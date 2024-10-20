أفضل 15 من بدائل TimeCamp والمنافسين في عام 2025

هل سمعت من قبل عن قانون باركنسون؟

إنها فكرة أن العمل يتوسع ليملأ الوقت الذي حددته له. لذلك إذا كان لديك ثلاثة أيام لإنجاز مهمة تستغرق في الواقع 30 دقيقة فقط لإنجازها، فسيستغرق إنجازها الأيام الثلاثة المخصصة لها.

الخلاصة هنا؟ عندما تعلم أن لديك الوقت الكافي للقتل - ستفعل ذلك. لكن الجانب المشرق من قانون باركنسون هو أنه يعمل أيضًا بشكل عكسي. هذا هو السبب الذي يجعلك تستغرق يوم الأحد بأكمله فقط للذهاب إلى متجر البقالة والتمارين الرياضية وإعداد العشاء، ولكنك تستغرق ثماني ساعات فقط في اليوم التالي لإعادة هيكلة قسمك بالكامل، وكتابة مقترح عمل، وحل مشكلة الجوع في العالم.

كل ذلك يتلخص في إدارة الوقت بكفاءة ! و تطبيقات إدارة الوقت مثل TimeCamp وجدت نجاحها من خلال العمل بهذه الفكرة. تتبع وقت المشروع ومراجعة تخصيص الوقت ومقارنة تقارير الوقت وحظر الوقت هي بعض من أفضل الاستراتيجيات للتغلب على تحديات قانون باركنسون - وبعض من الميزات التي يشتهر بها TimeCamp.

... لكن هل TimeCamp هو الحل الأمثل إدارة الوقت لك؟ مع سعره، يجب أن تكون واثقًا من إجابتك!

قبل أن تبدأ في ملء معلومات الفوترة تلقائيًا في صفحة مبيعات TimeCamp، قم بجولة في هذه المقالة للعثور على أفضل 15 بديلًا لـ TimeCamp للفرق من أي حجم وعبر الصناعات. ⏱

ما هو TimeCamp؟

عبر تايم كامب TimeCamp هو برنامج تتبع الوقت لمساعدة العاملين المستقلين وفرق العمل والوكالات على زيادة كفاءتهم من خلال إدارة الوقت والحضور والفواتير بفعالية.

تتمحور كل ميزة من ميزات TimeCamp حول تتبع الوقت ومراجعته - سواء كنت تطلب إجازة، أو تحدد المهام التي استنزفت يومك، أو تقارن إنتاجيتك بمرور الوقت، فإن TimeCamp لديه حل لك. إنها أيضًا أداة رائعة للاستشاريين الذين يصنفون وقتهم المدفوع بمعدلات مختلفة أو يقومون بفوترة عدة عملاء بشكل منتظم.

تتبع الميزانية في TimeCamp

على محمل الجد، عندما يتعلق الأمر بالأدوات المتعلقة بالوقت، فإن TimeCamp متقدم خطوة إلى الأمام. إليك بعض ميزات TimeCamp المفضلة لدينا:

التتبع الآلي للوقت لتحقيق الكفاءة في عملك اليومي.

تقارير الميزانية والوقت والموظفين.

تسجيل الجداول الزمنية والموافقة عليها.

الفواتير والمعدلات القابلة للفوترة.

إدارة الوقت والحضور.

أكثر من 70 تكاملاً مع أدوات العمل الشائعة مثل ClickUp. 😍

رائع للغاية! باستثناء، عندما تريد أن تأخذ إدارة وقتك خطوة إلى الأمام... فقد حان الوقت للاستثمار في برنامج آخر للمساعدة في تحقيق ذلك.

اعثر على أرقام دقيقة على الفور باستخدام صيغ بسيطة أو متقدمة في الحقول المخصصة في ClickUp Custom Fields

يتفوق TimeCamp في إعداد التقارير الزمنية والتسجيل، لكنه يفتقر إلى طرق لإجراء تغييرات إيجابية ومؤثرة على إنتاجيتك. ستبحث على الأرجح عن برنامج إضافي أو بديل TimeCamp إذا كنت تبحث عن ميزات لـ

إنشاء مهام سير العمل في نفس النظام الأساسي الذي تتبع فيه وقتك.

