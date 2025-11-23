ملخص: هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل المسوقين الرقميين أم أنه سيغير شكل الوظيفة فحسب؟ تعرف على المهام التي سيتم أتمتتها، والمهارات الأكثر أهمية، وكيفية التخطيط لخطواتك التالية.

النقاط الرئيسية

يقلل الذكاء الاصطناعي من المهام الروتينية ولكنه يزيد الطلب على المهارات التسويقية الاستراتيجية.

تتقلص الأدوار التي تعتمد على الإنتاج بينما تزداد قيمة الأدوار التي تعتمد على الرؤى.

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل وظائف التسويق بدلاً من استبدالها بالكامل.

ينجح المسوقون من خلال ربط عملهم بنتائج الإيرادات.

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل المسوقين الرقميين حقًا؟

لن يقضي الذكاء الاصطناعي على المسوقين الرقميين، ولكنه سيقلل ويدمج الأدوار التي تعتمد على التنفيذ البحت أو التكرار أو الأدوار المبتدئة.

الوظائف التي تركز على الاستراتيجية والنتائج التجارية والتخطيط المتكامل هي أكثر مرونة، في حين أن الأدوار الضيقة لمشغلي القنوات هي الأكثر تعرضًا للضغط.

في جميع المجالات، يتولى الذكاء الاصطناعي أعمال الإنتاج والتحسين الروتينية، من إنشاء الأصول الأساسية إلى ضبط الحملات وإبراز الأفكار البسيطة. تتحول مساهمتك نحو تحديد الاتجاه، وإجراء المقايضات، وضمان الجودة والنزاهة.

بشكل عام، تزداد تعقيدات الدور، حتى مع احتمال تقلص بعض الدرجات الدنيا على السلم الوظيفي.

التأثير في العالم الواقعي: ما الذي تم أتمتته بالفعل

قبل ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية، كان المسوقون الرقميون يقضون معظم أسبوعهم في إنتاج الأصول وتكوين الحملات واستخراج أرقام الأداء. غالبًا ما كان هذا العمل يحد من عدد الأفكار التي يمكنهم اختبارها ومدى عمق تفكيرهم في الاستراتيجية.

الآن، تقوم الأدوات الشائعة بإنشاء المسودات الأولى، وتبسيط الإعداد، وتوفير عرض سريع للقراءة للنتائج. في العديد من الفرق، أدى ذلك إلى تقصير دورات الإنتاج وتقليل الأعمال الروتينية المزدحمة.

المسوقون الذين يستخدمون هذه القدرات بشكل جيد يقضون المزيد من الوقت في التوجيه والتحسين والتعلم من التجارب، مع توقع أن يتم أتمتة جزء كبير من عبء عملهم السابق بمرور الوقت.

اتجاهات الذكاء الاصطناعي التي تشكل التسويق والإعلان

أصبح الذكاء الاصطناعي هو الطبقة الافتراضية في شراء الإعلانات وأنظمة المحتوى والتحليلات، وليس أداة جانبية. تساعد معرفة الاتجاهات الرئيسية المسوقين الرقميين على تحديد المجالات التي يجب بذل الجهد فيها وسير العمل الذي سيستمر في التغير.

1. حملات قائمة على الأهداف وتركز على الذكاء الاصطناعي

تدير منصات مثل Google وMeta أنواع الحملات التي تتعامل تلقائيًا مع العطاءات والمواضع والتناوب الإبداعي إذا قمت بتغذيتها بأهداف وأصول واضحة.

في الممارسة العملية، تنتقل من إعدادات الإدارة الدقيقة إلى تحديد الأهداف وتتبع الجودة وتصميم مدخلات أفضل. يتوقع العملاء والقيادة الآن من المسوقين وضع الاستراتيجية بينما يقوم النظام بتنفيذها.

2. أنظمة محتوى الذكاء الاصطناعي من الجيل الدائم التشغيل

تستخدم العديد من الفرق الذكاء الاصطناعي لإنتاج تدفقات مستمرة من النصوص والمتغيرات الإبداعية للمدونات والإعلانات وحملات دورة الحياة. وهذا يغير التوقعات: يتم تقييمك بناءً على حكمك التحريري وخطط الاختبار وتماسك العلامة التجارية أكثر من سرعة الكتابة الخام. يصف بعض المسوقين أسبوعهم بأنه "كتابة أقل، وتحرير وتفكير أكثر".

3. مساعدو التحليلات وطبقات الرؤى

تجيب أدوات التحليل والمساعدون على الأسئلة باللغة الطبيعية حول أداء الحملات وتكتشف الحالات الشاذة. تحتاج الفرق إلى تفكير نقدي أقوى حول السببية وجودة التجارب والرؤى التي تستحق اتخاذ إجراءات بناءً عليها. يقترح المساعد، ويقوم المسوق بالتفسير.

4. حوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال

تشدد الهيئات التنظيمية والمنصات القواعد المتعلقة بالتتبع والتخصيص والوسائط الاصطناعية. يجب على المسوقين الرقميين فهم أساسيات خصوصية البيانات والموافقة والكشف عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ومخاطر العلامة التجارية قبل إطلاق الحملات. أصبحت الحوكمة الآن جزءًا من تخطيط الحملات، وليست مجرد فكرة ثانوية.

تدفع كل هذه الاتجاهات المسوقين الرقميين إلى أن يصبحوا منسقين، وليس مجرد من يضغطون على الأزرار. يوضح القسم التالي القدرات التي أصبحت أكثر أهمية الآن وتلك التي يمكن الاستغناء عنها بأمان.

المهارات التي يجب اكتسابها والتخلي عنها

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يتولى المزيد من المهام الروتينية والتحليل السطحي، فإن الميزة التنافسية تتحول إلى الحكم والاستراتيجية والتعاون. يجب على المسوقين الرقميين التعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه عامل مضاعف للمهارات القوية، وليس بديلاً عنها.

المهارات التي يجب التركيز عليها

تصبح رؤية العملاء، وتحديد المواقع، والتجريب، وتقييم العلامة التجارية، والتواصل بين الوظائف المختلفة أكثر قيمة لأن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه امتلاكها بالكامل.

يقول العديد من المسوقين إنهم يقضون وقتًا أطول في التحرير والتخطيط للاختبارات والتنسيق مع فرق المبيعات أو المنتجات.

رؤية العملاء والسوق

التحديد الموضعي وسرد القصص

التجريب والقياس

العلامة التجارية والحكم الإبداعي

التواصل بين الوظائف المختلفة

إتقان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والإشراف عليها

اجعل هذه المهارات واضحة من خلال عادات أسبوعية: مراجعة تجارب متكررة، مكالمات منتظمة مع العملاء، أو وقت محدد لتحسين المطالبات ومقارنة نتائج الذكاء الاصطناعي بنتائج البشر. استخدم نتائج الحملات ودراسات الحالة لإثبات النمو في هذه المجالات.

المهارات التي يجب التقليل من أهميتها أو التخلص منها

أصبحت مهام إنتاج المحتوى الروتيني، وبناء قوائم الكلمات المفتاحية يدويًا، وإعداد التقارير الأساسية، وتعديل قناة واحدة ضيقة أقل تمييزًا مع تولي الأدوات لهذه المهام. لا يزال فهم هذه المهام مهمًا لضمان الجودة، ولكن ليس كقيمة أساسية.

صياغة المحتوى الروتيني

قوائم الكلمات المفتاحية والجمهور اليدوية

تقارير الأداء الأساسية

التنفيذ عبر قناة واحدة فقط

تعديلات بسيطة على الأصول واللافتات

قم بتسليم هذه المهام تدريجياً إلى الأدوات مع الحفاظ على عادة المراجعة السريعة للتحقق من الجودة. على سبيل المثال، قارن الحملات التي تم تحسينها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع المعايير الأساسية اليدوية كل أسبوع وقم بتوثيق الدروس المستفادة. هذا يحول العمل المفروض إلى حلقة تعليمية.

التوقعات المهنية

تنمو وظائف التسويق بوتيرة أسرع من المتوسط، حيث من المتوقع أن تنمو وظائف مديري الإعلانات والترويج والتسويق بنسبة 6-8% على مدى عقد من الزمن.

تقرير مستقبل الوظائف يقدر أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل 9 ملايين وظيفة ولكنه سيخلق 11 مليون وظيفة بحلول عام 2030. الطلب على الأعمال التسويقية الاستراتيجية آخذ في الارتفاع بشكل عام، حتى مع تقلص بعض الأدوار التي تتطلب الكثير من التنفيذ.

إن النمو المستمر للقنوات الرقمية، وتشديد لوائح الخصوصية، وارتفاع التوقعات بشأن التخصيص والعائد على الاستثمار القابل للقياس، كلها عوامل تزيد من الحاجة إلى مسوقين رقميين أكفاء. تعمل الأتمتة على تقليل الحجم المنخفض القيمة مع تضخيم التوقعات بشأن العمل المعقد عبر القنوات.

تظل الأجور أعلى في المجالات التي يكون فيها المسوقون الرقميون قريبين من الإيرادات — الأداء، والنمو، ودورة الحياة — وفي القطاعات المعقدة أو الخاضعة للتنظيم. يمكن أن يؤدي الانتقال بين القطاعات (على سبيل المثال، من التجارة الإلكترونية إلى B2B SaaS) أو إلى عمليات التسويق أو التحليلات إلى تحسين الاستقرار والأجر.

تشمل المسارات المرنة التسويق النمو، ودورة الحياة والاحتفاظ بالعملاء، والأدوار المتعلقة بالأداء مع مسؤولية الأرباح والخسائر، والأدوار التسويقية في الصناعات الخاضعة للتنظيم، وعمليات التسويق المختلطة أو مناصب الإشراف على الذكاء الاصطناعي.

