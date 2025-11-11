ما هو IBM Agentic AI وكيف يمكن أن يساعدك على العمل بشكل أكثر ذكاءً

كل أسبوع، تفقد فرق العمليات ساعات في تنسيق المهام عبر أدوات غير متصلة.

بعد مشاهدة ثلاثة محللين لسلسلة التوريد يقومون بمطابقة البيانات يدويًا من ست منصات مختلفة، بدأت في تتبع مقدار الوقت الذي يضيع في عمليات التسليم الروتينية.

تعد قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلة الجديدة من IBM باستعادة تلك الساعات من خلال السماح للوكلاء المستقلين بالتعامل مع التنسيق.

يشرح لك هذا الدليل ما تقدمه IBM بالفعل، وكيف تعمل، وما إذا كانت تتناسب مع مجموعتك.

النقاط الرئيسية

يعمل الذكاء الاصطناعي الوكلي من IBM على أتمتة سير العمل من خلال التنسيق بين عدة وكلاء مع مراعاة السياق.

تقوم AgentOps بفرض السياسات ومراقبة سلوك الوكلاء في الوقت الفعلي.

تعمل الموصلات المعدة مسبقًا على تقليل وقت التكامل بين الأنظمة القديمة والحديثة.

هل تقدم IBM Agentic AI؟

كشفت IBM النقاب عن قدرات شاملة للذكاء الاصطناعي الوكيلة في أكتوبر 2025 في مؤتمر TechXchange، ووضعت watsonx Orchestrate في قلب استراتيجيتها للمؤسسات المستقلة.

تضم المنصة أكثر من 500 أداة مسبقة الصنع ووكلاء متخصصين في مجالات معينة من IBM وشركاء خارجيين.

على عكس البرامج النصية للأتمتة أحادية الغرض، يتضمن Orchestrate AgentOps، وهي طبقة مدمجة للرصد والحوكمة توفر المراقبة في الوقت الفعلي وتطبيق السياسات لضمان تشغيل الوكلاء بشكل موثوق وآمن.

تصف IBM هذا الإطلاق بأنه تحول من أتمتة المهام إلى الاستقلالية الحقيقية، حيث يتخذ الوكلاء قرارات مدركة للسياق وينفذون سير عمل متعدد الخطوات دون إشراف بشري مستمر.

كيف يعمل بالفعل؟

يعمل Watsonx Orchestrate كمركز تنسيق يربط مصادر البيانات ومنطق الأعمال ونماذج الذكاء الاصطناعي في سير عمل مستقل.

عندما يقوم مستخدم أو نظام بتشغيل مهمة، يقوم Orchestrate بتوجيهها إلى الوكيل المناسب، الذي يفسر الطلب باستخدام فهم اللغة الطبيعية، ويستخرج السياق الضروري من التطبيقات المتصلة، وينفذ الإجراءات المطلوبة، ويعيد النتائج المنظمة.

تدعم المنصة المهام ذات الوكيل الواحد والتنسيق متعدد الوكلاء، حيث يتعاون عدة وكلاء متخصصين لإكمال العمليات المعقدة مثل تحويل العروض إلى أموال أو فرز الحوادث.

المكونات الأساسية ووظائفها

المكون وظيفة الأعمال AgentOps المراقبة في الوقت الفعلي، سجلات التدقيق، تطبيق السياسات تكامل Langflow أداة إنشاء وكلاء بدون كود تعمل بالسحب والإفلات للمستخدمين غير المطورين مجموعة أدوات تطوير الوكلاء Python/OpenAPI SDK لإنشاء وكلاء مخصصين ذكاء الشبكة الكشف عن الحالات الشاذة وحلها بشكل مستقل في شبكات الاتصالات Granite LLMs نماذج IBM الأساسية التي تدعم تفكير الوكلاء

تتيح لك هذه البنية المعيارية البدء بوكلاء مسبقين للمهام الشائعة، ثم توسيع المنصة بمنطق مخصص مع تطور احتياجاتك.

تعمل طبقة الحوكمة بشكل متوازٍ، حيث تحدد انتهاكات السياسة أو السلوك غير المتوقع قبل أن يصل إلى أنظمة الإنتاج.

كيف يبدو ذلك في الواقع؟

قامت شركة تجزئة متوسطة الحجم بنشر وكلاء Orchestrate للتعامل مع التواصل مع المرشحين لـ 1900 موقع متجر. قبل الأتمتة، كان مديرو الامتياز يقضون ثلاث ساعات أسبوعيًا في تصفية المتقدمين يدويًا وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وجدولة المقابلات.

يقوم الوكيل الآن بتحليل السير الذاتية، ومقارنة التوافر، وصياغة رسائل مخصصة، وحجز مواعيد المقابلات مباشرة في التقويمات. تكتمل العملية بأكملها في أقل من ثلاث دقائق.

