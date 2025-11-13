هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل المحامين أم سيغير شكل العمل فقط؟

تتعارض التوقعات حول قضاء الذكاء الاصطناعي على المهن القانونية مع الواقع البطيء على أرض الواقع.

حذرت شركة Goldman Sachs في عام 2023 من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يعرض 300 مليون وظيفة للأتمتة، ولكن حتى أواخر عام 2024، لا تزال 78٪ من شركات المحاماة الأمريكية لا تستخدم أي أدوات ذكاء اصطناعي على الإطلاق.

يعكس هذا التبني الحذر النزعة المحافظة للقطاع القانوني، ولكن التيار يتغير بسرعة. الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى أتمتة المهام، وليس المهن بأكملها.

بينما تختفي الأعمال الروتينية، تظهر أدوار جديدة ذات قيمة أعلى للمحامين الذين يتكيفون مع التغيير. الخطر الحقيقي ليس الاستبدال، بل التقادم بالنسبة لأولئك الذين يتجاهلون التغيير.

النقاط الرئيسية

الذكاء الاصطناعي يؤدي المهام القانونية تلقائيًا، ولكنه لا يؤدي المهن القانونية بالكامل.

تتغير الوظائف المبتدئة مع قيام الذكاء الاصطناعي بمعالجة الأعمال المتكررة.

تكتسب شركات المحاماة التي تتبنى الذكاء الاصطناعي السرعة وثقة العملاء.

يعتمد النجاح على الحكم البشري المقترن بالطلاقة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل المحامين حقًا؟

لن يحل الذكاء الاصطناعي محل المحامين بالكامل، ولكنه سيحل محل مهام محددة ويعيد تشكيل طريقة أداء العمل القانوني، لأن التكنولوجيا تتفوق في معالجة المعلومات بينما يظل الحكم البشري لا يمكن الاستغناء عنه.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن حوالي 44% من الأعمال القانونية يمكن أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي الحالي، وأن ما يقرب من 74% من الساعات المدفوعة التي يقضيها المحامون في مراجعة المستندات وتحليل البيانات وصياغة المستندات القياسية يمكن أن تتولاها الآلات.

المسؤوليات على مستوى المبتدئين مثل البحث القانوني وكتابة المسودات الأولى وتحليل العقود تتحول بالفعل إلى الذكاء الاصطناعي في الشركات التي تبنت هذه التكنولوجيا مبكرًا، في حين أن الأدوار العليا التي تتطلب التخطيط الاستراتيجي والتفاوض والدفاع في المحاكم والتفكير الأخلاقي تظل آمنة إلى حد كبير.

ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يجلب مخاطر جديدة، بما في ذلك الهلوسة وفجوات المساءلة، كما يتضح من حالة فرض عقوبات على محاميين اثنين لتقديمهما مذكرة ChatGPT تستشهد بقضايا غير موجودة.

التوافق الناشئ واضح: الذكاء الاصطناعي لن يقضي على المحامين، ولكن المحامين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي سيحلون محل أولئك الذين لا يستخدمونه.

يتعلم أعضاء المهنة النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه مساعد قوي وليس تهديدًا وجوديًا، وتشير الشركات التي تتبنى هذه الأدوات إلى سرعة أكبر في معالجة القضايا، وتكاليف أقل، ومزيد من الوقت لتقديم استشارات عالية القيمة للعملاء.

هذه الأتمتة الانتقائية تعيد تشكيل الأدوار المبتدئة بينما ترفع الطلب على المهارات البشرية الفريدة مثل الإبداع والتعاطف والحكم.

التأثير على العالم الواقعي: ما تم أتمتته بالفعل

يقلل الذكاء الاصطناعي الآن وقت مراجعة المستندات بنحو 70٪، مما يحرر المحامين من ساعات المسح اليدوي ويسمح لهم بالتركيز على التحليل الاستراتيجي.

هذا المكسب في الكفاءة ليس افتراضيًا. في فبراير 2023، دخلت شركة المحاماة العالمية Allen & Overy في شراكة مع Harvey، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطبيق روبوت دردشة قائم على GPT على أكثر من 3500 من محاميها.

أفادت الشركة بأنها وفرت للمحامين بضع ساعات أسبوعياً في أعمال الصياغة والبحث الروتينية، وحذرت الإدارة من أن عدم اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي سيصبح قريباً عائقاً تنافسياً خطيراً.

قامت إحدى الشركات بنشر نظام استجابة للشكاوى يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم لصياغة رد على الدعوى القضائية من 16 ساعة إلى حوالي ثلاث أو أربع دقائق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 96٪، مما يتيح للموظفين المبتدئين القيام بأعمال أعلى مستوى.

