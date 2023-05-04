مطورو البرمجيات والمحامون و11 مهنة أخرى تتطلب حل المشكلات بشكل متكرر

حوالي 14% فقط من الموظفين المدنيين هم من يضطرون إلى حل المشاكل بشكل يومي، وفقًا لـ مكتب إحصاءات العمل . لكن بعض الوظائف تتعلق بحل المشكلات.

بالنظر إلى بيانات BLS 2022 انقر فوق وجد أن مطوري البرمجيات والمديرين التنفيذيين والمحامين من بين أفضل 13 وظيفة تتطلب حل المشاكل أكثر من غيرها. تم ترتيب المهن المدرجة في القائمة حسب النسبة المئوية المقدرة للعاملين في كل وظيفة الذين اضطروا إلى حل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وقد تمت مراجعة أكثر من 100 وظيفة في التحليل، ولم يتم تصنيف الوظائف التي يقوم أكثر من نصف العاملين فيها بحل المشاكل عدة مرات يومياً إلا تلك التي تتطلب حل المشاكل أكثر من مرة يومياً. ما يقرب من نصف الوظائف في القائمة تنطوي على مسؤوليات إدارية.

وتنطوي وظائف الإدارة على العديد من متطلبات حل المشاكل بسبب الحاجة إلى الإشراف على الأشخاص والعمليات؛ وتحديد الأهداف وتقسيمها إلى مهام أصغر يمكن إسنادها؛ واتخاذ قرارات إدارة الموارد بناءً على النظرية والبيانات.

يقدّر أصحاب العمل حل المشكلات في مكان العمل لأن العمال الذين يتمتعون بهذه المهارات يكونون أكثر قدرة على التغلب على التحديات بشكل مستقل، واقتراح أفكار جديدة و تحسين العمليات وتوفير الوقت والمال على الشركة وعملائها.

وقد يساعد التركيز على مهارات حل المشكلات المتقدمة والدقيقة والسريعة الاستجابة وتطويرها على عزل بعض المهنيين العاملين في مجال المعرفة إلى حد ما عن التأثيرات الأكثر تخريبًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

إن مراجعة سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن المهارات الأكثر عرضة للأتمتة هي تلك التي يمكن "توحيدها وتقنينها" وأشار البحث إلى أن المهام التي تتطلب حلًا فعليًا أو في الوقت الفعلي عادةً ما تكون معدلات الأتمتة فيها أقل. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن إنشاء أدوات يمكنها التعامل مع عدم القدرة على التنبؤ بهذه المهام إما مكلف للغاية، أو ينطوي على الكثير من العمل، أو قد لا يكون قابلاً للتحقيق من الناحية التكنولوجية.

حل المشكلات مهارة يمكن ممارستها وصقلها. هناك مجموعة واسعة من المؤلفات والدورات الدراسية المتاحة لتعلم الأساليب الراسخة لحل المشكلات، مع وجود تخصصات في موضوعات مثل التفكير المتوازي والتحلل والبحث والتحليل. حتى ممارسة الكلمات والألغاز المنطقية كنشاط ترفيهي يمكن أن يساعد في صقل مهارات حل المشكلات.

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13. مهندسو الكهرباء

كانفا

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 51.7%

: 51.7% العمالة على مستوى الدولة: 186,020 (1.32 لكل 1,000 وظيفة)

يقوم مهندسو الكهرباء بتصميم الأنظمة والمكونات الكهربائية وتطويرها واختبارها وصيانتها. ويمكنهم تحديد المشاكل وتصميم الدوائر الكهربائية والأجزاء الأخرى وإنشاء نماذج أولية لاختبار حلولهم. ويمكن أن يواجهوا مفاجآت.

على سبيل المثال، في عام 1945، كان بيرسي ليبارون سبنسر، وهو مهندس كهربائي في شركة رايثيون، يعمل على معدات الرادار ولاحظ ذوبان قطعة حلوى في جيبه. وباستخدام التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، ابتكر سلسلة من الاختبارات والملاحظات والتجارب، واخترع في النهاية فرن الميكروويف.

تساعد الخبرة العملية والتطوير المهني مهندسي الكهرباء على تطوير مهارات التفكير التحليلي والنقدي لديهم. يمكن أن تساعد المشاركة في الجمعيات المهنية أيضاً في تطوير قدراتهم على التواصل والعمل الجماعي، مما يتيح لهم التعاون بفعالية مع زملائهم وعملائهم .

12. مديرو النقل والتخزين والتوزيع

جودلوز // شاترستوك

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 52.6%

: 52.6% العمالة على مستوى الدولة: 144,640 (1.027 لكل 1,000 وظيفة)

يشارك مديرو النقل والتخزين والتوزيع في تخطيط أنشطة النقل والتخزين والتوزيع وتوجيهها وتنسيقها.

