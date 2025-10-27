النقاط الرئيسية

ChatGPT Atlas يدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في صفحات الويب، مما يزيل عناء النسخ واللصق.

إطلاق Atlas يتحدى هيمنة Chrome لكنه يواجه ثغرات أمنية كبيرة.

تشير متصفحات الذكاء الاصطناعي مثل Atlas إلى التحول إلى سير عمل رقمي فعال ومدرك للسياق.

يوفر Atlas أدوات للمستخدمين المحترفين، ولكنه يفتقر إلى الاستعداد المؤسسي بسبب المخاطر الأمنية.

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، 21 أكتوبر 2025.

أطلقت OpenAI متصفح الويب ChatGPT Atlas الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويضم تقنية الذكاء الاصطناعي التخاطبي مباشرة في كل صفحة ويب تزورها. ويشكل هذا الإطلاق تحديًا لمتصفح Chrome من Google الذي يسيطر على حوالي 65٪ من السوق مع 3 مليارات مستخدم حول العالم. يزيل Atlas الحاجة إلى النسخ واللصق المستمر بين علامات تبويب المتصفح و ChatGPT التي يقوم بها العاملون في مجال المعرفة مئات المرات يوميًا، مما يتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي متابعتك عبر الويب مع وعي كامل بالسياق.

تم إطلاق المتصفح مجانًا لمستخدمي macOS، وستتوفر قريبًا إصدارات Windows وiOS وAndroid. يمثل مستخدمو ChatGPT البالغ عددهم 800 مليون مستخدم أسبوعيًا من OpenAI الجمهور المستهدف الرئيسي. انخفضت أسهم Alphabet بنسبة 2٪ في يوم الإعلان، مما أدى إلى خسارة حوالي 18 مليار دولار من القيمة السوقية قبل أن تتعافى جزئيًا، مما يشير إلى قلق المستثمرين بشأن نموذج الأعمال القائم على الإعلانات في Chrome الذي يواجه ضغوطًا تنافسية جديدة.

أطلس مهم لأنه يمثل استراتيجية منصة OpenAI التي تتجاوز روبوتات الدردشة. يصف الرئيس التنفيذي Fidji Simo رؤية الشركة لتطور ChatGPT إلى "نظام تشغيل لحياتك"، والمتصفحات هي المكان الذي يحدث فيه العمل المعرفي بالفعل. البريد الإلكتروني والوثائق والبحوث وإدارة المشاريع وأدوات التعاون كلها موجودة في علامات تبويب المتصفح. من خلال دمج ChatGPT بشكل أصلي في التصفح، تزيل OpenAI التوتر بين التفكير والفعل.

لكن الإطلاق يواجه تحديات كبيرة. اكتشف باحثو الأمن ثغرات خطيرة في غضون ثلاثة أيام من الإصدار، ولا تزال التقييمات الأولية متباينة بشأن الموثوقية، كما أن تقدم Chrome الذي دام 20 عامًا يخلق حواجز لا يمكن تجاوزها تقريبًا أمام المستخدمين العاديين.

كيف يعمل Atlas وما الذي يميزه

الميزة المميزة هي الشريط الجانبي الثابت "Ask ChatGPT" الذي يفهم تلقائيًا أي صفحة تشاهدها. انقر على الزر الموجود في أي صفحة ويب، ويمكن لـ ChatGPT تلخيص المقالات أو مقارنة المنتجات أو استخراج البيانات أو الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمحتوى دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه يدويًا.

يصف الإعلان الرسمي لـ OpenAI هذا الأمر على أنه حل لمشكلة السياق التي تعاني منها سير عمل الذكاء الاصطناعي الحالي. يقضي العاملون في مجال المعرفة ساعات لا حصر لها في نسخ نصوص البريد الإلكتروني إلى ChatGPT لتعديل النبرة، ولصق ملاحظات الاجتماعات لتلخيصها، وسحب الروابط للمساعدة في البحث، والتقاط لقطات شاشة للوثائق لتحليلها. يجعل Atlas هذا الأمر عتيقًا من خلال تزويد الشريط الجانبي بالسياق الكامل من صفحتك الحالية وعلامات التبويب المفتوحة وسجل التصفح.

