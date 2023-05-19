صاحب أعلى براءة اختراع في كل ولاية في العام الماضي

كانت شركات التكنولوجيا والهندسة هي الأكثر ابتكارًا في الولايات المتحدة في العام الماضي - وهو عام اتسم بالتوتر المتزايد مع الدول الأجنبية التي تتسابق على تقديم تكنولوجيا تغير العالم مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية الفضائية إلى السوق.

تم تخصيص ما يقرب من 160,000 براءة اختراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2022، وفقًا لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي. عندما تُمنح براءة اختراع من خلال مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، فإن الفرد أو الشركة التي تُمنح لها براءة الاختراع لديها ترخيص احتكار مؤقت للأعمال التجارية لهذا المنتج أو الخدمة المحددة. وقد استخدمت الشركات قانون براءات الاختراع لعقود من الزمن للدفاع عن ملكيتها الفكرية، بما في ذلك التصميمات والأجهزة، ضد المنافسين الذين قد يحاولون الاستفادة من الأفكار المسروقة. ClickUp البيانات المستخدمة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للعثور على صاحب أعلى براءة اختراع في كل ولاية بناءً على عدد براءات الاختراع المسندة في السنة المالية 2022، والتي امتدت من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022، بالنسبة لمكتب براءات الاختراع.

تبحث البيانات في المتنازل لهم في كل من براءات اختراع المنفعة العادية وبراءات اختراع التصميم، واقتصرت على المتنازل لهم الذين حصلوا على 10 براءات اختراع على الأقل خلال العام. لم يكن هناك أي متنازلين يستوفون هذه المعايير في ألاسكا أو هاواي أو مين أو ميسيسيبي أو فرجينيا الغربية.

ارتفع الإنفاق الخاص على البحث والتطوير من قبل الشركات الأمريكية بشكل كبير منذ الانكماش الاقتصادي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في عام 2020، قُدّر إجمالي هذا الإنفاق ب 531 مليار دولار، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من المركز الوطني لإحصاءات العلوم والهندسة .

في عام 2022، صعدت تسع كليات وجامعات إلى القمة في ولاياتها في إيداع براءات الاختراع، بما في ذلك جامعة جونز هوبكنز المرموقة في ولاية ماريلاند. كانت الغالبية العظمى من الحاصلين على أعلى براءات الاختراع في العام الماضي من المؤسسات الخاصة.

تابع القراءة لمعرفة من حصل على حقوق التكنولوجيا الأكثر تطورًا في ولايتك العام الماضي.

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1. ألاباما

جامعة الكلية // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءات الاختراع: مجلس أمناء جامعة ألاباما

مجلس أمناء جامعة ألاباما براءات الاختراع الصادرة، 2022 29 (53.7٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

29 (53.7٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 3

حصلت جامعة ألاباما على غالبية براءات الاختراع في الولاية، وفقًا لبيانات مكتب براءات الاختراع الأمريكي. في عام 2022، تضمنت براءات اختراع الجامعة تكنولوجيا لطريقة تحويل جزازة العشب التقليدية إلى أخرى آلية.

2. أريزونا

كين وولتر // شاترستوك

صاحب أعلى براءة اختراع مجلس حكام ولاية أريزونا لصالح جامعة ولاية أريزونا وبالنيابة عنها

براءات الاختراع الصادرة، 2022: 179 (26.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

الحاصلون الفريدون على براءات الاختراع على مستوى الولاية، 2022: 15

حصل مجلس أمناء جامعة ولاية أريزونا على براءات اختراع في عام 2022 لعدد من الاختراعات البيولوجية والتكنولوجية، والتي وُصفت إحداها بأنها " واقي ذكري يشبه الجلد " يحتوي على مكونات نشطة لتحفيز الإثارة الجنسية لدى الذكور والإناث.

3. أركنساس

EQRoy // Shutterstock

الأكثر ربحًا لبراءات الاختراع : وول مارت أبولو ذ.م.م

: وول مارت أبولو ذ.م.م براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 169 (93.9% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 169 (93.9% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 2

تدير شركة Walmart التي يقع مقرها الرئيسي في بنتونفيل شركة ذات مسؤولية محدودة تركز على الملكية الفكرية تسمى Walmart Apollo، والتي رفعت دعاوى قضائية ضد المنافسين في الماضي، بما في ذلك كاني ويست لحماية ممتلكات وول مارت في عام 2022 حصل على براءات اختراع تتمحور حول إدارة المستودعات الآلية والتعلم الآلي.

