الذكاء الاصطناعي الوكلي من Oracle: هل هو الحلقة المفقودة في عملياتك؟

تخيل أن فريق المشتريات لديك ينتظر ثلاثة أيام للحصول على موافقة بسيطة على فاتورة بينما يغرق قسم المالية في عمليات التسوية اليدوية.

تخيل الآن وكلاء ذكيين يتولون هذه المهام في دقائق، ويتعلمون سير عملك، وينسقون بين الأقسام دون تدخل بشري.

دخلت Oracle مجال الذكاء الاصطناعي الوكلي في مارس 2025 بمنصة تعد بتحقيق هذا التحول بالضبط.

فيما يلي، نستكشف كيفية عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل من Oracle، وما يميزه، وما إذا كان يفي بوعده في مجال الأتمتة لفرق الشركات المتوسطة والمؤسسات.

النقاط الرئيسية

تدمج Oracle الذكاء الاصطناعي الوكلي مباشرة في Fusion Cloud دون أي تكاليف ترخيص إضافية.

يتيح AI Agent Studio أتمتة سير العمل بدون ترميز باستخدام بيانات وقواعد المؤسسة.

تقلل الوكالات المعدة مسبقًا من الشركاء من وقت الإعداد وتجتاز مراجعات الامتثال الصارمة.

تتيح بروتوكولات MCP و A2A التعاون الآمن بين الوكلاء عبر الأنظمة الأساسية على نطاق واسع.

هل تقدم Oracle الذكاء الاصطناعي الوكولي؟

نعم. أطلقت Oracle AI Agent Studio في CloudWorld London في مارس 2025، حيث قامت بدمج قدرات الوكيل مباشرة في تطبيقات Fusion Cloud.

تأتي المنصة مزودة بأكثر من 50 وكيلًا مسبقًا يعملون بالفعل داخل وحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة رأس المال البشري (HCM) وسلسلة التوريد وتجربة العملاء دون أي تكلفة إضافية على المشتركين في Fusion.

يعمل Agent Studio كمنشئ بدون ترميز حيث يمكن لمستخدمي الأعمال تجميع وكلاء مخصصين من خلال قوالب السحب والإفلات، وتنسيق سير عمل متعدد الوكلاء، والاختيار من بين نماذج مثل Cohere Command R+ أو Meta Llama 3.

قامت Oracle ببناء هذه الوكالات مع وصول أصلي إلى بيانات Fusion وقواعد العمل وسياسات الأمان بدلاً من إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة القديمة. يمنح هذا الاختيار المعماري وكلاء Oracle سياقًا فوريًا يجب على أدوات الجهات الخارجية إعادة بنائه من خلال استدعاءات API.

يضع هذا الإصدار Oracle في منافسة مباشرة مع Salesforce Agentforce و Microsoft Copilot Studio وعروض ServiceNow، على الرغم من أن استراتيجية Oracle في تجميع المنتجات تتناقض بشكل حاد مع المنافسين الذين يفرضون رسوم استهلاك أو إضافات لكل مستخدم.

كيف يعمل بالفعل؟

في جوهرها، تفصل منصة Oracle الوكيلة إنشاء الوكيل عن التنفيذ.

يوفر Agent Studio لوحة مرئية حيث يمكنك تحديد هدف الوكيل، على سبيل المثال "الموافقة التلقائية على أوامر الشراء التي تقل قيمتها عن 5000 دولار عندما يكون الميزانية متاحة".

ثم تقوم بتعيين مجموعة من المهارات للوكيل، وهي موصلات API مسبقة الصنع لوحدات Fusion مثل الحسابات الدائنة أو الميزانية أو إدارة الموردين.

يقوم الوكيل بتجميع خطة متعددة الخطوات، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات (API) الضرورية بالتسلسل، وتقييم النتائج وفقًا لقواعد الموافقة الخاصة بك، وإما إكمال المهمة أو رفع الحالات الاستثنائية إلى مراجع بشري.

وراء الكواليس، تستخدم منصة Oracle محرك استدلال يقسم التعليمات عالية المستوى إلى إجراءات منفصلة.

إذا طلب مستخدم من وكيل "تسوية تقارير نفقات الشهر الماضي"، يقوم الوكيل بالاستعلام عن الإيصالات غير المتطابقة في وحدة النفقات، ومقارنة معاملات بطاقات الائتمان، والإبلاغ عن الحالات الشاذة، وصياغة تقرير موجز.

