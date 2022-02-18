15 مدونة صوتية عن الإنتاجية لتحفيزك على الإنتاجية

لنبدأ بمسألة كلامية. 🤓

إذا دخلت إلى أحد مقاهي ستاربكس المزدحمة وسألت كل زبون يرتدي قميصاً بياقة مدورة عما إذا كان يحب البودكاست، كم منهم سيجيبك بنعم؟

الجواب: _جميعهم

تحظى المدونات الصوتية بشعبية كبيرة، وربما كنت تعرف ذلك بالفعل! لكن هل تعلم أنه اعتبارًا من هذه اللحظة، هناك أكثر من 2 مليون عرض و48 مليون حلقة عائم في عالم البودكاست؟

هذا يعني أن عدد حلقات البودكاست أكثر من عدد الأميال من الأرض إلى الزهرة. 👀

لحسن الحظ، فإن ClickUp هنا لمساعدتك على تضييق نطاق هذه الأرقام في قائمة مختصرة يمكن التحكم فيها من خلال قائمة منتقاة بعناية من 15 من البودكاست المفضل لدينا - البرامج التي تخاطب رائد الأعمال والحالم والمهندس الذي بداخلنا. حتى أننا أضفنا بعض اختيارات المشاهير من أعضاء فريق ClickUp الآخرين!

يبدو الأمر وكأن البودكاست يأسرنا، أتعلم؟

ليس لغزاً لماذا يحب الناس البودكاست. سواء كان ذلك لتعلم شيء جديد، أو للضحك، أو لمجرد سماع صوت مألوف في نزهة صباحية، هناك شيء ما في الاستماع إلى البودكاست المفضل لديك يشعرك بالتميز.

الطاووس عبر GIPHY وُلد البودكاست حوالي عام 2004، ولكن الأمر لا يستغرق سوى حلقة واحدة فقط لتبدأ في التفكير في مقدم البرنامج كصديقك المفضل الجديد. في السنوات القليلة الماضية، أصبح الكثير من الناس يعتمدون على تلك الأصوات الودودة في البودكاست كشعور بالراحة والشعور بالتواصل الذي يتطلعون إليه يومًا بعد يوم.

بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالإثارة من خلال التخلص من الأشياء التي يجب عليهم القيام بها، فإن البودكاست هو أيضًا وسيلة رائعة للقيام بمهام متعددة.

في الواقع 43% من المدونات الصوتية يتم الاستماع إليها أثناء التواجد في صالة الألعاب الرياضية، و37% أثناء العمل، و37% أثناء ركوب وسائل النقل العام.

لا يحب الأشخاص المنتجون تلبية التوقعات فحسب، بل يرغبون في تجاوزها. إن غسيل الأطباق أثناء الاستماع إلى حلقة عن موضوع يهمك هو أحد أبسط الطرق وأكثرها فعالية للشعور بأنك فعلت شيئًا ذا معنى في ذلك اليوم. أو ربما سيمنحك ذلك دفعة عاطفية تدفعك للبدء في القيام بذلك الشيء الذي كنت تؤجله لسبب أو لآخر.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد شيء يضاهي ذلك الاندفاع من الإثارة عندما تستمع إلى برنامج جيد حقًا لأول مرة ولا يمكنك الانتظار لبدء الحلقة التالية. كلنا نحب أن نكون مدمنين! في ClickUp، نحن في ClickUp، نحن نحب البودكاست الجيد. لدرجة أننا في الواقع لقد صنعنا واحدًا ! ولكن المزيد عن ذلك بعد قليل. 🤓

في الوقت الحالي، يمكنك المشي لمسافة ميل مع سماعات AirPods الخاصة بنا واستمتع ببعض من البودكاست المفضل لدينا.

15 بودكاست لتضعها في قائمة الانتظار عند التكرار

ضع في اعتبارك أن تصنيفات هذه البودكاستات الإنتاجية غير محددة - باستثناء البودكاست رقم واحد بالطبع - لأن كل برنامج له جودة معينة تجعله مختلفاً وفريداً. بدلاً من ذلك، استخدم هذه القائمة كفرصة لاستكشاف شيء جديد أو توسيع آفاقك!

