مقارنة بين Miro و Lucidchart: ما هو الأفضل للاستخدام في عام 2025؟

ارفع يدك إذا كانت اللوحة البيضاء أو أداة الرسم البياني عبر الإنترنت ضرورية لفريقك. 🙋🏼‍♀️

نحن أيضاً! 🎨

تُعد أدوات السبورة والرسم التخطيطي ضرورية لتوصيل الموضوعات المعقدة بصريًا، ورسم التقدم المحرز، والعصف الذهني، وعرض سير العمل، وغير ذلك. لحسن الحظ، عند اختيار أدوات الرسم التخطيط و برنامج السبورة الرقمية لديك الكثير من الخيارات!

إن الطلب على هذه الأدوات حقيقي ومن المحتمل ألا يتباطأ في أي وقت قريب - وبالنسبة لأكبر الأسماء في هذه الفئة، فإن ميرو ولوسيدتشارت يحومان بالقرب من أعلى القائمة.

تلجأ العديد من الفرق إلى هاتين الأداتين لتعزيز تعاون الفريق. وعلى الرغم من أنها تقدم الكثير من الفوائد والوظائف للفرق البعيدة من مختلف الأحجام، إلا أنها لا تخلو من عيوبها الفريدة.

لذا، في المواجهة النهائية بين ميرو ولوسيدشارت، من الذي يتفوق على الآخر؟

سنوضح لك في دليل المقارنة التفصيلي هذا الذي يستكشف الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والأسعار والقيود المفروضة على هاتين الأداتين. بالإضافة إلى بديل رقمي إضافي للسبورة البيضاء للتحقق من المربعات التي يفتقدها Miro و Lucidchart!

ما هو ميرو؟

تم إنشاء Miro في عام 2011 وكانت تُعرف سابقًا باسم RealtimeBoard، وهي الآن واحدة من أكثر الأدوات الافتراضية شيوعًا hyperscript إدارة مشاريع السبورة البيضاء.

أدوات مع أكثر من 35 مليون مستخدم على مستوى العالم. 🤯

يمكن استخدام لوحة Miro الرقمية كوسيلة مساعدة بصرية في الاجتماعات أو لتخطيط سير العمل بالكامل مع ميزات الرسم التخطيطي وأدوات العرض التقديمي والقوالب المعدة مسبقًا لوضعها فوق اللوحة وتعزيز تجربتك التعاونية.

تريد معرفة المزيد عن ميرو ومنافسيها ? اطلع على دليل الموارد هذا للتعمق أكثر في

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أهم ميزات Miro

جزء من ميزات Miro التي تجذب المستخدمين هو مدى سهولة تعلمها. يذكّرنا بالألواح البيضاء التي نشأنا على استخدامها في المدرسة الابتدائية أو التي نستخدمها الآن لإدارة تقويم عائلتك، يقدم Miro وظيفة مألوفة مع ميزات للرسم وتدوين الملاحظات وإضافة الصور.

ولكن كيف يساعد Miro الفرق ذات حالات الاستخدام المختلفة على إنجاز المهام فعليًا؟ من خلال هذه الميزات الأربع الأساسية 🙂⬇️

1. السبورة البيضاء اللانهائية

عبر ميرو اللوحة البيضاء اللانهائية هي الميزة الأساسية ل Miro. يمكن للفرق استخدام هذه اللوحة الرقمية للقيام بكل شيء بدءًا من العصف الذهني إلى إنشاء لوحات كانبان للمشروع. يمكنك البدء بلوحة فارغة أو استخدام قوالب مختلفة من Miroverse. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات لاصقة، وصور، ومقاطع فيديو، وملفات PDF إلى السبورة البيضاء.

يمكن لميسري الجلسات تعيين الإجراءات مباشرة من السبورة البيضاء باستخدام @الإشارات، وبما أن كل ذلك يحدث على لوحة لا نهائية، فلن تنفد المساحة التي تتوسع فيها بأفكارك.

تدمج السبورة البيضاء في Miro بين التعاون الرقمي والمدرسة القديمة بسلاسة. على سبيل المثال، يمكنك التقاط لقطة لمستند مادي وتحويل الصورة على الفور إلى ملاحظة رقمية لاصقة.

