أكثر من 90% من المدراء الفنيين والرؤساء التنفيذيين يعملون وفق إيقاعهم الخاص - هذه هي أفضل الوظائف الأخرى التي تناسب أسلوب العمل الذاتي

إنه أكثر شيء مرغوب يمكن أن تقدمه الوظيفة للعاملين اليوم - القدرة على أداء العمل في أي مكان وفي أي وقت.

العديد من استطلاعات الرأي التي أُجريت على العمال منذ أن أجبرت الجائحة أرباب العمل على الميل إلى ممارسات العمل عن بُعد تؤكد ذلك. ففي أحد هذه الاستطلاعات التي أجرتها شركة Citrix كجزء من خطتها لتقييم ما سيبدو عليه مستقبل العمل في عام 2035 لما يسمى بالعاملين في مجال المعرفة, 88% من الموظفين قالوا إنهم يسعون إلى المرونة الكاملة.

استخدام 2022 بيانات مكتب إحصاءات العمل نحن هنا في ClickUp صنفنا أفضل 15 وظيفة للعمل بالسرعة التي تناسبك. تم تصنيف المهن حسب نسبة العمال الذين يقولون إن عبء العمل لديهم يسير وفق وتيرة ذاتية وهي أفضل الوظائف من بين أكثر من 150 مهنة تتوفر عنها بيانات.

تُظهر بيانات مكتب الإحصاء البريطاني أن حوالي 17% فقط من العمال المدنيين على مستوى البلاد قالوا إنهم يتحكمون في وتيرة عبء العمل الخاص بهم. كما تبرز بيانات مكتب الإحصاء والإبلاغ عن العمل أن العاملين في الوظائف الإدارية هم الأكثر مرونة.

وليس من المستغرب، ربما، أن يحتل الرؤساء التنفيذيون مرتبة عالية في المناصب الوظيفية التي تفيد بأن لديهم أكثر الوظائف التي تتحكم في وتيرة العمل. عندما تتخذ أنت القرار من أعلى المؤسسة، فمن المحتمل ألا يكون يوم عملك مدققاً من قبل شخص ما ينظر من فوق كتفك.

ما قد يكون أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للعاملين في مجال المعرفة هو أن جزءًا لا بأس به من مديري العلاقات العامة والعاملين في إدارة الطوارئ يبلغون عن مستويات مماثلة من التحكم في جداولهم - على الرغم من عملهم في وظائف تستجيب غالبًا للأزمات.

تابع القراءة لمعرفة ما إذا كان دورك الخاص ينعكس في أولئك الذين يبلغون عن أكثر مرونة في عملهم.

حسن عملك غير المتزامن تعلم كيف يغير العمل غير المتزامن التعاون بما في ذلك المزالق الشائعة وكيفية تجنبها.

15. مدراء التسويق

فيزكس // شاترستوك

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 76.2%

: 76.2% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 278,690 (1.98 لكل 1,000 وظيفة)

: 278,690 (1.98 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 135,030 دولارًا (64.92 دولارًا في الساعة)

يشرف مدير التسويق على فرق العمل التي تقوم بالتخطيط والتوزيع الحملات التسويقية التي تقنع الناس بشراء منتجات الشركة أو خدماتها. وقد أتاح ظهور التسويق الرقمي والأتمتة إمكانية العمل في ساعات العمل الفردية وإعداد الحملات التسويقية في وقت مبكر.

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14. مديرو التعويضات والمزايا

فيزكس // شاترستوك

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 77.6%

: 77.6% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 15,330 (0.11 لكل 1,000 وظيفة)

: 15,330 (0.11 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 127,530 دولارًا (61.31 دولارًا في الساعة)

مديرو الأجور والمزايا هم متخصصون في الموارد البشرية الذين يتعاونون مع الخطط الصحية والبائعين الخارجيين للحصول على رواتب الموظفين في الوقت المحدد وتزويدهم بمزايا جذابة. وقد نجحت مجموعات برمجيات كاملة تعمل على أتمتة جوانب هذه الوظيفة، مثل Workday وGusto وPaycom، في إشباع سوق أصحاب العمل في الولايات المتحدة.

