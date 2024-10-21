أفضل 10 برامج لهيكل تقسيم العمل (أدوات WBS) في عام 2025

تخيل نفسك أمام مشروع ضخم وضخم. يبدو الحجم الهائل للمهام والمهام الفرعية لا يمكن التغلب عليه.

من أين تبدأ حتى؟

الإجابة بسيطة: هيكل تقسيم العمل برنامج أو برنامج WBS

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التعامل مع مخرجات مشروعك - بغض النظر عن مدى رهبته - يتيح لك برنامج WBS أن تأخذ قضمة في كل مرة. فبدلاً من أن تطغى عليك المهمة الضخمة، يمكنك تقسيمها بفعالية إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة.

لقد قمنا بتمشيط الغابة الشاسعة بعناية وقمنا بتقليص أفضل الخيارات لبرامج هيكلية تقسيم العمل لمديري المشاريع وقادة الفرق في 2024. سننظر في الميزات الرئيسية لكل أداة ونفحص نقاط القوة والضعف والتسعير وتقييمات العملاء.

من خلال إعداد الجدول، يمكنك اختيار الأداة المثالية بشكل استراتيجي لتقطيع تعقيدات سير العمل المعقدة و إدارة مهامك بكفاءة . هل أنت مستعد للبدء؟ لنأكل

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج WBS؟

لقد ألغت التكنولوجيا الحاجة إلى ابتكار هيكل تقسيم العمل في Excel . أنت بحاجة إلى أداة قوية ومرنة ومصممة لهذا الغرض لتصور خطة مشروعك.

يجب أن يقدم برنامج WBS الرائع لمديري المشاريع تمثيلاً مرئيًا وتراتبيًا لـ نطاق المشروع . يجب أن يكون سهل الاستخدام، ويوفر أدوات مرئية تفاعلية مثل مخطط WBS أو مخطط جانت عبر الإنترنت، ويوفر تخصيص الموارد والقدرات، والتكامل بسلاسة مع أدوات العمل .

يجب أن يضم أيضًا مكتبة واسعة من قوالب هيكل تقسيم العمل لأنه لا شيء أسوأ من التحديق في صفحة فارغة عند محاولة البدء. سيوازن أفضل برنامج WBS بين الوظائف القوية والواجهة البديهية والميزات الرئيسية التي ستستخدمها بالفعل - كل ذلك بسعر معقول.

## أفضل 10 برامج WBS لإدارة المشاريع في عام 2024

قم بتحويل نهجك في إدارة نطاق المشروع ومخططات الأعمال وسير العمل المرئي مع أفضل 10 اختيارات لأفضل 10 برامج WBS لهيكل تقسيم العمل. تم تصميم كل أداة من هذه الأدوات لمساعدة فريقك على العمل بكفاءة، والتواصل بوضوح، والاستمتاع بمزيد من النجاح حتى في نهاية أكثر المشاريع تعقيدًا.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع تضم أكثر من 15 طريقة عرض مصممة لتسهيل عملية إدارة المشاريع بسلاسة إدارة الفريق . إنه متجر شامل لإدارة المهام والموارد، ومشاركة المستندات، وتتبع الوقت، ودعم الفرق للوفاء بالمواعيد النهائية بكفاءة وتحقيق أهداف المشروع .

تسمح لك واجهة المستخدم البديهية القابلة للتخصيص بتخصيص لوحات المعلومات , مشاهدات الجدول وعروض القائمة وعروض مخطط جانت المدمج و ClickUp Whiteboards لتتناسب مع هيكل تقسيم العمل الخاص بك. تتكامل المنصة بسهولة مع العديد من الأدوات الشائعة مثل Google Drive وSlack وGitHub.

كليك أب واسعة النطاق مكتبة قوالب WBS والقدرة على إنشاء تسلسلات هرمية داخل المهام تجعلها ممتازة لهياكل تقسيم العمل. باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكنك الحصول بسرعة على تصور واضح لخطوات المشروع ومسؤولياته. كما يتضمن البرنامج أيضاً ميزات رئيسية لتحديد الأهداف وتتبعها، مما يساعد الفرق على الحفاظ على التوافق مع أهداف المشروع الشاملة.

