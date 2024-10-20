أفضل 10 بدائل ومنافسين لشركة Pivotal Tracker 2025

تتمحور منهجية Agile حول التحسين المستمر. 📈

الفكرة بسيطة: قسّم عملك إلى فترات أصغر لإرضاء عملائك من خلال التسليم المستمر للتكرارات أو الإصدارات الجديدة.

حسنًا - ربما الأمر ليس بهذه البساطة. إدارة المشاريع الرشيقة تتطلب الكثير من التخطيط الدقيق، وتعاون الفريق، وتتبع التقدم المحرز، ومواءمة الأهداف، وغير ذلك الكثير. هذا هو السبب في أن الفرق تعتمد على أجايل القوية برامج إدارة المشاريع للبقاء على المسار الصحيح في كل خطوة على الطريق.

وهنا يأتي دور برنامج Pivotal Tracker 🙂

تأسس Pivotal Tracker في عام 2006، وهو تطبيق مخضرم في مجال إدارة المشاريع الرشيقة. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى وظائف حاسمة، مما يجعله أقل مثالية لأي فريق لا يركز فقط على تطوير البرمجيات. وبينما تم إنشاء منهجية Agile في البداية لفرق البرمجيات، فإن هذه الممارسات تفيد الآن أي مشروع واسع النطاق تقريبًا. وهذا ما يدفع الكثيرين للبحث عن بدائل Pivotal Tracker - ونحن هنا لمساعدتك.

تابع معنا بينما نغوص في التحديات والعيوب التي يطرحها Pivotal Tracker لمستخدميه، وأفضل 10 بدائل برمجية لعلاج هذه المشكلات. اعثر على تفاصيل الميزات التفصيلية، وقوائم المؤيدين والمعارضين، ومعلومات عن الأسعار، والمزيد! [قالب عرض اللوحة](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Board-View-Template-ClickUp-CTA.png "قالب عرض اللوحة")

ما هو Pivotal Tracker؟

Pivotal Tracker هو برنامج تعقب محوري شهير أداة إدارة المشاريع لمساعدة فرق البرمجيات على العمل معًا، والتخطيط للمشاريع، والإشراف على التقدم من البداية إلى النهاية. تتمحور حول إنشاء "القصص" التي تمثل مشاريع أو ميزات صغيرة، وتتفوق في التقاط البيانات الرئيسية لتحليلات المشروع التفصيلية و الإبلاغ عن التقدم المحرز .

يحتوي Pivotal Tracker أيضًا على العديد من ميزات التعاون المضمنة لإبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بما في ذلك التعليقات وقسم النشاط وميزة المتابعة و@الإشارات والإشعارات.

عبر المتتبع المحوري تتضمن أهم ميزات Pivotal Tracker الأخرى ما يلي:

واجهة برمجة تطبيقات واجهة برمجة تطبيقات قوية وعمليات تكامل لتتماشى مع حزم تقنيات المطورين

تقدير الوقت والتعقيد المطلوبين لكل قصة

سحب وإسقاط القصص إلى ترتيب الأولويات تتبع الأخطاء وإدارتها

تسميات للبحث عن القصص وفرزها وتصفيتها

حاصرات مرئية للقصص لمنع العوائق

والمزيد! ولكن لا يخلو برنامج Pivotal Tracker من بعض العيوب. على سبيل المثال لا الحصر..

ميزاته تفتقر إلى المرونة

من الصعب تخصيصها

واجهة مستخدم مربكة وليست سهلة الاستخدام بشكل عام

مفيد فقط لفرق البرمجيات

لا توجد ميزة مخطط جانت البياني

وأكثر من ذلك. 👀

ماذا تفعل إذن؟ يمكنك توديع Pivotal Tracker واستثمار وقتك بشكل أكثر إنتاجية - في بديل Pivotal Tracker القوي 🙂

ما الذي تبحث عنه في بديل المتعقب المحوري؟

يصل Pivotal Tracker إلى الكثير من الأساسيات الرئيسية لفرق Agile، لكن منهجية Agile نفسها تعتمد على التحسين المستمر - وبرنامج إدارة المشروع الخاص بك يجب أن يعكس ذلك! بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أكبر العلامات الحمراء حول Pivotal Tracker هو أنه يستهدف فرق البرمجيات حصريًا. وهذا يجعل من الصعب التكيف عبر الصناعات، والفرق سريعة النمو، وحالات الاستخدام، وغير ذلك.