4. كاليفورنيا

صور تادا // شاترستوك

الشركة الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة Qualcomm Technologies Inc.

: شركة Qualcomm Technologies Inc. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 2267 (10.1% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 2267 (10.1% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 299

حصلت كوالكوم على براءات اختراع في عام 2022 للتكنولوجيا التي يمكن أن التعرف على الأنشطة التي تحدث في مقاطع الفيديو، وللتعليق على صور اليدين لتدريب خوارزميات التعلم الآلي بشكل أفضل. من المعروف أن نماذج الذكاء الاصطناعي المبكرة غير كفؤة في تصور الأيدي .

5. كولورادو

صور حول العالم // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة Dish Network Corp.

: شركة Dish Network Corp. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 106 (15.3% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 106 (15.3% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 28

حصلت شركة Dish Network Corp. على براءات اختراع في عام 2022 لتقنيات أتمتة أجزاء من عملية تحرير الفيديو وطرق استخدام الصوت للتحكم في أجهزة الوسائط .

6. كونيتيكت

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

الشركة الأعلى ربحاً لبراءات الاختراع : شركة Raytheon Technologies Corp.

: شركة Raytheon Technologies Corp. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 379 (35.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 379 (35.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 23

حصلت شركة Raytheon المتعاقدة في مجال الدفاع على براءات اختراع لتصنيع أجزاء الطائرات، بما في ذلك المحركات وكذلك على متن الطائرة أنظمة بيانات المركبة . يقوم المقاول بتصميم وبناء الطائرات والمعدات الفضائية للاستخدام التجاري والعسكري.

7. ديلاوير

شارفسين // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءة اختراع : بلو ليف

: بلو ليف براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 258 (29.9% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 258 (29.9% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 18

منحت شركة CNH Industrial America المصنعة للمعدات الزراعية عددًا من براءات الاختراع من قبل مكتب براءات الاختراع الأمريكي في عام 2022، والتي نقلتها إلى شركة تدعى Blue Leaf I.P. تشمل براءات الاختراع هذه تقنية المثاقب والمكابس وغيرها من الآلات الزراعية.

8. فلوريدا

ديفيد بيكر // Getty Images

أكثر من حصل على براءة اختراع : شركة Magic Leap Inc.

: شركة Magic Leap Inc. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 275 (21.5% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 275 (21.5% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 31

تأسست شركة Magic Leap في عام 2010، وهي شركة تعمل على تطوير تقنية الواقع المعزز، والتي تقوم بتراكب المحتوى الرقمي في العالم الحقيقي. في عام 2022، حصلت الشركة على براءات اختراع ل أنظمة الواقع المختلط التي يمكنها عرض محتوى ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي.

9. جورجيا

JHVEPhoto // Shutterstock

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع AT&T

براءات الاختراع الصادرة، 2022: 527 (37.3% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 29

شركة الاتصالات العملاقة AT&T هي واحدة من أكثر الشركات الحاصلة على براءات اختراع على مستوى الولاية. فقد حصلت على براءات اختراع في عام 2022 عن حوسبة الحافة وللمساعدين الآليين الذين قادرة على تفويض المهام التي يمليها المستخدم.

10. إيداهو

تشارلز نولز // شاترستوك

الشركة الأكثر ربحًا لبراءات الاختراع : شركة ميكرون تكنولوجي.

: شركة ميكرون تكنولوجي. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 1097 (97.6% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 1097 (97.6% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 3

تم إصدار براءات اختراع لشركة ميكرون بمعدل أكثر من ثلاث براءات اختراع يوميًا في عام 2022. وتشمل براءات الاختراع للتقنيات المرتبطة بـ رقائق أشباه الموصلات وأجهزة معالجة الكمبيوتر الأخرى.

11. إلينوي

JHVEPhoto // Shutterstock

الحاصل على أعلى براءة اختراع : شركة بوينج.

: شركة بوينج. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 544 (19.4% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 544 (19.4% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 48

حصلت شركة بوينج لصناعة الطيران والفضاء على براءات اختراع في عام 2022 عن نظام تصوير راداري قدرات وتحسينات لأجزاء الطائرات مثل معدات الهبوط المخفضة للضوضاء التكنولوجيا.