يتضمن المتصفح مساعد كتابة مدمج يظهر عند تحديد نص في أي حقل نموذج. قم بتمييز مسودة بريد إلكتروني في Gmail، وانقر على تراكب ChatGPT، وأعد الكتابة على الفور من أجل الوضوح أو اضبط النبرة دون مغادرة الصفحة. أكد بن جودجر، كبير مهندسي الهندسة، الذي قاد سابقًا فرق تطوير Firefox وChrome، على أن هذه "الميزة الجانبية" هي العامل الرئيسي الذي يميز هذا المتصفح.

يوفر Atlas أيضًا ذاكرة المتصفح، وهي ميزة اختيارية حيث يتذكر ChatGPT التفاصيل الأساسية من المواقع التي تزورها. اطلب منه بعد أسابيع "العثور على جميع أدوات إدارة المشاريع التي بحثت عنها الشهر الماضي وإنشاء جدول مقارنة"، وسوف يتذكر أنماط التصفح الخاصة بك. تنص وثائق الخصوصية الخاصة بـ OpenAI على أن الذاكرة يتم تخزينها على خوادمهم لمدة 30 يومًا مع مرشحات خصوصية مصممة لاستبعاد الهويات الحكومية وبيانات الاعتماد والسجلات الطبية والمعلومات المالية. يتحكم المستخدمون في الذاكرة تمامًا من خلال عرض العناصر الفردية أو حذفها أو تعطيل الميزة بالكامل لكل موقع أو بشكل عام.

يعمل وضع الوكيل على تعزيز الأتمتة، ولكنه لا يزال متاحًا فقط لمشتركي Plus (20 دولارًا شهريًا) و Pro (200 دولار شهريًا) و Business. يمكن للذكاء الاصطناعي التنقل بشكل مستقل في مواقع الويب والنقر على الأزرار وملء النماذج وإضافة عناصر إلى عربات التسوق وإكمال سير العمل متعدد الخطوات. أظهرت OpenAI الوكيل وهو يقوم بكتابة رسائل البريد الإلكتروني في Outlook في حوالي 15 ثانية، والبحث عن خطط الوجبات وطلب البقالة من خلال Instacart، وإنشاء مهام المشروع من مستندات Google.

يأتي وضع الوكيل مع تحذيرات مهمة. تحذر OpenAI صراحةً من أنه "قد يرتكب أخطاء في سير العمل المعقد"، وكشفت اختبارات MIT Technology Review عن مشكلات في الموثوقية حيث أوصى وكيل التسوق بمشتريات كان المختبر قد اشتراها بالفعل. اكتشف باحثو الأمن أن المواقع الضارة يمكنها إدخال تعليمات خفية يسيء الوكيل تفسيرها على أنها أوامر مستخدم شرعية، وهو هجوم إدخال سريع لا يزال غير محلول بشكل أساسي في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

Chrome لا يزال مسيطراً، لكن المنافسة بين متصفحات الذكاء الاصطناعي تشتد

يدخل ChatGPT Atlas سوقًا يسيطر فيه Chrome على 65 إلى 68٪ من استخدام المتصفحات العالمية مع ما يقرب من 3 مليارات مستخدم. يحتل Safari 16 إلى 19٪ من خلال هيمنة iOS، بينما يحتل Microsoft Edge 5 إلى 7٪، ويتنافس الباقون على الحصة المتبقية من السوق. تظهر بيانات StatCounter أن حصة Chrome في السوق قد زادت بالفعل في عام 2025 على الرغم من سنوات من الركود، مما يدل على قوة نظام Google البيئي من خلال Android، ونضج الإضافات، وتشكيل عادات على مدى أكثر من 20 عامًا.

تغير المشهد التنافسي بشكل كبير في عام 2025 عندما أصبحت قدرات الذكاء الاصطناعي ساحة المعركة الجديدة. قامت Google بدمج Gemini AI في Chrome في سبتمبر 2025، مما جعل الميزات التي كانت متاحة فقط للمحترفين متاحة مجانًا لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة. يوفر Gemini وعيًا بالسياق متعدد علامات التبويب، وتلخيصًا، ووضع الذكاء الاصطناعي في شريط العناوين للاستعلامات المعقدة. تتضمن خارطة طريق Google إمكانيات تصفح وكيلة كاملة قريبًا.