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

عند تحديد نطاق بديل البرنامج التالي، ابحث عن الميزات الأساسية التي يتمتع بها Pivotal Tracker بالإضافة إلى هذه الميزات الهامة:

ميزات مرنة وقابلة للتخصيص

طرق عرض متعددة للمشروع (بما في ذلك مخططات جانت)

قوالب لبدء استخدام المنصة بشكل أسرع

واجهة بديهية وسهلة الاستخدام

مرئية للغاية حسب التصميم

تعاونية بطرق متعددة

لوحات المعلومات والرؤى وتتبع التقدم المحرز

والخبر السار هو أن معظم برامج إدارة المشاريع الحديثة والتنافسية _لديها عدد من هذه الميزات لتقدمها للفرق من كل الأحجام والميزانيات.

الخبر غير الجيد؟ قد تضطر إلى غربلة الكثير من الأدوات قبل أن تجد بديل Pivotal Tracker المناسب للفريق. بدلاً من التضحية بوقتك وطاقتك في عملية التجربة والخطأ هذه، ابدأ من هنا 🙂

## أفضل 10 بدائل لبرنامج Pivotal Tracker لإدارة المشاريع

لقد قمنا بواجبنا المنزلي لنقدم لك هذه القائمة المنسقة لأفضل 10 بدائل لبرنامج Pivotal Tracker لفرق Agile.

استفد من الوقت الذي كنت ستقضيه في البحث في الويب ولاحظ الميزات الرئيسية لأفضل المنافسين وإيجابياته وسلبياته وأسعاره وتقييماته والمزيد. 🙌🏼

1. ClickUp

تصور مهام سير العمل الرشيقة باستخدام طريقة عرض ClickUp Board ClickUp هو برنامج الإنتاجية الوحيد المتكامل القوي بما يكفي لتركيز عملك عبر التطبيقات في منصة واحدة تعاونية وديناميكية. ClickUp هو البرنامج المثالي بديل Pivotal Tracker مع مئات من ميزات قابلة للتخصيص و أكثر من 1,000 عملية تكامل لتوفير حلول من الحائط إلى الحائط لـ فرق العمل الرشيقة عبر الصناعات، حتى في خطة مجانية للأبد .

هناك أكثر من 15 طريقة عرض لسير العمل في ClickUp، بما في ذلك عرض القائمة، والتقويم، وطريقة عرض لوحة كانبان، وحتى طريقة عرض جانت لتصور مهامك والتقدم المحرز من كل زاوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الطرق للتعاون في ClickUp - سواء من خلال تعليقات المهام المترابطة, التعليقات المخصصة , عرض الدردشة أو باستخدامه المرئي للغاية اللوحات البيضاء الأداة.

ClickUp أفضل الميزات

لوحات المعلومات الرشيقة للحصول على نظرة عامة رفيعة المستوى لسرعة مشروعك والتدفق التراكمي والوقت المستغرق في التنفيذ والدورة الزمنية والمزيد

طرق متعددة ل أتمتة المهام المتكررة بما في ذلك المهام المتجددة والإجراءات المتسقة

النماذج لإنشاء مهام قابلة للتنفيذ فورًا من عمليات إرسال الأخطاء

حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة

المشروع المعالم الرئيسية لتتبع الجدول الزمني لمشروعك

قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من الميزات الإضافية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال - حتى الآن!

