كيف يعمل MCP الأنثروبي [على مستوى عالٍ]

يواجه مهندسو التعلم الآلي ضغوطًا متزايدة لدمج مساعدات الذكاء الاصطناعي مع عشرات الخدمات الخارجية، التي تتطلب كل منها موصلات مخصصة وعمليات دمج هشة. يؤدي هذا التوسع في الأدوات إلى صعوبات في الصيانة ويحد من قابلية التوسع عبر سير العمل في المؤسسة

يقدم بروتوكول سياق النموذج من Anthropic نهجًا مختلفًا. بدلاً من بناء تكاملات من نقطة إلى نقطة، يعمل بروتوكول سياق النموذج على توحيد كيفية وصول نماذج اللغة الكبيرة إلى البيانات والأدوات الخارجية من خلال واجهة موحدة بين العميل والخادم.

النقاط الرئيسية

البند

البند

البند

البند

هل لدى Anthropic برنامج MCP؟

بروتوكول سياق النموذج (MCP) من Anthropic هو معيار مفتوح ومحايد تجاه الموردين، مصمم لتمكين النماذج اللغوية الكبيرة من الوصول إلى البيانات والأدوات الخارجية من خلال واجهة موحدة بين العميل والخادم.

يصف البروتوكول العناصر الأولية للأدوات والموارد والمطالبات، ويستخدم JSON-RPC عبر HTTP القابل للبث أو stdio لتبادل الطلبات والاستجابات. ويقدم مواصفات محددة الإصدار، ومجموعات أدوات تطوير برمجيات متعددة اللغات، ويهدف إلى استبدال عمليات التكامل المخصصة الهشة.

أدى انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية والوكلاء الاحتكاريين التي تتعامل مع السياق والآثار الجانبية بشكل مختلف.

يعمل معيار MCP من Anthropic على توحيد طريقة تفاعل LLMs مع مصادر البيانات الخارجية من خلال تقديم بروتوكول واضح مع إمكانيات محددة. وهذا يقلل من التكرار ويساعد المطورين على البناء مرة واحدة والدمج في أي مكان.

قام المستخدمون الأوائل مثل Block و Apollo بدمج MCP في سير عملهم، وتم إصدار المواصفات مفتوحة المصدر مع SDKs بعدة لغات.

من خلال توحيد عمليات التكامل، يقلل MCP من الأعمال المخصصة ويشجع على إنشاء نظام بيئي للمكونات الإضافية حيث يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مشاركة الأدوات والسياق.

مواصفات MCP الأنثروبولوجية

يركز تطبيق MCP من Anthropic على المرونة وتجربة المطور. يدعم البروتوكول تكوينات الخوادم المحلية والبعيدة، مما يتيح استيعاب سيناريوهات النشر المختلفة من الاستخدام الشخصي على أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى عمليات التكامل على نطاق المؤسسات.

المواصفات التفاصيل إصدار البروتوكول 2025-06-18 طرق النقل STDIO (محلي)، HTTP قابل للبث (بعيد) المصادقة رموز الحامل، مفاتيح API، OAuth مجموعات أدوات تطوير البرامج المتاحة TypeScript، Python، Java، Kotlin، C#، Go، PHP، Ruby، Rust، Swift أنواع التكامل ملحقات سطح المكتب (. mcpb)، التكاملات عن بُعد التبني الحالي أكثر من 37 ألف متابع على GitHub، وعمليات نشر متعددة في المؤسسات

يشير مشروع GitHub MCP إلى اهتمام كبير من المطورين بدعم شامل للغات ومساهمات نشطة من المجتمع.

شرح بنية MCP

تعمل MCP على نموذج خادم العميل حيث يقوم كل مضيف AI بإنشاء نسخة من العملاء للتواصل مع خوادم MCP الخارجية.

تتيح هذه البنية تبادل البيانات بشكل متسق مع الحفاظ على الحدود الأمنية بين الخدمات.

يتبع تدفق التكامل الأساسي الخطوات التالية:

تهيئة الاتصال: يتفاوض العميل مع الخادم بشأن إصدار البروتوكول (الحالي: 2025-06-18) توثيق الجلسة: تبادل الرموز المميزة لحاملها أو مفاتيح API أو إكمال تدفق OAuth اكتشاف الإمكانات: يعرض الخادم الأدوات والموارد المتاحة وقوالب المطالبات تنفيذ الطلبات: يقوم العميل باستدعاء الأدوات عبر مكالمات JSON-RPC 2. 0 مع استجابات منظمة معالجة النقل: معالجة البيانات عبر STDIO (محلي) أو HTTP قابل للبث (عن بُعد) إدارة الحالة: الحفاظ على سياق الجلسة والتعامل مع سيناريوهات إعادة الاتصال

تفصل هذه البنية بين الاهتمامات بشكل واضح، مما يسمح للمطورين بالتركيز على منطق الأعمال بدلاً من آليات التكامل.

مزايا وقيود MCP من Anthropic

يوفر MCP من Anthropic مزايا كبيرة للتوحيد القياسي، بينما يكشف عن المجالات التي تحتاج إلى تطوير مستمر مع توسع نطاق اعتماده.