تعمل حلقة الاستدلال على Oracle Cloud Infrastructure جنبًا إلى جنب مع نموذج اللغة الكبير المختار، بحيث يمكن للمؤسسات تبديل النماذج، مثل التبديل من Cohere إلى OpenAI GPT-4o، دون إعادة كتابة منطق الوكيل.

المكون وظيفة الأعمال AI Agent Studio أداة إنشاء بدون ترميز لتصميم سير عمل الوكلاء وتحديد قواعد الموافقة طبقة Fusion API الوصول المباشر إلى بيانات ERP و HCM و SCM و CX دون الحاجة إلى برامج وسيطة موجه Multi-LLM دعم نماذج OpenAI و Anthropic و Cohere و Google و Meta المستضافة على OCI سوق الوكلاء وكلاء معتمدون من الشركاء يتم نشرهم بشكل أصلي في بيئة Fusion الخاصة بك

السوق مثير للاهتمام بشكل خاص.

بحلول أكتوبر 2025، كانت Oracle قد وسعت الاستوديو ليشمل مئات الوكلاء المتخصصين في مجالات صناعية محددة من شركاء مثل Deloitte و IBM. يخضع كل وكيل لمراجعة امتثال من 21 نقطة تغطي الأمان والدقة وكفاءة الرموز قبل أن تنشرها Oracle.

يقلل هذا الفحص من مخاطر نشر أتمتة غير مختبرة في أنظمة المالية أو الموارد البشرية للإنتاج.

كيف يبدو ذلك في الواقع؟

لنأخذ على سبيل المثال موردًا متوسط الحجم في مجال الرعاية الصحية يدير 200 طلب شراء أسبوعيًا.

قبل استخدام الذكاء الاصطناعي الوكلي من Oracle، كان محلل المشتريات يقضي الصباح في مطابقة بنود أوامر الشراء مع الفواتير، والتحقق من توفر الميزانية، وتوجيه الموافقات عبر سلاسل البريد الإلكتروني. بحلول الوقت الذي تمت فيه الموافقة النهائية على طلب عاجل لشراء قفازات جراحية، كان قد مر ثلاثة أيام.

بعد نشر وكيل Oracle من طلب الشراء إلى العقد من السوق، تم تقليص سير العمل بشكل كبير:

إنشاء طلب الشراء: يقدم رئيس القسم طلب شراء في Fusion Procurement. التحقق من الوكيل: يتحقق الوكيل من مستويات المخزون، ويتحقق من رموز الميزانية، ويؤكد حالة امتثال المورد في الوقت الفعلي. التوجيه الآلي: بالنسبة للطلبات التي تقل قيمتها عن 5000 دولار، يقوم الوكيل بالموافقة تلقائيًا وإنشاء أمر شراء. بالنسبة للمبالغ الأعلى، يتم رفعها إلى المدير المالي مع مذكرة تبرير مملوءة مسبقًا. التعلم المستمر: يقوم الوكيل بتمييز تجاوزات الميزانية المتكررة في أقسام معينة ويقترح عتبات موافقة معدلة كل ثلاثة أشهر.

يركز محلل المشتريات الآن على المفاوضات مع الموردين والتوريد الاستراتيجي، بينما يتولى الوكيل 80 في المائة من عمليات الموافقة الروتينية. يتكرر هذا النمط في عمليات إغلاق الحسابات المالية وقوائم مراجعة توظيف الموظفين وتصنيف تذاكر خدمة العملاء.

هذا المكسب في الكفاءة يثير سؤالًا طبيعيًا: إذا كان هناك العديد من الموردين الذين يقدمون الذكاء الاصطناعي الوكلي، فلماذا تختار Oracle؟

ما الذي يميز Oracle؟

الميزة الرئيسية التي تميز Oracle هي التكامل الأصلي مع Fusion.

غالبًا ما يتطلب المنافسون تطوير واجهة برمجة تطبيقات مخصصة أو موصلات تابعة لجهات خارجية للوصول إلى بيانات المؤسسة. تعمل وكلاء Oracle داخل نفس نطاق الأمان الخاص بنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك، حيث يرثون ضوابط الوصول القائمة على الأدوار تلقائيًا.

عندما يسحب الوكيل البيانات المالية للتنبؤ، فإنه يلتزم بنفس قواعد إخفاء البيانات التي تنطبق على المستخدمين البشريين في هذا الدور. لا توجد طبقة أذونات منفصلة، ولا سياسات حوكمة مكررة.

الميزة الثانية هي المرونة متعددة النماذج.