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا شركة بلس : 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (5,670+ تقييم)

4.7/5 (5,670+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,540 تقييم)

2. جيرا

عبر جيراجيرا هو برنامج لتتبع الأخطاء وإدارة المشاريع مصمم ل فرق العمل الرشيقة والمطورين. يمكن لمديري المشاريع تخطيط سباقات السرعة بشكل أكثر ذكاءً من خلال خيارات إعداد التقارير المتقدمة، مثل عبء عمل المستخدم ومتوسط عمر المشكلة والمشكلات التي تم إنشاؤها مؤخرًا. تتيح خاصية "مخطط الإصدار التنازلي" للمديرين تتبع ومراقبة التقدم المحرز في الإصدار بأكمله، بينما تتيح خاصية مخطط التدفق التراكمي يسمح لمديري المشاريع بتصور حجم العمل وحالته في أي وقت معين.

إذا كنت فريقًا غير تطويري، فقد تجد صعوبة في تخصيص طرق عرض المشروع الصارمة. واجهة Jira's Agile مبنية حول لوحات Kanban و SCRUM. هذا مثالي إذا كان فريقك يعمل في سباقات السرعة (Sprints)، ولكن من الصعب استخدامها لعمل مشروع متعدد الوظائف. على سبيل المثال، لا يمكنك بسهولة إنشاء طرق عرض مختلفة لتقدم المشروع تتضمن مهام غير تطويرية مثل مراجعات العملاء وتكرارات التصميم.

قراءة مسرد مفصل لـ مصطلحات رشيقة SCRUM _

أفضل ميزات جيرا

لوحات سكروم للسباقات السريعة

لوحات كانبان لـ تتبع المشكلات خرائط الطريق لتفويض المهام

التقارير ولوحات المعلومات

قيود Jira

منحنى تعليمي حاد للفرق للتدريب والاندماج في مهام سير العمل المخصصة (راجع بدائل جيرا )

لا يمكن للمستخدمين تقييم مخاطر المشروع أو تكاليفه، مما يعقد إدارة المشروع

تسعير #### جيرا

مجاني : ل 10 مستخدمين

: ل 10 مستخدمين عادي : 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا القسط : قسط: 15.25$/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

: قسط: 15.25$/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا المؤسسة: اتصل ب Jira لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 5000 تقييم)

/مرجع/ /مدونة؟ ص=58279 مقارنة بين جيرا مقابل الخطي /%href/

_

3. آها!

عبر آها!Aha! هو برنامج لإدارة المنتجات . ويوفر واجهة سهلة الاستخدام توفر جميع الموارد اللازمة للتخطيط الفعال لجميع متطلبات المشروع . باستخدام Aha! يمكن للفرق التعاون بسهولة في المشاريع في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مكان وجودهم.

في Aha! يمكن للفرق في Aha! مراجعة ملاحظات العملاء وتصور تقدم المشروع ومشاركة رؤى المنتج على منصة مركزية. ونتيجةً لذلك، يمكن للفرق تحديد نقاط ضعف العملاء، وتحديد أولويات المشاريع والتخطيط لها، وفهم احتياجات السوق بشكل أفضل. يعمل Aha! أيضًا على تبسيط التعاون من خلال أدوات لمشاركة الأفكار والحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة.

أفضل ميزات Aha!

رؤية المشكلات والأخطاء من Zendesk و GitHub و Sentry

لوحة سير العمل مع وظيفة الأتمتة

ملحقات مفتوحة المصدر لتتبع حالة الفروع وطلبات السحب والبناء على كل قصة مستخدم

أكثر من 30 تكاملًا أصليًا، بما في ذلك Jira و Slack و Azure ديف أوبس وSalesforce وGoogle Analytics وZendesk

قيود

خطط التسعير المصممة لفرق التطوير باهظة الثمن مقارنةً ببدائل Pivotal Tracker الأخرى

يفتقر إلى ميزة الملاحظات

تسعير Aha!

إنشاء : مجاناً

: مجاناً تطوير : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم أفكار : 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم خرائط الطريق: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Aha! التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

/مراجع/ _/مدونة؟ ص=7293333_ مقارنة Aha! مقابل. جيرا /%href/

!