تبسيط العمليات من البداية إلى النهاية.

تفويض مهام المهام وإعادة تنظيمها بين فريقك.

تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك بطرق متعددة.

أضف المزيد من التخصيص إلى تقارير الوقت والرؤى الخاصة بك.

التواصل مع أصحاب المصلحة وإدارتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون TimeCamp باهظ الثمن. 😳

في حين أنه يقدم خيارًا مجانيًا محدودًا، فإن خطة TimeCamp الأساسية تبدأ من 6.30 دولارًا للشخص الواحد شهريًا. مما يعني أنك ستدفع نفس المبلغ، إن لم يكن أكثر، مقابل اشتراكك في TimeCamp كما تدفعه مقابل اشتراكك الحالي برنامج إدارة المشاريع .

ـ 💸

لحسن الحظ، لديك الكثير من الخيارات! TimeCamp هو أحد الأدوات العديدة لمساعدة الفرق والشركات في الحصول على إدارة الوقت تحت السيطرة - وقد أحضرنا لك 15 من أفضل بدائل TimeCamp لبدء البحث عن برنامجك!

أفضل 15 بديل لبرنامج TimeCamp في عام 2024

قد يبدو TimeCamp وكأنه الحزمة الكاملة على الورق، ولكن عندما يحين وقت اتخاذ خطوات ذات مغزى للأمام في إنتاجيتك، فإنه ببساطة لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

قم بجولة حول أفضل 15 منافسًا لـ TimeCamp وشاهد كيف برنامج إدارة الوقت يمكن أن يساعدك على كسر الاختناقات وزيادة الكفاءة بشكل لم يسبق له مثيل!

1. انقر فوق

تتبع الوقت، ووضع التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام مؤقت ClickUp العالمي

ClickUp هو منصة الإنتاجية الشاملة الوحيدة القوية بما يكفي لجمع كل مشاريعك وبياناتك وفريقك معًا في مركز عمل واحد فعال وتعاوني. بغض النظر عن حجم عملك أو ميزانيتك، يوفر ClickUp حلولاً متكاملة لـ فرق العمل في مختلف المجالات ، مع مئات الميزات الغنية لتتبع الوقت، ووضع التقديرات، وإدارة عبء العمل، وتبسيط يومك - كل ذلك من شاشة واحدة.

اكتشف

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ClickUp أفضل الميزات

إضافة تقديرات الوقت التي يمكنك تقسيمها بين الفريق للتنبؤ بعبء العمل الخاص بك

مفصلة تواريخ البدء وتواريخ الاستحقاق والأوقات الدقيقة للدقة عند جدولة المواعيد النهائية و المعالم مرنة تتبع وقت المشروع وإعداد التقارير من أي جهاز - حتى القفز بين المهام أو إضافة الوقت بأثر رجعي

تسجيل الوقت من أي نافذة متصفح باستخدام إضافة ClickUp Chrome حدد الوقت كوقت قابل للفوترة وحساب النفقات باستخدام حقول الصيغ إنشاء جداول زمنية وتقارير مخصصة للحصول على عرض فردي أو تراكمي لإنتاجية فريقك

القوالب: احصل على إمكانية الوصول إلى قوالب ClickUp المصممة مسبقًا قوالب تتبع الوقت قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من الميزات عبر كل خطة تسعير منحنى تعليمي بعض الشيء

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال - حتى الآن!

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا شركة بلس : 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 5,510 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,510+ تقييمات)

2 . nTask

عبر ن مهمة nTask هو تطبيق سحابي إدارة المهام و أداة إدارة المشروع تتيح للمستخدمين إنشاء المهام وإدارتها والتعاون مع أعضاء الفريق. تتضمن طريقة عرض التقويم للجدولة، ومخطط جانت لتصور تقدم المشروع، وميزة تتبع الوقت لتتبع الساعات المدفوعة.

بالنسبة للوكالات أو المؤسسات التي ترغب في توفير المزيد من الوضوح والمبادئ التوجيهية للميزانيات، فإن nTask لديه خيارات مختلفة للمشاريع القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة.

