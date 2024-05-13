10 بدائل Draw.io/Diagrams.net والمنافسين 2025

تخيل أنك جالس على طاولة وأمامك أحجية من ألف قطعة مبعثرة أمامك. والآن فكر في حل هذه الأحجية بدون الصورة الموجودة على الصندوق لإرشادك.

برنامج تخطيطي مثل Draw.io يعمل كنموذج مرئي أو دليل مصور للأحجية المعقدة التي هي إدارة المشاريع المرئية . ولكن ماذا لو كان هناك نوع آخر من الأدلة المرئية أو أداة تخدم أسلوبك بشكل أفضل؟

انضم إلينا بينما نجمع لك بعضًا من أفضل بدائل Draw.io، حيث يقدم كل منها طريقة فريدة لمساعدتك في تحويل فوضى مشروعك إلى تحفة فنية مجمعة بشكل مثالي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Draw.io؟

بصفتك مدير مشروع، قد تكون هناك بعض نقاط الضعف المحتملة في Draw.io التي قد تكون محبطة. على الرغم من أن Draw.io هو حل تخطيطي ممتاز، إلا أنه قد لا يكون مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات إدارة المشروع. ضع في اعتبارك الميزات التالية لبدائل Draw.io:

أدوات إدارة المشاريع الشاملة: ابحث عن أداة رسم تخطيطي تتضمن ميزة السبورة على الإنترنت,تخصيص المواردوتتبع التقدم المحرز وإمكانيات إنشاء جدول زمني أو مخطط جانت.

ابحث عن أداة رسم تخطيطي تتضمن ميزة السبورة على الإنترنت,تخصيص المواردوتتبع التقدم المحرز وإمكانيات إنشاء جدول زمني أو مخطط جانت. الاندماج مع الأدوات الشائعة: اختر منصة تتكامل مع أدوات إدارة المشروع والتواصل ومشاركة الملفات الأخرى التي قد يستخدمها فريقك.

اختر منصة تتكامل مع أدوات إدارة المشروع والتواصل ومشاركة الملفات الأخرى التي قد يستخدمها فريقك. التعاون القوي في الوقت الحقيقي: تأكد من أن البرنامج يتيح التعاون السلس، بما في ذلك الميزات المتقدمة مثل المراسلة داخل التطبيق، ومشاركة الملفات، والتعليقات التوضيحية، والتحكم في الوصول، والقدرة على المشاركة في إنشاء اللوحات البيضاء .

تأكد من أن البرنامج يتيح التعاون السلس، بما في ذلك الميزات المتقدمة مثل المراسلة داخل التطبيق، ومشاركة الملفات، والتعليقات التوضيحية، والتحكم في الوصول، والقدرة على المشاركة في إنشاء اللوحات البيضاء . التحكم في الإصدار: اختر أداة رسم تخطيطي توفر التحكم في الإصدار، مما يسمح لك بتتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة عند الضرورة.

اختر أداة رسم تخطيطي توفر التحكم في الإصدار، مما يسمح لك بتتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة عند الضرورة. قابلية التخصيص وقابلية التوسع: ابحث عن حل يمكن تخصيصه وتوسيع نطاقه وفقًا لمتطلبات مشروعك وحجم فريقك.

ابحث عن حل يمكن تخصيصه وتوسيع نطاقه وفقًا لمتطلبات مشروعك وحجم فريقك. الإبلاغ والتحليلات: ابحث عن حل تخطيطي يوفر ميزات مدمجة لإعداد التقارير والتحليلات لمساعدتك في مراقبة تقدم المشروع وتحديد الاختناقات واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

ابحث عن حل تخطيطي يوفر ميزات مدمجة لإعداد التقارير والتحليلات لمساعدتك في مراقبة تقدم المشروع وتحديد الاختناقات واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات. الأمان وخصوصية البيانات: تأكد من أن البرنامج يتوافق مع ممارسات الأمان وخصوصية البيانات المتوافقة مع معايير الصناعة لحماية بيانات مشروعك.