أفضل الميزات #### ClickUp

اعثر على تكلفة الحملات بأكملها والساعات المدفوعة والمزيد باستخدام الصيغ المتقدمة في ClickUp Custom Fields

ابق عينيك على الوجهة بمساعدة خرائط طريق المنتج لبناء مخطط WBS

بمجرد أن تقوم بتجزئة مشروعك الضخم إلى أجزاء يمكن التحكم فيها ضمن هيكل تقسيم العمل، قم بتعيين المهام المتكررة وإضافتها تلقائيًا إلى تقويم الفريق

تتبّعميزانية المشروعوإدارة المواعيد النهائية وتوقع الاختناقات باستخدام طريقة عرض مخطط جانت

تأكد من عدم تحميل فريقك فوق طاقته باستخدام طرق عرض Box لتتبع العمل وسعة الموارد

القوالب: جرب قالب هيكل تقسيم العمل الخاص بـ ClickUp لفريقك

قالب هيكل تقسيم العمل ClickUp يساعدك في إدارة مشاريعك

قيود ClickUp

قد تبدو ثروة من ميزات هيكل تقسيم العمل مربكة للمستخدمين الجدد في بعض الأحيان

بعض ميزات سطح المكتب غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول

قد تتميز الأدوات التحليلية المخصصة بميزات إعداد التقارير أكثر مما يمكن العثور عليه في ClickUp

تسعير #### ClickUp

تقدم ClickUp خطط تسعير متنوعة لتناسب كل فريق:

مجانية للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,790 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,790 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,670 تقييم)

2. إدراو ماكس

عبر إدراو ماكس EdrawMax هو أداة برمجية متعددة الاستخدامات للرسم التخطيطي تعمل على تبسيط إنشاء المخططات المعقدة من خلال مكتبة واسعة من القوالب والأشكال.

تُعد واجهته البديهية وميزاته سهلة الاستخدام مفيدة لإنشاء هيكل تقسيم العمل. تدعم المنصة أنواعاً مختلفة من المخططات البيانية لتوزيع العمل، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات الشبكة والرسوم البيانية المخططات التنظيمية ومخططات الطوابق والمزيد

EdrawMax أفضل الميزات

اختر من بين أكثر من 20 سمة ومئات القوالب، أو تحقق من قالب EdrawMax لاستلهام هيكل تقسيم العمل المناسب لمشروعك التالي

جرب مكتبة EdrawMax الضخمة من الرموز والأشكال، أو قم بإنشاء رموزك الخاصة باستخدام لوحة التحكم المدمجة بتنسيق المتجهات

يعمل EdrawMax مباشرةً من متصفحك حتى تتمكن من العمل مع فريقك من أي مكان - لا داعي للتنزيل

تصدير مخطط WBS الخاص بك إلى HTML، رسومات, أدوات مجموعة مايكروسوفت وفيزيو . يمكنك حتى مشاركة المخططات على وسائل التواصل الاجتماعي قيود EdrawMax

يفتقر EdrawMax إلى إمكانيات إدارة المهام المتقدمة

هذا الأمر معقد برنامج إدارة المشاريع ، لذلك قد يتطلب الأمر تدريبًا لمدير مشروع غير معتاد على برنامج هيكل تقسيم العمل التخطيطي WBS

أبلغ بعض الأشخاص عن تأخر دعم العملاء

لا يوجد خيار برنامج WBS مجاني

تسعير برنامج EdrawMax

الاشتراك: 99 دولارًا أمريكيًا في السنة

99 دولارًا أمريكيًا في السنة مدى الحياة: 198 دولارًا أمريكيًا

EdrawMax التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 190 تقييم)

3. سمارت درو

عبر الرسم الذكي SmartDraw هو برنامج قوي لهيكل تقسيم العمل يقدم إصدارات سطح المكتب والإصدارات عبر الإنترنت. وهو يوفر قوالب متنوعة لهيكل تقسيم العمل الخاص بك، بدءاً من المخطط الانسيابي أو مخطط تنظيمي إلى مخطط جانت أو خريطة ذهنية.

تعمل إمكانات الرسم والتنسيق التلقائي الخاصة به على تسهيل عملية التخطيط لهياكل تقسيم العمل بشكل كبير، بحيث يمكنك بناء مخطط WBS الخاص بك بكفاءة.

SmartDraw أفضل الميزات

إضافة مخططات WBS إلى منتجات من مايكروسوفت (MS Excel) وجوجل وأطلسيان وغيرها

صُممت طبقة التعليقات التوضيحية الخاصة بـ SmartDraw في AutoCAD خصيصًا للمهندسين والمعماريين

ابدأ من آلاف الرموز والأفكار باستخدام مكتبة القوالب الخاصة به

إنشاء مخططات من البيانات الموجودة دون الحاجة إلى رسم أي شيء

مشاركة المخططات مع Dropbox أو Box أو GoogleDrive أو OneDrive

قيود SmartDraw

واجهة مستخدم ضعيفة تؤدي إلى الكثير من التبديل بين علامات التبويب لإكمال المهام

يتطلب العثور على الرموز والأشكال المناسبة لهيكل تقسيم العمل الخاص بك برنامج WBS الكثير من البحث

بعض الميزات "الذكية" تتجاوزك عندما تتخذ قرار تصميم غير متوقع

لا يمكن لعدة أشخاص العمل على نفس التصميم في نفس الوقت

تسعير #### SmartDraw

لدى SmartDraw ثلاث خطط تسعير.

