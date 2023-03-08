المقاطعات التي يعمل فيها أكبر عدد من الأشخاص من المنزل في كل ولاية

عندما تفشّت جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، كل مهمة يمكن أن تتكيف مع نشاط عن بُعد، فعلت ذلك - حصص اللياقة البدنية، والساعات السعيدة، وحتى زيارات الطبيب، والأهم من ذلك يوم العمل.
لكن الكثير منها بقي شخصياً، ويعتمد ذلك جزئياً على المهمة أو الوظيفة. وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في أكتوبر 2020 أن 71% من الأشخاص الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن بُعد كانوا يعملون عن بُعد. ومع ذلك، كان العاملون من ذوي الدخل المنخفض أقل احتمالاً للقيام بذلك، بغض النظر عن واجباتهم الوظيفية.
الجغرافيا مهمة أيضاً: كانت المدن أكثر احتمالاً أن يكون لديها وظائف ملائمة للعمل عن بُعد، وفقًا لتحليل أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن العديد من المناطق الريفية سعت إلى جذب العمال الذين يمكنهم الآن العمل من أي مكان.
لم ينتهِ التحول إلى العمل عن بُعد تمامًا بمجرد إعادة فتح المكاتب للعمل عن بُعد: وفقًا لاستطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث, 59% من المشاركين في الاستطلاع ما زالوا يعملون عن بُعد في عام 2022. انقر فوق مستعمل بيانات مكتب الإحصاء من مسح المجتمع الأمريكي لعام 2021 للعثور على المقاطعة في كل ولاية التي تضم أكبر نسبة من الأشخاص الذين يعملون من المنزل لبعض الوقت على الأقل.
بالطبع، يختلف سبب اختيار العديد من العمال للعمل عن بُعد في عام 2023 عما كان عليه في مارس 2020. في نفس الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2022، قال المشاركون في الاستطلاع إن العمل من المنزل جعل من الأسهل عليهم تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والعمل والوفاء بالمواعيد النهائية. قال عدد أقل من العاملين عن بُعد إنهم قلقون من التعرض لكوفيد-19 مقارنة بعام 2020.
وعلاوة على ذلك، وجد استطلاع أجرته شركة ماكنزي وشركاه عام 2022 أن من بين المهنيين الذين شملهم الاستطلاع ممن أتيحت لهم فرصة العمل من المنزل استفاد 87% منهم منها. حتى أن ترتيبات العمل المرنة كانت ثالث أقوى دافع للبحث عن وظيفة جديدة.
فما هو وضع العمل عن بُعد في جميع أنحاء البلاد؟ ما يقرب من 18% من الأمريكيين الذين استجابوا لمسح المجتمع الأمريكي لعام 2021 الذي أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي قالوا إنهم عملوا من المنزل على الأقل بعض الوقت خلال الأسبوع السابق. وهذا يعني 27.6 مليون شخص- ما يقرب من ثلاثة أضعاف 9 ملايين شخص قالوا إنهم عملوا من المنزل في عام 2019 .
بالطبع، يختلف عدد العاملين عن بُعد من ولاية إلى أخرى: فقد عمل ما يقرب من نصف المهنيين في مقاطعة كولومبيا عن بُعد في عام 2021، مع ما يقرب من ربع العاملين في واشنطن وماريلاند وكولورادو وماساتشوستس الذين يعملون عن بُعد في منازلهم.
في هذا التحليل، تم كسر الروابط حسب عدد العاملين في المقاطعة. لم تكن تقديرات مسح المجتمع الأمريكي لسنة واحدة متاحة إلا لحوالي 620 مقاطعة فقط - تلك التي بها يزيد عدد سكانها عن 65,000 نسمة -من أصل أكثر من 3000 على مستوى البلاد، ولكن تم استخدامها بدلاً من تقديرات الخمس سنوات بسبب التغيرات الشديدة في اتجاهات العمل من المنزل على مدى السنوات القليلة الماضية. الولايات مدرجة هنا بالترتيب الأبجدي.
تابع القراءة لتكتشف أين يعمل معظم الناس من المنزل في ولايتك.