يجب أن يقوم هؤلاء المتخصصون في مجال الخدمات اللوجستية بتنظيم وإدارة عمل المرؤوسين، واستخدام البرامج التحليلية وبرامج الجرد بفعالية، وتقييم البيانات والتقارير والتصرف بناءً عليها، والتواصل والتعاون مع الأقسام الأخرى.

لقد كانت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سلسلة لا تتوقف من المشاكل التي يتعين على مديري النقل والتخزين والتوزيع حلها، حيث كان عليهم التعامل مع ارتفاع الطلب ونقص السائقين وارتفاع تكاليف المستودعات. والآن، سيؤدي ارتفاع التضخم وتراجع الطلب إلى سلسلة من المشاكل الخاصة بهم في الاتجاه العكسي.

إن البقاء على اطلاع دائم على البيانات المهمة، مثل اللوائح المتغيرة والطقس وابتكارات البرمجيات والتعريفات هي بعض الخطوات التي يتخذها مديرو النقل والتخزين والتوزيع ليكونوا أكثر استعداداً لحل المشاكل. كما أن الحصول على الشهادات ومتابعة الدورات الدراسية في إدارة سلسلة التوريد وغيرها من مجالات الدراسة ذات الصلة مفيدة أيضاً لممارسة وتطوير المهارات الأساسية لحل المشكلات.

11. مديرو الحاسب الآلي ونظم المعلومات

إطار لقطات مخزون الإطار // شترستوك

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 54.0%

: 54.0% العمالة على مستوى الدولة: 485,190 (3.444 لكل 1,000 وظيفة)

مديرو أنظمة الكمبيوتر والمعلومات مسؤولون عن تخطيط وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالكمبيوتر داخل مؤسستهم. ويتطلب ذلك مستويات عالية من الخبرة التقنية، بالإضافة إلى مهارات إدارة الأفراد، لكي يكونوا فعالين.

يمكن أن تشمل واجبات مديري نظم الحاسوب والمعلومات إدارة جميع موظفي المنظمة ذوي الصلة بأنظمة الحاسوب الخاصة بها، بالإضافة إلى التشاور مع المستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة لضمان توافق خطط الحوسبة مع الأهداف التنظيمية.

يعد البقاء على اطلاع على أحدث الأبحاث والتقنيات خطوة مهمة في التحضير لأن تصبح حلاً أفضل للمشاكل كمدير لنظم الكمبيوتر والمعلومات بحيث تكون على دراية بأفضل الممارسات الحالية عندما يحين وقت اتخاذ قرار أو تقديم المشورة بشأنه.

هناك طريقة أخرى لتحسين مهارات حل المشاكل وهي عقد اجتماعات روتينية والتماس ملاحظات الفريق كوسيلة للعمل على مهارات التواصل وضمان فهم التوقعات والمشاكل بوضوح والتصرف بشأنها.

10. المديرون المعماريون والهندسيون

كانفا

نسبة العاملين الذين يعالجون المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 54.6%

: 54.6% العمالة على مستوى الدولة: 187,100 (1.328 لكل 1,000 وظيفة)

يقوم المديرون المعماريون والهندسيون بتخطيط وتوجيه وتنسيق الأنشطة في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة، وفقًا لما يلي كتيب التوقعات المهنية BLS . على سبيل المثال، قد يشرفون على مشروع بناء وتجديد، ويضعون ويقدمون مقترحات وعروض المشاريع، ويشرفون على توظيف الموظفين لفرق التصميم والهندسة.

يجب أن يكون المديرون المعماريون والهندسيون قادرين على قيادة وإلهام فرقهم بفعالية. كما يجب عليهم أيضًا الالتزام الصارم بالمواعيد النهائية للمشروع وإظهار مهارات تواصل كتابية وشفوية فائقة، وكل ذلك يتطلب قدرات متقدمة في حل المشكلات.

ولكي يكون المديرون المعماريون والهندسيون مستعدين بشكل أفضل لحل المشاكل، يجب عليهم حضور معارض التصميمات لفحص أعمال المهنيين الآخرين، والاستفادة من فرص التعليم المستمر، واغتنام الفرص لاكتساب المزيد من الخبرة الميدانية.

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9. مسؤولو التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر

كانفا

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشكلات أكثر من مرة في اليوم الواحد : 54.8%

: 54.8% العمالة على مستوى الدولة: 274,710 (1.95 لكل 1,000 وظيفة)

يقوم مديرو التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر بتخطيط وتوجيه وتنسيق الأنشطة الأكاديمية أو الإدارية أو المساعدة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية، وفقًا لكتيب التوقعات المهنية لمكتب العمل والضمان الاجتماعي.