الفردية: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم الموقع: 2,995 دولارًا في السنة

SmartDraw التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 110 تقييم)

تحقق من هذه بدائل السحب الذكي !

4. ماتشوير

عبر برمجيات المطابقة شركة Matchware هي شركة رائدة في مجال توفير برنامج رسم الخرائط الذهنية ولا سيما MindView. وهو معروف بتكامله مع MS Office، وميزاته التعاونية، والقدرة على إنشاء مخطط جانت من الخريطة الذهنية، مما يجعله مناسبًا تمامًا لتخطيط هيكل تقسيم العمل.

أفضل ميزات برنامج Matchware

وظيفة السحب والإفلات تجعل من السهل تنظيم النواتج وحزم العمل والقواعد بنسبة 100%

إضافة ضوابط المشروع ومهام الفريق مباشرةً في تخطيط هيكل تقسيم العمل الخاص بك

اختر من بين ستة تخطيطات، بما في ذلك هيكل تقسيم العمل ومخطط جانت المدمج والجدول الزمني

سهولة التبديل بين كل تخطيط أو وظيفة مخطط تقسيم العمل حسب الرغبة

التحكم في الوصول إلى الأذونات والسماح بالتحرير التعاوني

قيود برنامج المطابقة

يأتي إصدار سطح مكتب ويندوز فقط محملاً بالكامل

يتكامل بسلاسة مع النظام البيئي لمجموعة مايكروسوفت ولكنه لا يتوافق مع أدوات WBS الأخرى شائعة الاستخدام

تسعير برنامج Matchware

لدى Matchware ثلاث خطط تسعير

سنة واحدة: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا عامان : 17 دولاراً في الشهر

: ثلاث سنوات: 15 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات برنامج Matchware

G2: 3.3/5 (أكثر من 2+ تقييم)

3.3/5 (أكثر من 2+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 15 تقييم)

5. لوسيدشارت

عبر لوسيدتشارت لوسيدتشارت هو موقع إلكتروني منصة رسم تخطيطي المعروفة بواجهتها سهلة الفهم وميزاتها التعاونية. جرب العديد من القوالب القابلة للتخصيص لهيكل تقسيم العمل، والمخططات الانسيابية، والمخططات التنظيمية، وغيرها. إنه التعاون في الوقت الفعلي يجعلها أداة ممتازة للفرق التي تعمل على مشاريع معقدة.

Lucidchart أفضل الميزات

برنامج قائم على السحابة يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق الرئيسيين من خلال الإشارات والدردشة داخل المحرر

استيراد البيانات من Excel أو جداول بيانات جوجل مباشرةً إلى مخطط Lucidchart wbs الخاص بك، ثم شاهد هيكل تقسيم العمل الخاص بك يتم تحديثه تلقائيًا كلما قمت بتغيير البيانات في جدول البيانات الخاص بك

قم بإنشاء تذاكر جيرا مباشرةً في لوسيدتشارت لأتمتة طلبات المشروع

استكمل التقسيم المرئي الخاص بك مع أوصاف الفيديو المضمنة مباشرة في مساحة العمل

اختر من بين أكثر من 1,000 قالب تخطيطي لإدارة المشاريع والمزيد

تفي لوسِدتشارت بقائمة طويلة من شهادات الأمان، بحيث تكون بياناتك آمنة

قيود لوسِدتشارت #### قيود لوسِدتشارت

التصميمات الكبيرة والمعقدة تعيق أداء التطبيق

تبدو المخططات منخفضة الدقة قليلاً عند تصديرها إلى منصات أخرى

التمرير للداخل والخارج في التصميمات الكبيرة يبدو ثقيلًا لبعض الأشخاص

تسعير Lucidchart

يحتوي Lucidchart على أربع خطط تسعير

مجانية

فردي: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بلوسِدكارت لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.6/5 (2,370+ تقييم)

4.6/5 (2,370+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,900+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل المخطط البياني الواضح !

6. النموذج المرئي

عبر النموذج المرئي Visual Paradigm هي أداة فعالة لإنشاء مخططات مختلفة، من المخططات الانسيابية البسيطة إلى هياكل تقسيم العمل المعقدة.

