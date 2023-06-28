10 تقنيات وأدوات للحفظ لتحسين ذاكرتك

ستتمكن يومًا ما من تحسين ذاكرتك على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي - ربما. 🤖

في هذه الأثناء، هناك الكثير من تقنيات وأدوات الحفظ ليس فقط لتخزين المعلومات، ولكن أيضًا للتحسن في استرجاع وحفظ مجموعات أكبر من المعلومات.

الجميع تقريبًا قادرون على شحذ قدرتهم على حفظ أي شيء. في الواقع تشير الأبحاث إلى أن أنه مع الممارسة المستمرة الكافية على مدى أسبوع تقريبًا، يمكن للشخص العادي أن يزيد من قدرة الذاكرة العاملة على التذكر من عنصر واحد إلى أربعة عناصر.

العقول أماكن مذهلة. لكن لا تصدق كلامنا.

اقرأ منشور المدونة هذا لتعرف كيف يمكن أن تنجح أفضل 10 تقنيات للحفظ معك، وما هي الأدوات المحددة التي يمكنك استخدامها لتحسين ذاكرتك.

كيف يعمل الحفظ؟

يعمل الحفظ كعملية من خطوتين: الترميز والاسترجاع. خلال مرحلة الترميز، يتم تخزين المعلومات الجديدة في شكل ذكريات باستخدام عمليات إدراكية مختلفة، مثل التوضيح والربط والتخيل البصري. ثم يتم استرجاع هذه الذكريات خلال مرحلة الاسترجاع من خلال الاتصالات العصبية.

تشير الأبحاث إلى أن بعض تقنيات الحفظ أكثر فعالية في الذاكرة طويلة المدى للمعلومات من غيرها. وقد ثبت أن بعض تقنيات الحفظ هذه، مثل التكرار المتباعد والترميز التفصيلي، أكثر فعالية في الاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل.

بينما تميل تقنيات أخرى، مثل التقطيع والاستذكار، إلى تسهيل استرجاع المواد على المدى القصير.

كيفية حفظ أي شيء في نهج من 4 خطوات

يمكن تقسيم عملية الحفظ، أي شيء تقريبًا، إلى أربع خطوات عامة. فكر فيها كتمارين لعقلك. إنها عضلة مرنة للغاية تنمو كلما استخدمتها أكثر بعد كل شيء.

اتبع هذه الخطوات الأربع لتبدأ في الحفظ أكثر.

الخطوة 1: الانتباه

أولًا: أولًا- التركيز على المادة التي تحاول حفظها وتكون على دراية بها في الوقت الفعلي. بمعنى آخر، لا تستمع أو تقرأ أو تشاهد بشكل سلبي عند محاولة الحفظ. حاول أن تأخذ وقتك وتنتبه إلى كل التفاصيل، مما يسمح للمادة أن تترسخ في ذهنك.

من خلال القيام بذلك مرارًا وتكرارًا، فإنك تدرب عقلك على ترك أجزاء أقل من المعلومات تسقط من بين يديك. ♻️

الخطوة 2: الترميز

يعمل الترميز إما مع الذاكرة طويلة المدى أو قصيرة المدى. لضمان ثبات المعلومات التي تستهلكها على المدى الطويل، غالبًا ما يساعدك ربط المادة بأفكار ومفاهيم وتجارب أخرى ذات صلة أو مشابهة.

سيساعد ذلك على تقوية ذاكرتك ويسمح بتخزين المادة بسهولة أكبر.

الخطوة 3: التخزين

بمجرد أن تقوم بترميز المعلومات وربطها بمفاهيم أخرى معروفة، يجب عليك تخزين المادة بطريقة متكررة يسهل تذكرها، مثل استخدام قصر الذاكرة أو البطاقات التعليمية (المزيد عن هذه التقنيات أدناه).

سيساعدك ذلك على استرجاع المادة في الحال، وهو أحد أفضل مزايا تحسين ذاكرتك! 💪

الخطوة 4: الاسترجاع

أخيرًا، استخدم ممارسات الاسترجاع النشط مثل اختبار نفسك، أو المذاكرة في مجموعة، أو استخدام ألعاب الذاكرة لضمان تذكر المادة بشكل صحيح. لا تنس أن تتدرب على المادة بانتظام.

يمكنك ممارسة هذه التمارين إما بالتلاوة أو الاسترجاع النشط. تعتمد طريقة الاسترجاع هذه على حقيقة أن الذاكرة تضعف بمرور الوقت.

تقنيات الاستذكار اللفظي مقابل تقنيات الاستذكار البصري

عندما يتعلق الأمر بتقنيات الحفظ، هناك طريقتان شائعتان هما البصرية واللفظية.

