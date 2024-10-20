أفضل 10 بدائل لـ Harvest &؛ المنافسون في عام 2025

هل تعلم أن 44% من الشركات تتعامل مع أخطاء الجداول الزمنية بشكل منتظم؟

ليس من المستغرب أن يحاول أصحاب الأعمال والموظفون المستقلون في جميع أنحاء العالم إيجاد طرق تقليل أخطاء الجداول الزمنية . واحدة من أفضل الطرق لتقليل فرص الأخطاء هي إيجاد برنامج مثالي لتتبع الوقت!

يعد Harvest من بين أكثر برامج أدوات تتبع الوقت هناك، حيث إنها توفر للمستخدمين طريقة بسيطة لتتبع الوقت الذي يقضونه في مختلف المشاريع والمهام المختلفة . يحتوي Harvest على العديد من الميزات الممتازة التي تجعل هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للفرق البعيدة وأصحاب الأعمال، مثل الفوترة وإنشاء التقارير والتكامل.

ومع ذلك، قد لا يعمل Harvest مع الجميع. قد يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل، بينما يفضل البعض الآخر الحصول على المزيد من الميزات المتاحة بسعر أقل. لذلك إذا كنت تعاني من مشاكل مماثلة مع Harvest، فهذه الجولة مخصصة لك.

فيما يلي أفضل 10 بدائل متاحة اليوم لـ Harvest!

ما هو تطبيق Harvest؟

Harvest هو أداة لتتبع الوقت توفر للشركات وسيلة لـ

الحصول على نظرة ثاقبة لتقدم الفريق

إنشاء تقارير عن المشاريع الجارية والسابقة

تحويل الوقت المتتبع إلى فواتير

الشيء العظيم في Harvest هو أنه يمكن للمستخدمين الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً. بعد ذلك، يمكنك الاستمرار في استخدام Harvest مجانًا مع وجود قيود مثل المقاعد والميزات.

## لماذا قد لا يعمل Harvest مع الجميع

على الرغم من روعة Harvest، إلا أنه يأتي مع قائمة من الجوانب السلبية التي قد تكون بمثابة كسر للصفقة لبعض المستخدمين. للحصول على صورة كاملة عن تجارب المستخدمين المختلفة باستخدام Harvest، قمنا بتجميع بعض المراجعات الأكثر شيوعًا على Capterra ، وهو موقع إلكتروني شهير يساعدك في العثور على أفضل البرامج التي تناسب احتياجاتك.

معظم هذه المراجعات قام بها مستخدمون يعملون في مجالات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. فيما يلي الشكاوى الأكثر شيوعًا:

الإدخال اليدوي يستغرق وقتًا طويلاً ويزيد من مخاطر الأخطاء البشرية

عدم وجود ملخص للنشاط للمستخدمين العاديين

الافتقار إلى التخصيص

محدودية التكامل

عدم وجود خيارات إضافية لميزة الميزانية

عدم وجود نظرة عامة على المشروع للمستخدمين العاديين

عدم وجود سجل للأسعار المشحونة

مع ذلك، يجب أن تقدم أفضل أدوات تتبع الوقت ميزات تمنعك من إضاعة وقتك في المهام الإدارية الأساسية، وتمنحك المرونة التي تحتاجها للعمل بأفضل ما لديك وتوفر تجربة مستخدم سلسة وممتعة.

ومن هذا المنطلق، إليك أفضل 10 بدائل لـ Harvest يمكنك التفكير في استخدامها في عام 2024!

أفضل 10 بدائل لـ Harvest يجب التحقق منها في عام 2024

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة وتعاون الفريق والإنتاجية

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

ClickUp هو الحل الأمثل لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية مصمم بمئات الميزات المتقدمة لتبسيط سير عملك، ومساعدتك على دمج تطبيقاتك، و إدارة عبء عمل فريقك . سواء كنت مستقلاً، أو شركة صغيرة، أو وكالة، أو مؤسسة كبيرة، ستجد ClickUp مفيداً لدعم عملياتك اليومية وللعديد من حالات الاستخدام الأخرى.

ما يجعل ClickUp أداة رائعة وأحد أفضل بدائل Harvest هو أنه، على عكس Harvest، تقدم ClickUp منصة قابلة للتخصيص بالكامل، مما يعني أن أي فريق أو شركة من جميع الأحجام يمكنها تهيئة ClickUp لتناسب تفضيلاتها الفريدة وسير العمل لدعم أعمالها أثناء توسعها.

أما بالنسبة لتحسين إنتاجية الفريق، وتحسين سير العمل، وتتبع تقدم المشروع، وضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد، فهو يوفر ميزة مدمجة لتتبع الوقت التي تتيح لك قياس الوقت المستغرق في المهام وإدارة الموارد بفعالية عبر فرقك.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعدك ميزة المؤقت العام في ClickUp في ما يلي:

تتبع الوقت المستغرق في المهام بسهولة عبر مساحة العمل الخاصة بك

إنشاء جداول زمنية وتخصيصها

عرض تقرير مفصل عن وقتك

إضافة تقديرات الوقت إلى مهامك

إضافة ملاحظات إلى إدخالات وقتك

وضع علامة على الوقت كوقت قابل للفوترة لإعداد الفواتير المناسبة

إدخال الوقت وتعديله يدويًا إذا كانت هناك حاجة لإجراء أي تغييرات

البحث عن إدخالات الوقت وتصفيتها

تجميع الوقت والاطلاع على إجمالي إجمالي الوقت المستغرق في جميع المهام والمهام الفرعية

وغير ذلك الكثير

تتبع الوقت وتعيين التقديرات وإضافة الملاحظات وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام المؤقت العالمي في ClickUp

ولأن ClickUp متاح على الهاتف المحمول وسطح المكتب، يمكنك بدء الوقت وإيقافه مؤقتًا وإيقافه مؤقتًا وإيقافه عبر الأجهزة، وإضافة وقتك يدويًا في حالة نسيان بدء تشغيل المؤقت، وحتى إضافة علامات مخصصة لتسمية وقتك وتنظيمه.

تسمح ملصقات تتبع الوقت للفريق برؤية عرض دقيق لأماكن قضاء الوقت بحيث يمكن للعمليات أن تكون تحسينها باستمرار إجمالاً، ClickUp هو متجر شامل لجميع احتياجاتك من إدارة المشاريع وإدارة أعباء العمل وتتبع الوقت. يمكنك تبسيط عملك بشكل أكبر من خلال دمج ClickUp في أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك الأدوات الشائعة مثل Google Workspace وSlack وFlack وFront والعديد من أدوات تعقب الوقت في هذه القائمة، لمزامنة كل وقتك في ClickUp وجمع كل أعمالك في مكان واحد.

الميزات الرئيسية