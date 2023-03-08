المقاطعات التي يعمل فيها أكبر عدد من الأشخاص من المنزل في كل ولاية

عندما تفشّت جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، كل مهمة يمكن أن تتكيف مع نشاط عن بُعد، فعلت ذلك - حصص اللياقة البدنية، والساعات السعيدة، وحتى زيارات الطبيب، والأهم من ذلك يوم العمل.

لكن الكثير منها بقي شخصياً، ويعتمد ذلك جزئياً على المهمة أو الوظيفة. وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في أكتوبر 2020 أن 71% من الأشخاص الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن بُعد كانوا يعملون عن بُعد. ومع ذلك، كان العاملون من ذوي الدخل المنخفض أقل احتمالاً للقيام بذلك، بغض النظر عن واجباتهم الوظيفية.

الجغرافيا مهمة أيضاً: كانت المدن أكثر احتمالاً أن يكون لديها وظائف ملائمة للعمل عن بُعد، وفقًا لتحليل أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن العديد من المناطق الريفية سعت إلى جذب العمال الذين يمكنهم الآن العمل من أي مكان.

لم ينتهِ التحول إلى العمل عن بُعد تمامًا بمجرد إعادة فتح المكاتب للعمل عن بُعد: وفقًا لاستطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث, 59% من المشاركين في الاستطلاع ما زالوا يعملون عن بُعد في عام 2022. انقر فوق مستعمل بيانات مكتب الإحصاء من مسح المجتمع الأمريكي لعام 2021 للعثور على المقاطعة في كل ولاية التي تضم أكبر نسبة من الأشخاص الذين يعملون من المنزل لبعض الوقت على الأقل.

بالطبع، يختلف سبب اختيار العديد من العمال للعمل عن بُعد في عام 2023 عما كان عليه في مارس 2020. في نفس الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2022، قال المشاركون في الاستطلاع إن العمل من المنزل جعل من الأسهل عليهم تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والعمل والوفاء بالمواعيد النهائية. قال عدد أقل من العاملين عن بُعد إنهم قلقون من التعرض لكوفيد-19 مقارنة بعام 2020.

وعلاوة على ذلك، وجد استطلاع أجرته شركة ماكنزي وشركاه عام 2022 أن من بين المهنيين الذين شملهم الاستطلاع ممن أتيحت لهم فرصة العمل من المنزل استفاد 87% منهم منها. حتى أن ترتيبات العمل المرنة كانت ثالث أقوى دافع للبحث عن وظيفة جديدة.

فما هو وضع العمل عن بُعد في جميع أنحاء البلاد؟ ما يقرب من 18% من الأمريكيين الذين استجابوا لمسح المجتمع الأمريكي لعام 2021 الذي أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي قالوا إنهم عملوا من المنزل على الأقل بعض الوقت خلال الأسبوع السابق. وهذا يعني 27.6 مليون شخص- ما يقرب من ثلاثة أضعاف 9 ملايين شخص قالوا إنهم عملوا من المنزل في عام 2019 .

بالطبع، يختلف عدد العاملين عن بُعد من ولاية إلى أخرى: فقد عمل ما يقرب من نصف المهنيين في مقاطعة كولومبيا عن بُعد في عام 2021، مع ما يقرب من ربع العاملين في واشنطن وماريلاند وكولورادو وماساتشوستس الذين يعملون عن بُعد في منازلهم.

في هذا التحليل، تم كسر الروابط حسب عدد العاملين في المقاطعة. لم تكن تقديرات مسح المجتمع الأمريكي لسنة واحدة متاحة إلا لحوالي 620 مقاطعة فقط - تلك التي بها يزيد عدد سكانها عن 65,000 نسمة -من أصل أكثر من 3000 على مستوى البلاد، ولكن تم استخدامها بدلاً من تقديرات الخمس سنوات بسبب التغيرات الشديدة في اتجاهات العمل من المنزل على مدى السنوات القليلة الماضية. الولايات مدرجة هنا بالترتيب الأبجدي.

تابع القراءة لتكتشف أين يعمل معظم الناس من المنزل في ولايتك.