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ألاباما مقاطعة ماديسون
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 19.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 193,623
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 9.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.2 مليون عامل
ألاسكا: بلدية أنكوريج
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 12.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 145,508
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 10.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 343,883
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أريزونا: مقاطعة ماريكوبا
عبر Gregory E. Clifford // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.8% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عاماً فأكثر): 2.2 مليون شخص
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 20.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.3 مليون عامل
أركنساس: مقاطعة بينتون
عبر shuttersv // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 21.5% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 145,609
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 9.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.3 مليون عامل
كاليفورنيا: مقاطعة سان فرانسيسكو
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 45.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 438,943
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 21.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 17.8 مليون شخص
كولورادو: مقاطعة بولدر
عبر Maciej Bledowski // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 36.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 172,868
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 23.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.0 مليون عامل
كونيتيكت: مقاطعة فيرفيلد
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.5% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 479,278
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.5% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.8 مليون عامل
ديلاوير: مقاطعة نيو كاسل
عبر Real Window Creative // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 275,885
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 18.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 455,993
فلوريدا: مقاطعة سيمينول
عبر Brittx // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 25.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 240,502
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 16.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 9.9 مليون عامل
جورجيا: مقاطعة فولتون
عبر بريت بارنهيل // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 36.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 558,580
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 18.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 5.0 مليون عامل
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هاواي مقاطعة هاواي
عبر dirkr // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 13.0% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 82,140
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 10.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 668,446
أيداهو: مقاطعة أدا
عبر تشارلز نولز // شاترستوك
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 20.0% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 254,309
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 13.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (16 عامًا فأكثر): 889,536
إلينوي مقاطعة دوباج
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 26.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 468,211
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 6.0 مليون شخص
إنديانا: مقاطعة هاميلتون
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 27.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 187,363
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 11.9% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.2 مليون عامل
أيوا مقاطعة دالاس
عبر Jacob Boomsma // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 27.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 59,377
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 13.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.6 مليون عامل
كانساس: مقاطعة جونسون
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 27.1% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 329,827
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 13.8% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.4 مليون عامل
كنتاكي: مقاطعة أولدهام
عبر ستيفن بيلي // شاترستوك
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 21.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 33,386
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 11.5% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.0 مليون عامل
لويزيانا: أبرشية أورليانز
عبر TFoxFoto // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 17.8% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (164,397): 164,397
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 8.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.9 مليون عامل
مين: مقاطعة كمبرلاند
عبر جوزيف سوم // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 26.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (161,823 شخصًا فأكثر): 161,823
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 17.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 660,465
ماريلاند: مقاطعة مونتغمري
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 37.1% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 540,481
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 24.0% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.1 مليون عامل
ماساتشوستس مقاطعة ميدلسكس
عبر جوزيف سوم // شاترستوك
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 32.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 866,649
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 23.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.5 مليون عامل
ميشيغان: مقاطعة واشتناو
عبر Jacob Boomsma // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 29.5% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 183,684
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 16.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.5 مليون شخص
مينيسوتا: مقاطعة واشنطن
عبر Jeff Lueders // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 32.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 140,694
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 20.9% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.9 مليون عامل
ميسيسيبي مقاطعة ديسوتو
عبر Monarch Productions // Shutterstockk
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 10.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 91,372
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 6.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.2 مليون عامل
ميسوري: مقاطعة سانت تشارلز
عبر Rob Neville Photos // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 22.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 216,203
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.9 مليون عامل
مونتانا: مقاطعة جالاتين
عبر ماديسون كينت // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 18.0% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 66,583
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.0% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 522,807
نبراسكا: مقاطعة دوغلاس
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 19.1% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 303,363
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 12.8% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.0 مليون عامل
نيفادا: مقاطعة واشو
عبر Jacob Boomsma // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 14.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 245,560
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 13.0% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.4 مليون عامل
نيو هامبشاير: مقاطعة هيلزبره
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 22.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 233,146
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (16 عامًا فأكثر): 733,129
نيوجيرسي: مقاطعة سومرست
عبر FotosForTheFuture // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 31.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 178,934
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 22.1% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.4 مليون عامل
نيو مكسيكو: مقاطعة سانتا في
عبر Jimack // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 24.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 69,704
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 15.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (16 عامًا فأكثر): 877,399
نيويورك: مقاطعة نيويورك
عبر pisaphotography // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 36.5% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 793,149
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 9.0 مليون عامل
نورث كارولينا: مقاطعة أورانج
عبر براين بولارد // شاترستوك
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 35.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 71,761
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 18.8% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.9 مليون عامل
داكوتا الشمالية: مقاطعة كاس
عبر غاي ويليام // شاترستوك
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 13.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 107,722
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 8.9% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 397,892
أوهايو: مقاطعة ديلاوير
عبر dvgpro // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 32.1% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 116,974
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.8% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 5.5 مليون عامل
أوكلاهوما: مقاطعة تولسا
عبر Valiik30 // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 14.0% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 311,061
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 10.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.8 مليون عامل
أوريغون: مقاطعة مولتنوماه
عبر Josemaria Toscano // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 32.1% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 425,906
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 22.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.0 مليون عامل
بنسلفانيا: مقاطعة تشيستر
عبر LittleKitty // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 29.1% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 280,530
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 18.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 6.1 مليون عامل
رود آيلاند: مقاطعة نيوبورت
عبر Ramunas Bruzas // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 42,058
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 17.5% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 533,088
ساوث كارولينا: مقاطعة يورك
عبر Nolichuckyjake // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 18.5% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 137,482
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 11.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.3 مليون عامل
داكوتا الجنوبية: مقاطعة مينيهاها
عبر ستيفن فريم // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 14.7% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 109,606
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 11.1% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 445,606
تينيسي: مقاطعة ويليامسون
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 31.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 131,742
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.0% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.2 مليون عامل
تكساس: مقاطعة ترافيس
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 36.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 731,623
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 16.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 13.6 مليون عامل
يوتا: مقاطعة سولت ليك
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.5% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 613,545
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 20.0% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.6 مليون عامل
فيرمونت: مقاطعة تشيتندن
عبر Erika J Mitchell // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 26.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 91,678
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.6% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 327,910
فيرجينيا: مقاطعة أرلينغتون
أورهان كام // شاترستوك
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 48.8% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 142،653
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 22.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.3 مليون عامل
واشنطن العاصمة
عبر أورهان كام // شترستوك
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 48.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 354,033
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 48.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 354,033
واشنطن: مقاطعة كينج
عبر kan_khampanya // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 38.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 1.2 مليون شخص
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 24.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.7 مليون عامل
فيرجينيا الغربية: مقاطعة مونونجاليا
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل الكونتي: 16.1% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 50,715
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 10.2% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 707,299
ويسكونسن: مقاطعة داين
عبر Paul Brady Photography // Shutterstock
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 24.4% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 313,158
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.8% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.9 مليون عامل
وايومنغ: مقاطعة ناترونا
عبر كانفا
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 7.3% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 38,741
- الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 8.9% من العاملين
- إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 283,628
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