الجانب القوة الحدود معيار مفتوح تشجع المواصفات المحايدة تجاه الموردين على قابلية التشغيل البيني بين موردي LLM لا يزال التبني في مرحلة مبكرة؛ العديد من الخدمات تحافظ على تكاملات خاصة بها الأساسيات القابلة للتوسيع تتيح الأدوات والموارد والمطالبات إمكانيات غنية مثل الوصول إلى الملفات واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات (API) التعقيد: يجب على المطورين فهم JSON-RPC ونماذج الأمان دعم اللغة تتوفر حزم SDK بأكثر من 10 لغات مع مساهمات من المجتمع بعض حزم SDK أقل نضجًا (على سبيل المثال، حزمة PHP SDK التي تم إصدارها في سبتمبر 2025) تكامل سطح المكتب بنقرة واحدة. تثبيتات mcpb عبر Claude Desktop تلغي الحاجة إلى الإعداد اليدوي يقتصر حاليًا على macOS و Windows؛ دعم Linux غير واضح إطار العمل الأمني يدعم OAuth ومفاتيح API ومصادقة رمز الحامل لا يزال الحقن الفوري والامتيازات الزائدة يشكلان مخاطر عند توصيل الأنظمة الحساسة

بعد اختبار تكامل MCP في ثلاثة مشاريع للعملاء، وجدت أن تجزئة الإصدارات أصبحت مشكلة عندما تم تحديث العملاء والخوادم بسرعات مختلفة.

ملاحظة: على الرغم من أن فوائد توحيد MCP واضحة، يجب على الفرق التخطيط للصيانة المستمرة مع تطور البروتوكول بسرعة خلال مرحلة اعتماده المبكرة.

دراسات حالات واقعية: MCP الأنثروبولوجي في الطبيعة

يمتد اعتماد MCP المبكر إلى العديد من الصناعات، حيث تستفيد المؤسسات من البروتوكول لتبسيط سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقليل تكاليف التكامل.

تشمل عمليات النشر الحالية للإنتاج ما يلي:

مساعدو بيانات المؤسسات : يستخدم Block MCP لربط الأنظمة المالية الداخلية بوكلاء الذكاء الاصطناعي من أجل إعداد التقارير والتحليلات تلقائيًا

وكلاء الترميز IDE : يدمج GitHub Copilot خوادم MCP للوصول إلى بيانات تعريف المستودع وإجراء تحليل الكود عبر مشاريع متعددة

منصات البحث: Microsoft Learn تنفذ : Microsoft Learn تنفذ MCP لأدوات البحث والاسترجاع لتعزيز مساعدات البحث المتعمق

تُظهر هذه التطبيقات تنوع MCP عبر حالات الاستخدام والبيئات التقنية المختلفة. وتفيد المؤسسات بتقليل وقت التطوير للتكاملات الجديدة وتحسين الاتساق عبر سلسلة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ما هي الخطوة التالية لـ MCP من Anthropic؟

يركز تطوير MCP من Anthropic على معالجة المخاوف الأمنية وتوسيع دعم المنصة بناءً على تعليقات المستخدمين الأوائل.

الجدول الزمني للتحسينات المخطط لها:

الربع الأول من عام 2026 : نظام أذونات دقيق ليحل محل نموذج الوصول الحالي الذي لا يقبل الحلول الوسط

الربع الثاني من عام 2026 : دعم امتداد سطح مكتب Linux وتحسين أدوات CLI

الربع الثالث من عام 2026 : ميزات أمان محسّنة تشمل الكشف الفوري عن الحقن وتنفيذ الصندوق الرملي

الربع الرابع من عام 2026: تحسينات في الأداء وتوسيع نطاق تغطية SDK للغات

تظل الفجوة الأكثر أهمية هي دقة الأمان. غالبًا ما تتطلب التطبيقات الحالية وصولاً واسعًا إلى الأنظمة المتصلة، مما يخلق تعرضًا محتملاً للخطر في حالة تعرض وكلاء الذكاء الاصطناعي للاختراق أو

الختام

يوفر MCP من Anthropic بروتوكولًا قابلًا للاستخدام ومصممًا جيدًا يعالج تحديات التكامل الحقيقية التي تواجه فرق تطوير الذكاء الاصطناعي. النهج المحايد تجاه الموردين والدعم الشامل للغات يجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات التي تسعى إلى توحيد سلسلة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

تشمل نقاط القوة الرئيسية اعتماد المؤسسات المثبت، وتطوير المجتمع النشط، والمزايا المعمارية الواضحة. راقب خارطة الطريق عن كثب، حيث ستحدد تحسينات الأمان ودعم المنصة الموسع الجدوى طويلة الأجل للعمليات الحساسة.

الخطوات التالية:[ ] تنزيل SDK للغة التطوير الأساسية الخاصة بك[ ] مراجعة متطلبات المصادقة لحالة الاستخدام الخاصة بك[ ] اختبار التكامل مع خادم MCP غير الإنتاجي[ ] تقييم وتيرة تحديث الإصدار ومتطلبات الصيانة[ ] تخطيط مراجعة الأمان لسيناريوهات النشر المؤسسي