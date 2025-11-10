مراجعة صادقة لميزات وقدرات Slack Agentic AI

أثناء فرز سلاسل المحادثات التي لا نهاية لها على Slack في الساعة 10 مساءً ، والبحث عن موافقة على الميزانية مدفونة في ثلاثة قنوات، أدركت أن البحث اليدوي في المحادثات يضيع ساعات كل أسبوع.

يعالج الذكاء الاصطناعي الجديد من Slack هذه المشكلة بالضبط من خلال عرض الإجابات وصياغة الردود وأتمتة الأسئلة الروتينية دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

في هذا الدليل، ستتعرف على ما يقدمه Slack وكيف يعمل وما إذا كان الاستثمار مناسبًا لسير عمل فريقك.

النقاط الرئيسية

يسترجع Slack Agentic AI الإجابات على الفور باستخدام سياق مساحة العمل.

تقوم تطبيقات Agentforce بأتمتة المهام مباشرة في Slack باستخدام اللغة الطبيعية.

تحترم ميزات الذكاء الاصطناعي الأذونات ولا تتدرب على البيانات الخاصة.

يمنح التكامل مع Salesforce Slack ميزة فريدة للمؤسسات.

هل يقدم Slack Agentic AI؟

نعم. يضع Slack نفسه كمساحة عمل موحدة حيث يتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي والفرق البشرية جنبًا إلى جنب، ويعاملون المحادثات كواجهة للعمل المستقل.

أطلقت الشركة هذه الرؤية من خلال Slack GPT في مايو 2023، ثم وسعتها في Dreamforce 2025 من خلال الإعلان عن استراتيجيتها "نظام التشغيل الوكيلة".

قامت Salesforce بدمج تطبيقات Agentforce الخاصة بالمبيعات وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية مباشرة في قنوات Slack، مما يتيح للفرق أن تطلب من أحد الوكلاء استخراج بيانات CRM أو حل تذكرة دعم من خلال اللغة الطبيعية.

يعمل Slackbot المعاد بناؤه الآن كرفيق شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي، بينما يجيب وكيل Channel Expert على الأسئلة من خلال البحث في سجل محادثات شركتك وقواعد المعرفة المرتبطة بها.

تحول هذه البنية Slack من أداة مراسلة إلى واجهة محادثة لبيانات Salesforce وعمليات تكامل الجهات الخارجية وسير عمل الذكاء الاصطناعي المخصص.

كيف يعمل بالفعل؟

يستفيد وكلاء Slack من سياق المحادثة الذي يتدفق بالفعل عبر مساحة العمل. عندما يكتب شخص ما سؤالاً في قناة أو رسالة خاصة، يقوم الذكاء الاصطناعي بمسح سلاسل المحادثات ذات الصلة والتطبيقات المتصلة وسجلات Salesforce لتوليد إجابة في ثوانٍ.

يمكن لممثل المبيعات أن يسأل "ما هو وضع صفقة Acme؟" ويقوم Agentforce Sales بسحب أحدث ملاحظات CRM ومرحلة خط الأنابيب والخطوات التالية دون فتح علامة تبويب منفصلة.

يقوم وكيل تكنولوجيا المعلومات بحل طلبات إعادة تعيين كلمة المرور أو الإجابة على أسئلة السياسة مباشرة في القناة، مستعينًا بقاعدة معارف الشركة مع احترام الأذونات.

تعمل الطبقة التقنية على واجهة برمجة تطبيقات البحث في الوقت الفعلي MCP من Slack، والتي تمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي وصولاً آمنًا إلى سجل الدردشة والملفات ومصادر البيانات المدمجة. يمكن أن تقدم نماذج اللغة الكبيرة (LLM) التابعة لجهات خارجية من OpenAI و Anthropic إجابات مخصصة مع البقاء ضمن ضوابط الوصول المؤسسية.

كيف يبدو ذلك في الواقع؟

خلال مكالمة تخطيط سريعة أجريت مؤخرًا، سأل أحد مسؤولي المنتجات في قناة #roadmap: "هل انتهينا من تحديد أسعار فئة Enterprise؟"

بدلاً من التمرير للخلف عبر رسائل أسبوعين، قاموا بكتابة السؤال في شريط البحث AI في Slack.