أفضل 10 بدائل لبرنامج Draw.io

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل بدائل Draw io لإضافتها إلى مجموعة تقنيات إدارة مشروعك.

1. انقر فوق

ارسم اتصالات بين أي شكل أو وسائط على السبورة البيضاء لإنشاء مخطط انسيابي في ClickUp

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية التي توفر ميزات رسم تخطيطي مدمجة لإنشاء مخططات انسيابية أو مخططات جانت. من خلال واجهته المرنة والقابلة للتخصيص، يمكن لمديري المشاريع إنشاء مخططات أو المخططات الانسيابية البسيطة وتصور مرئيات معقدة من خلال أداة السبورة البيضاء.

خيالك هو الحد الوحيد لـ أمثلة تخطيطية يمكنك إنشاؤها لتحسين سير عمل إدارة مشروعك. ClickUp ليس فقط أداة رائعة للتفكير المرئي وأحد أفضل البدائل في هذه القائمة، ولكنه أيضًا يمنح الفرق مساحة مركزية للتعاون. وهذا يتيح للفرق تبسيط عمليات اتخاذ القرار والبقاء على نفس الصفحة

ClickUp أفضل الميزات

لوحات بيضاء : استخدم لوحة لا نهائية لالتقاط الأفكار وتخطيط سير العمل وإنشاء مخططات انسيابية والتعاون كفريق مع التحرير المباشر.

: استخدم لوحة لا نهائية لالتقاط الأفكار وتخطيط سير العمل وإنشاء مخططات انسيابية والتعاون كفريق مع التحرير المباشر. الخرائط الذهنية : قم بتنظيم جلسات العصف الذهني والمشاريع في مخططات مرئية منطقية مع صانع الخرائط الذهنية هذا. تحويل العقد إلى مهام وربط المهام مباشرةً بالخرائط الذهنية للحصول على تجربة سلسة.

: قم بتنظيم جلسات العصف الذهني والمشاريع في مخططات مرئية منطقية مع صانع الخرائط الذهنية هذا. تحويل العقد إلى مهام وربط المهام مباشرةً بالخرائط الذهنية للحصول على تجربة سلسة. عرض مخطط جانت : تبسيط الجدولة، وإدارة التبعية، وتحديد أولويات المهام مع جدول زمني مرن. تساعد الجداول الزمنية القابلة للتعديل في الوفاء بالمواعيد النهائية وتجنب الاختناقات وإنشاء التبعيات. النسب المئوية للتقدم,المسار الحرج يوفر التصور والخيارات المرمزة بالألوان عرضًا عالي المستوى لحالة المشروع.

مكتبة القوالب المجانية : العمل من مئاتقوالب العصف الذهني في السبورات البيضاء والخرائط الذهنية ومخططات جانت, المستندات والمزيد.

قيود ClickUp

لديه منحنى تعليمي أكثر حدة من بعض بدائل Draw.io

بعض المستخدمين لا يفضلون جميع الإشعارات

لا يتضمن الإصدار المجاني أداة الخريطة الذهنية

تسعير #### Clickup

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6,670 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6,670 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,640+ تقييمات)

2. لوسيدتشارت

لوسيدتشارت تبرز ميزة المؤشر التعاوني كل شخص في الملف في الوقت الحقيقي لوسيدتشارت يعمل كأداة متعددة الاستخدامات للرسم التخطيطي عبر الإنترنت ومنصة تصور. وهي تندرج في قائمة بدائل Draw.io لأنها تتيح للفرق صياغة ومشاركة تمثيلات مرئية آسرة لمفاهيمهم دون عناء.

يمكنك إنتاج مخططات انسيابية معقدة، أو مخططات تنظيمية، أو مخططات Venn، أو مخطط خارطة طريق دون الحاجة إلى براعة فنية أو خبرة في الترميز. هذه البساطة هي إحدى ميزات هذا البرنامج برنامج الرسوم البيانية لأنه يساعد الفرق على نقل المعلومات المعقدة بتنسيق سهل الهضم. التعاون في الوقت الحقيقي تتيح الإمكانيات لأعضاء الفريق العمل بشكل متزامن على نفس المستند، مما يعزز سير العمل المنظم بشكل جيد مع تعزيز الوضوح والهدف.

