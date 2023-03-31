الولايات التي لديها أعلى معدل لرواد الأعمال الجدد

هل تعلم أن الولايات الأمريكية في الجنوب أنتجت رواد أعمال أكثر من أي منطقة أخرى في البلاد؟ انقر فوق مستعمل مؤشرات كوفمان لبيانات ريادة الأعمال للعثور على الولايات الـ 15 التي لديها أعلى معدلات لريادة الأعمال الجديدة. يستخدم كوفمان بيانات من مكتب الإحصاء ومكتب إحصاءات العمل لتحليل ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

يصنف هذا التحليل لبيانات كوفمان الولايات حسب معدل أصحاب الأعمال الجديدة كنسبة مئوية من سكان الولاية. ويشمل ذلك الشركات المسجلة وغير المسجلة، وكذلك الشركات التي لديها موظفين أو بدون موظفين.

يتم كسر الروابط حسب عدد الوظائف التي تم إنشاؤها للفرد الواحد. يتم أيضًا تضمين معدلات بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد ولكن لا يتم أخذها في الاعتبار في الترتيب. يسلط التصنيف الضوء على استمرار الاتجاهات طويلة الأجل التي لوحظت في خلق الوظائف في الولايات المتحدة.

فثقافة ريادة الأعمال تتوسع خارج المناطق الساحلية التي كانت تتركز فيها في السابق إلى المراكز السكانية الجنوبية لبعض الوقت. وكانت عمليات التسريح من العمل والاضطرابات في أماكن العمل التي ظهرت مع الجائحة في عامي 2020 و2021 بمثابة جرعة دعم لثقافة الشركات الناشئة، مما عزز من تكوين الشركات الجديدة في جميع المجالات، وفقًا بيانات تطبيقات الأعمال الجديدة من مصلحة الضرائب

الولايات الجنوبية - بما في ذلك تكساس، وأوكلاهوما، و أركنساس -أمضيا السنوات الأخيرة يتنافسان على وظائف التكنولوجيا الفائقة من خلال صفقات حوافز حظيت بتغطية إعلامية كبيرة. وغالبًا ما كانت كل ولاية من بين المتنافسين النهائيين على مصانع التصنيع الجديدة وعمليات نقل المقرات الرئيسية.

ومن الأمثلة على ذلك الشركات الناشئة للسيارات الكهربائية، التي حظيت بزخم هائل من المستثمرين في عامي 2020 و2021. ولعل شركة Rivian لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة من أمازون هي أكثر الأمثلة الحديثة غزارة على ذلك المناورات ذهابًا وإيابًا من قبل مسؤولي الدولة المسلحين بالإعفاءات الضريبية، الذين يتطلعون إلى جذب المزيد من الوظائف والابتكار.

الولايات الجنوبية هي أيضًا من بين المناطق الأسرع نموًا في الهجرة المحلية من جميع أنحاء البلاد، حيث يتدفق الأمريكيون إلى الأماكن التي يذهب فيها دولارهم إلى أبعد مدى. ويحظى العديد منها، مثل تكساس، بإشادة الشركات والمسؤولين المنتخبين بسبب قوانين الضرائب الفريدة التي تفسح المجال لخلق فرص العمل.

يبدو، استنادًا إلى أحدث بيانات مؤشرات كوفمان لريادة الأعمال، أن تلك الولايات نفسها تضم الآن تركيزات كبيرة من رواد الأعمال الذين يؤسسون شركات جديدة.

تحتل تكساس المرتبة 15 في هذا الترتيب. ومع ذلك، تحتل أوكلاهوما وجورجيا والولايات الجنوبية الغربية (بما في ذلك أريزونا ونيو مكسيكو) أيضًا مراكز متقدمة. تابع القراءة لمعرفة ما إذا كانت ولايتك من بين أكثر الولايات ريادة في البلاد.

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15. تكساس

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 5.2 لكل 1,000 من السكان

: 5.2 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 81.9%

14. ميسوري

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 4.7 لكل 1,000 من السكان

: 4.7 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 77.1%

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13. نيوجيرسي

عبر كانفا

نسبة رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 5.9 لكل 1,000 من السكان

: 5.9 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 79.9%

12. نيويورك

عبر كانفا

نسبة رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 4.1 لكل 1,000 من السكان

: 4.1 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 79.2%

11. أريزونا

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 4.7 لكل 1,000 من السكان

: 4.7 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 81.7%

10. وايومنغ

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 3.9 لكل 1,000 من السكان

: 3.9 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 76.6%

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9. مين

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 4.3 لكل 1,000 من السكان

: 4.3 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 82.9%

8. ألاسكا

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 3.6 لكل 1,000 من السكان

: 3.6 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 80.3%

7. كولورادو

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 6.1 لكل 1,000 من السكان

: 6.1 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 81.9%

6. فيرمونت

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 2.5 لكل 1,000 من السكان

: 2.5 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 78.5%

5. كاليفورنيا

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 5.7 لكل 1,000 من السكان

: 5.7 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 82.6%

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4. أوكلاهوما

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.4%

: 0.4% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 5.7 لكل 1,000 من السكان

: 5.7 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 82.3%

3. جورجيا

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.5%

: 0.5% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 5.7 لكل 1,000 من السكان

: 5.7 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 79.8%

2. نيو مكسيكو

عبر كانفا

معدل رواد الأعمال الجدد : 0.5%

: 0.5% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 3.3 لكل 1,000 من السكان

: 3.3 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 77.6%

1. فلوريدا

عبر كانفا

نسبة رواد الأعمال الجدد : 0.6%

: 0.6% الوظائف التي أنشأتها الشركات الناشئة في السنة الأولى : 6.5 لكل 1,000 من السكان

: 6.5 لكل 1,000 من السكان معدل بقاء الشركات الناشئة لمدة عام واحد: 80.5%

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الكاتب الضيف:_

دوم ديفوريو