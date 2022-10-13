تثبت ClickUp جاهزية المؤسسة بحصولها على شهادات ISO 27001:2013 وISO 27017:2015 وISO 27018:2019

_ClickUp تستثمر مبكرًا في بنية آمنة مصممة لدعم قاعدة العملاء العالمية

سان دييغو، 13 أكتوبر 2022 - 13 أكتوبر 2022 - انقر فوق ، منصة الإنتاجية التي تجمع العمل في مكان واحد، اليوم عن حصولها على شهادات ISO 27001:2013 وISO 27017:2015 وISO 27018:2019. تُظهر هذه الشهادات التزام ClickUp المستمر بالأمان والخصوصية والجودة والثقة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

"هدف ClickUp هو أن تكون المنصة الأساسية التي يتم فيها إنجاز العمل. ولكي تكون نظامًا للتسجيل، من الضروري للغاية أن يكون لديك أساس موثوق وآمن." وأضاف شايليش كومار، نائب الرئيس الأول للهندسة في ClickUp: "تشير هذه الشهادات إلى أننا متقدمون على العديد من أقراننا في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية بيانات العملاء وتوفير راحة البال لأصحاب المصلحة في أي مؤسسة، كبيرة كانت أم صغيرة."

المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO) هي هيئة دولية مستقلة غير حكومية تعمل على تطوير معايير لضمان جودة وسلامة وكفاءة المنتجات والخدمات والأنظمة. هناك أكثر من اثني عشر المعايير في عائلة ISO/IEC 27000 . يتيح استخدام هذه المعايير للمؤسسات من أي نوع إدارة أمن الأصول مثل المعلومات المالية أو الملكية الفكرية أو تفاصيل الموظفين أو المعلومات التي تعهد بها أطراف ثالثة.

تُعتبر ISO 27001:2013 أعلى معايير الأمن فيما يتعلق ببيانات العملاء، مما يتطلب أن يقوم طرف ثالث بتوفير التحقق من صحة المعلومات لإثبات الامتثال الكامل. وبعد إجراء عملية تدقيق شاملة من قبل شركة Schellman & Company LLC، تؤكد شهادات ISO 27001:2013 وISO 27017:2015 وISO 27018:2019 أن ClickUp تفي بأعلى المعايير الدولية للأمان والموثوقية والجودة والثقة. كما تشير هذه الشهادة أيضًا إلى أن ClickUp ملتزمة بالتحسين المستمر لوضع أمن المعلومات لديها.

قال ريان براندر، مدير الأمن في ClickUp: "نحن في ClickUp نتبع نهجًا استباقيًا في مجال الأمن." وأضاف: "على مدار العام الماضي، ضاعفت ClickUp حجم فريق الأمن أربع مرات، وحصلت على خمس شهادات أمنية، وتفوقت على منافسينا في مقاييس تسجيل الأمن العام، وأطلقت برنامجًا لمكافأة الأخطاء الأمنية، وكل ذلك مع وضع عملاء ClickUp في المقام الأول من خلال دعم أكثر من ستمائة عميل من الشركات."

الأمن هو حجر الزاوية في استراتيجية أعمال ClickUp والتزامها تجاه العملاء. تُعد شهادات ISO 27001:2013 وISO 27017:2015 وISO 27018:2019 التي تم الإعلان عنها اليوم جزءًا من استراتيجية ClickUp الأمنية القوية. تعزز هذه الشهادات الجديدة وتعتمد على شهادة SOC 2 من النوع 2 من ClickUp، وشهادة PCI DSS، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات (CCPA/CPRA)، والامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية (LGPD)، والامتثال لقانون HIPAA.

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حول كليك أب

ClickUp هي منصة الإنتاجية المتكاملة الوحيدة في العالم التي تتكيف مع الطريقة التي يرغب الأشخاص في العمل بها. وهي تحل محل جميع أماكن العمل الفردية أدوات الإنتاجية مع منصة واحدة موحدة تشمل إدارة المشاريع، والتعاون في المستندات، واللوحات البيضاء، وجداول البيانات، والأهداف. تأسست شركة ClickUp في عام 2017 وتتخذ من سان دييغو مقراً لها، وهي في مهمة لجعل العالم أكثر إنتاجية. وباعتبارها واحدة من أسرع شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) نمواً في العالم، ساعدت ClickUp أكثر من 800,000 فريق عمل وملايين المستخدمين على تحقيق إنتاجية أكبر وتوفير يوم واحد على الأقل كل أسبوع. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.clickup.com .