغيير حجم عملهم أثناء الرسم

سعر Edraw Max

فردي خطة الاشتراك: 99 دولاراً في السنة خطة مدى الحياة: 198 دولارًا أمريكيًا

الفريق والشركات الخطة السنوية للفريق: 8.43$/شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً خطة الأعمال: اتصل لمعرفة الأسعار



Edraw Max التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 60+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (190+ تقييم)

6. لوسيدشارت

عبر لوسيدتشارت تتيح لك مجموعة Lucidchart القوية من إمكانيات التصميم إنشاء مخططات احترافية و أفكار تصميم التي يمكن أن تجعل حتى أكثر البيانات تعقيدًا تنبض بالحياة.

من خلال التعاون في الوقت الفعلي والتكامل الشامل مع التطبيقات الشائعة مثل Google Workspace، يمكن لفريقك التنقل في تعقيدات بيانات مشروعك مثل المستكشفين المتمرسين الذين يرسمون خريطة جيدة للتضاريس.

Lucidchart أفضل الميزات

رائعة في المشاركة والتعاون في المخططات الانسيابية ومخططات الشبكة وغيرها

يسمح لك بتصور عمليات وأنظمة فريقك في لمحة سريعة ويصبح أكثر قوة عند دمجه مع لوسيدبارك السبورة الافتراضية يمكن تصدير إبداعاتك إلى تنسيقات مختلفة وتتكامل بشكل جيد مع منصات مثل Teams وGoogle Drive وSlack

إذا كنت جديدًا على Lucidchart، فستقدر دوراتهم التعليمية المفيدة لتبدأ العمل على الفور

قيود Lucidchart

بينما يوفر Lucidchart تكاملاً مع Google Drive، أبلغ بعض المستخدمين عن وجود بعض الأخطاء العرضية في هذه الميزة، مما يؤثر على سلاسة مزامنة المستندات ومشاركتها

كأداة متصلة بالإنترنت، فإن وظائف Lucidchart غير المتصلة بالإنترنت محدودة. إذا كنت تعمل بشكل متكرر دون اتصال بالإنترنت، فقد يكون هذا عيبًا كبيرًا

على الرغم من قدرتها الوظيفية، إلا أن بعض المستخدمين يشعرون أن التصميم الجمالي للوسِدكارت قديم بعض الشيء، مما يؤثر على تجربة المستخدم

على الرغم من أن Lucidchart أداة شاملة، إلا أنها لا تغطي بعض متطلبات الصناعة المحددة واحتياجات المستخدم المتقدمة

تسعير Lucidchart

مجاني: $0

$0 فردي: متاح من 8 دولارات

متاح من 8 دولارات الفريق: متاح من 9 دولارات لكل مستخدم

متاح من 9 دولارات لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.6/5 (2,300+ تقييم)

4.6/5 (2,300+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,900+ تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ مدونة؟ p=37207* بدائل المخطط البياني الواضح *%/%href/_

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7. غريب الأطوار

عبر غريب الأطوار هناك بديل آخر ل SmartDraw وهو Whimsical، وهو حل تخطيطي يجلب نفحة من الهواء النقي لتصور البيانات. تتيح لك واجهته سهلة الاستخدام رسم المخططات الانسيابية والخرائط الذهنية والإطارات السلكية والملاحظات اللاصقة وغيرها من المخططات بسرعة.

إنه يحول مهمة تصور البيانات التي غالبًا ما تكون شاقة إلى نشاط إبداعي جذاب. مع Whimsical، لا يجب أن يكون تقديم البيانات عملاً روتينيًا.

أفضل ميزات Whimsical

يقدم ميزات تعاون رائعة تسمح بالتعليق والتعليقات

يمكنك بسهولة إنشاء مخططات التدفق، وإدارة أقسام الموقع، وتنظيم جدول زمني، وتصميم المخططات التنظيمية

يتكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Notion وFigma وSlack

سواء أكنت ترغب في إنشاء مخطط انسيابي أو مخطط تنظيمي، فإن ميزة السحب والإفلات في الأداة تجعل المهمة سهلة للغاية

يمكنك الاختيار من بين مجموعة غنية من القوالب والكتل الإنشائية، بما في ذلك المخططات التنظيمية، ومحاور المشاريع، ومخططات الطوابق، وقوائم مراجعة إطلاق المنتج، وقوالب الصفحات المقصودة

