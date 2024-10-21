أفضل 10 برامج لإدارة تكنولوجيا المعلومات للفرق في عام 2025

إذا كانت تكنولوجيا المعلومات هي رقائق الشوكولاتة، فإن العمل هو بقية البسكويت. 🍪

لا يمكنك الحصول على بسكويت برقائق الشوكولاتة بدون رقائق الشوكولاتة. علاوة على ذلك، عليك التأكد من أن رقائق الشوكولاتة ذات جودة عالية لخبز أفضل بسكويتة على الإطلاق.

هل ترى إلى أين يتجه هذا؟

لا علاقة لرقائق الشوكولاتة برقائق الشوكولاتة ببرامج إدارة تكنولوجيا المعلومات، لكن الاستعارة لا تزال قائمة. لكي تعمل الأعمال التجارية على أفضل المستويات، فإن جزءًا أساسيًا من الوصفة هو دمج برمجيات إدارة تكنولوجيا المعلومات في عملك عمليات الإدارة .

لكن مع وجود العديد من الخيارات، من الصعب أن تعرف بالضبط أي برنامج إدارة سينجز المهمة (ومن ثم بعضاً منها) لفريقك. لمساعدتك، سنقوم بتفصيل أفضل عشرة خيارات لبرامج إدارة تكنولوجيا المعلومات للفرق في عام 2023.

ولكن أولاً..

ما هي برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات؟

تم تصميم برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات لمساعدة الشركات على إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والخدمات الخاصة بها. وهذا يشمل أدوات إدارة المشاريع لمراقبة المهام، وأداء الشبكة، وتراخيص البرامج، وأصول الأجهزة, بيانات المشتريات والمزيد

يعد وجود نظام قوي لإدارة تكنولوجيا المعلومات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لعملياتك التجارية بشكل عام، مما يعني وجود برنامج إدارة رشيق يصبح الحل أكثر أهمية. بدون التتبع أو إدارة الأصول أو مزودي الخدمات المُدارة ستضيع مؤسستك.

ما الذي تبحث عنه في برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاص بك

كما هو الحال مع أي تطبيق آخر، عليك أن تتراجع وتنظر إلى الصورة الكبيرة قبل اختيار برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات. فكر فيما يلي عند فحص أفضل أدوات إدارة تكنولوجيا المعلومات لديك:

لوحة تحكم سهلة الاستخدام وبديهية لإدارة المشروع بشكل عام

ميزات قابلة للتخصيص لأنظمة ومشاريع تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوراً

القدرة على التكامل مع حلول سير العمل والإدارة الحالية لديك

ميزات الأمان وحماية البيانات لإدارة الأصول

الكثير من دعم العملاء والموارد لتحسين العمليات التجارية

بينما قد تبدو برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات مقتصرة على المطورين والفرق ذات التقنية العالية ، يجب أن يعمل حل برنامج الإدارة الرائع من أجل فرق متعددة الوظائف في المؤسسة. أفضل حلول برمجيات الإدارة هي تلك التي تعمل بشكل جيد مع الجميع - بحيث لا يكون هناك قفز من منصة إلى أخرى.

أفضل 10 برامج لإدارة تكنولوجيا المعلومات

1. انقر فوق

إنشاء سباقات سريعة تمتد من أسبوع واحد إلى شهر واحد باستخدام نهج Agile في ClickUp

تحب الفرق الصغيرة والكبيرة على حد سواء ClickUp لإدارة المشاريع والمواعيد النهائية, التذاكر والمهام، والاتصالات بين الفرق، وغير ذلك الكثير. إنه برنامج إدارة مشاريع قابل للتخصيص بدرجة كبيرة و إدارة المهام خيار برنامج يتضمن مجموعة واسعة من ميزات برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.

يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات إنشاء المهام المتعلقة باستكشاف الأخطاء البرمجية وإصلاحها، وتعيينها للمطورين، وتتبع التقدم المحرز حتى يتم حل كل مشكلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم استخدام ClickUp لإدارة تحديثات البنية التحتية للشبكة، وتعيين المهام لمهندسي الشبكة، ومراقبة أي تقدم في تلك المهام، والاطلاع عليها حتى اكتمالها في نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات.

يوفر ClickUp أيضاً ميزات إدارة تكنولوجيا المعلومات والخدمات مثل تتبع الوقت, إدارة الموارد والحالات المخصصة. يمكنك التواصل بسهولة مع الخطوات التالية، وتسجيل المشاريع، وإضافة رؤية لحملات متعددة قيد التنفيذ.