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ألاباما مقاطعة ماديسون

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 19.2% من العاملين

: 19.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 193,623

(من سن 16 عامًا فأكثر): 193,623 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 9.6% من العاملين

: 9.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.2 مليون عامل

ألاسكا: بلدية أنكوريج

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 12.6% من العاملين

: 12.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 145,508

(من سن 16 عامًا فأكثر): 145,508 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 10.3% من العاملين

: 10.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 343,883

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أريزونا: مقاطعة ماريكوبا

عبر Gregory E. Clifford // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 23.8% من العاملين

: 23.8% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عاماً فأكثر): 2.2 مليون شخص

(من سن 16 عاماً فأكثر): 2.2 مليون شخص الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 20.7% من العاملين

: 20.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.3 مليون عامل

أركنساس: مقاطعة بينتون

عبر shuttersv // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 21.5% من العاملين

: 21.5% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 145,609

(من سن 16 عامًا فأكثر): 145,609 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 9.7% من العاملين

: 9.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.3 مليون عامل

كاليفورنيا: مقاطعة سان فرانسيسكو

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 45.6% من العاملين

: 45.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 438,943

(من سن 16 عامًا فأكثر): 438,943 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 21.4% من العاملين

: 21.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 17.8 مليون شخص

كولورادو: مقاطعة بولدر

عبر Maciej Bledowski // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 36.3% من العاملين

: 36.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 172,868

(16 سنة فأكثر): 172,868 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 23.7% من العاملين

: 23.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.0 مليون عامل

كونيتيكت: مقاطعة فيرفيلد

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 23.5% من العاملين

: 23.5% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 479,278

(من سن 16 عامًا فأكثر): 479,278 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 19.5% من العاملين

: 19.5% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.8 مليون عامل

ديلاوير: مقاطعة نيو كاسل

عبر Real Window Creative // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 23.6% من العاملين

: 23.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 275,885

(من سن 16 عامًا فأكثر): 275,885 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 18.6% من العاملين

: 18.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 455,993

فلوريدا: مقاطعة سيمينول

عبر Brittx // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 25.6% من العاملين

: 25.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 240,502

(16 عامًا فأكثر): 240,502 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 16.6% من العاملين

: 16.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 9.9 مليون عامل

جورجيا: مقاطعة فولتون

عبر بريت بارنهيل // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 36.3% من العاملين

: 36.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 558,580

(16 عامًا فأكثر): 558,580 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 18.2% من العاملين

: 18.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 5.0 مليون عامل

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هاواي مقاطعة هاواي

عبر dirkr // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 13.0% من العاملين

: 13.0% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 82,140

(من سن 16 عامًا فأكثر): 82,140 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 10.7% من العاملين

: 10.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 668,446

أيداهو: مقاطعة أدا

عبر تشارلز نولز // شاترستوك

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 20.0% من العاملين

: 20.0% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 254,309

(من سن 16 عامًا فأكثر): 254,309 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 13.3% من العاملين

: 13.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (16 عامًا فأكثر): 889,536

إلينوي مقاطعة دوباج

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 26.7% من العاملين

: 26.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 468,211

(من سن 16 عامًا فأكثر): 468,211 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 19.3% من العاملين

: 19.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 6.0 مليون شخص

إنديانا: مقاطعة هاميلتون

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 27.4% من العاملين

: 27.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 187,363

(من سن 16 عامًا فأكثر): 187,363 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 11.9% من العاملين

: 11.9% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.2 مليون عامل

أيوا مقاطعة دالاس

عبر Jacob Boomsma // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 27.4% من العاملين

: 27.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 59,377

(16 سنة فأكثر): 59,377 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 13.4% من العاملين

: 13.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.6 مليون عامل

كانساس: مقاطعة جونسون

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 27.1% من العاملين

: 27.1% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 329,827

(16 عامًا فأكثر): 329,827 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 13.8% من العاملين

: 13.8% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.4 مليون عامل

كنتاكي: مقاطعة أولدهام

عبر ستيفن بيلي // شاترستوك

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 21.4% من العاملين

: 21.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 33,386

(16 سنة فأكثر): 33,386 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 11.5% من العاملين

: 11.5% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.0 مليون عامل

لويزيانا: أبرشية أورليانز

عبر TFoxFoto // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 17.8% من العاملين

: 17.8% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (164,397): 164,397

(164,397): 164,397 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 8.4% من العاملين