سواء كانت إدارة المعلمين، أو مساعدة الطلاب في التغلب على تحديات المناهج الدراسية، أو الإشراف على تحسينات المرافق، فإن مديري المرحلة الابتدائية يعملون باستمرار على حل المشاكل. ويُتوقع منهم إيجاد "حلول دقيقة وسريعة وفعالة ومقبولة"، اعتماداً على رؤيتهم "وبرامج تطوير المدارس" وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 .

يتطلب أن تكون مدير مدرسة فعالاً التدرب على بناء علاقات إيجابية، ووضع الزملاء والعائلات في المقام الأول، واستخدام استراتيجيات لنزع فتيل النزاعات والمواقف العصيبة.

إن المشاركة في فرص البحث، وحضور الحلقات الدراسية والدروس والانضمام إلى المجموعات التعليمية المهنية كلها طرق للبقاء على اطلاع على أحدث أدوات واتجاهات حل المشاكل في هذا المجال.

8. مدراء العلوم الطبيعية

VE.Studio // Shutterstock

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 56.4%

: 56.4% العمالة على مستوى الدولة: 74,760 74 (0.531 لكل 1,000 وظيفة)

يشارك مديرو العلوم الطبيعية في الإشراف على عمل العلماء، بما في ذلك الكيميائيين والفيزيائيين وعلماء الأحياء، وفقًا لدليل التوقعات المهنية لمكتب العمل والضمان الاجتماعي. هؤلاء العمال مسؤولون عن الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير وتنسيق الاختبارات ومراقبة الجودة والإنتاج.

يجب على مديري العلوم الطبيعية استخدام مهاراتهم المتطورة للغاية في البحث والملاحظة العلمية، وتسخير مهارات تقاريرهم المباشرة للكشف عن إجابات للمشاكل التقنية المعقدة.

من المتوقع أن يؤدي العاملون في هذا الدور وظائف مثل تطوير الاستراتيجيات والمشاريع البحثية؛ وإجراء المقابلات والتوظيف والتوجيه للعلماء والفنيين وموظفي الدعم؛ والواجبات الإدارية.

ولأن العلوم تتحرك بسرعة كبيرة، يجب على مديري العلوم الطبيعية القراءة باستمرار والبقاء على اطلاع على آخر التطورات حتى يكون لديهم المعرفة وأحدث الممارسات المثلى لتطبيقها في عملهم. إن حضور المعارض الصحية ونشر الأوراق البحثية والعمل مع مرشد علمي هي بعض الطرق التي تساعد مديري العلوم الطبيعية على بناء المهارات والمعرفة اللازمة ليكونوا ناجحين في حل المشاكل.

7. مطورو البرمجيات

رومان سامبورسكيي // شاترستوك

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 58.4%

: 58.4% العمالة على مستوى الدولة: 1,364,180 1 (9.683 لكل 1,000 وظيفة)

يتولى مطورو البرمجيات مسؤولية تحليل احتياجات المستخدمين وتصميم وتطوير البرمجيات لتلبية تلك الاحتياجات، وفقًا لدليل التوقعات المهنية لمكتب العمل والضمان الاجتماعي. فهم يصممون كل جزء من التطبيق أو النظام وينسقون كيفية عمل كل جزء معًا.

إن علم الحاسوب نفسه هو دراسة حل المشكلات، لذا فإن مهارات حل المشكلات مدمجة في جميع جوانب العمل كمطور برمجيات. عند تصميم وتنفيذ التعليمات البرمجية، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وسحقها، والتواصل بدقة وفعالية داخل الفرق وفيما بينها، فإن مطوري البرمجيات هم خبراء في حل المشكلات.

يصقل مطورو البرمجيات مهاراتهم في حل المشاكل من خلال الخبرة أثناء العمل، والحصول على شهادات وشهادات اعتماد إضافية، والبقاء على اطلاع دائم بالتطورات السريعة في هذا المجال. وخارج نطاق مهامهم الوظيفية الأساسية، قد يساهمون في مشاريع مفتوحة المصدر، أو يشاركون في تحديات البرمجة ومسابقات الهاكاثون، أو يتطوعون بوقتهم مع مجموعات غير ربحية تركز على بناء حلول برمجية للتحديات المدنية، مثل منظمة Code for America.

