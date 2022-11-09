ClickUp&8217;الطريق إلى التميز: تحديث عن رحلة الاستقرار والموثوقية لدينا

الباحثون عن عمل قل إنهم حريصون على إيجاد أدوار جديدة يمكنهم من خلالها القيام بأفضل ما لديهم من عمل. هذا لغز معقد يتعين على قادة الأعمال حله، ولكن هناك شيء واحد واضح على الأقل: تزويد الفرق بالأدوات الرقمية المناسبة لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

الأبحاث يظهر أن الموظفين الذين يشعرون بالرضا عن تكنولوجيا عملهم هم أقل عرضة بنسبة 30% للشعور بالإرهاق وأكثر عرضة بنسبة 29% للقول إنهم سعداء في العمل. كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 23% للتوصية بصاحب العمل كمكان رائع للعمل.

نحن ندرك أن موظفيك هم أهم أصولك (ونحن نشعر بالمثل!) ومن المهم أن يحبوا الأدوات التي يستخدمونها. نريد أن يكون الوقت الذي يقضونه في ClickUp لتكون ممتعة ولهذا السبب نحن ملتزمون بتحسين استقرار منصتنا وسهولة استخدامها. من المهم بالنسبة لنا أن نقدم لك أفضل تجربة ممكنة للمنتج وأكثرها موثوقية.

على مدار الأشهر العديدة الماضية، أحرزنا تقدماً مذهلاً نحو جعل ClickUp أكثر موثوقية وسهولة في الاستخدام. ويسعدني اليوم أن أشارككم بعضاً من أهم الإنجازات التحويلية التي حققناها.

وضع أساس قوي

قبل أن نغوص في التحسينات التكنولوجية، أعتقد أنه من المهم أن نعترف ببعض التغييرات التي أجريناها على المستوى التنظيمي. لقد كان من أولوياتنا الكبيرة بالنسبة لنا توظيف المزيد من المواهب في ClickUp - خاصةً في الأدوار التي تؤثر بشكل مباشر على تجربتك.

لقد استثمرنا بنشاط في موظفي الهندسة والدعم لدينا، وخلال العام الماضي، قمنا بتوظيف أكثر من 150 مهندساً للمساعدة في دعم جهود التطوير لدينا. وكجزء من هذا الجهد، استقدمنا اثنين من نواب الرئيس المخضرمين في مجال الهندسة - وهما جينادي جيفمان و شيراج شيدا -وكلاهما يتمتعان بخبرة مذهلة في بناء المنصات على نطاق واسع في شركات مثل Lyft وFacebook وAmazon وSalesforce وMicrosoft. يركز غينادي على تحقيق الاستقرار لمنصتنا مع نمونا، بينما يعمل شيراج على توسيع نطاق مؤسسة ClickUp لهندسة المنتجات.

كما قمنا بتعيين نائب رئيس عالمي لنجاح العملاء, جويل هنتنغتون الذي انضم إلينا من شركة Qualtrics للإشراف على فريق خدمة العملاء العالمي. يكرس هذا الفريق جهوده لمساعدة العملاء على زيادة الإنتاجية باستخدام ClickUp والعمل كمناصرين أقوياء من خلال تثقيفهم حول أفضل الممارسات وضمان شعورهم بالدعم الكامل. ينضم جويل إلى ClickUp بعد خمس سنوات قضاها في Qualtrics.

إعادة البناء والتعزيز

في الوقت الذي نولي فيه قدرًا هائلاً من الأهمية للأشخاص في ClickUp الذين يدفعون بمهمتنا إلى الأمام، أعلم أنكم جميعًا جئتم إلى هذه المدونة للحصول على تحديثات حول منصة ClickUp ولدينا الكثير من التحديثات المثيرة لمشاركتها. فيما يلي نظرة عامة على ما أنجزناه خلال الأشهر القليلة الماضية وحدها:

تحقيق أهداف وقت التشغيل وتجاوزها: نحن نتجه نحو تجاوز وقت التشغيل بنسبة 99.9% كل شهر في معظم منتجاتنا وخدماتنا، مما يضمن الاتساق في الوصول إلى المهام والمرفقات والبيانات وتحديثها داخل ClickUp. وهذا يعني أنه يمكنك أن تتوقع تجربة أكثر موثوقية وسلاسة واتساقًا.

