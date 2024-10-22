أفضل 10 من أفضل أدوات الإنتاجية للمطورين في 2025

هناك الكثير من أدوات الإنتاجية للمطورين هذه الأيام، وقد يكون من الصعب معرفة أي منها يستحق وقتك.

لهذا السبب سألتُ المهندسين في بعض أكبر الشركات وأكثرها ابتكارًا، مثل Google وUber وGitHub، عن أفضل الأدوات التي يعتقدون أنها أفضل الأدوات لعملية تطوير البرمجيات.

إنهم يستخدمون هذه الأدوات لإنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع وبتشتيت أقل. من يدري، قد تكتشف أداة مفضلة جديدة!

لذا، دعنا نتعمق في أفضل 10 أدوات إنتاجية للمطورين. خبيرنا يوصي المهندسون بهذه الأدوات بناءً على تجاربهم الخاصة واحتياجات فرق التطوير الخاصة بهم.

سواء كنت مطورًا منفردًا أو جزءًا من فريق كبير، يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على العمل بكفاءة وفعالية أكبر. لذا، خذ بعض الوقت لاستكشافها ومعرفة أي منها يناسبك بشكل أفضل!

أفضل 10 أدوات إنتاجية للمطورين 2024

1. انقر فوق

مراقبة تحديثات المشروع، وتتبع تقارير الأخطاء، وإدارة سير العمل، والتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

ClickUp هو واحد من أكثر برامج ClickUp تقييمًا أدوات برامج إدارة المشاريع وأدوات إنتاجية المطورين .

يقدم المئات من الميزات القابلة للتخصيص لتحسين إدارة المشاريع الرشيقة مثل أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة، ولوحات معلومات أجايل وغيرها لمساعدة المطورين على تخطيط سباقات السرعة وتقسيم المهام وتعيينها والتعاون بشكل أكثر فعالية مع فرقهم.

توفر أداة إنتاجية المطورين هذه أيضًا ميزة الأتمتة المخصصة لمساعدتك في إنشاء مشغلات وإجراءات مخصصة لأتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل الأكثر تعقيدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الأساسي بأكمله قابل للتخصيص - يمكنك إنشاء ClickUp الذي يناسب تفضيلات سير العمل واحتياجات مشروعك.

ومن الأسباب الأخرى التي تجعل ClickUp واحدة من أفضل أدوات الإنتاجية هي قدرات التكامل . يمكن دمج ClickUp مع أكثر من 1000 أداة عمل، مثل تقويم Google وGitHub وSlack.

وهذا يعني أنه يمكنك توصيل ClickUp بجميع تطبيقاتك معًا لتبسيط سير عملك والوصول بسهولة إلى مهامك وإدارتها عبر منصات متعددة دون مغادرة المنصة. بشكل عام، ClickUp أداة قوية ومتعددة الاستخدامات يمكن أن تساعد فريق التطوير لديك على الشحن بشكل أسرع والعمل معاً بشكل أفضل.

هل تريد المشاركة والتحقق من ذلك؟ جرّب واحدة من هذه القوالب الهندسية لمساعدتك على البدء!

المحترفون

أتمتة سير العمل المخصص لإدارة سباقات السرعة بكفاءة

إضافة حقول مخصصة وحالات مخصصة لتحسين تتبع الأخطاء

قدرات تكامل قويةامتداد كروم لتنظيم سير عمل المطورين لديك المكافأة:

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2. مربى

عبر Jam.dev

التالي في قائمة أدوات الإنتاجية لدينا هو المربى إحدى أسرع الطرق للإبلاغ عن الأخطاء دون تعطيل سير عملك.

باستخدام Jam، يمكنك التقاط لقطة شاشة أو مقطع فيديو للأخطاء ومشاركتها مع مطوريك. أفضل ما في الأمر هو أن Jam يلتقط تلقائيًا معلومات مفيدة، مثل طلبات الشبكة ومعلومات المتصفح وتفاصيل الجهاز وخطوات التكرار والتعليقات وسجلات وحدة التحكم. وهذا يسهل على المطورين معرفة ما يحدث وإصلاح الخطأ بسرعة.

ميزة أخرى رائعة تجعل من Jam أداة إنتاجية جيدة للمطورين هي أنه يتكامل مع بعض الأدوات الأكثر شيوعًا مثل ClickUp و Jira و GitHub، مما يجعل من السهل البدء في استخدام Jam لتحسين سير العمل والأدوات الحالية.