خاصةً إذا لم تكن قد سمعت بها من قبل، فهناك ذرة من الحكمة والإلهام في كل حلقة، وهذه فرصتك لمعرفة ما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لك. 💜

استماع سعيد أيها المستمعون!

اشترك واستمع إلى برنامج "عندما تنقر" للاطلاع على قصص غير متوقعة من شركات لم تكن تتوقعها أبداً

واحدة من كليك أب المشاريع الإبداعية المفضلة حتى الآن, عندما نقرت يجلب لك الأصوات والعقول التي تقف وراء المنتجات التي تعتقد أنك تعرفها، ويكشف لك التاريخ السري لكيفية تجميعها معًا - في اللحظة التي حدث فيها كل شيء أخيرًا

جزء مما يجعل فيلم "عندما نقرت" مثيرًا للاهتمام هو أنه يسلط الضوء على الأشخاص الذين لا يحصلون عادةً على كل المجد أو الذين اتخذوا مسارات غير تقليدية لتحقيق أحلامهم. لقد وجد البرنامج مكانته الخاصة في الغوص في الشركات التي تحملت بعض الانتكاسات والمنعطفات بحثاً عن لحظات "آها".

استمعوا إلى المذيعة إيلانا شتراوس وهي تستعرض كل قصة مع الضيوف بمن فيهم أول رئيس تنفيذي للتسويق في Shopify, كريغ ميلر المؤسسون المشاركون في سكراتشباد بويان صالحي و سايروس كارباسيون ؛ و باركر كونراد الرئيس التنفيذي لشركة Rippling ومؤسس شركة ناشئة لثلاث مرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البدء في الاستماع إلى برنامج When It Clicked الآن! تستغرق كل حلقة ما بين 20 إلى 30 دقيقة، وهو توقيت مثالي لتنقلاتك الصباحية. استمع واشترك ترقبوا المزيد من القصص المدهشة في الموسم الأول. 💜

عبر كيف بنيت هذا

حسب الطلب الشعبي - لأنه بهذه الجودة - كيف بنيت هذا يأتي في المرتبة الثانية! العديد من موظفي ClickUp بما في ذلك رئيسنا التنفيذي, زيب إيفانز ، من كبار المعجبين بهذا البودكاست الخاص بالإذاعة الوطنية العامة، وأوصى به لهذه القائمة!

بصفته كبير محللي مكتب الصفقات لدينا جورج ريد "من باور رينجرز إلى سلاك اكتشف ما حدث في صعودهم إلى القمة. لا أعتقد أنه يجب عليك أن تعرف أي شيء عن الأعمال التجارية لتستمتع بوقتك مع جاي. في الواقع، أعتقد أنه يجب على الجميع، بغض النظر عن المهنة، الاستماع إلى بعض حلقاته على الأقل."

أحسنت القول يا جورج، ونحن نتفق معك! بمتوسط وقت تشغيل يتراوح بين 30-60 دقيقة، هناك قصة لكل شخص في أرشيف How I Built This الذي يمتد لسنوات، ولكن بعض الحلقات المفضلة لدينا تشمل سارة بلاكلي من Spanx، وإيفون شوينارد من باتاغونيا، وجونا بيريتي من BuzzFeed.

مكافأة: ابدأ البودكاست الخاص بك مع قوالب_البودكاست !

عبر Gimlet Media

فرضية برنامج StartUp رائعة جداً.

بدأ البرنامج كسلسلة محدودة في عام 2014 من قبل مقدمه أليكس بلومبرج الذي يوثق رحلته من البداية إلى النهاية لإنشاء شركة بودكاست أصبحت في النهاية Gimlet Media. في الواقع، لا يزال بلومبرج في طور محاولة جعل Gimlet تقف على قدميها أثناء تسجيله للحلقة الأولى، لذلك هناك عنصر مثير من المجهول منذ البداية. ومن هناك، نتبعه مباشرة إلى اجتماعات مع أصحاب رؤوس الأموال المغامرة.