: 8.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.9 مليون عامل

مين: مقاطعة كمبرلاند

عبر جوزيف سوم // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 26.3% من العاملين

: 26.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (161,823 شخصًا فأكثر): 161,823

(161,823 شخصًا فأكثر): 161,823 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 17.7% من العاملين

: 17.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 660,465

ماريلاند: مقاطعة مونتغمري

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 37.1% من العاملين

: 37.1% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 540,481

(16 سنة فأكثر): 540,481 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 24.0% من العاملين

: 24.0% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.1 مليون عامل

ماساتشوستس مقاطعة ميدلسكس

عبر جوزيف سوم // شاترستوك

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 32.3% من العاملين

: 32.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 866,649

(16 عامًا فأكثر): 866,649 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 23.7% من العاملين

: 23.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.5 مليون عامل

ميشيغان: مقاطعة واشتناو

عبر Jacob Boomsma // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 29.5% من العاملين

: 29.5% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 183,684

(16 عامًا فأكثر): 183,684 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 16.4% من العاملين

: 16.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.5 مليون شخص

مينيسوتا: مقاطعة واشنطن

عبر Jeff Lueders // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 32.3% من العاملين

: 32.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 140,694

(16 عامًا فأكثر): 140,694 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 20.9% من العاملين

: 20.9% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.9 مليون عامل

ميسيسيبي مقاطعة ديسوتو

عبر Monarch Productions // Shutterstockk

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 10.2% من العاملين

: 10.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 91,372

(16 عامًا فأكثر): 91,372 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 6.3% من العاملين

: 6.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.2 مليون عامل

ميسوري: مقاطعة سانت تشارلز

عبر Rob Neville Photos // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 22.6% من العاملين

: 22.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 216,203

(16 سنة فأكثر): 216,203 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 14.7% من العاملين

: 14.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.9 مليون عامل

مونتانا: مقاطعة جالاتين

عبر ماديسون كينت // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 18.0% من العاملين

: 18.0% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 66,583

(من سن 16 عامًا فأكثر): 66,583 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 14.0% من العاملين

: 14.0% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 522,807

نبراسكا: مقاطعة دوغلاس

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 19.1% من العاملين

: 19.1% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 303,363

(من سن 16 عامًا فأكثر): 303,363 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 12.8% من العاملين

: 12.8% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.0 مليون عامل

نيفادا: مقاطعة واشو

عبر Jacob Boomsma // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 14.2% من العاملين

: 14.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 245,560

(16 سنة فأكثر): 245,560 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 13.0% من العاملين

: 13.0% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.4 مليون عامل

نيو هامبشاير: مقاطعة هيلزبره

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 22.7% من العاملين

: 22.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 233,146

(16 عامًا فأكثر): 233,146 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 19.3% من العاملين

: 19.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (16 عامًا فأكثر): 733,129

نيوجيرسي: مقاطعة سومرست

عبر FotosForTheFuture // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 31.4% من العاملين

: 31.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 178,934

(16 عامًا فأكثر): 178,934 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 22.1% من العاملين

: 22.1% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.4 مليون عامل

نيو مكسيكو: مقاطعة سانتا في

عبر Jimack // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 24.3% من العاملين

: 24.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 69,704

(16 سنة فأكثر): 69,704 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 15.2% من العاملين

: 15.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (16 عامًا فأكثر): 877,399

نيويورك: مقاطعة نيويورك

عبر pisaphotography // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 36.5% من العاملين

: 36.5% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 793,149

(16 عامًا فأكثر): 793,149 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 19.6% من العاملين

: 19.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 9.0 مليون عامل

نورث كارولينا: مقاطعة أورانج

عبر براين بولارد // شاترستوك

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 35.2% من العاملين

: 35.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 71,761

(من سن 16 عامًا فأكثر): 71,761 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 18.8% من العاملين

: 18.8% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.9 مليون عامل

داكوتا الشمالية: مقاطعة كاس

عبر غاي ويليام // شاترستوك

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 13.7% من العاملين

: 13.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 107,722

(16 سنة فأكثر): 107,722 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 8.9% من العاملين

: 8.9% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 397,892

أوهايو: مقاطعة ديلاوير

عبر dvgpro // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 32.1% من العاملين

