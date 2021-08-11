أهم النصائح لإدارة المشاريع للطلاب

سواء كنت قد بدأت للتو دراستك الثانوية أو كنت تنهي أطروحة الدكتوراه، فإن الحياة الأكاديمية تأتي مع تجارب فريدة لا يمكن إنكارها.

كطالب، لا تتاح لك الفرصة لتوسيع معارفك الفكرية فحسب، بل تتاح لك أيضاً فرصة الاختلاط مع أقران جدد وربما حتى السفر حول العالم! هناك سبب يجعل عمك يخبرك باستمرار أن الكلية كانت أفضل أوقات حياته.

ومع ذلك، ليس من السهل بالتأكيد التعامل مع الضغوط والمسؤوليات التي تجلب النجاح الأكاديمي.

أحد الأمثلة على ذلك هو سهولة تشتيت انتباه الطلاب مع انتشار كل شيء على الإنترنت والاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة والتكنولوجيا. بحث أجراه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أظهر أن تقييد استخدام الهواتف المحمولة أدى في الواقع إلى تحسين نتائج الاختبارات.

لمساعدتك في التعامل مع عدد لا يحصى من التحديات والمشتتات التي ستواجهها، سنشاركك في هذا المنشور بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على هدوئك وتحقيق أي هدف.

ملاحظة: اطلع على كيفية انقر فوق للطلاب يمكن أن يساعدك في سحق مشاريعك الصفية!

1. فرِّق بين واجباتك الدراسية

يمكن لمجموعة من الواجبات المنزلية التي لا نهاية لها، وملاحظات المحاضرات، والأنشطة اللامنهجية أن تجعل من السهل أن تنزلق الأمور من بين يديك.

وفي حين أن دفاتر الملاحظات الحلزونية ودفاتر الملاحظات اللاصقة قد تكون فعالة في تذكر الأشياء في على المدى القصير ، إذا كنت تريد حقًا تحقيق أهدافك، فأنت بحاجة إلى إنشاء نظام لنجاح الطلاب .

مع ClickUp التسلسل الهرمي ، فمن السهل القيام بذلك.

مع قالب مشروع الطالب يمكنك تقسيم عملك حسب المقرر الدراسي لتصور ما يجب القيام به بسهولة:

المشروع: اسمك (أو اسم مشروع الفصل)

القوائم: واحدة لكل فصل دراسي

المهام: قائمة عناصر العمل أنت مسؤول عنها في كل فصل (التحضير للامتحانات، الواجبات المنزلية، إلخ)

يمكنك حتى الفرز و/أو فلتر مهامك لتكبير ما هو مهم!

مكافأة: الأهداف الذكية للطلاب

### تنظيم المشاريع الجماعية

بمجرد إعداد الهيكل الخاص بك، ستحتاج إلى إيجاد طرق للتعاون الفعال في العمل الجماعي. من المهم تحديد مكان مركزي واحد يمكنك من خلاله التواصل مع زملائك، وكذلك العثور على أدوات تساعدك على تفويض عناصر العمل إلى أشخاص مختلفين.

لحسن الحظ، يمكنك الحفاظ على هذا التنظيم بسيطًا ومتماسكًا باستخدام ClickUp مهمة .

ضمن مهامك، يمكنك الدردشة مع زملائك في الفريق في سلسلة التعليقات، وإشارة @ إلى الأشخاص حتى يتم إعلامهم بالتحديثات ذات الصلة. يمكنك حتى تعيين تعليق لمستخدم آخر لتفويض عناصر الإجراءات الصغيرة.

على الجانب الأيسر، يمكنك إضافة تفاصيل غنية في وصف المهمة لإعلام زملائك في الفريق بما يحدث، وحتى تضمين مقاطع فيديو وصور لمزيد من التفاصيل.

2. الحفاظ على المساءلة

هل قررت بالضبط متى ستقوم بإعداد دليل الدراسة لصف اللغة الإسبانية؟ ماذا عن تصنيف مهامك الأكثر أهمية لهذا اليوم؟ هل تستفيد من وقت الفراغ موارد الدراسة للطلاب ?

