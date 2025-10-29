الذكاء الاصطناعي من Microsoft Agentic

في الخريف الماضي، شاهدت عرضًا توضيحيًا حيث قام وكيل ذكاء اصطناعي بتنسيق ثلاثة وكلاء آخرين بشكل مستقل للتعامل مع استرداد أموال العميل، وتحديث المخزون، وإخطار فريق الشحن. لم يلمس أي إنسان لوحة المفاتيح. في تلك اللحظة، اتضح لي سبب أهمية الذكاء الاصطناعي الوكالي من Microsoft في سير عمل المؤسسات اليوم.

إذا كنت تبحث عن أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام بأقل قدر من الإشراف البشري، فأنت في المكان الصحيح. يشرح هذا الدليل نهج Microsoft وأسعارها وتطبيقاتها العملية حتى تتمكن من تقييم ما إذا كانت هذه الأدوات تناسب احتياجات عملك.

النقاط الرئيسية