: 32.1% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 116,974

(16 سنة فأكثر): 116,974 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 14.8% من العاملين

: 14.8% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 5.5 مليون عامل

أوكلاهوما: مقاطعة تولسا

عبر Valiik30 // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 14.0% من العاملين

: 14.0% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 311,061

(16 سنة فأكثر): 311,061 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 10.4% من العاملين

: 10.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.8 مليون عامل

أوريغون: مقاطعة مولتنوماه

عبر Josemaria Toscano // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 32.1% من العاملين

: 32.1% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 425,906

(16 سنة فأكثر): 425,906 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 22.7% من العاملين

: 22.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.0 مليون عامل

بنسلفانيا: مقاطعة تشيستر

عبر LittleKitty // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 29.1% من العاملين

: 29.1% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 280,530

(16 عامًا فأكثر): 280,530 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 18.7% من العاملين

: 18.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 6.1 مليون عامل

رود آيلاند: مقاطعة نيوبورت

عبر Ramunas Bruzas // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 23.2% من العاملين

: 23.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 42,058

(من سن 16 عامًا فأكثر): 42,058 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 17.5% من العاملين

: 17.5% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 533,088

ساوث كارولينا: مقاطعة يورك

عبر Nolichuckyjake // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 18.5% من العاملين

: 18.5% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 137,482

(16 عامًا فأكثر): 137,482 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 11.7% من العاملين

: 11.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.3 مليون عامل

داكوتا الجنوبية: مقاطعة مينيهاها

عبر ستيفن فريم // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 14.7% من العاملين

: 14.7% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 109,606

(16 سنة فأكثر): 109,606 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 11.1% من العاملين

: 11.1% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 445,606

تينيسي: مقاطعة ويليامسون

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 31.3% من العاملين

: 31.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 131,742

(من سن 16 عامًا فأكثر): 131,742 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 14.0% من العاملين

: 14.0% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.2 مليون عامل

تكساس: مقاطعة ترافيس

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 36.2% من العاملين

: 36.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 731,623

(من سن 16 عامًا فأكثر): 731,623 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 16.3% من العاملين

: 16.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 13.6 مليون عامل

يوتا: مقاطعة سولت ليك

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 23.5% من العاملين

: 23.5% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 613,545

(من سن 16 عامًا فأكثر): 613,545 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 20.0% من العاملين

: 20.0% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.6 مليون عامل

فيرمونت: مقاطعة تشيتندن

عبر Erika J Mitchell // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 26.4% من العاملين

: 26.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 91,678

(16 عامًا فأكثر): 91,678 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 19.6% من العاملين

: 19.6% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 327,910

فيرجينيا: مقاطعة أرلينغتون

أورهان كام // شاترستوك

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 48.8% من العاملين

: 48.8% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 142،653

(16 سنة فأكثر): 142،653 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 22.3% من العاملين

: 22.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.3 مليون عامل

واشنطن العاصمة

عبر أورهان كام // شترستوك

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 48.3% من العاملين

: 48.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 354,033

(16 سنة فأكثر): 354,033 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 48.3% من العاملين

: 48.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 354,033

واشنطن: مقاطعة كينج

عبر kan_khampanya // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 38.3% من العاملين

: 38.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 1.2 مليون شخص

(16 سنة فأكثر): 1.2 مليون شخص الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 24.2% من العاملين

: 24.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.7 مليون عامل

فيرجينيا الغربية: مقاطعة مونونجاليا

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل الكونت ي: 16.1% من العاملين

ي: 16.1% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 50,715

(16 سنة فأكثر): 50,715 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 10.2% من العاملين

: 10.2% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 707,299

ويسكونسن: مقاطعة داين

عبر Paul Brady Photography // Shutterstock

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 24.4% من العاملين

: 24.4% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 313,158

(16 عامًا فأكثر): 313,158 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 14.8% من العاملين

: 14.8% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.9 مليون عامل

وايومنغ: مقاطعة ناترونا

عبر كانفا

الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة : 7.3% من العاملين

: 7.3% من العاملين إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 38,741

(16 سنة فأكثر): 38,741 الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية : 8.9% من العاملين

: 8.9% من العاملين إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 283,628

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