يتميز بمجموعة غنية من الميزات مثل محاكاة العمليات، ودليل إدارة المشاريع، وقدرات النمذجة المتقدمة، مما يجعله مناسبًا لإدارة المشاريع المعقدة.

Visual Paradigm أفضل الميزات

إضافة وتنظيم الرموز والأشكال بالسحب والإفلات

التصدير إلى PNG وJPG وSVG وPDF والمزيد

إنشاء الأشكال وربطها بسحب واحد فقط. وضع الأشكال باستخدام دليل محاذاة سهل الاستخدام

أكثر من 40 قالباً لهيكل تقسيم العمل

يتكامل بسلاسة مع أدوات MS Office

استيراد ملفات Visio بسهولة

إنشاء أشكال ورموز واستنسلات مخصصة

ارسم وحرر بشكل تعاوني دون الكتابة فوق عمل الآخرين

قيود النموذج المرئي #### قيود النموذج المرئي

لا تتصل الخطوط دائماً بشكل صحيح

يجد بعض الأشخاص أن واجهة الأزرار غير عملية

لا يمكن استيراد جميع أنواع ملفات Visio

لا تتوفر جميع الأدوات في وضع الاتصال بالإنترنت

لا يوجد تصدير XML

تسعير النموذج المرئي

يحتوي Visual Paradigm على أربع خطط تسعير

الموديل: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم عادية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافية: 35 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات النموذج المرئي

G2: 4.4/5 (أكثر من 8 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 8 تقييمات) Capterra: 4.2 (أكثر من 15 تقييم)

المكافأة: كيفية إنشاء WBS في Excel !

7. كريتلي

عبر كريتلي Creately هي أداة تخطيطية بديهية مصممة من أجل تعاون الفريق . وهو يدعم مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية، بما في ذلك هياكل تقسيم العمل والمخططات الانسيابية والخرائط الذهنية - تدعم الميزات الفريدة مثل التحديثات في الوقت الفعلي ومؤتمرات الفيديو داخل التطبيق جهود الفريق في تخطيط المشروع .

كريتلي أفضل الميزات

إضافة المستندات والروابط والصور والمرفقات الأخرى إلى كل مخطط هيكل تفصيلي للعمل أو مخطط جانت لتوفير السياق

استخدام شبكات تحديد الأولويات لترتيب المهام بشكل مرئي

ربط المهام إلى أو من مهام أخرى أدوات إدارة المشروع وترحيل البيانات من البرامج الأخرى بسلاسة

تعيين المواعيد النهائية والمهام لمديري المشاريع بناءً على خطة المشروع, قيود الموارد والقدرات ومجموعات المهارات المتاحة

قيود كريتلي

يفتقر إلى الميزات المتقدمة

التخصيص المحدود

تسعير Creately

لدى Creately أربع خطط تسعير

مجانية

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Creately لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Creately

G2: 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

8. جانت برو

عبر جانت برو GanttPro هو برنامج لإدارة المشاريع يركز على إنشاء مخططات جانت (كما خمنت!) وهو جزء أساسي من هياكل تقسيم العمل. يوفر ميزات تخطيط سهلة الاستخدام, إدارة الموارد وأدوات إدارة التكاليف وقدرات التعاون. إنه خيار ممتاز لـ إدارة الجداول الزمنية للمشروع والمهام

GanttPro أفضل الميزات

تعيين ترتيب محدد للمهام المطلوب تنفيذها باستخدام ميزة تبعية المهام

قياس أداء الفريق باستخدام المراحل الرئيسية

إضافة تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز، وتقدير ميزانيتك، وتعيين أولويات فريقك مباشرةً من المخطط أو مخطط WBS

قيود GanttPro

عمليات تكامل محدودة

لا توجد خيارات لطباعة هياكل تقسيم العمل إذا كانت هناك حاجة إلى نسخة مادية

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض ميزات سطح المكتب

لا يوجد خيار برنامج WBS مجاني لبرنامج WBS - فقط نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا

تسعير #### GanttPro

يحتوي GanttPro على أربع خطط تسعير

الأساسية: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الإحترافية: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب GanttPro لمعرفة الأسعار

GanttPro التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 420 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 420 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 420 تقييم)

9. مشاريع زوهو

عبر مشاريع زوهو Zoho Projects هي أداة شاملة لإدارة المشاريع توفر مجموعة من الميزات للمساعدة في التخطيط والتتبع والتعاون.

تمتد إمكانياتها إلى إنشاء قوائم المهام، والجدولة باستخدام مخطط جانت، وتتبع الوقت، و إدارة المستندات ، وكلها تدعم إنشاء هياكل فعالة لتقسيم العمل.