مثال: يمكن تصنيف المشاريع القابلة للفوترة حسب الرسوم الثابتة، والرسوم الثابتة لكل مهمة، وسعر الساعة حسب المهمة، وسعر الساعة حسب المورد.

nTask أفضل الميزات

لوحات كانبان بالسحب والإفلات

تواريخ الاستحقاق المخططة والفعلية

مساحات عمل مخصصة

تخصيص الموارد

قيود المهام

يستغرق إرفاق ملفات كبيرة عند المشاركة وقتاً أطول من المعتاد

مناسب فقط للفرق التي تضم أقل من 50 عضوًا في الفريق مقارنة بالبدائل الأخرى لـ TimeCamp

nTask التسعير

القسط : يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين الأعمال : يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل ب nTask للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات nTask

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. كلوكيفاي

عبر كلوكفايفي Clockify هو برنامج لتتبع الوقت يُمكِّن الشركات والفرق والأفراد من مراقبة وقتهم وفهم أين يقضون وقتهم بشكل أساسي. تتوفر ميزات متقدمة مثل أتمتة المهام أو التكامل مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier لجعل تتبع الوقت أسهل وأكثر كفاءة.

يتوفر للمستخدمين خيارات تقارير مختلفة للاختيار من بينها، بما في ذلك التقرير الأسبوعي والمصروفات والمهام، للتعمق في تفاصيل الوقت المسجل. على سبيل المثال، يتيح التقرير الأسبوعي للمستخدمين عرض إجمالي الوقت المستغرق في المشاريع لأسبوع معين، ومقارنته بالوقت المقدر، والحصول على نظرة عامة على أدائهم بمرور الوقت.

Clockify أفضل الميزات

حظر سريع للوقت في التقويم الخاص بك

مخططات النشاط الزمني على لوحة المعلومات

تصنيف الوقت ووضع العلامات

امتداد كروم وفايرفوكس

قيود Clockify

واجهة أقل بديهية مقارنة ببدائل TimeCamp الأخرى في هذه القائمة

قد تحتاج الفرق إلى تدريب مكثف لتعلم جميع ميزاته

تسعير كلوكفاي

أساسي : 3.99 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 3.99 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا معيار : 5.49 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 5.49 دولار/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا محترف : 7.99$/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 7.99$/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً المؤسسات: 11.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

Clockify التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه

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4. مسار توجل

عبر مسار توجلتراك توجل تراك هو برنامج رائع لتتبع الوقت، خاصةً للموظفين المستقلين وفرق العمل عن بُعد الذين يرغبون في البقاء على رأس عملهم. يمكن للمستخدمين قياس وتحليل سير عملهم بسهولة من خلال تتبع الوقت الذي يقضونه في المهام، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المهام التي يجب قضاء وقت أطول أو أقل في إنجازها.

سيجد المديرون أن جدولة التقارير إلى البريد الإلكتروني ميزة مفيدة! يمكنك إعداد تقارير الجداول الزمنية التلقائية ليتم تسليمها باستمرار إلى صندوق الوارد الخاص بك. وهذا يسمح لك بتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام والمشاريع، وتخطيط جدول عملك بشكل أكثر فعالية.

جرب

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Toggl Track أفضل الميزات

حسابات الرواتب للمتعاقدين والموظفين

تقارير موجزة ومفصلة وأسبوعية

تقريب الوقت لأقرب فترة زمنية

التتبع في الوقت الفعلي أو دون اتصال بالإنترنت

قيود Toggl Track

لا يمكن لأعضاء الخطة المجانية تثبيت إدخالات الوقت الأكثر استخدامًا لسهولة الوصول إليها

غير مناسب كملف إدارة الفريق أداة بمفردها

تسعير Toggl Track Toggl

الفريق : 9 دولارات لكل مستخدم في الشهر، يتم دفعها سنويًا

: 9 دولارات لكل مستخدم في الشهر، يتم دفعها سنويًا الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

5. الحصاد

عبر الحصادأداة تتبع الوقت هارفست تساعد الشركات وفرق العمل عن بُعد على متابعة ساعات العمل والمشاريع والميزانيات. يمكن للمستخدمين تتبع وقتهم، ومراجعة الجداول الزمنية في الوقت الفعلي، وإنشاء الفواتير، وإدارة النفقات.