مع استثناءات قليلة، تلتزم معظم حلقات "ستارت أب" بسقف زمني ضيق مدته 30 دقيقة، لكن ما بدأ كمسلسل محدود أصبح الآن ثمانية مواسم. وقد تنقّل موضوع كل موسم قليلاً ولكنه غالبًا ما يعود إلى Gimlet عندما تصل إلى مراحل رئيسية حتى تم شراؤها من قبل Spotify في عام 2019. 🫖

عبر بيزنس كاجوال

تأتي هذه التوصية من آنا فيردوزكو من دعم المؤسسات من آنا

"أنا أحب بودكاست Morning Brew's Business Casual البزنس كاجوال! كما أنني أحب بشكل خاص كونهم (Morning Brew) شركة ناشئة مثلنا، وقد حققوا نجاحًا من خلال كونهم ملائمين وكوميديين أيضًا."

عزز روتينك الصباحي! إذا كنت تستغل أول 10 دقائق من يومك لقراءة آخر نشرة Morning Brew الإخبارية ولكنك لا تقضي جزءًا من وقت الغداء في الاستماع إلى Business Casual، فقد حان الوقت لإجراء تغيير.

حسناً، الأمر ليس بهذه الدرجة من التطرف، ولكن "بيزنس كاجوال" سيحرك بالتأكيد عضلات تفكيرك.

عبر GIPHY هناك مجموعة كبيرة جدًا عندما يتعلق الأمر بمواضيع الحلقات مع ميزات تركز على أشياء مثل المبلغين عن المخالفات في مجال التكنولوجيا الكبيرة إلى تطبيقات المواعدة. بشكل أساسي، إذا كان من الممكن تحويل فكرة ما إلى نوع من الأعمال، فقد تسمع عنها في برنامج Business Casual.

عبر برنامج تيم فيريس شو

قد تعرف تيم فيريس من خلال كتابه الأكثر مبيعاً "أسبوع عمل 4 ساعات"، أو من هذا البودكاست، الذي يصادف أنه البودكاست الأول على جميع بودكاست آبل . 👀

منسق التحرير ليلى كروز هي أيضًا من المستمعين النهمين للبودكاست، حيث يقوم تيم فيريس وضيوفه في كل حلقة بتفصيل التكتيكات التي يمارسها أصحاب الإنجازات العالمية في مجالات منتقاة مثل الاستثمار والرياضة والأعمال التجارية والفن للكشف عن الأدوات والنصائح العملية التي يمكننا تكييفها مع حياتنا.

6.

ماجستير في القياس مع ريد هوفمان

عبر Masters of Scale

إضافة أخرى من جورج على مكتب صفقات ClickUp!

"يجب أن أعترف بأنني من المعجبين بـ ريد هوفمان وقد يكون هذا تحيزي الذي يظهر من خلالي. فريد ليس فقط من الممتع الاستماع إلى ريد بشكل عام، ولكنه أيضًا أحد أنجح الأشخاص في وادي السيليكون. إذا لم تكن تعرف، فقد كان نائب الرئيس التنفيذي عندما بيعت PayPal إلى eBay ثم أسس موقع LinkedIn. لا يتسنى لك كل يوم أن تختار عقل ملياردير ولكن ها قد حصلنا عليه. يجري "ريد" مقابلات مع الشخصيات البارزة في عالم الأعمال ويستخدم علاقاته الشخصية مع العديد منهم لخلق تجربة فريدة من نوعها

عادةً ما تستغرق حلقة من برنامج Masters of Scale من 30 دقيقة إلى ساعة، ويستضيف بعض الضيوف الرائعين! تعلّم نصائح في مجال الأعمال, إدارة الوقت نصائح ومحادثات شيقة مع أسماء معروفة مثل باراك أوباما. 👀

عبر Dare to Lead

يأتي هذا البودكاست من مدير التحرير الخاص بمدونة ClickUp, إيريكا تشابيل ! 🥳

"على الرغم من أن الأمر لا يتعلق بالضرورة بالتكنولوجيا، إلا أنني معجبة بمسلسل Dare to Lead مع برين براون. أحب الحوارات الصادقة مع مختلف قادة الأعمال حول ما يجعل القيادة عظيمة وكيفية رفع الآخرين وإيجاد الهدف، والتعامل مع المحادثات/المواقف غير المريحة في بعض الأحيان باتزان وضعف."