تتضمن التقنيات البصرية استخدام الصور والخرائط والرسوم البيانية للمساعدة في استرجاع الذاكرة. تركز هذه الطريقة على إنشاء صورة ذهنية أو تمثيل مرئي للمعلومات التي يتم تعلمها. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول تذكر قائمة من العناصر، يمكنك إنشاء صورة ذهنية لتلك العناصر مرتبة بطريقة معينة. بعض الأمثلة على تقنيات الحفظ البصري هي:

الخرائط الذهنية

البطاقات التعليمية

الترميز بالألوان

الرسوم البيانية

الرسوم البيانية

ذاكري

من ناحية أخرى، تتضمن الأساليب اللفظية استخدام الكلمات واللغة للمساعدة في استرجاع الذاكرة. تتضمن هذه الطريقة التكرار وأجهزة التذكر والمختصرات للمساعدة في تذكر المعلومات. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول تذكر رقم هاتف، فيمكنك تكرار الأرقام بصوت عالٍ أو استخدام أداة للذاكرة مثل ربط كل رقم بكلمة تتناغم معه. بعض الأمثلة على أساليب الحفظ اللفظية هي:

التقطيع

الإنشاد

الربط

التسجيل

التكرار

الجناس

دعونا نتعمق أكثر في هذه التقنيات!

أفضل 10 تقنيات للحفظ يمكنك استخدامها

لن تعمل جميع تقنيات الحفظ بشكل جيد مع الجميع. ولكن هناك عدد من الطرق التي يمكنك تجربتها! اطلع على قائمتنا التي تضم أفضل 10 تقنيات للحفظ لمساعدتك على تحسين قدرتك على تذكر البيانات.

1. التكرار المتباعد

كرر المادة على فترات زمنية متزايدة. تعتمد هذه الطريقة في التذكر على الظاهرة النفسية لاضمحلال الذاكرة، والتي تشير إلى أن كلاً من الذاكرة و فقدان الذاكرة (أو يتلاشى التذكر) بمرور الوقت.

إن الترياق المضاد لتلاشي الذاكرة على المدى القصير والطويل هو التدرب بشكل دوري على استرجاع أو "تكرار" ما قمت بتخزينه في الذاكرة.

2. الترميز التفصيلي

ربط المادة بمفاهيم أخرى معروفة. يعد ربط ما تتعلمه بطرق مفيدة بمعرفتك الحالية طريقة قوية لتذكر المعلومات.

الترميز التفصيلي هو نوع من أنواع الترميز التذكيري الذي يعني تقنية بسيطة تساعد على الحفظ. تتمثل إحدى طرق تسهيل ربط المادة الجديدة بما تعرفه بالفعل في إنشاء لوحة بيضاء مرئية .

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3. التقطيع

تقسيم الأجزاء الطويلة من المعلومات إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. هذه طريقة سهلة لتذكر المعلومات لأنها أقل إرباكًا ويمكنك حفظ أجزاء أصغر من المعلومات بشكل أسرع.

تظهر بعض الأبحاث أن التقطيع يقلل من حصيلة الاضطرار إلى حفظ أجزاء كبيرة من المعلومات على الذاكرة العاملة. فمع حفظ المعلومات شيئًا فشيئًا، ومع مرور الوقت، تشكل مجموعة بيانات أكبر يسهل استرجاعها وتصبح الذاكرة أكثر منطقية.

4. فن الإستذكار

يُطلق على استخدام تقنيات مثل القوافي أو الاختصارات أو الصور المرئية لتذكر المعلومات بطريقة لا تنسى اسم فن الاستذكار. إنها طريقة لجعل الحفظ ممتعًا. في الحقيقة تشير الدراسات إلى أن أن التدريب الكافي على فنون الاستذكار الإملائية يعيد تشكيل شبكات الدماغ لدعم ذاكرة أفضل ولسرد المعلومات.

ومن الأمثلة البسيطة على هذه التقنية قراءة حروف الهجاء على أنغام الموسيقى لتسهيل تذكرها. ربما علّمك مدرس الفنون الخاص بك "روي جي بيف" كطريقة للذاكرة لحفظ ألوان قوس قزح بالترتيب الصحيح - الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.

فهمت الفكرة 🌈

5. الاستدعاء النشط

اختبر نفسك في المواد التي تعلمتها بانتظام لاختبار ذاكرتك. وكلما قمت بذلك، كلما أصبح من الأسهل عليك استرجاع المواد الجديدة وكذلك المواد القديمة. على سبيل المثال، إذا كنت طالبًا، فإن الاسترجاع النشط هو أسلوب مفيد في الدراسة.