يحتوي Harvest على ميزة مريحة تسمى "تذكيرات الجداول الزمنية" (Timesheet Reminders) ترسل تذكيرًا لأعضاء الفريق تلقائيًا. ولن ترسل تذكيرات إلى شخص قام بالفعل بتتبع أو إرسال وقته. الوظيفة قابلة للتخصيص ورائعة للفواتير وإدارة المشاريع وتقييمات الأداء.

يمكن أن تساعد تذكيرات تتبع الوقت الموظفين على الحفاظ على تركيزهم وتجنب التشتت، حيث يتم تذكيرهم بتسجيل وقتهم على فترات منتظمة على مدار اليوم!

حصاد #### أفضل الميزات

تقارير القدرات لفهم أعباء عمل الفريق

تكاملات PayPal وStripe لدفع الفواتير عبر الإنترنت

فلاتر لتصور الوقت المستغرق في المهام والمشاريع

بيانات دقيقة للجداول الزمنية والتكاليف

قيود حصاد

عدم وجود ميزة تعيين الوقت دفعة واحدة لأصحاب العمل الذين يعملون مع العديد من العاملين المستقلين

تأتي الخطة المجانية بمقعد واحد فقط ومشروعين

تسعير #### Harvest

مجاني : 1 مقعد، 2 مشروعين

: 1 مقعد، 2 مشروعين محترف: 10.80 دولار/مقعد في الشهر، تُدفع سنويًا

حصاد #### التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) المزيد من بدائل هارفست !

6. طبيب الوقت

عبر طبيب الوقت Time Doctor هو برنامج لتتبع الوقت يساعد الشركات والأفراد على فهم أفضل للمكان الذي يقضون فيه وقتهم. يعمل في الخلفية على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، ويتتبع التطبيقات والمواقع الإلكترونية المستخدمة، ويقدم تقارير مفصلة عن كل نشاط.

يمكن دمج تطبيقاتك المفضلة، من إدارة المشاريع إلى إدارة علاقات العملاء، بسلاسة مع Time Doctor بحيث يمكنك إدارة مشاريعك من مكان واحد.

تحقق من

href/ https://clickup.com/integrations/timedoctor تكاملالنقر فوق وتكامل Time Doctor_* *%/%href/_

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أفضل الميزات #### تايم دكتور

التحقق التلقائي من حضور الموظفين والجداول الزمنية تلقائيًا

أداة التوازن بين العمل والحياة الشخصية لمراقبة أعباء عمل الموظفين

لقطات الشاشة، وتسجيلات الشاشة، ومستويات النشاط

لوحات المعلومات والتقارير المخصصة

قيود طبيب الوقت

قد تلتقط مراقبة الشاشة معلومات شخصية عندما تلتقط لقطات شاشة عشوائيًا

يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع الأصلية مقارنة ببدائل TimeCamp الأخرى

تسعير #### تسعير Time Doctor

أساسي : 70 دولار/مستخدم في السنة

: 70 دولار/مستخدم في السنة عادي : 100 دولار/مستخدم في السنة

: 100 دولار/مستخدم في السنة القسط: 200 دولار/مستخدم في السنة

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. بايمو

عبر بايمو باستخدام أداة Paymo لتتبع الوقت في Paymo، يمكن للشركات تتبع مقدار الوقت الذي يقضيه الموظفون في مختلف المهام والمشاريع والعملاء. بالإضافة إلى ذلك, بايمو يحتوي على تقارير آلية لمساعدة المديرين على تخصيص الموارد والميزانية في الوقت الفعلي بناءً على نشاط الموظف والساعات المدفوعة. بيانات سجل الوقت يمكن أن تساعد العملاء في الحصول على فواتير دقيقة، مما قد يؤدي إلى تحسين العلاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات. يمكن للشركات أيضًا تتبع كل من الوقت المدفوع وغير المدفوع باستخدام أداة تتبع الوقت في Paymo، مما يحسن فهمهم للتكاليف وزيادة التسعير.