علاوة على ذلك، تتكامل لوسيدتشارت بسلاسة مع برامج مثل Jira و Confluence و Google Apps، مما يزيد من سهولة استخدامها. من خلال الاستفادة من أداة مثل لوسيدشارت، يمكن للفرق تسريع وتيرة العمل واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

أفضل ميزات لوسيدتشارت #### أفضل ميزات لوسيدتشارت

قوالب المخططات : فئات تتراوح من "أفكار العصف الذهني" إلى "زيادة كفاءة المبيعات" لمساعدتك على العبث بالتخطيطات بشكل أقل ورسم المزيد من المخططات.

: فئات تتراوح من "أفكار العصف الذهني" إلى "زيادة كفاءة المبيعات" لمساعدتك على العبث بالتخطيطات بشكل أقل ورسم المزيد من المخططات. استيراد البيانات : يمكن الاستيراد من Gliffy وDrew.io وMicrosoft Visio وخيارات البرامج الأخرى وتصدير المخططات بسهولة إلى Excel أو PDF أو JPG أو أنواع ملفات أخرى

: يمكن الاستيراد من Gliffy وDrew.io وMicrosoft Visio وخيارات البرامج الأخرى وتصدير المخططات بسهولة إلى Excel أو PDF أو JPG أو أنواع ملفات أخرى وظائف السحب والإفلات: نقل العناصر بسهولة والاختيار من بين مجموعة كبيرة من الرموز مثل الأسهم والخطوط في صانع المخطط الانسيابي

قيود Lucidchart

في حين أن العديد من المستخدمين يقولون إنها أداة رائعة، إلا أن البعض يجدها محدودة بعض الشيء

يقول بعض المستخدمين أنهم يريدون المزيد من علامات التبويب القابلة للتحرير، ومجموعة متنوعة من التخطيطات، والمزيد من عمليات التكامل الموسعة

يمكن أن تكون الواجهة صعبة بعض الشيء على مستويات مختلفة

تسعير Lucidchart

مجاني

خطة فردية : 7.95 دولار/مستخدم

: 7.95 دولار/مستخدم خطة الفريق : 9 دولارات/مستخدم

: 9 دولارات/مستخدم خطة المؤسسات: اتصل ب Lucidchart لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2150 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,890+ تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/49155/undefined/ Draw.io مقابل Lucidchart* Draw.io مقابل Lucidchart %/%href/

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3. ميرو

قالب خارطة طريق التحول الرشيق بواسطة ميروميرو تقدم منصة سبورة بيضاء تعاونية عبر الإنترنت، وهي مثالية لمديري المشاريع الذين يتطلعون إلى إنشاء مخططات انسيابية والتعاون عبر المخططات. تعمل أداة الرسم الجذابة بصرياً هذه على تسهيل العصف الذهني والتفكير التصميمي والتخطيط السريع، مما يعزز بيئة الفريق الإبداعية والموحدة.

يُعد Miro أحد أفضل البدائل لـ Draw.io لأنه قادر على تفكيك الأنظمة المعقدة وتعزيز حل المشكلات المبتكرة عبر فريقك.

أفضل ميزات Miro

المساهمة في الوقت الفعلي : تسهّل كتل التعليمات البرمجية والقوالب والرسوم البيانية على أعضاء الفريق المساهمة في المشاريع

: تسهّل كتل التعليمات البرمجية والقوالب والرسوم البيانية على أعضاء الفريق المساهمة في المشاريع سهولة التبديل بين الأوضاع: التنقل بين وضع العرض التقديمي ووضع العمل، مما يبقي الاجتماعات تفاعلية وحيوية - مثالية للحفاظ على الشرارات الإبداعية متقدة

