10 استراتيجيات مذهلة لإدارة الوقت

"كيف تأخر الوقت إلى هذا الحد بهذه السرعة؟"

كان الاقتباس الشهير للدكتور سوس واضحًا في ذلك الوقت ويبدو أكثر وضوحًا الآن.

وسائل التواصل الاجتماعي تريد رأيك.

هناك مقال آخر على الإنترنت.

كل طنين ورنين من هاتفك يتطلب انتباهك .

وسرعان ما تتضاءل ساعتان من عملك دون انقطاع إلى دقيقتين.

تقول لنفسك: "ليس مرة أخرى". لكن الأمر حدث مرة أخرى. لقد أدت جميع الطرق إلى المماطلة والتشتت.

هل هناك أي أمل لنا؟

لقد مرّت عليّ فترات في حياتي مرّ فيها الوقت سريعًا لأنني كنت شديد التركيز أو منخرطًا في عمل عظيم, أنشطة مثمرة . أما الأيام الأخرى فقد غابت عني تمامًا.

إدارة الوقت هي استخدام وقتنا بحكمة لإنهاء المهام والأنشطة التي نحتاج إلى إنجازها.

والوقت يمضي قدمًا بغض النظر عما نفعله به. والأمر متروك لنا لاستخدامه بشكل أكثر إنتاجية.

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ما هي استراتيجيات إدارة الوقت الأساسية التي يمكننا تنفيذها لاستعادة وقتنا؟

1. تحديد الأهداف يوميًا

إذا كنت لا تعرف ما الذي ستفعله اليوم، فكيف يمكنك أن تنزعج من نفسك عندما لا تدير وقتك بشكل جيد؟ جزء من المشكلة هو التوقعات الخاطئة. إذا لم تضع لنفسك أي أهداف أو حتى قائمة مهام، فلا تغضب من نفسك عندما لا تفعل "أي شيء"

إن وجود تلك الفكرة الغامضة حول ما يجب إنجازه مقابل التدقيق ووضع قائمة مهام هو مجرد ثقب أسود من عدم الإنتاجية وضعف إدارة الوقت .

في ClickUp، نقوم في ClickUp بإدراج الأهداف والمهام التي نعمل عليها كل يوم كجزء من الاستعداد اليومي. نقوم أيضًا بإدراج ما عملنا عليه في اليوم السابق. وهي لا تتطابق تمامًا في كل مرة (وبصراحة ينتهي بنا الأمر إلى القيام بأكثر مما كنا نظن).

2. قم بالمهام الأكثر أهمية أولاً

تتمثل إحدى الطرق للتحكم في وقتك في محاولة القيام بالمهام الأكثر صعوبة أولاً. يقترح آخرون "أكل الضفدع" وهو القيام بالشيء الذي لا تريد القيام به أولاً. يمكنني أن أرى قيمة في ذلك، ولكن العمل على الشيء الأكثر أهمية أولاً يحررك من تلك النقطة إلى الأمام.

بصراحة، أنا أتنقل من أكل الضفدع إلى القيام بالشيء الأهم أولاً. يعتمد ذلك على الجدول الزمني وما يبدو عليه يومي، ولكن من الجيد أن أضع ذلك في الاعتبار.

3. تتبع المدة التي تستغرقها لإنهاء مهمة ما

الإدارة الجيدة للوقت هي معرفة المدة التي ستستغرقها مهمة معينة. لزيادة وقتك إلى أقصى حد، عليك أن الحد من المشتتات مع مراقبة الوقت الذي تستغرقه للقيام بشيء ما. كيف توازن بين هذا الأمر؟

استراتيجيتان لتحقيق ذلك:

بومودورو : سميت بهذا الاسم تيمناً بمؤقت الطماطم، حيث تعمل في أجزاء صغيرة مدتها 25 دقيقة، وتأخذ استراحة قصيرة، ثم تقوم بعمل جزء آخر مدته 25 دقيقة. بعد عدد قليل من هذه الأجزاء، تأخذ استراحة أطول. باستخدام بومودورو طريقة رائعة للحفاظ على تركيزك. تتبع الوقت : إذا كنت تستخدم تقنية بومودورو، يمكنك أيضًا تسجيل الوقت لملاحظة المدة التي تستغرقها مهمة معينة. بعد ذلك، في المرة التالية التي تحتاج فيها إلى القيام بمهمة مماثلة، ستكون لديك فكرة أفضل عن المدة التي ستستغرقها.

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/time-log-templates// قوالب سجل الوقت *%/href/_

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4. خصص وقتًا في يومك لمهامك، وليس فقط للاجتماعات

يمكن أن يمتلئ يومك بالاجتماعات، خاصةً إذا لم تكن شركتك الإنتاجية والكفاءة كما يمكن أن تكون. من السهل أن تقول "نعم" للاجتماعات. والأصعب من ذلك هو أن تلائم عملك مع تلك الاجتماعات. قد تحتاج إلى تخصيص وقت، ونعم، وحتى رفض بعض الاجتماعات بين الحين والآخر.