أفضل ميزات Zoho Projects

إنشاء قواعد مخصصة لأتمتة الإجراءات مثل تعيين المهام، أو تنبيه فرق العمل بتغييرات المشروع أو التحذير من تجاوز الميزانية أو اقتراب المواعيد النهائية

تسجيل وتتبع الوقت وربط البيانات تلقائيًا بالفواتير والفواتير

تخطيط ميزانيتك وإدارة مشروعك مقابل التكاليف المخططة مقابل التكاليف الفعلية

دمج مهام المشروع مباشرةً في تقويمك لإدارة سير عملك باستخدام وظيفة السحب والإفلات

خيارات تكامل مشروع مايكروسوفت ل MS Excel وجداول البيانات وPowerPoint والمزيد

قيود Zoho Projects

لا تتوافر أدوات لكشوف الرواتب

فشل مزامنة الملفات في بعض الأحيان

يتطلب Zapier للعمل على العديد من عمليات التكامل المفقودة

لا يوجد خيار للإدخال الجماعي

تصميم قديم

تسعير Zoho Projects

يحتوي Zoho Projects على ثلاث خطط تسعير

مجانية

القسط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Zoho Projects التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (340+ تقييم)

4.3/5 (340+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6250 تقييمًا)

10. برنامج WBS Schedule Pro

جدول WBS الجدول الزمني للمحترفين هو أداة إدارة المشاريع مصممة لإنشاء وإدارة هياكل تقسيم العمل. تتكامل مع مايكروسوفت بروجكت-مثالية لملفات مايكروسوفت أوفيس وأنظمة إدارة المشاريع الأخرى.

تعمل واجهته البديهية وميزاته القوية على تبسيط التخطيط المرئي وإدارة مكونات المشروع.

WBS Schedule Pro أفضل الميزات

تصور مشروعك بسرعة من أعلى إلى أسفل مع المراحل والمهام الفرعية. إضافة معلومات حول الجداول الزمنية والميزانيات وتخصيصات المهام

إنشاء مخططات من الخطط الموجودة في برامج إدارة المشاريع الأخرى

قم بتجميع بيانات المشروع من أدنى مستويات التسلسل الهرمي إلى الأعلى

تخصيص كل شيء. قم بتغيير الألوان بناءً على أهمية المهمة، والتقدم نحو الإنجاز، والمستوى داخل التسلسل الهرمي، والمزيد

قيود برنامج WBS Schedule Pro

حالات استخدام محدودة خارج WBS

تقول بعض المراجعات أن واجهة المستخدم يمكن أن تكون ثقيلة

تسعير WBS Schedule Pro

يحتوي WBS Schedule Pro على ثماني خطط تسعير

1 إلى 4: 349 دولارًا للرخصة الواحدة

349 دولارًا للرخصة الواحدة من 5 إلى 9: 315 دولارًا للرخصة الواحدة

315 دولارًا للرخصة الواحدة من 10 إلى 24: 280 دولارًا للرخصة الواحدة

280 دولارًا للرخصة الواحدة من 25 إلى 49: 250 دولارًا للرخصة الواحدة

250 دولارًا للرخصة الواحدة من 50 إلى 74: 225 دولارًا للرخصة الواحدة

225 دولارًا للرخصة الواحدة من 75 إلى 99: 200 دولار/رخصة

200 دولار/رخصة من 100 إلى 150: 175 دولار/رخصة

175 دولار/رخصة 150+: اتصل ب WBS Schedule Pro للحصول على الأسعار

WBS Schedule Pro التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 3 مراجعات)

4.2/5 (أكثر من 3 مراجعات) Capterra: غير متاح

ابدأ التعاون مع أدوات WBS

لاختيار أفضل حلول برمجيات WBS، عليك أن تفهم احتياجاتك التنظيمية وطبيعة مشاريعك.

قيّم كيف يمكن لهذه الأدوات أن تسهل عملك في تحديد المهام وتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز في المهام المعقدة. فكر في تجربة عدة أدوات لاكتشاف أي منها يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك.

تذكر، عند إنشاء تقسيم العمل, تحتاج إلى أداة مثل ClickUp التي تحتوي على مجموعة من المخططات البيانية وقائمة المهام والمخططات وغيرها من الميزات المرئية لإضفاء السياق على عملك. يجب أن يكون هيكل تقسيم العمل WBS وسيلة للتواصل والتخطيط المهني.

لهذا السبب يُعد ClickUp مثاليًا لتعزيز الوضوح وتعزيز التعاون وضمان فهم كل عضو من أعضاء الفريق لدوره وكيفية تناسب عمله مع نطاق المشروع أو خطته.