2. الرسم التخطيطي

عبر ميرو

يحتوي Miro على مكتبة واسعة من الأشكال الأساسية والأيقونات والموصلات لمساعدتك في إنشاء مخططات انسيابية وإطارات سلكية ومخططات تخطيط الرحلة و مخططات العمليات .

المكافأة: دليل تخطيط العملية !

*: لا يتوفر الرسم التخطيطي المتقدم لـ AWS و Cisco و Azure إلا على Miro Smart Diagramming في خطة الأعمال._

يمكنك التعاون مع فريقك باستخدام Miro في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكن للأعضاء ترك ملاحظات أو إجراء تغييرات أو طرح أسئلة مباشرةً على لوحة الرسم التخطيطي.

يمكنك ربط Miro بأكثر من 100 تطبيق آخر وتضمين مشاريعك في أدوات مثل مايكروسوفت أوفيس و Confluence. بدلاً من ذلك، يتيح لك Miro أيضًا تصدير مخططاتك كصور.

3. الاجتماعات والمؤتمرات الافتراضية

ميزة مكالمات الفيديو داخل Miro

تُعد اللوحات البيضاء الرقمية موارد مرئية ممتازة للعرض أثناء الاجتماعات، ويخطو Miro خطوة إلى الأمام من خلال إتاحة عقد اجتماعات مباشرة داخل التطبيق. يمكن للحاضرين في الاجتماع التصويت والمشاركة في أنشطة كسر الجليد وإضافة ملاحظات لاصقة لتوضيح نقاطهم أو تطوير أفكارهم.

هذا يجعل Miro مفيدًا أيضًا لعقد مؤتمرات الفيديو ويسمح بالتعليقات أو الاقتراحات السريعة مع وظيفة الدردشة المدمجة.

أصبح تحرير السبورة مع الفريق بأكمله أكثر سهولة من خلال تتبع المؤشر المباشر في Miro.

ولضمان أن تكون جميع الأعين على المنطقة الصحيحة من اللوحة، يمكن لميسري الاجتماعات استخدام ميزة جلب الجميع إليّ لسحب المشاركين تلقائيًا إلى موقع محدد للوح الأبيض. يمكن للميسرين أيضاً استخدام مؤقت العد التنازلي لضمان مشاركة الجميع في الاجتماع ومشاركة ردود الفعل باستخدام الرموز التعبيرية.

4. الخرائط الذهنية

استخدام قالب الخريطة الذهنية ميرو

_ما هي أداة السبورة البيضاء بدون إمكانيات رسم الخرائط الذهنية؟

ليس الكثير، في الحقيقة..

لحسن الحظ، يفهم ميرو ذلك!

هناك الكثير من الميزات والقوالب لـ بناء الخرائط الذهنية باستخدام سبورة ميرو الخاصة بك. لديك الخيار للبدء بواجهة نظيفة حيث يمكنك رسم خرائط بسيطة بنفسك، وبما أن مساحة لوحتك لا تنفد أبدًا، يمكنك إنشاء أكبر عدد تريده من الخرائط على السبورة البيضاء الواحدة دون الوصول إلى حد أقصى.

أضف سياقًا إلى خريطتك الذهنية من خلال تضمين روابط خارجية أو تقسيم مخططك إلى عدة إطارات. عندما تنتهي خريطتك الذهنية، سيكون لديك أيضًا خيار مشاركة عملك بشكل عام.

تسعير ميرو

يوفر Miro عدة خطط، بما في ذلك خطة مجانية للأبد.

مجانية

المبتدئين : 8 دولارات لكل عضو، شهريًا، تُدفع سنويًا

: 8 دولارات لكل عضو، شهريًا، تُدفع سنويًا شركة :16 دولارًا أمريكيًا لكل عضو، شهريًا، تُدفع سنويًا

:16 دولارًا أمريكيًا لكل عضو، شهريًا، تُدفع سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ما هي لوسيدتشارت؟

مثل Miro، Lucidchart ليس بالضبط الطفل الجديد على الساحة.

لوسيدشارت هي أداة تخطيطية لإنشاء مخططات تخطيطية معقدة ومرئية، وهي تضم 15 مليون مستخدم ولها تاريخ يمتد ل 12 عاماً أمثلة تخطيطية والمخططات والرسومات

هل تبحث عن بديل Lucidchart؟ لقد قمنا بتغطيتك بـ_ أفضل 10 منافسين لوسيدتشارت .