يعد اختيار مجال متخصص والعمل على تطويره أحد العوامل الرئيسية التي لا يزال المسوقون يتحكمون فيها.

ما هي الخطوة التالية؟

أفضل طريقة للتعامل مع عدم اليقين هي إجراء تجارب صغيرة ومدروسة بدلاً من المراهنة على مستقبل مهني كبير. تتناسب هذه الخطوات مع وظيفة بدوام كامل وتبني ميزة مركبة.

1. استقرار دورك الحالي

حدد الأماكن التي يوجد فيها الذكاء الاصطناعي بالفعل في مجموعتك — منصات الإعلانات وأدوات المحتوى وإدارة علاقات العملاء — وتطوع للمساعدة في توثيق أو تحسين سير العمل هذه.

توافق مع مديرك على كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لإعداد الحملات والتقارير وتوقعات النتائج، حتى يُنظر إليك على أنك جزء من الحل.

ضع الذكاء الاصطناعي في مجموعة أدواتك

توثيق خطوات الحملة الحالية

حدد المهام منخفضة المخاطر لأتمتتها

2. اكتسب مهارات عميقة في مجال واحد

اختر مجالًا واحدًا للتركيز عليه (على سبيل المثال، دورة الحياة، الأداء، استراتيجية المحتوى) وصمم 1-2 تجربة معززة بالذكاء الاصطناعي كل ثلاثة أشهر في هذا المجال. استخدم المشاريع الجانبية أو الحملات منخفضة المخاطر للتدريب، ثم قم بتجميع النتائج في دراسات حالة.

اختر تخصصًا

خطط لتجربة صغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي

التقط المقاييس والدروس المستفادة

3. افتح خيارات طويلة الأجل

أضف نقاط قوة إضافية بمرور الوقت، مثل تحليلات التسويق أو عمليات التسويق أو حوكمة الذكاء الاصطناعي، لفتح الطريق أمامك نحو مناصب أكثر مرونة وأعلى رتبة.

تكمن قيمتك على المدى الطويل في امتلاك النتائج والأنظمة التي تتضمن الذكاء الاصطناعي، وليس فقط معرفة قائمة الأدوات.

تعلم منصة تحليلات أو منصة معلومات الأعمال

شارك في وضع إرشادات بسيطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

تتبع محفظة تجاربك الخاصة

خاتمة

يعمل الذكاء الاصطناعي على استيعاب الأعمال الروتينية للتسويق الرقمي ورفع التوقعات، دون القضاء على الحاجة إلى البشر الذين يفهمون العملاء والإيرادات.

من المرجح أن يرى المسوقون الرقميون الراغبون في تعلم الذكاء الاصطناعي وصقل قدراتهم على اتخاذ القرارات والتعاون بين الفرق أدوارًا أكثر ثراءً، وليس مجرد مخاطر. تعامل مع الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية تتعلم كيفية قيادتها، وليس كحكم على حياتك المهنية.

الأسئلة المتداولة

ركز على تعلم الاستراتيجية والقياس وكن الشخص الذي يمكنه ضمان الجودة وتحسين مخرجات الذكاء الاصطناعي في الحملات الحقيقية. تطوع لتوثيق سير العمل واكتشاف الأخطاء واقتراح التجارب. ستتحول قيمتك من سرعة التنفيذ إلى جودة القرار.

ركز على تصميم الفرضيات والاختبارات الإبداعية والتنسيق متعدد الوظائف حول العروض والجمهور. يتولى الذكاء الاصطناعي الجوانب الفنية؛ بينما تتولى أنت الأسئلة التي توجهه. أظهر قدرتك على تحديد المشكلات وتفسير النتائج الغامضة ومواءمة أصحاب المصلحة.

قد تواجه الوكالات ضغوطًا أكبر على حجم الإنتاج وساعات العمل المدفوعة. غالبًا ما ترتبط الأدوار الداخلية بشكل أوثق باستراتيجية العمل والإيرادات. في كلتا الحالتين، من المفيد أن تكون على دراية بالنتائج وتجيد استخدام الذكاء الاصطناعي. فكر في البيئة التي تتيح لك التعلم بشكل أسرع.

لا تزال التخصصات مفيدة، ولكن عليك التركيز على التفكير عبر القنوات المختلفة والتجريب وفهم كيفية عمل المنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إن أخصائي القنوات الذي يمكنه تصميم الاختبارات وتفسير قرارات النظام أكثر قيمة من ذلك الذي يكتفي بضبط الأزرار.

يستخدم التسويق النمو، وتسويق المنتجات، وعمليات نجاح العملاء، أو عمليات التسويق مهارات مماثلة ويستفيد من الإلمام بالذكاء الاصطناعي. تكافئ هذه الأدوار التفكير في الحملات، وإتقان البيانات، وإدارة أصحاب المصلحة - وجميعها قابلة للتحويل من التسويق الرقمي.