أفضل 10 برامج لهيكل تقسيم العمل (أدوات WBS) في عام 2025

تخيل نفسك أمام مشروع ضخم وضخم. يبدو الحجم الهائل للمهام والمهام الفرعية لا يمكن التغلب عليه.
من أين تبدأ حتى؟
الإجابة بسيطة: هيكل تقسيم العمل برنامج أو برنامج WBS
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التعامل مع مخرجات مشروعك - بغض النظر عن مدى رهبته - يتيح لك برنامج WBS أن تأخذ قضمة في كل مرة. فبدلاً من أن تطغى عليك المهمة الضخمة، يمكنك تقسيمها بفعالية إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة.
لقد قمنا بتمشيط الغابة الشاسعة بعناية وقمنا بتقليص أفضل الخيارات لبرامج هيكلية تقسيم العمل لمديري المشاريع وقادة الفرق في 2024. سننظر في الميزات الرئيسية لكل أداة ونفحص نقاط القوة والضعف والتسعير وتقييمات العملاء.
من خلال إعداد الجدول، يمكنك اختيار الأداة المثالية بشكل استراتيجي لتقطيع تعقيدات سير العمل المعقدة و إدارة مهامك بكفاءة . هل أنت مستعد للبدء؟ لنأكل
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج WBS؟
لقد ألغت التكنولوجيا الحاجة إلى ابتكار هيكل تقسيم العمل في Excel . أنت بحاجة إلى أداة قوية ومرنة ومصممة لهذا الغرض لتصور خطة مشروعك.
يجب أن يقدم برنامج WBS الرائع لمديري المشاريع تمثيلاً مرئيًا وتراتبيًا لـ نطاق المشروع . يجب أن يكون سهل الاستخدام، ويوفر أدوات مرئية تفاعلية مثل مخطط WBS أو مخطط جانت عبر الإنترنت، ويوفر تخصيص الموارد والقدرات، والتكامل بسلاسة مع أدوات العمل .
يجب أن يضم أيضًا مكتبة واسعة من قوالب هيكل تقسيم العمل لأنه لا شيء أسوأ من التحديق في صفحة فارغة عند محاولة البدء. سيوازن أفضل برنامج WBS بين الوظائف القوية والواجهة البديهية والميزات الرئيسية التي ستستخدمها بالفعل - كل ذلك بسعر معقول.
## أفضل 10 برامج WBS لإدارة المشاريع في عام 2024
قم بتحويل نهجك في إدارة نطاق المشروع ومخططات الأعمال وسير العمل المرئي مع أفضل 10 اختيارات لأفضل 10 برامج WBS لهيكل تقسيم العمل. تم تصميم كل أداة من هذه الأدوات لمساعدة فريقك على العمل بكفاءة، والتواصل بوضوح، والاستمتاع بمزيد من النجاح حتى في نهاية أكثر المشاريع تعقيدًا.
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ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع تضم أكثر من 15 طريقة عرض مصممة لتسهيل عملية إدارة المشاريع بسلاسة إدارة الفريق . إنه متجر شامل لإدارة المهام والموارد، ومشاركة المستندات، وتتبع الوقت، ودعم الفرق للوفاء بالمواعيد النهائية بكفاءة وتحقيق أهداف المشروع .
تسمح لك واجهة المستخدم البديهية القابلة للتخصيص بتخصيص لوحات المعلومات , مشاهدات الجدول وعروض القائمة وعروض مخطط جانت المدمج و ClickUp Whiteboards لتتناسب مع هيكل تقسيم العمل الخاص بك. تتكامل المنصة بسهولة مع العديد من الأدوات الشائعة مثل Google Drive وSlack وGitHub.
كليك أب واسعة النطاق مكتبة قوالب WBS والقدرة على إنشاء تسلسلات هرمية داخل المهام تجعلها ممتازة لهياكل تقسيم العمل. باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكنك الحصول بسرعة على تصور واضح لخطوات المشروع ومسؤولياته. كما يتضمن البرنامج أيضاً ميزات رئيسية لتحديد الأهداف وتتبعها، مما يساعد الفرق على الحفاظ على التوافق مع أهداف المشروع الشاملة.