يعكس سير العمل هذا الأنماط السائدة في سوق الذكاء الاصطناعي الوكالي، حيث يعطي المستخدمون الأوائل الأولوية لتحقيق مكاسب سريعة في عمليات محددة جيدًا قبل الشروع في الأتمتة الشاملة.

يكمن الاختلاف الرئيسي في كيفية تعامل المنافسين مع الحوكمة وعمق التكامل.

ما الذي يميز IBM؟

تقدم IBM عقودًا من الخبرة في هندسة المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي الوكالي، وهو ما يتجلى في تركيزها على الحوكمة والأمن والتوافق مع الحواسيب المركزية.

بينما تركز الشركات الجديدة على السرعة وسهولة النشر، صممت IBM Orchestrate للمؤسسات التي تحتاج إلى سجلات تدقيق كاملة ومسرعات امتثال والقدرة على توصيل الوكلاء مباشرة بالأنظمة القديمة مثل IBM Z.

يتيح إطار عمل Agent Connect المفتوح للمنصة للمطورين توصيل أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية أو الوكلاء المخصصين باستخدام واجهات برمجة التطبيقات القياسية، مما يتيح تجنب الارتباط بمورد واحد مع الحفاظ على قابلية المراقبة المركزية.

نقاط القوة والمزايا والعيوب الرئيسية

توفر AgentOps شفافية دورة الحياة التي تلبي متطلبات التدقيق في الصناعات الخاضعة للتنظيم.

يمكن للوكلاء الأصليين في الحاسوب المركزي تنفيذ المعاملات على أنظمة IBM Z دون الحاجة إلى برامج وسيطة.

قد تؤدي تعقيدات الإعداد الأولي إلى إبطاء عملية التبني مقارنة بالبدائل الخفيفة من SaaS.

تتدرج الأسعار حسب عدد حالات الوكلاء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة في حالة الكميات الكبيرة.

تجذب قوة المنصة الشركات التي تفضل الموثوقية والامتثال على التجارب السريعة.

إن فهم هذه العوامل المميزة يمهد الطريق لتقييم مدى ملاءمة Orchestrate لبيئة التكنولوجيا الحالية لديك.

التكامل والتوافق مع النظام البيئي

يربط Watsonx Orchestrate تطبيقاتك الحالية دون استبدالها.

تأتي المنصة مزودة بعمليات تكامل أصلية مع Salesforce و Microsoft 365 و Workday و SAP ومئات من أدوات المؤسسات الأخرى، مما يتيح للوكلاء قراءة البيانات وتشغيل الإجراءات وتحديث السجلات عبر مجموعتك دون الحاجة إلى عمل API مخصص.

المنصة/الشريك نوع التكامل Salesforce موصل CRM مسبق الصنع مع مزامنة ثنائية الاتجاه Microsoft 365 اتصال وكيل Teams/Outlook الأصلي SAP وحدات وكلاء سلسلة التوريد والمشتريات IBM Sterling إدارة الطلبات وتحسين المخزون Coupa تحليلات الإنفاق ووكلاء التوريد المستقلون

بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد على الحواسيب المركزية، تربط طبقة Model Context Protocol الوكلاء ببيئات Db2 و CICS و IMS، مما يتيح أتمتة منطق الأعمال الأساسي الذي كان يتطلب في السابق وصول مطورين متخصصين.

يعمل Agent Catalog، الذي تم إطلاقه في مايو 2025، على توسيع هذا النظام البيئي من خلال السماح للشركاء بنشر وكلاء متخصصين في مجالات معينة.

على سبيل المثال، تقوم S&P Global بدمج Orchestrate في مجموعة Market Intelligence الخاصة بها وتساهم بوكلاء جدد يستخدمون بيانات المخاطر الخاصة بها في سير عمل المشتريات والتأمين.

يقلل نموذج الاتصال هذا من صعوبات التنفيذ، ولكن النجاح لا يزال يعتمد على التخطيط المدروس للطرح وموافقة الأطراف المعنية.

أخبار المجتمع ورأي المستخدمين الأوائل

يعبر المستخدمون الأوائل عن آرائهم بصراحة حول الوعود التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيلة من IBM ومنحنى التعلم الخاص بها.

في تقييمات G2، أشاد مستخدمو المؤسسات بالتكامل السلس مع Slack وSalesforce وServiceNow، مشيرين إلى أن فهم اللغة الطبيعية يجعل تنسيق المهام أمرًا بديهيًا بمجرد تكوين الوكلاء.

تحظى ميزات الأمان والامتثال بذكر متكرر، حيث أشار أحد المراجعين إلى أن ضوابط الحوكمة "أكثر قوة" من المنصات المنافسة.

"أدى التكامل السلس مع تطبيقات المؤسسة إلى اعتمادها بشكل أسرع من المتوقع."