بينما تقيدك بعض المنصات بنموذجها الخاص، تدعم Oracle نماذج OpenAI GPT-4 و Anthropic Claude و Cohere Command R+ و Google Gemini وحتى xAI التي تعمل على Oracle Cloud Infrastructure.

يمكن للفرق اختبار النموذج الأفضل لأداء استخراج الفواتير مقابل الاستعلام باللغة الطبيعية، ثم توجيه المهام وفقًا لذلك. تتولى المنصة تتبع استخدام الرموز وتوزيع التكاليف لكل نموذج، بحيث يمكن لقسم الشؤون المالية معرفة أين تتركز نفقات الذكاء الاصطناعي بالضبط.

تشمل نقاط القوة الرئيسية الأخرى ما يلي:

لا حاجة إلى ترميز مخصص لواجهات برمجة تطبيقات Fusion : يمكن للوكلاء الوصول إلى جميع الوحدات النمطية فورًا.

حجم نظام الشركاء : أكثر من : أكثر من 32,000 مطور معتمد تم تدريبهم على Agent Studio في Accenture و Deloitte و IBM.

حوكمة مدمجة: يسجل كل وكيل قراراته، مما يجعل عمليات التدقيق سهلة.

ولكن المقابل هو تركيز Oracle على النظام البيئي. إذا كان نظامك يعتمد بشكل كبير على Salesforce أو SAP، فإن مزايا Oracle الأصلية تقل. يبرز Agent Studio بشكل أكبر بالنسبة للمؤسسات التي التزمت بالفعل بـ Fusion Cloud أو تخطط للانتقال إليه.

عمق التكامل أمر بالغ الأهمية، لذا دعونا ندرس كيفية اتصال Oracle بالمشهد التكنولوجي الأوسع.

التكامل والتوافق مع النظام البيئي

صممت Oracle Agent Studio للعمل ضمن Fusion، ولكنها تدرك أيضًا أن الشركات تعمل في بيئات مختلطة.

تدعم المنصة بروتوكول سياق النموذج (MCP)، وهو معيار ناشئ يتيح للوكلاء الاستعلام عن مصادر البيانات الخارجية مثل SharePoint أو Snowflake أو Databricks دون الحاجة إلى إنشاء موصلات مخصصة.

يمكن للوكيل الذي يقوم بتجميع توقعات ربع سنوية أن يستخرج بيانات المبيعات التاريخية من Fusion ERP، ويجمعها مع بيانات اتجاهات السوق من مستودع تحليلات خارجي، ويُنشئ نماذج سيناريوهات في سير عمل واحد.

لتنسيق الوكلاء متعددي الموردين، تنفذ Oracle موصلات Agent2Agent (A2A).

تخيل وكيل مشتريات في Oracle Fusion يسلم مهمة شحن إلى وكيل لوجستي يعمل على IBM watsonx Orchestrate.

ينقل إطار عمل A2A السياق، مثل رقم أمر الشراء وتاريخ التسليم وتفضيلات شركة النقل، بشكل آمن بين الأنظمة. يحتفظ كل وكيل بحدود الأمان الخاصة به، ولكن عملية التسليم تكون شفافة للمستخدم النهائي.

نقطة التكامل طبيعة الملاءمة Oracle Fusion Cloud وصول مباشر إلى واجهة برمجة التطبيقات مع قواعد أمان وقواعد عمل موروثة وكلاء الطرف الثالث (IBM، Salesforce) تبادل البيانات عبر موصلات MCP و A2A مع تخزين آمن لبيانات الاعتماد مزودي Multi-LLM (OpenAI و Anthropic و Google) توجيه النماذج من خلال OCI باستخدام لوحة معلومات قابلة للمراقبة موحدة سوق الشركاء يتم نشر الوكلاء المعتمدين بشكل أصلي في سير عمل Fusion بتثبيت بنقرة واحدة

السوق مدمج مباشرة في تطبيقات Fusion، بحيث يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تصفح وكلاء الطرف الثالث واختبارهم ونشرهم دون مغادرة واجهة ERP.

تقوم Oracle بالتحقق من صحة كل وكيل في السوق مقابل قائمة مراجعة مكونة من 21 نقطة تغطي الامتثال والأمان والأداء قبل الموافقة. يقلل هذا التنظيم من مخاطر دخول الأتمتة غير الموثوقة إلى أنظمة الإنتاج.

بعد الانتهاء من التكامل، كيف يمكن للفرق تطبيق الذكاء الاصطناعي الوكلي دون تعطيل العمليات؟

أخبار المجتمع ورأي المستخدمين الأوائل

تباينت ردود الفعل الأولية على AI Agent Studio من Oracle بين التفاؤل الحذر والتشكيك المترقب.