يمتد التأثير المتتالي إلى ما هو أبعد من توفير الوقت. تتوقع الأقسام القانونية في الشركات الآن أن تعتمد بشكل أقل على مكاتب المحاماة الخارجية بسبب اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويفضل 42٪ من العملاء القانونيين الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي مقابل 31٪ فقط ممن يفضلون الشركات التي لا تستخدمه.

هذا الضغط المدفوع من العملاء يعمل على تسريع الأتمتة، مما يدفع الشركات إلى دمج الذكاء الاصطناعي أو المخاطرة بفقدان أعمالها لصالح منافسين أكثر تمكينًا من الناحية التكنولوجية.

الاتجاهات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل مهنة المحاماة

ستعيد أربعة اتجاهات تعريف المجال القانوني على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعيد تشكيل طريقة عمل المحامين وفواتيرهم ومنافستهم.

1. الذكاء الاصطناعي يصبح سائدًا في الممارسة القانونية

إذا استمرت معدلات الاستخدام الحالية، فستصبح أدوات الذكاء الاصطناعي قريبًا شائعة الاستخدام في مكاتب المحاماة مثل البريد الإلكتروني.

80% من المحامين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير أو تحويلي على العمل القانوني في غضون خمس سنوات، ويقول ما يقرب من نصفهم أن الذكاء الاصطناعي في طريقه ليصبح سائدًا بحلول عام 2026.

في الواقع، تخطط 45٪ من شركات المحاماة التي شملتها الدراسة الاستقصائية لجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي محورًا لسير عملها خلال العام المقبل، مما يشير إلى أن عامي 2024 و 2025 يمثلان نقطة تحول حيث ينتقل الذكاء الاصطناعي من المشاريع التجريبية إلى الاستخدام المتكامل عبر الشركات.

أيام المحامين الذين يقومون بأعمال ورقية روتينية مكثفة دون مساعدة الذكاء الاصطناعي أصبحت معدودة.

2. إعادة تشكيل أدوار المحامين المبتدئين

مع تولي الذكاء الاصطناعي الأعمال الروتينية، من المقرر أن يتغير دور المحامين المبتدئين بشكل جذري.

يتوقع محللو شركة Deloitte حدوث تحول سريع وهيكلي بدلاً من تحول تدريجي، مع احتمال أتمتة 50% من المهام ذات المستوى المبتدئ بحلول عام 2030 في المجالات الإدارية مثل القانون.

وبالتالي، سيتحول التركيز بالنسبة للمحامين الجدد إلى المهام التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها بسهولة. تظهر الاستطلاعات أن 85% من المهنيين يتوقعون أن يتطلب صعود الذكاء الاصطناعي من المحامين تطوير مهارات جديدة وتولي أدوار جديدة بدلاً من مجرد فقدان وظائفهم بشكل مباشر.

قد يقضي المحامون المبتدئون في المستقبل وقتًا أقل في الأعمال الروتينية المملة المتعلقة بالوثائق، ويقضون وقتًا أطول في الإشراف على مخرجات الذكاء الاصطناعي، والتواصل مع العملاء، وصقل قدراتهم على إصدار الأحكام، مما يؤدي في الأساس إلى تقدمهم في سلسلة القيمة بشكل أسرع.

3. معايير كفاءة جديدة ونماذج فوترة جديدة

ستؤدي قدرة الذكاء الاصطناعي على أتمتة العمل إلى الضغط على نموذج الأعمال التقليدي القائم على الساعات المدفوعة في مجال القانون.

كما أشار أحد التقارير، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع المهام التي يتم احتسابها بالساعة في مكاتب المحاماة معرضة لاحتمال الأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وهذا يعني أن المهام التي كانت تستغرق ساعات طويلة يمكن إنجازها في دقائق، وقد بدأ العملاء بالفعل في رفض دفع أتعاب بالساعة مقابل الأعمال التي يمكن للذكاء الاصطناعي تسريعها. وتستجيب الشركات التقدمية لذلك من خلال استكشاف أتعاب ثابتة أو أسعار قائمة على القيمة للأعمال التي يساعد فيها الذكاء الاصطناعي.

يمكننا أن نتوقع أن تصبح ترتيبات الرسوم البديلة أكثر شيوعًا، حيث أن كفاءة الذكاء الاصطناعي تجعل الساعة القابلة للفوترة أقل ربحية أو مبررة.

4. الفجوة بين الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي

من المرجح أن يتسع الفارق التنافسي بين شركات المحاماة التي تستخدم التكنولوجيا وتلك التي تتخلف عن الركب.