الإيجابيات

التسجيل الفوري والتعليق على شاشتك

التقاط سجلات المطورين الهامة تلقائيًا

التقاط لقطة شاشة أو التقاط تسجيل بسهولة إلى الحصول على تقرير عن الأخطاء مشاركة روابط لتقارير الأخطاء الخاصة بك أو إرسالها مباشرة إلى متتبع المشكلات المفضل لديك

يتكامل بإحكام مع متتبعات المشكلات والأدوات المفضلة لديك (بما في ذلك ClickUp)

القيود

قد لا تملأ بعض لقطات الشاشة جميع المعلومات اللازمة لتحديد المشكلة

التسعير

خطة مجانية

الفريق 10 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم

10 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات العملاء

"لقد غيّر Jam سير العمل الخاص بي بطرق عديدة لدرجة أن التواصل مع جميع جهات الاتصال الخاصة بي أصبح الآن أكثر بساطة: إرسال تذاكر إلى الدعم الفني وحل المشكلات في دقائق بدلاً من ساعات، وطرح أسئلة محددة بصريًا على العملاء والتخلص من الاجتماعات غير الضرورية، وحتى إنشاء مقاطع فيديو تعليمية لفريقي حتى يتمكنوا من فهم سير العمل الذي أنشأته لهم. لا مزيد من البحث، فبرنامج Jam هو كل ما ستحتاج إليه." ميكي كوال من مراجعات متجر Chrome الإلكتروني_ ، مهندس برمجيات في جوجل

4. سورسجراف

عبر Sourcegraph سورسجراف هي أداة للبحث عن التعليمات البرمجية للمطورين. تسمح للمستخدمين بإصلاح جميع التعليمات البرمجية والتنقل فيها وأتمتتها عبر جميع التعليمات البرمجية واستكشاف مستودعات التعليمات البرمجية، مع ميزات مثل المطابقة الضبابية الذكية والبحث المدرك للتعليمات البرمجية.

إنها أداة إنتاجية رائعة للمطورين لأنها تستطيع البحث في الشيفرة، حتى عبر قواعد الشيفرات البرمجية الكبيرة ومستودعات الشيفرات المتعددة، وتظهر لك أين تُستخدم الأشياء المختلفة، وتساعدك على معرفة الشيفرات الأخرى التي تعتمد على شيفرتك.

الإيجابيات

يمكن البحث عبر قواعد الشيفرات البرمجية الكبيرة والمستودعات المتعددة

يجعل فهم الشيفرة البرمجية أسرع

تبسيط إجراء التغييرات عبر عدد كبير من الملفات

يتضمن أيضًا ميزات لمراجعة التعليمات البرمجية والتعاون

بحث ذكي وسريع للغاية

حدود ### القيود

تجربة المستخدم ليست سهلة الاستخدام لبعض المستخدمين (على سبيل المثال، يمكن استبعاد مستودعات فردية باستخدام regex، ولكن لا يمكن استبعاد المستودع بنقرة واحدة)

الأسعار

خطة العمل : 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم النشط / الشهر

: 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم النشط / الشهر المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات العملاء

"Sourcegraph هو أداة لتغيير قواعد اللعبة. البحث عبر قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بشركتك هو فتح الباب أمام التأثير. والشيء الرائع للغاية هو أنه يمكنك إجراء نفس التغيير عبر مجموعة من قواعد التعليمات البرمجية في وقت واحد، رائع جدًا."_ إدي ساينز ، مدير هندسة البرمجيات في إنديد

5 . iTerm2

عبر iTerm2

إذا كنت تبحث عن محاكي طرفي قوي لنظام macOS, iTerm2 يوفر مجموعة من الميزات لمساعدتك في الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) في حاسوبك.

أحد أفضل الأشياء في iTerm هو قابليته للتخصيص. يمكنك الاختيار من بين أنظمة ألوان مختلفة وتقسيم شاشتك إلى أجزاء لرؤية أكثر من شيء واحد في نفس الوقت. يحتفظ iTerm أيضًا بسجل قابل للبحث عن جميع الأوامر التي قمت بتشغيلها، بحيث يمكنك بسهولة العثور على شيء قمت بتشغيله في الماضي.

الشيء الرائع الآخر في iTerm هو أنه يدعم العديد من لغات البرمجة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل مع إدارة تكنولوجيا المعلومات أدوات، مثل GitHub و GitLab، حتى تتمكن من استخدامها مع التعليمات البرمجية التي تعمل عليها بالفعل.