13. مديرو أنظمة الكمبيوتر والمعلومات

إطار لقطات مخزون الإطار // شترستوك

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 78.1%

: 78.1% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 485,190 (3.44 لكل 1,000 وظيفة)

: 485,190 (3.44 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 159,010 دولار (76.45 دولار في الساعة)

يعمل مديرو الحاسب الآلي ونظم المعلومات كمترجمين بين مهندسي الحاسب الآلي ذوي العقلية التقنية داخل المؤسسة وقادة الأعمال الأقل تقنية. فهم يستكشفون الخيارات المتاحة لقرارات الاستثمار في التقنيات الجديدة ويساعدون مختلف أصحاب المصلحة في الشركة على التواصل بنجاح حول المشاكل المعقدة.

12. موظفو الأرشيف

ستوكيت // شاترستوك

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 78.4%

: 78.4% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 6,120 (0.04 لكل 1,000 وظيفة)

: 6,120 (0.04 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 60,050 دولارًا (28.87 دولارًا في الساعة)

يعمل موظفو الأرشيف في مؤسسات القطاعين الخاص والعام على حد سواء في جمع وتوثيق المعلومات القيمة قبل تخزينها بكفاءة لاستخدامها في المستقبل. هذه ليست وظائف إدارية وأجرها أقل من الوظائف الأخرى حيث أفاد العاملون فيها بالقدرة على العمل حسب رغبتهم.

11. مديرو التدريب والتطوير

rawpixel.com // Shutterstock

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 78.7%

: 78.7% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 35,830 (0.25 لكل 1,000 وظيفة)

: 35,830 (0.25 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 120,130 دولار (57.76 دولار في الساعة)

يساعد مديرو التدريب والتطوير الزملاء على تعلم مهارات جديدة وصقل المهارات القديمة. وتعد هذه المناصب بالغة الأهمية في الشركات الحديثة، التي قامت بتوظيف أعداد هائلة من الموظفين في السنوات الأخيرة حيث يتنقل الموظفون بين الوظائف بحثاً عن بناء مهارات جديدة وتحسين أنفسهم.

10. مدرسو العلوم السياسية، ما بعد الثانوية

صور أعمال القرود // شاترستوك

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 79.1%

: 79.1% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 14,060 14 (0.10 لكل 1,000 وظيفة)

: 14,060 14 (0.10 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 81,980 دولارًا أمريكيًا (الأجر بالساعة غير متاح)

هناك عدد قليل من وظائف التدريس، بما في ذلك مدرسو العلوم السياسية في الكليات والجامعات، يبلغون عن مستويات عالية من العمل الذاتي. وهي من بين الوظائف الأقل أجراً في مجموعة العمل الذاتي هذه. كما أن وظائف مدرسي العلوم السياسية أكثر ندرة من وظائف أخصائي إدارة الكمبيوتر ونظم المعلومات أو مدير التسويق.

9. القيّمون

كانفا

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 79.4%

: 79.4% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 11,030 (0.08 لكل 1,000 وظيفة)

: 11,030 (0.08 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 60,110 دولار (28.90 دولار في الساعة)

يعمل القيمون الفنيون على اقتناء وتقديم القطع الفنية وغيرها من المقتنيات الهامة للمؤسسات. وقد يعملون في متحف للفنون أو التاريخ وليسوا مديرين.

8. مديرو العلوم الطبيعية

VE.Studio // Shutterstock

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 80.6%

: 80.6% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 74,760 (0.53 لكل 1,000 وظيفة)

: 74,760 (0.53 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 137,900 دولار (66.30 دولار في الساعة)

مديرو العلوم الطبيعية هم المشرفون الذين يشرفون على عمل العلماء. فهم يساعدون العاملين في البحث واختبار النظريات.