أفضل الميزات #### ClickUp
- اعثر على تكلفة الحملات بأكملها والساعات المدفوعة والمزيد باستخدام الصيغ المتقدمة في ClickUp Custom Fields
- ابق عينيك على الوجهة بمساعدة خرائط طريق المنتج لبناء مخطط WBS
- بمجرد أن تقوم بتجزئة مشروعك الضخم إلى أجزاء يمكن التحكم فيها ضمن هيكل تقسيم العمل، قم بتعيين المهام المتكررة وإضافتها تلقائيًا إلى تقويم الفريق
- تتبّعميزانية المشروعوإدارة المواعيد النهائية وتوقع الاختناقات باستخدام طريقة عرض مخطط جانت
- تأكد من عدم تحميل فريقك فوق طاقته باستخدام طرق عرض Box لتتبع العمل وسعة الموارد
- القوالب: جرب قالب هيكل تقسيم العمل الخاص بـ ClickUp لفريقك
قيود ClickUp
- قد تبدو ثروة من ميزات هيكل تقسيم العمل مربكة للمستخدمين الجدد في بعض الأحيان
- بعض ميزات سطح المكتب غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول
- قد تتميز الأدوات التحليلية المخصصة بميزات إعداد التقارير أكثر مما يمكن العثور عليه في ClickUp
تسعير #### ClickUp
تقدم ClickUp خطط تسعير متنوعة لتناسب كل فريق:
- مجانية للأبد
- غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6,790 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,670 تقييم)
2. إدراو ماكس
عبر إدراو ماكس EdrawMax هو أداة برمجية متعددة الاستخدامات للرسم التخطيطي تعمل على تبسيط إنشاء المخططات المعقدة من خلال مكتبة واسعة من القوالب والأشكال.
تُعد واجهته البديهية وميزاته سهلة الاستخدام مفيدة لإنشاء هيكل تقسيم العمل. تدعم المنصة أنواعاً مختلفة من المخططات البيانية لتوزيع العمل، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات الشبكة والرسوم البيانية المخططات التنظيمية ومخططات الطوابق والمزيد
EdrawMax أفضل الميزات
- اختر من بين أكثر من 20 سمة ومئات القوالب، أو تحقق من قالب EdrawMax لاستلهام هيكل تقسيم العمل المناسب لمشروعك التالي
- جرب مكتبة EdrawMax الضخمة من الرموز والأشكال، أو قم بإنشاء رموزك الخاصة باستخدام لوحة التحكم المدمجة بتنسيق المتجهات
- يعمل EdrawMax مباشرةً من متصفحك حتى تتمكن من العمل مع فريقك من أي مكان - لا داعي للتنزيل
تصدير مخطط WBS الخاص بك إلى HTML، رسومات,أدوات مجموعة مايكروسوفت وفيزيو. يمكنك حتى مشاركةالمخططات على وسائل التواصل الاجتماعي
قيود EdrawMax
- يفتقر EdrawMax إلى إمكانيات إدارة المهام المتقدمة
- هذا الأمر معقدبرنامج إدارة المشاريع، لذلك قد يتطلب الأمر تدريبًا لمدير مشروع غير معتاد على برنامج هيكل تقسيم العمل التخطيطي WBS
- أبلغ بعض الأشخاص عن تأخر دعم العملاء
- لا يوجد خيار برنامج WBS مجاني
تسعير برنامج EdrawMax
- الاشتراك: 99 دولارًا أمريكيًا في السنة
- مدى الحياة: 198 دولارًا أمريكيًا
EdrawMax التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 190 تقييم)
3. سمارت درو
عبر الرسم الذكي SmartDraw هو برنامج قوي لهيكل تقسيم العمل يقدم إصدارات سطح المكتب والإصدارات عبر الإنترنت. وهو يوفر قوالب متنوعة لهيكل تقسيم العمل الخاص بك، بدءاً من المخطط الانسيابي أو مخطط تنظيمي إلى مخطط جانت أو خريطة ذهنية.
تعمل إمكانات الرسم والتنسيق التلقائي الخاصة به على تسهيل عملية التخطيط لهياكل تقسيم العمل بشكل كبير، بحيث يمكنك بناء مخطط WBS الخاص بك بكفاءة.
SmartDraw أفضل الميزات
- إضافة مخططات WBS إلى منتجات من مايكروسوفت (MS Excel) وجوجل وأطلسيان وغيرها
- صُممت طبقة التعليقات التوضيحية الخاصة بـ SmartDraw في AutoCAD خصيصًا للمهندسين والمعماريين
- ابدأ من آلاف الرموز والأفكار باستخدام مكتبة القوالب الخاصة به
- إنشاء مخططات من البيانات الموجودة دون الحاجة إلى رسم أي شيء
- مشاركة المخططات مع Dropbox أو Box أو GoogleDrive أو OneDrive
قيود SmartDraw
- واجهة مستخدم ضعيفة تؤدي إلى الكثير من التبديل بين علامات التبويب لإكمال المهام
- يتطلب العثور على الرموز والأشكال المناسبة لهيكل تقسيم العمل الخاص بك برنامج WBS الكثير من البحث
- بعض الميزات "الذكية" تتجاوزك عندما تتخذ قرار تصميم غير متوقع
- لا يمكن لعدة أشخاص العمل على نفس التصميم في نفس الوقت
تسعير #### SmartDraw
لدى SmartDraw ثلاث خطط تسعير.