يعد عرض وقت ClickUp Time View رائعًا لهذا الأمر، لأنه يمكنك جدولة مهامك حتى الساعة وليس بالضرورة أن تظهر في التقويم .

5. رتّب أولويات عملك وقائمة مهامك

عند إنشاء قائمة المهام أو تحديد ما يجب القيام به بعد ذلك في نظام إدارة المشروع الخاص بك، من المهم تحديد الأولويات. وهذا لا يعني فقط تحديد ما يجب القيام به أولاً باعتباره الأكثر أهمية ولكن أيضًا تحديد أولويات بقية مهامك .

هناك نظام كامل في تحديد كيفية تحديد أولويات عملك ولكن من أهم ما يمكن استخلاصه هو التفكير فيما هو مهم مقابل ما هو عاجل. فهما ليسا دائمًا نفس الشيء. سيوفر لك هذا التمييز الكثير من الوقت.

6. خطط للقيام بأفضل أعمالك في أفضل الأوقات.

أعتقد أن هذه النقطة غالبًا ما يتم تجاهلها. فلكل منا إيقاعات مختلفة لكيفية عمل أيامنا. فالبعض منا أشخاص صباحيون، والبعض الآخر بومة ليلية، وأوقات ما بعد الظهيرة سيئة للجميع (j/k). إليك بعض النصائح لمساعدتك في ذلك: التزم بجدول زمني.

إذا كنت تعرف إيقاعاتك، فخطط لأصعب أعمالك في أوقات الذروة. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لأكل الضفدع.

7. العمل العميق، وليس نصف العمل. العمل العميق هو تخصيص وقت في جدولك الزمني للعمل المركز. ليس بالضرورة أن يكون هذا الوقت مخصصًا لعملك الأكثر إلحاحًا، ولكن من أجل

التخطيط الاستراتيجي .

ومن الأمثلة على ذلك تطوير عمل جديد خطة أو جدول تسويق أو التخطيط لأهم إصداراتك المميزة للربع القادم.

يطلق الباحث في الإنتاجية جيمس كلير على أي عمل غارق في الرسائل النصية والتحقق من البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي "نصف عمل" . يساعدك التخلص من نصف العمل من روتينك على توفير الوقت على المدى الطويل لأنك تركز على المهام التي تحتاج إلى القيام بها.

8. نظّم مساحة العمل الخاصة بك للحصول على ما تحتاج إليه

وجود مكتب منظم ومساحة العمل ستضع الأدوات التي تحتاجها في متناول يدك. إن البحث عن مستلزمات إضافية، أو البحث عن محرك أقراص USB أو البحث عن الملاحظات اللاصقة هي عوامل تشتت تركيزك.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضًا تنظيم مساحة العمل الرقمية الخاصة بك. استخدام الوظائف أدوات إدارة الوقت تقنية رائعة لإدارة الوقت، حيث يمكنك أتمتة التذكيرات والإشعارات وتحديد أولويات مهامك.

9. راجع أداءك مقابل تلك الأهداف

إنها نهاية اليوم وكيف كان أداؤك في وقتك؟ إذا كنت قد أنشأت قائمة مهام، وركزت على المهام التي بين يديك واستخدمت تتبع الوقت، فيجب أن تعرف مدى نجاحك في إدارة وقتك.

وخمن ماذا؟ لا بأس إذا لم تقم بكل شيء على أكمل وجه. سوف تطوير عادات أفضل بمرور الوقت لتعلم كيفية العمل بكفاءة أكبر.

10. بناء فريق عمل رائع

يمكن أن يكون الزملاء نعمة ونقمة.

إذا كنت في فريق يحملك المسؤولية ويريدك أن تقوم بعمل رائع، فسترتقي إلى هذا المستوى.

يمكن للزملاء الرائعين أن يرفعوك إلى مستوى أعلى، وقد يمتد ذلك إلى جعل استراتيجيات إدارة وقتك أفضل أيضًا.

الخلاصة الإدارة الفعالة للوقت لن تحدث الاستراتيجيات عن طريق الصدفة.

فهي تتطلب العمل والتفاني. إنها مهارة في الحقيقة.

استراتيجيات إدارة الوقت مثل الشجرة. تبدأ ببذرة، ثم تتجذر ثم تزدهر لتصبح عادة وأسلوب حياة كاملين.

هذا ما تهدف إليه. مع وضع ذلك في الاعتبار، يمكنك تحسين إنتاجيتك وإنجاز المزيد من وقتك أكثر مما كنت تفعله في الماضي.

بمجرد أن تكون لديك هذه العادات في مكانها الصحيح، ستضع أهدافًا أفضل على المدى الطويل. الوقت الذي تقضيه في هذه العادات يؤتي ثماره.

ستعرف المزيد حول ما يمكنك إنجازه ولن تشعر بالإحباط بسبب الأهداف غير الواقعية. لا تعمل استراتيجيات إدارة الوقت على تحسين وقتك اليوم فحسب، بل تعمل على تحسين وقتك في المستقبل أيضًا.