قيود غريبة الأطوار

في حين أنه رائع للمخططات البسيطة والإطارات السلكية البسيطة، إلا أنه يتمتع بقدرات تصميم محدودة لوضع مخططات سلكية أكثر تفصيلاً. قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من ذلك للمستخدمين الذين يحتاجون إلى وظائف تصميم متقدمة

أبلغ المستخدمون أيضًا أن Whimsical يمكن أن يتباطأ عند التعامل مع الكثير من مربعات النصوص والأشكال والأسهم. قد يخلق ذلك صعوبات عند ربط المكونات وتنسيقها كما هو مطلوب، خاصة بالنسبة للمخططات الأكبر والأكثر تعقيدًا

مثل العديد من الأدوات المستندة إلى الويب، فإن Whimsical محدود في قدراته غير المتصلة بالإنترنت. قد يكون هذا عيبًا كبيرًا إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت بشكل متكرر

تسعير Whimsical

المبتدئ (مجانًا): 0 دولار

0 دولار الإيجابي: 10 دولارات شهريًا لكل محرر يتم احتسابها سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل محرر يتم احتسابها سنويًا المؤسسة: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل محرر

تقييمات ومراجعات غريب الأطوار

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (50 مراجعة)

مكافأة: تحقق من ميرو ضد Whimsical مقارنةالمقارنة_.

8. ميرو

عبر ميرو ميرو هو بديل رائع آخر لبرنامج SmartDraw. يتميز برنامج الرسم التخطيطي عبر الإنترنت هذا بـ لوحة بيضاء رقمية مصممة للعمل الجماعي . تسمح لوحتها غير المحدودة ومجموعة أدواتها المتنوعة بالعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات و فريق متعدد الوظائف التعاون، كل ذلك في الوقت الفعلي.

مع Miro، تصبح اجتماعات فريقك تبادلاً ديناميكيًا للأفكار. إنه يشبه النقل الآني لفريقك إلى مركز إبداعي حيث يمكن للجميع المساهمة والاستكشاف وتصور الأفكار معًا.

أفضل ميزات Miro

ميرو هو برنامج ممتاز في الوقت الحقيقي برنامج تعاون يقدم كتلًا برمجية وقوالب ومخططات تخطيطية، مما يسهل على أعضاء الفريق المساهمة في العصف الذهني والرسم التخطيطي, التخطيط الاستراتيجي وبناء مخططات الطوابق، والمزيد

يسمح بالتبديل السلس بين وضع العرض التقديمي ووضع العمل، مما يجعل اجتماعاتك تفاعلية وديناميكية

يضم Miro أيضًا أكثر من 100 عملية تكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Docs و Zoom و Jira

قيود ميرو

قد يشعر مستخدمو لينكس بخيبة أمل لأن ميرو غير متوافق مع نظام التشغيل هذا

لا يقدم ميرو طريقة مدمجة لتتبع الوقت الذي يقضيه المستخدم في المهام أو المشاريع بشكل فعال. يمكن أن يكون هذا قيدًا كبيرًا للفرق التي تحاسب بالساعة أو تلك الحريصة على مقاييس الإنتاجية

بالنسبة لأولئك المشاركين في نمذجة العمليات التجارية، قد لا يكون Miro مثاليًا. فهو يفتقر إلى رموز وهياكل محددة، مثل رموز نموذج وترميز عمليات الأعمال (BPMN) و هياكل ممر السباحة الشائعة الاستخدام في تخطيط العملية تسعير ميرو

مجانًا: 0 دولار

0 دولار المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل عضو يتم احتسابها سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل عضو يتم احتسابها سنويًا الشركات: 16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو يتم احتسابها سنويًا

16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو يتم احتسابها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

تحقق من هذه

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9. OpenOffice Draw

عبر رسم أوبن أوفيس OpenOffice Draw هو أحد بدائل SmartDraw المجانية التي تحقق التوازن بين البساطة والوظائف. يوفر مجموعة من الأدوات لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية الديناميكية ثلاثية الأبعاد.

يدعم OpenOffice Draw فكرة أن التصور الفعال للبيانات لا يجب أن يكون معقداً. إنه يشبه وجود لوحة فارغة ومجموعة من الفرش عالية الجودة جاهزة لتحويل أفكارك إلى مرئيات واضحة ومعبرة.