- الفردية: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الفريق: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الموقع: 2,995 دولارًا في السنة
SmartDraw التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 110 تقييم)
تحقق من هذه بدائل السحب الذكي !
4. ماتشوير
عبر برمجيات المطابقة شركة Matchware هي شركة رائدة في مجال توفير برنامج رسم الخرائط الذهنية ولا سيما MindView. وهو معروف بتكامله مع MS Office، وميزاته التعاونية، والقدرة على إنشاء مخطط جانت من الخريطة الذهنية، مما يجعله مناسبًا تمامًا لتخطيط هيكل تقسيم العمل.
أفضل ميزات برنامج Matchware
- وظيفة السحب والإفلات تجعل من السهل تنظيم النواتج وحزم العمل والقواعد بنسبة 100%
- إضافةضوابط المشروع ومهام الفريق مباشرةً في تخطيط هيكل تقسيم العمل الخاص بك
- اختر من بين ستة تخطيطات، بما في ذلك هيكل تقسيم العمل ومخطط جانت المدمج والجدول الزمني
- سهولة التبديل بين كل تخطيط أو وظيفة مخطط تقسيم العمل حسب الرغبة
- التحكم في الوصول إلى الأذونات والسماح بالتحرير التعاوني
قيود برنامج المطابقة
- يأتي إصدار سطح مكتب ويندوز فقط محملاً بالكامل
- يتكامل بسلاسة مع النظام البيئي لمجموعة مايكروسوفت ولكنه لا يتوافق مع أدوات WBS الأخرى شائعة الاستخدام
تسعير برنامج Matchware
لدى Matchware ثلاث خطط تسعير
- سنة واحدة: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- عامان: 17 دولاراً في الشهر
- ثلاث سنوات: 15 دولاراً في الشهر
تقييمات ومراجعات برنامج Matchware
- G2: 3.3/5 (أكثر من 2+ تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 15 تقييم)
5. لوسيدشارت
عبر لوسيدتشارت لوسيدتشارت هو موقع إلكتروني منصة رسم تخطيطي المعروفة بواجهتها سهلة الفهم وميزاتها التعاونية. جرب العديد من القوالب القابلة للتخصيص لهيكل تقسيم العمل، والمخططات الانسيابية، والمخططات التنظيمية، وغيرها. إنه التعاون في الوقت الفعلي يجعلها أداة ممتازة للفرق التي تعمل على مشاريع معقدة.
Lucidchart أفضل الميزات
- برنامج قائم على السحابة يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق الرئيسيين من خلال الإشارات والدردشة داخل المحرر
- استيراد البيانات من Excel أو جداول بيانات جوجل مباشرةً إلى مخطط Lucidchart wbs الخاص بك، ثم شاهد هيكل تقسيم العمل الخاص بك يتم تحديثه تلقائيًا كلما قمت بتغيير البيانات في جدول البيانات الخاص بك
- قم بإنشاء تذاكر جيرا مباشرةً في لوسيدتشارت لأتمتة طلبات المشروع
- استكمل التقسيم المرئي الخاص بك مع أوصاف الفيديو المضمنة مباشرة في مساحة العمل
- اختر من بين أكثر من 1,000 قالب تخطيطي لإدارة المشاريع والمزيد
- تفي لوسِدتشارت بقائمة طويلة من شهادات الأمان، بحيث تكون بياناتك آمنة
قيود لوسِدتشارت #### قيود لوسِدتشارت
- التصميمات الكبيرة والمعقدة تعيق أداء التطبيق
- تبدو المخططات منخفضة الدقة قليلاً عند تصديرها إلى منصات أخرى
- التمرير للداخل والخارج في التصميمات الكبيرة يبدو ثقيلًا لبعض الأشخاص
تسعير Lucidchart
يحتوي Lucidchart على أربع خطط تسعير
- مجانية
- فردي: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بلوسِدكارت لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت
- G2: 4.6/5 (2,370+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (1,900+ تقييم)
تحقق من هذه بدائل المخطط البياني الواضح !
6. النموذج المرئي
عبر النموذج المرئي Visual Paradigm هي أداة فعالة لإنشاء مخططات مختلفة، من المخططات الانسيابية البسيطة إلى هياكل تقسيم العمل المعقدة.