12. إنديانا

جوناثان فايس // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءة اختراع : مؤسسة بوردو للأبحاث

: مؤسسة بوردو للأبحاث براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 151 (14.6٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 151 (14.6٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 21

حصلت مؤسسة بوردو للأبحاث على براءات اختراع للتكنولوجيا المشاركة في علاج الجلوكوما و الواقع الافتراضي . تعمل المؤسسة كذراع بحثية لجامعة بوردو.

13. أيوا

كين وولتر // شاترستوك

الأكثر ربحًا لبراءات الاختراع : شركة Pioneer Hi-Bred International Inc.

: شركة Pioneer Hi-Bred International Inc. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 174 (34.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 174 (34.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 7

بايونير هي شركة تابعة لشركة دوبونت ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج الكائنات المعدلة وراثيًا المستخدمة في الزراعة. وقد حصلت الشركة في العام الماضي على براءات اختراع ل مبيدات حشرية جديدة ، طرق تحديد وإنشاء المحاصيل المقاومة للتعفن والسلالات الجديدة من محاصيل الذرة .

14. كانساس

جون كرافت // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة T-Mobile Innovations LLC

: شركة T-Mobile Innovations LLC براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 79 (36.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 79 (36.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 8

في كانساس، حصلت شركة T-Mobile على براءات اختراع لتقنيات جديدة يمكن أن تطبقها على شبكة الجيل الخامس الخلوية و أمان الجهاز .

15. كنتاكي

روبرت ومونيكا // Shutterstock

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة Lexmark International Inc.

: شركة Lexmark International Inc. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 23 (29.1٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 23 (29.1٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 5

تتصدر شركة Lexmark، وهي منتج رئيسي لمعدات الطابعات، قائمة الحاصلين على براءات الاختراع في هذه الولاية. حصلت الشركة على براءات اختراع لـ تقنية التصوير و خراطيش الحبر .

16. لويزيانا

جامعة الكلية // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءة اختراع : مجلس المشرفين على جامعة ولاية لويزيانا والكلية الزراعية والميكانيكية

: مجلس المشرفين على جامعة ولاية لويزيانا والكلية الزراعية والميكانيكية براءات الاختراع الصادرة، 2022 16 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

16 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 1

حصلت جامعة ولاية لويزيانا على براءات اختراع في عام 2022 لمقاومة الماء, أنظمة إضاءة تعمل بالطاقة الذاتية للحياة النباتية وطرق علاج الألم لدى المرضى

17. ماريلاند

كريستي بلوخين // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءة اختراع : جامعة جونز هوبكنز

: جامعة جونز هوبكنز براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 111 (22.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 111 (22.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 14

أمضت جامعة جونز هوبكنز المشهورة عالميًا عام 2022 في الحصول على براءات اختراع لتقنية المساعدة في علاج إصابات الدماغ وجهاز مزيل الرجفان القلبي الذي متوافق مع أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي .

18. ماساتشوستس

مايكل في // شاترستوك

الأكثر ربحًا لبراءات الاختراع : شركة EMC IP Holding LLC

: شركة EMC IP Holding LLC براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 734 (19.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 734 (19.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 75

حصلت شركة الإلكترونيات التجارية EMC IP على براءات اختراع في عام 2022 لعمليات أتمتة استعادة البيانات بعد هجوم فيروس الفدية وكذلك التكنولوجيا التي تجمع بين حوسبة أجهزة متعددة لإكمال نشاط واحد مشترك. والشركة هي ذراع الملكية الفكرية لشركة Dell للتكنولوجيا متعددة الجنسيات.

19. ميشيغان

كاثرين ويلز // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءات الاختراع: شركة فورد موتور.

شركة فورد موتور. P براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 815 (26.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 815 (26.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 39

أمضت شركة فورد وغيرها من شركات صناعة السيارات الأمريكية السنوات الأخيرة في تطوير تقنياتها الخاصة المتعلقة بالسيارات الكهربائية. وقد حصل هنري فورد الذي يحمل اسم هنري فورد على براءات اختراع تتعلق بـ تجميع خلايا الوقود وغيرها من جوانب التنقل الكهربائي في عام 2022.

20. مينيسوتا

كاثرين ويلز // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة 3M للخصائص المبتكرة.