أهم ميزات Lucidchart

من السهل على الفرق العمل معاً على مخططات فردية باستخدام أدوات التعاون في لوسِدتشارت مثل التعليق وتتبع التغيير في الوقت الحقيقي. ولكن دعنا نلقي نظرة على الميزة الرئيسية الأخرى التي يمكنك توقعها من لوسِدتشارت. ⬇️

1. الرسم التخطيطي

عبر لوسيدتشارت الرسم التخطيطي هو خبز لوسِدكارت وزبدته. 🍞🧈

تتيح لك هذه الأداة إنشاء أي نوع من الرسوم البيانية - بغض النظر عن مدى تعقيدها أو حجمها أو تفاصيلها. يحتوي Lucidchart على مكتبة أشكال واسعة تحتوي على مئات الأيقونات والرموز لمخططات الشبكات، ومخططات علاقات الكيانات (ERD), المخططات التنظيمية ولغة النمذجة الموحدة (UML)، وكل ما بينهما.

لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد - يمكن لـucidchart أيضًا ربط البيانات المباشرة بمخططاتها. على سبيل المثال، يمكنك ربط مخططاتك بالبيانات في ورقة جوجل.

يمكنك إنشاء الرسوم البيانية تلقائيًا باستخدام لوسيدتشارت. ما عليك سوى استيراد ترميز نصي، وسيقوم Lucidchart بما يلي إنشاء تسلسل UML لك! كما أنه يدعم التنسيق الشرطي للمخططات بمزيد من المعلومات.

عندما تنتهي من الرسم التخطيطي الخاص بك، يوفر Lucidchart خيارات تصدير مفصلة لمشاركة الرسم التخطيطي الخاص بك كصورة (JPEG أو PNG أو SVG) أو PDF أو VDX أو ملف CSV. يمكنك أيضًا نشر مخططاتك لجعلها متاحة للجمهور، أو تقييد وصول الآخرين للعرض فقط، أو منح الإذن بتحرير المستند الخاص بك.

2. التعاون في الوقت الحقيقي

تبرز ميزة المؤشر التعاوني في Lucidchart كل شخص في الملف في الوقت الحقيقي

في لوسِدكارت، يمكن لعدة مستخدمين العمل على مخطط في وقت واحد دون إرباك أو ترك أي شخص خلفهم باستخدام التعاون في الوقت الحقيقي ميزات تشمل @الإشارات والمؤشرات المخصصة ومربع الدردشة المباشرة.

3. وضع العرض التقديمي

وضع العرض التقديمي للوسِدشارت

هل أنت مستعد لعرض تقدمك على المديرين التنفيذيين؟

لا داعي للتخبط في استخدام PowerPoint، يتيح لك Lucidchart تحويل مخططك إلى مجموعة شرائح - مثالية لاجتماعات أصحاب المصلحة والعروض التقديمية. كل ما عليك فعله هو تبديل التطبيق إلى وضع العرض التقديمي، وستحصل على مجموعة شرائح سلسة للعمل بها.

4. أشكال مخصصة

إنشاء أو تحرير أشكال مخصصة في Lucidchart

يعد Lucidchart موردًا قيمًا للأشخاص الذين يرغبون في توفير الوقت أثناء إنشاء المخططات.

إذا كان فريقك يعتمد في الغالب على نوع واحد من الرسوم البيانية، يمكنك استخدام عناصره كأشكال مخصصة في مكتبتك للوصول إليها بسرعة وسحبها إلى لوحات جديدة في أي وقت.

تسعير لوسيدتشارت

يحتوي Lucidchart على إصدار مجاني للمستخدمين الجدد ويمتد الإصدار التجريبي المجاني لكل من خياراته المدفوعة.

مجاني

فرد : 7.95 دولار شهرياً

: 7.95 دولار شهرياً فريق : 9.00 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 9.00 دولارات لكل مستخدم، شهريًا مؤسسة: الأسعار متاحة عند الطلب

ميرو مقابل لوسيدتشارت: من يفوز؟

حسنًا، يعتمد الأمر على من تسأل. 🧐

في حين أن كلتا الأداتين تشتركان في العديد من أوجه التشابه، إلا أنهما فريدتان في حد ذاتهما وتجذبان جماهير مختلفة. فيما يلي تفصيل لإيجابيات وسلبيات كل أداة لمساعدتك في اتخاذ قرار بشأن البرنامج الفائز لفريقك.