يتميز بمجموعة غنية من الميزات مثل محاكاة العمليات، ودليل إدارة المشاريع، وقدرات النمذجة المتقدمة، مما يجعله مناسبًا لإدارة المشاريع المعقدة.
Visual Paradigm أفضل الميزات
- إضافة وتنظيم الرموز والأشكال بالسحب والإفلات
- التصدير إلى PNG وJPG وSVG وPDF والمزيد
- إنشاء الأشكال وربطها بسحب واحد فقط. وضع الأشكال باستخدام دليل محاذاة سهل الاستخدام
- أكثر من 40 قالباً لهيكل تقسيم العمل
- يتكامل بسلاسة مع أدوات MS Office
- استيراد ملفات Visio بسهولة
- إنشاء أشكال ورموز واستنسلات مخصصة
- ارسم وحرر بشكل تعاوني دون الكتابة فوق عمل الآخرين
قيود النموذج المرئي #### قيود النموذج المرئي
- لا تتصل الخطوط دائماً بشكل صحيح
- يجد بعض الأشخاص أن واجهة الأزرار غير عملية
- لا يمكن استيراد جميع أنواع ملفات Visio
- لا تتوفر جميع الأدوات في وضع الاتصال بالإنترنت
- لا يوجد تصدير XML
تسعير النموذج المرئي
يحتوي Visual Paradigm على أربع خطط تسعير
- الموديل: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- عادية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافية: 35 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات النموذج المرئي
- G2: 4.4/5 (أكثر من 8 تقييمات)
- Capterra: 4.2 (أكثر من 15 تقييم)
المكافأة: كيفية إنشاء WBS في Excel !
7. كريتلي
عبر كريتلي Creately هي أداة تخطيطية بديهية مصممة من أجل تعاون الفريق . وهو يدعم مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية، بما في ذلك هياكل تقسيم العمل والمخططات الانسيابية والخرائط الذهنية - تدعم الميزات الفريدة مثل التحديثات في الوقت الفعلي ومؤتمرات الفيديو داخل التطبيق جهود الفريق في تخطيط المشروع .
كريتلي أفضل الميزات
- إضافة المستندات والروابط والصور والمرفقات الأخرى إلى كل مخطط هيكل تفصيلي للعمل أو مخطط جانت لتوفير السياق
- استخدام شبكات تحديد الأولويات لترتيب المهام بشكل مرئي
- ربط المهام إلى أو من مهام أخرىأدوات إدارة المشروع وترحيل البيانات من البرامج الأخرى بسلاسة
- تعيين المواعيد النهائية والمهام لمديري المشاريع بناءً على خطة المشروع,قيود المواردوالقدرات ومجموعات المهارات المتاحة
قيود كريتلي
- يفتقر إلى الميزات المتقدمة
- التخصيص المحدود
تسعير Creately
لدى Creately أربع خطط تسعير
- مجانية
- المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب Creately لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Creately
- G2: 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)
8. جانت برو
عبر جانت برو GanttPro هو برنامج لإدارة المشاريع يركز على إنشاء مخططات جانت (كما خمنت!) وهو جزء أساسي من هياكل تقسيم العمل. يوفر ميزات تخطيط سهلة الاستخدام, إدارة الموارد وأدوات إدارة التكاليف وقدرات التعاون. إنه خيار ممتاز لـ إدارة الجداول الزمنية للمشروع والمهام
GanttPro أفضل الميزات
- تعيين ترتيب محدد للمهام المطلوب تنفيذها باستخدام ميزة تبعية المهام
- قياس أداء الفريق باستخدام المراحل الرئيسية
- إضافة تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز، وتقدير ميزانيتك، وتعيين أولويات فريقك مباشرةً من المخطط أو مخطط WBS
قيود GanttPro
- عمليات تكامل محدودة
- لا توجد خيارات لطباعة هياكل تقسيم العمل إذا كانت هناك حاجة إلى نسخة مادية
- يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض ميزات سطح المكتب
- لا يوجد خيار برنامج WBS مجاني لبرنامج WBS - فقط نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا
تسعير #### GanttPro
يحتوي GanttPro على أربع خطط تسعير
- الأساسية: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الإحترافية: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب GanttPro لمعرفة الأسعار
GanttPro التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 420 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 420 تقييم)
9. مشاريع زوهو
عبر مشاريع زوهو Zoho Projects هي أداة شاملة لإدارة المشاريع توفر مجموعة من الميزات للمساعدة في التخطيط والتتبع والتعاون.