: شركة 3M للخصائص المبتكرة. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 410 (23.1% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 410 (23.1% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 32

شركة 3M ومقرها ولاية مينيسوتا هي الشركة التي تقف وراء عدد من المنتجات البلاستيكية المستخدمة يومياً في المنازل الأمريكية. في غضون عام 2022، حصلت على براءات اختراع لـ وسادات لضغط المفاصل الملتهبة وحتى جهاز يتعرف على الطلقات النارية ويحمي آذان المستخدمين إلكترونياً من مستويات الصوت الضارة.

21. ميسوري

إيمي كيركيماير // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة مونسانتو للتكنولوجيا ذ.م.م

: شركة مونسانتو للتكنولوجيا ذ.م.م براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 298 (49.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 298 (49.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 10

حصلت شركة مونسانتو المنتجة للمحاصيل المعدلة وراثيًا والمصنعة للمبيدات الحشرية على براءات اختراع لأصناف جديدة من محاصيل فول الصويا وطرق مكافحة تفشي الحشرات في النباتات

22. مونتانا

سوندري للتصوير الفوتوغرافي // شترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة Snowflake Inc.

: شركة Snowflake Inc. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 104 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 104 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 1

حصلت شركة Snowflake المزودة للحوسبة السحابية على براءات اختراع في عام 2022 عن تدفق البيانات في الوقت الحقيقي وطرق تأمين التعلم الآلي المشترك في قواعد البيانات في السحابة.

23. نبراسكا

جامعة الكلية // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءة اختراع : مجلس أمناء جامعة نبراسكا

: مجلس أمناء جامعة نبراسكا براءات الاختراع الصادرة، 2022: 25 (32.5% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

25 (32.5% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022 5

في جامعة نبراسكا، حصل الباحثون في جامعة نبراسكا على براءات اختراع للتطورات التقنية المتعلقة بتقييم خطر الإصابة بمرض السكري , العلاجات الجينية ومقاومة للعبث حاويات الأدوية .

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24. نيفادا

فيراج إيمجز // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : IGT

: IGT براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 69 (38.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 69 (38.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 5

IGT هي مزود للتكنولوجيا للكازينوهات والمؤسسات العاملة في مجال المقامرة. وقد حصلت الشركة في الماضي على براءات اختراع في مجال التكنولوجيا المحيطة بـ الرهان غير النقدي و ماكينات القمار .

25. نيو هامبشاير

فودوبيانوف فياتشيسلاف // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة DEKA Products LP

: شركة DEKA Products LP براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 79 (25.0٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 79 (25.0٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 10

تعمل شركة DEKA في مجال الروبوتات وتصنيع الأجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الأخرى بالإضافة إلى منتجات مثل Segway وماكينات المشروبات من نوع Coca-Cola Freestyle. حصلت الشركة على براءات اختراعها لعام 2022 لتتبع الأجسام عبر أنظمة RFID وكذلك تكنولوجيا صرف المنتجات من ماكينة

26. نيو جيرسي

JHVEPhoto // Shutterstock

الأكثر ربحًا لبراءات الاختراع : شركة هانيويل الدولية.

: شركة هانيويل الدولية. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 324 (20.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 324 (20.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 31

شركة Honeywell هي شركة هندسية تعمل في مجال الفضاء والمواد والحلول الإنتاجية. وقد حصلت الشركة على براءة اختراع تقنية في عام 2022 تستخدم الواقع المعزز من أجل تركيب الأجهزة .

27. نيو مكسيكو

راندي مونتويا // Getty Images

الحاصل على أعلى براءة اختراع : الشركة الوطنية للتكنولوجيا والحلول الهندسية التابعة لشركة سانديا

: الشركة الوطنية للتكنولوجيا والحلول الهندسية التابعة لشركة سانديا براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 76 (59.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 76 (59.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 3

شركة سانديا الوطنية للحلول التكنولوجية والهندسية التابعة لشركة سانديا هي ذراع لمختبرات سانديا الوطنية - وهي كيان يعمل كجزء من برنامج العلوم النووية الفيدرالي في البلاد. وقد حصلت على براءات اختراع في عام 2022 عن تتبع مسببات الأمراض في الوقت الحقيقي والتكنولوجيا المتعلقة بـ المتفجرات الخاضعة للرقابة .

28. نيويورك

مولي وودوارد // شاترستوك

الشركة الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة International Business Machines Corp.

: شركة International Business Machines Corp. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 2512 (47.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 2512 (47.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 66

تُعرف هذه الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها باسم IBM، حيث يتم تخصيص عدد هائل من براءات الاختراع لها كل عام. حصلت آي بي إم بي على براءات اختراع لـ تخزين مركز البيانات الأساليب والتطورات المطبقة على تقنية البلوك تشين من بين أمور أخرى في عام 2022.