ClickUp أفضل الميزات

لوحات معلومات قابلة للتخصيص للمراقبة السريعة

أدوات مدمجة لتتبع الوقت

توفير قوالب تكنولوجيا المعلومات حتى لا تبدأ المشاريع من الصفر

تكامل سلس مع الكثير من التطبيقات وحلول الإدارة الشائعة

حالات مخصصة لتتبع سير العمل الخاص بتكنولوجيا المعلومات

ميزات إدارة الأصول لتوثيق كل شيء

قيود ClickUp

قد يكون ClickUp مربكًا للفرق الجديدة على نظام قابل للتخصيص بدرجة كبيرة برنامج إدارة المشاريع إذا لم يكونوا معتادين على منحنيات التعلم الأكثر حدة.

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

استعراض #### ClickUp

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. جيرا

جيرا عرض تتبع المشكلات الذي تم إصداره مؤخرًا جيرا هو خيار شائع لبرامج إدارة المشاريع لفرق المطورين، كما أن ميزة إدارة خدمة Jira تجلب حلول برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات إلى الحظيرة. يقدم ميزات مثل برنامج إدارة المهام لإدارة سير العمل والأخطاء و تتبع المشكلات والمشاريع من جميع الأحجام.

Jira هو خيار برنامج لإدارة تكنولوجيا المعلومات لأنه يساعد الفرق على العمل بشكل أفضل وأسرع من خلال الاحتفاظ بجميع معلومات المشروع في مكان واحد، مثل المهام والمواعيد النهائية والتواصل.

على سبيل المثال، باستخدام Jira، يمكن للفرق تتبع الأخطاء بسهولة، وتعيين المهام للمطورين، والتأكد من إنجاز الأمور من خلال طرق عرض عبء العمل. كل هذا يجعل من Jira أداة مفيدة حقًا لفرق تكنولوجيا المعلومات، بغض النظر عن حجمها أو صغر حجمها.

أفضل ميزات Jira

تدفقات عمل قابلة للتخصيص لتناسب عمليات تطوير محددة

ميزات مفيدة لإعداد التقارير والتحليلات

التكامل مع حلول برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات الشائعة الأخرى مثل Bitbucket و GitHub

قيود Jira

قد تكون معقدة بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين أو الفرق الكبيرة غير التقنية. في بعض الحالات، قد يواجه المستخدمون تأخيرًا عند تحميل مشكلات Jira وإدخال التحديثات.

تسعير #### جيرا

مجاناً: لما يصل إلى 10 مستخدمين

قياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

مراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

3. نينجا ون

عبر NinjaOne نينجا ون هو حل شامل لإدارة تكنولوجيا المعلومات يتضمن ميزات مثل إدارة التصحيح ونشر البرامج والمراقبة عن بُعد. مع NinjaOne، يمكن للفرق إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل من لوحة تحكم واحدة.

NinjaOne تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات للشركات من جميع الأحجام، أي أنه مصمم بشكل شامل.

فهو يساعد الفرق على تحديد أولويات المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز، حتى تتمكن الفرق من حل مشكلات تكنولوجيا المعلومات بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، تسمح ميزات الأتمتة في NinjaOne لفرق تكنولوجيا المعلومات بأتمتة المهام المتكررة وتقليل الأخطاء البشرية، وهو أمر رائع عندما تعمل بموارد محدودة.

أفضل ميزات NinjaOne

سير العمل الآلي لحلول برمجية مبسطة لإدارة تكنولوجيا المعلومات

مراقبة في الوقت الحقيقي لتحسين أوقات الاستجابة

خيارات نشر مرنة للشركات ذات الاحتياجات المختلفة

قيود NinjaOne

قد لا يكون قابلاً للتخصيص مثل حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات الأخرى. يفتقر التطبيق إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في الحلول الأكثر تعقيداً.

تسعير NinjaOne

يبدأ من 3 دولارات شهريًا لكل جهاز ويزيد بناءً على عدد الأجهزة.

يعمل NinjaOne بنموذج تسعير الدفع لكل جهاز. اطلب عرض أسعار لمعرفة المزيد حول التكلفة الإجمالية.

مراجعات NinjaOne

G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

أدوات المكافأة:_

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6. أتيرا

عبر أتيرا أتيرا هي عبارة عن منصة إدارة تكنولوجيا معلومات متكاملة قائمة على السحابة مصممة لتوفير المراقبة عن بُعد وإدارة التصحيح وسير العمل الآلي للشركات من جميع الأحجام.