عندما تمارس التذكر النشط، فأنت في الأساس تجبر عقلك على تذكر المعلومات التي تريد حفظها دون أي مساعدة. هذه الطريقة رائعة لحفظ الذاكرة.

6. التصور

كما ذكرنا سابقًا، يعد استخدام المرئيات طريقة أخرى فعالة لحفظ المحتوى. عندما تخلق صورًا ذهنية للمادة وتربطها بتمثيل مرئي، تساعد هذه التقنية بشكل كبير على حفظ المعلومات في الذاكرة.

استخدام برنامج لبناء الخرائط الذهنية المساعدة في الجزء المرئي من العملية. مع انقر فوق الخرائط الذهنية يمكنك أن ترسم خططك وأفكارك وعملياتك بسرعة في صور مرئية ملفتة للنظر. قم بإنشاء روابط من تصوراتك المرئية وأضف السياق إلى عملية الحفظ الخاصة بك حتى تتمكن من إنشاء صور مرئية حول الأفكار التي تريد تذكرها.

أضف العقد والمهام والوصلات بسهولة إلى خريطتك الذهنية البديهية ClickUp Mind Map

7. الارتباط

ربط المعلومات المتشابهة بمعلومات أخرى مشابهة. إن تجميع المعلومات المتشابهة معًا، خاصةً إذا لم يكن من الضروري حفظها بالترتيب، يجعل تذكرها أسهل.

هذه التقنية مفيدة بشكل خاص عند العمل مع الأرقام أو المصطلحات التي تبدأ بالحرف الأول نفسه. يعالج دماغنا الحرف الأول ويساعدنا على ربط المعلومات التي نحتاج إليها.

8. التلاوة

كرر المادة التي تتعلمها بصوت عالٍ. نعم، حتى لو كنت بمفردك. فالدماغ البشري يحب ذلك!

ومع ذلك، من المفيد أن تقوم بهذه التقنية مع صديق. فمثلما تتعلم كلمات أغنية جديدة من خلال سماعها والغناء معها، تساعدك التلاوة على حفظ المعلومات بالترتيب الصحيح. نحن نعلم أنك تتذكر تلك الأغنية الجذابة لذلك الإعلان التجاري الآن. 🎵

9. التنظيم

تنظيم العناصر ذات الصلة معًا في هيكل يسهل متابعته وتذكره. هذا يجعل من السهل استرجاع المعلومات المعقدة حسب التسلسل الزمني. هذا مثال رائع لأولئك الذين يحتاجون إلى حفظ المعلومات في الذاكرة بترتيب معين.

في الواقع، يحب البعض استخدام هذا الأسلوب في إنشاء قائمة البقالة لأنه يتيح لهم تنظيم العناصر بصريًا في مكان أو تخطيط مألوف.

10. قصر الذاكرة

إن إنشاء قصر الذاكرة يعني ببساطة استخدام خيالك لإنشاء خريطة ذهنية للمادة التي تتعلمها عن طريق ربطها بمكان تعرفه جيدًا. عندما تتخيل الأماكن المألوفة لك وتربطها بأجزاء فردية من المعلومات، يسهل على عقلك استرجاع المعلومات الجديدة المرتبطة بالأماكن المألوفة.

لجعل تقنية الذاكرة هذه تنجح معك، أولاً، خذ الوقت الكافي لتحديد قصر ذاكرتك. هل سيكون منزل طفولتك؟ حديقة مألوفة؟ مدرستك القديمة؟

من هناك، أشر ذهنياً إلى الملامح البارزة في تلك المساحة. تأكد من الإشارة إليها بالترتيب. تعمل تقنية قصر الذاكرة هذه من خلال صورة ذهنية.

إذا تخيلت أنك تمشي في منزل، فقد تصادف أولاً باباً أمامياً بألوان زاهية. وبمجرد دخولك، ستصادف سلالم ثم كلباً، وإذا واصلت السير، ستصادف مباشرةً المطبخ.

والآن، اربط كل ميزة من أبرز الملامح التي تتخيلها في قصر ذاكرتك - مثل تلك التي ذكرناها للتو - بمعلومة مهمة حتى ترتبط كل نقطة بمساحة في تقنية سرد القصص هذه.

أخيرًا، لاستدعاء البيانات، تصور رحلتك من خلال تقنية الذاكرة هذه مرة أخرى وحاول أن تتذكر كل معلومة مرتبطة بكل مساحة أو عنصر بارز. افعل ذلك مرات كافية، وستجعل حفظ المعلومات الجديدة وغيرها من المواد التعليمية الأخرى أمراً سهلاً!

## أفضل أدوات الحفظ لتحسين أفكارك

أنت تعرف تقنيات الحفظ. لكنك ستحتاج أيضًا إلى أدوات. إليك نظرة على بعض من أفضل أدوات الحفظ التي يمكنك البدء في استخدامها لتحسين جهودك في الحفظ.