يتفق غالبية المهنيين القانونيين، أكثر من 60٪، على أن الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي التوليدي سيفصل الشركات الناجحة عن الشركات غير الناجحة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

بدأ المبتكرون الأوائل بالفعل في تسويق قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي وإقناع العملاء بأنهم قادرون على تحقيق نتائج أسرع. من ناحية أخرى، فإن الشركات التي تتأخر في تبني الذكاء الاصطناعي تخاطر بتشويه سمعتها وخسارة أعمالها.

لاحظت الإدارات القانونية في الشركات أن العديد من الشركات الخارجية لا تزال مترددة أو غير قادرة على استخدام التكنولوجيا الجديدة بفعالية، وقال ما يقرب من ثلثي المحامين الداخليين إنهم لم يلاحظوا أي توفير في الوقت أو التكلفة من استخدام مستشاريهم الخارجيين للذكاء الاصطناعي حتى الآن.

بحلول عام 2025 وما بعده، قد نشهد انقسامًا في سوق الخدمات القانونية حيث تتفوق الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي على الشركات التقليدية من حيث النمو.

المهارات التي يجب اكتسابها (والتخلي عنها)

التكنولوجيا وحدها ليست حاجزًا. المحامون الذين ينجحون هم أولئك الذين يعمقون قدراتهم الأساسية، ويكتسبون مهارات تكميلية، ويتخلون عن المهام التي تؤديها الآلات الآن بسرعة أكبر.

المهارات الأساسية

هذه القدرات الأساسية تنجو من الأتمتة لأنها تتطلب الحكم البشري والبراعة في التعامل مع الآخرين.

التحليل القانوني الاستراتيجي

إدارة علاقات العملاء

الدفاع في قاعة المحكمة والمرافعة الشفوية

التفكير الأخلاقي والمسؤولية المهنية

المفاوضات المعقدة وإبرام الصفقات

تغذي هذه المهارات الفئة التالية من خلال توفير السياق والإبداع اللذين يجعلان القدرات المجاورة قوية.

المهارات المجاورة

قدرات تكميلية تضاعف القيمة الأساسية وتتيح للمحامين التعاون بفعالية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الهندسة السريعة لأدوات الذكاء الاصطناعي القانونية

معرفة البيانات وتفسير الإحصاءات

إدارة المشاريع متعددة الوظائف

تقييم موردي التكنولوجيا القانونية

أساسيات الأمن السيبراني والخصوصية

تشير هذه المهارات المجاورة إلى عادات يجب التخلي عنها، مع تحول المهنة بعيدًا عن المهام اليدوية.

المهارات التي ستصبح عديمة الفائدة

تراجع المهام التي يتولى الذكاء الاصطناعي الآن إنجازها بكفاءة أكبر، مما يتيح للمحامين تفرغهم لأعمال ذات قيمة أعلى.

التحقق اليدوي من الاقتباسات وتنسيق Bluebook

مراجعة كميات كبيرة من المستندات لأغراض الاستكشاف

صياغة العقود الروتينية دون تخصيص

البحوث القانونية المتكررة حول المسائل التي تمت تسويتها

التدقيق السطر بسطر للنماذج القياسية

المهارات الأساسية والمتلاصقة تضمن مستقبل القارئ لأنها تركز على الحكم البشري الذي لا يمكن استبداله والطلاقة التقنية. بناء هاتين الفئتين معًا يجهز المحامين لممارسة معززة بالذكاء الاصطناعي حيث تتولى الآلات الأعمال المتكررة ويقود البشر النتائج الاستراتيجية.

التوقعات المهنية: هل لا يزال المحاماة خيارًا ذكيًا؟

لا يزال الطلب على الخدمات القانونية قوياً على الرغم من المخاوف المتعلقة بالأتمتة.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها نقابة المحامين الأمريكية في عام 2024 أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المهنة القانونية تضاعف ثلاث مرات تقريبًا على أساس سنوي، ومع ذلك لا يزال خريجو كليات الحقوق يتمتعون بمستويات توظيف قياسية، مما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يزيد من الوظائف القانونية بدلاً من القضاء عليها.

ثلاث قوى تحافظ على أهمية البشر في مجال القانون:

تعقيدات تنظيمية تتطلب تفسيرًا دقيقًا

علاقات مع العملاء تتطلب الثقة والتعاطف

الدفاع في قاعة المحكمة الذي يعتمد على الإقناع والتكيف في الوقت الفعلي

لا تزال رواتب المحامين المبتدئين في الشركات الكبرى تدور حول 200,000 دولار سنويًا، ولم تتباطأ سرعة الترقية إلى المناصب العليا، مما يشير إلى أن الشركات تقدر المواهب البشرية حتى مع استخدامها للذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة.