ومن منا لا يحب برين براون؟

عبر سبوتيفاي

قد لا يكون هذا البودكاست من الناحية الفنية بودكاست خاص بالأعمال أو الإنتاجية ولكنه يتناول مواضيع مهمة تصب في حياتنا المهنية مثل إيجاد حياة عملية، والقلق اليومي، وكل ما بينهما. وهو يستكشف نصائح واستراتيجيات ويشارك قصصاً لأشخاص يعيشون حياتهم بهدف، بما في ذلك جين غودال وأوبرا وكوبي براينت وويل سميث.

CBS عبر GIPHY قد تكون مدة الحلقات غير متوقعة بعض الشيء، فبعضها يستغرق حوالي 25 دقيقة وبعضها الآخر يستمر لأكثر من ساعة، ولكن عندما تسمع صوت شيتي، قد لا يهم الطابع الزمني. فصوته سلس للغاية ويسهل الاستماع إليه. وفي هذه الحالة، سيسعدك أن تعرف أن الحلقات الجديدة تصدر مرتين في الأسبوع.

عبر سبوتيفاي

يأتي هذا البودكاست الأسبوعي من أندريسن هورويتز من شركة رأس المال الاستثماري الشهيرة في وادي السيليكون، ويتناول بعمق قضايا واسعة تتعلق بمستقبل التكنولوجيا والثقافة والأخبار.

يغوص في موضوعات مثل برامج الفدية، ومستقبل الصوت، وNFT، وجيل Z، ولا بد أن تترك لك كل حلقة خبراً عن شيء ما سيثير إعجاب أصدقائك في ساعة التخفيضات القادمة.

عبر Vox

أحد متخصصي دعم العملاء لدى ClickUp, باولا لوبيز هي مستمعة يومية لبودكاست Vox الإخباري من الاثنين إلى الجمعة بعنوان "اليوم مفسرًا"، لأن "غوصهم العميق في القصص ذات الصلة رائع، ويعطي منظورًا وسياقًا لأكبر أو حتى أصغر الأخبار اليومية!"

يقدّم هذا البرنامج الذي يستضيفه شون رامسوارام ونويل كينج ومدته 30 دقيقة ويتناول في كل حلقة خبراً واحداً من الأخبار الحالية - وعادةً ما يتضمن عنواناً طريفاً لتوضيح ذلك. كما أنهم وصلوا للتو إلى الحلقة رقم 1000، لذا تهانينا يا برنامج "اليوم شرح". 🎉

عبر سبوتيفاي

يجري أندرو وارنر مقابلات مع مؤسسي الشركات الكبيرة والصغيرة - ربما لم تسمع عن الكثير منها!

وهو يتطرق إلى الكثير من التفاصيل الدقيقة التي قد لا تتوقعها، بما في ذلك تحليل "فرص الحظ" التي يمكن أن يعزوها الناس إلى النجاح الأولي للشركة. يرغب وارنر في تحليل اللحظات الدقيقة والعلاقات والمشكلات التي تعاني منها الشركات الناشئة وتقديمها كنصائح لمساعدة المؤسسين الجدد الآخرين.

12.

رواد الأعمال على النار

عبر رواد الأعمال على النار

يأتي هذا البودكاست كاقتراح من صديقنا جورج في مكتب الصفقات.