على Reddit’s r/GenAI4all، كتب أحد المستخدمين: "يبدو رائعًا، ولكن إذا لم يؤدِ إلى تبسيط سير العمل فعليًا، فسيكون مجرد ضجة إعلامية أخرى حول الذكاء الاصطناعي". واعترف معلق آخر: "لم أثق في أي منتج من منتجات Oracle منذ التسعينيات ولا أنوي أن أبدأ الآن". وأضاف ثالث: "إذا كان يضيف المزيد من النقرات ولوحات المعلومات دون مكاسب حقيقية، فهو مجرد ذكاء اصطناعي مع خطوات إضافية".

يحكي عملاء المؤسسات قصة مختلفة، حيث تُظهر عمليات النشر الفعلية نتائج قابلة للقياس بينما لا يرى المشككون سوى الوعود.

قالت إميلي كرو، مديرة تكنولوجيا المعلومات في Choctaw Nation: "لقد اعتمدنا بالفعل أكثر من 40 قدرة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونتطلع إلى الاستفادة من المزيد من وكلاء الذكاء الاصطناعي من Oracle لتقديم دعم أفضل لموظفينا وتحسين الكفاءة التشغيلية."

أشادت شركة Milwaukee Tool، وهي موزع تصنيعي، بوكلاء Oracle المدمجين لتمكنهم من الحفاظ على نمو مزدوج الرقم دون زيادة عدد الموظفين بشكل متناسب في تنفيذ الطلبات.

يرى محللو الصناعة إمكانات في هذا المجال، على الرغم من أنهم لا يكتبون شيكات على بياض.

عبّرت ميكي نورث ريزا من IDC عن وجهة نظرها المتفائلة عندما قالت: "مع إطلاق AI Agent Marketplace، ترفع Oracle مستوى التوقعات، مما يسهل على الشركات اعتماد وتوسيع نطاق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي."

يعكس هذا الرأي إجماعًا أوسع بين المحللين على أن النهج المتكامل الذي تتبعه Oracle يحل مشكلات حقيقية لا تزال تواجه المنافسين عند دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القديمة.

التحذير هو مخاطر التنفيذ، التي تظل عالية لأي مؤسسة تبدأ ببيانات غير دقيقة أو ملكية غير واضحة للعمليات.

خارطة الطريق وتوقعات النظام البيئي

تتحرك Oracle بسرعة لترسيخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي الوكالي قبل أن يقلص المنافسون الفارق. هناك ثلاثة معالم رئيسية ترسخ خارطة الطريق.

في أوائل عام 2026، ستطلق Oracle Ask Oracle، وهي صفحة رئيسية باللغة الطبيعية لتطبيقات Fusion.

بدلاً من التنقل بين القوائم، يكتب المستخدمون أو ينطقون طلبات مثل "اعرض لي جميع الفواتير المتأخرة التي تزيد قيمتها عن 10,000 دولار" ويقوم النظام بإرجاع لوحات معلومات قابلة للتنفيذ.

ستعرض هذه الواجهة توصيات الوكيل بشكل استباقي، على سبيل المثال اقتراح إعادة تخصيص الميزانية عندما تختلف اتجاهات الإنفاق عن التوقعات.

بحلول الربع الثالث من عام 2026، تخطط Oracle لإطلاق مجموعة ضخمة من وحدات الذكاء الاصطناعي على بنيتها التحتية السحابية، بدءًا من 50,000 وحدة معالجة رسومات AMD Instinct MI450.

ستدعم هذه المجموعة تدريب النماذج والاستدلال عالي الإنتاجية للعملاء الذين يستخدمون سير عمل وكلاء معقد. يؤكد هذا الاستثمار طموح Oracle للتنافس مع AWS و Azure و Google Cloud كمزود حوسبة ذكاء اصطناعي من الدرجة الأولى.

أكثر ما تم الحديث عنه هو شراكة Oracle مع OpenAI، وهي صفقة مدتها خمس سنوات تبلغ قيمتها المحتملة 300 مليار دولار في سعة السحابة.

إذا تم تحقيق ذلك بالكامل بحلول عام 2027، ستصبح OpenAI واحدة من أكبر عملاء Oracle في مجال الخدمات السحابية، وسيستفيد عملاء Fusion من الشركات من قربهم من النماذج الأساسية المتطورة المستضافة على OCI.