أفضل ميزات Paymo

تحرير الوقت بالجملة للمهام والمشروعات

تقديرات المشروع والفواتير

بطاقات الجداول الزمنية لأعضاء الفريق

مؤقت الويب من المتصفح

قيود #### قيود بايمو

لا توجد إدارة مهام متقدمة في الخطة المجانية

التكامل متاح فقط في الخطط المدفوعة

تسعير بايمو

مجاني

بداية : 4.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 4.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً صغير مكتب : 9.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 9.95 دولار/مستخدم شهرياً، يتم دفعها سنوياً شركة: 20.79 دولارًا/مستخدماً شهرياً، يتم احتسابها سنوياً

تقييمات ومراجعات بايمو

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. في الوقت المناسب

عبر في الوقت المناسب يساعدك تطبيق Timely على إدارة وقتك بشكل أفضل، سواء كنت شركة أو فردًا. باستخدام Timely، يمكنك تتبع وقتك لأي مشروع ببضع نقرات فقط. فهو يبسط كيفية تنظيم الأشخاص لعملهم وجداولهم الزمنية، مما يسمح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية. كما يتيح لك تعيين التذكيرات وإنشاء المهام وتتبع أهدافك، حتى تظل على رأس عملك.

يأتي التطبيق أيضًا بميزات إضافية مثل سجلات العمل التفصيلية، وأدوات وضع الميزانية، وتتبع الأهداف في الوقت الفعلي. ونتيجة لذلك، يمكنك بسهولة مراقبة مقدار الوقت الذي تقضيه في كل مهمة أو مشروع وتحديد مجالات التحسين.

في الوقت المناسب أفضل الميزات

عمليات تكامل أصلية وواجهات برمجة تطبيقات مفتوحة لربط البيانات عبر مجموعة التقنيات الخاصة بك

قوائم علامات لتوحيد طريقة الإبلاغ عن ساعات العمل المسجلة

تطبيقات على أنظمة ماك وويندوز وiOS وأندرويد

تتبع الوقت تلقائيًا

القيود الزمنية

تتسبب المشكلات المتعلقة بأداء الذكاء الاصطناعي في مزيد من العمل للمستخدمين لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد تكون دقة الوقت مشكلة إذا كنت تقوم بتغيير المناطق الزمنية

التسعير في الوقت المناسب

بداية : 9 دولارات/مستخدم شهرياً، تُدفع سنوياً

: 9 دولارات/مستخدم شهرياً، تُدفع سنوياً القسط : 16 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 16 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا شهريًا، تُدفع سنويًا غير محدود: 22 دولاراً/مستخدماً في الشهر، تُدفع سنوياً

التقييمات والمراجعات في الوقت المناسب

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. ديسك تايم

عبر وقت المكتب يساعد DeskTime الشركات على تحقيق أقصى استفادة من فرق العمل من خلال زيادة وضوح الرؤية في أداء الموظفين وتحسين المشاركة.

في DeskTime، يمكن لأعضاء فريقك أخذ مهلة رقمية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام ميزة الوقت الخاص. عند تشغيلها، تتوقف جميع عمليات تتبع نشاط الكمبيوتر. لن يقوم DeskTime بإدراج أي مواقع إلكترونية يزورها موظفوك إذا اخترت عدم طلب ذلك.

ومن المزايا الإضافية الأخرى هي أنه عندما يستخدم فريقك تطبيقات وبرامج معينة مثل Microsoft Excel أو Adobe، فإن DeskTime لا يعرض فقط إجمالي الوقت المستغرق، بل يعرض أيضاً عناوين المستندات أو الملفات والوقت الذي يقضيه كل منها.