أعادت Microsoft إطلاق Copilot Mode for Edge بعد يومين فقط من إطلاق Atlas، في 23 أكتوبر 2025، مع ميزات وصفتها TechCrunch بأنها "مطابقة تقريبًا" لما تقدمه OpenAI. يتضمن Copilot Mode إجراءات لإنجاز المهام بشكل مستقل، و Journeys لتتبع الاتصالات بين علامات التبويب، والملاحة الصوتية. توضح الاستجابة التنافسية السريعة من شريك OpenAI المستثمر بقيمة 14 مليار دولار مدى السرعة التي يمكن بها للاعبين الراسخين نسخ الابتكارات.

نشر المحلل جين مونستر من Deepwater Asset Management على X أن "Google يمكنها (وستقوم) بنسخ هذه الميزات بسرعة، مما يجعل من الصعب على Atlas الحصول على حصة في السوق". وشدد على أن Atlas "ليست أفضل بـ 10 أضعاف من Chrome"، وهو الحد الأدنى المطلوب عادةً للتغلب على تكاليف التبديل والعادات الراسخة.

أطلقت Perplexity متصفح Comet في يوليو 2025، وكان في البداية حصريًا لمشتركي Max الذين يدفعون 200 دولار شهريًا قبل أن يصبح مجانيًا تمامًا في أكتوبر. تحولت شركة Browser Company إلى Dia في منتصف عام 2025، وهو متصفح يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويوجد حاليًا في مرحلة تجريبية متاحة فقط للمدعوين. أطلقت Opera متصفح Opera Neon المزود بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحتى متصفح Brave الذي يركز على الخصوصية أضاف إمكانات Leo AI.

تتوقع شركة أبحاث السوق Market.us أن ينمو سوق متصفحات الذكاء الاصطناعي من 4.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 76.8 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 32.8٪. لكن حصة سوق المتصفحات لم تتبع بعد اضطراب البحث بالذكاء الاصطناعي. لا تزال هيمنة Chrome قائمة على الرغم من اكتساب بدائل البحث بالذكاء الاصطناعي زخمًا.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يستحوذ Atlas على حصة سوقية تتراوح بين 1 و 3٪ بين عشاق التكنولوجيا ومستخدمي ChatGPT الكثيفين والفرق التي تبحث عن متصفحات ثانوية لعمليات سير عمل محددة معززة بالذكاء الاصطناعي. هذا النجاح المتواضع سيظل يمثل 40 إلى 50 مليون مستخدم إذا حولت OpenAI 5٪ فقط من مستخدمي ChatGPT الأسبوعيين البالغ عددهم 800 مليون مستخدم، مما يجعلها أكبر من العديد من المنافسين الراسخين.

الثغرات الأمنية تلقي بظلالها على الإطلاق

في غضون ثلاثة أيام من إطلاق Atlas في 21 أكتوبر، اكتشفت شركة الأمن NeuralTrust ثغرات أمنية خطيرة تسمح للمتطفلين بالتلاعب بوكيل الذكاء الاصطناعي للمتصفح. يتضمن هجوم حقن الحافظة إخفاء مطالبات خبيثة مقنعة على شكل عناوين URL، مما يمكّن الوكيل من الانتقال إلى مواقع خطيرة، وسرقة البيانات، وإجراء عمليات شراء غير مصرح بها، أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي دون علم المستخدم.

كما اكتشفت NeuralTrust أن رموز OAuth مخزنة دون تشفير، مما يعرض الحسابات لخطر الوصول غير المصرح به. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لملحقات المتصفح الضارة أن تضع أشرطة جانبية مزيفة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتخدع المستخدمين وتجعلهم يقومون بتنفيذ أوامر استخراج البيانات. تم اكتشاف ثغرات أمنية مماثلة في Perplexity Comet و Opera Neon، مما يشير إلى أن هذه التحديات هي تحديات نظامية تواجه فئة المتصفحات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بأك

المشكلة الأساسية هي الحقن الفوري، أي عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على التمييز بشكل موثوق بين تعليمات المستخدم الموثوقة ومحتوى صفحات الويب غير الموثوق به. يخفي المهاجمون الأوامر الخبيثة في نص أبيض على خلفيات بيضاء أو رموز آلية أو بيانات تعريفية للصور لا يمكن للبشر رؤيتها ولكن يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي معالجتها.