قد تتيح هذه الشراكة أيضًا أسعارًا تفضيلية لعملاء Oracle الذين يستخدمون GPT-4 أو النماذج المستقبلية.

توقع كلاي ماجويرك، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في Oracle، أن الذكاء الاصطناعي الوكالي سيكون موجودًا في جميع تطبيقاتنا السحابية في غضون ثلاث سنوات، مما يحول SaaS من Oracle إلى منصة عمليات مستقلة تتعلم باستمرار.

مع أخذ هذه الخطط الطموحة في الاعتبار، ما هي تكلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي الوكلي من Oracle على نطاق واسع؟

كم تبلغ تكلفة الذكاء الاصطناعي الوكلي من Oracle؟

تقوم Oracle بهيكلة الأسعار لإزالة الصدمة الناتجة عن الترخيص التقليدي للذكاء الاصطناعي. يتم تضمين AI Agent Studio دون أي تكلفة إضافية لعملاء Fusion Cloud الحاليين.

يمكنك إنشاء ونشر وتشغيل أي عدد من الوكلاء المخصصين يدعمه اشتراكك دون دفع رسوم لكل وكيل. تخلصك هذه الحزمة من الأسعار الباهظة التي يفرضها بعض المنافسين على كل سير عمل آلي.

بالنسبة للعملاء الذين يرغبون في استضافة الوكلاء على Oracle Cloud Infrastructure بشكل مستقل عن Fusion، تتقاضى خدمة OCI Generative AI Agents 0.003 دولارًا أمريكيًا لكل 10,000 حرف يتم معالجتها (الإدخال والإخراج معًا).

تستهلك المحادثة النموذجية للوكيل التي تعالج أمر شراء مكون من 2000 حرف وتولد ملخصًا مكونًا من 500 حرف 2500 حرف، بتكلفة تبلغ حوالي 0.00075 دولارًا لكل معاملة. على نطاق واسع، ستدفع المؤسسة التي تعالج 100000 معاملة شهريًا حوالي 75 دولارًا كرسوم تنفيذ.

تنشأ تكاليف إضافية من تخزين قاعدة المعرفة لتوليد معزز بالاسترجاع (0.0084 دولار لكل جيجابايت في الساعة) واستيعاب البيانات عند تحميل المستندات في سياق الوكيل (0.0003 دولار لكل 10,000 حرف).

يمكن للمؤسسات التي تحتاج إلى سعة GPU مخصصة لضبط النماذج المخصصة حجز خدمة OCI Generative AI Service Dedicated hosting بسعر 12 دولارًا تقريبًا لكل وحدة ساعة من الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن Oracle تقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا مع رصيد بقيمة 300 دولار لمستخدمي OCI الجدد.

تظهر التكاليف الخفية في خدمات التكامل إذا كانت بيئة Fusion الخاصة بك تتطلب تخطيطات بيانات مخصصة أو جسور أنظمة قديمة.

تقوم شركاء Oracle مثل Accenture و Deloitte بفوترة ساعات الاستشارات بشكل منفصل، لذا ضع في اعتبارك 10 إلى 20 في المائة من ميزانية مشروع الوكيل للخدمات المهنية ما لم يكن فريقك الداخلي معتمدًا بالفعل على Agent Studio.

الخلاصة: أسعار Oracle شفافة وتنافسية، خاصة بالنسبة لعملاء Fusion الذين يتجنبون فخ الترخيص لكل وكيل. تتناسب الرسوم المستندة إلى الاستهلاك مع الاستخدام، مما يجعل التجارب الأولية ميسورة التكلفة وعمليات النشر الكبيرة قابلة للتنبؤ.

خاتمة

يقدم Agent Studio من Oracle قيمة حقيقية إذا كنت تستخدم Fusion Cloud بالفعل ويمكنك تحمل منحنى التعلم قبل نشر الإنتاج.

يتجاوز التكامل الأصلي تعقيدات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يفرضها المنافسون، ولكن النجاح يعتمد على جودة البيانات ووضوح العمليات، وهو ما يقلل العديد من الفرق من شأنه.

جرب سير عمل روتيني واحد مثل الموافقات على الفواتير لمدة 30 يومًا، وتتبع الدقة ووقت الدورة مقارنة بخط الأساس اليدوي الخاص بك.

بالنسبة للمتاجر الملتزمة بـ Oracle والتي تتمتع بإدارة بيانات نظيفة وموارد تحسين مخصصة، فإن التسعير المجمّع ونظام السوق البيئي يبرران الاستثمار على طبقات الجهات الخارجية.