أفضل ميزات برنامج DeskTime

تتبع عناوين URL والتطبيقات لمراقبة إنتاجية الموظفين

حساب التكلفة للمساعدة في إدارة الرواتب

التتبع التلقائي للوقت

متتبع وقت بومودورو

قيود DeskTime

غير مناسب للفرق التي تؤدي المهام بعيدًا عن الشاشة

ميزات أساسية محدودة في الباقة المجانية

تسعير #### تسعير DeskTime

لايت : مجاني لمستخدم واحد فقط

: مجاني لمستخدم واحد فقط محترف : 6.42 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 6.42 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا بريميوم : 9.17 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 9.17 دولار/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسة: 18.33 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات DeskTime

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. تيميتريك

عبر توميتريك TMetric هي أداة لتتبع الوقت وإدارة المشاريع مصممة للفرق لتحسين الإنتاجية والكفاءة. يمكن للمستخدمين تعيين معدلات قابلة للفوترة، وإنشاء تقارير وفواتير مفصلة، وتتبع وقتهم في المشاريع والمهام المختلفة. بالإضافة إلى ميزات التقويم المدمجة وإدارة المهام، تتيح الأداة أيضًا للفرق جدولة الاجتماعات ومشاركة المعلومات وتتبع عملهم.

كل 10 دقائق، يتم التقاط لقطة شاشة لشاشة الموظف باستخدام خاصية التقاط لقطات الشاشة. قد يشعر بعض الموظفين بعدم الارتياح لهذا المستوى من المراقبة. لذا إذا كانت لديك سياسة مناهضة للمراقبة، ففكر في بدائل TimeCamp الأخرى في هذه القائمة!

أفضل ميزات #### TMetric

معدلات قابلة للفوترة لمساحة العمل أو أعضاء مساحة العمل أو المشروع أو العميل

أكثر من 50 تكاملاً لقياس التقدم والنشاط في أي أداة تستخدمها

إدارة الإجازات وتتبعها

نظام تقارير مرن

قيود #### قيود TMetric

تطبيق مستقل لتتبع الوقت بدون ميزات إدارة المشاريع المتقدمة

تعتمد دقة الوقت على تسجيل وصول المستخدم وصيانته باستمرار

تسعير #### تسعير TMetric

مجاني

احترافي : يبدأ من 18.75 دولار شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 18.75 دولار شهريًا ل 5 مستخدمين شركة: يبدأ من 26.25 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات TMetric

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

11. تراكابي

عبر تراكابي يوفر Trackabi أدوات تحليلية قوية لمساعدة فرق العمل عن بُعد على قياس أدائها بكفاءة أكبر. وباستخدام لوحات المعلومات التحليلية المدمجة، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء تقارير مفصلة توفر رؤى حول مدى تقدم المشروع بمرور الوقت. وهذا يساعد الفرق على تحديد المشاكل المحتملة في وقت مبكر حتى يتمكنوا من تصحيح المسار حسب الحاجة - دون الانتظار حتى نهاية المشروع.

يحتوي مؤقت سطح المكتب Trackabi Desktop Timer على إعدادات تتبع الوقت تلقائيًا: يمكن للمستخدم اختيار التطبيقات التي يستخدمها للعمل والترفيه.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم ضبط المؤقت لبدء التتبع عند فتح برنامج إدارة المشروع والتوقف عند فتح قائمة تشغيل Spotify. باستخدام هذه الإعدادات، يمكن للنظام بدء تشغيل المؤقِّت أو إيقافه تلقائيًا عندما ينتقل المستخدم إلى العمل من الأنشطة الترفيهية أو العكس.

Trackabi أفضل الميزات

إدارة إجازات الموظفين لتتبع الإجازات الحالية والمخطط لها

أدوار وصلاحيات وصول المستخدم للتحكم في الجداول الزمنية

دليل العميل لتنظيم البيانات بشكل أفضل في الجداول الزمنية

فصل المناطق الشخصية عن الشركة في المشاريع

قيود تراكابي

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع الأصلية

واجهة مستخدم قديمة

تسعير تراكابي

مبتدئ : مجاني ل 5 مستخدمين

: مجاني ل 5 مستخدمين الشركات : 16 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا

: 16 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا شركة بلس : 20 دولارًا/شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا

: 20 دولارًا/شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل ب Trackabi للحصول على عرض أسعار

تراكابي التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 40 تقييم) G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

12. أكتيفيتي ووتش

عبر مراقبة النشاط تتيح لك هذه الأداة مفتوحة المصدر تتبع أنشطتك اليومية ومراقبة مدى إنتاجيتك في أنشطتك اليومية ومشاريعك مع مرور الوقت.