4. أسانا

عبر أسانا بديل متعقب Pivotal التالي هو Asana، وهي أداة لإدارة المشاريع والتعاون تساعد الفرق على تنظيم وتتبع وإدارة أعمالهم. وتوفر المنصة ميزات رئيسية مثل التقويمات والمحادثات ومشاركة الملفات لمساعدة الفرق على البقاء على اطلاع على أعمالهم والتواصل بفعالية.

يمكن للفرق إنشاء المهام والمهام الفرعية وتعيينها لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية. هذا المستوى من التنظيم يجعل من السهل إدارة أعباء العمل وحسابها. يحتوي Asana أيضًا على عرض تقويم يسمح للفرق برؤية جميع مهامهم بتنسيق زمني وتخطيط عملهم للوفاء بالمواعيد النهائية في الوقت المحدد.

تحقق من بدائل أسانا !

أفضل ميزات #### أسانا

لوحات معلومات قابلة للمشاركة لمعرفة التقدم المحرز عبر الفرق والمشاريع

قواعد الأتمتة لإرسال الطلبات إلى أعضاء الفريق أو المشاريع

جداول زمنية موسعة لتخطيط المشاريع

عتبات السعة المخصصة لكل شخص

قيود أسانا

غير مناسب لفرق تطوير البرمجيات أو المشاريع المعقدة

لا يمكن إضافة عدة مكلفين، على عكس البدائل الأخرى ل Pivotal Tracker مثل ClickUp

تسعير #### أسانا

الأساسي: مجانًا

مجانًا قسط : 10.99 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 10.99 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأعمال : 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل ب Asana لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

5. وريك

عبر وريكوريك هو برنامج لإدارة المشاريع يساعد فرق العمل على تنظيم وتخطيط وإنجاز أعمالهم. يوفر مجموعة من الميزات، بما في ذلك إدارة المهام ومشاركة الملفات وتتبع الوقت والتواصل في الوقت الفعلي. يمكن استخدام Wrike من قبل فرق العمل من جميع الأحجام والصناعات، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

يمكن تخصيص لوحات معلومات مشروع Wrike لتضمين بيانات ومقاييس محددة ذات صلة بمشروع أو فريق معين. على سبيل المثال، قد يقوم فريق تطوير البرمجيات بتضمين مقاييس حول تغطية التعليمات البرمجية ونتائج الاختبارات، بينما قد يقوم فريق فريق تسويق المنتجات قد تتضمن مقاييس حول معدلات التبني وتكلفة اكتساب العملاء (CAC).

أفضل ميزات Wrike

نماذج الطلبات ذات المنطق الشرطي

أتمتة سير العمل المتكرر

تخطيط موارد المشروع

لوحات معلومات المشروع

قيود Wrike

لا يمكنك عرض مخططات جانت إلا من خلال الإصدارات المدفوعة (تعرف على بدائل Wrike )

يمكنك فقط الوصول إلى أداة تعقب الوقت داخل التطبيق على خطط الأعمال أو المؤسسات

تسعير Wrike

مجاني

فريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار

: اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

Capterra: 4.3/5 (1,900+ تقييم)

4.3/5 (1,900+ تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

6. الاثنين

عبر الاثنين أداة إدارة المشاريع والتعاون Monday.com يساعد فرق العمل على تخطيط وتنظيم وتنفيذ أعمالهم. يمكن لأعضاء الفريق إنشاء لوحات وتنظيم المهام في بطاقات، والتي يمكن نقلها بين الأعمدة لتمثيل مراحل المشروع المختلفة باستخدام ميزات المنصة المرئية والمرنة والقابلة للتخصيص.

وتتوفر مجموعة من الميزات يوم الاثنين، بما في ذلك التقويمات والمحادثات ومشاركة الملفات، والتي يمكن أن تساعد الفرق على البقاء منظمين والتواصل بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر أيضاً تكامل مع مجموعة متنوعة من الأدوات والتطبيقات الأخرى، مما يسمح للفرق بتبسيط إدارة سير العمل العمليات.

تحقق من المزيد بدائل الاثنين!