حدود ميرو

يدعم كلاً من ويندوز وماك، ولكن ليس لينكس

لا توجد ميزات فعالة حقيقية لتتبع الوقت

تسعير ميرو

مجاني

بداية : 8 دولارات/مستخدم

: 8 دولارات/مستخدم شركة : 16 دولار/مستخدم

: 16 دولار/مستخدم المؤسسات: اتصل بميرو لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ميرو

G2 : 4.8/5 (4,590+ تقييمات)

: 4.8/5 (4,590+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4. جدارية

نظرة عامة على جدارية ميزة السبورة البيضاء

Mural عبارة عن مساحة عمل رقمية مصممة للتعاون المرئي، مما يمكّن مديري المشاريع من إنشاء المخططات وتنظيم الأفكار بفعالية. تشجع Mural التفكير الإبداعي والعمل الجماعي الفعال من خلال مجموعة من القوالب المعدة مسبقًا والواجهة البديهية، وتشجع Mural التفكير الإبداعي والعمل الجماعي الفعال. تُعد Mural أداة رائعة لتحفيز الابتكار ومواءمة رؤية فريقك وتبسيط تنفيذ المشروع.

أفضل ميزات #### Mural

لوحات بيضاء : تتيح للفرق خربشة أفكارهم أو رسمها أو توضيحها أو رسم خرائط لأفكارهم بأي طريقة تناسب أسلوبهم في التعلم

: تتيح للفرق خربشة أفكارهم أو رسمها أو توضيحها أو رسم خرائط لأفكارهم بأي طريقة تناسب أسلوبهم في التعلم ميزات الدردشة : دردشة نصية ومرئية مع فريقك حول مشاريعك

: دردشة نصية ومرئية مع فريقك حول مشاريعك المؤقتات : تتبّع جلسات العصف الذهني وحافظ على استمرارية جلسات العصف الذهني

: تتبّع جلسات العصف الذهني وحافظ على استمرارية جلسات العصف الذهني أدوات التصويت: أدوات التصويت: الحصول على إجماع أسرع على الخطوات التالية

القيود الجدارية

يعتقد البعض أنها للتخطيط أكثر من التنفيذ

إدارة الملفات ومساحات العمل والفرق يمكن أن تكون مربكة

خيارات الهاتف المحمول المحدودة

تسعير جدارية

مجاناً

الفريق: 9.99 دولار/مستخدم

9.99 دولار/مستخدم الشركة: 17.99 دولارًا/المستخدم

17.99 دولارًا/المستخدم المؤسسات: اتصل ب Mural لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جدارية

G2 : 4.7/5 نجوم (1,320+ تقييم)

: 4.7/5 نجوم (1,320+ تقييم) Capterra: 4.6/5 نجوم (أكثر من 110 تقييمات)

5. فيزيو

مايكروسوفت فيزيو مثال على المنتج

يُمكِّنك Visio، وهو أحد منتجات Microsoft، من تصميم مخططات احترافية وجذابة بصريًا بسهولة. يجعل Visio من السهل رسم مخططات انسيابية ومخططات تنظيمية ومخططات شبكية وغيرها. تكامله السلس مع مايكروسوفت أوفيس تعمل المجموعة على تبسيط التعاون، مما يضمن سلاسة التواصل والإنتاجية. يظل Visio أحد أفضل البدائل لـ Draw.io حيث يمكن للأداة أن ترفع من جاذبية مشروعك ووضوحه.

أفضل ميزات Visio

ميزات المخطط الانسيابي على المستوى الاحترافي: سهولة إنشاء مخططات مرئية في الأداة مع وظائف السحب والإفلات

سهولة إنشاء مخططات مرئية في الأداة مع وظائف السحب والإفلات قوالب مدمجة : يقدم مساعدة قيمة أثناء إنشاء المخططات الانسيابية

: يقدم مساعدة قيمة أثناء إنشاء المخططات الانسيابية عمليات التكامل : يعمل بشكل جيد مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى، كما أن ميزات التعاون متعدد المستخدمين تجعل تنفيذ المشروع أكثر سلاسة