"منحنى التعلم حقيقي، لكن ميزات الحوكمة تبرر هذا الجهد."

"تحسنت موثوقية الوكلاء بشكل كبير بعد أن قمنا بضبط مقاييس التقييم."

كشف موضوع على Reddit بين موظفي IBM عن تجارب متباينة، حيث وصف أحد المستخدمين واجهة مستخدم Agent Lab بأنها بديهية، بينما تساءل آخر عما إذا كانوا يستخدمون نفس المنتج، مما يشير إلى أن قابلية الاستخدام تختلف باختلاف تعقيد حالة الاستخدام.

في AMA في يوليو 2025، أجاب متخصص watsonx Orchestrate من IBM على أسئلة محددة حول أوضاع فشل الوكلاء، حيث أشار أحد المشاركين إلى أن الوكلاء القائمين على LLM "غالبًا ما يفشلون بشكل مذهل بطرق تجعل من الصعب رؤية فشلهم"، مما يؤكد الحاجة إلى أدوات أفضل للمراقبة والتقييم.

تشير هذه المناقشات الصريحة إلى أن IBM تعمل على التكرار بناءً على نقاط الاحتكاك في العالم الحقيقي، وهو ما يتوافق مع رسالتها العامة حول إعطاء الأولوية للنتائج العملية على الضجيج الإعلامي. تعكس خارطة الطريق هذا التركيز العملي.

خارطة الطريق وتوقعات النظام البيئي

تركز خارطة طريق IBM على المدى القريب على تقليل الحواجز التقنية وتوسيع مكتبات الوكلاء الخاصة بالصناعة.

من المتوقع أن يتوفر الباني المرئي Langflow، الذي هو حاليًا في مرحلة العرض التقني، بشكل عام بحلول نهاية أكتوبر 2025، مما سيمكن مستخدمي الأعمال من إنشاء سير عمل متعدد الوكلاء دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية.

في ديسمبر 2025، يدخل مشروع Infragraph مرحلة الإصدار التجريبي الخاص، حيث يوفر رسمًا بيانيًا موحدًا للمراقبة عبر موارد السحابة المختلطة التي ستتصل في النهاية بـ Red Hat Ansible و OpenShift و Turbonomic لإدارة البنية التحتية المستقلة.

بحلول عام 2027، يتوقع معهد IBM لقيمة الأعمال أن 67 في المائة من المديرين التنفيذيين يتوقعون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيتخذون قرارات مستقلة في سير العمل، ارتفاعًا من 24 في المائة فقط اليوم.

صرح رئيس قسم التكنولوجيا في IBM قائلاً: "نحن نبني طبقة الثقة التي تتيح للمؤسسات توسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي بأمان، وهو ما سيميز الشركات الرائدة عن الشركات التجريبية في السوق."

تعكس هذه النظرة رهان IBM على أن الحوكمة والموثوقية ستكونان أكثر أهمية من سرعة المبادر الأول مع انتقال الذكاء الاصطناعي الوكلي من المرحلة التجريبية إلى الإنتاج على نطاق واسع.

كم تبلغ تكلفة IBM Agentic AI؟

تقدم IBM watsonx Orchestrate كخدمة SaaS مُدارة على IBM Cloud أو AWS، مع أسعار متدرجة مصممة لتتناسب مع حجم النشر.

تبدأ خطة Essentials من حوالي 500 دولار شهريًا لكل وكيل وتشمل إمكانات AI و LLM الأساسية، ومنشئ الوكلاء بدون كود، وميزات التنسيق، والوصول إلى كتالوج التكاملات والأدوات.

تستخدم الخطة القياسية أسعارًا مخصصة وتضيف أتمتة متقدمة لسير العمل ومعالجة مستندات القرار ودعمًا محسّنًا لتكامل المؤسسة.

توفر النسخة التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا وصولاً كاملاً إلى جميع الميزات للتقييم، بما في ذلك الوصول المبكر إلى الميزات القادمة.

بالإضافة إلى الاشتراك الأساسي، يجب على المؤسسات تخصيص ميزانية لخدمات التكامل إذا كانت بحاجة إلى موصلات مخصصة، وحساب تكاليف أحمال عمل الوكلاء ذات الحجم الكبير، والتدريب لتدريب مستخدمي الأعمال على لوحات معلومات Langflow builder و AgentOps.

تدعي IBM أن الوكلاء المُعدين مسبقًا يتيحون للمؤسسات نشرهم بسرعة أكبر بنسبة 70 في المائة مقارنة بإنشائهم من الصفر.

يُفضل نموذج التسعير المؤسسات التي تخطط لتوسيع نطاق الوكلاء عبر عدة أقسام، حيث تنخفض التكاليف لكل حالة مقارنة بمكاسب الإنتاجية.