أفضل ميزات OpenOffice Draw

يتفوق في إضافة رسومات ومرئيات إلى المستندات والعروض التقديمية

إمكانيات التصميم المتجهي وثلاثي الأبعاد

يدعم المشاريع غير المتصلة بالإنترنت

يدعم رسميًا أنظمة لينكس وويندوز وسولاريس وماك أو إس ولكن يمكن تثبيته على أنظمة تشغيل أخرى وهو مجاني

قيود OpenOffice Draw

أبلغ المستخدمون أن OpenOffice Draw ليس بديهيًا على الفور، مما قد يبطئ عملية اعتماده

يشعر بعض المراجعين أيضًا أن الواجهة تبدو قديمة أو غير متوافقة مع المعايير المعتمدة على نطاق واسع. من المحتمل أن يؤثر ذلك على تجربة المستخدم ويبطئ سير العمل

بالمقارنة مع أدوات الرسم التخطيطي والتصميم الجرافيكي الأخرى، فإن OpenOffice Draw أساسي إلى حد ما. فهو يفتقر إلى الميزات والوظائف المتقدمة التي يقدمها أقرانه في السوق، مما يحد من قدراته على القيام بمهام أكثر تعقيدًا

نظراً لأن OpenOffice Draw أداة مجانية ومفتوحة المصدر، فإن مستوى دعم العملاء والتحديثات المنتظمة قد لا يكون شاملاً أو متكرراً كما هو الحال مع البدائل المدفوعة

أسعار OpenOffice Draw

مجاني

تقييمات ومراجعات برنامج OpenOffice Draw

G2: 3.9/5 (أكثر من 70 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: غير متاح

10. سكيتشوب

عبر SketchUp SketchUp هو أداة تعيد تعريف تصور البيانات من خلال إمكانيات النمذجة ثلاثية الأبعاد. وهي توفر طريقة تفاعلية لإنشاء وتعديل ومشاركة النماذج ثلاثية الأبعاد، وهي مثالية ل تصميم المنتجات والمشاريع المعمارية.

توفر القدرة على التدوير والتحريك والتكبير داخل نماذجك فهماً شاملاً لبياناتك. إنه أشبه بالدخول إلى واقع افتراضي حيث تنبض بياناتك بالحياة، مما يوفر رؤى لا يمكن للمخططات ثنائية الأبعاد التقاطها.

أفضل ميزات SketchUp

ملائم للمبتدئين والمحترفين على حد سواء

بفضل مكتبة النماذج ثلاثية الأبعاد الواسعة التي يمكن الوصول إليها عبر ميزة المستودع، يوفر البرنامج مجموعة من الأدوات والمكونات الإضافية لتجربة نمذجة مخصصة لرسم مخططات الطوابق أو بناء مساحة عمل مرئية

يمكن ل SketchUp استيراد البيانات بتنسيقات مختلفة, تعزيز التعاون السهل والتكامل مع البرامج الأخرى

قيود SketchUp

وجد المستخدمون أن نقل الكائنات، وخاصةً محاذاة الكائنات مع نقاط مختلفة، يمكن أن يكون صعبًا

قد تواجه الأداة صعوبة في المشاريع واسعة النطاق، خاصة تلك التي تتضمن نماذج معقدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى بطء الأداء أو حتى التسبب في تعطل البرنامج

غير معروف بتقديم أفضل تمثيل واقعي للمواد أو عرض عالي الجودة. بالنسبة للمشاريع التي تتطلب صورًا واقعية للغاية، يعد هذا قيدًا كبيرًا

تسعير برنامج SketchUp

SketchUp Go: 119 دولاراً في السنة

119 دولاراً في السنة SketchUp Pro: 299 دولاراً في السنة

299 دولاراً في السنة SketchUp Studio: 699 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات برنامج SketchUp

G2: 4.5/5 (أكثر من 890 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 890 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 950 تقييم)

إتقان سيمفونية نجاح المشروع مع ClickUp

تمامًا كما يحتاج قائد الأوركسترا إلى عصا لقيادة الأوركسترا، فأنت كمدير مشروع تحتاج إلى برنامج قوي لتوجيه فريقك خلال مد وجزر تخطيط المشروع.

تخيّل أن تقوم بعزف مقطوعتك الموسيقية الإبداعية مع جلسة عصف ذهني على السبورة البيضاء في ClickUp، حيث تتدفق الأفكار بحرية مثل المعزوفة الموسيقية. بعد ذلك، قم بصياغة لحنك في صانع الخريطة الذهنية في ClickUp، حيث يمكنك تصور هيكل مشروعك وتعقيداته بوضوح مثل ورقة موسيقية. كليك أب تتيح لك ميزات هذا الموقع الوصول إلى جميع الملاحظات الصحيحة، من الفكرة إلى التنفيذ، وتنسيق جهود فريقك لخلق تحفة فنية لنجاح المشروع.