إن احتمال الإجابة على هذه الأسئلة يمكن أن يرسلك إلى دوامة لا نهاية لها من المماطلة التي لا تنتهي من المماطلة التي يثقلها الشعور بالذنب. لحسن الحظ، يحتوي ClickUp على بعض الميزات البسيطة التي يمكن أن تساعدك!

الإعداد الحالات المخصصة لتحديد المراحل المختلفة لسير العمل الخاص بك.

ما عليك سوى نقل كل مهمة إلى الحالة التالية أثناء تقدمك حتى تتمكن دائمًا من مراقبة تقدمك. ولا تقلق، لدينا بالفعل بعض الحالات الرائعة التي أعددناها لك في قالب الطالب!

لـ إلهام فيما يتعلق بالحالات، راجع المراحل الأربع لدورة حياة المشروع قوالب من Venngage. تضمين التواريخ. إضافة تواريخ البدء والاستحقاق للمهام الخاصة بك عن طريق سحبها وإفلاتها في تقويم ClickUp. يمكنك القيام بأشياء رائعة مثل تلوين المهام حسب القائمة أو الحالة، أو حتى مزامنة مهامك مباشرةً مع التقويم الخارجي .

تحديد الأولويات. الأولويات هي أيضًا ميزة مفيدة للغاية لمساعدتك على مواجهة أكثر عناصر العمل العاجلة . قم بتصنيف المهام كأولوية "عاجلة" أو "عالية" أو "عادية" أو "منخفضة"، ثم قم بفرزها في عرض القائمة لرؤيتها مرتبة من الأعلى إلى الأسفل. تحديد الأولويات أمر حيوي عند إنشاء استراتيجيات إدارة الوقت .

يمكنك حتى حفظ طريقة العرض المصنفة في صورة المفضلة للعودة إليه في أي وقت!

3. لا تهتم بالأشياء الصغيرة

لقد اختبرنا جميعًا ذلك الإحساس بالرعب الزاحف مع اقتراب موسم الامتحانات.

ليس لديك فقط 37 اختبارًا نهائيًا للتحضير لها، ولكنك أخبرت جوي أيضًا أنك ستنظمين حفل الربيع الرسمي معه.

وتعتمد ميليسا عليك لتسليم دليل الدراسة لمادة الأحياء. أوه، وعيد ميلاد والدتك قادم.

خلال تلك الأوقات العصيبة في المدرسة، تذكري فقط أن ليس كل مهمة تتطلب نفس المستوى من الجهد والتحضير. وليس عليك تتبع كل شيء في رأسك. فباستخدام النظام الصحيح، يمكنك تقسيم كل شيء إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة.

ميزتان لك: المهام الفرعية و قوائم المراجعة .

تعكس المهام الفرعية أجسام مهامها الرئيسية وبالتالي تسمح لك بإضافة الكثير من التفاصيل. يمكن أن يكون لديك حالات منفصلة وسلاسل محادثات وحتى قوائم تدقيق داخل المهمة الفرعية.

من ناحية أخرى، قوائم التدقيق هي كل ما يتعلق بالعناصر التي "أُنجزت" أو "لم تُنجز". هذه هي لعناصر الإجراءات البسيطة للغاية التي يمكنك فقط وضع علامة عليها أثناء تقدمك!

الخلاصة

الانضباط الذاتي القوي ليس هو المفتاح الوحيد لتكون طالبًا رائعًا. في الواقع، يرتبط النجاح الأكاديمي بنفس القدر بكيفية إعدادك لبيئتك لتحقيق أهدافك. يجدر بك إجراء بحثك قبل الالتزام بأي برنامج جديد. نوصي بشدة بإلقاء نظرة على G2Crowd's أفضل مخطط برامج إدارة المشاريع لتحديد الأدوات التي تحتاجها لمشروعك القادم بسرعة.

من خلال إنشاء نظام إدارة مشروع يمكن الاعتماد عليه وترغب في استخدامه بالفعل، ستوفر على نفسك التوتر وتستعيد الوقت الذي يمكنك أن تقضيه في الاستمتاع بحياتك الطلابية!