نحن نتجه نحو تجاوز وقت التشغيل بنسبة 99.9% كل شهر في معظم منتجاتنا وخدماتنا، مما يضمن الاتساق في الوصول إلى المهام والمرفقات والبيانات وتحديثها داخل ClickUp. وهذا يعني أنه يمكنك أن تتوقع تجربة أكثر موثوقية وسلاسة واتساقًا. أمن قوي نحن أكملنا الاعتماد الرسمي من ISO 27001:2013، وISO 27017:2015، وISO 27018:2019. تثبت هذه الشهادات التزام ClickUp بالأمان والخصوصية والجودة والثقة لعملائنا. نحن فخورون بهذه الشهادات لأننا نعلم مدى أهمية أن يكون عملك آمنًا. كما أنها بمثابة دليل على أننا متقدمون على المنافسين والمنصات الأخرى في هذا المجال عندما يتعلق الأمر بالأمان.

نحن أكملنا الاعتماد الرسمي من ISO 27001:2013، وISO 27017:2015، وISO 27018:2019. تثبت هذه الشهادات التزام ClickUp بالأمان والخصوصية والجودة والثقة لعملائنا. نحن فخورون بهذه الشهادات لأننا نعلم مدى أهمية أن يكون عملك آمنًا. كما أنها بمثابة دليل على أننا متقدمون على المنافسين والمنصات الأخرى في هذا المجال عندما يتعلق الأمر بالأمان. تقاسم المنصة : نحن مستمرون في جهودنا المستمرة لإعادة هندسة منصتنا حول قواعد بيانات أصغر حجماً وأكثر تشتتاً جغرافياً - وهي عملية تُعرف باسم التجزئة. من خلال القيام بذلك، سنكون قادرين على ضمان الأداء العالي والموثوقية مع استمرارنا في التوسع.

: نحن مستمرون في جهودنا المستمرة لإعادة هندسة منصتنا حول قواعد بيانات أصغر حجماً وأكثر تشتتاً جغرافياً - وهي عملية تُعرف باسم التجزئة. من خلال القيام بذلك، سنكون قادرين على ضمان الأداء العالي والموثوقية مع استمرارنا في التوسع. أوقات تحميل محسّنة: لقد أجرينا في الربع الأخير بعض التحسينات المهمة فيما يتعلق بأوقات تحميل طرق العرض بما في ذلك طريقة عرض الصفحة الرئيسية، وعرض عبء العمل, عرض اللوحة وصفحة الإشعارات. مع تحسين أوقات تحميل الصفحة، ستتمكن من الوصول إلى العمل بسرعة وموثوقية أكبر.

لقد أجرينا في الربع الأخير بعض التحسينات المهمة فيما يتعلق بأوقات تحميل طرق العرض بما في ذلك طريقة عرض الصفحة الرئيسية، وعرض عبء العمل, عرض اللوحة وصفحة الإشعارات. مع تحسين أوقات تحميل الصفحة، ستتمكن من الوصول إلى العمل بسرعة وموثوقية أكبر. بحث جديد ومحسّن : باتباع الاستحواذ على Slapdash قمنا بتجديد قدرات البحث لدينا. اليوم، سترى نتائج أكثر صلة بالموضوع في جزء صغير من الوقت. في المتوسط، بحثنا الجديد أسرع بمرتين من الإصدار السابق، وبعبارة أخرى، ستقضي وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في العمل!