على سبيل المثال، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات استخدام Atera للوصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر والخوادم ونقاط النهاية الأخرى وإدارتها، مما يتيح لهم استكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة وتقديم الدعم السريع. يساعد ذلك على تحسين رضا المستخدم النهائي وتقليل وقت التعطل، مما يعزز بدوره الإنتاجية ويوفر الوقت لفرق تكنولوجيا المعلومات.

ميزة رئيسية أخرى في Atera هي قدرات الأتمتة. حيث تقوم فرق تكنولوجيا المعلومات بأتمتة المهام الروتينية مثل تحديثات البرامج والنسخ الاحتياطية والتصحيحات، مما يساعدهم على توفير الموارد . 👨‍💻

يساعد أيضًا على تقليل مخاطر الأخطاء، وتقليل وقت التعطل، وإتاحة الوقت لفرق تكنولوجيا المعلومات للتركيز على مهام أكثر استراتيجية، مثل الأمن السيبراني أو التخطيط لاستمرارية الأعمال . تُعد Atera رائعة لفرق تكنولوجيا المعلومات المتطورة التي تحتاج إلى تقديم الدعم للمؤسسات.

أفضل ميزات Atera

واجهة بسيطة وبديهية لسهولة الاعتماد والتصفح

المراقبة والإدارة الآلية لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات

خيارات نشر مرنة لتتناسب مع احتياجات العمل المحددة

قيود Atera

يعد Atera في النهاية الأغلى سعراً والأفضل للفرق التي تحتاج إلى ميزات تكنولوجيا المعلومات المتطورة لإنجاز المهمة.

تسعير Atera

احترافي: 149 دولاراً شهرياً لكل فني يتم احتسابها سنوياً

خبير: 169 دولارًا شهريًا لكل فني يتم احتساب فاتورته سنويًا

خبير: 199 دولاراً شهرياً لكل فني يتم إصدار فاتورة سنوياً

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات

مراجعة #### تقييمات أتيرا

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. سايل بوينت

عبر SailPoint سايل بوينت هو برنامج لإدارة الهوية يساعد الشركات على إدارة الوصول إلى أنظمتها وتطبيقاتها المهمة. باستخدام SailPoint، تتحكم الشركات في من لديه حق الوصول إلى ماذا، وتراقب نشاط المستخدم، وتؤتمت إعداد تقارير الامتثال.

SailPoint هو الأفضل لإدارة المخاطر الإلكترونية والعمل مع فريق عمل قد يكون بعيدًا. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، فإنه يضمن أن تظل جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الإشعارات والتحديثات الآلية. إذا كنت ترغب في الحصول على فكرة عن الوفورات المقدرة بمجرد استخدام حل مثل SailPoint، تحقق من صفحتها الرئيسية لمعرفة المزيد.

أفضل ميزات SailPoint

واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل التنقل فيها واعتمادها

تقارير الامتثال الآلية التي توفر الوقت وتقلل من الأخطاء

تكامل واسع النطاق مع الأدوات والبرامج الأخرى لتحقيق أقصى قدر من الوظائف

قيود SailPoint

تم تصميم SailPoint بشكل جيد لشركات Fortune 500 ذات الاحتياجات الأكثر تعقيدًا لإدارة تكنولوجيا المعلومات. لا يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة ذات الميزانية المحدودة.

أسعار SailPoint

أسعار SailPoint متاحة عند الطلب.

مراجعات SailPoint

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

8. جهاز 42

عبر Device42

مع الجهاز42 ، تحصل الشركات على رؤية واضحة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتبسيط عملياتها.

يوفر Device42 لفرق تكنولوجيا المعلومات جرد كامل لجميع أصول الأجهزة والبرمجيات الخاصة بهم، بالإضافة إلى اتصالات الشبكة وتوابعها. تساعد هذه المعلومات فرق تكنولوجيا المعلومات على إدارة أصولها بفعالية أكبر، وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات وتقليل وقت التعطل.

وباعتباره حلاً إدارياً، فهو الأنسب لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تبحث عن حل شامل لاحتياجاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. توفر إمكانات إعداد التقارير والتحليلات الشاملة للمنصة لفرق تكنولوجيا المعلومات نظرة ثاقبة على بنيتها التحتية، مما يمكّنها من اتخاذ قرارات أفضل وتحسين خدماتها.