1. تجربة المستخدم والواجهة

تلعب واجهة المستخدم دورًا حاسمًا عند اختيار أداة رسم تخطيطي أو أداة سبورة بيضاء. من الناحية المثالية، أنت تريد شيئًا بسيطًا ولكن لا يفتقر إلى الوظائف. فيما يلي كيفية تكديس Miro و Lucidchart مقابل بعضهما البعض:

ميرو

يدور ميرو حول البساطة والبديهية.

لوحة تحكم التطبيق نظيفة ومباشرة، مما يسمح للمستخدمين الجدد بتعلم Miro بسرعة. يمكن الوصول بسهولة إلى جميع أدواته الخاصة بإضافة الاتصالات والرسم والنصوص والأيقونات على الجانب الأيسر من اللوحة وتحديدها بصريًا.

يمكنك تنظيم لوحاتك وعرض التحديثات الأخيرة وتصفية لوحاتك باستخدام ميزة شريط البحث في Miro. بشكل عام، تعد واجهة مستخدم Miro واضحة ومباشرة، حتى بالنسبة إلى المبتدئين في استخدام السبورة الرقمية .

Lucidchart

واجهة Lucidchart سهلة الاستخدام ولكنها تبدو قديمة بعض الشيء مقارنةً ب Miro.

في بعض النواحي، يعوض Lucidchart عن ذلك بطرق أخرى، بما في ذلك وظيفة البحث القوية للفرز من خلال العلامات, قوالب مخطط التقارب والنشاط الأخير والتعليقات عبر المخططات.

يمكنك بدء المشاريع في لوسِدتشارت بالنقر على زر جديد. يمنحك هذا الإجراء تلقائيًا خيار البدء بقالب، ولكن يمكنك أيضًا اختيار لوحة فارغة إذا كنت تفضل بدء مشروعك من الصفر.

2. الرسم التخطيطي

تسهل أفضل أدوات الرسم التخطيطي إنشاء مخططات بسيطة ومعقدة على حد سواء دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية. يشترك Miro و Lucidchart في هذه الوظيفة، ولكن أيهما يهيمن حقًا عندما يتعلق الأمر بالمخططات؟

ميرو

إذا كنت ملتزمًا بخطته المجانية، فستشعر بقيود Miro في هذه الفئة. للوصول إلى مكتبة أشكال وموصلات أكثر شمولاً وأدوات رسم تخطيطي متقدمة، ستضطر إلى الترقية إلى إحدى اشتراكات Miro المدفوعة.

Lucidchart

يتفوق Lucidchart على Miro عندما يتعلق الأمر بوظائف الرسم التخطيطي. لا يوفر Lucidchart مئات الأشكال ومكتبة أشكال مخصصة فحسب، بل يمنحك أيضًا خيار ربط البيانات المباشرة واستخدام التنسيق الشرطي لمخططاتك.

3. برنامج السبورة

تعد السبورات البيضاء الرقمية أداة تعاونية وإبداعية وجذابة وعملية. يمكن لجميع أنواع الفرق الاستفادة من هذه الأداة ولكن من المهم التفكير مليًا قبل الاستثمار في برنامج سبورة بيضاء على حساب آخر لأن كل أداة يمكن أن تكون مختلفة تمامًا. إذن، أين يقع كل من ميرو ولوسيدتشارت في طيف السبورة البيضاء الافتراضية؟

ميرو

ميرو هي واحدة من الأدوات الرائدة في هذا المجال عندما يتعلق الأمر ببرامج السبورة البيضاء. إنه يتألق في هذه الفئة لواجهته البديهية والمباشرة التي تسمح أيضًا بالتعاون - أساسيات السبورة البيضاء!

يتيح لك برنامج Miro تضمين الملاحظات اللاصقة والصور ومقاطع الفيديو والروابط وملفات PDF، ولكن ميزة السبورة البيضاء من الدرجة الأولى هي إمكانات مؤتمرات الفيديو والدردشة المرئية.

