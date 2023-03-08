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المقاطعات التي يعمل فيها أكبر عدد من الأشخاص من المنزل في كل ولاية
العمل عن بعد

المقاطعات التي يعمل فيها أكبر عدد من الأشخاص من المنزل في كل ولاية

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_no-author
٨ مارس ٢٠٢٣
11 دقيقة قراءة

عندما تفشّت جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، كل مهمة يمكن أن تتكيف مع نشاط عن بُعد، فعلت ذلك - حصص اللياقة البدنية، والساعات السعيدة، وحتى زيارات الطبيب، والأهم من ذلك يوم العمل.

لكن الكثير منها بقي شخصياً، ويعتمد ذلك جزئياً على المهمة أو الوظيفة. وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في أكتوبر 2020 أن 71% من الأشخاص الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن بُعد كانوا يعملون عن بُعد. ومع ذلك، كان العاملون من ذوي الدخل المنخفض أقل احتمالاً للقيام بذلك، بغض النظر عن واجباتهم الوظيفية.

الجغرافيا مهمة أيضاً: كانت المدن أكثر احتمالاً أن يكون لديها وظائف ملائمة للعمل عن بُعد، وفقًا لتحليل أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن العديد من المناطق الريفية سعت إلى جذب العمال الذين يمكنهم الآن العمل من أي مكان.

لم ينتهِ التحول إلى العمل عن بُعد تمامًا بمجرد إعادة فتح المكاتب للعمل عن بُعد: وفقًا لاستطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث, 59% من المشاركين في الاستطلاع ما زالوا يعملون عن بُعد في عام 2022. انقر فوق مستعمل بيانات مكتب الإحصاء من مسح المجتمع الأمريكي لعام 2021 للعثور على المقاطعة في كل ولاية التي تضم أكبر نسبة من الأشخاص الذين يعملون من المنزل لبعض الوقت على الأقل.

بالطبع، يختلف سبب اختيار العديد من العمال للعمل عن بُعد في عام 2023 عما كان عليه في مارس 2020. في نفس الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2022، قال المشاركون في الاستطلاع إن العمل من المنزل جعل من الأسهل عليهم تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والعمل والوفاء بالمواعيد النهائية. قال عدد أقل من العاملين عن بُعد إنهم قلقون من التعرض لكوفيد-19 مقارنة بعام 2020.

وعلاوة على ذلك، وجد استطلاع أجرته شركة ماكنزي وشركاه عام 2022 أن من بين المهنيين الذين شملهم الاستطلاع ممن أتيحت لهم فرصة العمل من المنزل استفاد 87% منهم منها. حتى أن ترتيبات العمل المرنة كانت ثالث أقوى دافع للبحث عن وظيفة جديدة.

فما هو وضع العمل عن بُعد في جميع أنحاء البلاد؟ ما يقرب من 18% من الأمريكيين الذين استجابوا لمسح المجتمع الأمريكي لعام 2021 الذي أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي قالوا إنهم عملوا من المنزل على الأقل بعض الوقت خلال الأسبوع السابق. وهذا يعني 27.6 مليون شخص- ما يقرب من ثلاثة أضعاف 9 ملايين شخص قالوا إنهم عملوا من المنزل في عام 2019 .

بالطبع، يختلف عدد العاملين عن بُعد من ولاية إلى أخرى: فقد عمل ما يقرب من نصف المهنيين في مقاطعة كولومبيا عن بُعد في عام 2021، مع ما يقرب من ربع العاملين في واشنطن وماريلاند وكولورادو وماساتشوستس الذين يعملون عن بُعد في منازلهم.

في هذا التحليل، تم كسر الروابط حسب عدد العاملين في المقاطعة. لم تكن تقديرات مسح المجتمع الأمريكي لسنة واحدة متاحة إلا لحوالي 620 مقاطعة فقط - تلك التي بها يزيد عدد سكانها عن 65,000 نسمة -من أصل أكثر من 3000 على مستوى البلاد، ولكن تم استخدامها بدلاً من تقديرات الخمس سنوات بسبب التغيرات الشديدة في اتجاهات العمل من المنزل على مدى السنوات القليلة الماضية. الولايات مدرجة هنا بالترتيب الأبجدي.

تابع القراءة لتكتشف أين يعمل معظم الناس من المنزل في ولايتك.

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ألاباما مقاطعة ماديسون

منظر المدينة والممر المائي في هانتسفيل

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 19.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 193,623
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 9.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.2 مليون عامل

ألاسكا: بلدية أنكوريج

أفق أنكوراج في الشتاء.