7. مديرو إدارة الطوارئ

VE.Studio // Shutterstock

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 80.9%

: 80.9% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 10,320 (0.07 لكل 1,000 وظيفة)

: 10,320 (0.07 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 76,730 دولارًا (36.89 دولارًا في الساعة)

لقد لعب مديرو إدارة الطوارئ دورًا حاسمًا في المجتمع في السنوات الأخيرة، حيث لم يتأثر أي جزء من الولايات المتحدة بجائحة كوفيد-19. فهم يخططون ويشرفون على نشر خدمات الإغاثة وجهود التخفيف من آثار الكوارث بعد العواصف والحوادث والكوارث الأخرى.

6. مديرو العلاقات العامة

Pressmaster // Shutterstock

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 81.7%

: 81.7% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 59,850 (0.43 لكل 1,000 وظيفة)

: 59,850 (0.43 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 125,780 دولارًا (60.47 دولارًا في الساعة)

مديرو العلاقات العامة هم ذراع الاستجابة للأزمات في معظم المؤسسات الخاصة والعامة. ويعمل هؤلاء المحترفون أيضًا على صياغة رسالة للجمهور تساعد الشركة على بيع المزيد من السلع والخدمات.

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5. مدرسو الاقتصاد، ما بعد المرحلة الثانوية

سيدا للإنتاج // شترستوك

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 82.3%

: 82.3% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 11,790 (0.08 لكل 1,000 وظيفة)

: 11,790 (0.08 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 104,940 دولار (الأجر بالساعة غير متاح)

مثل مدرسي العلوم السياسية، هناك عدد أقل من مدرسي الاقتصاد في الكليات مقارنة بالوظائف الأخرى التي تعمل لحسابها الخاص والتي تأتي في هذا الترتيب. كما أن متوسط الدخل السنوي لهؤلاء العمال أعلى أيضاً.

4. المخططون الحضريون والإقليميون

تشاد ماكديرموت // شاترستوك

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 83.5%

: 83.5% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 38,940 (0.28 لكل 1,000 وظيفة)

: 38,940 (0.28 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 78,500 دولار (37.74 دولار في الساعة)

غالبًا ما يعمل المخططون الحضريون والإقليميون على الربط بين القطاعين العام والخاص، حيث يتواصلون مع المطورين من القطاع الخاص بشأن استخدام الأراضي ومشاريع البناء.

3. محللو ومختبرو ضمان جودة البرمجيات

رومان سامبورسكيي // Shutterstock

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 86.7%

: 86.7% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 190,120 (1.35 لكل 1,000 وظيفة)

: 190,120 (1.35 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 98,220 دولارًا (47.22 دولارًا في الساعة)

البرمجيات و ضمان الجودة يقوم المحللون والمختبرون باختبار البرمجيات التي يستخدمها الناس في العمل والمنزل وألعاب الفيديو التي يعتمد عليها الناس للتسلية. يبحث هؤلاء العاملون عن العيوب في التعليمات البرمجية ويقومون بإصلاحها حتى تعمل البرامج بسلاسة.

2. الرؤساء التنفيذيون

غورودينكوف // شاترستوك

النسبة المئوية للذين يقولون إن عملهم ذاتي : 90.2%

: 90.2% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 200,480 (1.42 لكل 1,000 وظيفة)

: 200,480 (1.42 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 179,520 دولارًا (86.31 دولارًا في الساعة)

مفاجأة، مفاجأة - من المرجح أن الرئيس التنفيذي يحدد ساعات عمله بنفسه. قد تكون ساعات العمل طويلة، ولكن الرؤساء التنفيذيين هم ثاني أكثر الرؤساء التنفيذيين مرونة في جداولهم وموقع عملهم.

1. المدراء الفنيون

rawpixel.com // Shutterstock

النسبة المئوية الذين يقولون إن عملهم ذاتي : 91%

: 91% إجمالي العمالة على الصعيد الوطني : 42,080 42 (0.30 لكل 1,000 وظيفة)

: 42,080 42 (0.30 لكل 1,000 وظيفة) متوسط الأجر السنوي: 100,890 دولار (48.51 دولار في الساعة)

يبلغ المخرجون الفنيون عن أقصى درجات الحرية في ظروف العمل. يشغل هؤلاء المحترفون مناصب مرغوبة في شركات الترفيه والتسويق والإعلان وغيرها من الشركات الإبداعية.

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