"مع وجود 2041 حلقة متاحة بالفعل، فأنت تعلم أن جون لي دوماس لا بد أنه يفعل شيئًا صحيحًا. فمع الطاقة المعدية والوابل المتواصل من المعلومات، من الصعب أن تشعر بالملل. هذا بودكاست آخر يستخدم الصيغة المجربة والحقيقية للمحاور-المحاور الذي يجري المقابلة، لكن جون لي دوماس يجعلها خاصة به. فالطريقة التي يخلق بها علاقة فورية مع ضيوفه لا تقل أهمية عن المعلومات التي يحصل عليها منهم. كنت أعتقد أن الجودة قد تتأثر بعد أكثر من 2000 حلقة، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. إنه بودكاست متقن وممتع من البداية إلى النهاية."

13.

فريكونوميكس

عبر Freakonomics

قائد نجاح العملاء صوفيا كامينسكي معجبة كبيرة بكتاب Freakonomics، ونحن كذلك! من صوفيا:

"كما يقولون في البودكاست، هذا هو البرنامج الذي يستكشف الجانب الخفي من كل شيء وفي حين أنك ستجد الكثير من الحلقات المثيرة للتفكير التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، إلا أن سلسلة "الحياة السرية للمدير التنفيذي" التي يقدمها برنامج Freakonomics رائعة بشكل خاص. استمتع بمناقشات مع أشخاص مثل إندرا نويي، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، ومارك زوكربيرغ، حيث يناقشون ما يتطلبه الأمر لإدارة امتياز عالمي كبير."

14.

شيء يجب أن تعرفه

عبر شيء يجب أن تعرفه ويس بروميت ، مهندس برامج الأشخاص في ClickUp، يقدم لنا هذا الاقتراح الصوتي! يقول

"هذا البودكاست ليس مخصصًا للأعمال فقط، ولكنه يتطرق إلى الأعمال التجارية ويمكن أن يؤثر على الطريقة التي تدير بها أعمالك. في برنامج "شيء ما يجب أن تعرفه"، يغوص مقدم البرنامج مايك في الكثير من الأسئلة الشائعة ويقدم نصائح يومية قابلة للتنفيذ، مثل كيفية الاستفادة القصوى من وقتك على متن الطائرة، أو ما يجب فعله مع المشتتات أو كيفية توجيه النقد. إنه عملي ويمكن أن يجعلك تفكر في تصرفاتك الروتينية بشكل مختلف قليلاً."

15.

اقتباس من عرض اليوم

عبر عرض اقتباس اليوم

ولإكمال قائمتنا، يترك لنا ويس بروميت اقتباساً آخر من المفضلات لديه: "يشاركنا المضيف شون شون كروكستون اقتباساً من اليوم ثم يقدم لنا ضيفاً خاصاً يلقي خطاباً أو حديثاً أو مقابلة حول نفس موضوع الاقتباس. إنه برنامج محفز ومنير في نفس الوقت ويعرفك على الكثير من الأصوات ووجهات النظر الجديدة التي ربما لم تكتشفها بنفسك."

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من آذاننا، إلى آذانكم 💜

باختصار، رواية القصص الصوتية رائعة للغاية.

السمع هو حاسة حية جداً ويمكن للصوت أن يبث الحياة في القصة بطريقة أكبر مما قد تتوقع، حتى لو كان ذلك يعني مجرد الاستماع إلى شخصين يتحدثان لمدة ساعة.

PeacockTV عبر GIPHY ربما يكون سببنا وراء إنشاء بودكاست When It Clicked مشابه جدًا لسبب حبك للبودكاست المفضل لديك - وهو تعلم شيء جديد. هذا البودكاست هو طريقتنا في التواصل معكم جميعًا، على أمل بدء محادثات جديدة وربما حتى إثارة بعض الإبداع الجديد.

نأمل أن تجلب لكم هذه القائمة المتعة وتترك لكم شيئًا لتفكروا فيه أثناء تنقلكم في قصصكم المهنية. وإذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فليس من السيئ أبدًا أن تبدأ من الأعلى. 😉 استمع إلى عندما نقرت أينما تحصل على البودكاست الخاص بك، وأخبرنا برأيك في مراجعة!