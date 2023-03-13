5 رسوم بيانية توضح كيف تختلف مستويات الإنتاجية حسب الولاية

أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الإنتاجية على مستوى البلاد، حتى وإن كان هذا الارتفاع متفاوتًا من ولاية إلى أخرى. انقر فوق البيانات المستخدمة من مكتب إحصاءات العمل لمقارنة مستويات الإنتاجية حسب الولاية، استنادًا إلى مواقع العمل. يبحث التحليل عن كثب في العلاقات بين الإنتاجية والأجر وساعات العمل.

لقد أدرك الاقتصاديون والمؤسسات الاقتصادية أن الإنسان عنصر مهم في العمليات التجارية منذ أن اقترح آدم سميث لأول مرة تعريف مفهوم " رأس المال البشري " في أواخر القرن الثامن عشر.

يمكن قياس أو تقدير عدد ساعات عمل الأشخاص، ويعتبر العدد الإجمالي للسلع والخدمات التي يتم إنشاؤها في كل ساعة عمل لكل شخص مقياسًا لـ " الإنتاجية "، أو الكفاءة التي يصنع بها البشر أشياء جديدة سعياً لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وقد أظهرت الدراسات منذ خمسينيات القرن العشرين أن رأس المال البشري، بقدر ما هو المال نفسه، يمكن أن دفع النمو الاقتصادي لشعوب بأكملها

معضلة التوازن بين العمل والحياة بعد الجائحة

بطبيعة الحال، فإن العمال هم أكثر بكثير من مجرد موظفين على خط تجميع السيارات أو مضيفين على متن طائرة تجارية - فهم أيضًا أفراد لديهم عائلات وشغف وحياة خارج نطاق الوظائف التي يؤدونها.

لقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن كفاح الأمريكيين المعاصرين لتحقيق التوازن بين هذين العالمين. فقد اكتشف الناس من خلال العمل في المنزل أو في بيئات عمل محفوفة بالمخاطر، أن هناك طلبًا كبيرًا على العمال في اقتصادٍ يزداد فيه الطلب على العمال. بدأ العديد من العمال في البحث عن المزيد من المرونة الوظيفية والتعويضات أو بدّلوا وظائفهم.

وحسبما يقاس اليوم من قبل الاقتصاديين، فإن الإنتاجية هي قوة بشرية لم تزد إلا ازديادًا. ويرجع ذلك إلى أن الناس يدمجون التكنولوجيا الجديدة والابتكار، مما يسمح لهم بإنتاج السلع والخدمات بشكل أكثر كفاءة. وقد كانت الولايات المتحدة ثابتة في تحقيق التقدم التكنولوجي على مدى العقود العديدة الماضية. أما ما إذا كان القطاع الخاص قد استفاد منها على نحو ملائم فهو أمر محل نقاش.

وبسبب هذه الحقيقة، فإن دراسة التغير في الإنتاجية من عام إلى آخر أكثر قيمة من مجرد الإقرار بالاتجاه المقبول منذ فترة طويلة بأن التقدم التكنولوجي لم يؤد إلا إلى زيادة إنتاجية البشر بمرور الوقت.

التغير في إنتاجية العمالة في 5 رسوم بيانية

إذن ما مقدار القيمة التي حققها العمال في الساعة في عام 2021 مقارنة بعام 2020؟ على الصعيد الوطني, إنتاجية العمل بين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 1.9% في عام 2021، أو على قدم المساواة مع العقود العديدة الماضية. ووفقًا لمكتب الإحصاء والتوظيف، نمت ساعات العمل بنسبة 5.4% من عام 2020 إلى 2021 - وهو أكبر نمو من عام إلى عام منذ عقود، على الرغم من أن أرقام 2021 لم تتجاوز إجمالي ساعات العمل في عام 2019.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عام 2020 كان عامًا مضطربًا تاريخيًا للعمل. فقد كان انتشار العدوى ونقص اللقاحات للوقاية من الوفيات يعني أن العمليات التجارية الشخصية كانت خطرة بل ومميتة على الأرجح، خاصة بالنسبة العمال الأكبر سنًا .

زادت إنتاجية العمل في معظم الولايات، ولكن شهدت بعض الولايات انخفاضًا في إنتاجية العمل

يمكن أن تكون المناطق التي هي موطن للشركات سريعة النمو دليلاً على نمو الإنتاجية بشكل أسرع، وفقًا لـ معهد بروكينجز . يمكن أن تساعد هذه المعلومات في تفسير السبب في أن كاليفورنيا وواشنطن، موطن معظم الوجود التكنولوجي في البلاد، شهدتا زيادات كبيرة في الإنتاجية خلال العامين الأولين من جائحة كوفيد-19.

كما استفادت الولايات التي لا يُنظر إليها تقليديًا على أنها مراكز تكنولوجية من التقلبات الكبيرة في الهجرة المحلية التي شهدت انتقال الأمريكيين من ذوي الياقات البيضاء الذين يعيشون في المناطق الحضرية من السواحل المزدحمة والمكلفة إلى ولايات أكثر تكلفة. شهدت ولاية تينيسي ازدهار قطاع التكنولوجيا في السنوات الأخيرة - وهو اتجاه عززته ضغوط الجائحة.

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تراوحت مساهمات الناتج المحلي الإجمالي من 58 دولارًا إلى 118 دولارًا في الساعة

شهدت الاقتصادات المزدهرة في ولايات كاليفورنيا ونيويورك وماساتشوستس وواشنطن أن العمال حققوا أكبر قيمة لكل ساعة عمل. هذه هي الولايات التي يتوفر فيها الإنترنت على نطاق واسع مما يسمح بالاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية في البرمجيات، فضلاً عن ازدهار عدد السكان.

وقد تخلفت منطقة الغرب الأوسط عن جميع المناطق الأخرى في البلاد منذ عام 2007 من حيث مكاسب الإنتاجية، وفقًا لمكتب الإحصاء الفدرالي الأمريكي التحليل .

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نمت الإنتاجية أكثر في الأماكن التي ارتفعت فيها التعويضات

هناك علاقة قوية بين زيادة الأجور وزيادة الإنتاجية. وقد وجد الباحثون أن الشركات التي رفع الأجور أجري في يناير 2022.

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تقريب أصحاب الأداء الأعلى والأقل أداءً

خلاصة القول هي أن إنتاج العمال زاد على مدار العام كما ارتفع الطلب بشكل كبير على السلع في حين استمر الأمريكيون في تجنب أعمال صناعة الخدمات مثل الأحداث الحية و كازينوهات نيفادا .

كانت اقتصادات بعض الولايات في وضع أفضل للاستفادة من هذا التحول في الطلب. إلا أن ولايات مثل وايومنغ وألاسكا شهدت تراجعًا في الإنتاجية. كما أنها شهدت أجورًا، على الرغم من ارتفاعها، متأخرة عن معدلات النمو في الولايات التي لديها قوى عاملة ذات مهارات عالية مثل نيو هامبشاير وواشنطن.

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