تمتد إمكانياتها إلى إنشاء قوائم المهام، والجدولة باستخدام مخطط جانت، وتتبع الوقت، و إدارة المستندات ، وكلها تدعم إنشاء هياكل فعالة لتقسيم العمل.
أفضل ميزات Zoho Projects
- إنشاء قواعد مخصصة لأتمتة الإجراءات مثل تعيين المهام، أو تنبيه فرق العمل بتغييرات المشروع أو التحذير من تجاوز الميزانية أو اقتراب المواعيد النهائية
- تسجيل وتتبع الوقت وربط البيانات تلقائيًا بالفواتير والفواتير
- تخطيط ميزانيتك وإدارة مشروعك مقابل التكاليف المخططة مقابل التكاليف الفعلية
- دمج مهام المشروع مباشرةً في تقويمك لإدارة سير عملك باستخدام وظيفة السحب والإفلات
- خيارات تكامل مشروع مايكروسوفت ل MS Excel وجداول البيانات وPowerPoint والمزيد
قيود Zoho Projects
- لا تتوافر أدوات لكشوف الرواتب
- فشل مزامنة الملفات في بعض الأحيان
- يتطلب Zapier للعمل على العديد من عمليات التكامل المفقودة
- لا يوجد خيار للإدخال الجماعي
- تصميم قديم
تسعير Zoho Projects
يحتوي Zoho Projects على ثلاث خطط تسعير
- مجانية
- القسط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
Zoho Projects التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (340+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6250 تقييمًا)
10. برنامج WBS Schedule Pro
جدول WBS الجدول الزمني للمحترفين هو أداة إدارة المشاريع مصممة لإنشاء وإدارة هياكل تقسيم العمل. تتكامل مع مايكروسوفت بروجكت-مثالية لملفات مايكروسوفت أوفيس وأنظمة إدارة المشاريع الأخرى.
تعمل واجهته البديهية وميزاته القوية على تبسيط التخطيط المرئي وإدارة مكونات المشروع.
WBS Schedule Pro أفضل الميزات
- تصور مشروعك بسرعة من أعلى إلى أسفل مع المراحل والمهام الفرعية. إضافة معلومات حول الجداول الزمنية والميزانيات وتخصيصات المهام
- إنشاء مخططات من الخطط الموجودة في برامج إدارة المشاريع الأخرى
- قم بتجميع بيانات المشروع من أدنى مستويات التسلسل الهرمي إلى الأعلى
- تخصيص كل شيء. قم بتغيير الألوان بناءً على أهمية المهمة، والتقدم نحو الإنجاز، والمستوى داخل التسلسل الهرمي، والمزيد
قيود برنامج WBS Schedule Pro
- حالات استخدام محدودة خارج WBS
- تقول بعض المراجعات أن واجهة المستخدم يمكن أن تكون ثقيلة
تسعير WBS Schedule Pro
يحتوي WBS Schedule Pro على ثماني خطط تسعير
- 1 إلى 4: 349 دولارًا للرخصة الواحدة
- من 5 إلى 9: 315 دولارًا للرخصة الواحدة
- من 10 إلى 24: 280 دولارًا للرخصة الواحدة
- من 25 إلى 49: 250 دولارًا للرخصة الواحدة
- من 50 إلى 74: 225 دولارًا للرخصة الواحدة
- من 75 إلى 99: 200 دولار/رخصة
- من 100 إلى 150: 175 دولار/رخصة
- 150+: اتصل ب WBS Schedule Pro للحصول على الأسعار
WBS Schedule Pro التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 3 مراجعات)
- Capterra: غير متاح
ابدأ التعاون مع أدوات WBS
لاختيار أفضل حلول برمجيات WBS، عليك أن تفهم احتياجاتك التنظيمية وطبيعة مشاريعك.
قيّم كيف يمكن لهذه الأدوات أن تسهل عملك في تحديد المهام وتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز في المهام المعقدة. فكر في تجربة عدة أدوات لاكتشاف أي منها يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك.
تذكر، عند إنشاء تقسيم العمل, تحتاج إلى أداة مثل ClickUp التي تحتوي على مجموعة من المخططات البيانية وقائمة المهام والمخططات وغيرها من الميزات المرئية لإضفاء السياق على عملك. يجب أن يكون هيكل تقسيم العمل WBS وسيلة للتواصل والتخطيط المهني.
لهذا السبب يُعد ClickUp مثاليًا لتعزيز الوضوح وتعزيز التعاون وضمان فهم كل عضو من أعضاء الفريق لدوره وكيفية تناسب عمله مع نطاق المشروع أو خطته.