Lucidchart

من ناحية أخرى، يعد Lucidchart أداة رسم تخطيطي أولاً وأداة سبورة بيضاء ثانياً، مما يجعل تجربة السبورة البيضاء على الإنترنت أقل سلاسة من Miro.

كما هو الحال في السبورة الرقمية، يمكنك تضمين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات على لوحة Lucidchart. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط صورك بالبيانات المباشرة - وهو شيء يفتقر إليه ميرو. يحتوي Lucidchart أيضًا على ميزة الدردشة المباشرة، ولكن على عكس Miro، فإنه يفتقر إلى مؤتمرات الفيديو المدمجة.

4. التكامل

سيساعدك برنامجك المثالي على تقليل المكدس التقني الخاص بك وسيتكامل مع أدوات العمل الأخرى للمساعدة في تبسيط عملياتك. يتكامل Miro و Lucidchart مع الكثير من عمليات التكامل الأساسية مع الأدوات الرئيسية بما في ذلك Google Suite وMicrosoft Office وSlack وSalesforce وJira وغيرها.

لذلك عندما يتعلق الأمر بالتكامل، يتشارك لوسيدتشارت وميرو التاج. 👑

ميرو مقابل لوسيدتشارت على ريديت

انتقلنا إلى موقع ريديت لنرى أين يهبط الناس على Miro مقابل Lucidchart. عندما تبحث Miro vs Lucidchart على Reddit ، يتفق العديد من المستخدمين على أنه من الصعب التغلب على مرونة Lucidchart:

"ثانيًا. لوسِد تشارت أداة رائعة ومرنة جدًا لمجموعة متنوعة من الاستخدامات."

أخرى مستخدمو ريديت لاحظ أن ميرو خيار رائع للفرق الصغيرة:

"إن Miro رائع حتى مع الإصدار المجاني إذا كان لديك فريق صغير تريد مشاركته مع..."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لميرو ولوسيدكارت

في حين أن Lucidchart و Miro يتمتعان بميزات متقدمة ساعدتهما على تسلق سلم السبورة البيضاء، إلا أنهما لا يمكن المقارنة بينهما ويخدمان كل حالة استخدام بشكل مختلف.

لذا، إذا كنت تقدم حلاً وسطاً في كلتا الحالتين، فما هو الحل الحقيقي للسبورة البيضاء وبرنامج الرسم التخطيطي؟

سنعطيك تلميحاً - إنه انقر فوق . 😎

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية متكاملة تتيح لفريقك إنشاء لوحات بيضاء افتراضية وإدارتها, مخططات سير العمل والمخططات التنظيمية. تعتمد فرق العمل من أي حجم وصناعة على ClickUp للحصول على حلول من الحائط إلى الحائط من خلال مجموعة غنية من الميزات القابلة للتخصيص والقدرة على التمركز العمل عبر التطبيقات في مساحة عمل تعاونية واحدة.

دعنا نستكشف هذه الميزات أكثر. 🧭

1. اللوحات البيضاء

قم بتحويل أفكارك إلى مهام على ميزة ClickUp Whiteboard ClickUp Whiteboards تشجيع الإبداع والسماح لفريقك بالتعاون في المشاريع في الوقت الفعلي. سواء كنت تيسير جلسة عصف ذهني أو الاطلاع على تقدم المشروع أو تحديث خارطة الطريق، ستجعلك اللوحات البيضاء تتصرف بناءً على أفكارك بشكل أسرع من خلال ربطها بسير عملك مباشرةً من اللوحة.

باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكنك تضمين الملاحظات اللاصقة والصور والنصوص ومقاطع الفيديو والمزيد! بالإضافة إلى ذلك، أصبح التواصل أسهل مع دردشة ClickUp داخل التطبيق والمؤشرات المباشرة و خيارات المشاركة .

ولكن ما يميز لوحات ClickUp Whiteboards حقًا هو أنها الأداة الوحيدة في السوق التي لديها القدرة على تحويل أي شكل على لوحتك إلى مهمة قابلة للتنفيذ. 🙌🏼

2. ClickUp Mindmaps

عصف ذهني ورسم خريطة ذهنية حرة في الوضع الفارغ في ClickUp الخرائط الذهنية في ClickUp هي الأداة المثالية لإنشاء مخططات بيانية حرة أو موجهة نحو المهام لتصور سير عمل المشروع أو العمليات الجديدة أو الأفكار المعقدة.