الإيجابيات

تقسيم الأجزاء لتقسيم علامة تبويب إلى عدة مستويات

تمنحك نافذة مفاتيح التشغيل السريع محطة طرفية متاحة دائمًا

ميزة قوية للبحث في الصفحة

ميزة الإكمال التلقائي التي تولد قائمة من الاقتراحات

يسمح لك وضع النسخ باستخدام لوحة المفاتيح لإجراء التحديدات وتعديلها

القيود ### القيود

قد يواجه المستخدمون لأول مرة منحنى تعليمي حاد

لا يمكن تشغيل مثيلات منفصلة عبر برنامج نصي shell أو واجهة سطر الأوامر

التسعير

البرنامج مجاني للاستخدام

تقييمات العملاء

"iTerm هو تطبيق shell لنظام macOS يعمل على رفع مستوى إنتاجيتك إذا كنت تعيش في المحطة الطرفية الخاصة بهم. وبفضل ميزات مثل الملفات الشخصية ومفاتيح الاختصار والبحث وقابليته الواسعة للتهيئة فهو برنامج لا بد من اقتنائه." - Salvatore D'Agostino ، مدير أول هندسة البرمجيات، GitHub

6. مختبر جوبيتر

عبر JupyterLab JupyterLab هو بيئة تطوير متكاملة مفتوحة المصدر قائمة على الويب (IDE) للعمل مع دفاتر Jupyter، والرمز والبيانات.

يوفر مجموعة من الميزات للحوسبة التفاعلية، بما في ذلك القدرة على إنشاء وتحرير دفاتر جوبيتر، وكتابة وتنفيذ التعليمات البرمجية بلغات متعددة، وتصور البيانات واستكشافها. يدعم JupyterLab أيضًا التعاون، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة دفاتر الملاحظات والعمل عليها معًا في الوقت الفعلي.

في حين أنه يحتوي على العديد من الميزات القوية، إلا أنه سهل الاستخدام للغاية. فهو يحتوي على واجهة مستخدم نظيفة وبديهية، وهو مليء بالميزات التي تجعل من السهل كتابة وتنفيذ التعليمات البرمجية، وتصور البيانات واستكشافها، والتعاون مع أشخاص آخرين. بالإضافة إلى أنه قائم على الويب؛ يمكنك الوصول إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت.

الإيجابيات

يُمكِّنك من العمل مع المستندات والأنشطة مثل محرري النصوص والمحطات الطرفية والمكونات المخصصة بطريقة مرنة ومتكاملة وقابلة للتوسيع

يجعل من السهل مشاركة البيانات والرموز البرمجية والتعاون بشأنها

يدعم أكثر من 100 لغة برمجة

وظائف قوية

مجتمع كبير من المستخدمين لمساعدتك في الحصول على إجابات لأسئلتك بسرعة

القيود

يمكن تحسين واجهة المستخدم لتوفير تجربة أكثر ودية

التسعير

مجاني للاستخدام

تقييمات العملاء

"يعجبني لأنه يمكنني بسهولة اختبار طرق تصور البيانات والمعالجة ومن ثم مشاركة النتائج مع الآخرين." _ جوناثان غرانت ، قائد تقني، تو سيجما

7. كود الاستوديو المرئي

عبر فيجوال ستوديو كود كود الاستوديو المرئي (رمز VS) هو رمز شائع محرر الأكواد يستخدمه العديد من مطوري البرامج. إنه سريع، وقوي، ومليء بالميزات التي تجعل من كتابة الشيفرة البرمجية وتصحيح الأخطاء البرمجية أمرًا سهلاً.

هذه الأداة الإنتاجية المفتوحة المصدر والمجانية للمطورين قابلة للتخصيص؛ يمكنك الاختيار من بين العديد من السمات وأنظمة الألوان المختلفة. كما تتيح لك تثبيت الإضافات لإضافة ميزات ووظائف جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي VS Code على واجهة مستخدم نظيفة وبديهية، مما يجعل iT سهل الاستخدام حتى لو كنت مبتدئًا في البرمجة.