صرح المبرمج والباحث الأمني البريطاني سيمون ويليسون في مدونته أن "المخاطر الأمنية والخصوصية المرتبطة بهذا الأمر لا تزال تبدو لي عالية للغاية. لن أثق بأي من هذه المنتجات حتى يقوم مجموعة من الباحثين الأمنيين بفحصها بدقة شديدة."

بالنسبة للشركات التي تفكر في استخدام Atlas، تحذر OpenAI صراحةً في وثائقها من استخدام Atlas مع البيانات الخاضعة للتنظيم أو السرية أو الإنتاجية. يتم إطلاق وضع الوكيل في حالة المعاينة. يطبق المتصفح إجراءات وقائية مثل التوقف المؤقت قبل اتخاذ أي إجراءات على المواقع المالية وطلب إذن صريح قبل اتخاذ إجراءات مهمة، لكن OpenAI تعترف بأن هذه "الإجراءات الوقائية لن توقف كل الهجمات التي تظهر"

تتجاوز مخاوف الخصوصية نقاط الضعف الأمنية. تخزن ذاكرة المتصفح ملخصات لتصفحك على خوادم OpenAI لمدة 30 يومًا. تهدف فلاتر الخصوصية إلى استبعاد المعلومات الشخصية، لكن المدافعين عن الخصوصية يحذرون من أنه بمجرد أن تربط الذكاء الاصطناعي بين النقاط السلوكية، فإن إزالة جزء واحد من البيانات لا يمحو القصة التي بنيت عنك.

وصف موقع MIT Technology Review Atlas بأنه "ليس أكثر من سخرية متنكرة في شكل برنامج"، مجادلاً بأن "العميل الحقيقي، المستخدم النهائي الحقيقي لـ Atlas، ليس الشخص الذي يتصفح مواقع الويب، بل الشركة التي تجمع البيانات". كل صفحة تزورها، كل استعلام تجريه، كل مهمة تكلفها تزود OpenAI ببيانات تدريب سلوكية.

توصي راشيل توباك، الرئيسة التنفيذية لشركة SocialProof Security، المستخدمين باستخدام كلمات مرور فريدة ومصادقة متعددة العوامل لحسابات متصفحات الذكاء الاصطناعي، والحد من الوصول إلى المعلومات المصرفية والصحية، والنظر في عزل متصفحات الذكاء الاصطناعي عن الحسابات الحساسة

ماذا يعني ذلك بالنسبة لفرق الإنتاجية

بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم بالفعل نظام ChatGPT، لا سيما تلك التي لديها اشتراكات Enterprise أو Business، يقدم Atlas تحسينات حقيقية في سير العمل تستحق التقييم كمتصفح ثانوي أو متخصص. ستجد الفرق التي تستخدم ChatGPT مئات المرات يوميًا لإعداد ملخصات الأبحاث أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو تحليل ملاحظات الاجتماعات أو تحرير المستندات أن التجربة المتكاملة تقضي على التبديل المتكرر للسياق.

تشمل الحالات العملية التي يتفوق فيها Atlas اليوم الأدوار التي تتطلب الكثير من البحث، مثل استراتيجيي التسويق ومحللي المعلومات التنافسية الذين يمكنهم التفاعل مع نتائج البحث عبر علامات تبويب متعددة. تستفيد سير عمل إنشاء المحتوى من المساعدة في الكتابة المباشرة في برامج البريد الإلكتروني وأدوات التوثيق. يمكن لمديري العمليات الذين يتعاملون مع معلومات من عشرات المصادر استخدام ذاكرة المتصفح لاسترجاع عروض الموردين أو تغييرات الجدول الزمني للمشروع من الأشهر السابقة.

لكن Atlas لا يفي بمتطلبات اعتماده في المؤسسات في عدة مجالات. الثغرات الأمنية الحالية والتحذير الصريح من OpenAI ضد استخدامه مع البيانات الخاضعة للتنظيم أو السرية تجعله غير مناسب للخدمات المالية أو الرعاية الصحية أو المجال القانوني أو أي بيئة تتطلب الامتثال الصارم. إطلاقه على نظام macOS فقط يحد من إمكانية نشره على الفور، حيث لا يزال مستخدمو Windows يهيمنون على بيئات المؤسسات. موثوقية الوكيل في حالة المعاينة مع معدلات الخطأ المعترف بها تعني أن الأتمتة الحيوية للمهام تتطلب التحقق البشري.