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 12.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 145,508
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 10.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 343,883

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أريزونا: مقاطعة ماريكوبا

منظر خلاب لفينيكس

عبر Gregory E. Clifford // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.8% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عاماً فأكثر): 2.2 مليون شخص
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 20.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.3 مليون عامل

أركنساس: مقاطعة بينتون

متحف والمارت وسط مدينة بنتونفيل

عبر shuttersv // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 21.5% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 145,609
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 9.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.3 مليون عامل

كاليفورنيا: مقاطعة سان فرانسيسكو

جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 45.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 438,943
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 21.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 17.8 مليون شخص

كولورادو: مقاطعة بولدر

منظر جوي لمدينة بولدر سيتي في الخريف

عبر Maciej Bledowski // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 36.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 172,868
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 23.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.0 مليون عامل

كونيتيكت: مقاطعة فيرفيلد

مارينا في ستامفورد

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.5% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 479,278
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.5% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.8 مليون عامل

ديلاوير: مقاطعة نيو كاسل

منظر جوي لويلمنجتون

عبر Real Window Creative // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 275,885
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 18.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 455,993

فلوريدا: مقاطعة سيمينول

نافورة وبرج كرينز روست بارك في ألتامونتي سبرينغز

عبر Brittx // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 25.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 240,502
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 16.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 9.9 مليون عامل

جورجيا: مقاطعة فولتون

منظر جوي لمترو أتلانتا والطرق السريعة

عبر بريت بارنهيل // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 36.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 558,580
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 18.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 5.0 مليون عامل

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هاواي مقاطعة هاواي

منظر جوي لمدينة هاواي

عبر dirkr // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 13.0% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 82,140
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 10.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 668,446

أيداهو: مقاطعة أدا

أفق وسط مدينة بويز

عبر تشارلز نولز // شاترستوك

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 20.0% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 254,309
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 13.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (16 عامًا فأكثر): 889,536

إلينوي مقاطعة دوباج

أورورا أفق وجسر أورورا

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 26.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 468,211
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 6.0 مليون شخص

إنديانا: مقاطعة هاميلتون

منظر جوي لحدائق كوكس هول في كارمل

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 27.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 187,363
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 11.9% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.2 مليون عامل

أيوا مقاطعة دالاس

منظر جوي لوسط مدينة واوكي في وسط المدينة

عبر Jacob Boomsma // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 27.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 59,377
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 13.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.6 مليون عامل

كانساس: مقاطعة جونسون

ستريت فيو وبرج الساعة في أوفرلاند بارك، كانساس

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 27.1% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 329,827
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 13.8% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.4 مليون عامل

كنتاكي: مقاطعة أولدهام

مزرعة خيول ريفية في كنتاكي

عبر ستيفن بيلي // شاترستوك

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 21.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 33,386
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 11.5% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.0 مليون عامل

لويزيانا: أبرشية أورليانز

عبر ترام شارع القناة في وسط مدينة نيو أورليانز

عبر TFoxFoto // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 17.8% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (164,397): 164,397
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 8.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.9 مليون عامل

مين: مقاطعة كمبرلاند

منارة بورتلاند هيد بورتلاند والساحل

عبر جوزيف سوم // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 26.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (161,823 شخصًا فأكثر): 161,823
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 17.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 660,465

ماريلاند: مقاطعة مونتغمري

منظر مدينة روكفيل

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 37.1% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 540,481
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 24.0% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.1 مليون عامل

ماساتشوستس مقاطعة ميدلسكس

منظر جوي لكامبريدج وجسر أندرسون التذكاري

عبر جوزيف سوم // شاترستوك

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 32.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 866,649
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 23.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.5 مليون عامل

ميشيغان: مقاطعة واشتناو

منظر جوي لوسط مدينة آن أربور في الصيف

عبر Jacob Boomsma // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 29.5% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 183,684
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 16.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.5 مليون شخص

مينيسوتا: مقاطعة واشنطن

النظر إلى أسفل نهر سانت كروا من ستيلووتر

عبر Jeff Lueders // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 32.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 140,694
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 20.9% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.9 مليون عامل

ميسيسيبي مقاطعة ديسوتو

منظر جوي لحي الضواحي في فرع الزيتون

عبر Monarch Productions // Shutterstockk

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 10.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 91,372
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 6.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.2 مليون عامل

ميسوري: مقاطعة سانت تشارلز

مقاطعة سانت تشارلز، ميسوري

عبر Rob Neville Photos // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 22.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 216,203
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.9 مليون عامل

مونتانا: مقاطعة جالاتين

منظر جوي لبوزمان في الصيف

عبر ماديسون كينت // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 18.0% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 66,583
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.0% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 522,807

نبراسكا: مقاطعة دوغلاس

منظر جوي أوماها في الصيف

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 19.1% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 303,363
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 12.8% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.0 مليون عامل

نيفادا: مقاطعة واشو

منظر جوي لرينو في الخريف

عبر Jacob Boomsma // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 14.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 245,560
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 13.0% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.4 مليون عامل