29. كارولينا الشمالية

تيرو فيسالاينن // شاترستوك

الأكثر ربحًا لبراءات الاختراع : بنك أوف أمريكا كورب.

: بنك أوف أمريكا كورب. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 294 (18.1٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 294 (18.1٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 33

حصل بنك أوف أمريكا على براءات اختراع في عام 2022 عن تطبيقات التعلم الآلي داخل القطاع المصرفي، بما في ذلك التعرف على تحليل المستندات وغيرها من التطورات الأخرى.

30. داكوتا الشمالية

شارفسين // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة كلارك للمعدات

: شركة كلارك للمعدات براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 16 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 16 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 1

شركة كلارك للمعدات هي شركة تصنيع عريقة تعمل في صناعات المعدات الزراعية ومعدات البناء. وقد حصلت على براءة اختراع تقنية لـ صمامات الوقود و آليات التوجيه في الجرارات التجارية .

31. أوهايو

جوناثان فايس // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة The Procter & Gamble Co.

: شركة The Procter & Gamble Co. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 296 (22.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 296 (22.2% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 40

حصلت شركة بروكتر آند جامبل المصنعة لمنتجات النظافة الصحية على براءة اختراع تقنية جديدة تتعلق ورق تواليت المنتجات و منظفات التنظيف السائلة .

32. أوكلاهوما

تشاد روبرتسون ميديا // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءة اختراع : مجلس حكام جامعة ولاية أوكلاهوما

: مجلس حكام جامعة ولاية أوكلاهوما براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 19 (63.3% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 19 (63.3% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 2

لا يوجد الكثير من مودعي براءات الاختراع في ولاية أوكلاهوما، لكن جامعة الولاية التي يقع مقرها في ستيلووتر حصلت على أكبر عدد من براءات الاختراع في عام 2022. تضمنت براءات الاختراع هذه تكنولوجيا لـ تصور أنسجة الجسم للعمليات الجراحية وكذلك من أجل اللقاحات .

33. أوريغون

صور تادا // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة نايكي

: شركة نايكي براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 894 (83.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 894 (83.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 10

تسجل العلامة التجارية للملابس الرياضية Nike براءات اختراع لكل تصميم من تصميمات أحذيتها لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي لدرء المنافسة التي تكرر تصميماتها. على الرغم من وفاة المصمم في عام 2021، إلا أن الشركة لا تزال تتلقى براءات اختراع للأحذية منسوبة إلى فيرجيل أبلوه منذ عام 2022

34. بنسلفانيا

جوشوا ريني للتصوير الفوتوغرافي // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : Comcast Cable Communications

: Comcast Cable Communications براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 297 (24.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 297 (24.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 34

حصلت شركة كومكاست على براءات اختراع العام الماضي في مجال التكنولوجيا إلى معالجة البيانات عبر الاتصالات اللاسلكية و طرق ضغط الفيديو . Comcast هي مزود خدمة البث التلفزيوني عبر الكابل بالإضافة إلى كونها مالك NBC Universal.

35. رود آيلاند

منشئو وايرستوك // شترستوك

الشركة الأعلى ربحاً لبراءات الاختراع : شركة تكسترون

: شركة تكسترون براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 191 (82.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 191 (82.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 4

تكسترون هي شركة تصنيع تصنع منتجات الدفاع والفضاء. وتشمل شركاتها شركة بيل هليكوبتر. حصلت على براءات اختراع في عام 2022 تتعلق بما يلي دوّارات الطائرات وتقنيات أخرى.

36. كارولينا الجنوبية

JHVEPhoto // Shutterstock

الأكثر حصولا على براءات الاختراع : شركة كيوسيرا كورب.

: شركة كيوسيرا كورب. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 35 (23.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 35 (23.8% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 8

فازت الشركة المصنعة للإلكترونيات كيوسيرا ببراءات اختراع في عام 2022 عن أشباه الموصلات , RFID و تتبع النوم التقنيات.

37. داكوتا الجنوبية

كين وولتر // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءة اختراع : مجلس حكام ولاية ساوث داكوتا الجنوبية

: مجلس حكام ولاية ساوث داكوتا الجنوبية براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 10 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 10 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 1

يدير مجلس حكام ولاية ساوث داكوتا الجنوبية جامعة ساوث داكوتا وغيرها من الكليات والجامعات في الولاية. وقد فاز المجلس ببراءات اختراع العام الماضي للتقنيات المتعلقة بـ أداء البطاريات و الجسيمات النانوية .