أهم ثلاثة تخصصات تحافظ على استقرار دخلها أو تشهد ارتفاعًا فيه هي قانون الملكية الفكرية، والأمن السيبراني وخصوصية البيانات، والدعاوى القضائية المعقدة، وجميعها مجالات تجمع بين الخبرة الفنية والحكم الاستراتيجي.

تُظهر هذه الأرقام أن المهنة القانونية لا تزال قابلة للاستمرار بالنسبة لأولئك الذين يتكيفون مع التغييرات، وأن المهنة تتطور بدلاً من أن تختفي.

ماذا بعد: الاستعداد لمستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي

لقد وصلنا إلى نقطة التحول. يخطط ما يقرب من 45٪ من شركات المحاماة لجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي محورًا لعملهم خلال العام المقبل، والانتظار قبل اتخاذ أي إجراء يعني التخلف عن المنافسين الذين بدأوا بالفعل في تحقيق مكاسب في الكفاءة وكسب ثقة العملاء.

الآن هو الوقت المناسب للتحرك. إليك خطة عملية لبدء هذا الربع.

خارطة طريق العمل

قم بمراجعة سير عملك الحالي لتحديد خمس ساعات أسبوعياً من المهام التي يمكن أتمتتها، مثل التحقق من الاقتباسات أو صياغة المسودات الأولى للرسائل الإلكترونية. اختبر أداة ذكاء اصطناعي خاصة بالشؤون القانونية مثل CoCounsel أو Lexis+ AI في قضية بسيطة لتتعرف على نقاط قوتها وحدودها. احضر دورة CLE حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وهندسة الاستجابة السريعة لتطوير مهاراتك اللغوية وتلبية معايير الكفاءة الناشئة. حدد مواعيد جلسات شهرية لبناء مهارات الذكاء الاصطناعي مع فريقك لتبادل النصائح وحل المشكلات وتتبع الوقت الموفر. راجع نموذج الفوترة الخاص بشركتك لاستكشاف التسعير الثابت أو التسعير القائم على القيمة للأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحقق نتائج أسرع.

الشركات التي تتحرك الآن ستشكل توقعات العملاء وتستحوذ على حصة السوق، بينما تلك التي تتأخر تخاطر بالتقادم في مهنة حيث الكفاءة والقدرة على التكيف تحددان النجاح.

الأسئلة المتكررة

هل ما زلت تتساءل كيف سيغير الذكاء الاصطناعي ممارستك المهنية؟ تتناول هذه الأسئلة أكثر المخاوف شيوعًا التي لم تحلها الرواية الرئيسية بشكل كامل.

سيتولى الذكاء الاصطناعي الجزء الأكبر من الأبحاث القانونية الروتينية مثل البحث في السوابق القضائية واللجوء إلى القوانين، ولكن الأبحاث المعقدة التي تتطلب توليف عدة ولايات قضائية أو توقع حجج جديدة ستظل تتطلب إشرافًا بشريًا. سيتمكن المحامون الذين يتقنون أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي من إنجاز المشاريع بشكل أسرع والتركيز على التفسير بدلاً من المسح اليدوي.

يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء مسودات أولية للمذكرات والمذكرات، ولكن يجب مراجعة المنتج النهائي وتحريره من قبل محامٍ مرخص لضمان دقته وتجنب الأوهام وتلبية المعايير الأخلاقية. وقد فرضت المحاكم عقوبات على المحامين الذين قدموا مذكرات أنشأها الذكاء الاصطناعي تحتوي على اقتباسات مزيفة، لذا تظل المراجعة البشرية إلزامية.

بدأت كليات الحقوق في دمج معرفة الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية، بما في ذلك دورات حول الهندسة السريعة وأخلاقيات التكنولوجيا القانونية والإشراف على الأنظمة الآلية. كما تقوم نقابات المحامين بتحديث معايير الكفاءة لتطلب من المحامين فهم فوائد ومخاطر أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الممارسة.

يواجه المساعدون القانونيون والمساعدون القانونيون أعلى مخاطر فقدان وظائفهم لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بأتمتة مراجعة المستندات والتحقق من الاقتباسات وإدخال البيانات. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يطورون مهاراتهم في أدوار الإشراف على الذكاء الاصطناعي أو إدارة المشاريع أو علاقات العملاء سيظلون ذوي قيمة، كما تظهر وظائف جديدة مثل مسؤول الاتصال بالذكاء الاصطناعي أو أخصائي التكنولوجيا القانونية لإدارة هذه الأنظمة.