نيو هامبشاير: مقاطعة هيلزبره

منظر مسائي على ضفة النهر في مانشستر

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 22.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 233,146
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (16 عامًا فأكثر): 733,129

نيوجيرسي: مقاطعة سومرست

منظر طائرة بدون طيار فوق حديقة في سومرست

عبر FotosForTheFuture // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 31.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 178,934
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 22.1% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.4 مليون عامل

نيو مكسيكو: مقاطعة سانتا في

منظر لسانتا في في في الخريف

عبر Jimack // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 24.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 69,704
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 15.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (16 عامًا فأكثر): 877,399

نيويورك: مقاطعة نيويورك

مقاطعة نيويورك، نيويورك

عبر pisaphotography // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 36.5% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 793,149
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 9.0 مليون عامل

نورث كارولينا: مقاطعة أورانج

مقاطعة أورانج، نورث كارولينا

عبر براين بولارد // شاترستوك

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 35.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 71,761
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 18.8% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.9 مليون عامل

داكوتا الشمالية: مقاطعة كاس

مقاطعة كاس، داكوتا الشمالية

عبر غاي ويليام // شاترستوك

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 13.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 107,722
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 8.9% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 397,892

أوهايو: مقاطعة ديلاوير

منظر جوي لديلاوير في الصيف

عبر dvgpro // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 32.1% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 116,974
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.8% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 5.5 مليون عامل

أوكلاهوما: مقاطعة تولسا

سيتي فيو أوف توسلا

عبر Valiik30 // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 14.0% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 311,061
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 10.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.8 مليون عامل

أوريغون: مقاطعة مولتنوماه

منظر مدينة بورتلاند من قصر بيتوك

عبر Josemaria Toscano // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 32.1% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 425,906
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 22.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.0 مليون عامل

بنسلفانيا: مقاطعة تشيستر

منظر جوي لغرب تشيستر في الصيف

عبر LittleKitty // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 29.1% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 280,530
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 18.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 6.1 مليون عامل

رود آيلاند: مقاطعة نيوبورت

مدينة نيوبورت والميناء القديم

عبر Ramunas Bruzas // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 42,058
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 17.5% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 533,088

ساوث كارولينا: مقاطعة يورك

محكمة مقاطعة يورك في الربيع

عبر Nolichuckyjake // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 18.5% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 137,482
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 11.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.3 مليون عامل

داكوتا الجنوبية: مقاطعة مينيهاها

سائحون يزورون حديقة الشلالات في سيوكس فولز

عبر ستيفن فريم // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 14.7% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 109,606
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 11.1% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 445,606

تينيسي: مقاطعة ويليامسون

مقاطعة ويليامسون، تينيسي

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 31.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 131,742
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.0% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.2 مليون عامل

تكساس: مقاطعة ترافيس

منظر جوي لأوستن والنهر

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 36.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 731,623
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 16.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 13.6 مليون عامل

يوتا: مقاطعة سولت ليك

منظر جوي لمدينة سولت ليك

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 23.5% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (من سن 16 عامًا فأكثر): 613,545
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 20.0% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 1.6 مليون عامل

فيرمونت: مقاطعة تشيتندن

مقاطعة تشيتندن، فيرمونت

عبر Erika J Mitchell // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 26.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 91,678
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 19.6% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 327,910

فيرجينيا: مقاطعة أرلينغتون

جسر أرلينغتون التذكاري في الخريف

أورهان كام // شاترستوك

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 48.8% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 142،653
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 22.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 4.3 مليون عامل

واشنطن العاصمة

شارع بنسلفانيا ومبنى الكابيتول الأمريكي

عبر أورهان كام // شترستوك

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 48.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 354,033
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 48.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 354,033

واشنطن: مقاطعة كينج

أفق وسط مدينة سيتل

عبر kan_khampanya // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 38.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 1.2 مليون شخص
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 24.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 3.7 مليون عامل

فيرجينيا الغربية: مقاطعة مونونجاليا

منظر جوي لمورغانتاون

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل الكونتي: 16.1% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 50,715
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 10.2% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 707,299

ويسكونسن: مقاطعة داين

أفق ماديسون مع قبة الكابيتول

عبر Paul Brady Photography // Shutterstock

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 24.4% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 عامًا فأكثر): 313,158
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 14.8% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 2.9 مليون عامل

وايومنغ: مقاطعة ناترونا

كاسبر سيتي فيو مع سلسلة جبال

عبر كانفا

  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل داخل المقاطعة: 7.3% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين داخل المقاطعة (16 سنة فأكثر): 38,741
  • الأشخاص الذين يعملون من المنزل على مستوى الولاية: 8.9% من العاملين
  • إجمالي عدد العاملين على مستوى الولاية (من سن 16 عامًا فأكثر): 283,628

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