برنامج تدوين الملاحظات

قم بتدوين الملاحظات بسرعة وتنسيقها بتحرير غني وتحويل الإدخالات إلى مهام قابلة للتتبع يمكنك الوصول إليها من أي مكان

استخدم أدوات مثل ClickUp عندما يكون عقلك في أقصى حدوده في محاولة حفظ المهام والقوائم والتذكيرات. مع رسم الخرائط الذهنية الأدوات, السبورة وحتى ملحق المفكرة الخاص به في كروم، يزودك ClickUp بجميع الأدوات التي تحتاجها لتخزين المعلومات بسرعة وسهولة.

البطاقات التعليمية

من الأدوات الرائعة لحفظ الحقائق والتعريفات والمعلومات العامة ببساطة استخدام البطاقات التعليمية. لقد نجحت معك عندما كنت تذاكر للاختبار الكبير في المدرسة الابتدائية، فلماذا لا تستخدمها لمزيد من المساعدة في الحفظ؟

تسجيلات الصوت والفيديو

شارك تسجيلات الشاشة لإيصال رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع Clip by ClickUp

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تقنيات الحفظ الشفهي، يمكن أن يكون التعلم السمعي طريقة رائعة لاستخدام تسجيلات كلماتك لاسترجاع المعلومات. التسجيلات الصوتية هي تقنيات فعالة للحفظ اللفظي لمساعدتك في الذاكرة طويلة المدى.

وهناك طريقة أخرى رائعة للقيام بذلك وهي تسجيل مقطع فيديو لنفسك. تنجح تقنيات الحفظ المرئي للبعض عند تسجيل فيديو لأنفسهم وهم يكملون شيئًا ما. هذه فكرة رائعة للمتعلم البصري الذي يحتاج إلى تذكر كيفية قيامه بشيء ما منذ فترة طويلة.

وإذا كنت تحاول أن تتذكر عملية ما من أجل العمل، فقد يساعدك استخدام برنامج تسجيل الشاشة لتسجيل إجراءاتك. أدوات مثل مقطع في ClickUp يجعل من السهل إعادة تشغيل تسجيلاتك ورؤية كيف فعلت شيئًا ما بالفعل.

كويزلت

Quizlet هو مورد تعليمي شهير على الإنترنت يقدم تقنيات وأدوات متعددة للذاكرة، مثل البطاقات التعليمية والاختبارات والألعاب. يعمل هذا المورد كأسلوب بناء للمساعدة في تحسين الذاكرة على مدى فترة زمنية طويلة.

التعلم من الأقران

يساعد التعلّم مع صديق أو في مجموعة دراسية على تشجيع المزيد من التذكر النشط للمادة، وفي النهاية الاحتفاظ بالمعلومات. سواء كنت في جلسة دراسة متعمقة لدروس التاريخ، أو تعلم لغة جديدة، أو تحتاج عمومًا إلى الاحتفاظ بكمية كبيرة من المعلومات في فترة زمنية قصيرة - نحن ننظر إليكم يا طلاب الطب - فإن التعلم من الأقران هو أحد أكثر تقنيات الذاكرة نجاحًا.

تطبيقات الذاكرة

هناك الكثير من تطبيقات الذاكرة المتاحة التي يمكن أن تساعدك في العثور على تقنيات الحفظ المناسبة لحالتك. تحتوي العديد من هذه التطبيقات على ألعاب مدمجة تساعدك على تمرين عضلاتك الذهنية.

تدوين اليوميات

استخدام تطبيقات الهاتف أو سطح المكتب لـ تدوين الملاحظات أو كتابة ملخصات لموادك مفيدة للرجوع إليها لاحقًا. إنها أيضًا طريقة لاستخدام التكرار لتثبيت المعلومات في الذاكرة أثناء كتابتها بشكل متكرر.

الألعاب

الألعاب التعليمية أو الألغاز هي طرق جذابة وممتعة لتقوية الذاكرة.

إليك شيئًا لتتذكره - افعل المزيد مع ClickUp

سواء كنت تستخدم السبورات البيضاء أو الخرائط الذهنية لتصور المعلومات وتوصيلها لتخزينها في الذاكرة أو قررت إنشاء بطاقات فلاش، فإن تخزين المعلومات في الذاكرة أسهل مما تعتقد.

ومع ذلك، يبدأ الأمر بـ العقلية المنتجة وبعض أدوات وتقنيات الحفظ، والاستعداد لتعلم طريقة. ابدأ حساب ClickUp مجاني وشاهد مدى سهولة استخدام أدواته المرئية للحفظ.