باستخدام ActivityWatch، ستحصل على فهم أفضل للأنشطة التي تشارك فيها ومقدار الوقت الذي تقضيه فيها. يمكنك استخدام البيانات لتحديد الأنماط في سلوكك ومعرفة طرق تحسين إنتاجيتك بمرور الوقت.

إذا لم تكن على دراية بمنصة مفتوحة المصدر، يمكن أيضًا دمج ActivityWatch مع تطبيقات أخرى لجعل تتبع الوقت أكثر قوة!

مكافأة: اطلع على أفضل أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر في عام 2024

ActivityWatch أفضل الميزات

صفحة "البيانات الأولية" لتنزيل كل نقطة بيانات مجمعة كملف واحد

أيقونة العلبة لإدارة خدمات ActivityWatch المراد تشغيلها

عرض الفئات لإضافة القواعد وتحريرها وتعيينها

تصفية البيانات الحساسة لإيقاف التسجيل مؤقتًا

قيود ActivityWatch

عيوب في دقة الوقت، خاصةً عندما يكون لدى المستخدم نافذة متصفح مفتوحة ولكنه ينظر إلى نافذة أخرى

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع للشركات

تسعير #### تسعير ActivityWatch

تطبيق ActivityWatch مجاني

تقييمات ومراجعات ActivityWatch Watch

Capterra: غير متاح

غير متاح G2: غير متاح

13. إيفرهور

عبر Everhour Everhour هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لتبسيط كيفية إدارة الفرق لمشاريعها. فهو يساعدهم على تقدير الجهد المبذول، وتتبع الوقت المستغرق في المهام، وتحسين سير العمل لتحسين التعاون لتحسين إنتاجية الفريق. تتيح هذه الأداة أيضًا للمستخدمين تعيين تذكيرات مخصصة لتواريخ الاستحقاق أو المهام المتأخرة.

مع أداة Everhour، يمكن لفرقك تخطيط وإدارة المشاريع بطريقة تكمل سير العمل والعمليات. وهو يتضمن تتبع المهام، والجداول الزمنية، وتخصيص الموارد، وميزات إدارة النفقات. يتيح لك ذلك تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر. مزامنة Everhour و ClickUp !

أفضل ميزات #### Everhour

فوترة مرنة

معدلات مهام مخصصة

مؤقت بومودورو

طرق عرض القائمة واللوحة

قيود #### قيود Everhour

الافتقار إلى التخصيص المتقدم لملخصات الوقت

يفتقر إلى فئات الوقت لتصنيف المهام والمشاريع

تسعير Everhour

مجاني

لايت : 5 دولارات/مستخدم شهريًا، بدءًا من 2 مستخدمين

: 5 دولارات/مستخدم شهريًا، بدءًا من 2 مستخدمين فريق: 8 دولارات/مستخدم شهريًا، بدءًا من 5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات Everhour

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

14. هبستاف

عبر هبستاف Hubstaff هو حل لتتبع الوقت مصمم لمساعدة الشركات على إدارة موظفيها عن بُعد وتتبع التقدم المحرز في مشاريعها. يمكن لأصحاب العمل تتبع نشاط الموظفين، وتحديد الأهداف، والتحكم في تكاليف العمالة. يجعل Hubstaff من السهل تتبع يوم عمل كل عضو من أعضاء الفريق والتأكد من حصول الجميع على الموارد والأدوات اللازمة لإكمال عملهم.

يشتمل Hubstaff أيضاً على ميزات متقدمة لإعداد التقارير والتحليلات التي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول كيفية أداء الموظفين والمجالات التي تحتاج إلى تحسين. وهو يتكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشهيرة مثل Asana و Slack و Trello حتى يتمكن أصحاب العمل من الحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لتقدم كل عضو في الفريق.