: يعمل بشكل جيد مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى، كما أن ميزات التعاون متعدد المستخدمين تجعل تنفيذ المشروع أكثر سلاسة واجهة سهلة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام: يتيح للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في الرسم التخطيطي تجربة تنقل سهلة

قيود Visio

بعض التقارير محدودة التخصيص

إذا كنت تريد برنامج رسم تخطيطي مجاني أومخططات جانت للماكفسيتعين عليك البحث عن بديل

تسعير #### فيزيو

الخطة 1: 5 دولار/مستخدم

5 دولار/مستخدم الخطة 2: 15 دولار/مستخدم

تقييمات ومراجعات فيزيو

G2 : 4.2/5 (أكثر من 640 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 640 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3,010+ تقييمات)

6. سمارت درو

الرسم الذكي مثال على مخطط بيرت

SmartDraw هو برنامج رسم تخطيطي قوي يعمل على تسريع إنشاء كل شيء بدءًا من المخطط الانسيابي البسيط أو الجداول الاجتماعية لحدث ما أو الخرائط الذهنية أو المخططات التنظيمية.

يجعل التنسيق الذكي والقوالب الشاملة والأتمتة القوية من SmartDraw خيارًا مثاليًا لمديري المشاريع الذين يبحثون عن الكفاءة والدقة. استخدم SmartDraw لتوصيل الأفكار، وتعزيز التعاون، ودفع عجلة نجاح المشروع.

أفضل ميزات SmartDraw

خدمة عملاء قوية : خدمة عملاء رائعة مع التركيز على صناعة الإنشاءات وتصميم المنازل

: خدمة عملاء رائعة مع التركيز على صناعة الإنشاءات وتصميم المنازل خيارات متعددة القوالب : ابدأ من مختلف المخططات والتصاميم

: ابدأ من مختلف المخططات والتصاميم حفظ الملفات: حفظ الملفات: يمكن للمستخدمين حفظ الملفات محليًا أو استخدام التكامل مع Dropbox وGoogle Drive وBox وOneDrive

قيود الرسم الذكي

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الاستقرار

يستخدم البرنامج الكثير من الذاكرة ويمكن أن يتعطل بشكل غير متوقع

تفتقر تلميحات الأدوات إلى الوضوح

لا يوجد خيار مجاني حقيقي للأداة ((_ _/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/60679/undefined/ بدائل_SmartDraw (*/% )

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8. رسم تخطيطي

عبر رسم تخطيطي أصبح Sketch أداة مفضلة لدى المصممين نظرًا لبساطته وأدائه ووظائفه القائمة على المتجهات. ويستخدم تحرير المتجهات، مما يعني أن التصميمات مستقلة عن الدقة ويمكن تغيير حجمها دون فقدان الجودة. هذا الأمر ذو قيمة خاصة لتصميم الأيقونات والعناصر الرسومية الأخرى التي تحتاج إلى عرضها على أحجام مختلفة من الشاشة. يستخدم المصممون Sketch لإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي جميلة وعالية الدقة.

أفضل ميزات Sketch

قدرات الهاتف المحمول : بديل قوي لـ Draw.io مع تركيزه على تصميم تطبيقات الجوال

: بديل قوي لـ Draw.io مع تركيزه على تصميم تطبيقات الجوال تجربة تصميم سلسة : تحديثات مستمرة من المطورين والعديد من عمليات التكامل مع أدوات مثل Autolayout وMagic Mirror وGit وSketch

: تحديثات مستمرة من المطورين والعديد من عمليات التكامل مع أدوات مثل Autolayout وMagic Mirror وGit وSketch رسومات متجهة سهلة الاستخدام: اختر من بين الكثير من الرسومات واعمل مع مجتمع مستخدمين نشط يقدم موارد التعلم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قيود Sketch

