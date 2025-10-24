هل تقدم Salesforce الذكاء الاصطناعي الوكلي؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته

إذا كنت تسمع الكثير عن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم القيام بأشياء فعلية بدلاً من مجرد الإجابة على الأسئلة، فأنت لست وحدك.

التحول من روبوتات الدردشة السلبية إلى العاملين المستقلين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي هو أمر حقيقي، وقد انضمت Salesforce إلى هذا الاتجاه بكل قوة.

نعم، Salesforce تقدم بالفعل الذكاء الاصطناعي الوكالي، وتسميه Agentforce.

ما هو Salesforce Agentforce؟

Agentforce هي منصة Salesforce لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يعيشون داخل نظام CRM الخاص بهم.

هذه ليست روبوتات الدردشة النموذجية التي تطلق ردودًا جاهزة. بل يمكنها اتخاذ إجراءات حقيقية في عمليات المبيعات والخدمات والتسويق دون انتظار أن تخبرها بما يجب أن تفعله بعد ذلك.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: قد يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي التقليدي في صياغة رسالة بريد إلكتروني. أما وكيل Agentforce فيمكنه حل مشكلة دعم العملاء من البداية إلى النهاية، وتحديث السجلات، والتحقق من المخزون، والمتابعة، كل ذلك بمفرده.

تم إطلاق المنصة في Dreamforce 2024، حيث أنشأ الحاضرون أكثر من 10,000 وكيل ذكاء اصطناعي في دقائق خلال العروض الحية. وهذا مؤشر واضح على أن Salesforce تراهن بشكل كبير على هذه التكنولوجيا.

كيف يعمل بالفعل؟

تعمل Agentforce على أساس عدد من العناصر التكنولوجية الرئيسية التي تعمل معًا:

محرك Atlas Reasoning هو العقل المدبر للعملية. فهو يقيّم احتياجات العميل، ويحدد البيانات ذات الصلة، ويضع خطة تفصيلية لإنجاز المهمة. أظهرت أبحاث Salesforce أن الوكلاء المدعومين بـ Atlas قدموا ردودًا أكثر صلة بالموضوع بنسبة الضعف وأكثر دقة بنسبة 33% من الحلول المنافسة (بيان صحفي صادر عن Salesforce، 2024).

Agent Builder هو المكان الذي يمكنك فيه إنشاء أو تخصيص هؤلاء العمال الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي. وقد تم تصميمه كأداة برمجية بسيطة، لذا لا تحتاج إلى أن تكون مبرمجًا. يمكنك استخدام سير عمل Salesforce الحالي وتحويله إلى إجراءات وكيل باستخدام تعليمات باللغة الإنجليزية البسيطة. هناك أيضًا بيئة اختبار حيث يمكنك مشاهدة الوكيل وهو يفكر في خطته قبل البدء في العمل.

تكامل سحابة البيانات يزود الوكلاء بجميع المعلومات التي يحتاجونها. فهو يجمع بيانات العملاء من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) والبريد الإلكتروني وسجل المشتريات ومصادر أخرى. وهذا يعني أن الوكيل الذي يساعد العميل يمكنه الرجوع إلى كامل علاقة العميل بشركتك، وليس فقط المحادثة الحالية.