38. تينيسي

Peter _Fleming // Shutterstock

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة سميث آند نيفو

: شركة سميث آند نيفو براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 73 (21.9% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 73 (21.9% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 10

حصلت شركة سميث آند نيفو للتكنولوجيا الطبية على براءة اختراع تقنية في عام 2022 من أجل الغرسات الطبية وجهاز لـ إغلاق الجروح .

39. تكساس

JHVEPhoto // Shutterstock

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : تطوير هيوليت باكارد

: تطوير هيوليت باكارد براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 1558 (25.4% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 1558 (25.4% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 71

الذراع البحثية لشركة Hewlett-Packard الحاصلة على براءة اختراع تقنية متعلقة ب الطباعة ثلاثية الأبعاد , a سماعة رأس ذاتية التبريد وأدوات تحديد البرمجيات الخبيثة .

40. يوتا

تشاد روبرتسون ميديا // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : مؤسسة أبحاث جامعة يوتا

: مؤسسة أبحاث جامعة يوتا براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 38 (19.7٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 38 (19.7٪ من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 11

فازت مؤسسة جامعة يوتا البحثية ببراءات اختراع في عام 2022 عن تقنية زراعة العظام وجهاز دفع مغناطيسي روبوت ناعم قادر على التنقل عبر جسم الإنسان.

41. فيرمونت

أندرياس زايتلر // شاترستوك

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : بيتا تكنولوجيز

: بيتا تكنولوجيز براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 62 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 62 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 1

شركة بيتا تكنولوجيز هي شركة هندسة طيران تتعلق براءات اختراعها بجوانب مختلفة لشحن وإدارة الطاقة في الطائرات التي تعمل بالكهرباء.

42. فيرجينيا

تصوير DCStockPhotography // Shutterstock

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : Capital One Services LLC

: Capital One Services LLC براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 379 (29.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 379 (29.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 26

حصلت شركة كابيتال وان للخدمات المصرفية التجارية على براءات اختراع التعرف على البطاقة اللاتلامسية تقنية وطرق " المشاركة الآمنة لمعلومات العملاء ."

43. واشنطن

صور VDB // Shutterstock

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : شركة مايكروسوفت.

: شركة مايكروسوفت. براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 1238 (39.9% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 1238 (39.9% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 18

تفوقت عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت على شركة أمازون في براءات الاختراع التي حصلت عليها في ولاية واشنطن في عام 2022. فقد فازت ببراءات اختراع في الحوسبة السحابية و يعرض الكمبيوتر .

44. واشنطن العاصمة

DCStockPhotography // Shutterstock

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : وكالة ناسا

: وكالة ناسا براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 43 (21.5% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 43 (21.5% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 8

احتلت وكالة ناسا الصدارة على مستوى الولاية من حيث براءات الاختراع التي حصلت عليها العام الماضي. في عام 2022، حصلت وكالة ناسا على براءات اختراع تقنية لـ منصات الأقمار الصناعية , مستشعرات الأشعة فوق البنفسجية ومعدات فضائية أخرى

45. ويسكونسن

JHVEPhoto // Shutterstock

الأكثر ربحاً لبراءات الاختراع : جونسون كونترولز

: جونسون كونترولز براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 265 (23.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 265 (23.7% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 20

Johnson Controls هي شركة مصنعة لأنظمة التدفئة والتهوية والتبريد للعملاء التجاريين والسكنيين. وفي عام 2022، حصلت الشركة على براءة اختراع تقنية لـ مجاري الهواء .

46. وايومنغ

جيليان كاين للتصوير الفوتوغرافي // شاترستوك

الحاصل على أعلى براءة اختراع : جامعة وايومنغ

: جامعة وايومنغ براءات الاختراع الصادرة، 2022 : 10 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية)

: 10 (100.0% من جميع براءات الاختراع على مستوى الولاية) الحاصلون على براءات الاختراع الفريدة على مستوى الولاية، 2022: 1

حصلت جامعة وايومنغ على براءة اختراع تقنية إنتاج النباتات المائية وأنظمة توصيل الجسيمات النانوية لعلاجات الألم التي الاستفادة من المغناطيس .

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