اعتبارات التسعير مهمة أيضًا. يشمل المستوى المجاني المتصفح والشريط الجانبي ChatGPT والذكريات، وهو ما يكفي للمساهمين الأفراد. يتطلب وضع الوكيل اشتراكات Plus أو Pro أو Business. تحصل الفرق التي تدفع بالفعل مقابل ChatGPT Enterprise على وصول إلى Atlas، ولكنه في مرحلة تجريبية ولم يتم تغطيته بعد بشهادات SOC 2 أو ISO.

تشير ديناميكيات المنافسة إلى اتباع نهج الانتظار والترقب بالنسبة لمعظم المؤسسات. وتشير تقييمات مونستر إلى أن Google ستقوم بنسخ ميزات Atlas في غضون عام، مما يعني أن مستخدمي Chrome قد يحصلون على إمكانيات مماثلة دون الحاجة إلى تغيير المتصفح. ويقدم وضع Edge Copilot من Microsoft بالفعل ميزات مماثلة لفرق العمل المدمجة في Microsoft 365.

بالنسبة للمستخدمين الفرديين والمستخدمين الأوائل، فإن Atlas يستحق التجربة كمتصفح ثانوي للمهام المعززة بالذكاء الاصطناعي مع الاحتفاظ بـ Chrome أو Edge للأعمال الحساسة. قم باستيراد الإشارات المرجعية وكلمات المرور، وجرب الذاكرة والشريط الجانبي لمشاريع البحث، ولكن تجنب ربطه بالبنوك أو أنظمة الرواتب أو معلومات العملاء السرية حتى يقوم باحثو الأمن بإجراء فحص أكثر شمولاً.

الاتجاه العام أكثر أهمية من أي متصفح معين يفوز. تمثل المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المرحلة التالية من أدوات مكان العمل. تمامًا كما غيرت Slack طريقة التواصل بين أعضاء الفريق وحولت Notion طريقة التوثيق، تعمل واجهات المحادثة على إعادة تشكيل طريقة الوصول إلى المعلومات. يجب على الفرق تقييم سير عملها للكشف عن نقاط الاحتكاك مثل النسخ واللصق بين الأدوات، وفقدان السياق عند التبديل بين علامات التبويب، واستخراج البيانات يدويًا من مواقع الويب.

أين ستتجه OpenAI بعد ذلك؟

لا تعمل OpenAI على تطوير متصفح لمنافسة حصتها في السوق فحسب. بل تعمل على بناء بنية تحتية لمنصة توزيع وكلاء الذكاء الاصطناعي. تتطلب رؤية سيمو لـ ChatGPT باعتباره "نظام التشغيل لحياتك" امتلاك الواجهة الأساسية بين المستخدمين والعمل الرقمي. بعد أن حظرت Meta دخول روبوتات الدردشة التابعة لجهات خارجية إلى WhatsApp التي تضم 3 مليارات مستخدم في الأسبوع الذي سبق إطلاق Atlas، أدركت OpenAI أنها لا يمكنها الاعتماد على حراس المنصة للتوزيع.

يعكس دليل الاستراتيجية مسار Google. بدأ ChatGPT كبديل للبحث، ثم توسع ليشمل المتصفح، وتشمل خارطة الطريق الأجهزة الاستهلاكية. أطلقت OpenAI مؤخرًا ChatGPT Pulse، وهي لوحة تحكم مركزية مع تحديثات استباقية، وتطبيق Sora لتوليد مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يستهدف Meta و TikTok. يقع Atlas في مركز هذا النظام البيئي، مما يجعل ChatGPT نقطة البداية الافتراضية للنشاط عبر الإنترنت بدلاً من Google.

الضغوط المالية تدفع إلى الاستعجال. تخطط OpenAI لاستثمار حوالي 115 مليار دولار في البنية التحتية بحلول عام 2029، مع وصول النفقات السنوية إلى 17 مليار دولار في عام 2026 مقابل الإيرادات الحالية التي تبلغ حوالي 12.7 مليار دولار من الاشتراكات. تخسر الشركة أموالاً أكثر مما تجني، مما يخلق ضغطاً للحصول على مصادر دخل جديدة.