لا يوجد تخزين سحابي

حصري لنظام التشغيل Mac

لا يمكن أن يدعم عدة مستخدمين في وقت واحد

لا توجد نسخة مجانية حقيقية لإنشاء مخططات انسيابية

تسعير #### Sketch

قياسي: 9 دولارات/مستخدم

9 دولارات/مستخدم الأعمال: 20 دولارًا/المستخدم

تقييمات ومراجعات Sketch

G2 : 4.5/5 (1,180+ تقييم)

: 4.5/5 (1,180+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 760 تقييم)

9. كريتلي

كريتلي مثال على مخطط المنتج

Creately هي أداة بديهية للتواصل المرئي توفر التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية لمديري المشاريع الذين يسعون إلى مواءمة فرقهم حول رؤية مشتركة. بفضل مكتبته الواسعة من القوالب والأشكال، يمكّنك Creately من إنشاء مخططات احترافية دون عناء. اختر Creuately لتعزيز العمل الجماعي، وتوضيح المفاهيم، ودفع عجلة نجاح المشروع.

أفضل ميزات Creately

أدوات مرئية : يتفوق Creately في توفير أدوات لتصور العمليات، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق، وتحديد خطوات المشروع

: يتفوق Creately في توفير أدوات لتصور العمليات، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق، وتحديد خطوات المشروع خيار مجاني : يقدم برنامج الرسم التخطيطي والمخطط الانسيابي نسخة مجانية

: يقدم برنامج الرسم التخطيطي والمخطط الانسيابي نسخة مجانية ميزات التعاون: يضمن سلاسة العمل الجماعي حتى عبر المناطق الزمنية المختلفة

قيود كرييتلي

يمكن أن يكون بطيئًا وبطيئًا بعض الشيء في بعض الأحيان

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة التنقل في التطبيق

تسعير كريتلي

مجاني

المبتدئين: 5 دولارات/مستخدم

5 دولارات/مستخدم الشركات: 89 دولاراً/مستخدماً

89 دولاراً/مستخدماً المؤسسات: اتصل بكريليتلي لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Creately

G2 : 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160+ تقييم)

10. كاكو

عبر مختبر nuLab Cacoo هو برنامج رسم تخطيطي قائم على الويب يسمح لمديري المشاريع بإنشاء ومشاركة والتعاون في التمثيلات المرئية. تعمل واجهته سهلة الاستخدام على تمكين الفرق من العمل معًا بسلاسة. فكر في Cacoo لتحسين التواصل في المشروع وتبسيط سير العمل وتحقيق أهداف مشروعك.

أفضل ميزات Cacoo

التحرير المتزامن : ميزات التحرير التعاوني والعمل المشترك

: ميزات التحرير التعاوني والعمل المشترك مكتبة الأيقونات: يقدم مكتبة كبيرة من الأيقونات لتخطيط متعدد الاستخدامات

حدود #### قيود Cacoo

تم الإبلاغ عن بعض المشكلات في توصيل الكائنات وتجميع الصور والبحث عن الأشكال

يفتقر إلى بنيات التعلم الآلي أو تكامل LATEX

لا توجد نسخة مجانية حقيقية

تسعير #### كاكو

زائد: 6 دولار/مستخدم

6 دولار/مستخدم الفريق: 6 دولار/مستخدم

6 دولار/مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كاكو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.7/5 (140+ تقييم)

ClickUp: القطعة الأخيرة في لغز إدارة مشروعك

وها أنت ذا - تمامًا مثل أحجية الصور المقطوعة، كل أداة رسم تخطيطي تتناسب مع بعضها البعض لإنشاء صورة واضحة ومتماسكة لمسار مشروعك. يجب أن يكون العثور على أفضل بديل لـ Draw.io قرارًا سهلاً الآن.

من العصف الذهني إلى الإنتاج، فهي ترشدك في كل خطوة، وتضمن لك عدم ضياع أي شيء في الترجمة. ولكن لا تتوقف عند مجرد فهم كيفية عمل هذه الأدوات - اختبرها مباشرة. انتقل بإدارة مشروعك إلى المستوى التالي مع ClickUp. استخدم أدواتها المبتكرة و ابدأ مع ClickUp مجانًا.