في غضون ثلاث ثوانٍ، عرض Channel Expert سلسلة الرسائل التي أكد فيها قسم الشؤون المالية السعر السنوي البالغ 550 دولارًا لكل مستخدم، إلى جانب روابط إلى قائمة الأسعار والموافقة القانونية.

تتبع العملية الأساسية نمطًا ثابتًا:

ينشر المستخدم سؤالاً أو يستدعي وكيل AI في قناة

يقوم الوكيل بمسح سلاسل المحادثات والملفات والتطبيقات المدمجة ذات الصلة مثل Salesforce أو Google Drive.

تقوم طبقة الأذونات في Slack بتصفية النتائج لتتوافق مع حقوق الوصول الحالية للمستخدم.

يعرض Agent إجابة موجزة مع مراجع المصادر في أقل من خمس ثوانٍ.

ينقر المستخدم للحصول على سياق أعمق أو يقبل الملخص ويواصل العمل

ينطبق نفس التدفق سواء كان شخص ما يسأل عن حالة الصفقة أو يحل مشكلة إعادة تعيين كلمة المرور أو يتتبع مستند سياسة.

لا يعرض الوكيل سوى ما يمكن للمستخدم رؤيته بالفعل، مما يحافظ على الأمان ويقلل وقت الاستجابة من دقائق إلى ثوانٍ.

التكامل والتوافق مع النظام البيئي

يتصل Slack بالأدوات التي تستخدمها الفرق بالفعل. يستخرج Einstein GPT بيانات CRM الحية من Salesforce، بحيث يمكن لممثلي المبيعات الاستفسار عن حالة الصفقات أو تحديثات خط الأنابيب دون مغادرة قناتهم.

يضيف Slack Marketplace تطبيقات الذكاء الاصطناعي من Anthropic وGoogle وPerplexity وDropbox وNotion، مما يتيح لهذه الخدمات الرد على الأسئلة مباشرة في واجهة Slack. ويأخذ Enterprise Search هذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال المسح عبر Google Drive وBox وJira وOutlook عندما يقوم شخص ما بتشغيل استعلام.

يقوم الذكاء الاصطناعي بفحص سلاسل المحادثات في Slack والملفات الخارجية، ثم يصنف كل شيء حسب الأهمية في مجموعة نتائج واحدة. يتولى Workflow Builder الجانب المتعلق بالأتمتة، حيث يمرر المطالبات إلى OpenAI أو Anthropic وينشر النتائج مرة أخرى في القنوات لأغراض مثل الترجمة أو ملخصات التذاكر.

المكون وظيفة الأعمال Slackbot (مدعوم بالذكاء الاصطناعي) إجابات فورية على الأسئلة الروتينية خبير القناة توصيات سياقية من معرفة الفريق تطبيقات Agentforce تحديثات CRM وحل التذاكر واسترجاع البيانات واجهة برمجة تطبيقات البحث في الوقت الفعلي وصول آمن ومصرح به إلى بيانات المحادثة

هذا النظام البيئي المفتوح يجعل Slack بمثابة طبقة ربط بين الأدوات المتنوعة، مما يقلل من التبديل بين السياقات ويظهر الإجابات أينما تجري المحادثة.

أخبار المجتمع ورأي المستخدمين الأوائل

تكشف ردود الفعل الأولية على Slack’s agentic AI عن انقسام بين المتحمسين والمتشككين.

من ناحية، يثني المستخدمون المتمرسون على سير العمل غير المتزامن والتكامل السلس. ومن ناحية أخرى، يتساءل المسؤولون المهتمون بالتكلفة عما إذا كانت مجموعة الميزات تبرر ارتفاع السعر.