أفضل ميزات Hubstaff

الجداول الزمنية التي تم إنشاؤها باستخدام بيانات تتبع وقت عمل القوى العاملة لديك

17 تقريراً زمنياً مختلفاً، بما في ذلك كشوف المرتبات الآلية

شارات الإنجاز الافتراضية

متتبع وقت الخمول

قيود Hubstaff

عمليات التكامل الأصلية المحدودة (ولكن كل ما تحتاجه هو تكامل ClickUp و Hubstaff !)

غير مدعوم على سطح مكتب Chromebook

تسعير Hubstaff

المكتب مجانًا : 1 مستخدم فقط

: 1 مستخدم فقط مكتب مبتدئ : 5.83 دولار لكل مستخدم في الشهر، ويشمل 2 مستخدمين

: 5.83 دولار لكل مستخدم في الشهر، ويشمل 2 مستخدمين Desk Pro : 8.33 دولار/مستخدم شهريًا، ويشمل 2 مستخدمين

: 8.33 دولار/مستخدم شهريًا، ويشمل 2 مستخدمين المؤسسة: اتصل ب Hubstaff للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Hubstaff

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

تحقق من هذه بدائل_Hubstaff !

15. وريك

عبر وريكوريك هي منصة لإدارة المشاريع والتعاون قائمة على السحابة مصممة لمساعدة الفرق على إدارة مهامهم ومشاريعهم وسير العمل. وهي تتيح للمستخدمين تحديد الأولويات بناءً على درجة الاستعجال، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي، والتعاون مع الأطراف الخارجية.

يمكن استخدام ميزة فئات السجل الزمني في Wrike لمساعدة أعضاء الفريق والمديرين على تتبع مقدار الوقت المستغرق في المهام المختلفة داخل المشروع. وهي توفر طريقة فعّالة لمراقبة الإنتاجية لتحديد الأماكن التي ينبغي تخصيص الموارد لها.

يمكن تقسيم فئات السجل الزمني إلى ثلاثة أنواع رئيسية: المستند إلى المهام، والمستند إلى المشروع، والمستند إلى الموارد. مثال قائم على الموارد هو المصمم أو مدير المنتج أو مهندس البرمجيات. بدائل Wrike

أفضل ميزات #### Wrike

لوحات معلومات المشروع

أتمتة سير العمل المتكرر

تدقيق تنسيق الملفات المتعددة

تخطيط موارد المشروع

قيود Wrike

يتوفر متتبع الوقت داخل التطبيق على خطط الأعمال أو المؤسسات

مخططات جانت هي ميزة مدفوعة

تسعير #### تسعير Wrike

مجاني

فريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة : اتصل ب Wrike للحصول على عرض أسعار

: اتصل ب Wrike للحصول على عرض أسعار Pinnacle: اتصل ب Wrike للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

Capterra: 4.3/5 (1,900+ تقييم)

4.3/5 (1,900+ تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

ارتقِ بإدارة الوقت إلى المستوى التالي

هناك الكثير من بدائل TimeCamp للاختيار من بينها، ولكن البدء بأي من الخيارات الـ 15 المذكورة أعلاه هو أفضل مكان للبدء!

يغطي كل بديل أساسياتك عندما يتعلق الأمر بالتتبع الفعال للوقت وعرضه واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الوقت - ولكن هناك أداة واحدة فقط تعمل على مواءمة ذلك بسلاسة مع بقية عملك. وهذه الأداة هي ClickUp. 🙂

تصور مهامك ووقتك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

الأول في هذه القائمة - وفي قلوبنا - هو ClickUp، البديل المثالي لبرنامج TimeCamp عندما يتعلق الأمر بالميزات والمرونة والتسعير وغير ذلك.

لا يقدم ClickUp نفس المزايا عندما يتعلق الأمر بوظائف إدارة الوقت فحسب، بل يقدم أيضًا جميع ميزات إدارة المشاريع التي قد تضطر إلى الاعتماد على برامج أخرى إذا بقيت مع TimeCamp.

الوصول إلى الكثير من الأدوات الموفرة للوقت, طرق عرض متعددة للمشروع ومهام غير محدودة، وأعضاء، والمزيد عند اشترك في ClickUp اليوم !