أفضل الميزات #### Device42

ميزات قوية لتتبع عناوين IP وإدارة كلمات المرور تزيد من الكفاءة

أدوات اكتشاف البنية التحتية

إمكانيات تعيين التبعية

إدارة تراخيص البرامج

إدارة شهادات SSL

قيود الجهاز 42

قد لا يكون مناسبًا تمامًا لمهام إدارة تكنولوجيا المعلومات العامة.

تسعير #### تسعير Device42

يعمل Device42 على نموذج اشتراك سنوي يعتمد على عدد الأجهزة. اطلب عرضًا توضيحيًا لمعرفة المزيد.

مراجعات Device42

G2: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

9. وريك

عبر وريك تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات Wrike لإدارة مشروع تطوير البرمجيات، وتعيين المهام للمطورين، وتتبع التقدم المحرز، والتواصل مع أصحاب المصلحة. وعلاوة على ذلك، يوفر سير عمل قابل للتخصيص، وقوالب، وميزات إعداد التقارير لمساعدة الفرق على تحقيق نتائج أفضل.

وكأداة إدارة لمهام تكنولوجيا المعلومات، فإن Wrike يعمل بشكل جيد للشركات من جميع الأحجام التي تبحث عن حل لإدارة المشاريع قائم على السحابة وسهل الاستخدام ويوفر مجموعة من الميزات المرنة بما يكفي لقيادة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

يُعد Wrike مفيدًا بشكل خاص لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تحتاج إلى إدارة مشاريع معقدة تشمل العديد من أصحاب المصلحة، مثل تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية والأمن السيبراني.

أفضل ميزات Wrike

واجهة مرنة وبديهية تجعل من السهل اعتمادها واستخدامها

تدفقات عمل قابلة للتخصيص تتوافق مع احتياجات العمل المحددة

الوقت الحقيقي ميزات التعاون التي تعزز إنتاجية الفريق

قيود Wrike

قد لا يكون مناسبًا تمامًا لمهام إدارة تكنولوجيا المعلومات المعقدة.

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار لكل مستخدم شهرياً

الأعمال: 24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل بالمبيعات

بيناكل: اتصل بالمبيعات

مراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (3,000+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

10. xMatters

عبر xMatters xMatتيرس هو برنامج لإدارة الحوادث يساعد الشركات على حل حوادث تكنولوجيا المعلومات بسرعة من خلال أدوات اتصال وتعاون سهلة الاستخدام في الوقت الفعلي. مع xMatters، يتم تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من الاستجابة السريعة للحوادث وحلها، مما يحسن من رضا العملاء.

باستخدام xMatters، إذا تعطّل أحد الأنظمة المهمة، فإنه يقوم تلقائيًا بإخطار موظفي تكنولوجيا المعلومات المعنيين، وتصعيد المشكلة إذا لزم الأمر، وتوفير تحديثات في الوقت الفعلي عن حالة الحادث. يساعد ذلك على ضمان استجابة فرق تكنولوجيا المعلومات للحوادث بسرعة.

تُعد xMatters الأنسب للشركات التي تحتاج إلى إدارة الأنظمة والخدمات ذات المهام الحرجة، مثل تلك التي تعمل في مجالات التمويل أو الرعاية الصحية أو الاتصالات. وتساعد ميزات الاتصال القوية للمنصة، بما في ذلك الإشعارات الصوتية والنصية والإشعارات الفورية عبر الهاتف المحمول، فرق تكنولوجيا المعلومات على البقاء على اتصال والاستجابة للحوادث بسرعة، بغض النظر عن موقعها.

xMatters أفضل الميزات

ميزات الاتصال والتعاون في الوقت الفعلي التي تحسّن من أوقات الاستجابة للحوادث

قابل للتخصيص سير عمل إدارة الحوادث التي تتوافق مع احتياجات العمل المحددة

عمليات تكامل مفيدة مع أدوات إدارة تكنولوجيا المعلومات الأخرى

أفضل قيود ميزات xMatters

تركز xMatters بشكل أساسي على إدارة الحوادث والاتصالات، وقد لا تقدم نفس مجموعة الميزات التي توفرها منصات إدارة تكنولوجيا المعلومات الأخرى.

تسعير xMatters

مجاناً

المبتدئ: 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً

على أساس: 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: اتصل بالمبيعات

استعراضات xMatters

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

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يجب على الشركات التي تقدم البرامج أو الأجهزة أو الخدمات أن تحد من آثار انقطاع الخدمة على تجربة المستخدم لتجنب فقدان العملاء. لهذا السبب تحتاج إلى أفضل خيار لبرنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي يتسم بالمرونة لتلبية احتياجاتك.

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