أفضل ميزات يوم الاثنين

أداة التقويم لمعرفة أي المهام تنتمي إلى أي مشروع

مهام سير عمل قابلة للتخصيص لإدارة المشاريع

تتبع مشروع التبعية

إدارة عبء العمل

قيود يوم الاثنين

الميزات ليست متعمقة لفرق تطوير البرمجيات

لوحات المعلومات ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجانًا إلى الأبد

: مجانًا إلى الأبد أساسي : 8 دولارات/مقعد شهرياً بدءاً من 3 مقاعد

: 8 دولارات/مقعد شهرياً بدءاً من 3 مقاعد معيار : 10 دولارات/مقعد شهريًا بدءًا من 3 مقاعد

: 10 دولارات/مقعد شهريًا بدءًا من 3 مقاعد محترف : 16 دولاراً/مقعداً شهرياً بدءاً من 3 مقاعد

: 16 دولاراً/مقعداً شهرياً بدءاً من 3 مقاعد المؤسسات: اتصل بالاثنين لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 3,300 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 6,600 تقييم)

7. تريلو

عبر تريلوتريلو هي أداة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي على شبكة الإنترنت تستخدم لوحة على غرار كانبان لمساعدة الفرق على إدارة المهام والمشاريع. في كل لوحة، ينشئ المستخدمون بطاقات لتمثيل المهام أو العناصر وينقلونها عبر الأعمدة لإظهار مراحل التقدم المختلفة.

لإنشاء مهام سير عمل متعددة في برنامج إدارة المشاريع مثل Trello، ستحتاج أولاً إلى إنشاء لوحات منفصلة لكل سير عمل. ثم داخل كل لوحة، قم بإنشاء أعمدة لتمثيل مراحل مختلفة من سير العمل، مثل "الأعمال المتراكمة" و "قيد التقدم" و "قيد المراجعة" وهكذا. بعد ذلك، قم بإنشاء بطاقات لإضافة المهام أو العناصر ونقلها عبر الأعمدة أثناء تقدمها في سير العمل.

أفضل ميزات Trello

لوحات كانبان، والتقويمات، والجداول الزمنية، ولوحات المعلومات للمشاريع

الأتمتة مدمجة في كل لوحة من لوحات Trello بدون تعليمات برمجية

بوور-أب (مكونات إضافية) للربط بالتطبيقات والأدوات الأخرى

قابلة للتكرار قوالب سير العمل لمشاريع متعددة

قيود Trello

يمكن أن تتراكم طبقات المهام بسهولة عند إدارة مشاريع قوية

معظم الميزات غير متوفرة في الإصدار المجاني (راجع بدائل Trello )

تسعير #### تسعير Trello

مجانًا

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا قسط : 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا مؤسسة: اتصل ب Trello لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Trello

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

8. بيندو

عبر بيندو A منصة نجاح العملاء ، تساعد Pendo فرق العمل على تحسين التجارب الرقمية من خلال السماح لهم بفهم كيفية تفاعل عملائهم مع منتجاتهم، وجمع الملاحظات، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

تتضمن منصة Pendo التحليلات والتجزئة وأدوات المشاركة والرؤى وتتبع الاستخدام. تتيح لك التحليلات في الوقت الفعلي معرفة ما يفعله عملاؤك في منتجك. يسمح لك التقسيم بتجميع العملاء في شخصيات بناءً على سلوكياتهم. باستخدام أدوات التفاعل، يمكنك التواصل مباشرةً مع عملائك. تمنحك الرؤى فهمًا لأنماط سلوك المستخدم بمرور الوقت. ويوضح لك تتبع الاستخدام بالضبط الميزات التي يستخدمها المستخدمون في أغلب الأحيان.