الإيجابيات

أوامر Git مدمجة وتتيح لك مراجعة الاختلافات وإجراء الالتزامات مباشرةً من المحرر

أدوات تصحيح الأخطاء المدمجة الرائعة، مثل نقاط التوقف، ومداخن الاستدعاء، ووحدة التحكم التفاعلية

قابل للتوسيع والتخصيص

VS Code ل JavaScript وPython وJava وMarkdown وJSON وHTML/CSS والمزيد

مجتمع كبير من الامتدادات، ومن السهل إنشاء امتدادات خاصة بك

مجاني ومفتوح المصدر

القيود

لا يأتي مع مشروع أو مفهوم الحل

قد يجد المبتدئون صعوبة في التكيف مع كود VS لأنه يوفر الكثير من الوظائف ولكنه يفتقر إلى البساطة

التسعير

مفتوح المصدر ومجاني للاستخدام

تقييم العملاء ومراجعاتهم

"VSCode بحد ذاته رائع. لقد كتبتُ بعض الإضافات المصممة خصيصًا لأطرنا الداخلية و monorepo لتبسيط المهام مثل استخدام ثوابت سمة التصميم أو التبديل بين المشاريع. أقدّر حقًا قابليته الكبيرة للتوسعة."_ فوجيتك ميكسو ، مهندس برمجيات، أوبر

التسعير

8. سالتستاك

عبر SaltStack سالتستاك عبارة عن أداة لإدارة التكوين والتنفيذ عن بُعد تساعد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على تحسين سير عمل DevOps من خلال أتمتة نشر البنية التحتية وتكوينها وإدارتها.

أداة الأتمتة هذه قوية ومرنة، حتى بالنسبة للبنية التحتية واسعة النطاق مع العديد من الخوادم والأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، لديها مجتمع نشط، بحيث يمكنك الحصول على المساعدة والدعم من المستخدمين الآخرين إذا لزم الأمر.

الإيجابيات

يمكن توسيع نطاقه ليشمل بنية تحتية كبيرة

يتبع نموذج التنفيذ المتوازي بدلاً من نموذج التنفيذ الخطي المنتظم

إدارة مرنة ووظائف قوية

تعتمد على بايثون، وهي لغة متعددة الاستخدامات بشكل واضح

مجتمع كبير ونشط من المستخدمين والمساهمين

قيود

يمكن تحسين واجهة المستخدم الخاصة بها حيث يمكن أن تكون صعبة الإعداد وتتطلب المزيد من الدعم التوثيقي

متاح كتنزيلات مفتوحة المصدر

تقييمات العملاء

"يسمح SaltStack بالتشغيل الآلي السهل والقابل للتكرار لتهيئة النظام، مما يقلل من الصداع الذي قد يسببه لك المستقبل عندما تسألك في الماضي عما فعلته لجعل شيء ما يعمل. يسمح لك نموذجها بتتبع جميع المراوغات الخاصة اللازمة لتهيئة أجهزتك، حتى لا تضيع في سجلات الزمن." - Alex Huynh ، مهندس نظم، كلاودفلير

9. حورية البحر JS

عبر Mermaid JS حورية البحر JS في هذه الجولة من أفضل أدوات إنتاجية المطورين لأنها تتيح لك إنشاء مخططات ورسوم بيانية باستخدام JavaScript. تعتمد على تعريفات نصية مستوحاة من Markdown، مما يجعلها سهلة الفهم والاستخدام، حتى لو لم تكن مبرمجًا.

نظرًا لأن الرسم التخطيطي والتوثيق قد يستغرق وقتًا طويلاً بالنسبة للمطورين، فإن الغرض الرئيسي من هذه الأداة هو مساعدة التوثيق على اللحاق بالتطوير. فهي تتيح لك إنشاء جميع أنواع المخططات والرسوم البيانية وجعلها جزءًا من البرامج النصية للإنتاج وأجزاء أخرى من التعليمات البرمجية. إذا لم تكن مبرمجًا، يمكنك استخدام محرر Mermaid Live Editor، وهو واجهة سهلة الاستخدام لتحرير مخططات Mermaid.

الإيجابيات

سهل الاستخدام حيث يسمح لغير المبرمجين بإنشاء مخططات تفصيلية بسهولة

التكاملات والمكونات الإضافية متوفرة

تتوفر دروس فيديو تعليمية للمستخدمين المبتدئين والمتقدمين

يمكن العثور على أمثلة المخططات في محرر Mermaid Live Editor

تضمين الرسوم البيانية مباشرة في ملفات Markdown، والمشكلات، وتعليقات العلاقات العامة

القيود

على الرغم من وجود الكثير من خيارات الرسم التخطيطي، إلا أنه يفتقر إلى إعدادات التكوين المختلفة

التسعير

مجاني للاستخدام

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

"Mermaid JS هي أداة رسم تخطيطي تم اعتمادها من قبل GitHub. إنه رائع لأنه يمكننا إضافة الرسوم البيانية بلغة ترميز حورية البحر وتضمينها داخل ملفات README/Markdown أو إضافتها داخل تعليقات GitHub. هناك أيضًا تكاملات IDE وهي رائعة حقًا." - برستون فام ، مهندس برمجيات، جام_

10. جيرا

عبر جيرا

جيرا من أطلسيان هو برنامج يستخدم على نطاق واسع من قبل فرق التطوير لتخطيط وتتبع وإصدار البرامج الرائعة. إنه أحد أكثر برامج تتبع المشكلات شيوعًا و أدوات إدارة المشاريع للمطورين

الإيجابيات

يسمح بالتتبع التفصيلي للأخطاء والمشكلات والمهام.