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6. الفيزيائيون

إنفوكاس // شاترستوك

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 60.3%

: 60.3% نسبة العمالة على مستوى الدولة: 20,020 (0.142 لكل 1,000 وظيفة)

الفيزيائيون هم علماء يدرسون تفاعلات المادة والطاقة. سواء كان ذلك في معالجة تغير المناخ، أو البحث عن جسيمات دون ذرية جديدة، أو اكتشاف كيفية جعل مزيج كعكة الشوكولاتة يرتفع بشكل أسرع، يحل الفيزيائيون المشاكل من حولنا.

فمن الملحمة إلى الحياة اليومية، يستخدم الفيزيائيون مناهج تدريجية، ويطبقون الحلول السابقة على المشاكل الجديدة، ويرسمون الإجراءات ويتحققون من النتائج.

يعدّ الفيزيائيون أنفسهم ليكونوا حلّالين للمشاكل من خلال التعمق في أساسيات مجالهم، وتعلم استراتيجيات حل المشاكل وممارستها، والمشاركة في المنظمات المهنية. ويمكنهم أيضًا حل مسائل الكلمات الفيزيائية وألعاب التفكير في أوقات فراغهم ثم مشاركة الحلول والاستراتيجيات مع زملائهم.

5. الرؤساء التنفيذيون

غورودينكوف // شاترستوك

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 61.8%

: 61.8% العمالة على مستوى الدولة: 200,480 (1.423 لكل 1,000 وظيفة)

يخطط كبار المديرين التنفيذيين للاستراتيجيات والسياسات لضمان تحقيق المؤسسة لأهدافها، وفقًا لمكتب العمل الفيدرالي، والتي تشمل تنسيق وتوجيه أنشطة الشركة والمؤسسة.

إن التعرف على الفجوات بين وضع المؤسسة وأهدافها - وابتكار الحلول وتنفيذها، غالبًا في الوقت الفعلي - هو جوهر دور المدير التنفيذي.

كما أن وضع الهياكل اللازمة لتطوير منتجات جديدة، والتغلب على نقص الميزانية، ومواكبة المنافسة، والتعامل مع اللوائح، وإدارة شخصيات الموظفين ونموهم الوظيفي، كلها أنواع من المشاكل التي يحتاج المديرون التنفيذيون إلى حلها.

يلتحق المديرون التنفيذيون ببرامج تدريبية وتطويرية لتحسين مهاراتهم في حل المشكلات ومهاراتهم الإدارية. وقد يتطوعون بخبراتهم الإدارية لمؤسسة غير ربحية أو يصبحون مرشدين لمدير أصغر سناً. ويحضر المديرون التنفيذيون المؤتمرات وورش العمل ويبقون على اطلاع دائم بأخبار صناعتهم لتوسيع مهاراتهم، بما في ذلك حل المشاكل.

4. الممرضون الممارسون

صور أعمال القرود // شاترستوك

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 62.4%

: 62.4% العمالة على مستوى الدولة: 234,690 (1.666 لكل 1,000 وظيفة)

يقوم الممرضون والممرضات الممارسون بتشخيص وعلاج الأمراض الحادة أو العرضية أو المزمنة، بشكل مستقل أو كجزء من فريق الرعاية الصحية، وفقًا لمكتب العمل والعمالة، وقد يركزون على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. قد يشاركون في طلب أو إجراء أو تفسير الفحوصات المخبرية والأشعة السينية، ويمكنهم وصف الأدوية.

يُطلب من الممرضين والممرضات تطبيق معارفهم المتنوعة للتعامل مع المواقف المختلفة أثناء مناوباتهم في بيئة متغيرة باستمرار. قد يطبقون حلاً من مجموعة من المرضى إلى مجموعة أخرى.

على سبيل المثال وصفت إحدى الممرضات كيف أن دواءً للألم كان مفيدًا لمرضى السكري المصابين بالاعتلال العصبي ساعد مريضًا مبتور الأطراف يعاني من آلام الأعصاب العميقة ولم يكن يستجيب جيدًا للمواد الأفيونية التقليدية.

يبلغ مقدمو الرعاية الصحية الذين يواكبون أحدث الأبحاث عن نتائج أفضل للمرضى. يمكن للممرضين والممرضات الممارسين استخدام نهج قائم على الأدلة لتطبيق عملية منهجية لمراجعة أحدث أدلة الرعاية الصحية والأدلة العلمية وتحليلها وترجمتها إلى العالم الحقيقي. كما يوفر التدريب والمؤتمرات ووسائل التواصل الاجتماعي مصادر أخرى للمعلومات لصقل المهارات والمعرفة.