أفضل ميزات Pendo

أداة مستكشف البيانات للمساعدة في الوصول إلى بيانات المنتج واستكشافها وتحليلها

مقاييس كمية لقياس المشاركة الإجمالية للمنتج

ملخصات المحفظة وأدلة داخل التطبيق

متاحة لجميع مستخدمي دليل Pendo Guide

قيود Pendo

قابلية توسع محدودة لفرق Agile التي تبحث عن ميزات إدارة المشاريع

التخصيصات محدودة في ملفات تعريف العملاء

تسعير #### تسعير Pendo

خطة مجانية

اتصل ب Pendo للحصول على تفاصيل خطة التسعير

تقييمات ومراجعات Pendo

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

9. تيمجانت

عبر TeamGantt TeamGantt هو برنامج إدارة مشاريع قائم على الويب مصمم للفرق لتخطيط وجدولة أعمالهم باستخدام عرض مخطط جانت البياني. مخططات جانت هي نوع من المخططات الشريطية التي تعرض مهام المشروع وتبعياتها بمرور الوقت، مما يسهل معرفة موعد بدء المهام وانتهائها وكيفية ارتباطها ببعضها البعض. برنامج TeamGantt للمستخدمين إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها، والتعاون مع أعضاء الفريق، وإدارة الموارد والميزانيات. كما يوفر ميزات متقدمة مثل تبعيات المهام والحقول المخصصة والتكامل مع أدوات أخرى مثل Trello و Slack. تم تصميم TeamGantt لمساعدة فرق العمل على تصور عملهم، والبقاء في الموعد المحدد، والبقاء منظمين حتى يتمكنوا من تسليم مشاريعهم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

أفضل ميزات TeamGantt

تقارير المهام المرئية لمراقبة أهداف المشروع والتقدم المحرز

علامة تبويب إدارة الموارد مع سهولة الوصول إليها

طرق عرض المحفظة والتقارير

الجدول الزمني المخطط له مقابل الجدول الزمني الفعلي

قيود TeamGantt

وظيفة التبعية المعقدة

تتبع الوقت ميزة مدفوعة الأجر

تسعير #### تسعير TeamGantt

لايت : 19 دولارًا شهريًا لكل مدير، تُدفع سنويًا

: 19 دولارًا شهريًا لكل مدير، تُدفع سنويًا محترف : 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مدير، تُدفع سنويًا

: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مدير، تُدفع سنويًا المؤسسة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مدير، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات TeamGantt

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

10. nTask

عبر ن مهمة يمكن للفرق والأفراد إدارة المهام والتعاون وترتيب أولوياتها في وقت واحد باستخدام منصة إدارة المهام والمشروعات من nTask. وبالإضافة إلى قوائم المهام، ولوحات كانبان، والجداول الزمنية، ومخططات جانت، وتتبع الوقت، ولوحات المعلومات المخصصة، فإنه يوفر أدوات للتعاون الفعال بين الفريق.

وبفضل نظام التذكير والإشعارات التلقائي الخاص بـ nTask، سيكون لدى الفرق مساعدة إضافية لمراقبة المواعيد النهائية للمشروع. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إعداد تذكيرات تلقائية ليتم إرسالها قبل بضعة أيام من موعد استحقاق المهمة.

أفضل ميزات nTask

لوحات كانبان بالسحب والإفلات

مخططات جانت مع تبعيات المهام

تقديرات الوقت وتتبع الوقت

إدارة المستندات

قيود nTask

الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم دون مشاريع معقدة

يستغرق إرفاق الملفات الكبيرة عند المشاركة وقتاً أطول من المعتاد

nTask التسعير

القسط : يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين الأعمال : يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل ب nTask لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات nTask

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

إدارة المشاريع الرشيقة تبدأ مع ClickUp

مفتاح العثور على أفضل بديل لـ Pivotal Tracker لفريقك هو المرونة.

وهناك برنامج واحد فقط لإدارة المشاريع الرشيقة يمكنه أن يعدك بهذا المستوى من المرونة إلى جانب واجهة سهلة الاستخدام، ومئات الميزات الوظيفية، ومكتبة غنية من القوالب، وأكثر من ذلك بكثير - وهذا البرنامج هو ClickUp. 🏆

يمكنك الوصول إلى الكثير من أدوات Agile، وأكثر من 1,000 تكامل، ولوحات التحكم، والمزيد عندما اشترك في ClickUp اليوم . 📈