لوحات Scrum وKanban القابلة للتكوين بشكل كبير لإدارة المشاريع الرشيقة.

توفر أدوات إعداد التقارير الشاملة رؤى حول أداء الفريق وتقدم المشروع.

تكامل سلس مع منتجات Atlassian الأخرى مثل Bitbucket و Confluence، ومجموعة من الأدوات الأخرى مثل GitHub و Zendesk و Slack.

القيود

يمكن أن تجعل المرونة وخيارات التخصيص التطبيق معقداً وشاقاً للمستخدمين الجدد.

إصدار الهاتف المحمول من التطبيق أقل قوة بكثير من نظيره المكتبي.

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي حاد والحاجة إلى مسؤولي Jira مخصصين لإدارة الأداة.

التسعير

قياسي : 7.75 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 7.75 دولار لكل مستخدم شهرياً القسط : 15.25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 15.25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تُدفع سنوياً، وتتوفر الأسعار عند الطلب فقط

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

"لقد نمت JIRA بسرعة كبيرة وهناك الآلاف من المستخدمين الذين يثقون في هذه المنصة التعاونية، لذلك لا نشك في الميزات التي تقدمها. إنها مثالية للمشاريع الرشيقة التي تتطلب تغييرات مستمرة في النطاق، ويمكن حتى تصور لوحات كانبان الخاصة بها في شكل قوائم ومهام مثل مخططات جانت التقليدية.

في بعض المشاريع التي تهدف إلى هياكل التكاليف وإدارة الموارد التي تتطلب تطبيقات مالية معقدة، قد نحتاج إلى استخدام تطبيقات إضافية أخرى، ولكن يمكن لـ JIRA بشكل عام أن يتولى مراقبة المشاريع وتنفيذها بنجاح، بالإضافة إلى الإشعارات التي تحافظ على رؤية أعضاء الفريق طوال الوقت." - G2

البرمجة بشكل أسرع باستخدام أدوات إنتاجية المطور المناسبة

هناك الكثير من أدوات الإنتاجية الرائعة للمبرمجين لمساعدة المطورين على العمل بكفاءة وفعالية أكبر. من أدوات إدارة المشاريع الرشيقة مثل ClickUp لمساعدتك على تتبع وإدارة سباقات السرعة الخاصة بك، إلى محرري الأكواد مثل VSCode و Atom، إلى أدوات التعاون مثل GitHub Copilot و Sourcegraph، يمكن القول أن هناك أداة لكل حاجة وتفضيل.

لكن أهم شيء يجب تذكره هو أنه ليست كل أداة مناسبة للجميع. فما يناسب مطورًا ما قد لا يناسب مطورًا آخر، وما هو مفيد لمشروع ما قد لا يكون مفيدًا لمشروع آخر.

لذلك إذا كنت تبحث عن منصة قابلة للتخصيص بالكامل مع ميزات قوية، وأتمتة سير العمل، وقدرات تكامل قوية لمساعدتك على ربط جميع أدوات المطورين الأكثر استخدامًا معًا، فإن ClickUp هو الخيار المناسب لك.

سواءً كنت مطورًا منفردًا أو جزءًا من فريق، فإن ClickUp يمكن أن يمنحك الدفعة التي تحتاجها لتبدأ في الإنتاجية وتساعدك على تنظيم وإدارة وتتبع جميع مشاريعك وأخطائك واتصالات فريقك ووثائقك وغير ذلك الكثير - كل ذلك في مكان واحد! جرّب ClickUp مجانًا اليوم _كاتب الضيوف:

داني غرانت _هي الرئيس التنفيذي لشركة Jam، وهي شركة تساعد آلاف الفرق على شحن البرامج عالية الجودة بشكل أسرع. قبل أن تشارك في تأسيس Jam، كانت تشغل منصب مدير منتج في Cloudflare ورأس مال مخاطر في Union Square Ventures