إليك ما نشره المستخدمون الحقيقيون:

"إضافة بقيمة 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، و Slack يفرض ذلك على الشركة بأكملها. معظم أعضاء فريقنا لا يستخدمون هذه الميزات حتى." ( Reddit

"ميزات قليلة جدًا مقابل تكلفة عالية. لا فائدة. مزحة." ( Reddit

"إرسال رسائل إلى وكيل على Slack سريع وبديهي. الطبيعة غير المتزامنة رائعة." ( Reddit

تُظهر هذه الاقتباسات نمطًا أوسع: الفرق التي تعتمد بالفعل بشكل كبير على Slack و Salesforce ترى عائدًا فوريًا على الاستثمار، بينما يتردد المستخدمون الأقل استخدامًا في دفع أسعار المؤسسات مقابل الذكاء الاصطناعي الذي قد يستخدمونه بضع مرات فقط في الأسبوع. مع قيام Slack بتحسين مستويات الأسعار وإضافة عناصر تحكم أكثر دقة في الميزات، قد يتحول المزاج العام إلى إيجابي.

خارطة الطريق وتوقعات النظام البيئي

يُظهر الجدول الزمني لمنتجات Slack مسارًا واضحًا من الذكاء الاصطناعي التخاطبي إلى الأتمتة الكاملة للوكلاء.

في عام 2023، طرحت الشركة Slack GPT وفتحت نسخة تجريبية لملخصات سلاسل المحادثات وإجابات البحث. بحلول فبراير 2024، أصبحت هذه الميزات متاحة للجميع، تلا ذلك إطلاق خطط Business+ و Enterprise+ في منتصف عام 2025.

في Dreamforce في سبتمبر 2025، كشفت Slack عن رؤيتها لـ "agentic OS" إلى جانب تطبيقات Agentforce وأدوات المطورين (Real-Time Search API، Model Context Protocol) في إصدار تجريبي مغلق.

وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن يتم طرح واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي من Slack في أوائل عام 2026، مما يتيح لأي مطور إنشاء وكلاء مدركين للسياق على مستوى الإنتاج.

قد تتضمن التحديثات المستقبلية وكلاء تدريب استباقيين وروبوتات ذكية لإدارة المشاريع وأتمتة أكثر ثراءً تستفيد من سنوات من بيانات المحادثات.

يشير تحول Salesforce في عام 2025 إلى رصيد الذكاء الاصطناعي القائم على الاستخدام أيضًا إلى أنه بحلول عام 2026، قد يشتري عملاء Slack سعة (رصيد) لتفاعلات الوكلاء بدلاً من دفع رسوم ثابتة لكل مستخدم.

يمكن أن يخفف هذا النموذج المرن من الضغط على الميزانية ويشجع على تجربة الوكلاء المخصصين.

كم تبلغ تكلفة Slack Agentic AI؟

تغيرت أسعار Slack AI في أغسطس 2025 عندما تخلت الشركة عن الإضافة المستقلة التي تبلغ قيمتها 10 دولارات لكل مستخدم ودمجت الذكاء الاصطناعي المتقدم في خطة Business+ بسعر 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (بزيادة عن 12.50 دولارًا).

تتضمن جميع المستويات المدفوعة الآن ميزات AI أساسية مثل ملخصات المحادثات وملاحظات الاجتماعات، ولكن الوظائف الكاملة مثل إجابات البحث AI وملخصات القنوات وملخصات الملفات والترجمات تتطلب Business+ أو أعلى.

تتضمن خطة Enterprise+ الجديدة، التي تجمع بين Enterprise Search وتكاملات Salesforce الأعمق، أسعار المبيعات للاتصالات، وغالبًا ما تُباع كجزء من صفقات Salesforce AI Cloud الأوسع نطاقًا.

تُضاف تكاليف الحوسبة وخدمات التكامل إلى المجموع.

يستهلك وكلاء Agentforce رصيد API، وقد تحتاج الفرق التي تنشئ سير عمل مخصص إلى ساعات عمل المطورين لتكوين اتصالات بروتوكول سياق النموذج.

تحصل المؤسسات التي تستخدم بالفعل مجموعة Agentforce 1 من Salesforce (550 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم سنويًا) على وصول إلى Slack Enterprise+، مما يمكن أن يعوض الإنفاق الإضافي.

يمكن للعملاء القدامى الذين اشتروا الإضافة البالغة 10 دولارات قبل يونيو 2025 الاحتفاظ بها حتى التجديد التالي، ولكن يجب على المشترين الجدد اعتماد هيكل الخطة المعدل.