: باتباع الاستحواذ على Slapdash قمنا بتجديد قدرات البحث لدينا. اليوم، سترى نتائج أكثر صلة بالموضوع في جزء صغير من الوقت. في المتوسط، بحثنا الجديد أسرع بمرتين من الإصدار السابق، وبعبارة أخرى، ستقضي وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في العمل! إعادة تجديد مركز الأوامر: أعدنا بناء مركز الأوامر ودمجه مع "بحث" لإنشاء واجهة واحدة أنيقة للبحث وتشغيل الأوامر. يمكنك الآن إنشاء مهمة أو مستند أو تذكير جديد بسهولة في ثوانٍ. هدفنا أن يكون ClickUp أفضل تجربة بحث متكاملة في العالم.

أعدنا بناء مركز الأوامر ودمجه مع "بحث" لإنشاء واجهة واحدة أنيقة للبحث وتشغيل الأوامر. يمكنك الآن إنشاء مهمة أو مستند أو تذكير جديد بسهولة في ثوانٍ. هدفنا أن يكون ClickUp أفضل تجربة بحث متكاملة في العالم. إشعارات أسرع: نحن نعمل على جعل الإشعارات أكثر أداءً من خلال تنظيف قاعدة بياناتنا الضخمة. وبذلك، سنكون مجهزين بشكل أفضل لتوسيع نطاق المنصة على المدى الطويل. ستتلقى على الفور إشعارات أسرع بنسبة 30%. كما أننا نعيد تحديد كيفية استرداد الإشعارات في قاعدة بياناتنا، لمساعدتك على متابعة عملك بشكل أفضل.

نحن نعمل على جعل الإشعارات أكثر أداءً من خلال تنظيف قاعدة بياناتنا الضخمة. وبذلك، سنكون مجهزين بشكل أفضل لتوسيع نطاق المنصة على المدى الطويل. ستتلقى على الفور إشعارات أسرع بنسبة 30%. كما أننا نعيد تحديد كيفية استرداد الإشعارات في قاعدة بياناتنا، لمساعدتك على متابعة عملك بشكل أفضل. تجديد تطبيق الهاتف المحمول: يُعدّ الوصول إلى العمل أثناء التنقل ميزة بالغة الأهمية في عصرنا الحالي الذي يتسم بالهجينة و فرق العمل عن بُعد . مع أخذ ذلك في الاعتبار، قمنا بزيادة السرعة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى تطبيق ClickUp للجوال 2,000 مرة سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت. نحن مستمرون في تحسين أداء التطبيق في وضع عدم الاتصال بالإنترنت لتحسين الموثوقية في أي مكان تحتاج إلى استخدامه فيه.

الاستماع والتصرف

كما ذكرت من قبل، نريد أن نطمئنكم بأننا نصغي إليكم ونعمل جاهدين على تلبية طلباتكم. لقد اطلعنا على ملاحظاتكم حول ميزات مثل الأتمتة , لوحات المعلومات ومشكلات تحديث النظام الأساسي، ويمكنني أن أؤكد لك أنها على خارطة طريق المنتج وفي طور الإعداد.

لقد قمنا بالفعل بإعادة هندسة لوحات المعلومات الخاصة بنا بحيث تعمل الأدوات بسلاسة أكبر، وقد أوشكنا على الانتهاء من تجديد WebSockets الخاصة بنا بحيث يتم الاستغناء عن مشكلات التحديث. نأمل أن تكون قد تمكنت بالفعل من تجربة فوائد هذا العمل ونحن واثقون من أنك ستستمر في رؤية التحسينات المستمرة.

نحن فخورون جداً بالعمل الذي تم إنجازه، ولكن من المهم أن نعترف بأن هذه المشاريع تستغرق وقتاً طويلاً لإكمالها. نحن ملتزمون بإجراء تحسينات جوهرية وعالية الجودة ستصمد أمام اختبار الزمن، ونقوم بذلك بسرعة وكفاءة.

لا يسعنا الانتظار حتى نكشف النقاب عن تتويج هذه الجهود بالكامل في فعالية LevelUp في أوائل عام 2023! التسجيل لفعاليتنا لعام 2023 هو مفتوح الآن ونتطلع إلى التواصل معك بشأن مستقبل منتجنا.