يمكنك الاختيار بين وضع المهام أو الوضع الفارغ من أجل بناء الخريطة الذهنية الخاصة بك من الصفر، وإضافة العُقد والمهام والروابط مباشرةً إلى لوحتك القماشية للحصول على سياق فوري - حتى في لمحة سريعة.

باستخدام ClickUp، يمكنك التحكم الكامل في اللون والأشكال والروابط في الخريطة الذهنية الخاصة بك، ويمكنك تحرير المخطط نفسه مع فريقك دون تداخل في أي وقت.

3. قوالب تخطيطية معدة مسبقاً مكتبة قوالب ClickUp لا مثيل لها حقًا، حيث تحتوي على مئات من قوالب المخططات البيانية المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص لكل حالة استخدام، وذلك من أجل أن ينطلق فريقك بشكل أسرع أثناء استخدام ميزات ClickUp إلى أقصى حد.

قالب شجرة القرار الخاص بـ ClickUp هو الأداة المثالية لتقييم كل مسار ونتائج محتملة بسرعة

سواء كنت إنشاء مخطط تقارب أو شجرة القرار أو خريطة ذهنية بسيطة تعمل ClickUp باستمرار على ابتكار طرق جديدة ومرنة لتحسين إنتاجيتك بالطريقة التي تناسب فريقك.

يوفر قالب مخطط التقارب من ClickUp نهجًا منظمًا لتنظيم الأفكار والرؤى وتسهيل المناقشات المتعمقة وجلسات العصف الذهني

تسعير ClickUp

تقدم ClickUp أسعارًا شاملة خطة مجانية للأبد مع العديد من الميزات المميزة والخطط المدفوعة التي تتوسع مع نمو فريقك. إليك التفاصيل:

خطة مجانية للأبد : أول ثلاثة ألواح بيضاء وخرائط ذهنية ومهام غير محدودة وعدد غير محدود من الأعضاء ومساحة تخزين غير محدودة و100 ميجابايت من السعة التخزينية والمزيد

: أول ثلاثة ألواح بيضاء وخرائط ذهنية ومهام غير محدودة وعدد غير محدود من الأعضاء ومساحة تخزين غير محدودة و100 ميجابايت من السعة التخزينية والمزيد غير محدود (7 دولارات لكل عضو، شهرياً) : طرق عرض أكثر تقدمًا للمشروع، وتخزين غير محدود، وتكامل غير محدود، ولوحات تحكم غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد

: طرق عرض أكثر تقدمًا للمشروع، وتخزين غير محدود، وتكامل غير محدود، ولوحات تحكم غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد الأعمال (12 دولارًا لكل عضو، شهريًا) : Google SSO، وفرق غير محدودة، وتصدير مخصص، ومشاركة عامة متقدمة، وأتمتة متقدمة، والمزيد

: Google SSO، وفرق غير محدودة، وتصدير مخصص، ومشاركة عامة متقدمة، وأتمتة متقدمة، والمزيد خطة المؤسسة (( اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار): وضع العلامات البيضاء، وواجهة برمجة التطبيقات للمؤسسات، والإعداد الموجه، ومدير نجاح مخصص

_المقارنة لوسيدشارت مقابل فيزيو !

المخططات البيانية واللوحات البيضاء ومئات الأدوات الوظيفية

ميرو و. Lucidchart لديها الكثير من الصفات الرابحة، لكن البطل الحقيقي يأتي مباشرةً من اليسار - ClickUp!

بدلاً من الاختيار بين برنامج السبورة البيضاء وأداة الرسم التخطيط، استثمر في منصة إنتاجية توفر وظائف كليهما - وأكثر من ذلك بكثير - دون الاعتماد على عمليات التكامل الأساسية لتحقيق ذلك.

عزز التعاون والكفاءة والإبداع وغير ذلك الكثير مع قائمة الميزات الديناميكية وخطط التسعير الغنية التي يوفرها ClickUp.

الوصول إلى السبورات البيضاء والخرائط الذهنية ومئات القوالب, أكثر من 1,000 تكامل وأكثر من ذلك بكثير عند اشترك في ClickUp اليوم ! 💯