3. مستشارون ماليون شخصيون

كانفا

نسبة العاملين الذين يقومون بحل المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد 67.1%

67.1% العمالة على مستوى الدولة: 263,030 (1.867 لكل 1,000 وظيفة)

يقوم المستشارون الماليون الشخصيون بتقييم الاحتياجات المالية لعملائهم وتقديم المشورة لهم بشأن قرارات الاستثمار والتعامل مع قوانين الضرائب والتأمين، وفقًا لمكتب الإحصاءات البريطانية. وهم يساعدون عملاءهم في تحقيق أهدافهم قصيرة وطويلة الأجل، مثل الادخار للكلية والتقاعد.

إن الادخار للتقاعد في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، والتعامل مع ارتفاع تكاليف الجامعة، وتحديد ما يجب فعله بعائدات بيع منزل هي بعض المشكلات التي قد تواجه عملاء المستشار المالي الشخصي، والتي تتطلب حلولاً مصممة خصيصاً.

وفي كل حالة، فإن المستشارين الماليين الشخصيين تحديد مشاكل عملائهم، وتحديد الأسباب، واستكشاف الحلول واتخاذ قرار بشأنها وتنفيذها، وفقًا لما ذكره مايكل سيورتينو المدير الإداري لشركة Vesticor Advisors.

يمكن للشهادات - مثل المخطط المالي المعتمد، أو المحلل المالي المعتمد، أو المستشار المالي المعتمد - أو دورات التطوير المهني أن تحسن مهارات المستشارين الماليين الشخصية الصعبة وتوفر فرصًا منظمة لتعلم وتطبيق استراتيجيات حل المشكلات التي أثبتت جدواها.

وتتيح المشاركة في برنامج تطوعي من خلال منظمة مهنية للمستشار تطبيق معرفته لمساعدة الأفراد والعائلات والمجتمعات المحتاجة مع الحصول على فرص إضافية للتدرب على معالجة المشاكل الجديدة والملحة.

2. المحامون

كانفا

نسبة العاملين الذين يحلّون المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 68.1%

: 68.1% العمالة على مستوى الدولة: 681,010 (4.834 لكل 1,000 وظيفة)

إن تقديم المشورة وتمثيل الأفراد والشركات والوكالات الحكومية في القضايا والنزاعات القانونية هي بعض الالتزامات الرئيسية للمحامين.

يجب على المحامين بحث وتحليل المشاكل القانونية وتقديم المشورة لعملائهم. فهم يقيّمون جميع أنواع القرارات القانونية - مثل الموازنة بين إيجابيات وسلبيات رفع دعوى قضائية مقابل عرض تسوية في قضية ما - والتفاوض على العقود، والرد على خطابات وقف التنفيذ والكف. إن حل المشكلات أمر أساسي في مهنة المحاماة لدرجة أنه كان على رأس تقرير لنقابة المحامين الأمريكية عن المهارات الأساسية للمحامين، حتى قبل التحليل القانوني.

يستعد المحامون ليكونوا حلّالين للمشكلات من خلال كونهم مستمعين نشطين، والتركيز على تفاصيل القضية، وقراءة أحدث القضايا والاستراتيجيات القانونية. ورش العمل المتخصصة في حل المشاكل، والتمارين، ولعب الأدوار، والمحاكاة- تنظم أحيانًا من خلال الجمعيات المهنية -هي طرق أخرى يمكن للمحامين من خلالها تطوير مهاراتهم.

1. أطباء الأقدام

كانفا

نسبة العاملين الذين يعالجون المشاكل أكثر من مرة في اليوم الواحد : 85.5%

: 85.5% العمالة على مستوى الدولة: 8,840 (0.063 لكل 1,000 وظيفة)

يقدم أطباء الأقدام الرعاية الطبية والجراحية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القدم والكاحل وأسفل الساق، وفقًا لكتيب التوقعات المهنية لمكتب العمل والضمان الاجتماعي.

يأتي المرضى إلى أطباء الأقدام وهم يعانون من مشاكل مثل ألم الكعب والورم وأظافر القدم الغارزة في اللحم ومشاكل في المشي والمشي. يستمع أطباء الأقدام إلى المشكلة ويشخّصونها ويصفون الحلول حسب الحاجة، مثل تقويم العظام أو الكريمات الطبية أو العلاج الطبيعي.

يصقل أخصائيو علاج الأقدام مهاراتهم في حل المشكلات من خلال ممارسة وتعلم منهجيات جديدة وراسخة للتشخيص وحضور الدورات التدريبية والمؤتمرات. كما أنهم يتدربون بانتظام و البحث عن التغذية الراجعة من المرضى والزملاء لتحسين أساليبهم ونتائج المرضى.

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الكاتب الضيف:

بن بوبكن