تفتح Atlas طرقًا متعددة لتحقيق الدخل. الإعلانات قيد التطوير بالفعل، حيث قامت OpenAI بتعيين مدير إعلانات وتشكيل فريق لدمج المحتوى المدعوم والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع 800 مليون مستخدم أسبوعيًا، يمكن أن تدر الإعلانات المخصصة بناءً على سياق التصفح مليارات الدولارات سنويًا. يتبع تكامل التجارة الإلكترونية نفس النموذج، حيث أعلنت Walmart عن تجربة الدفع الفوري ChatGPT قريبًا.

يتزامن هذا التوقيت مع نقاط الضعف التي تعاني منها Google في مجال مكافحة الاحتكار. قد تجبر قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية Google على إنهاء دفعها السنوي البالغ 20 مليار دولار لشركة Apple مقابل وضعها كمتصفح البحث الافتراضي، مما يلغي أقوى ميزة توزيعية لـ Chrome، بينما تهاجم OpenAI من زاوية المتصفح الأصلي للذكاء الاصطناعي.

تشمل أولويات خارطة الطريق قصيرة المدى استنادًا إلى البيانات الرسمية إصدارات Windows وiOS وAndroid الضرورية لاعتمادها على نطاق واسع. يعالج الدعم متعدد الملفات الشخصية وأدوات المطورين المحسّنة الثغرات الحالية. ستحدد قدرات الوكيل المحسّنة مع موثوقية أفضل ما إذا كانت ميزات الأتمتة ستنتقل من مرحلة المعاينة إلى مرحلة الإنتاج. تعد تصحيحات الأمان للثغرات الأمنية التي تتطلب تدخلًا فوريًا ضرورية لمص

من المرجح أن يدعم سوق متصفحات الذكاء الاصطناعي العديد من الفائزين في مجالات متخصصة متميزة. Chrome للمستهلكين العاديين مع نظام بيئي مغلق، Edge لمستخدمي Microsoft 365 في الشركات، Safari لمحبي نظام Apple البيئي، Atlas لمستخدمي ChatGPT المتقدمين، Comet لمحبي البحث بالذكاء الاصطناعي، وBrave لمحبي الخصوصية. لن تنهار حصة Chrome في السوق، ولكن انخفاضها من 72% إلى ربما 55 إلى 60% على مدى ثلاث سنوات سيمثل خسارة مليارات الدولارات في عائدات الإعلانات لشركة Google.

التغييرات التي تواجهها المتصفحات الآن على جميع الأصعدة: ستضيف جميع المتصفحات الرئيسية واجهات ذكاء اصطناعي محادثة، وتفكير متعدد علامات التبويب، وأتمتة المهام الوكيلة في غضون 12 إلى 18 شهراً. أصبحت الابتكارات التي تقدمها Atlas رهانات أساسية بدلاً من عوامل تمييز. انتقلت المنافسة إلى جودة الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، وعمق تكامل النظام البيئي، وثقة المستخدم.

بالنسبة للعاملين في مجال المعرفة وفرق الإنتاجية، فإن النتيجة العملية واضحة. سيتغير المتصفح الذي تستخدمه في العمل بشكل جذري خلال العامين المقبلين، بغض النظر عن منتج الشركة الذي تختاره. قم بتقييم سير عمل فريقك الآن لتحديد المهام التي تتطلب جهدًا كبيرًا مثل البحث المتكرر، وتجميع المعلومات من مصادر متعددة، وإدخال البيانات يدويًا، والتبديل بين الأدوات. مع نضوج متصفحات الذكاء الاصطناعي، تصبح نقاط الاحتكاك هذه فرصًا للأتمتة.

ابدأ في تجربة التصفح المعزز بالذكاء الاصطناعي في بيئات منخفضة المخاطر، ووضع سياسات تحدد الحالات التي يجب فيها لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعامل مع البيانات الحساسة وتلك التي لا يجب عليهم فيها ذلك، وإعداد الفرق للعمل على واجهات المحادثة التي ستصبح الطريقة الأساسية للتفاعل مع المعلومات عبر الإنترنت. لن يحل Atlas محل Chrome بالنسبة لمعظم المستخدمين، ولكنه نجح بالفعل في تسريع مستقبل تصفح الويب.

